Le agenzie escluse dai ristori rispondono all’articolo della Claudi

In merito all’articolo Claudi: i ristori così non vanno, discriminate le agenzie in regola abbiamo ricevuto una lettera di un agente di viaggio di Cosenza, Max Falbo, direttore dell’agenzia Voglio Volare Viaggi tour operator e Coordinamento “imprese Escluse dai Ristori Agosto 2020”, che contesta le conclusioni alle quali era arrivata Caterina Claudi. La pubblichiamo integralmente sperando che il dibattito sui ristori e sui ritardi e le inadempienze del Governo, riprendano corpo.

Egregio Direttore,

Abbiamo avuto modo di leggere l’articolo/intervista pubblicata sul vs giornale e rilanciata dai social, alla commercialista Dott.ssa Claudi, e non possiamo fare a meno di esprimere il punto di vista dei soggetti menzionati, e direttamente “informati dei fatti”, cioè le imprese richiamate nell’articolo, che non hanno fruito dei ristori del precedente bando agosto 2020. Le modalità con le quali siamo stati etichettati dalla dott.ssa Claudi ci risultano quanto meno ingiuste e profondamente offensive nei confronti delle ns imprese e del ns personale.

In premessa ci duole molto constatare che sulla questione dei ristori e non solo, si sta combattendo una battaglia fratricida: gli uni contro gli altri, outbound contro inbound, retail contro turismo organizzato, e così via, all’interno di un settore, e di alcuni comparti in particolare, colpito in maniera devastante dalla pandemia. E tuttavia qualcuno, invece di focalizzare e spingere la dialettica (e lo scontro) nei confronti di chi ad esempio, non ha destinato sufficienti risorse ai ristori, o le ha mal distribuite, oppure contro chi potrebbe aver fruito in maniera irregolare ed “astuta” dei ristori a danno dei colleghi, pensa solo e sistematicamente a denigrare “le altre imprese”, etichettandole come “irregolari”, quasi come se avessero meritato queste sciagure (almeno due, la pandemia e l’esclusione dai ristori). O per distogliere l’attenzione dalle “presunte irregolarità”, sui coni d’ombra ancora e le nebbie che hanno caratterizzato la gestione del bando di Agosto 2020 e la conseguente distribuzione di quelle risorse.

Gli esiti di un sondaggio condotto mesi fa su un campione rappresentativo di imprese escluse (peraltro fornito anche all’epoca al Mibact), hanno evidenziato le motivazioni per le quali non si è attinto ai ristori del 1’ bando; sono molteplici, e nessuna di queste ha fattispecie di “irregolarità”. Al contrario, pur essendovi stati episodi di negligenza da parte di qualche impresa, molte altre hanno palesato differenti ragioni. In ordine sparso, e fra le altre per brevità: problemi con la piattaforma telematica (istanza inserita correttamente, ma senza PEC di riscontro); problemi di salute del responsabile; negligenza dei consulenti a cui hanno affidato la pratica, o che non hanno mal comunicato; errori formali di compilazione della domanda; e non ultimo, irregolarità del DURC al momento della presentazione. Si, è vero, alcune imprese non hanno presentato la domanda perché con il DURC irregolare; cioè non hanno fatto altro che attenersi a quanto disposto dall’avviso, che precludeva la possibilità di accedere al bando con il DURC non idoneo. E per questa ragione queste, così come tutte le altre escluse facendo di tutta l’erba un fascio, non possono e non devono essere definite “irregolari”, al contrario, dovrebbero essere quanto meno salvaguardate: non hanno fatto altro che il proprio dovere, cioè non presentare la domanda. Per tutte queste imprese, non è bastato il doppio danno subìto, della pandemia e dei mancati ristori; non è abbastanza aver constatato oltre al danno la beffa (il segreto di Pulcinella di cui tanti non vogliono parlare, e di cui la Dott.ssa Claudi finge di non sapere), dei “colleghi” astutamente hanno presentato la domanda pur avendo il DURC irregolare, e sono stati “riammessi” con una ingegnosa manovra di sospensione della valutazione, di integrazione documentale, e di supporto istruttorio postumo da parte del Mibact; tutto ciò non era abbastanza, per cui adesso e da tempo, e da molte parti, anche essere additate e mortificate come irregolari e potenziali parassiti!! Questo ci sembra davvero troppo, ingiustificabile ed aberrante.

