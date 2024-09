La Lombardia promuove la Valcamonica la “Valle della Wine Trail” Lombardia e turismo. Sport, enogastronomia, storia e territorio. Questo e molto altro è la ‘Valle dei segni Wine Trail’, presentata a Palazzo Lombardia dall’assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali e dai promotori dell’iniziativa.

La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, si svolgerà quest’anno dal 25 al 27 ottobre in Valcamonica. L’appuntamento dell’ultimo week end di ottobre, coinvolge 12 Comuni e 10 cantine locali e si compone di tre tracciati di differente complessità, rispettivamente da: 55, 18 e 8 km che si snodano tra vigne, uliveti, laghi e il parco delle incisioni rupestri, e 4 Cammini: Carlo Magno, Antica Via Valeriana, Ciclovia dell’Oglio e Via Decia. «Ogni edizione della Wine Trail – sottolinea l’assessore Mazzali – dimostra come sport e turismo possano essere strumenti potenti per far conoscere il patrimonio naturale e culturale di quest’area. La partecipazione di atleti provenienti da 15 nazioni è la prova di quanto la Valle Camonica riesca a incantare e attrarre un pubblico internazionale, non solo per la competizione sportiva, ma anche per le sue bellezze e per l’ospitalità. Ogni tappa del percorso, che si snoda tra il Lago Moro e le cantine locali, racconta la storia di un territorio che ha saputo mantenere vive le proprie tradizioni, ma al tempo stesso si apre con entusiasmo al mondo». Condividi

