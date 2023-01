La Spezia, Portovenere e Lerici, al via i tour panoramici in bus Un nuovo progetto turistico sta per partire nei Comuni della Spezia, Portovenere e Lerici. Lo hanno presentato il Sindaco della Spezia ,Pierluigi Peracchini; l’Assessore al Turismo, Mariagrazia Frijia; il Sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti; il Vice Sindaco di Portovenere, Emilio Di Pelino; Luca Lorenzini, titolare di SAT di Viaggi Capa e Giuseppe Cilia, Presidente di Iobus. A partire dalla prossima primavera avranno inizio nuovi tour panoramici a bordo di bus turistici scoperti che consentiranno di scoprire la storia, le curiosità e i luoghi più affascinanti dei Comuni della Spezia, Portovenere e Lerici. Il servizio sarà curato da IOBUS in partnership con SAT di Viaggi Capa. «Inauguriamo un nuovo servizio per i turisti e per i cittadini al pari delle più grandi città italiane – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Il tour abbraccerà anche i Comuni vicini, Lerici e Portovenere, per offrire un’esperienza turistica ancora più completa con partenza dalla nostra Città. La Spezia non è più a traino dal punto di vista turistico ma è il vero motore turistico del levante ligure, come confermano tutti i dati che ci stanno giungendo in queste settimane: non solo in alta stagione ma tutto l’anno abbiamo arrivi e presenze importanti che vogliono rimanere sul nostro territorio, vivendolo a 360 gradi, approfittando dei grandi eventi, dell’offerta museale, delle attività commerciali e della bellezza dei luoghi storici che abbiamo valorizzato in questi anni». «Un altro tassello importante nel percorso di città sempre più turistica – aggiunge l’Assessore al Turismo Mariagrazia Frijia – dopo i trenini avremo anche i bus scoperti. Un servizio a disposizione dei singoli turisti e di gruppi organizzati che consentirà di visitare la Città comodamente seduti, con l’ausilio di audioguide disponibili in sette lingue». I due bus, da 35 posti ciascuno, effettueranno servizio dalle 9.30 alle 17.

\"Siamo felici di portare il marchio Conrad Hotels & Resorts ad Amburgo, la seconda città del Paese e importante destinazione business e di svago - sottolinea il senior vice president, development, Emea di Hilton, Patrick Fitzgibbon -. Grazie alla crescente domanda internazionale di alloggi di lusso di alta qualità, non vediamo l'ora di lavorare con Mhp per espandere l’offerta del nostro gruppo ad Amburgo e in Germania, che al momento conta 56 strutture operative o in fase di sviluppo”.\r

\r

Il nuovo Conrad Hamburg è infatti frutto di un accordo di franchising con la Munich Hotel Partners (Mhp). Costruito nel 1912 da Franz Bach e Carl Bensel come edificio adibito a uffici, il Levantehaus è nato come uno dei palazzi più moderni della Germania. I pilastri in pietra arenaria e la scultura di Barry Baldwin, uniti al mix di Art Nouveau e Art Déco, continuano a creare un'atmosfera unica. Nel 1997, la Levantehaus è stata trasformata in una delle gallerie commerciali più eleganti di Amburgo. Al proprio interno ospita anche l'hotel, che sarà sottoposto a un’importante ristrutturazione degli interni prima di entrare a far parte del portfolio Hilton, a seguito di un investimento multimilionario di euro da parte della Levantehaus Hamburg Gbr.","post_title":"Il gruppo Hilton porta il brand Conrad in Germania. Apertura ad Amburgo nel 2024","post_date":"2022-12-14T09:45:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671011136000]}]}}