Le compagnie aeree devono avere per legge un Fondo di garanzia Compagnie aeree. Mi sembra che si stia sbagliando ancora bersaglio. L’Ectaa insieme ad alcune sigle di consumatori sta facendo battaglia per difendere i passeggeri dalle eccessive fusioni e partnership fra compagnie aeree. Questo, secondo Ectaa, può diventare un boomerang contro i consumatori, sballottati da una parte e dall’altra. Probabilmente Ectaa ha ragione, anzi senza probabilmente: ha ragione. Le compagnie aeree dopo la liberalizzazione fanno un po’ quello che vogliono, sicuri di mantenere un potere inscalfibile. Fondo E anche questo è vero. Decidono il bello e il cattivo tempo nell’ambito dell’industria turistica e non solo. Ora, e so che Ectaa ha lavorato su questo argomento, la prima battaglia da fare è quella di far inserire per legge un Fondo di garanzia anche per le compagnie aeree. Lo so mi ripeto. L’ho già scritto molte vole. E sembra una discussione di casa, in cui il figlio dice al genitore: va bene ma questa cosa me l’hai già detta un milione di volte. E la risposta del genitore è: questo significa che non ha fatto nulla di quello che ti dicevo. Ecco siamo sempre allo stesso punto. Per indebolire, ma leggermente – non ci facciamo illusioni – la potenza delle compagnie deve essere varata la norma del Fondo di garanzia. Si deve iniziare da qui. Il resto sono battaglie di retroguardia. Giuseppe Aloe Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460677 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Singapore è la Porta dell’Oriente, una città-stato che si sviluppa su un arcipelago formato da 58 isole, separate dalla Malesia da uno stretto e ad essa collegata da un ponte. Un luogo dove nel corso del tempo la cultura malese, quella cinese e quella indiana hanno incontrato lo stile di vita europeo creando un melting-pot affascinante. Una città che è il quarto centro finanziario del mondo, dove la modernità si confronta con l’architettura e la gastronomia tradizionale. E, soprattutto, un’isola immersa nella natura tropicale, ideale per l’ecotourism. Si raggiunge con Singapore Airlines ed è il luogo ideale dove fare uno stop-over di qualche giorno prima di proseguire un viaggio verso il South Asia, l’Australia (con diversi voli giornalieri verso Sydney, Brisbane, Melbourne, Cairns, Darwin, Adelaide e Perth) o la Nuova Zelanda. La compagnia di bandiera ha il suo hub nella città e fedele al claim: “World class is everything we do” offre un grande comfort al passeggero a bordo dei nuovi Airbus 350 e garantisce 7 voli settimanali dall’aeroporto di Milano e 3 da Roma, che diventeranno 4 a partire dal 3 aprile. «Il nostro obiettivo è quello di continuare ad aumentare la capacità richiesta dalla forte domanda - afferma Dale Woodhouse, general manager Italy della compagnia -. Singapore Airlines risponde così alla crescita costante del leisure travel e al desiderio del viaggiatore di vivere nuove esperienze. A Singapore si respira il profumo dell’Asia, un aroma tropicale unico che non si dimentica più. Singapore è unica; per la difesa dell’ambiente sono stati anche realizzati dei corridoi ecologici che permettono il passaggio della fauna. Specie rare ed esotiche di animali si spostano da una parte all’altra ed è bellissimo osservarle». «Il mio consiglio è quello di fermarsi a Singapore per 3, 4 giorni, perché c’è veramente tanto da scoprire. - prosegue infatti Melissa Thompson, area director Western Europe del Singapore Tourism Board -. La città è un’introduzione al Sud-est dell’Asia: offre una grande diversità culturale e questo le dona un’identità unica. Riserve naturali e giardini coprono il 50% del territorio: a soli 15’ dalla città si possono vedere i coccodrilli. È facile da esplorare, grazie a un’efficiente sistema di trasporti Anche le lingue si incontrano per andare a formare una versione dell’inglese tipica dell’area e chiamata “Senglish”». Singapore è anche gastronomia al top, che passa dai vivaci Hawker centres (oggi patrimonio dell’Unesco) ai 55 ristoranti stellati Michelin. Il suo passato di colonia britannica ne ha fatto un punto di incontro di popoli e tradizioni. Dalla locale Chinatown a Little India, al pittoresco quartiere coloniale di Katong. Senza dimenticare la modernissima Orchard Road, ideale per lo shopping o Marina Bay, l’area bonificata e sottratta al mare per costruire edifici futuristici e l’incredibile Marina Bay Sands, il resort inaugurato nel 2010 e costituito da tre torri sovrastate da una piattaforma con piscine e ristoranti. Tutto questo viene raccontato anche nella campagna “Made in Singapore” lanciata dal Singapore Tourism Board per ispirare i viaggiatori. [gallery ids="460681,460679,460680"] [post_title] => Singapore tutta da scoprire con Singapore Airlines, che aumenta la capacità dall'Italia [post_date] => 2024-02-02T11:38:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706873897000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460668 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460669" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Luigi Neri, Daniela Passeri, Lidia Rescigno e Franco Coppini[/caption] Mezzo di secolo di storia. Fondata nel febbraio 1974, Space Hotels compie proprio in questi giorni il suo cinquantesimo compleanno. E lo festeggia con numeri in crescita, forte di un +36,5% registrato nel 2023 rispetto ai 12 mesi precedenti. I paesi chiave, che hanno contribuito in modo significativo a questo successo, includono non solo l'Italia, da sempre il mercato principale, ma anche Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito e la Spagna. Nel panorama delle destinazioni italiane, Roma, Milano e Torino risultano le mete di eccellenza per gli individuali. Per quanto riguarda gli eventi mice, invece, Roma continua a dominare la scena. Il gruppo ha registrato anche un notevole incremento nella domanda da parte dei gruppi turistici con un'elevata capacità di spesa, nonché da parte del segmento business travel. Nel corso del 2023 infine, la compagnia ha ampliato la sua rete affiliando a Roma il Borghese Contemporary Hotel e a Ragusa il Relais Chiaramonte. “Il 2023 è stato un anno di trionfo e consolidamento per noi: un periodo in cui abbiamo superato le aspettative, continuando a costruire su un'eredità di 50 anni", sottolinea il presidente, Franco Coppini. Space Hotels sarà presente alla Bit di Milano, in programma dal 4 al 6 febbraio, presso lo stand C110 del padiglione 3. Vi si potranno incontrare lo stesso presidente Coppini, nonché il direttore generale Lidia Rescigno, il direttore marketing Daniela Passeri, il vice presidente Luigi Neri e alcune delle responsabili vendite. [post_title] => Space Hotels festeggia i 50 anni con un numeri in crescita [post_date] => 2024-02-02T11:12:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706872379000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460665 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Compagnie aeree. Mi sembra che si stia sbagliando ancora bersaglio. L'Ectaa insieme ad alcune sigle di consumatori sta facendo battaglia per difendere i passeggeri dalle eccessive fusioni e partnership fra compagnie aeree. Questo, secondo Ectaa, può diventare un boomerang contro i consumatori, sballottati da una parte e dall'altra. Probabilmente Ectaa ha ragione, anzi senza probabilmente: ha ragione. Le compagnie aeree dopo la liberalizzazione fanno un po' quello che vogliono, sicuri di mantenere un potere inscalfibile. Fondo E anche questo è vero. Decidono il bello e il cattivo tempo nell'ambito dell'industria turistica e non solo. Ora, e so che Ectaa ha lavorato su questo argomento, la prima battaglia da fare è quella di far inserire per legge un Fondo di garanzia anche per le compagnie aeree. Lo so mi ripeto. L'ho già scritto molte vole. E sembra una discussione di casa, in cui il figlio dice al genitore: va bene ma questa cosa me l'hai già detta un milione di volte. E la risposta del genitore è: questo significa che non ha fatto nulla di quello che ti dicevo. Ecco siamo sempre allo stesso punto. Per indebolire, ma leggermente - non ci facciamo illusioni - la potenza delle compagnie deve essere varata la norma del Fondo di garanzia. Si deve iniziare da qui. Il resto sono battaglie di retroguardia. Giuseppe Aloe [post_title] => Le compagnie aeree devono avere per legge un Fondo di garanzia [post_date] => 