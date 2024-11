La Spezia, oltre 965 mila presenze in 10 mesi, il 16% in più sul 2023 Record di presenze turistiche alla Spezia nei primi dieci mesi del 2024. I dati relativi all’imposta di soggiorno riscossa da gennaio a ottobre 2024 registrano un considerevole aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: si passa infatti da oltre 834.000 presenze del 2023 a oltre 965.000 del 2024 per un incremento percentuale di oltre il +16%. «I dati del Comune della Spezia, rilevati dagli incassi dell’imposta di soggiorno – spiega il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – ci danno un quadro più preciso e completo dell’esponenziale crescita del turismo nella nostra città, rispetto a quelli emessi dall’Osservatorio Turistico Regionale, in quanto comprendono non solo le strutture alberghiere ma anche quelle extralberghiere e quindi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gli affittacamere e i bed and breakfast. Senza contare quanti esenti dal pagamento, quindi i minori sotto i 14 anni e chi soggiorna per più di 5 notti che aumenterebbero notevolmente il dato complessivo. Oltre 965.000 presenze da gennaio a ottobre del 2024 dimostrano che la nostra città è una meta sempre più apprezzata e scelta dai visitatori di tutto il mondo. Questo risultato è soprattutto frutto di un’ampia progettazione portata avanti da questa Amministrazione, che ha visto il potenziamento dell’offerta culturale, tanto da poter ambire a diventare Capitale Italiana della Cultura 2027, con il recupero di siti storici dimenticati, eventi variegati e di rilievo lungo tutto il corso dell’anno, la valorizzazione del turismo esperienziale e di Area Vasta, la partecipazione a importanti fiere del settore, ma non solo: attenzione all’ambiente, innovazione tecnologica, nuove infrastrutture sostenibili. La Spezia è leader mondiale della nautica e svetta nelle classifiche nazionali nell’ambito dell’Economia del Mare in un quadro economico di grande rilancio che passa dall’industria, alla blue economy, al porto commerciale. Il nostro impegno quotidiano è quello di continuare a far crescere La Spezia rendendola sempre più accogliente ed attrattiva a beneficio dei visitatori e di chi qui vive e lavora, per un territorio da vivere 365 giorni l’anno». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Record di presenze turistiche alla Spezia nei primi dieci mesi del 2024. I dati relativi all’imposta di soggiorno riscossa da gennaio a ottobre 2024 registrano un considerevole aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: si passa infatti da oltre 834.000 presenze del 2023 a oltre 965.000 del 2024 per un incremento percentuale di oltre il +16%. «I dati del Comune della Spezia, rilevati dagli incassi dell’imposta di soggiorno - spiega il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - ci danno un quadro più preciso e completo dell’esponenziale crescita del turismo nella nostra città, rispetto a quelli emessi dall’Osservatorio Turistico Regionale, in quanto comprendono non solo le strutture alberghiere ma anche quelle extralberghiere e quindi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gli affittacamere e i bed and breakfast. Senza contare quanti esenti dal pagamento, quindi i minori sotto i 14 anni e chi soggiorna per più di 5 notti che aumenterebbero notevolmente il dato complessivo. Oltre 965.000 presenze da gennaio a ottobre del 2024 dimostrano che la nostra città è una meta sempre più apprezzata e scelta dai visitatori di tutto il mondo. Questo risultato è soprattutto frutto di un’ampia progettazione portata avanti da questa Amministrazione, che ha visto il potenziamento dell’offerta culturale, tanto da poter ambire a diventare Capitale Italiana della Cultura 2027, con il recupero di siti storici dimenticati, eventi variegati e di rilievo lungo tutto il corso dell’anno, la valorizzazione del turismo esperienziale e di Area Vasta, la partecipazione a importanti fiere del settore, ma non solo: attenzione all’ambiente, innovazione tecnologica, nuove infrastrutture sostenibili. La Spezia è leader mondiale della nautica e svetta nelle classifiche nazionali nell’ambito dell’Economia del Mare in un quadro economico di grande rilancio che passa dall’industria, alla blue economy, al porto commerciale. Il nostro impegno quotidiano è quello di continuare a far crescere La Spezia rendendola sempre più accogliente ed attrattiva a beneficio dei visitatori e di chi qui vive e lavora, per un territorio da vivere 365 giorni l’anno». [post_title] => La Spezia, oltre 965 mila presenze in 10 mesi, il 16% in più sul 2023 [post_date] => 2024-11-15T11:36:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731670562000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478997 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'inverno è alle porte e quindi anche la neve, e quindi si riprende a parlare di stagione invernale e di prospettive. Gli andamenti, almeno al momento segnano una piccolo arretramento rispetto allo scorso anno. Secondo le stime di Demoskopika, si parla 26,7 milioni di arrivi e 78 milioni di presenze, con un decremento rispettivamente pari all’1,3% e al 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’andamento dei flussi, rispetto al 2019, sarebbe stabile per gli arrivi e in crescita per le presenze. Spesa I movimenti turistici in Italia potrebbero generare una spesa turistica di 20 miliardi registrando una contrazione pari al 4% rispetto alla scorsa stagione invernale. Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte e Friuli Venezia Giulia sono le mete più attrattive grazie alle infrastrutture e per la lunga tradizione nel turismo bianco. Umbria e Toscana, invece, si distinguono per la loro offerta culturale e naturalistica, attirando turisti alla ricerca di esperienze autentiche. Le regioni del Centro-Nord come Emilia-Romagna, Lazio e Marche mostrano un appeal turistico medio, sostenuto da eventi locali e offerta culturale. Nel Mezzogiorno l'appeal invernale è più basso poiché queste zone sono più attrattive come destinazioni balneari. Ciò nonostante, alcune località sciistiche hanno il potenziale per attrarre appassionati di sport invernali in alternativa alle destinazioni alpine del Nord. [post_title] => Demoskopika: stagione invernale in leggero arretramento [post_date] => 2024-11-15T09:55:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731664524000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => 7mila visitatori e 10mila presenze al 33° Merano WineFestival. L’evento più glamour del settore enogastronomico dall’8 al 12 novembre ha celebrato le eccellenze nazionali e internazionali. «È stata un’edizione bellissima e siamo molto soddisfatti di com’è andata - afferma Helmuth Köcher, patron della manifestazione - Abbiamo raggiunto i 7000 ingressi, un dato in linea con gli anni passati, che segna il consolidamento del nostro successo verso un pubblico di qualità tra buyers, operatori di settore, giornalisti e la platea di appassionati e wine lovers. Tra visitatori, produttori, partner, giornalisti e collaboratori un volume complessivo di 10mila persone, per un