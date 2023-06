La Spezia, grande successo per Seafuture. Appuntamento al 2025 Per l’ottava edizione di Seafuture risultati oltre le aspettative. Il posizionamento di SEAFUTURE tra le manifestazioni europee leader nei settori delle tecnologie del mare, della sicurezza e della difesa è consolidato come dimostrano gli oltre 3.000 b2b pre-organizzati e gli oltre 20.000 partecipanti. L’evento organizzato nei giorni scorsi alla Spezia ha raccolto la grande soddisfazione delle aziende partecipanti che hanno avuto importanti opportunità per farsi conoscere a livello internazionale, vista la presenza di oltre 70 Delegazioni provenienti da tutto il Mondo, sia istituzionali sia Marine Militari – con 28 Capi di Stato Maggiore – e Segretariati Generali della Difesa, oltre che dai numerosi visitatori a livello nazionale ed internazionale «Seafuture – afferma Cristiana Pagni, Presidente di Italian Blue Growth, società che organizza SEAFUTURE – rappresenta ad oggi un unicum per la Blue Economy nel bacino del Mar Mediterraneo, un hub imprescindibile per rilanciare l’economia del Paese all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e della transizione energetica e l’interesse dei numerosi partecipanti lo testimonia». L’Italia, per la sua posizione strategica e centrale sul Mediterraneo, deve giocare un ruolo da leader a livello europeo puntando sul mare: non è un caso che il 25% del PIL derivi dalle attività collegate alla risorsa blu. Anche, gli ultimi dati di Confartigianato presentati proprio a SEAFUTURE, evidenziano che le produzioni nelle zone costiere italiane rappresentano il 50,6% del PIL contro una media del 36,6% nei Paesi dell’Unione Europea. A livello globale è ormai evidente che le nuove sfide si giocheranno nella dimensione subacquea: sui fondali sono collocate le infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento energetico e per le telecomunicazioni digitali. «Alexander Pope dice: il mare unisce ciò che separa – aggiunge Cristiana Pagni – Noi vogliamo essere protagonisti di un percorso condiviso che accresca la conoscenza e la consapevolezza: strumenti necessari per unire e superare i gap economici e sociali; lo facciamo soprattutto perché lo dobbiamo alle giovani generazioni. Non è secondario, infatti, che SEAFUTURE vuole essere una concreta opportunità anche per i giovani che in ogni edizione vengono premiati attraverso i SEAFUTURE AWARDS. Questo riconoscimento è realizzato insieme al Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, nostro partner imprescindibile, l’Ufficio Scolastico regionale e la Fondazione Carispezia. Madrina della cerimonia di premiazione di quest’anno è stata la giornalista Carmen Lasorella». Terminata l’ottava edizione, lo staff di SEAFUTURE è già lavoro: nelle prossime settimane inizieranno i confronti tra i partner per impostare l’edizione 2025 che vedrà la Marina Militare accanto a IBG per rafforzare ancor più il ruolo di questa manifestazione a livello nazionale e internazionale.

\r

Sono ancora una volta cifre da record quelle che legano l'Arabia Saudita allo sviluppo turistico: il ministro del turismo Ahmed bin Aqeel Al Khateeb, in occasione della 10ª Arab-China Businessmen Conference, ha annunciato un investimento di oltre 800 miliardi di dollari nel comparto nell'arco dei prossimi dieci anni.\r

\r

Il ministro ha anche sottolineato come il contributo del turismo al Pil nazionale sia salito oggi al 4,45% rispetto al 3% del 2019: sulla buona strada quindi per raggiugere l'obiettivo designato per il 2030, che fissa al 10% tale incidenza percentuale.\r

\r

Inoltre, sono stati sviluppati piani completi per il settore dei viaggi e del turismo, che rappresenta il 3% del mercato del lavoro.\r

\r

Tra le iniziative citate dal ministro, l'introduzione del visto elettronico che semplifica l'ingresso dei turisti nel Regno: attualmente possono richiederlo i cittadini di 49 Paesi del mondo.","post_title":"L'Arabia Saudita investirà 800 miliardi di dollari nel turismo nei prossimi 10 anni","post_date":"2023-06-12T13:39:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686577178000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fiavet Confcommercio ha aperto un conto corrente per sostenere le aziende colpite dall’alluvione dell’Emilia Romagna.\r