2024-02-02T11:10:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706872230000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460658 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Terza vita per il Golden Palace Hotel: la struttura torinese è stata acquisita dal fondo immobiliare Geras 2 gestito dall'asset management company Ream sgr. L’immobile si sviluppa su sei piani fuori terra, per una superficie complessiva commerciale di circa 20.600 metri quadrati La proprietà sarà ora oggetto di un importante processo di restyling, che punta a renderla punto di riferimento del segmento upper upscale per la città di Torino e di tutto il Piemonte occidentale. La riapertura è prevista già per la fine di quest'anno L'albergo, un tempo Palazzo Toro, vero e proprio modello di architettura del secondo dopoguerra, rappresenta sicuramente uno dei più prestigiosi immobili a destinazione alberghiera presenti in città. Ciononostante le sue vicissitudini recenti sono state piuttosto travagliate: il primo fallimento del Golden Palace risale infatti al maggio del 2012, a causa della bancarotta degli allora proprietari. Un mese dopo, però, lo stesso tribunale fallimentare, che ne aveva decretato la chiusura, decise di affidare l’immobile a una nuova società A ottobre 2022 arriva tuttavia un nuovo stop, a seguito dello sfratto dell'allora gestore Allegroitalia Hotel Condo, al timone della struttura dal 2014. A richiederne l'allontanamento la stessa proprietà (Banca Popolare di Milano, Intesa San Paolo e Sarda leasing Spa), che vantava nei confronti della compagnia crediti per canoni di leasing inevasi pari a 5,5 milioni di euro. “La riapertura del Golden Palace è una buona notizia per la città e testimonia l'interesse crescente per il suo sviluppo turistico - sottolinea il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo -. Vogliamo continuare su questa strada e auspichiamo che questi risultati possano consolidarsi nel tempo”. Il gruppo Gabetti, con il dipartimento capital market e con la propria controllata Abaco Team, specializzata in servizi tecnici, è stato advisor per conto di Geras 2, nel processo di acquisizione dell'immobile. [post_title] => Nuova vita per il Golden Palace Hotel: la struttura torinese acquisita dal fondo Geras 2 [post_date] => 2024-02-02T10:59:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706871580000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460640 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono il Futura Club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba e due interessanti tour originali le proposte del debutto in Tunisia di Futura Vacanze. La new entry è frutto di un attento lavoro di scouting e negoziazione, che ha portato in casa del to capitolino una struttura molto ambita nell’ambito del tour operating nazionale ed europeo. Il resort va a completare l’offerta estera dell’operatore che, anche grazie alla novità lanciata in autunno, il Futura Club Twiga, situato all’interno del parco marino di Watamu, sta generando ottimi risultati. “L’outgoing è diventato un segmento di primo piano del nostro business, grazie anche a proposte altamente differenzianti come il Futura Club Vila Baleira a Porto Santo o proprio il Twiga, struttura unica per caratteristiche nell’ambito di tutta la destinazione - sottolinea il direttore commerciale, Belinda Coccia -. Con la Tunisia aggiungiamo un tassello importante al medio raggio". Il via alle partenze è in programma a ridosso dell’estate, con la prima settimana in calendario per il 27 maggio. Nutrito il piano voli, prevalentemente operati dalla compagnia Neos, che collegherà l’aeroporto della destinazione con Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Roma Fiumicino e Napoli. Tra i plus la posizione strategica nella zona turistica di Midoun, una delle località più rinomate di Djerba a circa 25 chilometri dallo scalo internazionale, ma anche il mare da cartolina e la spiaggia di sabbia candida, la piscina per talassoterapia all’aperto, l’elevato standard del servizio e il format di ospitalità declinato attraverso i due hotel Cesar Thalasso e Aqua Resort, nonché il grande parco di 12 ettari che ospita il complesso. In evidenza anche il centro benessere con sale talassoterapiche, l’offerta sportiva (acquatica e non), le opzioni per il mice con spazi polivalenti e la vicinanza di un campo da golf con 27 buche. Molto ricca la formula all inclusive, a cui si aggiunge il wifi gratuito e ben sei bar attivi tutto il giorno, che vanno a completare l’offerta dei ristoranti a buffet e à la carte, caratterizzati da menù tematici. La famiglia figura tra i target di elezione e vede attive offerte come la proposta Superbimbi con soggiorni gratuiti fino a 12 anni, a fronte di una mini quota volo di 220 euro. Molto competitive, inoltre, le tariffe riservate agli sposi e ai gruppi di amici. Per diversificare le opzioni di soggiorno, Futura Vacanze ha investito anche su due tour che sono parte dei pacchetti di viaggio Le piste berbere e Mare e deserto. La prima ha la durata di otto giorni e prevede tre giorni dedicati all’esplorazione di luoghi magici come, tra gli altri, il lago salato Chott El Jerid; Douz, la porta del deserto; Houmt Souk e la sinagoga El Griba, con esperienze speciali legate alle cene, ai pranzi e alle tradizioni. La seconda si sviluppa su 15 giorni, con cinque giorni pensati per esplorare il Sud-Est della Tunisia con chicche come le oasi di montagna, campi tendati e tramonti tra le dune. Entrambi dedicano una parte del programma alla scoperta delle attrazioni di Djerba. [post_title] => Futura Vacanze approda in Tunisia con il club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba [post_date] => 2024-02-02T10:00:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706868056000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460631 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è l'intelligenza artificiale nei processi di manutenzione di Vueling. Il vettore del gruppo Iag ha scelto la tecnologia predittiva "Skywise Predictive Maintenance" di Airbus con l'obiettivo di anticipare e pianificare con maggiore anticipo la manutenzione straordinaria della flotta, ottenendo così una maggiore ottimizzazione delle operazioni. "Siamo un'azienda digital native con un forte impegno per l'innovazione - ha commentato Isabel García Álvarez, direttrice della pianificazione operativa di Vueling -. Con questo progetto stiamo investendo nel miglioramento delle nostre operazioni attraverso modelli predittivi che ci permettono di anticipare le esigenze della flotta e offrire così un servizio migliore ai nostri passeggeri." Negli ultimi anni Vueling è riuscita a dare vita a un ecosistema basato sull’intelligenza artificiale per affrontare le sfide fondamentali in materia di efficienza operativa della manutenzione. Incentrandosi su questa strategia, il progetto è decollato con la massiccia digitalizzazione dei dati degli aerei e dei motori. Ora la compagnia fa un altro passo in questo processo di trasformazione digitale con l’integrazione della tecnologia “Skywise Predictive Maintenance”, che consente di monitorare lo stato degli aeromobili con i modelli di dati interni della compagnia aerea, generando così avvisi predittivi per la manutenzione degli aeromobili. In questo modo, la compagnia aerea ha una maggiore capacità di ottimizzare le proprie operazioni anticipando, attraverso il machine learning, eventi di manutenzione non programmati o altre esigenze impreviste. La soluzione di Airbus rappresenta il primo progetto promosso dalla Airbus Digital Alliance – di cui fanno parte Delta TechOps, General Electric e Airbus – e combina diversi algoritmi di manutenzione predittiva. In questo modo, Vueling ha già incorporato in 53 aeromobili una tecnologia che copre un'ampia gamma di componenti di aeromobili e motori prodotti da vari produttori e che costituisce un collaudato sistema di manutenzione predittiva con oltre 200 algoritmi che coprono diversi sistemi di aeromobili. [post_title] => Vueling efficienta la manutenzione della flotta con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale [post_date] => 2024-02-02T09:28:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706866083000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460621 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro per la nuova lounge di Tap Air Portugal all'aeroporto di Lisbona, dedicata ai passeggeri che viaggiano con voli al di fuori dell'area Schengen. Aperta