Per Villas & Retreats Sarzana l’occasione è il primo evento organizzato, in collaborazione con la Confcommercio della Spezia, per operatori specializzati nel segmento lusso tra Liguria e Toscana con un tour esclusivo nelle ville, visite guidate ed esperienze enogastronomiche. «L'obiettivo è quello di creare nuove opportunità per un turismo di qualità – commenta Massimo Conti, ceo Villas & Retreats - in linea con le tendenze emergenti del turismo familiare e sostenibile. Un'occasione per scoprire e valorizzare il territorio e per i t.o. un'opportunità straordinaria per scoprire destinazioni esclusive e arricchire l'offerta turistica con esperienze autentiche e sostenibili». Durante l’educational, organizzato da Villas & Retreats Sarzana tra Liguria e Toscana, che si svolgerà dal 1° al 4 ottobre, i t.o. specializzati nel segmento del lusso saranno ospitati presso “Villa Doria” a Porto Venere. «Abbiamo costruito un itinerario d'eccellenza – aggiunge Conti - tra Ville di Lusso e Esperienze Enogastronomiche. I partecipanti avranno l'opportunità di visitare alcune delle ville più prestigiose della Liguria e della Toscana, esplorando residenze che rappresentano l'eccellenza nell'ospitalità di lusso». Attualmente l’offerta di Villas & Retreats comprende 600 ville in tutto il mondo, di cui un centinaio concentrate tra Liguria e Toscana (costa, entroterra e Versilia). «Proponiamo pacchetti che includono il soggiorno nelle ville – continua Conti – ed una serie di servizi extra che possono essere inclusi ovviamente anche su richiesta. Siamo convinti che sia fondamentale far conoscere la vasta gamma di servizi e plus che il territorio offre. Si parte dalla cena privata in villa, ai servizi wellness, Concierge, ai tour privati, fino all’insegnante di yoga». La clientela è per la maggior parte straniera. «I clienti che arrivano dal Nord Europa – spiega il ceo Villas & Retreats – puntano sulla Lunigiana. In particolare scandinavi, norvegesi, olandesi ed inglesi apprezzano di più soggiornare nelle ville dell’entroterra: di giorni vanno un po’ al mare ma poi preferiscono il verde per ritemprarsi». La stagione in chiusura ha fatto registrare un calo del 30 per cento. «Le presenze sono in calo – conclude Massimo Conti – Riteniamo che l’Overtourism delle Cinque Terre ci abbia penalizzato, come anche la tassa di soggiorno troppo alta, il caro treni e il caos della raccolta differenziata. E’ necessario ricostruire l’immagine del territorio e far capire al cliente quali sono le reali eccellenze ma anche quali sono le pecche». [post_title] => Villas & Retreats, promuovere l'ospitalità di lusso e le eccellenze del territorio [post_date] => 2024-09-26T12:14:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727352864000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475446 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Brindisi cresce con una nuova area imbarchi e nuovi spazi commerciali, in linea con lo sviluppo che rientra nel progetto strategico previsto dal masterplan. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio di due piani, adiacente all’aerostazione in prossimità dei controlli di sicurezza. Al primo piano saranno realizzate nuove aree di imbarco e aree per lo shopping e la ristorazione, al piano terra invece sarà realizzato il nuovo impianto di trattamento bagagli che migliorerà l’efficienza di funzionamento delle nuove macchine tomografiche per il controllo del bagaglio da stiva di cui Aeroporti di Puglia si è già dotata in aderenza alla più recente normativa europea che ha previsto l’innalzamento a nuovi standard di sicurezza. Lo scalo del Salento ha pubblicato online sul sito di Aeroporti di Puglia il bando: grazie all’ampliamento dell’aerostazione e alle nuove tecnologie adottate, sarà possibile ottimizzare il funzionamento delle nuove macchine in grado di effettuare scansioni tomografiche del bagaglio secondo le normative europee, in sostituzione dei tradizionali sistemi radiogeni. Queste innovazioni permetteranno di processare fino a 1.800 bagagli l’ora, e fino a 8 voli contemporaneamente, garantendo una gestione più rapida ed efficace. Il nuovo impianto di trattamento bagagli garantirà maggiore efficienza ed un più elevato livello di sicurezza grazie all’uso delle apparecchiature tomografiche con possibilità di esame multilivello. Oltre alle due macchine tomografiche standard 3, che potranno anche lavorare simultaneamente, il nuovo sistema prevederà l’utilizzo di una nuova macchina radiogena per i controlli finali di ultimo livello. Sempre nell’ambito dell’innalzamento dei livelli di sicurezza, il sistema di videosorveglianza aeroportuale è stato dotato di telecamere digitali in sostituzione delle vecchie analogiche con conseguente miglioramento delle prestazioni. [post_title] => Ampliamento aeroporto di Brindisi: bando per il nuovo impianto smistamento bagagli [post_date] => 2024-09-26T11:44:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727351062000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475442 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alberto Peroglio sarà a breve il nuovo amministratore delegato di Th Group. Prenderà il ruolo di Giuliano Gaiba. Questo è lo scenario. Bisogna aspettare però l'assemblea di Th Group che non è stata ancora fissata. Bisognerà aspettare ancora un po' per l'insediamento ufficiale che sarà approvata da Cdp. Quindi il cambio, che in pratica è già previsto sulla carta, avrà il suo atto formale fra un po' di tempo. Questa operazione è stata organizzata sempre sotto l'attenta supervisione del presidente dell'azienda, Graziano Debellini, che continuerà a lavorare cercando di rendere sempre più stretta quella rete di aziende che unite possono fa sentire la propria voce anche a livello politico. Molte le esperienze nel campo turistico manageriali di Peroglio: Alpitour, Bluvacanze, Destination Italia, Barcelò, e altre. vediamo cosa succederà. [post_title] => Alberto Peroglio, nuovo amministratore delegato di Th Group [post_date] => 2024-09-26T11:15:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727349323000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475434 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutterà sui binari italiani entro il 2025 il nuovo Frecciarossa 1000 e «Sarà il treno