evento che genera un indotto di oltre 6 milioni nel territorio meranese». Tanti gli eventi che hanno caratterizzato la manifestazione, a partire dalla cerimonia di premiazione dei The WineHunter Award Platinum, massimo riconoscimento della guida The WineHunter assegnato agli 86 prodotti che nell’edizione 2024 della guida. Inoltre, sul palco del Pavillon des Fleurs all’interno dell’iconico Kurhaus, il patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e il giornalista Andrea Radic hanno conferito i 5 Honour Awards assegnati alle persone e alle aziende che si sono contraddistinte per gli elementi di Genialità, Famiglia, Innovazione, Conquista e Territorio. A seguire, la presentazione dei 14 WineHunter Ambassador, che portano alto il nome di Merano WineFestival e della guida The WineHunter in tutto il mondo. L’interrogativo “Quo Vadis?”, tema di questa edizione di Merano WineFestival, è stato oggetto del Summit “Respiro e Grido della Terra”: nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 novembre, il Cinema Ariston di Merano ha ospitato 6 talk scientifici curati dall’International Viticulture and Enology Society e la tavola rotonda “Abruzzo sostenibile, Molise green”: occasioni di approfondimento sui temi della sostenibilità ambientale nel settore vitivinicolo, e più in generale agricolo, alle prese con la sfida del cambiamento climatico. Tra i tanti momenti che hanno caratterizzato il 33° Merano WineFestival, l'apertura con la rassegna bio&dynamica & more che ha dato spazio al mondo dei vini biologici, biodinamici, naturali, orange, PIWI, da agricoltura integrata, nonché ai vini con affinamento in anfora e underwater. Uno spazio importante nel contesto del festival dedicato a 160 produttori italiani che con il loro lavoro e i loro prodotti riescono a rappresentare in maniera genuina i loro territori. Nella giornata conclusiva di martedì 12 novembre è andato in scena Catwalk Champagne&More con 50 maison francesi di Champagne e 75 produttori italiani di metodo classico all’interno del Kurhaus e la sciabolata conclusiva sulla passerella Lenoir di una magnum di Champagne P. Vallée di Vallepicciola, con Helmuth Köcher e tutto il team di Merano WineFestival. 7.000 visitatori e 10.000 presenze totali nelle 5 giornate del festival ideato da The WineHunter Helmuth Köcher, più di 1000 espositori presenti tra Wine, Food, Spirits, Beer, oltre 3000 vini in degustazione, 250 etichette nella The Winehunter Area, 36 bottiglie sciabolate, oltre 5400 WineHunter Awards, 39 masterclass, 6 talk al Summit “Quo Vadis? - Respiro e Grido della Terra”. Una manifestazione dalla dimensione sempre più internazionale anche grazie ai 14 WineHunter Ambassadors e ai buyer arrivati da 25 paesi diversi. [post_title] => Merano Wine Festival, 10 mila presenze per la 33a Edizione [post_date] => 2024-11-14T11:23:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731583421000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478891 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Buoni risultati della Lombardia. Con oltre 13 milioni di arrivi e 37 milioni di presenze turistiche nel periodo tra gennaio e agosto 2024, La Lombardia conferma la sua attrattività e si distingue come una delle mete più ricercate, pronta ad accogliere un flusso turistico intenso e diversificato. Un incremento dell’11% delle presenze rispetto al 2023, che riflette il crescente desiderio di esperienze autentiche e di qualità tra i turisti italiani (36%) e internazionali (64%). Queste alcune delle principali evidenze emerse durante l’evento “Identikit del turista in Lombardia: scenari di oggi e domani”, organizzato da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, che ha riunito presso Palazzo Lombardia i rappresentanti delle Istituzioni e importanti operatori di categoria, per tracciare un profilo dei turisti che visitano la regione e fare il punto sulle prospettive del settore. Cresce il turismo internazionale I dati raccolti da Regione Lombardia evidenziano l’alta affluenza di turisti internazionali, con un picco durante la stagione estiva. In diverse zone della regione, tra cui Milano, le Provincie dei Laghi e quelle di Sondrio e Bergamo, si registra una prevalenza di visitatori stranieri rispetto a quelli italiani. L'analisi mostra una netta predominanza di turisti europei, che costituiscono quasi il 75% del totale, seguiti da asiatici (9%) e nordamericani (8%). I principali Paesi di provenienza sono la Germania, con il 21% dei flussi, e gli Stati Uniti, che contribuiscono con il 7%, sebbene con permanenze medie molto diverse. Offerta di qualità Secondo l’indagine svolta da Isnart, con i dati dell'Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio, la domanda si sta orientando sempre più verso un turismo di qualità. Ad attrarre i visitatori sono il patrimonio culturale e naturalistico (rispettivamente 37,9% e 21,6%), seguiti da esperienze sportive (13,2%) ed enogastronomiche (12,6%), che arricchiscono un’offerta pensata per soddisfare le esigenze di viaggiatori sofisticati. Tra i turisti stranieri si attesta come attività preferita la gita al lago (35,9%), mentre gli italiani prediligono la visita di musei e mostre (30,1%). Un turismo in evoluzione Un dato interessante riguarda la spesa media, che risulta in crescita rispetto all’anno scorso e superiore al valore nazionale. La Lombardia si qualifica come la regione con la più alta percentuale di turisti con una buona disponibilità economica: il 32% spende più di 120 euro al giorno (escluso viaggio e alloggio), contro il 26% della media nazionale e quattro su cinque sono professionisti che scelgono di investire in viaggi esclusivi. Per quanto riguarda la scelta delle mete, le grandi città rimangono un centro di attrazione (con un’affluenza del 27,4%), ma il flusso turistico si estende anche ad altre aree, tra borghi (46,2%) e centri storici (42,8%), rispondendo a un turismo sempre più diversificato e consapevole. Barbara Mazzali «È stata una mia precisa volontà quella di costruire per regione Lombardia un Osservatorio regionale sul turismo efficiente e all’avanguardia che ci consente di avere dati di prima mano sui flussi turistici, sia in termini qualitativi che quantitativi – ha spiegato Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing territoriale e moda di regione Lombardia –. Inoltre, abbiamo avviato un protocollo di collaborazione con Global Blue, società leader nel tax free, e Unioncamere Lombardia e altri stakeholder per integrare le informazioni in nostro possesso e poter disporre di una profilazione più accurata sulle abitudini di spesa del viaggiatore in Lombardia. «La condivisione e l'analisi dei dati è il pilastro su cui poggia la nuova governance turistica 'data driven' di Regione Lombardia, volta a orientare le nostre politiche per gli anni a venire, in modo da renderle sempre più rispondenti ai gusti e alle attitudini del nostro 'viaggiatore tipo'. Proprio grazie a queste conoscenze, oggi siamo in grado di tracciare un identikit del turista che sceglie la Lombardia per trascorrere le sue vacanze caratterizzato da un profilo sempre più internazionale». [post_title] => Lombardia: 13 milioni di arrivi e 37 milioni di presenze (gen-ago) [post_date] => 2024-11-14T10:43:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731581011000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478875 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tariffa speciale su uno degli itinerari African Explorer più amati dagli italiani: Tanzania Explorer e Zanzibar viene infatti proposto, con disponibilità limitata, a 6.480 euro, invece del prezzo originale di di 6.890 euro. Ma non c'è solo la Tanzania tra le mete di punta del to milanese. Anche Namibia, Sudafrica e Kenya sono di grande appeal per il periodo natalizio. Il tutto per un’offerta ampia ed eterogenea, che spazia dalle dune color albicocca di Namibia Explorer, fino alle meraviglie del Sudafrica (disponibile sia nella versione Smart che nella versione Malaria Free) e del Kenya, dal parco Tsavo al mare. "La nostra partenza speciale di Natale, Tanzania Explorer e Zanzibar, in promozione, amalgama alla perfezione l’esperienza dell’Africa da safari (anche in mongolfiera, facoltativamente) e quella delle spiagge dell’isola, con un pernottamento da cinque notti al Sansi Kendwa Beach Resort, in camere deluxe ocean front – spiega Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer -. Riscontriamo sempre più una domanda di esperienze autentiche, di attività legate al turismo responsabile che tengano conto e rispettino le comunità locali. Complice, da questo punto di vista, la crescita tra i nostri clienti di un pubblico di Millennials e gen Z, generazioni preparate e sensibili nei confronti di queste tematiche. Una tendenza che si sposa benissimo anche con la nostra proposta per Namibia, Tanzania e Kenya che, insieme al Sudafrica, costituiscono le destinazioni preferite dai nostri clienti, anche per i viaggi di Natale e Capodanno”. [post_title] => Il Natale African Explorer significa soprattutto Tanzania, Sudafrica, Namibia e Kenya [post_date] => 2024-11-14T10:20:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731579654000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478698 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La città di Bari si prepara ad accogliere l'undicesima edizione di Btm Italia, in programma dal 26 al 28 febbraio 2025 presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante. Quest'anno l'evento si sviluppa attorno a un programma ampio e articolato che celebra il tema "Il Viaggio nel Viaggio", un invito a riflettere sulle molteplici dimensioni del viaggio, sia fisiche che interiori. Questa metafora, che parte dalla domanda “Quando comincia il viaggio?” diventa il filo conduttore di tutti gli argomenti toccati durante la fiera per riflettere su come ogni nuova scoperta, ogni singola esperienza, ogni piccolo spostamento, siano un viaggio dentro un viaggio più grande. Btm Italia, dopo il successo della scorsa edizione che ha visto 48mila presenze, torna per la terza volta a Bari in contemporanea al BUY Puglia, il marketplace del turismo incoming pugliese, ampliando ulteriormente gli spazi espositivi che raggiungeranno i 16.000 metri quadri, accogliendo un numero record di oltre 250 espositori e 430 aziende, con la partecipazione di 100 buyer nazionali e internazionali e offrendo un’opportunità unica per gli operatori di incontrarsi, scambiare idee e avviare collaborazioni di rilievo. Questo grazie all’importante investimento sull’area T-Trade, il villaggio dell’outgoing che darà ancora più spazio ai protagonisti del turismo trade: con la presenza di enti del turismo nazionali, destinazioni internazionali, tour operator, compagnie aeree, marittime e agenzie di viaggio, il villaggio T-Trade si presenta come uno spazio pensato per diventare il luogo eletto dagli operatori del sud Italia per incontrare decision maker italiani e internazionali, offrendo un'occasione unica per esplorare nuovi mercati e creare sinergie commerciali. La sezione è strutturata per favorire momenti di networking ad alto valore aggiunto, con stand espositivi e incontri che favoriscono dialoghi immediati, in grado di trasformare ogni contatto in una collaborazione solida e proficua. [caption id="attachment_478700" align="alignleft" width="200"] Nevio D'Arpa[/caption] Ampliamento “Quest’anno, con l’ampliamento della fiera a 16.000 metri quadri e l’investimento sul villaggio T-Trade, BTM Italia compie un ulteriore passo in avanti sul turismo outgoing. Crediamo fermamente che il Centro-Sud abbia tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento internazionale, e il nostro obiettivo è dimostrarlo. Bari, con Btm, diventa il luogo ideale per creare connessioni globali senza dover per forza volare a Londra o Berlino - ha dichiarato Nevio D’Arpa, ceo di Btm Italia -. «Con questa edizione, stiamo portando nel cuore del Sud Italia i grandi player del turismo, offrendo alle aziende locali e nazionali una piattaforma di alto livello per costruire relazioni con partner internazionali. La crescita del mercato turistico in quest’area rappresenta una straordinaria opportunità per tutti gli attori coinvolti, e Btm Italia vuole essere il ponte che collega il nostro territorio alle opportunità globali, offrendo un evento che combina visione internazionale e radicamento locale.” Sempre all’avanguardia il programma formativo e di dibattito: oltre 100 tra conferenze, incontri B2B e tavole rotonde si svolgeranno nelle diverse sale della fiera, offrendo una piattaforma di confronto sulle principali sfide del settore turistico. Se il concetto di viaggio è intrinsecamente legato all'essenza umana, rappresentando un mezzo per scoprire nuove realtà, culture e, soprattutto, se stessi, "Il Viaggio nel Viaggio", tema di questa edizione, intende esplorare questa complessità, considerandolo non solo come spostamento geografico, ma anche come percorso di crescita personale e professionale. [post_title] => La Btm si prepara per l'11ª edizione con il tema "Il Viaggio nel Viaggio" [post_date] => 2024-11-12T11:00:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731409253000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_478635" align="alignleft" width="225"] Salvo Basile, coordinatore regionale Confesercenti alla BTE 2024[/caption] La BTE - Borsa del Turismo Extralberghiero di Palermo, inaugurata l'8 novembre e in corso fino al 14 novembre 2024, mette in evidenza l'innovazione e la crescita del turismo extra-alberghiero. Organizzata da Confesercenti Sicilia, con il supporto di ItaliAbsolutely by Travel Quotidiano che ha invitato i buyer, l’ottava edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero B2B propone una vasta gamma di soluzioni di alloggio alternative agli hotel tradizionali, come case vacanze, B&B e pensioni, attirando numerosi buyer internazionali. “Questa Borsa nasce con l'obiettivo di garantire una proiezione dell'offerta turistica regionale soprattutto sui mercati internazionali,- ha esordito Salvo Basile, coordinatore regionale Confesercenti. - E’ un'offerta turistica soprattutto legata a quelle esperienze di viaggio che sono in grado di connettere il turista con la parte più autentica del territorio al fine di salvaguardare l'identità culturale, quel stile per il quale siamo apprezzati e riconosciuti in tutto il mondo grazie anche al nostro