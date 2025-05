L’amministrazione Trump vuole cambiare radicalmente il controllo del traffico aereo L’aeroporto di Newark, vicino a New York City e uno degli hub principali della United sulla costa orientale degli Stati Uniti, è nel caos da settimane a causa della totale disorganizzazione del controllo del traffico aereo. Solo la United cancella decine di voli al giorno per questo motivo. Pochi giorni fa si è verificato un disastro inammissibile: per 90 secondi la torre di controllo ha perso il contatto con tutti gli aerei, il che ha rappresentato un rischio incalcolabile. In questo senso, l’amministrazione Trump ha annunciato che trasformerà “radicalmente” il modo in cui funziona il controllo del traffico aereo nel Paese, non solo a Newark. Sean Duffy, segretario ai trasporti, ha affermato che quando si verifica un incidente della portata di quello di Newark, le operazioni devono essere interrotte perché la sicurezza è a rischio. Duffy in qualche modo dice che la colpa è della precedente amministrazione. Ha aggiunto che Trump cambierà questa situazione e che è già stata annunciata l’assunzione di 2.000 nuovi controllori con uno stipendio iniziale più alto del 30%. Lo stesso accadrà con le attrezzature tecniche, anche se non altrettanto rapidamente. Condividi

Sean Duffy, segretario ai trasporti, ha affermato che quando si verifica un incidente della portata di quello di Newark, le operazioni devono essere interrotte perché la sicurezza è a rischio. Duffy in qualche modo dice che la colpa è della precedente amministrazione. Ha aggiunto che Trump cambierà questa situazione e che è già stata annunciata l'assunzione di 2.000 nuovi controllori con uno stipendio iniziale più alto del 30%. Lo stesso accadrà con le attrezzature tecniche, anche se non altrettanto rapidamente. [post_title] => L'amministrazione Trump vuole cambiare radicalmente il controllo del traffico aereo [post_date] => 2025-05-08T15:46:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746719175000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490026 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates non accenna a rallentare, neppure le numerose tensioni internazionali e commerciali hanno intaccato la domanda globale di viaggio, che ha consentito alla compagnia di Dubai di chiudere l'esercizio 2024-25 con profitti record prima delle imposte. La domanda di voli «rimane forte in tutto il network e in tutti i segmenti di clientela» ha dichiarato il presidente e ceo, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, sottolineando che a spingere al rialzo i ricavi è stato in particolare il traffico premium. I ricavi del vettore sono infatti saliti del 6% a quota 34,9 miliardi di dollari, proprio grazie alla forte domanda di posti in business e prima classe. Emirates ha quindi registrato un utile ante imposte record di 5,8 miliardi di dollari nei 12 mesi fino alla fine di marzo, con una crescita del +20% rispetto all'anno precedente. La compagnia segnala come la cifra sia la più elevata del settore, a testimonianza di come Dubai sia cresciuta fino a diventare uno dei più grandi mercati dell'aviazione del mondo. L'outlook fiducioso di Emirates al momento contrasta quello di altre compagnie aeree, che hanno registrato un calo dei viaggi negli Stati Uniti a causa delle preoccupazioni per l'impatto delle politiche sui dazi dell'amministrazione Trump, nonché per notizie di passeggeri trattenuti al confine con gli Stati Uniti. Complessivamente il gruppo Emirates, che include l'attività di assistenza a terra Dnata, ha registrato un aumento del 18% dei profitti prima delle imposte, raggiungendo la cifra record di 22,7 miliardi di dollari. [post_title] => Emirates continua a volare alto: utile ante-imposte in crescita del 20% [post_date] => 2025-05-08T10:53:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746701582000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489968 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’assemblea dei soci di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2024, che segna, per la seconda volta nella sua storia, un risultato economico d’esercizio positivo, con un consolidamento dei volumi di traffico oltre il milione di passeggeri e con l’avvio di nuovi investimenti. Il bilancio 2024 riporta un valore della produzione di circa 15 milioni di euro; un Ebitda di 900 mila euro ed un utile d’esercizio di 149 mila euro. Risultati positivi anche per la partecipata Tafs che ha chiuso l’esercizio 2024 con un utile di oltre 380 mila euro. Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, oltre ad aver rimarcato nuovamente il ruolo sociale dello scalo, ha rappresentato in assemblea i risultati dell’esercizio 2024, caratterizzato dalla chiusura per circa un mese per lavori di ammodernamento delle infrastrutture di volo, e da una flessione del traffico rispetto alla precedente annualità, incrementata dalla chiusura per incendio di Fontanarossa. Vengono confermate le risultanze sul fondamentale ruolo di volano economico territoriale dell’attività aeroportuale, traducibile in oltre € 300 milioni annui di valore aggiunto. “Anche i risultati di questo bilancio – ha sottolineato il consiglio di amministrazione - sono un traguardo che ci dà grande soddisfazione e ci gratifica per il costante lavoro svolto, con l’obiettivo, tra gli altri, del non semplice risanamento economico dello scalo per giungere, nel corso del 2025-2026 anche ad una importante quanto indispensabile riqualificazione infrastrutturale. Un risultato per il quale il management è intervenuto su numerosi asset, con l’imprescindibile supporto del nostro azionista di maggioranza il governo della regione Siciliana”. [post_title] => Aeroporto di Trapani: risultato positivo. Oltre il milione di passeggeri [post_date] => 2025-05-07T11:44:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746618256000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489891 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Via libera al bilancio di esercizio 2024 per l'aeroporto di Genova, che ha chiuso l'anno con 1,33 milioni di passeggeri movimentati (+4,3% rispetto al 2023), ricavi totali per 30,1 milioni di euro (+4,6%) a fronte di 29,4 milioni di costi (-3,3%), ebitda a 2,3 milioni rispetto a un risultato negativo di 803.000 euro del 2023 e un utile netto di 255.000 euro rispetto alla perdita di 1,88 milioni di euro registrata nel 2023. L'assemblea dei soci di Aeroporto di Genova spa (Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale 60% e Camera di commercio di Genova 40%) chiamata a nominare il nuovo consiglio di amministrazione, ha confermato alla guida il presidente Enrico Musso, e i quattro consiglieri Ilaria Queirolo e Alessandro Arvigo (indicati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale) e Alessandro Cavo e Daniele Papone (indicati dalla Camera di Commercio di Genova) che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. «Ci aspetta un periodo di intenso lavoro - ha osservato Musso - da un lato per rafforzare l’offerta commerciale del Cristoforo Colombo e per portare a termine l’importante piano di ammodernamento dell’aerostazione, dall’altro per individuare un socio che sappia valorizzare le potenzialità dello scalo investendo nel suo sviluppo. In questo scenario gli importanti investimenti che, entro il 2026, ridisegneranno il volto dell’aeroporto di Genova rappresentano, senza dubbio, un elemento di grande rilevanza per un soggetto interessato a investire nello scalo». Intanto, gli ultimi dati relativi al mese di aprile indicano 139.018 passeggeri movimentati, il 10,6% in più sul 2024, portando a 394.000 i passeggeri del primo quadrimestre del 2025 (+13,9% sullo stesso periodo del 2024). [post_title] => Aeroporto di Genova: aumentano passeggeri e traffico di linea. Cda confermato [post_date] => 2025-05-06T11:04:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746529487000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489806 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crollo turismo verso Usa. Non si è trattato, come potrebbe sembrare a prima vista, di un fenomeno passeggero: i giorni passano e il cambiamento di tendenza nel turismo in Europa generato da Donald Trump con i suoi conflitti tariffari inizia a farsi sentire e le maggiori aziende turistiche mondiali se ne stanno accorgendo. Si sta sicuramente rilevando un forte calo della domanda turistica europea verso gli Stati Uniti. A marzo il calo è stato del 17%. Accor e Voyageur du Monde, due importanti imprese del turismo, segnalano una riduzione delle prenotazioni per il prossimo futuro. E il motivo è chiaro: Donald Trump, sia per i dazi che per l'aumento dei controlli alle