tutti i giorni, dalle 5 del mattino alla mezzanotte, può ospitare circa cento persone in un'area di 380 mq. La nuova lounge si trova subito dopo l'area di controllo passaporti dell'aeroporto Humberto Delgado. Progettata da Alma Design, la Tap Premium Lounge “Atlântico” offre ai passeggeri uno spazio per riunirsi, rilassarsi e prepararsi al resto del viaggio che celebra il patrimonio culturale portoghese e riflette la strategia di sostenibilità della compagnia aerea, anche attraverso la scelta di materiali locali, sostenibili e autentici. «Il comfort dei clienti è una priorità per Tap, così come la varietà di soluzioni, di ambienti per il lavoro o per il relax e la diversità dell’offerta culinaria. La compagnia è costantemente focalizzata sul miglioramento della qualità del servizio ai passeggeri, era questo l’obiettivo della nuova lounge e ora che lo abbiamo raggiunto riteniamo che costituirà sicuramente una buona opzione per i nostri clienti con voli per il Sud e il Nord America, l'Africa o il Regno Unito» sottolinea Sofia Lufinha, chief customer officer del vettore lusitano. Con materiali portoghesi in primo piano, come il sughero, il burel - un tessuto artigianale portoghese - e le ceramiche, che riprendono le facciate tipiche delle case portoghesi, i passeggeri troveranno ambienti per lavorare o rilassarsi, così come un’area ristorazione. La società Ambaar si occupa della gestione, mentre Cateringpor collabora alla realizzazione dell'area buffet, che offre pasti caldi e freddi ispirati alla cucina portoghese in ogni momento della giornata. Il calore dell’ospitalità portoghese e degli abbracci che precedono ogni viaggio è rafforzato anche dalle esposizioni temporanee di artisti portoghesi curate da Underdogs, la piattaforma culturale di arte urbana con sede a Lisbona. [post_title] => Tap Air Portugal: la premium lounge 'Atlantico' ha aperto i battenti all'aeroporto di Lisbona [post_date] => 2024-02-02T09:15:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706865302000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'azienda che affianca allo scopo di lucro «una o più finalità di beneficio comune». Così la legge italiana definisce la tipologia società benefit. Ed è quello che è appena diventata Bwh Hotels Italia & Malta, "al termine di un percorso condiviso con i soci albergatori, che arriva dopo 15 anni di impegno consapevole e attento nei confronti dell’ambiente, delle persone e delle comunità in tutte le aree in cui l’azienda opera - spiega la ceo Sara Digiesi -. Questa trasformazione rende esplicito e inequivocabile il nostro orientamento e la consapevolezza della responsabilità che abbiamo come brand - -. Essere società benefit sottolinea il senso civico che accompagna il nostro agire e raccorda i nostri soci intorno a un impegno comune che, oltre i confini dell’azienda, genera impatti positivi sulle persone, sull’ambiente e sulle comunità.” In concreto, Bwh ha modificato il proprio statuto sociale, inserendo sei scopi di beneficio comune: promuovere un’ospitalità responsabile, sensibilizzando il network ai più alti standard ambientali e sociali e fornendo servizi che possano supportare i soci a migliorare continuamente gli impatti delle proprie strutture; migliorare continuamente la capacità e la qualità ricettiva dei territori nei quali operano i soci, mettendo a disposizione competenze e servizi competitivi a favore di una diffusione della cultura della gestione efficace ed efficiente delle imprese del settore alberghiero; valorizzare il ruolo sociale del network, attraverso il supporto alle economie locali, la promozione dei territori nei quali operano i Soci e di un turismo accessibile a tutti; diffondere l’attitudine e cultura della partnership e dell’aggregazione come volano di crescita sostenibile attraverso una gestione che favorisca la partecipazione di tutti gli stakeholders e ne consideri le necessità; tutelare il benessere delle persone di Bwh Hotels Italia & Malta, nel rispetto dell’unicità e valorizzando i talenti e le competenze di ciascuno; favorire la crescita delle professionalità dell’hospitality attraverso programmi di formazione rivolti alle risorse operative negli hotel. Con il 2024, Bwh Hotels Italia & Malta si impegna inoltre a presentare una relazione d’impatto: una rendicontazione annuale di sostenibilità sugli obiettivi di beneficio comune e sui risultati raggiunti che, al pari di quelli di business, vengono misurati e incorporati nella missione e nei piani aziendali. Attraverso la costituzione di un comitato interno responsabile del perseguimento del beneficio comune e la maggior concentrazione degli organi istituzionali, di tutti i soci albergatori e dello staff questa nuova impostazione eleva ulteriormente l’attenzione e l’impegno sui temi esg. [post_title] => Bwh Hotels diventa società benefit. Digiesi: la conclusione di un percorso lungo 15 anni [post_date] => 2024-02-01T15:12:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706800372000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460601 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono ben 12 le compagnie di crociera presenti, molte in esclusiva, nel catalogo Cruise Collection che Gioco Viaggi porterà alla prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio. Si tratta di Cunard, Princess Cruises, Carnival, Holland America Line, Seabourn, Ponant, Windstar Cruises, Star Clippers, Quark Expeditions, Variety Cruises, Lüftner Cruises e Uniworld. Il catalogo 2024/25 propone una selezione dei migliori itinerari delle compagnie in portfolio: viaggi esclusivi alla scoperta di Artide e Antartide, Alaska, Caraibi, Hawaii, Sudamerica, Seychelles, Asia, Giappone, Oceania e Sud Pacifico, ma anche in navigazione sui più suggestivi fiumi in Europa, nel Mediterraneo o incredibili giri del mondo e traversate Atlantiche. Gioco Viaggi porterà in fiera anche l’edizione aggiornata del folder Top Reasons dedicato agli agenti di viaggio: una sorta di manuale, realizzato a supporto del catalogo Cruise Collection, con le caratteristiche di ogni compagnia rappresentata, le destinazioni e i plus che rendono ogni itinerario un’esperienza unica. La Bit sarà pure l'occasione per il lancio di offerte speciali per la promozione di alcune destinazioni tra le quali Alaska e Mediterraneo di Cunard, Mediterraneo e Nord Europa di Holland, Artide di Quark Expeditions, Caraibi di Carnival, Polinesia di Windstar e Mediterraneo di Princess. "Princess e Cunard saranno le grandi protagoniste della nuova stagione 2024 – sottolinea Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi – e presenteranno sul mercato le nuove ammiraglie: la Sun Princess, in assoluto la nave più grande mai costruita fino a oggi in Italia con le sue 175.500 tonnellate, la cui consegna è prevista a metà febbraio; e la Queen Anne, che partirà il 10 maggio da Southampton per il suo viaggio inaugurale a Lisbona con scalo a Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife e La Coruna, regalando esperienze indimenticabili tra cui la più grande collezione d’arte mai curata in mare. Al nostro stand, avremo in particolare il privilegio di ospitare gli esperti di Cunard, Quark Expeditions, Carnival e Star Clippers: occasione per gli agenti di viaggio che avranno l’opportunità di incontrarli e confrontarsi". Oltre alle crociere, che sono da sempre il core business di Gioco Viaggi, in fiera sarà infine presentata la programmazione tour operator con le nuove edizioni dei cataloghi Corsica e Montagna Collection che, giunti alla terza edizione, propongono contenuti ancora più ricchi per soggiorni, tour con accompagnatore ed esperienze per l’estate 2024. [post_title] => Gioco Viaggi: sono 12 le compagnie di crociere incluse nel nuovo catalogo Cruise Collection [post_date] => 2024-02-01T12:25:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706790318000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "le compagnie aeree" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":77,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5159,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Singapore è la Porta dell’Oriente, una città-stato che si sviluppa su un arcipelago formato da 58 isole, separate dalla Malesia da uno stretto e ad essa collegata da un ponte. Un luogo dove nel corso del tempo la cultura malese, quella cinese e quella indiana hanno incontrato lo stile di vita europeo creando un melting-pot affascinante.\r