“Sappiamo che i nostri associati sapranno rialzarsi da questa calamità che li ha colpiti, ma sappiamo anche che, finito il momento di spalare il fango, non si ha più l’attenzione dei media e molti passano oltre, proprio adesso che c’è maggiore bisogno” afferma il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi. “E’ proprio ora che si passa alla reale ricostruzione, rimettendo in piedi le aziende, le infrastrutture, ripristinando gli uffici, riconquistando i clienti dubbiosi sulle prenotazioni estive, e per farlo c’è bisogno di sostegno concreto”. \r

Fiavet-Confcommercio si è confrontata con la dirigenza della Fiavet Emilia-Romagna che si è attivata immediatamente contattando le singole imprese per dare supporto, assistenza, e capire l’impatto avuto a seguito dell’alluvione. Chiaramente i dati emersi non sono assolutamente positivi.\r

\r

Conto corrente charity\r

La Giunta nazionale ha quindi deliberato di attivare una raccolta fondi a sostegno delle imprese della categoria. Per sostenere questa causa con una donazione si può utilizzare il conto corrente dedicato aperto presso la BBC – Banca di Credito Cooperativo intestato a Fiavet il cui iban è: IT45M0832703247000000001855 Causale: Romagna 2023.\r

Fiavet-Confcommercio sottolinea anche la trasparenza del conto corrente charity, un tipo di fondo che viene messo a disposizioni dagli istituti di credito solo per i soggetti autorizzati in caso di calamità naturali su cui vigono regole di controllo e trasparenza.\r

Per qualsiasi raccolta fondi il soggetto che effettua la raccolta deve essere tra quelli autorizzati tra cui, ad esempio le associazioni e le federazioni come Fiavet-Confcommercio, mentre nessuna azienda privata è autorizzata ad aprire un conto del genere, e ogni raccolta su conto corrente privato non è in alcun modo riconosciuta nella normativa italiana, né vigilata da controllo sulla redistribuzione dei fondi acquisiti.\r

“E’ una specifica importante perché per visibilità spesso si lanciano raccolte che non si sa se vengono riassegnate a chi ne ha bisogno, in che misura e metodologia” conclude il presidente Fiavet-Confcommercio.","post_title":"Fiavet lancia una raccolta fondi per le imprese dell'Emilia Romagna","post_date":"2023-06-12T13:37:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686577032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passi avanti per City Airlines, la nuova divisione regionale di Lufthansa, che ha ottenuto nei giorni scorsi il Certificato di operatore aereo (Coa) dall'autorità aeronautica tedesca. L'elenco riportato dalla Luftfahrt-Bundesamt evidenzia che City Airlines ha ricevuto il Coa numero D-425, che consentirà al vettore di operare aerei più pesanti di 10 tonnellate.\r

\r

Intanto la compagnia regionale, secondo quanto riferito da ch-aviation.com, riceverà da Lufthansa un Airbus A319 (precedentemente utilizzato da Lufthansa CityLine) attualmente in manutenzione.\r

\r

\"Fondata a Monaco di Baviera nell'estate del 2022, vogliamo offrire ai nostri ospiti sulle rotte a breve e medio raggio un'esperienza di volo eccezionale con la comprovata qualità Lufthansa\", si legge sul sito web di City Airlines, che al momento contiene solo informazioni di base sulla compagnia aerea.\r

\r

Il decollo della compagnia era stato inizialmente fissato attorno alle metà del 2023.","post_title":"City Airlines ha ottenuto il Coa. In arrivo il primo Airbus A319","post_date":"2023-06-12T13:11:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686575460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447476","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France vara una nuova campagna di reclutamento per piloti cadetti, un iter di formazione completo e interamente pagato dalla compagnia aerea.\r

\r

Dopo un rigoroso processo di selezione, i candidati prescelti si uniranno ai circa 80 cadetti attualmente in formazione presso le scuole partner di Air France in Francia. Potranno quindi prendere i comandi come Primi Ufficiali di bordo degli Airbus A220 e A320 di Air France, dei Boeing 737 di Transavia nonché dei futuri Airbus A320 e A321neo.\r

\r

Nel 2022, 135 cadetti si sono uniti ai 4.500 piloti di Air France e Transavia mentre, per il 2023 in corso, Air France prevede di assumere un totale di 450-500 piloti per rafforzare i suoi team.\r

\r

Il programma cadetti è accessibile a determinate condizioni, a partire dal livello di diploma di scuola superiore per coloro che hanno superato l'esame teorico Atpl, o da un certo numero di anni di istruzione superiore per i candidati senza esperienza di volo.\r

