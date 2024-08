Le grotte per sfuggire alla canicola: nel Cilento nasce il trend cavecation. Sconti a Ferragosto Una nuova tendenza che potrebbe conciliare la voglia di fresco con l’abbronzatura. Alle grotte di Pertosa-Auletta, nel parco nazionale del Cilento, del vallo di Diano e degli Alburni, patrimonio naturale dell’Unesco in provincia di Salerno, sta nascendo l’inedito trend della cavecation: una contrazione di cave, grotta, e vacation, vacanze. La ricerca del fresco si realizza entrando nel cuore della terra, scendendo nel sottosuolo, dove temperature costanti di circa 15 gradi e un’elevata umidità garantiscono il giusto refrigerio dall’afa estiva. “E’ un fenomeno che stiamo registrando nell’ultimo mese, con picchi di richieste nelle giornate e nelle ore più calde – spiega Maria Rosaria Carfagna, presidente della fondazione Mida che gestisce le grotte di Pertosa-Auletta –. Si tratta di un ottimo segnale per il territorio, perché conferma la varietà e complementarità della nostra offerta turistica. Infatti, i turisti che affollano in questi mesi la costa cilentana possono prendersi una pausa dal caldo alternativa e scoprire bellezze naturali uniche”. Alla luce di queste considerazioni, e per dar maggiore impulso al fenomeno, la fondazione Mida, nella settimana dall’11 al 18 agosto, prevista come la più calda dell’anno dagli esperti, lancerà l’iniziativa Chill-ticket (biglietto rinfrescante): uno sconto speciale per gli ingressi di coppia alle grotte di Pertosa-Auletta, nei giorni in cui le temperature supereranno i 35 gradi. L’iniziativa e la visita in grotta non soddisferanno solo la ricerca di fresco, ma, appagheranno anche la voglia di un’esperienza unica e ricca di cultura. Il sito di Pertosa-Auletta presenta infatti due peculiarità: sono le uniche grotte in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il Negro, e sono anche le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II millennio a.C. Condividi

