Dopo la tappa di Roma, il Roadshow Francia sbarca a Torino e Verona La prima tappa del nuovo Roadshow Francia in Italia si è tenuta ieri a Roma. La serata, ospitata all’Unahotels Decò Roma, ha visto gli agenti di viaggio capitolini coinvolti in un workshop con una ventina di operatori ed espositori francesi, a cui è seguita una presentazione sulle novità e sugli asset di sviluppo della destinazione.

“Il 2022 è stato l’anno della ripresa, abbiamo avuto ottimi risultati globali – ha esordito Fréderic Meyer, direttore Atout France -. Il turismo internazionale ci ha permesso di incassare 56,7 miliardi di euro e l’Italia ha giocato un ruolo fondamentale affermandosi come il quarto mercato internazionale, con 6,7 milioni di visitatori italiani”. Risultati sostenuti da un network di collegamenti aerei sempre più fitti. Il direttore ha anche ricordato i prossimi appuntamenti che vedranno la Francia diventare palcoscenico a livello internazionale, come la Coppa del mondo di rugby 2023 e i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024. Il roadshow Francia Leisure & Mice 2023 prosegue oggi con la tappa di Torino e si chiude domani, 20 aprile a Verona.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444036 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La prima tappa del nuovo Roadshow Francia in Italia si è tenuta ieri a Roma. La serata, ospitata all'Unahotels Decò Roma, ha visto gli agenti di viaggio capitolini coinvolti in un workshop con una ventina di operatori ed espositori francesi, a cui è seguita una presentazione sulle novità e sugli asset di sviluppo della destinazione. "Il 2022 è stato l'anno della ripresa, abbiamo avuto ottimi risultati globali - ha esordito Fréderic Meyer, direttore Atout France -. Il turismo internazionale ci ha permesso di incassare 56,7 miliardi di euro e l'Italia ha giocato un ruolo fondamentale affermandosi come il quarto mercato internazionale, con 6,7 milioni di visitatori italiani". Risultati sostenuti da un network di collegamenti aerei sempre più fitti. Il direttore ha anche ricordato i prossimi appuntamenti che vedranno la Francia diventare palcoscenico a livello internazionale, come la Coppa del mondo di rugby 2023 e i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024. Il roadshow Francia Leisure & Mice 2023 prosegue oggi con la tappa di Torino e si chiude domani, 20 aprile a Verona. [post_title] => Dopo la tappa di Roma, il Roadshow Francia sbarca a Torino e Verona [post_date] => 2023-04-19T15:36:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681918593000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443926 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si avvicina lo sbarco di Rocco Forte a Napoli. Secondo alcuni rumours, il gruppo dovrebbe infatti prendere la gestione di Palazzo Sirignano: un edificio del 1500 situato lungo la riviera di Chiaia già destinato a essere convertito in hotel, ma che inizialmente pareva essere stato messo nel mirino dal brand italiano J.K. Place. Il palazzo è stato venduto nel 2017 da Tirrenia alla famiglia Colella, proprietaria del gruppo Capri, specializzato nel settore fast fashion con i marchi Alcott e Gutteridge. L'idea iniziale del fondatore della compagnia, Nunzio Colella, era quella di trasformare l'asset nel quartier generale del gruppo. Poi il cambio di strategia con il nuovo piano di sviluppo di una struttura alberghiera, per cui il progetto originario prevedeva la realizzazione di un hotel da 100 camere e suite. L'immobile, il cui nome completo è palazzo Caravita di Sirignano, si estende su una superficie lorda di circa 15 mila metri quadrati, distribuiti su quattro piani fuori terra, tre ammezzati, un seminterrato e un'area esterna di dimensione attorno ai 2 mila metri quadrati. [post_title] => Rocco Forte pronto a sbarcare a Napoli nell'ex sede cittadina di Tirrenia [post_date] => 2023-04-18T14:32:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681828339000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443888 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo per il Travel Open Day On Board organizzato a Genova dal Gruppo Travel in collaborazione con Grandi Navi Veloci. L’iniziativa ha offerto l’occasione ai tour operator e agli agenti di viaggio di trascorrere a bordo di GNV Excellent due giornate all’insegna del confronto tra domanda e offerta ma anche l’opportunità di toccare con mano i servizi offerti dal GNV ai propri passeggeri. «Grande soddisfazione anche da parte di tutto il Gruppo Travel che ha apprezzato il supporto da parte di GNV nell’organizzare l’accoglienza a bordo. Abbiamo visto la soddisfazione di chi ha partecipato – commenta Daniela Battaglioni, direttore Editoriale del Gruppo Travel – Operatori storici ma anche nuovi t.o. che hanno scelto di investire nei TOD. Molto entusiasmo anche tra le agenzie, sia quelle che ci seguono da tempo sia quelle nuove ai nostri eventi”. GNV Excellent è la nave più rappresentativa della flotta che oggi comprende 25 navi con più di 2 milioni di passeggeri trasportati nel 2022. Nei prossimi anni arriveranno 4 nuove navi. «Quest’anno sono in programma tantissime iniziative per festeggiare i 30 anni di attività di Grandi Navi Veloci, che dal 2014 fa parte del Gruppo Msc – sottolinea Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director GNV – Organizzeremo un Open Day per i dipendenti e la città di Genova a giugno ed un evento al TTG di Rimini. Il calendario è ancora in definizione e ci saranno tante sorprese. Le prenotazioni per la prossima stagione procedono anche in advance booking. Nei primi mesi abbiamo avuto una crescita del 30%. Molte le famiglie e le prenotazioni dall’estero, con la tendenza a distribuirsi su tutti i mesi della stagione, da giugno a settembre». La stagione sembra essere partita sotto i migliori