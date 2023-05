Latium Experience: primi nove mesi di attività molto positivi La Destination management organization Latium Experience, associazione mista pubblico-privata nata per promuovere e commercializzare i flussi turistici di 12 comuni del Lazio con capofila il comune di Latina, annuncia che a nove mesi dall’ottenimento dei fondi della Regione Lazio (250mila euro dalla regione più un cofinanziamento al 20% dai comuni aderenti per un totale di 312.478 euro giunti a giugno 2022) i primi risultati sono sensibili e incoraggiano previsioni oltre ogni aspettativa anche nel breve periodo. Fioccano le prenotazioni da una fascia di mercato – Norvegia, Svezia e Danimarca – che prima ignorava il territorio rappresentato dalla Dmo e che ora, soprattutto in Norvegia, beneficia di un passaparola senza sosta fra i cicloturisti. Ricordiamo che il percorso di 240 km circa che congiunge Roma e Gaeta lungo la Regina Viarum è stato indicato nel 2023 dal National Geographic come una fra le cinque migliori destinazioni turistiche del mondo. Due i gruppi scandinavi che fino a ora hanno visitato la provincia di Latina. Inoltre un operatore norvegese ha chiesto un incontro con la destination manager Paola Cosimi presso il Comune di Latina e ha ottenuto il contatto con un’agenzia locale per l’utilizzo delle mappe interattive delle città di fondazione, disponibili in doppia lingua (italiano e inglese) tramite QR Code, e per l’acquisto di due diversi pacchetti turistici. Ma non di sola Scandinavia vivono i nuovi mercati. Anche il turismo dal nord Italia si è mosso, soprattutto il ramo culturale, stimolato da associazioni piemontesi, lombarde e venete i cui gruppi sono interessati alle città di fondazione, create ex novo quali prodotti turistici proprio dalla Dmo.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445438 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Destination management organization Latium Experience, associazione mista pubblico-privata nata per promuovere e commercializzare i flussi turistici di 12 comuni del Lazio con capofila il comune di Latina, annuncia che a nove mesi dall’ottenimento dei fondi della Regione Lazio (250mila euro dalla regione più un cofinanziamento al 20% dai comuni aderenti per un totale di 312.478 euro giunti a giugno 2022) i primi risultati sono sensibili e incoraggiano previsioni oltre ogni aspettativa anche nel breve periodo. Fioccano le prenotazioni da una fascia di mercato – Norvegia, Svezia e Danimarca – che prima ignorava il territorio rappresentato dalla Dmo e che ora, soprattutto in Norvegia, beneficia di un passaparola senza sosta fra i cicloturisti. Ricordiamo che il percorso di 240 km circa che congiunge Roma e Gaeta lungo la Regina Viarum è stato indicato nel 2023 dal National Geographic come una fra le cinque migliori destinazioni turistiche del mondo. Due i gruppi scandinavi che fino a ora hanno visitato la provincia di Latina. Inoltre un operatore norvegese ha chiesto un incontro con la destination manager Paola Cosimi presso il Comune di Latina e ha ottenuto il contatto con un’agenzia locale per l’utilizzo delle mappe interattive delle città di fondazione, disponibili in doppia lingua (italiano e inglese) tramite QR Code, e per l’acquisto di due diversi pacchetti turistici. Ma non di sola Scandinavia vivono i nuovi mercati. Anche il turismo dal nord Italia si è mosso, soprattutto il ramo culturale, stimolato da associazioni piemontesi, lombarde e venete i cui gruppi sono interessati alle città di fondazione, create ex novo quali prodotti turistici proprio dalla Dmo. [post_title] => Latium Experience: primi nove mesi di attività molto positivi [post_date] => 2023-05-12T13:12:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683897134000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445403 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serata per incontrare i top player dell’ospitalità, intrecciare nuove relazioni e consolidare rapporti storici, dedicata a un target selezionato. Si è tenuto a Milano l'ormai tradizionale appuntamento con The Glamour Hotel Event, a cura di Monia Ronconi, founder & web editor di HotelmyPassion. L'iniziativa è rivolta a proprietari di hotel indipendenti e gruppi alberghieri, ceo o managing director di catene internazionali, immobiliaristi, general manager, responsabili di sviluppo brand o acquisti, architetti, interior designer, advisor. Un rendez-vous esclusivo che è cresciuto nel tempo e che, edizione dopo edizione, si è consolidato, tanto da contare oggi su ben due edizioni annuali, a Milano appunto e a Roma. Cornice dell’evento meneghino sono stati i Bagni Misteriosi: uno di quei luoghi della Milano da scoprire, dove la magia delle piscine, progettate in un contesto liberty e circondate dai roseti fioriti, la bellezza degli spazi interni, in particolare della splendida sala mosaico, le docce originali degli anni ‘30, unite alle tante esperienze proposte, hanno regalato molti momenti suggestivi. Il settore dell’ospitalità sta vivendo un momento di grande fermento ed è più che mai vivace in tema di nuove aperture o di rinnovamento di hotel esistenti. È dunque essenziale riqualificare e diversificare l’offerta ricettiva del Belpaese che, stando agli ultimi dati, continua a essere ai primi posti nella lista delle destinazioni più desiderate e visitate dai viaggiatori di tutto il mondo. Ecco perché l’evento rappresenta un luogo di incontro privilegiato in cui parlare di tendenze, scambiare opinioni, relazionarsi sulle nuove aperture, riflettere sulle sfide di business e sugli scenari futuri. Tanti gli ospiti che hanno preso parte all’evento, Marco Gilardi, operations director Italy and Usa di Nh Hotel Group, Andrea Quadrio Curzio, proprietario di Qc Terme, Ludovica Rocchi, proprietaria di R Collection Hotels. E ancora, Tany e Francesco Nardi, proprietari dell’Hotel de La Ville Monza, nonché Federico Ficcanterri, proprietario di Icon Collection. Ma c'erano anche numerosi general manager di alcuni tra i più importanti hotel italiani a 5 stelle. Solo per citarne alcuni, Daniele Vastolo, Armani Hotel Milano, Stefano Plotegher, Casa Cipriani, Cristina Zucchi del gruppo Lario Hotels, Marco Olivieri, cluster general manager l’Albereta e l’Andana, Aldo Werdin, amministratore delegato e general