più performante del continente, che contribuirà a costruire la nuova ossatura dell'alta velocità europea - ha dichiarato il vice ministro al Mit Edoardo Rixi, in occasione della presentazione ufficiale che si è svolto a Berlino, in occasione di Innotrans2024 -. Fs si dimostra un gruppo all'avanguardia nel trasporto ferroviario». «Per Trenitalia – ha dichiarato l'amministratore delegato, Luigi Corradi - il settore turistico è cresciuto molto questa estate, con un incremento dei passeggeri del 10% che ha consentito di raggiungere i livelli pre-Covid». La nuova generazione del Frecciarossa 1000 presenta diverse innovazioni, tra cui un tasso di riciclabilità aumentato al 97,1% (+2,7% rispetto alla flotta precedente), una maggiore affidabilità grazie al miglioramento dell'efficienza del sistema di trazione e una migliore efficienza energetica. Il treno fa parte di un ordine commissionato da Trenitalia a Hitachi per la consegna di 36 treni Etr1000, con una possibile estensione di ulteriori 10 unità, raggiungendo un totale di 46 treni e un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di euro. Le prime consegne inizieranno l'anno prossimo e proseguiranno fino al 2028, con una media di circa otto treni all'anno. Il Frecciarossa 1000 è progettato e realizzato per viaggiare in Italia e sulle reti ferroviarie europee di Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio. [post_title] => Frecciarossa 1000: a Berlino le novità del treno green che inizierà la sua corsa nel 2025 [post_date] => 2024-09-26T10:49:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727347785000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475435 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_475436" align="alignleft" width="300"] Un'immagine della nuova sede[/caption] Gattinoni Business Travel, divisione del Gruppo Gattinoni, annuncia l'apertura di una nuova sede a Milano, in via Fara 35. Questo traguardo rappresenta un passo strategico per sostenere la crescita della Business Unit. Oltre alla nuova sede di Milano, la divisione Business Travel ha a disposizione altri 6 Business Travel Center situati a Monza, Bologna, Torino, Roma, Treviso e Parma con oltre 120 consulenti specializzati. La nuova sede, pensata per ospitare il team milanese in forte espansione, conta attualmente 45 professionisti, a dimostrazione del continuo sviluppo della Business Unit. Lo spazio è stato appositamente progettato per accogliere sia le funzioni commerciali e di account management, sia le operazioni operative, garantendo un ambiente dinamico e funzionale per tutte le risorse coinvolte. “Questa nuova sede a Milano è solo l’inizio di una fase di forte crescita e innovazione. Siamo determinati a ridefinire gli standard del settore del Business Travel, mettendo al centro i bisogni dei nostri clienti e un impegno concreto verso la sostenibilità e la tecnologia. Il nostro principale obiettivo per il 2025 sarà quello di lavorare per guidare il cambiamento e fornire soluzioni di viaggio che non solo facilitino le trasferte aziendali, ma le rendano più efficienti, sicure e responsabili”, spiega Piergiulio Donzelli, amministratore delegato di Gattinoni Business Travel. Presenza rafforzata su Milano [caption id="attachment_475438" align="alignleft" width="300"] Piergiulio Donzelli[/caption] Con questa nuova apertura, Gattinoni Business Travel rafforza la sua presenza a Milano, città che riveste un ruolo chiave nell’economia globale e nel panorama dei viaggi d’affari. La scelta di ubicare la sede in un quartiere nevralgico, denso di collegamenti, sottolinea l’impegno dell’azienda a soddisfare clienti in un contesto sempre più competitivo e con esigenze specifiche. Guardando al futuro, Gattinoni Business Travel ha tracciato un’ambiziosa roadmap di crescita e innovazione per il 2025, con tre aree principali di sviluppo: Investimenti in tecnologia. Il Gruppo sta accelerando la trasformazione digitale dei propri servizi, con l’implementazione di soluzioni avanzate per migliorare l'efficienza operativa e soddisfare al meglio le esigenze dei clienti; questa evoluzione coinvolge anche tutte le dinamiche del Business Travel. Sostenibilità e viaggi responsabili. Consapevole dell'impatto ambientale dei viaggi d'affari, Gattinoni Business Travel mira a integrare sempre più pratiche sostenibili nelle proprie soluzioni, promuovendo viaggi a basso impatto ambientale e offrendo servizi di compensazione delle emissioni di CO2. Innovazione nei servizi di consulenza. Gattinoni sta investendo in servizi di consulenza avanzata per supportare le aziende nell'ottimizzazione delle politiche di viaggio, nella riduzione dei costi e nella protezione dei dipendenti durante le trasferte. Il contesto del Business Travel in Europa ha visto nel 2023 il forte rimbalzo post pandemia e nel 2024 una fisiologica contrazione, sia in Paesi che hanno avuto contraccolpi economici come la Germania, sia altrove. Ciononostante, Gattinoni Business Travel ha registrato nel primo semestre 2024 una crescita del 16% rispetto all’anno precedente. Insieme ai volumi sono aumentate le esigenze delle aziende che vi si sono rivolte; in primo piano la garanzia del servizio, la volontà di organizzare meeting dopo tanto smart working, la decisione di dare un taglio bleisure ai viaggi e di ridurre le trasferte all’estero, la necessità di integrazioni con i propri software e la disposizione ad adottare tool digitali vincendo storiche ritrosie. [post_title] => Gattinoni Business apre una nuova sede a Milano. In via Fara 35 [post_date] => 2024-09-26T10:49:27+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727347767000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la lombardia promuove valcamonica" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":31,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":10329,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475461","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gioca d'anticipo Jet2.com, ma mai come questa volta: la compagnia ha infatti già messo in vendita i voli dell'estate 2026: un operativo che prevede 22 nuove rotte, per un totale di 18,6 milioni di posti - 700.000, il 4% in più circa rispetto a quelli della prossima estate - attraverso le 12 basi del Regno Unito e verso 57 destinazioni.\r