auspici per agenzie e tour operator, nonostante alcune problematiche organizzative legate al post Covid. In questi anni critici gli operatori si sono rimessi in gioco rafforzando l’offerta. «Gioco Viaggi “gioca” in casa a Genova – commenta Gigi Torre, responsabile del t.o. genovese – A bordo di GNV Excellent molti visi conosciuti ed agenzie interessate. Da parte nostra un’offerta arricchita che oltre alle Crociere comprende un ricco catalogo sulla Corsica e sulla Montagna Italia (con il recente inserimento anche di Austria e Francia)». Per Chiara Parodi di Volver Viaggi è stata la prima volta ai Travel Open Day. «Mi occupo di Viaggi a Sorpresa all’interno di Volver Viaggi – spiega Chiara Parodi – Al TOD di Genova ho avuto tantissimi nuovi stimoli e conosciuto nuovi tecnicismi del settore». Per Ylenia Cirillo, affezionata frequentatrice dei TOD, l’evento su GNV Excellent è stata una nuova esperienza a contatto con quella che è la vita a bordo dei traghetti della compagnia del gruppo Msc. «Conosco bene i TOD del Gruppo Travel – aggiunge Ylenia Cirillo dell'agenzia La Baia del Sole di Albenga – Anche questa volta è stata l'occasione per confrontarmi con i colleghi e conoscere nuove realtà per me, come Mapo Travel e Civitatis. La giornata di work shop è stata molto positiva e stimolante». [post_title] => Travel Open Day On Board, successo per l'evento sulla GNV Excellent [post_date] => 2023-04-18T11:53:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681818813000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443891 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Tutto lascia presagire un’ottima estate, con flussi di domanda anche superiori al passato verso ogni direttrice: stimiamo di chiudere l’anno superando i 14 milioni di passeggeri». È molto positivo lo sguardo sul futuro di Giacomo Cattaneo, director of commercial aviation di Milano Bergamo Airport. «Da diversi anni siamo il terzo aeroporto in Italia per volume passeggeri, dopo Fiumicino e Malpensa e stiamo vivendo un momento di crescita con 21 compagnie operative, che raggiungono 142 destinazioni in 39 paesi. Di queste 108 sono servite da Ryanair, presente nell’aeroporto con la sua più importante base di manutenzione continentale, costituita da cinque hangar con una forza lavoro di 500 persone». Grande l’attenzione alla sostenibilità: «Molte compagnie stanno inserendo nella propria flotta aeromobili innovativi come il Boeing 737 Max, con un consumo di carburante ridotto del 20% e un impatto acustico inferiore del 40%. Una sezione operativa dello scalo dedicata alla sostenibilità programma interventi di isolamento acustico e di rinaturalizzazione di aree limitrofe. Ci stiamo dotando di un impianto fotovoltaico e i mezzi utilizzati all’interno dell’aeroporto sono sempre più elettrici». Importante il tema delle connessioni con l’aerostazione: da Milano operano già tre compagnie di autobus con partenze ogni 10 minuti. Bergamo è il primo polo aeroportuale di Flixbus e da un anno e mezzo viene servito anche da Itabus. «Su Bergamo siamo direttamente nel sistema urbano, su Torino abbiamo dagli 11 ai 15 collegamenti quotidiani, 13 su Verona, 11 su Venezia. È in corso di completamento anche la linea ferroviaria che, a partire da Milano Centrale, raggiungerà Bergamo e quindi l’aeroporto. Il progetto è tra gli obiettivi per le Olimpiadi Milano-Cortina, febbraio 2026: dovrebbe essere ultimato entro dicembre 2025 ed è stato inserito nel Pnnr». Sono infine aumentate le dimensioni dello scalo: «Nel periodo del Covid non ci siamo fermati - conclude Cattaneo -. Nel luglio del 2020 abbiamo inaugurato l’area extra-Schengen; l’aerostazione ha una capacità di 20 milioni di passeggeri e stiamo aumentando lo spazio dedicato al check-in. Tra le novità due lounge funzionali e la possibilità di utilizzare le macchine del fast-track plus per fare il check-in rapido con il bagaglio: un servizio da acquistare per soli 10 euro, sia in aeroporto che sui siti dello scalo o delle compagnie, 24h24». [post_title] => Milano Bergamo Airport cresce: nelle rotte, nelle connessioni e nelle dimensioni [post_date] => 2023-04-18T11:52:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681818767000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443870 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte con una serie cospicua di novità il 2023 del brand incoming di casa Quality Group, Italyscape: l'acquisizione del brand Escapade - Incentive & Meeting Consultant, destination management company specializzata in meeting, viaggi incentive, congressi e eventi, da oltre 35 anni attiva nei mercati francofoni; l'apertura a breve del primo ufficio satellite a Padova, con lo scopo di presidiare il Triveneto; il lancio di un inedito reparto aziendale che, lavorando trasversalmente con il reparto preventivi e l'operativo, ha il compito di monitorare costantemente la qualità dei fornitori in tutta la filiera: dai ristoranti ai trasferisti, dagli hotel alle guide; l'acquisizione infine della certificazione come società benefit, ottenuta lo scorso gennaio con l'idea di diventare Bcorp entro la fine di quest'anno. Tutto ciò a valle di un 2022 chiuso con 12,5 milioni di euro di fatturato, pari al doppio di quanto conseguito nel 2019, mentre anche l'anno in corso è partito con dati in crescita sensibile. Tra le mete più richieste dalla clientela si posizionano la costiera Amalfitana, il lago di Como, le principali città d’arte (Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Milano), nonché la Sicilia e la Puglia che registrano una domanda sempre più forte. “L’acquisizione di Escapade - spiega in particolare il ceo di Italyscape, Vincenzo Emprin - è avvenuta in un momento particolarmente proficuo per noi, in quanto, se nel 2022 il segmento mice ha dato segnali di una lenta