\r

Si tratta di un modo per ispirare candidati di ogni provenienza, evidenziando le opportunità di carriera disponibili come pilota di linea. Con il 10% di donne cadette nella precedente promozione rispetto al 9% di donne pilota all'interno della compagnia, il programma incoraggia le donne a intraprendere professioni tecniche e illustra l'impegno di Air France per la parità di genere sul posto di lavoro. Le candidature sono aperte fino al 31 luglio 2023 sul sito corporate.airfrance.com.","post_title":"Air France: nuova campagna di reclutamento e formazione piloti cadetti","post_date":"2023-06-12T12:59:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686574745000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447494","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo lo stop dei lavori causa pandemia, che ha costretto il gruppo a rinviarne l'inaugurazione originariamente prevista per la fine del 2021/inizio 2022, ao Hostels conferma ora con certezza l’apertura del nuovo ostello a Firenze nella primavera del 2024. Situata in via Mannelli 119, di fronte alla stazione di Campo Marte, la struttura avrà una capienza di 121 camere e 470 posti letto.\r

\r

“Siamo rimasti fermi con i lavori per un paio d’anni ma ce l’abbiamo fatta - racconta il ceo della compagnia tedesca, Oliver Winter -. I lavori proseguono senza sosta e siamo molto contenti di poter mettere in calendario per il 2024 l’inaugurazione del nostro secondo ostello italiano. Per il nuovo indirizzo abbiamo siglato un contratto di affitto a lungo termine e la collaborazione con il comune di Firenze è stata, ed è tutt’ora, molto positiva.”\r

\r

Il palazzo, che ospitava gli uffici amministrativi della stessa città toscana, è in fase di completa ristrutturazione: dagli interni alla facciata risalente al 1963, che verrà preservata. Oltre a dividere lo spazio per fare posto a reception, lobby, sala colazioni e 121 camere, i lavori si concentreranno soprattutto sulla parte degli impianti per rendere la struttura energeticamente efficiente e sostenibile.","post_title":"Aprirà nel 2024 l'ao Hostels di Firenze, secondo indirizzo italiano della compagnia tedesca","post_date":"2023-06-12T12:41:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686573701000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447491","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un investimento totale di oltre 8 milioni di euro. E' l'impegno complessivo del gruppo Lindbergh Hotels & Resorts per il rinnovamento del Grand Hotel San Pietro di Taormina: proprietà da 63 camere a 5 stelle lusso, situata all'interno di una villa del Novecento e affacciata sul mar Ionio. Una prima serie di interventi è stata già portata a termine, per un valore complessivo di più di 2 milioni. La restante parte dei lavori verrà condotta nei prossimi due anni.\r

\r

Le nuove camere fronte mare sono in particolare ora caratterizzate da uno stile che richiama la Sicilia grazie all’uso di ceramiche tipiche dell’isola e una elegante palette di colori. Un'immagine inedita è stata data anche agli spazi comuni come i corridoi, dove la moquette blu si sposa con le decorazioni dei soffitti e il bianco delle pareti. Non sono da meno le terrazze e gli spazi all’aperto che presentano nuovi arredi realizzati con materiali locali e provenienti da artigiani della Sicilia mentre i pergolati consentono di sfruttare le ampie aree esterne nelle giornate più calde.\r

\r

Inoltre, dopo l’ingresso all’interno del network Preferred Hotels & Resorts, il Grand Hotel San Pietro si è impegnato investendo anche nella parte di promozione e commercializzazione della struttura, prendendo parte a numerosi roadshow all’estero e in particolare negli Stati Uniti, un mercato chiave per il San Pietro e per la piazza di Taormina. Tutte le attività di restyling, l’upgrade delle facilities all’interno delle camere sono state infatti apportate da Lindbergh anche con l’obiettivo di rendere l’esperienza al Grand Hotel San Pietro in linea con le aspettative di un mercato, quello americano, sempre più esigente. La stagione estiva sta peraltro registrando numeri importanti e, grazie ai lavori di ristrutturazione, l’hotel punta a continuare questo trend positivo.","post_title":"Il gruppo Lindbergh investe oltre 8 mln per il restyling del Grand Hotel San Pietro di Taormina","post_date":"2023-06-12T12:31:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686573062000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447485","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' affacciato sul litorale ionico, lungo la costa di Metaponto, a un passo dal tempio del VI secolo avanti Cristo delle Tavole Palatine, il nuovo Nicolaus Club a gestione diretta in Basilicata. La struttura offre 170 camere con soluzioni Family bilo da quattro posti letto e Family trilo da cinque-sei posti letto. Molto varia inoltre la proposta legata al tempo libero del Nicolaus Club Magna Grecia, con campo da calcetto, una zona dedicata al tiro con l’arco, ampi spazi per fare jogging, un parco giochi e una sala giochi per bambini. Immancabili, la mascotte Nicolino e i plus legati al food & beverage come l’Angolo del dormiglione, per chi vuol fare colazione un po’ più tardi, la biberoneria e l’offerta pensata per coloro che desiderano seguire un regime alimentare salutista o che presentano specifiche esigenze legate a allergie e intolleranze. Immerso in una vasta pineta, con la spiaggia raggiungibile con una navetta ad hoc, il resort è pure pet-friendly (per animali di piccola taglia).\r