frontiere. Accor Accor, ad esempio, segnala un calo del 25% nelle prenotazioni da parte di clienti europei negli Stati Uniti. Nel caso di Voyageurs du Monde, il calo è del 20%. Tra i paesi con i problemi più gravi ci sono Spagna, Canada, Egitto e alcuni paesi latinoamericani. In generale, le principali catene alberghiere e le compagnie aeree degli Stati Uniti hanno messo in guardia gli investitori del mercato azionario dall'instabilità e dalla debolezza del mercato nei prossimi mesi, sempre per lo stesso motivo. [post_title] => Il crollo del turismo europeo verso gli Usa non frena. E' l'effetto Trump [post_date] => 2025-05-05T10:45:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746441925000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489725 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cinque degli undici membri del consiglio di amministrazione di Brand Usa, l'agenzia americana per la promozione del turismo, sono stati licenziati in tronco, a quanto pare per decisione diretta della Casa Bianca. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata americana, Elliott Ferguson, Lauren Balley, Kisten Espósito, Allen Orr e Tim Mapes hanno ricevuto un'e-mail che li informava del loro licenziamento. Il consiglio direttivo dell'organizzazione Brand Usa è composto da undici membri. Di norma, il consiglio di amministrazione di questa organizzazione viene nominato (e logicamente dovrebbe anche essere rimosso) dal segretario al commercio. In questo caso, però, è stato chiarito che la decisione è stata presa da Donald Trump. L'agenzia statunitense per la promozione del turismo ha un budget di 252 milioni di dollari. [post_title] => Trump licenzia cinque membri del consiglio di amministrazione di Brand Usa [post_date] => 2025-05-02T09:55:34+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746179734000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489721 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Booking.com ha lanciato un avvertimento sul potenziale impatto negativo della crescente "incertezza geopolitica e macroeconomica", in particolare in relazione alle politiche promosse dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nel suo ultimo rapporto trimestrale, la società ha osservato che le attuali tensioni potrebbero avere gravi ripercussioni sulla domanda di viaggi, sulla spesa dei consumatori e sul comportamento dei partner. "Sebbene finora abbiamo osservato un andamento stabile a livello globale nella nostra attività, queste tendenze potrebbero subire un impatto negativo", ha avvertito. In vantaggio Tuttavia, Booking.com è in una posizione di vantaggio rispetto ad altri concorrenti come Airbnb ed Expedia. Secondo Cinco Días, il gruppo genera quasi il 90% del suo fatturato all'estero, il che lo rende meno vulnerabile alle fluttuazioni interne degli Stati Uniti. Sulla scia di queste dichiarazioni, l'OTA ha colto l'occasione per presentare i risultati del primo trimestre, durante i quali ha generato un fatturato di 4,762 miliardi di dollari, con un aumento del 7,9% rispetto all'anno precedente. Anche l'utile operativo è cresciuto del 34%, raggiungendo 1,092 miliardi. Tuttavia, l'utile netto è crollato del 57%, attestandosi a 333 milioni di euro, a causa di fattori non ricorrenti. [post_title] => Booking: le politiche di Trump potrebbero danneggiare il sistema dei viaggi [post_date] => 2025-05-02T09:51:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746179493000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489719 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Michael O'Leary questa volta alza la voce: il ceo del gruppo Ryanair dopo aver dichiarato, lo scorso aprile, di voler ritardare le consegue Boeing a causa dei dazi imposti dall'amministrazione Trump, ora minaccia di cancellare gli ordini di centinaia di aeromobili della casa costruttrice di Seattle, se lo scontro commerciale portato avanti dalla Casa Bianca porterà a prezzi concretamente più alti. Non solo: il ceo ha anche ventilato la possibilità di rivolgersi a fornitori alternativi, tra cui il produttore di aerei cinese Comac. Lo riferisce Reuters, sottolineando però che Comac non è ancora certificata in Europa e il principale rivale di Boeing, Airbus, ha una coda di ordini che si allunga per almeno un decennio. Dunque, per Ryanair potrebbe essere complicato portare avanti la decisione di cambiare fornitore. Prezzo