patrimonio immobiliare, al patrimonio artistico e alle ricchezze paesaggistiche della nostra regione”. Con il numero di strutture extra-alberghiere in forte aumento nell’ultimo decennio, passando da circa 2.500 a 7.000 unità, il settore è ora in grado di garantire circa 120.000 posti letto contro i 350.000 disponibili su tutta il territorio regionale. “Questi dati sono confermati anche dall'incremento registrato in termini di arrivi sul 2023, con circa 1.500,000 arrivi in più, - ha sottolineato Basile. - Sono dati importanti che hanno orientato anche le scelte dal punto di vista dei soggetti preposti a sviluppare i modelli di governance dello sviluppo turistico e anche soprattutto del mondo dell'imprenditorialità che attraverso le associazioni di categoria puntano allo sviluppo di offerte che sono in grado di soddisfare al meglio le esigenze di aspettative del mercato”. Oggi la scelta di forme di alloggio complementari non è più legata a un semplice risparmio sulle spese di vacanza. “L’obiettivo oggi è quello che chiamiamo turismo di comunità o turismo relazionale, che significa immergersi nella cultura di un luogo, permettendoci di salvaguardare l'identità culturale che caratterizza la nostra regione. I visitatori che scelgono soluzioni extra-alberghiere sono sempre più attenti al tema della sostenibilità e alla tutela delle dinamiche sociali e culturali, un asset strategico che dobbiamo essere in grado di valorizzare e promuovere al meglio”. I principali mercati per l'alloggio extra-alberghiero in Sicilia sono europei, ma un numero crescente di visitatori proviene anche da altre parti del mondo, attratti dal turismo delle radici, con un forte aumento di presenze dal Nord America. In crescita le destinazioni di provenienza sempre più attente al tema della sostenibilità, inteso non soltanto in relazione à la capacità delle varie realtà di guardare al meglio l'impatto con l'ambiente, ma è una sostenibilità intesa come una tutela nei confronti di quelle dinamiche sociali e culturali che rappresentano un asset strategico che noi dobbiamo essere in grado di valorizzare e promuovere al meglio. “Questo grazie al lavoro che stiamo facendo e alle collaborazioni e sinergie con il Governo Regionale, che ci permettono di valorizzare non solo i circuiti turistici consolidati, ma anche quelle aree dell'entroterra che hanno un ricco e importante potenziale dal punto di vista turistico”. [post_title] => Il turismo extra-alberghiero è protagonista alla BTE di Palermo 2024 [post_date] => 2024-11-11T13:52:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731333170000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478620 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2023, il turismo italiano ha proseguito la sua crescita, riconfermandosi il settore trainante dell’economia italiana. Stando ai dati elaborati dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, infatti, in virtù di una spesa turistica record pari a 155 miliardi di euro, lo scorso anno il comparto ha generato un valore aggiunto di 368 miliardi di euro, pari a circa il 18% del Pil considerando il valore economico diretto e indiretto con rilevanti effetti indotti negli investimenti e nell’occupazione. In particolare, la spesa turistica nazionale ha un effetto moltiplicatore di 2,5, generando un valore aggiunto complessivo di 250 miliardi di euro, pari al 12% del Pil; laddove, invece, la spesa turistica internazionale ha un effetto moltiplicatore di 1,65 sul valore aggiunto, determinando un aumento pari al 6% del Pil, minore rispetto a quello generato dalla spesa nazionale, ma altrettanto significativo. Inoltre, la spesa turistica totale genera o supporta circa 50 posti di lavoro per ogni milione di euro speso. Lo rende noto il ministero del turismo nel corso della prima giornata del secondo Forum Internazionale del Turismo, promosso e organizzato dal dicastero. "Abbiamo dedicato molta attenzione al Sud, che nel 2024 sta crescendo più del doppio rispetto al Nord, anche grazie al turismo – ha inoltre aggiunto il ministro del turismo Daniela Santanchè nel corso del suo intervento di apertura –. A fronte di una spesa che rappresenta il 20% delle presenze totali, infatti, nel Meridione si registra un incremento di valore aggiunto, interamente attribuibile all’effetto della crescita del turismo, pari a circa il 15% del Pil". [post_title] => Turismo italiano: spesa record di 155 miliardi di euro nel nostro Paese [post_date] => 2024-11-11T11:47:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731325666000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478600 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_442284" align="alignleft" width="300"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption] "Open to Giubileo” è il panel inaugurale della seconda edizione del Forum Internazionale del Turismo. “Sul Giubileo – ha commentato Santanchè - ho sentito troppe critiche, troppi che fanno le pulci e lanciano allarmi sui tempi, si dice che i lavori non finiranno. Ho vissuto anche l'Expo a Milano e c'erano continui attacchi. Tutti dicevano che l'Italia avrebbe fatto una brutta figura. Assicuro che stiamo lavorando tutto il tempo necessario e anche di più. Saremo pronti e sarà un grande Giubileo”. Stando all’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio, infatti, il Giubileo 2025 porterà 35 milioni di arrivi, 105 milioni di presenze e una spesa di quasi 17 miliardi di euro solo a Roma. Il comune della Capitale prevede un considerevole giro d’affari, compreso tra i 4 e i 4,5 miliardi di euro. Ma i benefici in termini economici e di flussi si estenderanno al resto d’Italia. Il comune di Napoli, per esempio, stima 18 milioni di visitatori, ovvero almeno 4,5 in più sul 2024. Mentre a Venezia si attende un incremento del +25% nel numero di turisti pernottanti. E la rilevanza di questo grande evento viene confermata dalla presenza degli illustri ospiti che, insieme al ministro Santanchè, presenzieranno al panel: il presidente Fto Franco Gattinoni, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente Assoviaggi Gianni Rebecchi, il pro-prefetto del dicastero per l’Evangelizzazione e responsabile del Giubileo 2025 monsignor Rino Fisichella, e dalla Regione Lazio l’assessore al Turismo Elena Palazzo e il presidente Francesco Rocca. Salta all'occhio l'incomprensibile mancanza di Fiavet Confcommercio che è l'associazione con la rete più vasta nel nostro paese. [post_title] => Open to Giubileo. Il Forum sul turismo parla del grande evento [post_date] => 2024-11-11T10:44:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731321866000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la spezia oltre 965 mila presenze 10 mesi 16 piu sul 2023" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":634,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Record di presenze turistiche alla Spezia nei primi dieci mesi del 2024. I dati relativi all’imposta di soggiorno riscossa da gennaio a ottobre 2024 registrano un considerevole aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: si passa infatti da oltre 834.000 presenze del 2023 a oltre 965.000 del 2024 per un incremento percentuale di oltre il +16%.\r