Una città che è il quarto centro finanziario del mondo, dove la modernità si confronta con l’architettura e la gastronomia tradizionale. E, soprattutto, un’isola immersa nella natura tropicale, ideale per l’ecotourism. \r

Si raggiunge con Singapore Airlines ed è il luogo ideale dove fare uno stop-over di qualche giorno prima di proseguire un viaggio verso il South Asia, l’Australia (con diversi voli giornalieri verso Sydney, Brisbane, Melbourne, Cairns, Darwin, Adelaide e Perth) o la Nuova Zelanda. La compagnia di bandiera ha il suo hub nella città e fedele al claim: “World class is everything we do” offre un grande comfort al passeggero a bordo dei nuovi Airbus 350 e garantisce 7 voli settimanali dall’aeroporto di Milano e 3 da Roma, che diventeranno 4 a partire dal 3 aprile.\r

«Il nostro obiettivo è quello di continuare ad aumentare la capacità richiesta dalla forte domanda - afferma Dale Woodhouse, general manager Italy della compagnia -. Singapore Airlines risponde così alla crescita costante del leisure travel e al desiderio del viaggiatore di vivere nuove esperienze. A Singapore si respira il profumo dell’Asia, un aroma tropicale unico che non si dimentica più. Singapore è unica; per la difesa dell’ambiente sono stati anche realizzati dei corridoi ecologici che permettono il passaggio della fauna. Specie rare ed esotiche di animali si spostano da una parte all’altra ed è bellissimo osservarle».\r