manager Excelsior Palace Rapallo. E ancora l’architetto Marco Piva, dello studio Marco Piva, che è anche direttore artistico di Venini, Giorgio Palmucci, executive vice president Th Group, ed Emiliano Fucarino, director of operation Westmont Management Limited. [post_title] => Le stelle dell'ospitalità protagoniste dell'ultimo Glamour Hotel Event di Milano [post_date] => 2023-05-12T10:47:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683888453000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445397 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Suite comunicanti, Nautilus club per bambini e adolescenti, nonché esperienze speciali nelle varie destinazioni toccate dalle navi. Explora Journeys presenta i viaggi sull'oceano dedicati alle famiglie multigenerazionali. Gli ospiti potranno in particolare scegliere tra 78 suite comunicanti di tre categorie diverse: Ocean suite, Ocean penthouse e Ocean residence. All'interno potranno trovare accappatoi, pantofole e appendini dedicati ai viaggiatori più giovani, oltre ad accessori pensati per i più piccoli, come culle, biancheria da letto, coperte e cuscini speciali. Grazie al programma Journey Together Gathering, gli ospiti che prenotano almeno tre e massimo quattro suite, di cui una di categoria Ocean penthouse od Ocean residence, potranno inoltre vivere questi spazi come un hub condiviso: una soluzione perfetta per gruppi di amici o per una famiglia multigenerazionale. Inoltre, i viaggiatori con bambini potranno usufruire del viaggio gratuito per un bambino o ragazzo con meno di 18 anni per ogni suite, oltre a trasferimenti omaggio alla nave per tutti gli ospiti prenotati attraverso il programma Journey Together Gathering. Per i genitori che desiderano avere qualche momento per sé, l'Helios Pool & Bar è uno spazio riservato solo agli adulti. Ma un'avventura in famiglia è fatta di di condivisione, attenzioni, esplorazione e cose nuove da imparare e da vivere insieme per creare nuovi ricordi indimenticabili. I bambini potranno allora divertirsi imparando cose nuove sul pianeta attraverso attività di edutainment come la visita a un centro spaziale dove saranno accolti da un astronauta. E i piccoli appassionati di oceanografia potranno partecipare all'osservazione delle balene accompagnata dalle storie di un biologo marino. Aperto dalle nove del mattino fino a mezzanotte, il Nautilus Club sarà il punto di ritrovo per bambini e teenager tra sei e 17 anni. I partecipanti saranno sempre sotto la supervisione di personale certificato, che si occuperà di vigilare sulla loro sicurezza seguendo le normative e gli standard Clia (Cruise lines international association) sulle attività giovanili. Il club accoglie i piccoli ospiti tra tre e cinque anni di età (accompagnati da un genitore o tutore) in orari riservati solo a loro, con tante attività dedicate. Per gli ospiti più piccoli, tra sei e 24 mesi, ci saranno nelle suite giocattoli pensati appositamente per la loro fascia d'età. Per i giovani appassionati di tecnologia, il Nautilus Club proporrà quindi console di nuova generazione, nonché tornei di tecnologia. I giovani più competitivi potranno sfidarsi al biliardino o su un tavolo multi-game o ancora su un biliardo super moderno realizzato dalla società italiana di design Mbm Biliardi. Ci saranno pure un tablet jukebox connesso a piattaforme di streaming come Spotify e Apple, un'ampia selezione di giochi da tavolo e una biblioteca digitale multilingue con libri di tanti generi diversi. Per i giovani talenti creativi sono inoltre in programma sessioni di gioco art & craft. In più, numerosi saranno i giochi organizzati in diversi punti della nave. E quando sarà ora di fare una pausa, ci sarà uno spazio relax dedicato. In collaborazione con la fondazione Msc, il Nautilus Club proporrà infine ai giovani eco-guerrieri un programma di attività incentrato sulla cura del pianeta e degli oceani, che includerà laboratori immersivi e dibattiti sulla protezione dei mari, l'impronta ambientale, le prassi sostenibili impiegate a bordo delle navi Explora Journeys, l'impatto del turismo e il sostegno alla comunità. A livello tariffario, le proposte Explora Journeys prevedono che i bambini tra i sei e i 23 mesi di età viaggino gratuitamente. Per i bambini e i ragazzi tra i 2 e di 17 anni, c'è invece uno sconto fino al 50% sul prezzo del viaggio. Per usufruire dell'offerta, i piccoli passeggeri devono essere registrati come il terzo o il quarto ospite nella stessa suite. Il primo e il secondo ospite non sono idonei, a prescindere dalla loro età al momento del viaggio. [post_title] => Una crociera Explora Journeys è multigenerazionale [post_date] => 2023-05-12T10:21:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683886905000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445376 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Caribbean Travel Marketplace, il più importante tra gli eventi turistici dell’intera regione caraibica, è giunto al termine e molti sono molti gli elementi emersi. Ospitato in questa 41 edizione da Barbados, ha visto la partecipazione di 159 fornitori, 125 buyers, 25 Paesi dell’area area caraibica; numeri indicativi del successo dell’evento, che ha registrato la maggior partecipazione di sempre e ha creato anche quest’anno l’opportunità di fare incontrare domanda e offerta, fornendo al contempo trend, dati e approfondimenti sulla regione nel suo complesso. Tra le tematiche affrontate nel forum di apertura: il multi-destination marketing, spostamenti e collegamenti tra le diverse zone dell’area caraibica, la sostenibilità, l’innovazione tecnologica, l’occupazione, il capitale umano e la tassazione. Nicola Madden-Greig, presidente della Caribbean Hotel and Tourism Association, ha affermato: “Nei Caraibi abbiamo avuto un post pandemia molto promettente, infatti, l’intera area si conferma a livello globale, la più performante per velocità di ripresa nel comparto turistico. Alcune regioni stanno già registrando volumi a doppia cifra, altre sono più in difficoltà ma dobbiamo fare in modo che vi sia massima collaborazione e supporto reciproco. Le isole caraibiche sono tutte sorelle, gemme molto simili tra loro, ma ciascuna con le sue peculiarità”. Il turismo si riconferma chiave per l’economia dell’intera regione, con un’incidenza sul Pil del 36,6%, contribuendo a creare livelli di occupazione