\r

«I dati del Comune della Spezia, rilevati dagli incassi dell’imposta di soggiorno - spiega il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - ci danno un quadro più preciso e completo dell’esponenziale crescita del turismo nella nostra città, rispetto a quelli emessi dall’Osservatorio Turistico Regionale, in quanto comprendono non solo le strutture alberghiere ma anche quelle extralberghiere e quindi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gli affittacamere e i bed and breakfast.\r

\r

Senza contare quanti esenti dal pagamento, quindi i minori sotto i 14 anni e chi soggiorna per più di 5 notti che aumenterebbero notevolmente il dato complessivo. Oltre 965.000 presenze da gennaio a ottobre del 2024 dimostrano che la nostra città è una meta sempre più apprezzata e scelta dai visitatori di tutto il mondo. Questo risultato è soprattutto frutto di un’ampia progettazione portata avanti da questa Amministrazione, che ha visto il potenziamento dell’offerta culturale, tanto da poter ambire a diventare Capitale Italiana della Cultura 2027, con il recupero di siti storici dimenticati, eventi variegati e di rilievo lungo tutto il corso dell’anno, la valorizzazione del turismo esperienziale e di Area Vasta, la partecipazione a importanti fiere del settore, ma non solo: attenzione all’ambiente, innovazione tecnologica, nuove infrastrutture sostenibili.\r

\r

La Spezia è leader mondiale della nautica e svetta nelle classifiche nazionali nell’ambito dell’Economia del Mare in un quadro economico di grande rilancio che passa dall’industria, alla blue economy, al porto commerciale. Il nostro impegno quotidiano è quello di continuare a far crescere La Spezia rendendola sempre più accogliente ed attrattiva a beneficio dei visitatori e di chi qui vive e lavora, per un territorio da vivere 365 giorni l’anno».\r

\r

","post_title":"La Spezia, oltre 965 mila presenze in 10 mesi, il 16% in più sul 2023","post_date":"2024-11-15T11:36:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731670562000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478997","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inverno è alle porte e quindi anche la neve, e quindi si riprende a parlare di stagione invernale e di prospettive. Gli andamenti, almeno al momento segnano una piccolo arretramento rispetto allo scorso anno. \r

\r

Secondo le stime di Demoskopika, si parla 26,7 milioni di arrivi e 78 milioni di presenze, con un decremento rispettivamente pari all’1,3% e al 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’andamento dei flussi, rispetto al 2019, sarebbe stabile per gli arrivi e in crescita per le presenze.\r

Spesa\r

I movimenti turistici in Italia potrebbero generare una spesa turistica di 20 miliardi registrando una contrazione pari al 4% rispetto alla scorsa stagione invernale. Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte e Friuli Venezia Giulia sono le mete più attrattive grazie alle infrastrutture e per la lunga tradizione nel turismo bianco.\r

\r

Umbria e Toscana, invece, si distinguono per la loro offerta culturale e naturalistica, attirando turisti alla ricerca di esperienze autentiche. Le regioni del Centro-Nord come Emilia-Romagna, Lazio e Marche mostrano un appeal turistico medio, sostenuto da eventi locali e offerta culturale. Nel Mezzogiorno l'appeal invernale è più basso poiché queste zone sono più attrattive come destinazioni balneari. Ciò nonostante, alcune località sciistiche hanno il potenziale per attrarre appassionati di sport invernali in alternativa alle destinazioni alpine del Nord. \r

","post_title":"Demoskopika: stagione invernale in leggero arretramento","post_date":"2024-11-15T09:55:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731664524000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"7mila visitatori e 10mila presenze al 33° Merano WineFestival. L’evento più glamour del settore enogastronomico dall’8 al 12 novembre ha celebrato le eccellenze nazionali e internazionali. «È stata un’edizione bellissima e siamo molto soddisfatti di com’è andata - afferma Helmuth Köcher, patron della manifestazione - Abbiamo raggiunto i 7000 ingressi, un dato in linea con gli anni passati, che segna il consolidamento del nostro successo verso un pubblico di qualità tra buyers, operatori di settore, giornalisti e la platea di appassionati e wine lovers. Tra visitatori, produttori, partner, giornalisti e collaboratori un volume complessivo di 10mila persone, per un evento che genera un indotto di oltre 6 milioni nel territorio meranese».\r

\r

Tanti gli eventi che hanno caratterizzato la manifestazione, a partire dalla cerimonia di premiazione dei The WineHunter Award Platinum, massimo riconoscimento della guida The WineHunter assegnato agli 86 prodotti che nell’edizione 2024 della guida.\r

\r

Inoltre, sul palco del Pavillon des Fleurs all’interno dell’iconico Kurhaus, il patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e il giornalista Andrea Radic hanno conferito i 5 Honour Awards assegnati alle persone e alle aziende che si sono contraddistinte per gli elementi di Genialità, Famiglia, Innovazione, Conquista e Territorio. A seguire, la presentazione dei 14 WineHunter Ambassador, che portano alto il nome di Merano WineFestival e della guida The WineHunter in tutto il mondo.\r