«Il mio consiglio è quello di fermarsi a Singapore per 3, 4 giorni, perché c’è veramente tanto da scoprire. - prosegue infatti Melissa Thompson, area director Western Europe del Singapore Tourism Board -. La città è un’introduzione al Sud-est dell’Asia: offre una grande diversità culturale e questo le dona un’identità unica. Riserve naturali e giardini coprono il 50% del territorio: a soli 15’ dalla città si possono vedere i coccodrilli. È facile da esplorare, grazie a un’efficiente sistema di trasporti Anche le lingue si incontrano per andare a formare una versione dell’inglese tipica dell’area e chiamata “Senglish”».\r

Singapore è anche gastronomia al top, che passa dai vivaci Hawker centres (oggi patrimonio dell’Unesco) ai 55 ristoranti stellati Michelin. Il suo passato di colonia britannica ne ha fatto un punto di incontro di popoli e tradizioni. Dalla locale Chinatown a Little India, al pittoresco quartiere coloniale di Katong. Senza dimenticare la modernissima Orchard Road, ideale per lo shopping o Marina Bay, l’area bonificata e sottratta al mare per costruire edifici futuristici e l’incredibile Marina Bay Sands, il resort inaugurato nel 2010 e costituito da tre torri sovrastate da una piattaforma con piscine e ristoranti. Tutto questo viene raccontato anche nella campagna “Made in Singapore” lanciata dal Singapore Tourism Board per ispirare i viaggiatori.\r

[gallery ids=\"460681,460679,460680\"]","post_title":"Singapore tutta da scoprire con Singapore Airlines, che aumenta la capacità dall'Italia","post_date":"2024-02-02T11:38:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706873897000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460669\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Luigi Neri, Daniela Passeri, Lidia Rescigno e Franco Coppini[/caption]\r

\r

Mezzo di secolo di storia. Fondata nel febbraio 1974, Space Hotels compie proprio in questi giorni il suo cinquantesimo compleanno. E lo festeggia con numeri in crescita, forte di un +36,5% registrato nel 2023 rispetto ai 12 mesi precedenti. I paesi chiave, che hanno contribuito in modo significativo a questo successo, includono non solo l'Italia, da sempre il mercato principale, ma anche Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito e la Spagna.\r

\r

Nel panorama delle destinazioni italiane, Roma, Milano e Torino risultano le mete di eccellenza per gli individuali. Per quanto riguarda gli eventi mice, invece, Roma continua a dominare la scena. Il gruppo ha registrato anche un notevole incremento nella domanda da parte dei gruppi turistici con un'elevata capacità di spesa, nonché da parte del segmento business travel. Nel corso del 2023 infine, la compagnia ha ampliato la sua rete affiliando a Roma il Borghese Contemporary Hotel e a Ragusa il Relais Chiaramonte.\r

\r

“Il 2023 è stato un anno di trionfo e consolidamento per noi: un periodo in cui abbiamo superato le aspettative, continuando a costruire su un'eredità di 50 anni\", sottolinea il presidente, Franco Coppini. Space Hotels sarà presente alla Bit di Milano, in programma dal 4 al 6 febbraio, presso lo stand C110 del padiglione 3. Vi si potranno incontrare lo stesso presidente Coppini, nonché il direttore generale Lidia Rescigno, il direttore marketing Daniela Passeri, il vice presidente Luigi Neri e alcune delle responsabili vendite.","post_title":"Space Hotels festeggia i 50 anni con un numeri in crescita","post_date":"2024-02-02T11:12:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706872379000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Compagnie aeree. Mi sembra che si stia sbagliando ancora bersaglio. L'Ectaa insieme ad alcune sigle di consumatori sta facendo battaglia per difendere i passeggeri dalle eccessive fusioni e partnership fra compagnie aeree.\r