\r

“La Basilicata ha delle caratteristiche uniche e la sua offerta balneare permette di godere di strutture ottime e di punti mare spettacolari in modo rilassato e tranquillo per tutto l’arco della stagione - sottolinea l'amministratore della società di gestione alberghiera del gruppo, Giuseppe Cavallo -. Per questo volevamo portare una novità lucana di qualità nella nostra catena, caratterizzata da un ottimo rapporto qualità/prezzo e che fosse complementare a un grande classico della programmazione Nicolaus Club come il Toccacielo. L’abbiamo identificata nel Magna Grecia e subito dopo l’apertura delle vendite è arrivato l’apprezzamento della distribuzione e della clientela finale. L’andamento delle prenotazioni continua a darci soddisfazione”.","post_title":"Nuovo Nicolaus Club a gestione diretta in Basilicata: 170 le camere con soluzioni fino a sei posti letto","post_date":"2023-06-12T12:14:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686572084000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447478","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’aeroporto di Milano Bergamo si conferma il terzo scalo italiano. Mentre prosegue la crescita, fervono le operazioni per ampliare lo spazio check-in, per innovare le macchine della sicurezza - che consentiranno di mantenere i liquidi all’interno dei bagagli - e per rendere lo scalo sempre più accessibile.\r

\r

Proseguono infatti i lavori di realizzazione del collegamento ferroviario con Milano, Bergamo e Lecco, che dovrebbe essere operativo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina del 2026, accrescendo l'ampia rete di collegamenti stradali che già connettono Milano e una serie di località del Nord Italia.\r

\r

Significativi i numeri dello scalo: «Il nostro record di traffico passeggeri è stato nel 2019, con 13,8 milioni di viaggiatori, nel 2022 abbiamo raggiunto il 95% del traffico del 2019. La previsione è quella di arrivare a 14,5 milioni nel 2023. - afferma Dario Nanna, commercial aviation specialist di Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio -. Nei primi cinque mesi del 2023 l’andamento del traffico passeggeri nello scalo è stato molto positivo; se il traffico si era già ripreso nel 2022, anche superando i livelli del 2019, da gennaio a maggio sono transitati oltre 6 milioni di passeggeri, con una crescita del 19% rispetto al 2019: una media più elevata di quella degli altri scali italiani. Stiamo performando molto bene e nel mese di maggio abbiamo raggiunto il record storico di transiti mensili».\r

\r

Frattanto Milano Bergamo attende «un'estate intensa, anche grazie al supporto di operatori come Going, che hanno creduto e continuano a credere nello scalo che, dal 18 giugno al 29 ottobre opererà ogni domenica i collegamenti aerei diretti dello slot-summer verso Sharm El Sheikh opzionati dal to». Il network di Orio sarà il più ampio di sempre con 143 destinazioni verso 40 paesi e con 22 compagnie aeree. Tre di queste sono nuove:«Flydubai e Norwegian sono già operative. Flydubai ha inaugurato nel mese di marzo un collegamento giornaliero con l'aeroporto di Dubai, mentre Norwegian ha aperto a fine aprile un collegamento con Bergen e tra 10 giorni partirà quello con l'aeroporto di Oslo-Gardermoen. Il 23 di giugno è invece prevista l'inaugurazione del più recente collegamento con Tbilisi: Bergamo sarà l'unico aeroporto italiano collegato direttamente con la capitale georgiana. Un’altra importante novità è il primo collegamento diretto con gli Emirati Arabi Uniti operato da AirArabia: partito il 7 dicembre 2022 verso l’aeroporto di Sharjah, a 20’ da Dubai; attualmente viene operato quattro volte a settimana, da luglio diventeranno sette. AirArabia ha un network in prosecuzione molto forte su destinazioni nel subcontinente indiano. Molto più ampio il network di Flydubai, in codeshare con Emirates, che arriva fino all'Australia e alla Nuova Zelanda».\r

