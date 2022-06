L’Antitrust Ue vuole vederci chiaro sulla vendita di Ita Airways

Non si sa se sia un atto dovuto, ma l’Antitrust europeo vuole vederci chiaro nella cessione di Ita Airways. Secondo il Corriere durante la riunione straordinaria del Consiglio europeo sarà affrontato anche il tema della privatizzazione della compagnia aerea con l’Antitrust Ue e gli omologhi tedeschi e probabilmente francesi dati gli interessi rispettivamente di Lufthansa e di Air France. Naturalmente l’organo della Concorrenza dovrà aprire un fascicolo sulla cessione del vettore italiano.

Riordiamo che Msc e Lufthansa offrono un miliardo di euro per comprare l’80% della compagnia italiana (il 20% resterebbe nelle mani del Tesoro), mentre il fondo Certares non ha definito la quota di maggioranza e mette sul tavolo 650 milioni di euro, più eventuali 150-200 milioni di Air France e Delta.

Secondo il ministro dell’economia Daniele Franco la decisione sarà presa entro fine giugno.

(A questo punto non si capisce l‘enfasi messa sulle nuove divise Alitalia, strettamente Made in Italy, disegnate da Cucinelli. Soprattutto se , al momento, nessuno conosce il costo di questo nuovo look)