\r

Questo, secondo Ectaa, può diventare un boomerang contro i consumatori, sballottati da una parte e dall'altra. Probabilmente Ectaa ha ragione, anzi senza probabilmente: ha ragione. Le compagnie aeree dopo la liberalizzazione fanno un po' quello che vogliono, sicuri di mantenere un potere inscalfibile.\r

Fondo\r

E anche questo è vero. Decidono il bello e il cattivo tempo nell'ambito dell'industria turistica e non solo. Ora, e so che Ectaa ha lavorato su questo argomento, la prima battaglia da fare è quella di far inserire per legge un Fondo di garanzia anche per le compagnie aeree.\r

\r

Lo so mi ripeto. L'ho già scritto molte vole. E sembra una discussione di casa, in cui il figlio dice al genitore: va bene ma questa cosa me l'hai già detta un milione di volte. E la risposta del genitore è: questo significa che non ha fatto nulla di quello che ti dicevo.\r

\r

Ecco siamo sempre allo stesso punto. Per indebolire, ma leggermente - non ci facciamo illusioni - la potenza delle compagnie deve essere varata la norma del Fondo di garanzia. Si deve iniziare da qui. Il resto sono battaglie di retroguardia.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Le compagnie aeree devono avere per legge un Fondo di garanzia","post_date":"2024-02-02T11:10:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1706872230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460658","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terza vita per il Golden Palace Hotel: la struttura torinese è stata acquisita dal fondo immobiliare Geras 2 gestito dall'asset management company Ream sgr. L’immobile si sviluppa su sei piani fuori terra, per una superficie complessiva commerciale di circa 20.600 metri quadrati La proprietà sarà ora oggetto di un importante processo di restyling, che punta a renderla punto di riferimento del segmento upper upscale per la città di Torino e di tutto il Piemonte occidentale. La riapertura è prevista già per la fine di quest'anno \r

\r

L'albergo, un tempo Palazzo Toro, vero e proprio modello di architettura del secondo dopoguerra, rappresenta sicuramente uno dei più prestigiosi immobili a destinazione alberghiera presenti in città. Ciononostante le sue vicissitudini recenti sono state piuttosto travagliate: il primo fallimento del Golden Palace risale infatti al maggio del 2012, a causa della bancarotta degli allora proprietari. Un mese dopo, però, lo stesso tribunale fallimentare, che ne aveva decretato la chiusura, decise di affidare l’immobile a una nuova società A ottobre 2022 arriva tuttavia un nuovo stop, a seguito dello sfratto dell'allora gestore Allegroitalia Hotel Condo, al timone della struttura dal 2014. A richiederne l'allontanamento la stessa proprietà (Banca Popolare di Milano, Intesa San Paolo e Sarda leasing Spa), che vantava nei confronti della compagnia crediti per canoni di leasing inevasi pari a 5,5 milioni di euro.\r

\r

\r

\r

\r

\r

“La riapertura del Golden Palace è una buona notizia per la città e testimonia l'interesse crescente per il suo sviluppo turistico - sottolinea il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo -. Vogliamo continuare su questa strada e auspichiamo che questi risultati possano consolidarsi nel tempo”. Il gruppo Gabetti, con il dipartimento capital market e con la propria controllata Abaco Team, specializzata in servizi tecnici, è stato advisor per conto di Geras 2, nel processo di acquisizione dell'immobile.","post_title":"Nuova vita per il Golden Palace Hotel: la struttura torinese acquisita dal fondo Geras 2","post_date":"2024-02-02T10:59:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706871580000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono il Futura Club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba e due interessanti tour originali le proposte del debutto in Tunisia di Futura Vacanze. La new entry è frutto di un attento lavoro di scouting e negoziazione, che ha portato in casa del to capitolino una struttura molto ambita nell’ambito del tour operating nazionale ed europeo. Il resort va a completare l’offerta estera dell’operatore che, anche grazie alla novità lanciata in autunno, il Futura Club Twiga, situato all’interno del parco marino di Watamu, sta generando ottimi risultati. “L’outgoing è diventato un segmento di primo piano del nostro business, grazie anche a proposte altamente differenzianti come il Futura Club Vila Baleira a Porto Santo o proprio il Twiga, struttura unica per caratteristiche nell’ambito di tutta la destinazione - sottolinea il direttore commerciale, Belinda Coccia -. Con la Tunisia aggiungiamo un tassello importante al medio raggio\".\r

\r

Il via alle partenze è in programma a ridosso dell’estate, con la prima settimana in calendario per il 27 maggio. Nutrito il piano voli, prevalentemente operati dalla compagnia Neos, che collegherà l’aeroporto della destinazione con Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Roma Fiumicino e Napoli. Tra i plus la posizione strategica nella zona turistica di Midoun, una delle località più rinomate di Djerba a circa 25 chilometri dallo scalo internazionale, ma anche il mare da cartolina e la spiaggia di sabbia candida, la piscina per talassoterapia all’aperto, l’elevato standard del servizio e il format di ospitalità declinato attraverso i due hotel Cesar Thalasso e Aqua Resort, nonché il grande parco di 12 ettari che ospita il complesso. In evidenza anche il centro benessere con sale talassoterapiche, l’offerta sportiva (acquatica e non), le opzioni per il mice con spazi polivalenti e la vicinanza di un campo da golf con 27 buche. Molto ricca la formula all inclusive, a cui si aggiunge il wifi gratuito e ben sei bar attivi tutto il giorno, che vanno a completare l’offerta dei ristoranti a buffet e à la carte, caratterizzati da menù tematici. La famiglia figura tra i target di elezione e vede attive offerte come la proposta Superbimbi con soggiorni gratuiti fino a 12 anni, a fronte di una mini quota volo di 220 euro. Molto competitive, inoltre, le tariffe riservate agli sposi e ai gruppi di amici.\r