pari al 13,4%. Sebbene ancora non ai livelli pre-pandemia, con un -22% di arrivi dagli Usa e un -25% dall’Europa, il traffico internazionale è in forte ripresa. Alcune destinazioni come US Vergin Islands, Turks & Caicos, Guadalupe, Martinica, Aruba e St. Martin si distinguono per numero di presenze nel primo trimestre del 2023, queste ultime, spesso penalizzate dalla mancanza di collegamenti. Si registra, invece, un incremento (+14%) di provenienza latino americana in particolare da Perù, Colombia, Argentina. “È fondamentale che i vettori locali uniscano le loro forze per creare strategie aggressive che consentano di offrire pacchetti multi-destinazione e, ove necessario, attivare collaborazioni in sinergia con vettori internazionali” ha sottolineato Nicola Madden-Greig. [post_title] => La riscossa dei Caraibi nei numeri del 41° Caribbean Travel Marketplace [post_date] => 2023-05-12T09:20:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683883249000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445354 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ripresa sempre più concreta per i viaggi all'estero con una costante crescita di prenotazioni per l'estate e in vista del 2024 come obiettivo finale, per raggiungere o superare i livelli pre-pandemia. Questo il leit motiv dell'evento Adutei, Associazione Delegati Ufficiali del Turismo Estero in Italia svolto a Roma, presso l’Alcazar Live, per premiare i migliori servizi di taglio turistico trasmessi o pubblicati nel corso del 2022 e per lanciare le novità delle destinazioni rappresentate dai 15 enti presenti. Sostenibilità, destagionalizzazione, eventi ma soprattutto esperienze sono le carte vincenti per i vari paesi che hanno presentato le loro nuove strategie . «La serata è stata un grandissimo successo, vista la grande affluenza di giornalisti a testimonianza del grande interesse nei confronti delle nostre destinazioni. Rinforzare le solide relazioni con la stampa è una delle sfide che Adutei si prefigge da anni e il Premio Stampa per i migliori reportage di viaggio simboleggia questo obiettivo» ha commentato la presidente Adutei, Giovanna Sainaghi, direttrice dell’ente del turismo delle Fiandre. L’evento ha voluto poi rendere omaggio alla carriera e all’impegno giornalistico di Corrado Ruggeri, recentemente scomparso e da sempre attivo nel settore travel, l’associazione sta pensando ad un premio stampa a lui dedicato. I vincitori del Premio Stampa, scelti in base ai voti espressi dagli addetti stampa di ogni Ente sono stati: Stampa Trade Ttg Italia, TV Viaggio nella Grande Bellezza - Reallife Tv- Servizio su Israele, Radio Enrico Marro – Il Sole 24 Ore Podcast- Servizio su Polonia, Quotidiani Stefano Giantin – Il Piccolo, Servizio su Slovenia, Andrea Battaglini – Il Sole 24 Ore - Servizio su Svizzera, Periodici Giuliana Gandini – Dove, Servizio su Spagna, Online Giuliana Gandini – Dove, Servizio su Portogallo, Digital Irene Pila, servizio su Malta. [post_title] => Adutei, torna a crescere la domanda outgoing [post_date] => 2023-05-11T14:12:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683814341000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà Egnazia Ospitalità Italiana, la nuova realtà della famiglia Melpignano, che affonda le proprie radici nel gruppo San Domenico, a gestire il nuovo hotel Ancora di Cortina d'Ampezzo. La struttura, di proprietà della Red Circle, società di investimenti immobiliari di Renzo Rosso, è attualmente in fase di restyling a cura dello studio Charles & Co, fondato dalla designer Vicky Charles. I piani prevedono lo sviluppo di 38 camere, di cui 12 suite, con dimensioni tra i 24 e i 123 metri quadrati, nonché di un club esclusivo, di un ristorante, di un bar, ma soprattutto della storica terrazza affacciata sul cuore di Cortina. I lavori sono iniziati a luglio 2022 e proseguiranno per i prossimi due anni Si rafforza dunque la collaborazione fra Red Circle ed Egnazia, iniziata a novembre 2022 con il Pelican Hotel di Miami, acquistato da Renzo Rosso negli anni ’90 e restaurato negli ultimi due anni. La sinergia si iscrive nel percorso di promozione e valorizzazione dell’italianità, primo obiettivo del gruppo guidato da Aldo Melpignano. “Cortina d’Ampezzo è uno dei posti di montagna più esclusivi al mondo - sottolinea il presidente di Red Circle, Renzo Rosso -: la sua posizione unica con vista a 360 gradi sulle più belle Dolomiti toglie il fiato ed emoziona. L’Ancora è il più storico hotel della città e l’approfondito restauro in atto rispetterà la sua storia in maniera sostenibile e innovativa, rispondendo ai bisogni e alle aspettative del nuovo viaggiatore di lusso internazionale. “Siamo felici e orgogliosi di poter accompagnare Red Circle in questo progetto di rilancio dell’hotel Ancora - gli fa eco Aldo Melpignano -. Cortina d’Ampezzo è una destinazione che sta vivendo e vivrà sempre di più un processo di profonda trasformazione. Questo processo, favorito dall’arrivo delle Olimpiadi, è in realtà il segno di un cambiamento nel mondo del turismo, che oggi più che mai è alla ricerca di luoghi ed esperienze da scoprire per permettere agli ospiti di sentirsi residenti temporanei e non semplici turisti. Le Dolomiti, e Cortina in particolare, rappresentano una meta che, attraverso la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed enogastronomico del luogo, ha ampie possibilità di sviluppo. Noi cercheremo di offrire il nostro contributo”. [post_title] => Sarà il gruppo Egnazia a gestire il nuovo hotel Ancora di Cortina a firma Renzo Rosso [post_date] => 2023-05-11T11:40:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683805208000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445253 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non sono passati che pochi mesi dall'approdo di CarréBlu in casa Ruta40, che l'operatore torinese si amplia ancora con l'acquisizione del Gabbiano Livingston, to italiano di nicchia che organizza viaggi su misura, itinerari privati e safari in volo. L'operazione nasce dalla volontà di ampliare il proprio portafoglio destinazioni e di entrare nel settore del turismo con aerei privati, ancora poco esplorato in Italia. Come successo per CarréBlu, anche il Gabbiano Livingston verrà sottoposto a un’operazione di restyling per dare una nuova immagine al brand e restare al passo con le esigenze di mercato. “Dal 2020 