ripartenza, la prima parte del 2023 sta invece registrando la definitiva ripresa del mondo degli eventi, con numeri consistenti e con margini di crescita ancora molto elevati sull’anno, considerando che questo segmento, in controtendenza rispetto al passato, si è spostato verso una richiesta sempre più sotto data”. L'operazione ha permesso a Italyscape di acquisire, insieme alla notorietà del brand, il know how, i database clienti/fornitori e i contratti: un vero e proprio patrimonio attivo e consolidato. “Escapade ha sviluppato negli anni un posizionamento solido e un profondo radicamento sul mercato francofono - prosegue Emprin -. Il nostro obiettivo è riuscire a portare avanti con orgoglio la storia e l’ottima reputazione di questo brand storico, estendendone l’operatività su nuovi mercati, partendo da quelli tradizionalmente più vicini a Italyscape, quali Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Messico, Spagna e Francia”. [post_title] => Quality: Italyscape acquisisce la dmc specializzata nell'offerta mice Escapade [post_date] => 2023-04-18T11:03:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681815786000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443537 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «La nostra ricchezza è fondata sul volontariato e chi partecipa alle escursioni che organizziamo ha soprattutto voglia di stare insieme agli altri». Così Federica Alfano introduce Trekking Italia. Il to ha partecipato al workshop Ci vediamo in Corsica! organizzato dalla Camera di commercio e dall’Agenzia per il turismo della Corsica insieme con Atout France e ha avuto l’opportunità di incontrare gli operatori dell’isola e mettere a punto nuove strategie. «In Corsica offriamo due grandi trek - prosegue la manager di viaggio del to -. Il noto GR20 o Grand Randonnée e poi il Corsica Mari&Monti che, in 11 giorni percorre tutto il parco Nazionale della Corsica a partire da Calvì. Si cammina con lo zaino in spalla e si dorme nelle Gîte d’étape: dei rifugi molto semplici che offrono la mezza pensione». L’avventura di Trekking Italia prende il via nel 1985 a Milano, quando un gruppo di appassionati di trekking decide di formare un’associazione. «Tutti sono volontari - prosegue Federica Alfano -: il presidente, il vicepresidente, i coordinatori di sede e anche gli accompagnatori, che seguono un percorso formativo. Le nostre guide sono soprattutto pensionati che vivono l’esperienza con passione e con il desiderio di trasmettere ai partecipanti le proprie conoscenze. Sono in molti a voler prender parte alle nostre attività, che vengono proposte ai soci, in particolare ai senior, anche nei periodi di festa, perché chi smette di lavorare spesso si allontana dalla propria rete sociale e ha bisogno di momenti di incontro». Trekking Italia ha sede legale a Milano e sedi associative a Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze e Roma. «Copriamo il Nord e il Centro Italia. - continua Federica Alfano -. Ogni sezione organizza per i propri soci uscite giornaliere e grandi trek a partire dalle quattro notti: in Italia, Europa, ma anche in destinazioni extra-europee. Facciamo trekking nella natura e in città, con una particolare attenzione all’ambiente, per cui, se possibile, ci muoviamo con i mezzi pubblici». Le spese delle strutture associative e delle assicurazioni vengono coperte con il pagamento delle escursioni. Trekking Italia è una formula d’incontro che privilegia la socialità e la solidarietà. Un’interessante proposta di Trekking Lombardia per il mese di maggio è per esempio la partecipazione al cammino di San Benedetto per sensibilizzare sui problemi della Sierra Leone e l’impegno di Cuamm, Medici con l’Africa. Il cammino si snoda per circa 300 chilometri, suddivisi in 16 tappe giornaliere, nel cuore verde dell’Italia. A partire dall’Umbria si attraversa la parte orientale del Lazio, al confine con l’Abruzzo, fino a raggiungere la Campania. «È un modo per sensibilizzare ai problemi sanitari presenti in Sierra Leone. - conclude Federica Alfano -. L’anno scorso abbiamo proposto la via Francigena e vogliamo continuare a sostenere Cuamm. Tutte le quote giornaliere saranno devolute al progetto. Il percorso è aperto a tutti, esperti o principianti, e porterà a incontrare luoghi ricchi di spiritualità, cultura e bellezza fuori dagli itinerari turistici più frequentati, ammirando piccoli borghi, una natura incantevole e vivendo tanta ospitalità». [post_title] => Trekking Italia: quando condividere una passione diventa un momento di incontro [post_date] => 2023-04-18T09:25:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681809956000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => RwandAir aprirà il prossimo 27 giugno la nuova rotta da Kigali a Parigi Cdg, unico servizio diretto tra il Ruanda e la Francia. L'operativo prevede tre voli alla settimana ogni martedì, giovedì e sabato alle 00:30, con arrivo all'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle alle 9:30 della stessa mattina; il rientro è previsto da Parigi alle 21:30 ogni martedì, giovedì e sabato, arrivando a Kigali alle 6:00 del mattino seguente. “La Francia è un mercato importante per RwandAir poiché colleghiamo i continenti dell'Africa e dell'Europa attraverso il nostro hub di Kigali con questo nuovo servizio diretto per Parigi, una delle principali destinazioni turistiche del mondo - ha dichiarato Yvonne Makolo, ceo della compagnia rappresentata in Italia da Tal Aviation -. I passeggeri che volano in Francia dall'Africa potranno ora raggiungere Parigi via Kigali in meno di 8 ore e 30 minuti". Il servizio aprirà anche un accesso al cuore dell'Africa per viaggiatori provenienti dalla Francia: l'hub di Kigali di RwandAir garantisce anche collegamenti rapidi ad un vasto network di voli che raggiungono