\r

Per diversificare le opzioni di soggiorno, Futura Vacanze ha investito anche su due tour che sono parte dei pacchetti di viaggio Le piste berbere e Mare e deserto. La prima ha la durata di otto giorni e prevede tre giorni dedicati all’esplorazione di luoghi magici come, tra gli altri, il lago salato Chott El Jerid; Douz, la porta del deserto; Houmt Souk e la sinagoga El Griba, con esperienze speciali legate alle cene, ai pranzi e alle tradizioni. La seconda si sviluppa su 15 giorni, con cinque giorni pensati per esplorare il Sud-Est della Tunisia con chicche come le oasi di montagna, campi tendati e tramonti tra le dune. Entrambi dedicano una parte del programma alla scoperta delle attrazioni di Djerba.","post_title":"Futura Vacanze approda in Tunisia con il club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba","post_date":"2024-02-02T10:00:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706868056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460631","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è l'intelligenza artificiale nei processi di manutenzione di Vueling. Il vettore del gruppo Iag ha scelto la tecnologia predittiva \"Skywise Predictive Maintenance\" di Airbus con l'obiettivo di anticipare e pianificare con maggiore anticipo la manutenzione straordinaria della flotta, ottenendo così una maggiore ottimizzazione delle operazioni.\r

\r

\"Siamo un'azienda digital native con un forte impegno per l'innovazione - ha commentato Isabel García Álvarez, direttrice della pianificazione operativa di Vueling -. Con questo progetto stiamo investendo nel miglioramento delle nostre operazioni attraverso modelli predittivi che ci permettono di anticipare le esigenze della flotta e offrire così un servizio migliore ai nostri passeggeri.\"\r

\r

Negli ultimi anni Vueling è riuscita a dare vita a un ecosistema basato sull’intelligenza artificiale per affrontare le sfide fondamentali in materia di efficienza operativa della manutenzione. Incentrandosi su questa strategia, il progetto è decollato con la massiccia digitalizzazione dei dati degli aerei e dei motori. \r

\r

Ora la compagnia fa un altro passo in questo processo di trasformazione digitale con l’integrazione della tecnologia “Skywise Predictive Maintenance”, che consente di monitorare lo stato degli aeromobili con i modelli di dati interni della compagnia aerea, generando così avvisi predittivi per la manutenzione degli aeromobili. In questo modo, la compagnia aerea ha una maggiore capacità di ottimizzare le proprie operazioni anticipando, attraverso il machine learning, eventi di manutenzione non programmati o altre esigenze impreviste.\r

\r

La soluzione di Airbus rappresenta il primo progetto promosso dalla Airbus Digital Alliance – di cui fanno parte Delta TechOps, General Electric e Airbus – e combina diversi algoritmi di manutenzione predittiva. In questo modo, Vueling ha già incorporato in 53 aeromobili una tecnologia che copre un'ampia gamma di componenti di aeromobili e motori prodotti da vari produttori e che costituisce un collaudato sistema di manutenzione predittiva con oltre 200 algoritmi che coprono diversi sistemi di aeromobili.","post_title":"Vueling efficienta la manutenzione della flotta con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale","post_date":"2024-02-02T09:28:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706866083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per la nuova lounge di Tap Air Portugal all'aeroporto di Lisbona, dedicata ai passeggeri che viaggiano con voli al di fuori dell'area Schengen. Aperta tutti i giorni, dalle 5 del mattino alla mezzanotte, può ospitare circa cento persone in un'area di 380 mq.\r

\r

\r

La nuova lounge si trova subito dopo l'area di controllo passaporti dell'aeroporto Humberto Delgado. Progettata da Alma Design, la Tap Premium Lounge “Atlântico” offre ai passeggeri uno spazio per riunirsi, rilassarsi e prepararsi al resto del viaggio che celebra il patrimonio culturale portoghese e riflette la strategia di sostenibilità della compagnia aerea, anche attraverso la scelta di materiali locali, sostenibili e autentici.\r

\r

«Il comfort dei clienti è una priorità per Tap, così come la varietà di soluzioni, di ambienti per il lavoro o per il relax e la diversità dell’offerta culinaria. La compagnia è costantemente focalizzata sul miglioramento della qualità del servizio ai passeggeri, era questo l’obiettivo della nuova lounge e ora che lo abbiamo raggiunto riteniamo che costituirà sicuramente una buona opzione per i nostri clienti con voli per il Sud e il Nord America, l'Africa o il Regno Unito» sottolinea Sofia Lufinha, chief customer officer del vettore lusitano.\r

\r

\r

\r

\r

Con materiali portoghesi in primo piano, come il sughero, il burel - un tessuto artigianale portoghese - e le ceramiche, che riprendono le facciate tipiche delle case portoghesi, i passeggeri troveranno ambienti per lavorare o rilassarsi, così come un’area ristorazione. La società Ambaar si occupa della gestione, mentre Cateringpor collabora alla realizzazione dell'area buffet, che offre pasti caldi e freddi ispirati alla cucina portoghese in ogni momento della giornata.\r

\r

Il calore dell’ospitalità portoghese e degli abbracci che precedono ogni viaggio è rafforzato anche dalle esposizioni temporanee di artisti portoghesi curate da Underdogs, la piattaforma culturale di arte urbana con sede a Lisbona. \r