al 2022 ci sono stati numerosi cambiamenti, sia internamente a Ruta40 che nel settore turistico - spiega Roberto Pasqua di Bisceglie, co-founder di Ruta40 e Upperail, nonché ceo di CarréBlu e ora anche del Gabbiano Livingston -. I viaggiatori di oggi hanno altre necessità rispetto a quelle pre-pandemia: sono più esigenti, soprattutto se parliamo di prodotti di lusso. Per questo motivo ho deciso di ampliare ulteriormente il gruppo, acquisendo anche il Gabbiano Livingston, operatore con oltre 20 anni di esperienza e affine a noi, sia per valori, sia per modalità di lavoro. Possiamo così dare ai nostri clienti maggiore scelta, permettendogli di fare nuove esperienze di viaggio create su misura. Le novità interesseranno anche le agenzie di viaggio che collaborano con noi. Andrea Guerra, fondatore del marchio il Gabbiano Livingston, non uscirà dal gruppo: vista la sua conoscenza delle destinazioni e dell'attività di pilota, continuerà a mettere a disposizione la sua esperienza e a supervisionare i prodotti offerti”. [post_title] => Dopo CarréBlu Ruta40 acquisisce anche il Gabbiano Livingston [post_date] => 2023-05-10T14:32:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683729175000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445160 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Grand Hotel Bristol ha riaperto le sue porte come lifestyle hotel a cinque stelle, recente membro di Small Luxury Hotels of the World, ridisegnando la Dolce Vita in un concetto contemporaneo di ospitalità, valorizzando comfort esclusivi e servizi di qualità. Premiato nel 2022 come miglior Luxury Destination Hotel dai World Luxury Awards, l’hotel del gruppo R Collection si trova sulla Portofino Coast e offre esperienze personalizzate, studiate dal nuovo Lifestyle Brand Concierge. Gli ospiti possono godere di momenti di benessere presso la Erre Spa, la più grande spa in una struttura alberghiera in Liguria. L'offerta F&B comprende il ristorante Le Cupole, situato sul rooftop, il bistrot italiano La Veranda, The Silk Lounge bar e la novità aggiuntiva del 2023, Flamingo Pool Bar&Pizzeria gourmet a bordo piscina. Conservando la tradizione e lo splendore dell'hotel, il restyling offre agli ospiti un concetto di Dolce Vita ridefinito che coinvolge tutti i cinque sensi per offrire all’ospite esperienze di sensazioni. «Il nostro obiettivo – spiega Ludovica Rocchi, Brand Director - è garantire un modello di ospitalità esperienziale in sintonia con l’anima, la storia, i profumi e i sapori del territorio con proposte esclusive che possano sorprenderlo. La centralità dell’ospite è il tratto distintivo della nostra ospitalità. La nostra accoglienza è su misura». Il Grand Hotel Bristol dispone di 80 camere, tra cui 11 suite, recentemente rinnovate, che rappresentano la ricca storia e la magnificenza artistica della tradizione con un look&feel contemporaneo. La maggior parte delle camere e delle suite offre una vista mozzafiato su Portofino. Tre le novità 2023, Il 27 aprile ha preso il via la nuova collaborazione tra Nuar Gallery, fondata da Valentina Ferrari e Flaminia Ciattini, e il Grand Hotel Bristol. Collaborazione che vedrà le due realtà impegnate in una fitta programmazione di eventi d’arte che avranno luogo durante tutta la stagione estiva. [post_title] => R Collection, il Grand Hotel Bristol di Rapallo acquisisce una “stella” [post_date] => 2023-05-10T10:42:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683715347000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445140 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445141" align="alignleft" width="300"] La Giordania è la meta a medio raggio preferita dagli italiani[/caption] Capitalizzare al massimo il trend di ripresa del settore e rafforzare le relazioni con la distribuzione. Sono gli obiettivi di breve periodo di Enjoy Destinations, to nato da una costola di Kkm Group a inizio 2020. Sul fronte digital, l'operatore ha quindi migliorato la propria competitività acquisendo la piattaforma eMinds e rafforzando il team di prodotto, che, dopo l’ingresso lo scorso anno di Roberto Maccatrozzo in qualità di product manager Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi, ha visto recentemente l’entrata di Martina Dubs, pm Pacifico, Sud Africa, Giappone, nonché di Alessandro Pucci, pm Nord Africa, Sud America e Oriente. “La mission di Enjoy Destinations – dichiara Andrea Cani, ceo di Kkm Group – è quella di proporre esperienze autentiche che consentano di scoprire la parte più vera delle località, anche attraverso soluzioni di alloggio tipiche e intime: un partner affidabile e professionale, in grado di fornire idee sempre originali, per garantire la massima soddisfazione del cliente finale”. Sul fronte delle destinazioni, Enjoy Destinations ha già registrato un forte incremento di prenotazioni rispetto alla media del periodo. Nello specifico, sul medio raggio la Giordania si colloca al primo posto delle mete preferite dai viaggiatori italiani, mentre sul lungo raggio torna in auge il Giappone, da poco riaperto al turismo internazionale post-pandemia: la product manager Martina Dubs, appena assunto il suo incarico nei primi mesi dell’anno, si è messa quindi all’opera per sviluppare itinerari tailor made, in grado di esaltare il fascino di questi due Paesi così ricchi di storia, cultura e bellezze naturali da scoprire. [post_title] => Enjoy Destinations: prenotazioni in crescita. Boom di Giordania e Giappone [post_date] => 2023-05-09T12:24:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683635058000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "latium experience" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":16,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1280,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445438","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Destination management organization Latium Experience, associazione mista pubblico-privata nata per promuovere e commercializzare i flussi turistici di 12 comuni del Lazio con capofila il comune di Latina, annuncia che a nove mesi dall’ottenimento dei fondi della Regione Lazio (250mila euro dalla regione più un cofinanziamento al 20% dai comuni aderenti per un totale di 312.478 euro giunti a giugno 2022) i primi risultati sono sensibili e incoraggiano previsioni oltre ogni aspettativa anche nel breve periodo.\r