paesi quali Ghana, Kenya, Nigeria e Sudafrica. RwandAir opera con una delle flotte più giovani del continente africano, composta da 13 aeromobili, fra cui tre Airbus A330. Il Ruanda ha piani ambiziosi per raddoppiare la sua flotta nei prossimi cinque anni e trasferirsi nella sua nuova sede all'aeroporto internazionale di Bugesera, che è stato costruito per gestire un milione di passeggeri e 150 milioni di tonnellate di merci all'anno durante la sua prima fase operativa. [post_title] => RwandAir collegherà Kigali a Parigi con tre voli alla settimana, dal 27 giugno [post_date] => 2023-04-18T09:10:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681809053000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443818 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo accordo di codeshare per Ita Airways: questa volta con Hainan Airlines, la compagnia basata ad Haikou, Hainan, Repubblica popolare Cinese. La partnership commerciale mira ad incrementare i viaggi d'affari e il turismo tra la Cina e l'Italia e offrirà ai viaggiatori più opzioni e una migliore connettività quando viaggiano attraverso Roma Fiumicino. Disponibile dal 21 aprile per la vendita, Hainan Airlines applicherà il proprio codice “HU” sulle sette destinazioni nazionali italiane in collegamento con l’aeroporto di Roma Fiumicino (Catania, Napoli, Bari, Venezia, Firenze, Bologna, Torino) e su due destinazioni internazionali (Parigi e Atene). Le due compagnie aeree stanno lavorando per ampliare nei prossimi mesi l'ambito della loro cooperazione e per offrire ai passeggeri opzioni di viaggio ancora più vantaggiose. L'accordo con Hainan Airlines rappresenta il codeshare numero 31 di Ita Airways, risultato raggiunto in un anno e mezzo dalla fondazione della compagnia. [post_title] => Ita Airways in codeshare con la cinese Hainan Airlines [post_date] => 2023-04-17T15:21:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681744900000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443792 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443793" align="alignleft" width="300"] Fabio Savelloni[/caption] Idee per Viaggiare ha spinto l’acceleratore sulle iniziative per coinvolgere direttamente tutta la rete agenziale. Negli ultimi mesi ha promosso innumerevoli attività finalizzate a raccontare la sua programmazione, le proposte e il proprio stile. Abbandonati webinar e incontri on line, utilizzati durante il periodo pandemico, Idee per Viaggiare ha preferito ristabilire il contatto in presenza. Oltre ad aver partecipato a fiere come Bit e Bmt, ha ideato il Roadshow 6 oltre, in collaborazione con Nicolaus Valtur, Ota Viaggi, Msc, Guiness Travel e Go World: 22 tappe in tutta Italia, a dimostrazione dell’importanza dell’incontro con gli agenti. Il numero delle presenze è cresciuto vertiginosamente rispetto al passato, superando il migliaio. Commenta Paola Schiavone, responsabile marketing: «Siamo soddisfatti del riscontro delle iniziative messe in campo negli ultimi mesi. Da parte dei partner, che collaborano sempre più attivamente stringendo sinergie proficue per tutti. E da parte delle agenzie, che sempre più numerose ci accolgono nelle loro sedi, ci vengono a trovare nella nostra nuova casa e ci seguono nei fam trip nelle nostre destinazioni, per conoscerle direttamente e cogliere le peculiarità delle nostre proposte». [caption id="attachment_443794" align="alignleft" width="300"] Paola Schiavone[/caption] Nella propria sede – inaugurata nell’ottobre scorso – ha organizzato Giovedidee, una serie di incontri, il giovedì appunto, per far conoscere di persona chi si confronta abitualmente tramite e-mail o telefono. Questi appuntamenti sono occasione per aggiornarsi su destinazioni e servizi, insieme ai product manager dell’operatore e a rappresentanti di catene alberghiere, enti del turismo e compagnie aeree partner. L’iniziativa ha riscosso molto interesse e non è da considerarsi conclusa: il 20 aprile si prosegue con Atmosphere Hotels & Resorts. L’esperienza diretta del viaggio è imprescindibile per chi vende, così IpV continua a organizzare fam trip invitando agenti selezionati. Già realizzati Abu Dhabi e Maldive, mentre sono in programma Dubai e Messico. Fabio Savelloni, general manager afferma: «Raccontare il percorso di IpV dal vivo, ascoltare le esigenze della filiera, confrontandosi direttamente con i nostri partner, permette uno sviluppo del business più mirato ed efficace. I risultati parlano chiaro. Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare dialogando costantemente con gli agenti di viaggio, per cercare di rispondere al meglio alle loro necessità, diversificando in base ad esse il focus degli incontri ed investendo parallelamente in tecnologia e risorse. Rispetto a febbraio 2020 il nostro staff è cresciuto di oltre 20 persone: cresciamo e tutto lo staff evolve insieme all’azienda, preservando però lo spirito di squadra e il senso di appartenenza ad una grande famigli». [post_title] => Idee per Viaggiare: un roadshow di 22 tappe in tutta Italia con le adv [post_date] => 2023-04-17T11:33:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681731223000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la tappa roma roadshow francia sbarca torino verona" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":43,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1683,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444036","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La prima tappa del nuovo Roadshow Francia in Italia si è tenuta ieri a Roma. La serata, ospitata all'Unahotels Decò Roma, ha visto gli agenti di viaggio capitolini coinvolti in un workshop con una ventina di operatori ed espositori francesi, a cui è seguita una presentazione sulle novità e sugli asset di sviluppo della destinazione.\r