\r

L’interrogativo “Quo Vadis?”, tema di questa edizione di Merano WineFestival, è stato oggetto del Summit “Respiro e Grido della Terra”: nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 novembre, il Cinema Ariston di Merano ha ospitato 6 talk scientifici curati dall’International Viticulture and Enology Society e la tavola rotonda “Abruzzo sostenibile, Molise green”: occasioni di approfondimento sui temi della sostenibilità ambientale nel settore vitivinicolo, e più in generale agricolo, alle prese con la sfida del cambiamento climatico.\r

\r

Tra i tanti momenti che hanno caratterizzato il 33° Merano WineFestival, l'apertura con la rassegna bio&dynamica & more che ha dato spazio al mondo dei vini biologici, biodinamici, naturali, orange, PIWI, da agricoltura integrata, nonché ai vini con affinamento in anfora e underwater. Uno spazio importante nel contesto del festival dedicato a 160 produttori italiani che con il loro lavoro e i loro prodotti riescono a rappresentare in maniera genuina i loro territori. \r

\r

Nella giornata conclusiva di martedì 12 novembre è andato in scena Catwalk Champagne&More con 50 maison francesi di Champagne e 75 produttori italiani di metodo classico all’interno del Kurhaus e la sciabolata conclusiva sulla passerella Lenoir di una magnum di Champagne P. Vallée di Vallepicciola, con Helmuth Köcher e tutto il team di Merano WineFestival.\r

\r

7.000 visitatori e 10.000 presenze totali nelle 5 giornate del festival ideato da The WineHunter Helmuth Köcher, più di 1000 espositori presenti tra Wine, Food, Spirits, Beer, oltre 3000 vini in degustazione, 250 etichette nella The Winehunter Area, 36 bottiglie sciabolate, oltre 5400 WineHunter Awards, 39 masterclass, 6 talk al Summit “Quo Vadis? - Respiro e Grido della Terra”. Una manifestazione dalla dimensione sempre più internazionale anche grazie ai 14 WineHunter Ambassadors e ai buyer arrivati da 25 paesi diversi.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Merano Wine Festival, 10 mila presenze per la 33a Edizione","post_date":"2024-11-14T11:23:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731583421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478891","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Buoni risultati della Lombardia. Con oltre 13 milioni di arrivi e 37 milioni di presenze turistiche nel periodo tra gennaio e agosto 2024, La Lombardia conferma la sua attrattività e si distingue come una delle mete più ricercate, pronta ad accogliere un flusso turistico intenso e diversificato. Un incremento dell’11% delle presenze rispetto al 2023, che riflette il crescente desiderio di esperienze autentiche e di qualità tra i turisti italiani (36%) e internazionali (64%).\r

\r

Queste alcune delle principali evidenze emerse durante l’evento “Identikit del turista in Lombardia: scenari di oggi e domani”, organizzato da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, che ha riunito presso Palazzo Lombardia i rappresentanti delle Istituzioni e importanti operatori di categoria, per tracciare un profilo dei turisti che visitano la regione e fare il punto sulle prospettive del settore.\r

Cresce il turismo internazionale\r

I dati raccolti da Regione Lombardia evidenziano l’alta affluenza di turisti internazionali, con un picco durante la stagione estiva. In diverse zone della regione, tra cui Milano, le Provincie dei Laghi e quelle di Sondrio e Bergamo, si registra una prevalenza di visitatori stranieri rispetto a quelli italiani. L'analisi mostra una netta predominanza di turisti europei, che costituiscono quasi il 75% del totale, seguiti da asiatici (9%) e nordamericani (8%). I principali Paesi di provenienza sono la Germania, con il 21% dei flussi, e gli Stati Uniti, che contribuiscono con il 7%, sebbene con permanenze medie molto diverse.\r

Offerta di qualità\r

Secondo l’indagine svolta da Isnart, con i dati dell'Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio, la domanda si sta orientando sempre più verso un turismo di qualità. Ad attrarre i visitatori sono il patrimonio culturale e naturalistico (rispettivamente 37,9% e 21,6%), seguiti da esperienze sportive (13,2%) ed enogastronomiche (12,6%), che arricchiscono un’offerta pensata per soddisfare le esigenze di viaggiatori sofisticati. Tra i turisti stranieri si attesta come attività preferita la gita al lago (35,9%), mentre gli italiani prediligono la visita di musei e mostre (30,1%).\r

\r

\r

Un turismo in evoluzione\r

Un dato interessante riguarda la spesa media, che risulta in crescita rispetto all’anno scorso e superiore al valore nazionale. La Lombardia si qualifica come la regione con la più alta percentuale di turisti con una buona disponibilità economica: il 32% spende più di 120 euro al giorno (escluso viaggio e alloggio), contro il 26% della media nazionale e quattro su cinque sono professionisti che scelgono di investire in viaggi esclusivi.\r

\r

Per quanto riguarda la scelta delle mete, le grandi città rimangono un centro di attrazione (con un’affluenza del 27,4%), ma il flusso turistico si estende anche ad altre aree, tra borghi (46,2%) e centri storici (42,8%), rispondendo a un turismo sempre più diversificato e consapevole.\r

Barbara Mazzali\r

«È stata una mia precisa volontà quella di costruire per regione Lombardia un Osservatorio regionale sul turismo efficiente e all’avanguardia che ci consente di avere dati di prima mano sui flussi turistici, sia in termini qualitativi che quantitativi – ha spiegato Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing territoriale e moda di regione Lombardia –. Inoltre, abbiamo avviato un protocollo di collaborazione con Global Blue, società leader nel tax free, e Unioncamere Lombardia e altri stakeholder per integrare le informazioni in nostro possesso e poter disporre di una profilazione più accurata sulle abitudini di spesa del viaggiatore in Lombardia.\r

\r

«La condivisione e l'analisi dei dati è il pilastro su cui poggia la nuova governance turistica 'data driven' di Regione Lombardia, volta a orientare le nostre politiche per gli anni a venire, in modo da renderle sempre più rispondenti ai gusti e alle attitudini del nostro 'viaggiatore tipo'. Proprio grazie a queste conoscenze, oggi siamo in grado di tracciare un identikit del turista che sceglie la Lombardia per trascorrere le sue vacanze caratterizzato da un profilo sempre più internazionale».","post_title":"Lombardia: 13 milioni di arrivi e 37 milioni di presenze (gen-ago)","post_date":"2024-11-14T10:43:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731581011000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478875","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tariffa speciale su uno degli itinerari African Explorer più amati dagli italiani: Tanzania Explorer e Zanzibar viene infatti proposto, con disponibilità limitata, a 6.480 euro, invece del prezzo originale di di 6.890 euro. Ma non c'è solo la Tanzania tra le mete di punta del to milanese. Anche Namibia, Sudafrica e Kenya sono di grande appeal per il periodo natalizio. Il tutto per un’offerta ampia ed eterogenea, che spazia dalle dune color albicocca di Namibia Explorer, fino alle meraviglie del Sudafrica (disponibile sia nella versione Smart che nella versione Malaria Free) e del Kenya, dal parco Tsavo al mare.\r

