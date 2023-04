La Spezia, al Museo Lia il nuovo Help Desk è il punto informativo per tutta la rete museale In occasione del ponte del 25 aprile è stato attivato al Museo A. Lia della Spezia il nuovo “Help Desk Museum”, un unico punto informativo di tutta la rete museale civica della Spezia, utile ad offrire ai cittadini e turisti pacchetti di visite guidate in italiano, inglese, spagnolo, tedesco, percorsi culturali integrati fra i musei, materiale storico-artistico dedicato all’approfondimento della storia della nostra città e dei tesori del patrimonio museale e il calendario degli eventi e delle attività di tutto il sistema museale spezzino. Questi i singoli musei e gli eventi espositivi in corso. – Museo Civico “Amedeo Lia”, via Prione 234

Mostra in corso: La contemporaneità del classico. Dialogo sui modelli tra Museo Lia e Wolfsoniana. – CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea, piazza C. Battisti 1

Mostre in corso: Sarenco. La platea dell’Umanità (piano 1); Mare Nostrum. Le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti nelle collezioni del CAMeC (piano 0); La stanza del colore (piano 0). – Museo Archeologico Castello San Giorgio, via XXVII Marzo

Mostra in corso: Caricature dell’epoca di Weimar di uno studente del Bauhaus – Jecheskiel David Kirszenbaum (1900-1954) – Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”, via del Prione 156 – Civico Museo del Sigillo – Palazzina delle Arti “L.R. Rosaia”, via del Prione 234

Mostra in corso: Agostino Fossati (1830-1904). La Spezia e il suo golfo nell’Ottocento (piano 1) e La città che cambia. La Spezia da Agostino Fossati ai nostri giorni (piano 2). Sarà aperta la nuova sala introduttiva alla collezione con l’inserimento nel percorso espositivo di pannelli didattici.