\r

Si tratta anche del più ampio schedule estivo mai programmato: la compagnia effettuerà quasi 450 rotte durante la summer 2026, con un operativo che nel picco della stagione prevede più di 1.700 partenze settimanali.\r

\r

Ulteriori aeromobili saranno posizionati a Bournemouth, che già nel 2025 diventerà la 12ª base del vettore, così come negli aeroporti di East Midlands, Manchester e Newcastle: in pratica la flotta operativa per l'estate 2026 sarà composta da 136 aeromobili. Inoltre, per la prima volta saranno basati nuovi Airbus A321neo negli aeroporti di Stansted e Glasgow.\r

\r

«Abbiamo risposto alla forte domanda dei vacanzieri che desiderano prenotare le loro vacanze mettendo in vendita il nostro più grande e migliore programma estivo per il 2026, prima che mai - ha dichiarato Steve Heapy, chief executive di Jet2.com e Jet2holidays -. L'operativo dell'estate 2026 rappresenta un'enorme espansione, con un maggior numero di posti e di rotte in vendita, il che significa che i passeggeri non hanno mai avuto così tanta scelta e flessibilità».\r

\r

Queste le novità: da Bournemouth - cinque nuove rotte (Malaga, Dubrovnik, Kos, Reus e Verona); da East Midlands - sei nuove rotte (Agadir, Costa de Almeria, Pola, Preveza, Halkidiki e Spalato); da Edimburgo - tre nuove rotte (Cefalonia, Girona e Kalamata); da Glasgow - due nuove rotte (Dubrovnik e Marrakech); da Newcastle - cinque nuove rotte (Agadir, Preveza, Marrakech, Barcellona e Porto) e infine da Londra Stansted - una nuova rotta (Jerez).\r

\r

","post_title":"Jet2.com: sono già in vendita i voli dell'estate 2026. Tra le novità c'è la Bournemouth-Verona","post_date":"2024-09-26T13:14:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727356452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475463","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’hotel di Palazzo delle Stelline diventerà presto un MGallery gestito da Hnh Hospitality. L’annuncio dell’accordo tra il brand di casa Accor e la white label company con base a Mestre è stato fatto oggi in occasione della Luxury Hotel Conference, organizzata sempre a Milano da Teamwork.\r