di listino Nella lettera indirizzata a un alto legislatore statunitense citata da Reuters, O'Leary spiega che le tariffe di Trump potrebbero mettere a rischio i 330 Boeing 737 Max in ordine, il cui prezzo di listino supera i 30 miliardi di dollari. “Se il governo degli Stati Uniti procederà con il suo piano sconsiderato di imporre tariffe, e se queste tariffe incideranno materialmente sul prezzo delle esportazioni di aeromobili Boeing in Europa, allora certamente rivaluteremo sia i nostri attuali ordini di Boeing, sia la possibilità di piazzare tali ordini altrove”, ha dichiarato O'Leary. [post_title] => Dazi Usa: Ryanair minaccia di cancellare centinaia di velivoli a Boeing [post_date] => 2025-05-02T09:49:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746179387000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489677 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La mitica route66, la “mother road” resa famosa da Steinbec con il romanzo Furore e super celebrata nella musica, nella letteratura e nel cinema, nel 2026 compie 100 anni. Il 2025 diventa quindi l’anno perfetto (e meno affollato) per intraprendere questo viaggio unico nell’anima più autentica degli Usa con Evolution Travel, agenzia di viaggi e tour operator che organizza vacanze personalizzate nelle più belle località del mondo, e che per lo storico centenario ha preparato un itinerario guidato speciale. Un percorso di 4mila km, un viaggio che va oltre i luoghi comuni, perché la route66 è un racconto che ispira i sognatori, è la strada di un popolo in fuga che scappa dalla povertà, dalle intemperie, dalla carestia in cerca di fortuna verso l’ovest, dalla depressione fino al secondo dopoguerra e percorre una rete di sentieri, di piccole strade secondarie, piste per carri, viottoli secondari lasciando tracce del loro passaggio. Evolution Travel propone un tour di 15 giorni e 14 notti in moto, con la possibilità di vivere un itinerario personalizzato lungo la celebre route66, con assistenza completa, e libertà di movimento e di scoperta. Si parte magari in sella a una Harley-Davidson nuova di zecca. Ma c’è la possibilità di scegliere tra le migliori moto al mondo, come Indian, Bmw, Honda, Yamaha, Triumph e Polaris. Un accompagnatore professionale che parla italiano e spagnolo è sempre a disposizione. Le sistemazioni sono in hotel 3 e 4 stelle, inclusa colazione ogni mattina, c’è un veicolo di supporto che trasporta i bagagli, bevande fresche e perfino moto di ricambio e un mitico casco e giacchetto ufficiale EagleRider è previsto per ogni viaggiatore. La libertà è totale, ma non manca l’assistenza per i trasferimenti, il carburante, l’olio, e gli extra esclusivi, come il Mobile tour guide app, l’ingresso ai parchi nazionali e un favoloso tour in elicottero sul Grand Canyon. L’itinerario comincia nella vibrante Chicago, cuore dei Grandi Laghi, con una cena di benvenuto per conoscere i compagni di viaggio, per poi attraversare il cuore degli Stati Uniti intraprendendo un’avventura lungo la Route66 con visita al Museo RT&& a Pontiac e poi tappa a St. Louis, la "Porta dell'Ovest" sul Mississippi. On the road si giunge a Amarillo, per proseguire a Santa Fe. L’esplorazione continua tra le meraviglie naturali di Albuquerque, con gli splendidi paesaggi Navajo e l’esperienza unica del Grand Canyon. Gli ultimi giorni il viaggio prosegue verso la California, con una sosta a Las Vegas e l’immersione nel Deserto del Mojave. Infine l’emozionante arrivo al Pacific Oceano, a Santa Monica, punto finale della Route66, e luogo di una grande festa di arrivederci e Los Angeles. Il tour di Evolution Travel dal 22 maggio al 5 giugno 2025, dal 26 giugno all’11 luglio, dal 24 luglio al 7 agosto, dal 4 al 18 settembre 2025 parte da 5.710 euro per 2 persone in camera doppia e una moto. [post_title] => Evolution Travel, un itinerario di 15 giorni per i 100 anni della route66 [post_date] => 2025-05-02T09:25:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746177951000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lamministrazione trump" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":22,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":325,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490056","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_430704\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Newark Airport[/caption]\r