\r

Fioccano le prenotazioni da una fascia di mercato – Norvegia, Svezia e Danimarca – che prima ignorava il territorio rappresentato dalla Dmo e che ora, soprattutto in Norvegia, beneficia di un passaparola senza sosta fra i cicloturisti. Ricordiamo che il percorso di 240 km circa che congiunge Roma e Gaeta lungo la Regina Viarum è stato indicato nel 2023 dal National Geographic come una fra le cinque migliori destinazioni turistiche del mondo.\r

\r

Due i gruppi scandinavi che fino a ora hanno visitato la provincia di Latina. Inoltre un operatore norvegese ha chiesto un incontro con la destination manager Paola Cosimi presso il Comune di Latina e ha ottenuto il contatto con un’agenzia locale per l’utilizzo delle mappe interattive delle città di fondazione, disponibili in doppia lingua (italiano e inglese) tramite QR Code, e per l’acquisto di due diversi pacchetti turistici.\r

\r

Ma non di sola Scandinavia vivono i nuovi mercati. Anche il turismo dal nord Italia si è mosso, soprattutto il ramo culturale, stimolato da associazioni piemontesi, lombarde e venete i cui gruppi sono interessati alle città di fondazione, create ex novo quali prodotti turistici proprio dalla Dmo.","post_title":"Latium Experience: primi nove mesi di attività molto positivi","post_date":"2023-05-12T13:12:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1683897134000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Una serata per incontrare i top player dell’ospitalità, intrecciare nuove relazioni e consolidare rapporti storici, dedicata a un target selezionato. Si è tenuto a Milano l'ormai tradizionale appuntamento con The Glamour Hotel Event, a cura di Monia Ronconi, founder & web editor di HotelmyPassion. L'iniziativa è rivolta a proprietari di hotel indipendenti e gruppi alberghieri, ceo o managing director di catene internazionali, immobiliaristi, general manager, responsabili di sviluppo brand o acquisti, architetti, interior designer, advisor. Un rendez-vous esclusivo che è cresciuto nel tempo e che, edizione dopo edizione, si è consolidato, tanto da contare oggi su ben due edizioni annuali, a Milano appunto e a Roma.\r

\r

Cornice dell’evento meneghino sono stati i Bagni Misteriosi: uno di quei luoghi della Milano da scoprire, dove la magia delle piscine, progettate in un contesto liberty e circondate dai roseti fioriti, la bellezza degli spazi interni, in particolare della splendida sala mosaico, le docce originali degli anni ‘30, unite alle tante esperienze proposte, hanno regalato molti momenti suggestivi. Il settore dell’ospitalità sta vivendo un momento di grande fermento ed è più che mai vivace in tema di nuove aperture o di rinnovamento di hotel esistenti. È dunque essenziale riqualificare e diversificare l’offerta ricettiva del Belpaese che, stando agli ultimi dati, continua a essere ai primi posti nella lista delle destinazioni più desiderate e visitate dai viaggiatori di tutto il mondo. Ecco perché l’evento rappresenta un luogo di incontro privilegiato in cui parlare di tendenze, scambiare opinioni, relazionarsi sulle nuove aperture, riflettere sulle sfide di business e sugli scenari futuri.\r

\r

Tanti gli ospiti che hanno preso parte all’evento, Marco Gilardi, operations director Italy and Usa di Nh Hotel Group, Andrea Quadrio Curzio, proprietario di Qc Terme, Ludovica Rocchi, proprietaria di R Collection Hotels. E ancora, Tany e Francesco Nardi, proprietari dell’Hotel de La Ville Monza, nonché Federico Ficcanterri, proprietario di Icon Collection. Ma c'erano anche numerosi general manager di alcuni tra i più importanti hotel italiani a 5 stelle. Solo per citarne alcuni, Daniele Vastolo, Armani Hotel Milano, Stefano Plotegher, Casa Cipriani, Cristina Zucchi del gruppo Lario Hotels, Marco Olivieri, cluster general manager l’Albereta e l’Andana, Aldo Werdin, amministratore delegato e general manager Excelsior Palace Rapallo. E ancora l’architetto Marco Piva, dello studio Marco Piva, che è anche direttore artistico di Venini, Giorgio Palmucci, executive vice president Th Group, ed Emiliano Fucarino, director of operation Westmont Management Limited.\r