\r

La struttura, di proprietà di Fondazione Stelline, è stata operata fino a pochi mesi fa dal marchio Voihotels del gruppo Alpirour. Hnh ha vinto poco prima dell’estate il bando per la sua gestione, emesso dalla stessa fondazione. I piani, stando ad alcune voci, sarebbero ora quelli di rinnovare l’hotel, riposizionandolo nel segmento upper upscale - luxury, grazie al supporto dello studio Stefano Boeri Interiors.\r

\r

L’idea è quella di incrementare il numero di camere disponibili che attualmente sono 105, nonché di realizzare una spa, un centro fitness e un ristorante. L’investimento totale dovrebbe ammontare a 16 milioni di euro, includendo anche la ristrutturazione degli altri spazi del Palazzo delle Stelline adibite a ambienti espositivi e aree congressi.\r

\r

Fondazio0ne Stelline è controllata da comune e regione, che contribuiranno con 1,4 milione e 5,5 milioni rispettivamente, mentre il resto del capitale è stato raccolto tramite una leva finanziaria.","post_title":"Palazzo delle Stelline a Milano diventerà un MGallery gestito da Hnh","post_date":"2024-09-26T13:08:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727356125000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_420211\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri[/caption]\r

\r

Gualtieri e il linguaggio di moda. Le date, le cifre sul turismo romano sono di solito spesso confusive. Questa volta invece il sindaco ha voluto fare chiarezza.\r

\r

«Stiamo chiudendo Il 2024 con 50 milioni di arrivi Abbiamo un mismatch, perché passare a un turismo di qualità significa passare dal lavoretto in nero all'alta formazione di grande qualità con le retribuzioni e i contratti giusti».\r

\r

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione della firma del protocollo d'intesa per la formazione professionale tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Fondazione Bulgari.\r

Parole\r

Naturalmente sentire il sindaco di Roma usare la parola mismatch, fa venire un leggero conato. In altre parole il mismatch è la condizione di disequilibrio tra domanda e offerta. Che detta così, specialmente per coloro che devono usufruire della comunicazione, cioè i lettori, e non solo i tecnici, ci sembra più chiara.\r

\r

Forse la difficoltà della politica a fare politica deriva da questa corsa verso la dimenticanza del linguaggio chiaro. Serve eliminare gli inestetismi del marketing e delle scienze economiche che servono solo a rendere complesse le situazioni e le frasi semplici.\r

\r

","post_title":"Gualtieri (Roma): «Chiudiamo il 2024 con 50 milioni di arrivi».","post_date":"2024-09-26T12:45:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727354716000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443822\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barbara Mazzali[/caption]\r

\r

Lombardia e turismo. Sport, enogastronomia, storia e territorio. Questo e molto altro è la 'Valle dei segni Wine Trail', presentata a Palazzo Lombardia dall'assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali e dai promotori dell'iniziativa.\r

La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, si svolgerà quest'anno dal 25 al 27 ottobre in Valcamonica.\r

\r

L'appuntamento dell'ultimo week end di ottobre, coinvolge 12 Comuni e 10 cantine locali e si compone di tre tracciati di differente complessità, rispettivamente da: 55, 18 e 8 km che si snodano tra vigne, uliveti, laghi e il parco delle incisioni rupestri, e 4 Cammini: Carlo Magno, Antica Via Valeriana, Ciclovia dell’Oglio e Via Decia.\r

\r

«Ogni edizione della Wine Trail - sottolinea l'assessore Mazzali - dimostra come sport e turismo possano essere strumenti potenti per far conoscere il patrimonio naturale e culturale di quest'area. La partecipazione di atleti provenienti da 15 nazioni è la prova di quanto la Valle Camonica riesca a incantare e attrarre un pubblico internazionale, non solo per la competizione sportiva, ma anche per le sue bellezze e per l’ospitalità. Ogni tappa del percorso, che si snoda tra il Lago Moro e le cantine locali, racconta la storia di un territorio che ha saputo mantenere vive le proprie tradizioni, ma al tempo stesso si apre con entusiasmo al mondo».","post_title":"La Lombardia promuove la Valcamonica la “Valle della Wine Trail”","post_date":"2024-09-26T12:34:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727354087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Promuovere l’ospitalità di lusso e le eccellenze del territorio. Per Villas & Retreats Sarzana l’occasione è il primo evento organizzato, in collaborazione con la Confcommercio della Spezia, per operatori specializzati nel segmento lusso tra Liguria e Toscana con un tour esclusivo nelle ville, visite guidate ed esperienze enogastronomiche.\r