Laddove peraltro, ed è unanimemente risaputo e segnalato anche formalmente da molti, presumibilmente alcune imprese hanno presentato dichiarazioni mendaci, sulle quali sarebbe stato opportuno che il Ministero in primis, ma la magistratura, la stampa e non ultimo le associazioni di categoria, avrebbero dovuto approfondire immediatamente e nel caso intervenire. Invece constatiamo non solo silenzio totale sulla questione, ma ulteriori attenzioni negative verso coloro che sono stati esclusi senza aver fatto danno a nessuno, e con le imprese a rischio chiusura. Ci pare eccessivo e fuorviante.

Dunque, la Dott.sa Claudi, così come tutti gli altri, meglio farebbero ad occuparsi di chi irregolare lo era e tuttavia ha presentato la domanda ed ottenuto i ristori, (ed in automatico ne prenderà degli altri). O di quelle decine, se non centinaia di imprese, che già hanno fruito della prima tranche, ed ora sono “scomparse nel nulla”, lasciando peraltro in pending la chiusura dell’avviso del Mibact, dissipando risorse che altrimenti avrebbero potuto essere ricollocate nel settore a chi ne avesse bisogno. O quanto meno impegnarsi a ristabilire equità non sulla base di un decreto bollinato, o della rapidità di reazione ad un avviso, o delle furberie perpetrate, ma solo del diritto inalienabile ed incontestabile di ciascuna impresa di essere ristorata dalle gravi perdite subite.

Meglio farebbero ad occuparsi della inconsistenza dei fondi messi a disposizione del turismo organizzato da parte di questo governo, che utilizza risorse non distribuite (per i motivi di cui sopra) ad imprese ancora in crisi, invece di prevederne di aggiuntive; meglio farebbero ad occuparsi dei presunti abusi ed irregolarità nella gestione del bando agosto 2020 (peraltro oggetto di istanze pendenti al TAR Lazio); meglio farebbero ad occuparsi delle evidenti iniquità del bando recente, che prevede diverse modalità di distribuzione delle risorse fra le imprese che hanno già fruito, e quelle ancora “a bocca asciutta” (con gravi penalizzazioni per queste ultime); meglio farebbero a trovare una soluzione per salvaguardare l’esistenza non solo delle centinaia di imprese escluse ed in crisi, ma le migliaia di posti di lavoro che queste imprese impiegano, e che a breve saranno dissipate dalla impossibilità di proseguire l’attività. Meglio farebbero a tacere, se non conoscono o mistificano i fatti.

Noi continueremo a combattere la nostra battaglia di civiltà, legalità e trasparenza in ogni sede: attività giudiziarie sono state avviate, altre potrebbero seguirne; abbiamo provato a coinvolgere le Associazioni di categoria, ma a parte due che “a parole” hanno mostrato comprensione e solidarietà, le altre si sono bellamente defilate, mostrando interesse per i grandi numeri e il consenso, e non per la soluzione dei problemi; abbiamo interessato la politica, spesso sorda ed incompetente in materia, ma invano, poiché siamo una “minoranza” insignificante rispetto alle esigenze di consegno diffuso; abbiamo recentemente interloquito come “coordinamento imprese” con il MIT e con i funzionari del Ministero dell’Economia estensori del decreto, a cui abbiamo fornito dovizia di numeri e particolari sull’argomento, con specifiche proprio sulle “iniquità” della distribuzione delle risorse (sulla questione dei 10mila “a tutti” a prescindere, concordiamo con la Dott.ssa), e siamo in attesa di esito.

Continueremo la nostra battaglia non denigrando o additando “gli altri” con spirito comprensivo e costruttivo; l’obiettivo e solo quello di risolvere i problemi e salvare le ns imprese, i nostri addetti e le nostre famiglie.

Lo faremo, come stiamo facendo da mesi, per le vie dirette e formali, facendo conoscere e discutendo e negoziando, per quanto possibile.

Almeno con coloro i quali sono disposti a farlo, senza prese di posizione e superflue ed avvilenti diaspore fra “buoni e cattivi”, laddove spesso fra l’altro, le parti sono invertite.

Max Falbo

Coordinamento “imprese Escluse dai Ristori Agosto 2020”