\r

L'aeroporto di Newark, vicino a New York City e uno degli hub principali della United sulla costa orientale degli Stati Uniti, è nel caos da settimane a causa della totale disorganizzazione del controllo del traffico aereo. Solo la United cancella decine di voli al giorno per questo motivo. Pochi giorni fa si è verificato un disastro inammissibile: per 90 secondi la torre di controllo ha perso il contatto con tutti gli aerei, il che ha rappresentato un rischio incalcolabile.\r

\r

In questo senso, l'amministrazione Trump ha annunciato che trasformerà \"radicalmente\" il modo in cui funziona il controllo del traffico aereo nel Paese, non solo a Newark.\r

\r

Sean Duffy, segretario ai trasporti, ha affermato che quando si verifica un incidente della portata di quello di Newark, le operazioni devono essere interrotte perché la sicurezza è a rischio. Duffy in qualche modo dice che la colpa è della precedente amministrazione. \r

\r

Ha aggiunto che Trump cambierà questa situazione e che è già stata annunciata l'assunzione di 2.000 nuovi controllori con uno stipendio iniziale più alto del 30%. Lo stesso accadrà con le attrezzature tecniche, anche se non altrettanto rapidamente.","post_title":"L'amministrazione Trump vuole cambiare radicalmente il controllo del traffico aereo","post_date":"2025-05-08T15:46:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746719175000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490026","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates non accenna a rallentare, neppure le numerose tensioni internazionali e commerciali hanno intaccato la domanda globale di viaggio, che ha consentito alla compagnia di Dubai di chiudere l'esercizio 2024-25 con profitti record prima delle imposte.\r

\r

La domanda di voli «rimane forte in tutto il network e in tutti i segmenti di clientela» ha dichiarato il presidente e ceo, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, sottolineando che a spingere al rialzo i ricavi è stato in particolare il traffico premium. I ricavi del vettore sono infatti saliti del 6% a quota 34,9 miliardi di dollari, proprio grazie alla forte domanda di posti in business e prima classe.\r

\r

Emirates ha quindi registrato un utile ante imposte record di 5,8 miliardi di dollari nei 12 mesi fino alla fine di marzo, con una crescita del +20% rispetto all'anno precedente. La compagnia segnala come la cifra sia la più elevata del settore, a testimonianza di come Dubai sia cresciuta fino a diventare uno dei più grandi mercati dell'aviazione del mondo. \r

\r

L'outlook fiducioso di Emirates al momento contrasta quello di altre compagnie aeree, che hanno registrato un calo dei viaggi negli Stati Uniti a causa delle preoccupazioni per l'impatto delle politiche sui dazi dell'amministrazione Trump, nonché per notizie di passeggeri trattenuti al confine con gli Stati Uniti. \r

\r

Complessivamente il gruppo Emirates, che include l'attività di assistenza a terra Dnata, ha registrato un aumento del 18% dei profitti prima delle imposte, raggiungendo la cifra record di 22,7 miliardi di dollari.","post_title":"Emirates continua a volare alto: utile ante-imposte in crescita del 20%","post_date":"2025-05-08T10:53:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746701582000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489968","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’assemblea dei soci di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2024, che segna, per la seconda volta nella sua storia, un risultato economico d’esercizio positivo, con un consolidamento dei volumi di traffico oltre il milione di passeggeri e con l’avvio di nuovi investimenti.\r

\r

Il bilancio 2024 riporta un valore della produzione di circa 15 milioni di euro; un Ebitda di 900 mila euro ed un utile d’esercizio di 149 mila euro. Risultati positivi anche per la partecipata Tafs che ha chiuso l’esercizio 2024 con un utile di oltre 380 mila euro.\r