\r

«L'obiettivo è quello di creare nuove opportunità per un turismo di qualità – commenta Massimo Conti, ceo Villas & Retreats - in linea con le tendenze emergenti del turismo familiare e sostenibile. Un'occasione per scoprire e valorizzare il territorio e per i t.o. un'opportunità straordinaria per scoprire destinazioni esclusive e arricchire l'offerta turistica con esperienze autentiche e sostenibili».\r

\r

Durante l’educational, organizzato da Villas & Retreats Sarzana tra Liguria e Toscana, che si svolgerà dal 1° al 4 ottobre, i t.o. specializzati nel segmento del lusso saranno ospitati presso “Villa Doria” a Porto Venere. «Abbiamo costruito un itinerario d'eccellenza – aggiunge Conti - tra Ville di Lusso e Esperienze Enogastronomiche. I partecipanti avranno l'opportunità di visitare alcune delle ville più prestigiose della Liguria e della Toscana, esplorando residenze che rappresentano l'eccellenza nell'ospitalità di lusso».\r

\r

Attualmente l’offerta di Villas & Retreats comprende 600 ville in tutto il mondo, di cui un centinaio concentrate tra Liguria e Toscana (costa, entroterra e Versilia).\r

\r

«Proponiamo pacchetti che includono il soggiorno nelle ville – continua Conti – ed una serie di servizi extra che possono essere inclusi ovviamente anche su richiesta. Siamo convinti che sia fondamentale far conoscere la vasta gamma di servizi e plus che il territorio offre. Si parte dalla cena privata in villa, ai servizi wellness, Concierge, ai tour privati, fino all’insegnante di yoga».\r

\r

La clientela è per la maggior parte straniera. «I clienti che arrivano dal Nord Europa – spiega il ceo Villas & Retreats – puntano sulla Lunigiana. In particolare scandinavi, norvegesi, olandesi ed inglesi apprezzano di più soggiornare nelle ville dell’entroterra: di giorni vanno un po’ al mare ma poi preferiscono il verde per ritemprarsi».\r

\r

La stagione in chiusura ha fatto registrare un calo del 30 per cento.\r

\r

«Le presenze sono in calo – conclude Massimo Conti – Riteniamo che l’Overtourism delle Cinque Terre ci abbia penalizzato, come anche la tassa di soggiorno troppo alta, il caro treni e il caos della raccolta differenziata. E’ necessario ricostruire l’immagine del territorio e far capire al cliente quali sono le reali eccellenze ma anche quali sono le pecche».","post_title":"Villas & Retreats, promuovere l'ospitalità di lusso e le eccellenze del territorio","post_date":"2024-09-26T12:14:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727352864000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Brindisi cresce con una nuova area imbarchi e nuovi spazi commerciali, in linea con lo sviluppo che rientra nel progetto strategico previsto dal masterplan.\r

\r

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio di due piani, adiacente all’aerostazione in prossimità dei controlli di sicurezza. Al primo piano saranno realizzate nuove aree di imbarco e aree per lo shopping e la ristorazione, al piano terra invece sarà realizzato il nuovo impianto di trattamento bagagli che migliorerà l’efficienza di funzionamento delle nuove macchine tomografiche per il controllo del bagaglio da stiva di cui Aeroporti di Puglia si è già dotata in aderenza alla più recente normativa europea che ha previsto l’innalzamento a nuovi standard di sicurezza.\r