\r

","post_title":"Le stelle dell'ospitalità protagoniste dell'ultimo Glamour Hotel Event di Milano","post_date":"2023-05-12T10:47:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683888453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445397","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Suite comunicanti, Nautilus club per bambini e adolescenti, nonché esperienze speciali nelle varie destinazioni toccate dalle navi. Explora Journeys presenta i viaggi sull'oceano dedicati alle famiglie multigenerazionali. Gli ospiti potranno in particolare scegliere tra 78 suite comunicanti di tre categorie diverse: Ocean suite, Ocean penthouse e Ocean residence. All'interno potranno trovare accappatoi, pantofole e appendini dedicati ai viaggiatori più giovani, oltre ad accessori pensati per i più piccoli, come culle, biancheria da letto, coperte e cuscini speciali. Grazie al programma Journey Together Gathering, gli ospiti che prenotano almeno tre e massimo quattro suite, di cui una di categoria Ocean penthouse od Ocean residence, potranno inoltre vivere questi spazi come un hub condiviso: una soluzione perfetta per gruppi di amici o per una famiglia multigenerazionale. Inoltre, i viaggiatori con bambini potranno usufruire del viaggio gratuito per un bambino o ragazzo con meno di 18 anni per ogni suite, oltre a trasferimenti omaggio alla nave per tutti gli ospiti prenotati attraverso il programma Journey Together Gathering.\r

\r

Per i genitori che desiderano avere qualche momento per sé, l'Helios Pool & Bar è uno spazio riservato solo agli adulti. Ma un'avventura in famiglia è fatta di di condivisione, attenzioni, esplorazione e cose nuove da imparare e da vivere insieme per creare nuovi ricordi indimenticabili. I bambini potranno allora divertirsi imparando cose nuove sul pianeta attraverso attività di edutainment come la visita a un centro spaziale dove saranno accolti da un astronauta. E i piccoli appassionati di oceanografia potranno partecipare all'osservazione delle balene accompagnata dalle storie di un biologo marino.\r

\r

Aperto dalle nove del mattino fino a mezzanotte, il Nautilus Club sarà il punto di ritrovo per bambini e teenager tra sei e 17 anni. I partecipanti saranno sempre sotto la supervisione di personale certificato, che si occuperà di vigilare sulla loro sicurezza seguendo le normative e gli standard Clia (Cruise lines international association) sulle attività giovanili. Il club accoglie i piccoli ospiti tra tre e cinque anni di età (accompagnati da un genitore o tutore) in orari riservati solo a loro, con tante attività dedicate. Per gli ospiti più piccoli, tra sei e 24 mesi, ci saranno nelle suite giocattoli pensati appositamente per la loro fascia d'età.\r

\r

Per i giovani appassionati di tecnologia, il Nautilus Club proporrà quindi console di nuova generazione, nonché tornei di tecnologia. I giovani più competitivi potranno sfidarsi al biliardino o su un tavolo multi-game o ancora su un biliardo super moderno realizzato dalla società italiana di design Mbm Biliardi. Ci saranno pure un tablet jukebox connesso a piattaforme di streaming come Spotify e Apple, un'ampia selezione di giochi da tavolo e una biblioteca digitale multilingue con libri di tanti generi diversi. Per i giovani talenti creativi sono inoltre in programma sessioni di gioco art & craft. In più, numerosi saranno i giochi organizzati in diversi punti della nave. E quando sarà ora di fare una pausa, ci sarà uno spazio relax dedicato. In collaborazione con la fondazione Msc, il Nautilus Club proporrà infine ai giovani eco-guerrieri un programma di attività incentrato sulla cura del pianeta e degli oceani, che includerà laboratori immersivi e dibattiti sulla protezione dei mari, l'impronta ambientale, le prassi sostenibili impiegate a bordo delle navi Explora Journeys, l'impatto del turismo e il sostegno alla comunità.\r

\r

A livello tariffario, le proposte Explora Journeys prevedono che i bambini tra i sei e i 23 mesi di età viaggino gratuitamente. Per i bambini e i ragazzi tra i 2 e di 17 anni, c'è invece uno sconto fino al 50% sul prezzo del viaggio. Per usufruire dell'offerta, i piccoli passeggeri devono essere registrati come il terzo o il quarto ospite nella stessa suite. Il primo e il secondo ospite non sono idonei, a prescindere dalla loro età al momento del viaggio.","post_title":"Una crociera Explora Journeys è multigenerazionale","post_date":"2023-05-12T10:21:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683886905000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445376","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Caribbean Travel Marketplace, il più importante tra gli eventi turistici dell’intera regione caraibica, è giunto al termine e molti sono molti gli elementi emersi. Ospitato in questa 41 edizione da Barbados, ha visto la partecipazione di 159 fornitori, 125 buyers, 25 Paesi dell’area area caraibica; numeri indicativi del successo dell’evento, che ha registrato la maggior partecipazione di sempre e ha creato anche quest’anno l’opportunità di fare incontrare domanda e offerta, fornendo al contempo trend, dati e approfondimenti sulla regione nel suo complesso.\r

\r

Tra le tematiche affrontate nel forum di apertura: il multi-destination marketing, spostamenti e collegamenti tra le diverse zone dell’area caraibica, la sostenibilità, l’innovazione tecnologica, l’occupazione, il capitale umano e la tassazione.\r

\r

Nicola Madden-Greig, presidente della Caribbean Hotel and Tourism Association, ha affermato: “Nei Caraibi abbiamo avuto un post pandemia molto promettente, infatti, l’intera area si conferma a livello globale, la più performante per velocità di ripresa nel comparto turistico. Alcune regioni stanno già registrando volumi a doppia cifra, altre sono più in difficoltà ma dobbiamo fare in modo che vi sia massima collaborazione e supporto reciproco. Le isole caraibiche sono tutte sorelle, gemme molto simili tra loro, ma ciascuna con le sue peculiarità”.\r

\r

Il turismo si riconferma chiave per l’economia dell’intera regione, con un’incidenza sul Pil del 36,6%, contribuendo a creare livelli di occupazione pari al 13,4%.\r