\r

Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, oltre ad aver rimarcato nuovamente il ruolo sociale dello scalo, ha rappresentato in assemblea i risultati dell’esercizio 2024, caratterizzato dalla chiusura per circa un mese per lavori di ammodernamento delle infrastrutture di volo, e da una flessione del traffico rispetto alla precedente annualità, incrementata dalla chiusura per incendio di Fontanarossa. Vengono confermate le risultanze sul fondamentale ruolo di volano economico territoriale dell’attività aeroportuale, traducibile in oltre € 300 milioni annui di valore aggiunto.\r

\r

“Anche i risultati di questo bilancio – ha sottolineato il consiglio di amministrazione - sono un traguardo che ci dà grande soddisfazione e ci gratifica per il costante lavoro svolto, con l’obiettivo, tra gli altri, del non semplice risanamento economico dello scalo per giungere, nel corso del 2025-2026 anche ad una importante quanto indispensabile riqualificazione infrastrutturale. Un risultato per il quale il management è intervenuto su numerosi asset, con l’imprescindibile supporto del nostro azionista di maggioranza il governo della regione Siciliana”.","post_title":"Aeroporto di Trapani: risultato positivo. Oltre il milione di passeggeri","post_date":"2025-05-07T11:44:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746618256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489891","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Via libera al bilancio di esercizio 2024 per l'aeroporto di Genova, che ha chiuso l'anno con 1,33 milioni di passeggeri movimentati (+4,3% rispetto al 2023), ricavi totali per 30,1 milioni di euro (+4,6%) a fronte di 29,4 milioni di costi (-3,3%), ebitda a 2,3 milioni rispetto a un risultato negativo di 803.000 euro del 2023 e un utile netto di 255.000 euro rispetto alla perdita di 1,88 milioni di euro registrata nel 2023.\r

\r

L'assemblea dei soci di Aeroporto di Genova spa (Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale 60% e Camera di commercio di Genova 40%) chiamata a nominare il nuovo consiglio di amministrazione, ha confermato alla guida il presidente Enrico Musso, e i quattro consiglieri Ilaria Queirolo e Alessandro Arvigo (indicati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale) e Alessandro Cavo e Daniele Papone (indicati dalla Camera di Commercio di Genova) che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.\r

«Ci aspetta un periodo di intenso lavoro - ha osservato Musso - da un lato per rafforzare l’offerta commerciale del Cristoforo Colombo e per portare a termine l’importante piano di ammodernamento dell’aerostazione, dall’altro per individuare un socio che sappia valorizzare le potenzialità dello scalo investendo nel suo sviluppo. In questo scenario gli importanti investimenti che, entro il 2026, ridisegneranno il volto dell’aeroporto di Genova rappresentano, senza dubbio, un elemento di grande rilevanza per un soggetto interessato a investire nello scalo».\r

Intanto, gli ultimi dati relativi al mese di aprile indicano 139.018 passeggeri movimentati, il 10,6% in più sul 2024, portando a 394.000 i passeggeri del primo quadrimestre del 2025 (+13,9% sullo stesso periodo del 2024).\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroporto di Genova: aumentano passeggeri e traffico di linea. Cda confermato","post_date":"2025-05-06T11:04:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746529487000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crollo turismo verso Usa. Non si è trattato, come potrebbe sembrare a prima vista, di un fenomeno passeggero: i giorni passano e il cambiamento di tendenza nel turismo in Europa generato da Donald Trump con i suoi conflitti tariffari inizia a farsi sentire e le maggiori aziende turistiche mondiali se ne stanno accorgendo. \r

\r

Si sta sicuramente rilevando un forte calo della domanda turistica europea verso gli Stati Uniti. A marzo il calo è stato del 17%. Accor e Voyageur du Monde, due importanti imprese del turismo, segnalano una riduzione delle prenotazioni per il prossimo futuro. E il motivo è chiaro: Donald Trump, sia per i dazi che per l'aumento dei controlli alle frontiere.\r

Accor\r

Accor, ad esempio, segnala un calo del 25% nelle prenotazioni da parte di clienti europei negli Stati Uniti. Nel caso di Voyageurs du Monde, il calo è del 20%. Tra i paesi con i problemi più gravi ci sono Spagna, Canada, Egitto e alcuni paesi latinoamericani.\r