\r

Lo scalo del Salento ha pubblicato online sul sito di Aeroporti di Puglia il bando: grazie all’ampliamento dell’aerostazione e alle nuove tecnologie adottate, sarà possibile ottimizzare il funzionamento delle nuove macchine in grado di effettuare scansioni tomografiche del bagaglio secondo le normative europee, in sostituzione dei tradizionali sistemi radiogeni. Queste innovazioni permetteranno di processare fino a 1.800 bagagli l’ora, e fino a 8 voli contemporaneamente, garantendo una gestione più rapida ed efficace. Il nuovo impianto di trattamento bagagli garantirà maggiore efficienza ed un più elevato livello di sicurezza grazie all’uso delle apparecchiature tomografiche con possibilità di esame multilivello.\r

\r

Oltre alle due macchine tomografiche standard 3, che potranno anche lavorare simultaneamente, il nuovo sistema prevederà l’utilizzo di una nuova macchina radiogena per i controlli finali di ultimo livello. Sempre nell’ambito dell’innalzamento dei livelli di sicurezza, il sistema di videosorveglianza aeroportuale è stato dotato di telecamere digitali in sostituzione delle vecchie analogiche con conseguente miglioramento delle prestazioni.","post_title":"Ampliamento aeroporto di Brindisi: bando per il nuovo impianto smistamento bagagli","post_date":"2024-09-26T11:44:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727351062000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475442","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alberto Peroglio sarà a breve il nuovo amministratore delegato di Th Group. Prenderà il ruolo di Giuliano Gaiba. Questo è lo scenario. Bisogna aspettare però l'assemblea di Th Group che non è stata ancora fissata.\r

\r

Bisognerà aspettare ancora un po' per l'insediamento ufficiale che sarà approvata da Cdp. Quindi il cambio, che in pratica è già previsto sulla carta, avrà il suo atto formale fra un po' di tempo.\r

\r

Questa operazione è stata organizzata sempre sotto l'attenta supervisione del presidente dell'azienda, Graziano Debellini, che continuerà a lavorare cercando di rendere sempre più stretta quella rete di aziende che unite possono fa sentire la propria voce anche a livello politico.\r

\r

Molte le esperienze nel campo turistico manageriali di Peroglio: Alpitour, Bluvacanze, Destination Italia, Barcelò, e altre. vediamo cosa succederà.","post_title":"Alberto Peroglio, nuovo amministratore delegato di Th Group","post_date":"2024-09-26T11:15:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1727349323000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutterà sui binari italiani entro il 2025 il nuovo Frecciarossa 1000 e «Sarà il treno più performante del continente, che contribuirà a costruire la nuova ossatura dell'alta velocità europea - ha dichiarato il vice ministro al Mit Edoardo Rixi, in occasione della presentazione ufficiale che si è svolto a Berlino, in occasione di Innotrans2024 -. Fs si dimostra un gruppo all'avanguardia nel trasporto ferroviario».\r

\r

\r

«Per Trenitalia – ha dichiarato l'amministratore delegato, Luigi Corradi - il settore turistico è cresciuto molto questa estate, con un incremento dei passeggeri del 10% che ha consentito di raggiungere i livelli pre-Covid».\r

\r

La nuova generazione del Frecciarossa 1000 presenta diverse innovazioni, tra cui un tasso di riciclabilità aumentato al 97,1% (+2,7% rispetto alla flotta precedente), una maggiore affidabilità grazie al miglioramento dell'efficienza del sistema di trazione e una migliore efficienza energetica.\r

\r

Il treno fa parte di un ordine commissionato da Trenitalia a Hitachi per la consegna di 36 treni Etr1000, con una possibile estensione di ulteriori 10 unità, raggiungendo un totale di 46 treni e un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di euro. Le prime consegne inizieranno l'anno prossimo e proseguiranno fino al 2028, con una media di circa otto treni all'anno.\r

\r

Il Frecciarossa 1000 è progettato e realizzato per viaggiare in Italia e sulle reti ferroviarie europee di Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio. \r

\r

","post_title":"Frecciarossa 1000: a Berlino le novità del treno green che inizierà la sua corsa nel 2025","post_date":"2024-09-26T10:49:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727347785000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475435","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475436\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un'immagine della nuova sede[/caption]\r