\"Il 2022 è stato l'anno della ripresa, abbiamo avuto ottimi risultati globali - ha esordito Fréderic Meyer, direttore Atout France -. Il turismo internazionale ci ha permesso di incassare 56,7 miliardi di euro e l'Italia ha giocato un ruolo fondamentale affermandosi come il quarto mercato internazionale, con 6,7 milioni di visitatori italiani\".\r

\r

Risultati sostenuti da un network di collegamenti aerei sempre più fitti.\r

\r

Il direttore ha anche ricordato i prossimi appuntamenti che vedranno la Francia diventare palcoscenico a livello internazionale, come la Coppa del mondo di rugby 2023 e i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024.\r

\r

Il roadshow Francia Leisure & Mice 2023 prosegue oggi con la tappa di Torino e si chiude domani, 20 aprile a Verona.","post_title":"Dopo la tappa di Roma, il Roadshow Francia sbarca a Torino e Verona","post_date":"2023-04-19T15:36:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681918593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si avvicina lo sbarco di Rocco Forte a Napoli. Secondo alcuni rumours, il gruppo dovrebbe infatti prendere la gestione di Palazzo Sirignano: un edificio del 1500 situato lungo la riviera di Chiaia già destinato a essere convertito in hotel, ma che inizialmente pareva essere stato messo nel mirino dal brand italiano J.K. Place.\r

\r

Il palazzo è stato venduto nel 2017 da Tirrenia alla famiglia Colella, proprietaria del gruppo Capri, specializzato nel settore fast fashion con i marchi Alcott e Gutteridge. L'idea iniziale del fondatore della compagnia, Nunzio Colella, era quella di trasformare l'asset nel quartier generale del gruppo. Poi il cambio di strategia con il nuovo piano di sviluppo di una struttura alberghiera, per cui il progetto originario prevedeva la realizzazione di un hotel da 100 camere e suite.\r

\r

L'immobile, il cui nome completo è palazzo Caravita di Sirignano, si estende su una superficie lorda di circa 15 mila metri quadrati, distribuiti su quattro piani fuori terra, tre ammezzati, un seminterrato e un'area esterna di dimensione attorno ai 2 mila metri quadrati.","post_title":"Rocco Forte pronto a sbarcare a Napoli nell'ex sede cittadina di Tirrenia","post_date":"2023-04-18T14:32:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681828339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443888","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo per il Travel Open Day On Board organizzato a Genova dal Gruppo Travel in collaborazione con Grandi Navi Veloci.\r

\r

L’iniziativa ha offerto l’occasione ai tour operator e agli agenti di viaggio di trascorrere a bordo di GNV Excellent due giornate all’insegna del confronto tra domanda e offerta ma anche l’opportunità di toccare con mano i servizi offerti dal GNV ai propri passeggeri.\r

\r

«Grande soddisfazione anche da parte di tutto il Gruppo Travel che ha apprezzato il supporto da parte di GNV nell’organizzare l’accoglienza a bordo. Abbiamo visto la soddisfazione di chi ha partecipato – commenta Daniela Battaglioni, direttore Editoriale del Gruppo Travel – Operatori storici ma anche nuovi t.o. che hanno scelto di investire nei TOD. Molto entusiasmo anche tra le agenzie, sia quelle che ci seguono da tempo sia quelle nuove ai nostri eventi”.\r

\r

GNV Excellent è la nave più rappresentativa della flotta che oggi comprende 25 navi con più di 2 milioni di passeggeri trasportati nel 2022. Nei prossimi anni arriveranno 4 nuove navi.\r

\r

«Quest’anno sono in programma tantissime iniziative per festeggiare i 30 anni di attività di Grandi Navi Veloci, che dal 2014 fa parte del Gruppo Msc – sottolinea Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director GNV – Organizzeremo un Open Day per i dipendenti e la città di Genova a giugno ed un evento al TTG di Rimini. Il calendario è ancora in definizione e ci saranno tante sorprese. Le prenotazioni per la prossima stagione procedono anche in advance booking. Nei primi mesi abbiamo avuto una crescita del 30%. Molte le famiglie e le prenotazioni dall’estero, con la tendenza a distribuirsi su tutti i mesi della stagione, da giugno a settembre».\r

\r

La stagione sembra essere partita sotto i migliori auspici per agenzie e tour operator, nonostante alcune problematiche organizzative legate al post Covid.\r

\r

In questi anni critici gli operatori si sono rimessi in gioco rafforzando l’offerta.\r

\r

«Gioco Viaggi “gioca” in casa a Genova – commenta Gigi Torre, responsabile del t.o. genovese – A bordo di GNV Excellent molti visi conosciuti ed agenzie interessate. Da parte nostra un’offerta arricchita che oltre alle Crociere comprende un ricco catalogo sulla Corsica e sulla Montagna Italia (con il recente inserimento anche di Austria e Francia)».\r