\r

In generale, le principali catene alberghiere e le compagnie aeree degli Stati Uniti hanno messo in guardia gli investitori del mercato azionario dall'instabilità e dalla debolezza del mercato nei prossimi mesi, sempre per lo stesso motivo. ","post_title":"Il crollo del turismo europeo verso gli Usa non frena. E' l'effetto Trump","post_date":"2025-05-05T10:45:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746441925000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cinque degli undici membri del consiglio di amministrazione di Brand Usa, l'agenzia americana per la promozione del turismo, sono stati licenziati in tronco, a quanto pare per decisione diretta della Casa Bianca.\r

\r

Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata americana, Elliott Ferguson, Lauren Balley, Kisten Espósito, Allen Orr e Tim Mapes hanno ricevuto un'e-mail che li informava del loro licenziamento. Il consiglio direttivo dell'organizzazione Brand Usa è composto da undici membri.\r

\r

Di norma, il consiglio di amministrazione di questa organizzazione viene nominato (e logicamente dovrebbe anche essere rimosso) dal segretario al commercio. In questo caso, però, è stato chiarito che la decisione è stata presa da Donald Trump.\r

\r

L'agenzia statunitense per la promozione del turismo ha un budget di 252 milioni di dollari.","post_title":"Trump licenzia cinque membri del consiglio di amministrazione di Brand Usa","post_date":"2025-05-02T09:55:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746179734000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Booking.com ha lanciato un avvertimento sul potenziale impatto negativo della crescente \"incertezza geopolitica e macroeconomica\", in particolare in relazione alle politiche promosse dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.\r

\r

Nel suo ultimo rapporto trimestrale, la società ha osservato che le attuali tensioni potrebbero avere gravi ripercussioni sulla domanda di viaggi, sulla spesa dei consumatori e sul comportamento dei partner. \"Sebbene finora abbiamo osservato un andamento stabile a livello globale nella nostra attività, queste tendenze potrebbero subire un impatto negativo\", ha avvertito.\r

In vantaggio\r

Tuttavia, Booking.com è in una posizione di vantaggio rispetto ad altri concorrenti come Airbnb ed Expedia. Secondo Cinco Días, il gruppo genera quasi il 90% del suo fatturato all'estero, il che lo rende meno vulnerabile alle fluttuazioni interne degli Stati Uniti.\r

\r

Sulla scia di queste dichiarazioni, l'OTA ha colto l'occasione per presentare i risultati del primo trimestre, durante i quali ha generato un fatturato di 4,762 miliardi di dollari, con un aumento del 7,9% rispetto all'anno precedente. Anche l'utile operativo è cresciuto del 34%, raggiungendo 1,092 miliardi. Tuttavia, l'utile netto è crollato del 57%, attestandosi a 333 milioni di euro, a causa di fattori non ricorrenti.","post_title":"Booking: le politiche di Trump potrebbero danneggiare il sistema dei viaggi","post_date":"2025-05-02T09:51:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1746179493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489719","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Michael O'Leary questa volta alza la voce: il ceo del gruppo Ryanair dopo aver dichiarato, lo scorso aprile, di voler ritardare le consegue Boeing a causa dei dazi imposti dall'amministrazione Trump, ora minaccia di cancellare gli ordini di centinaia di aeromobili della casa costruttrice di Seattle, se lo scontro commerciale portato avanti dalla Casa Bianca porterà a prezzi concretamente più alti. Non solo: il ceo ha anche ventilato la possibilità di rivolgersi a fornitori alternativi, tra cui il produttore di aerei cinese Comac.\r

\r

Lo riferisce Reuters, sottolineando però che Comac non è ancora certificata in Europa e il principale rivale di Boeing, Airbus, ha una coda di ordini che si allunga per almeno un decennio. Dunque, per Ryanair potrebbe essere complicato portare avanti la decisione di cambiare fornitore.\r

