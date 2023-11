La Spezia: grande successo per la mostra di Pieter Brueghel al museo Lia Oltre 5 mila visitatori alla Spezia in meno di cinque mesi per la mostra Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti al museo civico Amedeo Lia a cura di Valentina Tonini, della Soprintendenza Abap Genova e La Spezia, e Martina Avogrado Soprintendenza Abap di Savona e Imperia. «Una mostra apprezzata e gradita da moltissimi visitatori – dichiara il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini – che ha ottenuto un grande successo. Siamo molto soddisfatti che il museo civico Amedeo Lia, oltre alla ricca e pregiata collezione permanente, ospiti esposizioni temporanee capaci di riscuotere un così vasto interesse di pubblico proveniente da tutto il mondo e offra iniziative correlate che la approfondiscano sotto molteplici aspetti. Di grande rilievo e prestigio sono stati anche gli studi eseguiti sui dipinti di Pieter Brueghel il Giovane che testimoniano ulteriormente l’ampia valenza culturale del nostro museo. Il rinnovato accordo con la famiglia Lia di comodato d’uso gratuito delle opere presenti, di fatto, ha dato il via a un nuovo corso per il museo Lia in un’ottica di valorizzazione a livello nazionale e internazionale e questa mostra, a cui ne succederanno molte altre, è stata la prima che si inserisce in questo nuovo percorso». La mostra, con prestiti importanti ed esteri, è stata accompagnata da un ricco calendario di eventi, visite guidate di storia dell’arte fiamminga, visite interdisciplinari fra la storia e la filosofia del Seicento, rimandi alla collezione civica del Lia, aperitivi in lingua inglese, laboratori per bambini e incontri specifici sulla storia del dipinto proveniente da Castelnuovo Magra, della sua travagliata storia e del suo restauro. Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti è a cura di Rossana Vitiello, con la collaborazione di Andrea Marmori, Valentina Tonini e Martina Avogadro. L’allestimento è a cura di Emanuele Martera. Condividi