\r

Negli ultimi anni sono stati fatti numerosi investimenti sullo scalo di Milano Bergamo, che ne hanno cambiato il volto, con l'aggiunta di nuove aree d'imbarco Schengen ed extra-Schengen e un completo restyling dell'area check-in, che ha oggi 33 banchi. L’aeroporto ha una serie di servizi per tutte tipologie di passeggeri: dal più classico servizio Fast Track a due sale vip. «Tutti i lavori intrapresi, consentiranno di migliorare ulteriormente l'esperienza del passeggero».\r

\r

[gallery ids=\"447479,447480,447481\"]","post_title":"Milano Bergamo conferma la crescita. Presto connesso dalla ferrovia","post_date":"2023-06-12T12:10:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686571811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447459","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per l'ottava edizione di Seafuture risultati oltre le aspettative.\r

\r

Il posizionamento di SEAFUTURE tra le manifestazioni europee leader nei settori delle tecnologie del mare, della sicurezza e della difesa è consolidato come dimostrano gli oltre 3.000 b2b pre-organizzati e gli oltre 20.000 partecipanti.\r

\r

L'evento organizzato nei giorni scorsi alla Spezia ha raccolto la grande soddisfazione delle aziende partecipanti che hanno avuto importanti opportunità per farsi conoscere a livello internazionale, vista la presenza di oltre 70 Delegazioni provenienti da tutto il Mondo, sia istituzionali sia Marine Militari - con 28 Capi di Stato Maggiore - e Segretariati Generali della Difesa, oltre che dai numerosi visitatori a livello nazionale ed internazionale \r

\r

«Seafuture – afferma Cristiana Pagni, Presidente di Italian Blue Growth, società che organizza SEAFUTURE - rappresenta ad oggi un unicum per la Blue Economy nel bacino del Mar Mediterraneo, un hub imprescindibile per rilanciare l’economia del Paese all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e della transizione energetica e l’interesse dei numerosi partecipanti lo testimonia».\r

\r

L'Italia, per la sua posizione strategica e centrale sul Mediterraneo, deve giocare un ruolo da leader a livello europeo puntando sul mare: non è un caso che il 25% del PIL derivi dalle attività collegate alla risorsa blu. Anche, gli ultimi dati di Confartigianato presentati proprio a SEAFUTURE, evidenziano che le produzioni nelle zone costiere italiane rappresentano il 50,6% del PIL contro una media del 36,6% nei Paesi dell’Unione Europea.\r

\r

A livello globale è ormai evidente che le nuove sfide si giocheranno nella dimensione subacquea: sui fondali sono collocate le infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento energetico e per le telecomunicazioni digitali.\r

\r

«Alexander Pope dice: il mare unisce ciò che separa - aggiunge Cristiana Pagni - Noi vogliamo essere protagonisti di un percorso condiviso che accresca la conoscenza e la consapevolezza: strumenti necessari per unire e superare i gap economici e sociali; lo facciamo soprattutto perché lo dobbiamo alle giovani generazioni. Non è secondario, infatti, che SEAFUTURE vuole essere una concreta opportunità anche per i giovani che in ogni edizione vengono premiati attraverso i SEAFUTURE AWARDS. Questo riconoscimento è realizzato insieme al Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, nostro partner imprescindibile, l’Ufficio Scolastico regionale e la Fondazione Carispezia. Madrina della cerimonia di premiazione di quest’anno è stata la giornalista Carmen Lasorella».\r

\r

Terminata l’ottava edizione, lo staff di SEAFUTURE è già lavoro: nelle prossime settimane inizieranno i confronti tra i partner per impostare l’edizione 2025 che vedrà la Marina Militare accanto a IBG per rafforzare ancor più il ruolo di questa manifestazione a livello nazionale e internazionale.","post_title":"La Spezia, grande successo per Seafuture. Appuntamento al 2025","post_date":"2023-06-12T11:46:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1686570400000]}]}}