Prezzo di listino\r

Nella lettera indirizzata a un alto legislatore statunitense citata da Reuters, O'Leary spiega che le tariffe di Trump potrebbero mettere a rischio i 330 Boeing 737 Max in ordine, il cui prezzo di listino supera i 30 miliardi di dollari.\r

\r

“Se il governo degli Stati Uniti procederà con il suo piano sconsiderato di imporre tariffe, e se queste tariffe incideranno materialmente sul prezzo delle esportazioni di aeromobili Boeing in Europa, allora certamente rivaluteremo sia i nostri attuali ordini di Boeing, sia la possibilità di piazzare tali ordini altrove”, ha dichiarato O'Leary.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Dazi Usa: Ryanair minaccia di cancellare centinaia di velivoli a Boeing","post_date":"2025-05-02T09:49:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1746179387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La mitica route66, la “mother road” resa famosa da Steinbec con il romanzo Furore e super celebrata nella musica, nella letteratura e nel cinema, nel 2026 compie 100 anni. Il 2025 diventa quindi l’anno perfetto (e meno affollato) per intraprendere questo viaggio unico nell’anima più autentica degli Usa con Evolution Travel, agenzia di viaggi e tour operator che organizza vacanze personalizzate nelle più belle località del mondo, e che per lo storico centenario ha preparato un itinerario guidato speciale.\r

\r

Un percorso di 4mila km, un viaggio che va oltre i luoghi comuni, perché la route66 è un racconto che ispira i sognatori, è la strada di un popolo in fuga che scappa dalla povertà, dalle intemperie, dalla carestia in cerca di fortuna verso l’ovest, dalla depressione fino al secondo dopoguerra e percorre una rete di sentieri, di piccole strade secondarie, piste per carri, viottoli secondari lasciando tracce del loro passaggio.\r

\r

Evolution Travel propone un tour di 15 giorni e 14 notti in moto, con la possibilità di vivere un itinerario personalizzato lungo la celebre route66, con assistenza completa, e libertà di movimento e di scoperta. Si parte magari in sella a una Harley-Davidson nuova di zecca. Ma c’è la possibilità di scegliere tra le migliori moto al mondo, come Indian, Bmw, Honda, Yamaha, Triumph e Polaris. Un accompagnatore professionale che parla italiano e spagnolo è sempre a disposizione. Le sistemazioni sono in hotel 3 e 4 stelle, inclusa colazione ogni mattina, c’è un veicolo di supporto che trasporta i bagagli, bevande fresche e perfino moto di ricambio e un mitico casco e giacchetto ufficiale EagleRider è previsto per ogni viaggiatore. La libertà è totale, ma non manca l’assistenza per i trasferimenti, il carburante, l’olio, e gli extra esclusivi, come il Mobile tour guide app, l’ingresso ai parchi nazionali e un favoloso tour in elicottero sul Grand Canyon.\r

\r

L’itinerario comincia nella vibrante Chicago, cuore dei Grandi Laghi, con una cena di benvenuto per conoscere i compagni di viaggio, per poi attraversare il cuore degli Stati Uniti intraprendendo un’avventura lungo la Route66 con visita al Museo RT&& a Pontiac e poi tappa a St. Louis, la \"Porta dell'Ovest\" sul Mississippi. On the road si giunge a Amarillo, per proseguire a Santa Fe. L’esplorazione continua tra le meraviglie naturali di Albuquerque, con gli splendidi paesaggi Navajo e l’esperienza unica del Grand Canyon. Gli ultimi giorni il viaggio prosegue verso la California, con una sosta a Las Vegas e l’immersione nel Deserto del Mojave. Infine l’emozionante arrivo al Pacific Oceano, a Santa Monica, punto finale della Route66, e luogo di una grande festa di arrivederci e Los Angeles.\r

\r

Il tour di Evolution Travel dal 22 maggio al 5 giugno 2025, dal 26 giugno all’11 luglio, dal 24 luglio al 7 agosto, dal 4 al 18 settembre 2025 parte da 5.710 euro per 2 persone in camera doppia e una moto. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Evolution Travel, un itinerario di 15 giorni per i 100 anni della route66","post_date":"2025-05-02T09:25:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746177951000]}]}}