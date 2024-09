La Spezia rafforza il programma di eventi e punta su mice, influencer ed hospitality Dopo il lancio del progetto dell’Area Ligure-Apuana, in sinergia con gli altri comuni della Lunigiana e della Garfagnana, l’organizzazione di una serie di eventi organizzati durante tutto l’anno e progetti sul recupero della storia con ‘La Spezia Forte’ ma anche il potenziamento dei Servizi Culturali e dei Musei Civici del turismo nautico e quello esperienziale, l’outdoor e molto altro ecco il programma autunnale che punta a fare in modo che la città ligure attiri i visitatori anche al di fuori dell’alta stagione. 21-22 Settembre Lacustre Speech dell’influencer Lollo Lacustre (Lorenzo Giacomin, classe 2002, conosciuto sui social come Lollolacustre. è uno streamer, youtuber e tiktoker che nell’ultimo periodo attraverso i videogiochi(in particolare a minecraft) ha riscontrato un notevole successo tra i giovani. Infatti attualmente possiede 1.1 milioni di followers su tiktok, circa 100 mila su instagram e youtube e 250 mila su twitch) 23 Settembre GYGD Get Your Guide Day LA SPEZIA 2024 presso La Spezia Cruise Terminal – Intervento di Brian Gibboni – Destination Manager GYG e successivi incontri B2B con operatori. – Panel a cura di Regiondo. 27 Settembre Trenitalia – Evento per le scuole presso Museo Civico Amedeo Lia Argomento: Promuovere il treno come mezzo di trasporto per i viaggi scolastici alla Spezia. 08 Ottobre Workshop B2B con buyers giapponesi presso Genova – Obiettivo: promuovere La Spezia verso il mercato giapponese. 09-11 Ottobre TTG Rimini – La Spezia presente in fiera con il desk del Comune della Spezia e con il desk dell’Area Vasta Ligure Apuana. – Presentazione del 100° Palio del Golfo. 24 Ottobre Travel Open Day Hospitality (Gruppo Travel – i fornitori alberghieri incontrano le strutture alberghiere ed extralberghiere del territorio) Fine Ottobre Influencer event Primi di novembre Educational Buyers MICE Obiettivo (turismo congressuale): mostrare ai buyers MICE le location disponibili alla Spezia e le potenzialità del territorio per il loro settore. Primi di novembre Viaggio al femminile Speech dell’influencer Sabrina Musco 25-26 Novembre BITESP Venezia La Spezia avrà un’agenda in fiera sia come Comune della Spezia sia come Area Vasta Ligure Apuana. Condividi