\r

Per Chiara Parodi di Volver Viaggi è stata la prima volta ai Travel Open Day.\r

\r

«Mi occupo di Viaggi a Sorpresa all’interno di Volver Viaggi – spiega Chiara Parodi – Al TOD di Genova ho avuto tantissimi nuovi stimoli e conosciuto nuovi tecnicismi del settore».\r

\r

Per Ylenia Cirillo, affezionata frequentatrice dei TOD, l’evento su GNV Excellent è stata una nuova esperienza a contatto con quella che è la vita a bordo dei traghetti della compagnia del gruppo Msc.\r

\r

«Conosco bene i TOD del Gruppo Travel – aggiunge Ylenia Cirillo dell'agenzia La Baia del Sole di Albenga – Anche questa volta è stata l'occasione per confrontarmi con i colleghi e conoscere nuove realtà per me, come Mapo Travel e Civitatis. La giornata di work shop è stata molto positiva e stimolante».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Travel Open Day On Board, successo per l'evento sulla GNV Excellent","post_date":"2023-04-18T11:53:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681818813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443891","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

«Tutto lascia presagire un’ottima estate, con flussi di domanda anche superiori al passato verso ogni direttrice: stimiamo di chiudere l’anno superando i 14 milioni di passeggeri». È molto positivo lo sguardo sul futuro di Giacomo Cattaneo, director of commercial aviation di Milano Bergamo Airport.\r

«Da diversi anni siamo il terzo aeroporto in Italia per volume passeggeri, dopo Fiumicino e Malpensa e stiamo vivendo un momento di crescita con 21 compagnie operative, che raggiungono 142 destinazioni in 39 paesi. Di queste 108 sono servite da Ryanair, presente nell’aeroporto con la sua più importante base di manutenzione continentale, costituita da cinque hangar con una forza lavoro di 500 persone».\r

Grande l’attenzione alla sostenibilità: «Molte compagnie stanno inserendo nella propria flotta aeromobili innovativi come il Boeing 737 Max, con un consumo di carburante ridotto del 20% e un impatto acustico inferiore del 40%. Una sezione operativa dello scalo dedicata alla sostenibilità programma interventi di isolamento acustico e di rinaturalizzazione di aree limitrofe. Ci stiamo dotando di un impianto fotovoltaico e i mezzi utilizzati all’interno dell’aeroporto sono sempre più elettrici». \r

Importante il tema delle connessioni con l’aerostazione: da Milano operano già tre compagnie di autobus con partenze ogni 10 minuti. Bergamo è il primo polo aeroportuale di Flixbus e da un anno e mezzo viene servito anche da Itabus. «Su Bergamo siamo direttamente nel sistema urbano, su Torino abbiamo dagli 11 ai 15 collegamenti quotidiani, 13 su Verona, 11 su Venezia. È in corso di completamento anche la linea ferroviaria che, a partire da Milano Centrale, raggiungerà Bergamo e quindi l’aeroporto. Il progetto è tra gli obiettivi per le Olimpiadi Milano-Cortina, febbraio 2026: dovrebbe essere ultimato entro dicembre 2025 ed è stato inserito nel Pnnr».\r

Sono infine aumentate le dimensioni dello scalo: «Nel periodo del Covid non ci siamo fermati - conclude Cattaneo -. Nel luglio del 2020 abbiamo inaugurato l’area extra-Schengen; l’aerostazione ha una capacità di 20 milioni di passeggeri e stiamo aumentando lo spazio dedicato al check-in. Tra le novità due lounge funzionali e la possibilità di utilizzare le macchine del fast-track plus per fare il check-in rapido con il bagaglio: un servizio da acquistare per soli 10 euro, sia in aeroporto che sui siti dello scalo o delle compagnie, 24h24». ","post_title":"Milano Bergamo Airport cresce: nelle rotte, nelle connessioni e nelle dimensioni","post_date":"2023-04-18T11:52:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681818767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443870","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte con una serie cospicua di novità il 2023 del brand incoming di casa Quality Group, Italyscape: l'acquisizione del brand Escapade - Incentive & Meeting Consultant, destination management company specializzata in meeting, viaggi incentive, congressi e eventi, da oltre 35 anni attiva nei mercati francofoni; l'apertura a breve del primo ufficio satellite a Padova, con lo scopo di presidiare il Triveneto; il lancio di un inedito reparto aziendale che, lavorando trasversalmente con il reparto preventivi e l'operativo, ha il compito di monitorare costantemente la qualità dei fornitori in tutta la filiera: dai ristoranti ai trasferisti, dagli hotel alle guide; l'acquisizione infine della certificazione come società benefit, ottenuta lo scorso gennaio con l'idea di diventare Bcorp entro la fine di quest'anno.\r

\r

Tutto ciò a valle di un 2022 chiuso con 12,5 milioni di euro di fatturato, pari al doppio di quanto conseguito nel 2019, mentre anche l'anno in corso è partito con dati in crescita sensibile. Tra le mete più richieste dalla clientela si posizionano la costiera Amalfitana, il lago di Como, le principali città d’arte (Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Milano), nonché la Sicilia e la Puglia che registrano una domanda sempre più forte.\r