Gattinoni Business Travel, divisione del Gruppo Gattinoni, annuncia l'apertura di una nuova sede a Milano, in via Fara 35. Questo traguardo rappresenta un passo strategico per sostenere la crescita della Business Unit.\r

Oltre alla nuova sede di Milano, la divisione Business Travel ha a disposizione altri 6 Business Travel Center situati a Monza, Bologna, Torino, Roma, Treviso e Parma con oltre 120 consulenti specializzati.\r

La nuova sede, pensata per ospitare il team milanese in forte espansione, conta attualmente 45 professionisti, a dimostrazione del continuo sviluppo della Business Unit. Lo spazio è stato appositamente progettato per accogliere sia le funzioni commerciali e di account management, sia le operazioni operative, garantendo un ambiente dinamico e funzionale per tutte le risorse coinvolte.\r

“Questa nuova sede a Milano è solo l’inizio di una fase di forte crescita e innovazione. Siamo determinati a ridefinire gli standard del settore del Business Travel, mettendo al centro i bisogni dei nostri clienti e un impegno concreto verso la sostenibilità e la tecnologia. Il nostro principale obiettivo per il 2025 sarà quello di lavorare per guidare il cambiamento e fornire soluzioni di viaggio che non solo facilitino le trasferte aziendali, ma le rendano più efficienti, sicure e responsabili”, spiega Piergiulio Donzelli, amministratore delegato di Gattinoni Business Travel.\r

Presenza rafforzata su Milano\r

[caption id=\"attachment_475438\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Piergiulio Donzelli[/caption]\r

Con questa nuova apertura, Gattinoni Business Travel rafforza la sua presenza a Milano, città che riveste un ruolo chiave nell’economia globale e nel panorama dei viaggi d’affari. La scelta di ubicare la sede in un quartiere nevralgico, denso di collegamenti, sottolinea l’impegno dell’azienda a soddisfare clienti in un contesto sempre più competitivo e con esigenze specifiche.\r

Guardando al futuro, Gattinoni Business Travel ha tracciato un’ambiziosa roadmap di crescita e innovazione per il 2025, con tre aree principali di sviluppo: Investimenti in tecnologia. Il Gruppo sta accelerando la trasformazione digitale dei propri servizi, con l’implementazione di soluzioni avanzate per migliorare l'efficienza operativa e soddisfare al meglio le esigenze dei clienti; questa evoluzione coinvolge anche tutte le dinamiche del Business Travel.\r

Sostenibilità e viaggi responsabili. Consapevole dell'impatto ambientale dei viaggi d'affari, Gattinoni Business Travel mira a integrare sempre più pratiche sostenibili nelle proprie soluzioni, promuovendo viaggi a basso impatto ambientale e offrendo servizi di compensazione delle emissioni di CO2.\r

Innovazione nei servizi di consulenza. Gattinoni sta investendo in servizi di consulenza avanzata per supportare le aziende nell'ottimizzazione delle politiche di viaggio, nella riduzione dei costi e nella protezione dei dipendenti durante le trasferte.\r

Il contesto del Business Travel in Europa ha visto nel 2023 il forte rimbalzo post pandemia e nel 2024 una fisiologica contrazione, sia in Paesi che hanno avuto contraccolpi economici come la Germania, sia altrove. Ciononostante, Gattinoni Business Travel ha registrato nel primo semestre 2024 una crescita del 16% rispetto all’anno precedente. Insieme ai volumi sono aumentate le esigenze delle aziende che vi si sono rivolte; in primo piano la garanzia del servizio, la volontà di organizzare meeting dopo tanto smart working, la decisione di dare un taglio bleisure ai viaggi e di ridurre le trasferte all’estero, la necessità di integrazioni con i propri software e la disposizione ad adottare tool digitali vincendo storiche ritrosie.\r

\r

","post_title":"Gattinoni Business apre una nuova sede a Milano. In via Fara 35","post_date":"2024-09-26T10:49:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727347767000]}]}}