\r

\"La nostra partenza speciale di Natale, Tanzania Explorer e Zanzibar, in promozione, amalgama alla perfezione l’esperienza dell’Africa da safari (anche in mongolfiera, facoltativamente) e quella delle spiagge dell’isola, con un pernottamento da cinque notti al Sansi Kendwa Beach Resort, in camere deluxe ocean front – spiega Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer -. Riscontriamo sempre più una domanda di esperienze autentiche, di attività legate al turismo responsabile che tengano conto e rispettino le comunità locali. Complice, da questo punto di vista, la crescita tra i nostri clienti di un pubblico di Millennials e gen Z, generazioni preparate e sensibili nei confronti di queste tematiche. Una tendenza che si sposa benissimo anche con la nostra proposta per Namibia, Tanzania e Kenya che, insieme al Sudafrica, costituiscono le destinazioni preferite dai nostri clienti, anche per i viaggi di Natale e Capodanno”.","post_title":"Il Natale African Explorer significa soprattutto Tanzania, Sudafrica, Namibia e Kenya","post_date":"2024-11-14T10:20:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1731579654000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La città di Bari si prepara ad accogliere l'undicesima edizione di Btm Italia, in programma dal 26 al 28 febbraio 2025 presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante. Quest'anno l'evento si sviluppa attorno a un programma ampio e articolato che celebra il tema \"Il Viaggio nel Viaggio\", un invito a riflettere sulle molteplici dimensioni del viaggio, sia fisiche che interiori. Questa metafora, che parte dalla domanda “Quando comincia il viaggio?” diventa il filo conduttore di tutti gli argomenti toccati durante la fiera per riflettere su come ogni nuova scoperta, ogni singola esperienza, ogni piccolo spostamento, siano un viaggio dentro un viaggio più grande.\r

Btm Italia, dopo il successo della scorsa edizione che ha visto 48mila presenze, torna per la terza volta a Bari in contemporanea al BUY Puglia, il marketplace del turismo incoming pugliese, ampliando ulteriormente gli spazi espositivi che raggiungeranno i 16.000 metri quadri, accogliendo un numero record di oltre 250 espositori e 430 aziende, con la partecipazione di 100 buyer nazionali e internazionali e offrendo un’opportunità unica per gli operatori di incontrarsi, scambiare idee e avviare collaborazioni di rilievo.\r

Questo grazie all’importante investimento sull’area T-Trade, il villaggio dell’outgoing che darà ancora più spazio ai protagonisti del turismo trade: con la presenza di enti del turismo nazionali, destinazioni internazionali, tour operator, compagnie aeree, marittime e agenzie di viaggio, il villaggio T-Trade si presenta come uno spazio pensato per diventare il luogo eletto dagli operatori del sud Italia per incontrare decision maker italiani e internazionali, offrendo un'occasione unica per esplorare nuovi mercati e creare sinergie commerciali. La sezione è strutturata per favorire momenti di networking ad alto valore aggiunto, con stand espositivi e incontri che favoriscono dialoghi immediati, in grado di trasformare ogni contatto in una collaborazione solida e proficua.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_478700\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Nevio D'Arpa[/caption]\r

Ampliamento\r

“Quest’anno, con l’ampliamento della fiera a 16.000 metri quadri e l’investimento sul villaggio T-Trade, BTM Italia compie un ulteriore passo in avanti sul turismo outgoing. Crediamo fermamente che il Centro-Sud abbia tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento internazionale, e il nostro obiettivo è dimostrarlo. Bari, con Btm, diventa il luogo ideale per creare connessioni globali senza dover per forza volare a Londra o Berlino - ha dichiarato Nevio D’Arpa, ceo di Btm Italia -.\r

«Con questa edizione, stiamo portando nel cuore del Sud Italia i grandi player del turismo, offrendo alle aziende locali e nazionali una piattaforma di alto livello per costruire relazioni con partner internazionali. La crescita del mercato turistico in quest’area rappresenta una straordinaria opportunità per tutti gli attori coinvolti, e Btm Italia vuole essere il ponte che collega il nostro territorio alle opportunità globali, offrendo un evento che combina visione internazionale e radicamento locale.”\r

Sempre all’avanguardia il programma formativo e di dibattito: oltre 100 tra conferenze, incontri B2B e tavole rotonde si svolgeranno nelle diverse sale della fiera, offrendo una piattaforma di confronto sulle principali sfide del settore turistico. Se il concetto di viaggio è intrinsecamente legato all'essenza umana, rappresentando un mezzo per scoprire nuove realtà, culture e, soprattutto, se stessi, \"Il Viaggio nel Viaggio\", tema di questa edizione, intende esplorare questa complessità, considerandolo non solo come spostamento geografico, ma anche come percorso di crescita personale e professionale.\r

","post_title":"La Btm si prepara per l'11ª edizione con il tema \"Il Viaggio nel Viaggio\"","post_date":"2024-11-12T11:00:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731409253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478635\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Salvo Basile, coordinatore regionale Confesercenti alla BTE 2024[/caption]\r

\r

La BTE - Borsa del Turismo Extralberghiero di Palermo, inaugurata l'8 novembre e in corso fino al 14 novembre 2024, mette in evidenza l'innovazione e la crescita del turismo extra-alberghiero. Organizzata da Confesercenti Sicilia, con il supporto di ItaliAbsolutely by Travel Quotidiano che ha invitato i buyer, l’ottava edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero B2B propone una vasta gamma di soluzioni di alloggio alternative agli hotel tradizionali, come case vacanze, B&B e pensioni, attirando numerosi buyer internazionali.\r

\r

“Questa Borsa nasce con l'obiettivo di garantire una proiezione dell'offerta turistica regionale soprattutto sui mercati internazionali,- ha esordito Salvo Basile, coordinatore regionale Confesercenti. - E’ un'offerta turistica soprattutto legata a quelle esperienze di viaggio che sono in grado di connettere il turista con la parte più autentica del territorio al fine di salvaguardare l'identità culturale, quel stile per il quale siamo apprezzati e riconosciuti in tutto il mondo grazie anche al nostro patrimonio immobiliare, al patrimonio artistico e alle ricchezze paesaggistiche della nostra regione”.\r