\r

“L’acquisizione di Escapade - spiega in particolare il ceo di Italyscape, Vincenzo Emprin - è avvenuta in un momento particolarmente proficuo per noi, in quanto, se nel 2022 il segmento mice ha dato segnali di una lenta ripartenza, la prima parte del 2023 sta invece registrando la definitiva ripresa del mondo degli eventi, con numeri consistenti e con margini di crescita ancora molto elevati sull’anno, considerando che questo segmento, in controtendenza rispetto al passato, si è spostato verso una richiesta sempre più sotto data”.\r

\r

L'operazione ha permesso a Italyscape di acquisire, insieme alla notorietà del brand, il know how, i database clienti/fornitori e i contratti: un vero e proprio patrimonio attivo e consolidato. “Escapade ha sviluppato negli anni un posizionamento solido e un profondo radicamento sul mercato francofono - prosegue Emprin -. Il nostro obiettivo è riuscire a portare avanti con orgoglio la storia e l’ottima reputazione di questo brand storico, estendendone l’operatività su nuovi mercati, partendo da quelli tradizionalmente più vicini a Italyscape, quali Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Messico, Spagna e Francia”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Quality: Italyscape acquisisce la dmc specializzata nell'offerta mice Escapade","post_date":"2023-04-18T11:03:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681815786000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

«La nostra ricchezza è fondata sul volontariato e chi partecipa alle escursioni che organizziamo ha soprattutto voglia di stare insieme agli altri». Così Federica Alfano introduce Trekking Italia. Il to ha partecipato al workshop Ci vediamo in Corsica! organizzato dalla Camera di commercio e dall’Agenzia per il turismo della Corsica insieme con Atout France e ha avuto l’opportunità di incontrare gli operatori dell’isola e mettere a punto nuove strategie. «In Corsica offriamo due grandi trek - prosegue la manager di viaggio del to -. Il noto GR20 o Grand Randonnée e poi il Corsica Mari&Monti che, in 11 giorni percorre tutto il parco Nazionale della Corsica a partire da Calvì. Si cammina con lo zaino in spalla e si dorme nelle Gîte d’étape: dei rifugi molto semplici che offrono la mezza pensione».\r

\r

L’avventura di Trekking Italia prende il via nel 1985 a Milano, quando un gruppo di appassionati di trekking decide di formare un’associazione. «Tutti sono volontari - prosegue Federica Alfano -: il presidente, il vicepresidente, i coordinatori di sede e anche gli accompagnatori, che seguono un percorso formativo. Le nostre guide sono soprattutto pensionati che vivono l’esperienza con passione e con il desiderio di trasmettere ai partecipanti le proprie conoscenze. Sono in molti a voler prender parte alle nostre attività, che vengono proposte ai soci, in particolare ai senior, anche nei periodi di festa, perché chi smette di lavorare spesso si allontana dalla propria rete sociale e ha bisogno di momenti di incontro».\r

\r

Trekking Italia ha sede legale a Milano e sedi associative a Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze e Roma. «Copriamo il Nord e il Centro Italia. - continua Federica Alfano -. Ogni sezione organizza per i propri soci uscite giornaliere e grandi trek a partire dalle quattro notti: in Italia, Europa, ma anche in destinazioni extra-europee. Facciamo trekking nella natura e in città, con una particolare attenzione all’ambiente, per cui, se possibile, ci muoviamo con i mezzi pubblici». Le spese delle strutture associative e delle assicurazioni vengono coperte con il pagamento delle escursioni.\r

\r

Trekking Italia è una formula d’incontro che privilegia la socialità e la solidarietà. Un’interessante proposta di Trekking Lombardia per il mese di maggio è per esempio la partecipazione al cammino di San Benedetto per sensibilizzare sui problemi della Sierra Leone e l’impegno di Cuamm, Medici con l’Africa. Il cammino si snoda per circa 300 chilometri, suddivisi in 16 tappe giornaliere, nel cuore verde dell’Italia. A partire dall’Umbria si attraversa la parte orientale del Lazio, al confine con l’Abruzzo, fino a raggiungere la Campania. «È un modo per sensibilizzare ai problemi sanitari presenti in Sierra Leone. - conclude Federica Alfano -. L’anno scorso abbiamo proposto la via Francigena e vogliamo continuare a sostenere Cuamm. Tutte le quote giornaliere saranno devolute al progetto. Il percorso è aperto a tutti, esperti o principianti, e porterà a incontrare luoghi ricchi di spiritualità, cultura e bellezza fuori dagli itinerari turistici più frequentati, ammirando piccoli borghi, una natura incantevole e vivendo tanta ospitalità».\r

\r

","post_title":"Trekking Italia: quando condividere una passione diventa un momento di incontro","post_date":"2023-04-18T09:25:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681809956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"RwandAir aprirà il prossimo 27 giugno la nuova rotta da Kigali a Parigi Cdg, unico servizio diretto tra il Ruanda e la Francia. L'operativo prevede tre voli alla settimana ogni martedì, giovedì e sabato alle 00:30, con arrivo all'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle alle 9:30 della stessa mattina; il rientro è previsto da Parigi alle 21:30 ogni martedì, giovedì e sabato, arrivando a Kigali alle 6:00 del mattino seguente.\r

\r

“La Francia è un mercato importante per RwandAir poiché colleghiamo i continenti dell'Africa e dell'Europa attraverso il nostro hub di Kigali con questo nuovo servizio diretto per Parigi, una delle principali destinazioni turistiche del mondo - ha dichiarato Yvonne Makolo, ceo della compagnia rappresentata in Italia da Tal Aviation -. I passeggeri che volano in Francia dall'Africa potranno ora raggiungere Parigi via Kigali in meno di 8 ore e 30 minuti\".\r