\r

Sebbene ancora non ai livelli pre-pandemia, con un -22% di arrivi dagli Usa e un -25% dall’Europa, il traffico internazionale è in forte ripresa. Alcune destinazioni come US Vergin Islands, Turks & Caicos, Guadalupe, Martinica, Aruba e St. Martin si distinguono per numero di presenze nel primo trimestre del 2023, queste ultime, spesso penalizzate dalla mancanza di collegamenti. Si registra, invece, un incremento (+14%) di provenienza latino americana in particolare da Perù, Colombia, Argentina.\r

\r

“È fondamentale che i vettori locali uniscano le loro forze per creare strategie aggressive che consentano di offrire pacchetti multi-destinazione e, ove necessario, attivare collaborazioni in sinergia con vettori internazionali” ha sottolineato Nicola Madden-Greig.","post_title":"La riscossa dei Caraibi nei numeri del 41° Caribbean Travel Marketplace","post_date":"2023-05-12T09:20:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683883249000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445354","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ripresa sempre più concreta per i viaggi all'estero con una costante crescita di prenotazioni per l'estate e in vista del 2024 come obiettivo finale, per raggiungere o superare i livelli pre-pandemia. Questo il leit motiv dell'evento Adutei, Associazione Delegati Ufficiali del Turismo Estero in Italia svolto a Roma, presso l’Alcazar Live, per premiare i migliori servizi di taglio turistico trasmessi o pubblicati nel corso del 2022 e per lanciare le novità delle destinazioni rappresentate dai 15 enti presenti. Sostenibilità, destagionalizzazione, eventi ma soprattutto esperienze sono le carte vincenti per i vari paesi che hanno presentato le loro nuove strategie . \r

«La serata è stata un grandissimo successo, vista la grande affluenza di giornalisti a testimonianza del grande interesse nei confronti delle nostre destinazioni. Rinforzare le solide relazioni con la stampa è una delle sfide che Adutei si prefigge da anni e il Premio Stampa per i migliori reportage di viaggio simboleggia questo obiettivo» ha commentato la presidente Adutei, Giovanna Sainaghi, direttrice dell’ente del turismo delle Fiandre.\r

L’evento ha voluto poi rendere omaggio alla carriera e all’impegno giornalistico di Corrado Ruggeri, recentemente scomparso e da sempre attivo nel settore travel, l’associazione sta pensando ad un premio stampa a lui dedicato. \r

I vincitori del Premio Stampa, scelti in base ai voti espressi dagli addetti stampa di ogni Ente sono stati: Stampa Trade Ttg Italia, TV Viaggio nella Grande Bellezza - Reallife Tv- Servizio su Israele, Radio Enrico Marro – Il Sole 24 Ore Podcast- Servizio su Polonia, Quotidiani Stefano Giantin – Il Piccolo, Servizio su Slovenia, Andrea Battaglini – Il Sole 24 Ore - Servizio su Svizzera, Periodici Giuliana Gandini – Dove, Servizio su Spagna, Online Giuliana Gandini – Dove, Servizio su Portogallo, Digital Irene Pila, servizio su Malta.\r

","post_title":"Adutei, torna a crescere la domanda outgoing","post_date":"2023-05-11T14:12:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683814341000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Egnazia Ospitalità Italiana, la nuova realtà della famiglia Melpignano, che affonda le proprie radici nel gruppo San Domenico, a gestire il nuovo hotel Ancora di Cortina d'Ampezzo. La struttura, di proprietà della Red Circle, società di investimenti immobiliari di Renzo Rosso, è attualmente in fase di restyling a cura dello studio Charles & Co, fondato dalla designer Vicky Charles. I piani prevedono lo sviluppo di 38 camere, di cui 12 suite, con dimensioni tra i 24 e i 123 metri quadrati, nonché di un club esclusivo, di un ristorante, di un bar, ma soprattutto della storica terrazza affacciata sul cuore di Cortina. I lavori sono iniziati a luglio 2022 e proseguiranno per i prossimi due anni \r

\r

Si rafforza dunque la collaborazione fra Red Circle ed Egnazia, iniziata a novembre 2022 con il Pelican Hotel di Miami, acquistato da Renzo Rosso negli anni ’90 e restaurato negli ultimi due anni. La sinergia si iscrive nel percorso di promozione e valorizzazione dell’italianità, primo obiettivo del gruppo guidato da Aldo Melpignano. “Cortina d’Ampezzo è uno dei posti di montagna più esclusivi al mondo - sottolinea il presidente di Red Circle, Renzo Rosso -: la sua posizione unica con vista a 360 gradi sulle più belle Dolomiti toglie il fiato ed emoziona. L’Ancora è il più storico hotel della città e l’approfondito restauro in atto rispetterà la sua storia in maniera sostenibile e innovativa, rispondendo ai bisogni e alle aspettative del nuovo viaggiatore di lusso internazionale.\r

\r

“Siamo felici e orgogliosi di poter accompagnare Red Circle in questo progetto di rilancio dell’hotel Ancora - gli fa eco Aldo Melpignano -. Cortina d’Ampezzo è una destinazione che sta vivendo e vivrà sempre di più un processo di profonda trasformazione. Questo processo, favorito dall’arrivo delle Olimpiadi, è in realtà il segno di un cambiamento nel mondo del turismo, che oggi più che mai è alla ricerca di luoghi ed esperienze da scoprire per permettere agli ospiti di sentirsi residenti temporanei e non semplici turisti. Le Dolomiti, e Cortina in particolare, rappresentano una meta che, attraverso la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed enogastronomico del luogo, ha ampie possibilità di sviluppo. Noi cercheremo di offrire il nostro contributo”.","post_title":"Sarà il gruppo Egnazia a gestire il nuovo hotel Ancora di Cortina a firma Renzo Rosso","post_date":"2023-05-11T11:40:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683805208000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445253","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non sono passati che pochi mesi dall'approdo di CarréBlu in casa Ruta40, che l'operatore torinese si amplia ancora con l'acquisizione del Gabbiano Livingston, to italiano di nicchia che organizza viaggi su misura, itinerari privati e safari in volo. L'operazione nasce dalla volontà di ampliare il proprio portafoglio destinazioni e di entrare nel settore del turismo con aerei privati, ancora poco esplorato in Italia. Come successo per CarréBlu, anche il Gabbiano Livingston verrà sottoposto a un’operazione di restyling per dare una nuova immagine al brand e restare al passo con le esigenze di mercato.\r