\r

Con il numero di strutture extra-alberghiere in forte aumento nell’ultimo decennio, passando da circa 2.500 a 7.000 unità, il settore è ora in grado di garantire circa 120.000 posti letto contro i 350.000 disponibili su tutta il territorio regionale. “Questi dati sono confermati anche dall'incremento registrato in termini di arrivi sul 2023, con circa 1.500,000 arrivi in più, - ha sottolineato Basile. - Sono dati importanti che hanno orientato anche le scelte dal punto di vista dei soggetti preposti a sviluppare i modelli di governance dello sviluppo turistico e anche soprattutto del mondo dell'imprenditorialità che attraverso le associazioni di categoria puntano allo sviluppo di offerte che sono in grado di soddisfare al meglio le esigenze di aspettative del mercato”.\r

\r

Oggi la scelta di forme di alloggio complementari non è più legata a un semplice risparmio sulle spese di vacanza. “L’obiettivo oggi è quello che chiamiamo turismo di comunità o turismo relazionale, che significa immergersi nella cultura di un luogo, permettendoci di salvaguardare l'identità culturale che caratterizza la nostra regione. I visitatori che scelgono soluzioni extra-alberghiere sono sempre più attenti al tema della sostenibilità e alla tutela delle dinamiche sociali e culturali, un asset strategico che dobbiamo essere in grado di valorizzare e promuovere al meglio”.\r

\r

I principali mercati per l'alloggio extra-alberghiero in Sicilia sono europei, ma un numero crescente di visitatori proviene anche da altre parti del mondo, attratti dal turismo delle radici, con un forte aumento di presenze dal Nord America. In crescita le destinazioni di provenienza sempre più attente al tema della sostenibilità, inteso non soltanto in relazione à la capacità delle varie realtà di guardare al meglio l'impatto con l'ambiente, ma è una sostenibilità intesa come una tutela nei confronti di quelle dinamiche sociali e culturali che rappresentano un asset strategico che noi dobbiamo essere in grado di valorizzare e promuovere al meglio. “Questo grazie al lavoro che stiamo facendo e alle collaborazioni e sinergie con il Governo Regionale, che ci permettono di valorizzare non solo i circuiti turistici consolidati, ma anche quelle aree dell'entroterra che hanno un ricco e importante potenziale dal punto di vista turistico”. ","post_title":"Il turismo extra-alberghiero è protagonista alla BTE di Palermo 2024 ","post_date":"2024-11-11T13:52:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731333170000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478620","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2023, il turismo italiano ha proseguito la sua crescita, riconfermandosi il settore trainante dell’economia italiana. Stando ai dati elaborati dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, infatti, in virtù di una spesa turistica record pari a 155 miliardi di euro, lo scorso anno il comparto ha generato un valore aggiunto di 368 miliardi di euro, pari a circa il 18% del Pil considerando il valore economico diretto e indiretto con rilevanti effetti indotti negli investimenti e nell’occupazione.\r

\r

In particolare, la spesa turistica nazionale ha un effetto moltiplicatore di 2,5, generando un valore aggiunto complessivo di 250 miliardi di euro, pari al 12% del Pil; laddove, invece, la spesa turistica internazionale ha un effetto moltiplicatore di 1,65 sul valore aggiunto, determinando un aumento pari al 6% del Pil, minore rispetto a quello generato dalla spesa nazionale, ma altrettanto significativo. Inoltre, la spesa turistica totale genera o supporta circa 50 posti di lavoro per ogni milione di euro speso.\r

\r

Lo rende noto il ministero del turismo nel corso della prima giornata del secondo Forum Internazionale del Turismo, promosso e organizzato dal dicastero.\r

\r

\"Abbiamo dedicato molta attenzione al Sud, che nel 2024 sta crescendo più del doppio rispetto al Nord, anche grazie al turismo – ha inoltre aggiunto il ministro del turismo Daniela Santanchè nel corso del suo intervento di apertura –. A fronte di una spesa che rappresenta il 20% delle presenze totali, infatti, nel Meridione si registra un incremento di valore aggiunto, interamente attribuibile all’effetto della crescita del turismo, pari a circa il 15% del Pil\".","post_title":"Turismo italiano: spesa record di 155 miliardi di euro nel nostro Paese","post_date":"2024-11-11T11:47:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731325666000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_442284\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

\r

\"Open to Giubileo” è il panel inaugurale della seconda edizione del Forum Internazionale del Turismo.\r

\r

“Sul Giubileo – ha commentato Santanchè - ho sentito troppe critiche, troppi che fanno le pulci e lanciano allarmi sui tempi, si dice che i lavori non finiranno. Ho vissuto anche l'Expo a Milano e c'erano continui attacchi. Tutti dicevano che l'Italia avrebbe fatto una brutta figura. Assicuro che stiamo lavorando tutto il tempo necessario e anche di più. Saremo pronti e sarà un grande Giubileo”.\r

\r

Stando all’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio, infatti, il Giubileo 2025 porterà 35 milioni di arrivi, 105 milioni di presenze e una spesa di quasi 17 miliardi di euro solo a Roma. Il comune della Capitale prevede un considerevole giro d’affari, compreso tra i 4 e i 4,5 miliardi di euro. Ma i benefici in termini economici e di flussi si estenderanno al resto d’Italia. Il comune di Napoli, per esempio, stima 18 milioni di visitatori, ovvero almeno 4,5 in più sul 2024. Mentre a Venezia si attende un incremento del +25% nel numero di turisti pernottanti.\r

\r

E la rilevanza di questo grande evento viene confermata dalla presenza degli illustri ospiti che, insieme al ministro Santanchè, presenzieranno al panel: il presidente Fto Franco Gattinoni, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente Assoviaggi Gianni Rebecchi, il pro-prefetto del dicastero per l’Evangelizzazione e responsabile del Giubileo 2025 monsignor Rino Fisichella, e dalla Regione Lazio l’assessore al Turismo Elena Palazzo e il presidente Francesco Rocca.\r

\r

Salta all'occhio l'incomprensibile mancanza di Fiavet Confcommercio che è l'associazione con la rete più vasta nel nostro paese.","post_title":"Open to Giubileo. Il Forum sul turismo parla del grande evento","post_date":"2024-11-11T10:44:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731321866000]}]}}