\r

Il servizio aprirà anche un accesso al cuore dell'Africa per viaggiatori provenienti dalla Francia: l'hub di Kigali di RwandAir garantisce anche collegamenti rapidi ad un vasto network di voli che raggiungono paesi quali Ghana, Kenya, Nigeria e Sudafrica.\r

\r

RwandAir opera con una delle flotte più giovani del continente africano, composta da 13 aeromobili, fra cui tre Airbus A330. Il Ruanda ha piani ambiziosi per raddoppiare la sua flotta nei prossimi cinque anni e trasferirsi nella sua nuova sede all'aeroporto internazionale di Bugesera, che è stato costruito per gestire un milione di passeggeri e 150 milioni di tonnellate di merci all'anno durante la sua prima fase operativa.","post_title":"RwandAir collegherà Kigali a Parigi con tre voli alla settimana, dal 27 giugno","post_date":"2023-04-18T09:10:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681809053000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443818","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo accordo di codeshare per Ita Airways: questa volta con Hainan Airlines, la compagnia basata ad Haikou, Hainan, Repubblica popolare Cinese. La partnership commerciale mira ad incrementare i viaggi d'affari e il turismo tra la Cina e l'Italia e offrirà ai viaggiatori più opzioni e una migliore connettività quando viaggiano attraverso Roma Fiumicino.\r

Disponibile dal 21 aprile per la vendita, Hainan Airlines applicherà il proprio codice “HU” sulle sette destinazioni nazionali italiane in collegamento con l’aeroporto di Roma Fiumicino (Catania, Napoli, Bari, Venezia, Firenze, Bologna, Torino) e su due destinazioni internazionali (Parigi e Atene). Le due compagnie aeree stanno lavorando per ampliare nei prossimi mesi l'ambito della loro cooperazione e per offrire ai passeggeri opzioni di viaggio ancora più vantaggiose.\r

L'accordo con Hainan Airlines rappresenta il codeshare numero 31 di Ita Airways, risultato raggiunto in un anno e mezzo dalla fondazione della compagnia.","post_title":"Ita Airways in codeshare con la cinese Hainan Airlines","post_date":"2023-04-17T15:21:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681744900000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443792","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_443793\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabio Savelloni[/caption]\r

\r

Idee per Viaggiare ha spinto l’acceleratore sulle iniziative per coinvolgere direttamente tutta la rete agenziale. Negli ultimi mesi ha promosso innumerevoli attività finalizzate a raccontare la sua programmazione, le proposte e il proprio stile. \r

\r

Abbandonati webinar e incontri on line, utilizzati durante il periodo pandemico, Idee per Viaggiare ha preferito ristabilire il contatto in presenza.\r

Oltre ad aver partecipato a fiere come Bit e Bmt, ha ideato il Roadshow 6 oltre, in collaborazione con Nicolaus Valtur, Ota Viaggi, Msc, Guiness Travel e Go World: 22 tappe in tutta Italia, a dimostrazione dell’importanza dell’incontro con gli agenti.\r

Il numero delle presenze è cresciuto vertiginosamente rispetto al passato, superando il migliaio.\r

\r

Commenta Paola Schiavone, responsabile marketing: «Siamo soddisfatti del riscontro delle iniziative messe in campo negli ultimi mesi. Da parte dei partner, che collaborano sempre più attivamente stringendo sinergie proficue per tutti. E da parte delle agenzie, che sempre più numerose ci accolgono nelle loro sedi, ci vengono a trovare nella nostra nuova casa e ci seguono nei fam trip nelle nostre destinazioni, per conoscerle direttamente e cogliere le peculiarità delle nostre proposte».\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_443794\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Paola Schiavone[/caption]\r

\r

Nella propria sede – inaugurata nell’ottobre scorso – ha organizzato Giovedidee, una serie di incontri, il giovedì appunto, per far conoscere di persona chi si confronta abitualmente tramite e-mail o telefono. Questi appuntamenti sono occasione per aggiornarsi su destinazioni e servizi, insieme ai product manager dell’operatore e a rappresentanti di catene alberghiere, enti del turismo e compagnie aeree partner. L’iniziativa ha riscosso molto interesse e non è da considerarsi conclusa: il 20 aprile si prosegue con Atmosphere Hotels & Resorts.\r

\r

L’esperienza diretta del viaggio è imprescindibile per chi vende, così IpV continua a organizzare fam trip invitando agenti selezionati. Già realizzati Abu Dhabi e Maldive, mentre sono in programma Dubai e Messico. \r

\r

Fabio Savelloni, general manager afferma: «Raccontare il percorso di IpV dal vivo, ascoltare le esigenze della filiera, confrontandosi direttamente con i nostri partner, permette uno sviluppo del business più mirato ed efficace. I risultati parlano chiaro. Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare dialogando costantemente con gli agenti di viaggio, per cercare di rispondere al meglio alle loro necessità, diversificando in base ad esse il focus degli incontri ed investendo parallelamente in tecnologia e risorse. Rispetto a febbraio 2020 il nostro staff è cresciuto di oltre 20 persone: cresciamo e tutto lo staff evolve insieme all’azienda, preservando però lo spirito di squadra e il senso di appartenenza ad una grande famigli».","post_title":"Idee per Viaggiare: un roadshow di 22 tappe in tutta Italia con le adv","post_date":"2023-04-17T11:33:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681731223000]}]}}