\r

“Dal 2020 al 2022 ci sono stati numerosi cambiamenti, sia internamente a Ruta40 che nel settore turistico - spiega Roberto Pasqua di Bisceglie, co-founder di Ruta40 e Upperail, nonché ceo di CarréBlu e ora anche del Gabbiano Livingston -. I viaggiatori di oggi hanno altre necessità rispetto a quelle pre-pandemia: sono più esigenti, soprattutto se parliamo di prodotti di lusso. Per questo motivo ho deciso di ampliare ulteriormente il gruppo, acquisendo anche il Gabbiano Livingston, operatore con oltre 20 anni di esperienza e affine a noi, sia per valori, sia per modalità di lavoro. Possiamo così dare ai nostri clienti maggiore scelta, permettendogli di fare nuove esperienze di viaggio create su misura. Le novità interesseranno anche le agenzie di viaggio che collaborano con noi. Andrea Guerra, fondatore del marchio il Gabbiano Livingston, non uscirà dal gruppo: vista la sua conoscenza delle destinazioni e dell'attività di pilota, continuerà a mettere a disposizione la sua esperienza e a supervisionare i prodotti offerti”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Dopo CarréBlu Ruta40 acquisisce anche il Gabbiano Livingston","post_date":"2023-05-10T14:32:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683729175000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445160","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Grand Hotel Bristol ha riaperto le sue porte come lifestyle hotel a cinque stelle, recente membro di Small Luxury Hotels of the World, ridisegnando la Dolce Vita in un concetto contemporaneo di ospitalità, valorizzando comfort esclusivi e servizi di qualità.\r

\r

Premiato nel 2022 come miglior Luxury Destination Hotel dai World Luxury Awards, l’hotel del gruppo R Collection si trova sulla Portofino Coast e offre esperienze personalizzate, studiate dal nuovo Lifestyle Brand Concierge. Gli ospiti possono godere di momenti di benessere presso la Erre Spa, la più grande spa in una struttura alberghiera in Liguria. L'offerta F&B comprende il ristorante Le Cupole, situato sul rooftop, il bistrot italiano La Veranda, The Silk Lounge bar e la novità aggiuntiva del 2023, Flamingo Pool Bar&Pizzeria gourmet a bordo piscina.\r

\r

Conservando la tradizione e lo splendore dell'hotel, il restyling offre agli ospiti un concetto di Dolce Vita ridefinito che coinvolge tutti i cinque sensi per offrire all’ospite esperienze di sensazioni.\r

\r

«Il nostro obiettivo – spiega Ludovica Rocchi, Brand Director - è garantire un modello di ospitalità esperienziale in sintonia con l’anima, la storia, i profumi e i sapori del territorio con proposte esclusive che possano sorprenderlo. La centralità dell’ospite è il tratto distintivo della nostra ospitalità. La nostra accoglienza è su misura».\r

\r

Il Grand Hotel Bristol dispone di 80 camere, tra cui 11 suite, recentemente rinnovate, che rappresentano la ricca storia e la magnificenza artistica della tradizione con un look&feel contemporaneo. La maggior parte delle camere e delle suite offre una vista mozzafiato su Portofino.\r

\r

Tre le novità 2023, Il 27 aprile ha preso il via la nuova collaborazione tra Nuar Gallery, fondata da Valentina Ferrari e Flaminia Ciattini, e il Grand Hotel Bristol. Collaborazione che vedrà le due realtà impegnate in una fitta programmazione di eventi d’arte che avranno luogo durante tutta la stagione estiva.","post_title":"R Collection, il Grand Hotel Bristol di Rapallo acquisisce una “stella”","post_date":"2023-05-10T10:42:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683715347000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445140","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445141\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Giordania è la meta a medio raggio preferita dagli italiani[/caption]\r

\r

Capitalizzare al massimo il trend di ripresa del settore e rafforzare le relazioni con la distribuzione. Sono gli obiettivi di breve periodo di Enjoy Destinations, to nato da una costola di Kkm Group a inizio 2020. Sul fronte digital, l'operatore ha quindi migliorato la propria competitività acquisendo la piattaforma eMinds e rafforzando il team di prodotto, che, dopo l’ingresso lo scorso anno di Roberto Maccatrozzo in qualità di product manager Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi, ha visto recentemente l’entrata di Martina Dubs, pm Pacifico, Sud Africa, Giappone, nonché di Alessandro Pucci, pm Nord Africa, Sud America e Oriente.\r

“La mission di Enjoy Destinations – dichiara Andrea Cani, ceo di Kkm Group – è quella di proporre esperienze autentiche che consentano di scoprire la parte più vera delle località, anche attraverso soluzioni di alloggio tipiche e intime: un partner affidabile e professionale, in grado di fornire idee sempre originali, per garantire la massima soddisfazione del cliente finale”.\r

\r

Sul fronte delle destinazioni, Enjoy Destinations ha già registrato un forte incremento di prenotazioni rispetto alla media del periodo. Nello specifico, sul medio raggio la Giordania si colloca al primo posto delle mete preferite dai viaggiatori italiani, mentre sul lungo raggio torna in auge il Giappone, da poco riaperto al turismo internazionale post-pandemia: la product manager Martina Dubs, appena assunto il suo incarico nei primi mesi dell’anno, si è messa quindi all’opera per sviluppare itinerari tailor made, in grado di esaltare il fascino di questi due Paesi così ricchi di storia, cultura e bellezze naturali da scoprire.\r

\r

","post_title":"Enjoy Destinations: prenotazioni in crescita. Boom di Giordania e Giappone","post_date":"2023-05-09T12:24:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683635058000]}]}}