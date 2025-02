La Spezia, martedì a Roma la presentazione del dosssier della candidatura a Capitale Italiana della cultura 2027 La città della Spezia, fra le dieci finaliste per aggiudicarsi il titolo di “capitale italiana della cultura 2027”, è stata convocata al ministero della cultura il 25 febbraio alle ore 15.15. Nel corso dell’audizione pubblica, il comune della Spezia presenterà il proprio dossier alla giuria per la selezione delle città “Capitale italiana della cultura”, ovvero un incontro di approfondimento della candidatura della durata massima di un’ora, di cui trenta minuti per la presentazione del progetto e altri trenta minuti per una sessione di domande effettuate dalla giuria – gli ultimi cinque minuti saranno lasciati per una chiusura – appello finale. È prevista una diretta streaming sul canale youtube del ministero della cultura. La Spezia si è candidata a capitale italiana della cultura 2027 con una visione ispirata al mare: una cultura variegata, interconnessa e sempre in movimento. “Una cultura come il mare” non è solo una metafora, ma un obiettivo concreto, una spinta verso uno sviluppo basato su bellezza, sostenibilità e inclusione. La Spezia si propone così di diventare un grande laboratorio di innovazione culturale, capace di aprire nuovi orizzonti per la città-mare, rileggendo il passato attraverso strumenti contemporanei e offrendo a tutti un accesso più diretto alla cultura. Con creatività e sensibilità artistica, la città vuole affrontare le sfide del presente e costruire un futuro sostenibile. Il logo della candidatura della Spezia a capitale italiana della cultura 2027 trae ispirazione dal profilo della fontana futurista situata presso il palazzo delle poste, un’opera simbolo progettata da Angiolo Mazzoni, uno dei principali architetti di edifici pubblici del XX secolo. Il programma “LaSpezia2027” si sviluppa lungo quattro direttrici principali: “correnti”, che connette cultura e mare; “venti”, che stimola nuove produzioni artistiche; “onde”, per rendere la cultura inclusiva e accessibile a tutti; e “maree”, che mira a consolidare e stabilizzare l’offerta culturale della città. Il gruppo di lavoro Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia Rosanna Ghirri, dirigente – responsabile della gestione, dell’attuazione e del monitoraggio del progetto LaSpezia2027 Maria Elena Casentini, Funzionario responsabile – referente del progetto Irene Panzani, project manager culturale Roberto Spinetta, project manager area marketing e comunicazione, design logo di candidatura Francesca Velani, esperta di politiche culturali Il comitato scientifico. Maria Cristina Bigi – direttrice della casa circondariale della Spezia, impegnata in progetti di inclusione e reinserimento sociale Donatella Bianchi – giornalista e conduttrice televisiva, già presidente del Wwf Italia Jacopo Godani – coreografo e direttore artistico della Dresden Frankfurt dance company Angelo Riccaboni – professore ordinario di economia aziendale presso l’università di Siena Guido Tonelli – fisico al Cern di Ginevra e professore ordinario presso l’università di Pisa Dario Vergassola – scrittore, attore e conduttore Condividi