\r

","post_title":"Tap Air Portugal: la premium lounge 'Atlantico' ha aperto i battenti all'aeroporto di Lisbona","post_date":"2024-02-02T09:15:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706865302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'azienda che affianca allo scopo di lucro «una o più finalità di beneficio comune». Così la legge italiana definisce la tipologia società benefit. Ed è quello che è appena diventata Bwh Hotels Italia & Malta, \"al termine di un percorso condiviso con i soci albergatori, che arriva dopo 15 anni di impegno consapevole e attento nei confronti dell’ambiente, delle persone e delle comunità in tutte le aree in cui l’azienda opera - spiega la ceo Sara Digiesi -. Questa trasformazione rende esplicito e inequivocabile il nostro orientamento e la consapevolezza della responsabilità che abbiamo come brand - -. Essere società benefit sottolinea il senso civico che accompagna il nostro agire e raccorda i nostri soci intorno a un impegno comune che, oltre i confini dell’azienda, genera impatti positivi sulle persone, sull’ambiente e sulle comunità.”\r

\r

In concreto, Bwh ha modificato il proprio statuto sociale, inserendo sei scopi di beneficio comune: promuovere un’ospitalità responsabile, sensibilizzando il network ai più alti standard ambientali e sociali e fornendo servizi che possano supportare i soci a migliorare continuamente gli impatti delle proprie strutture; migliorare continuamente la capacità e la qualità ricettiva dei territori nei quali operano i soci, mettendo a disposizione competenze e servizi competitivi a favore di una diffusione della cultura della gestione efficace ed efficiente delle imprese del settore alberghiero; valorizzare il ruolo sociale del network, attraverso il supporto alle economie locali, la promozione dei territori nei quali operano i Soci e di un turismo accessibile a tutti; diffondere l’attitudine e cultura della partnership e dell’aggregazione come volano di crescita sostenibile attraverso una gestione che favorisca la partecipazione di tutti gli stakeholders e ne consideri le necessità; tutelare il benessere delle persone di Bwh Hotels Italia & Malta, nel rispetto dell’unicità e valorizzando i talenti e le competenze di ciascuno; favorire la crescita delle professionalità dell’hospitality attraverso programmi di formazione rivolti alle risorse operative negli hotel.\r

\r

Con il 2024, Bwh Hotels Italia & Malta si impegna inoltre a presentare una relazione d’impatto: una rendicontazione annuale di sostenibilità sugli obiettivi di beneficio comune e sui risultati raggiunti che, al pari di quelli di business, vengono misurati e incorporati nella missione e nei piani aziendali. Attraverso la costituzione di un comitato interno responsabile del perseguimento del beneficio comune e la maggior concentrazione degli organi istituzionali, di tutti i soci albergatori e dello staff questa nuova impostazione eleva ulteriormente l’attenzione e l’impegno sui temi esg.","post_title":"Bwh Hotels diventa società benefit. Digiesi: la conclusione di un percorso lungo 15 anni","post_date":"2024-02-01T15:12:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706800372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono ben 12 le compagnie di crociera presenti, molte in esclusiva, nel catalogo Cruise Collection che Gioco Viaggi porterà alla prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio. Si tratta di Cunard, Princess Cruises, Carnival, Holland America Line, Seabourn, Ponant, Windstar Cruises, Star Clippers, Quark Expeditions, Variety Cruises, Lüftner Cruises e Uniworld.\r

\r

Il catalogo 2024/25 propone una selezione dei migliori itinerari delle compagnie in portfolio: viaggi esclusivi alla scoperta di Artide e Antartide, Alaska, Caraibi, Hawaii, Sudamerica, Seychelles, Asia, Giappone, Oceania e Sud Pacifico, ma anche in navigazione sui più suggestivi fiumi in Europa, nel Mediterraneo o incredibili giri del mondo e traversate Atlantiche.\r

\r

Gioco Viaggi porterà in fiera anche l’edizione aggiornata del folder Top Reasons dedicato agli agenti di viaggio: una sorta di manuale, realizzato a supporto del catalogo Cruise Collection, con le caratteristiche di ogni compagnia rappresentata, le destinazioni e i plus che rendono ogni itinerario un’esperienza unica. La Bit sarà pure l'occasione per il lancio di offerte speciali per la promozione di alcune destinazioni tra le quali Alaska e Mediterraneo di Cunard, Mediterraneo e Nord Europa di Holland, Artide di Quark Expeditions, Caraibi di Carnival, Polinesia di Windstar e Mediterraneo di Princess.\r

\r

\"Princess e Cunard saranno le grandi protagoniste della nuova stagione 2024 – sottolinea Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi – e presenteranno sul mercato le nuove ammiraglie: la Sun Princess, in assoluto la nave più grande mai costruita fino a oggi in Italia con le sue 175.500 tonnellate, la cui consegna è prevista a metà febbraio; e la Queen Anne, che partirà il 10 maggio da Southampton per il suo viaggio inaugurale a Lisbona con scalo a Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife e La Coruna, regalando esperienze indimenticabili tra cui la più grande collezione d’arte mai curata in mare. Al nostro stand, avremo in particolare il privilegio di ospitare gli esperti di Cunard, Quark Expeditions, Carnival e Star Clippers: occasione per gli agenti di viaggio che avranno l’opportunità di incontrarli e confrontarsi\".\r

\r

Oltre alle crociere, che sono da sempre il core business di Gioco Viaggi, in fiera sarà infine presentata la programmazione tour operator con le nuove edizioni dei cataloghi Corsica e Montagna Collection che, giunti alla terza edizione, propongono contenuti ancora più ricchi per soggiorni, tour con accompagnatore ed esperienze per l’estate 2024.\r

\r

","post_title":"Gioco Viaggi: sono 12 le compagnie di crociere incluse nel nuovo catalogo Cruise Collection","post_date":"2024-02-01T12:25:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706790318000]}]}}