La Liguria vola in Florida al Fort Lauderdale International Boat Show per incontrare gli operatori dell’East Coast Per la prima volta la Liguria sarà presente al prossimo Fort Lauderdale International Boat Show in programma dal 25 al 29 ottobre 2023 in Florida. Lo stand di Regione Liguria e di Agenzia “In Liguria” sarà l’unico di un ente italiano al Salone e sarà inserito nella collettiva italiana di ITA (Italian Trade Agency – presso ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane). Durante i cinque giorni della manifestazione, i visitatori dello stand potranno degustare alcune prelibatezze della Liguria come amaretti, baci di dama e canestrelli offerti da un’azienda dolciaria ligure. Giovedì 26 ottobre a Miami, avrà luogo una serata promozionale dedicata alla Liguria rivolta a tour operator e stampa specializzata: nel corso dell’evento, realizzato in collaborazione con Enit, avrà luogo una presentazione della Liguria a cui seguirà un tappa a sessione competitiva del ‘Campionato mondiale del pesto al Mortaio’, con dieci partecipanti. Seguirà una degustazione di trofie al pesto, focaccia e vini liguri. Alla serata saranno presenti, oltre all’assessore al Turismo Augusto Sartori, anche il Console italiano a Miami Michele Mistò, il delegato in Florida dell’Accademia Italiana della Cucina Antonio Pianta, il referente dell’associazione “Liguri nel Mondo” Francesco Talarico e membri di associazioni di italiani all’estero con cui da tempo Regione Liguria ha instaurato un dialogo per trattare l’importante tema del turismo delle radici. Il 2024, infatti, è stato dichiarato “Anno delle radici” dal ministero della Cultura e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. «Nel 2023 abbiamo assistito alla grande crescita dei visitatori da oltre oceano, a cominciare dagli statunitensi – spiega Augusto Sartori assessore al Turismo della Liguria – che, andando oltre le aspettative, hanno premiato la nostra Regione dimostrandosi grandi amanti di località come le Cinque Terre e Portofino. Nel dettaglio, da gennaio a settembre abbiamo avuto ben quasi 460mila presenze di americani con un netto aumento (+26%) rispetto al 2022. Comparando i dati definitivi di luglio con i dati del 2019, pertanto pre pandemia, la crescita percentuale è del 27% un dato davvero entusiasmante». «In un’ottica di marketing territoriale, Agenzia in Liguria prosegue l’attività di promozione turistica a 360° – aggiunge il direttore di Agenzia ‘InLiguria’ Matteo Garnero – e si prepara a raccontare la Liguria, ovvero l’ ‘Italian Riviera’, come è conosciuta all’estero, a più di 60 operatori appartenenti ai maggiori tour operator dell’East Coast. Dall’indagine effettuata tramite i canali Enit sta crescendo la domanda di turismo incentive e, in termini di settore crocieristico, di proposte per il pre e post tour per le crociere, tour luxury e tour personalizzati, cui la Liguria può rispondere grazie all’ampio ventaglio di opportunità del territorio. In tema di turismo delle radici infine, è iniziato lo studio delle offerte del mercato ligure, per studiare anche con gli operatori dei piani coordinati per il viaggiatore delle radici». Condividi

Nel contesto di vita all’aria aperta, il Donna Carmela, resort & lodges di Riposto in provincia di Catania, testimonia e brilla a tutto green. “Sì, è importante il lusso della camera e la qualità dei servizi ma per noi il lusso è il luogo in cui è ubicato l’hotel immersi nella natura all’interno di un vivaio di 40 ettari con più di 5 mila varietà di piante. Siamo in un’oasi botanica che strizza l’occhio al tropicale. Oggi - spiega Mario Faro proprietario e ceo di Donna Carmela - il vero lusso è stare a contatto con la natura, in un luogo isolato ma vicino alle maggiori mete turistiche, l’Etna e Taormina, a soli 20 minuti. A 30 dalla nostra cantina dove poter degustare vini e risalire l’Etna per vedere il cratere centrale. Inoltre a Radice Pura, parco botanico, organizziamo una manifestazione internazionale Radice Pura Garden Festival e il concorso di idee per giovani paesaggisti. Selezioniamo i progetti più belli che andiamo a costruiamo a nostre spese per essere poi visitabili dai turisti. Mostriamo la nostra biodiversità: dal mare all’Etna oggi abbiamo il clima di 4 continenti”. [post_title] => Primo evento di Small Luxury Hotels of the World in Italia. Le new entry 2024 [post_date] => 2023-10-20T12:39:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => donna-carmela [1] => hotel-de-la-ville [2] => small-luxury-hotel ) [post_tag_name] => Array ( [0] => donna carmela [1] => hotel de la ville [2] => small luxury hotel ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697805555000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454463 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la prima volta la Liguria sarà presente al prossimo Fort Lauderdale International Boat Show in programma dal 25 al 29 ottobre 2023 in Florida. Lo stand di Regione Liguria e di Agenzia “In Liguria” sarà l'unico di un ente italiano al Salone e sarà inserito nella collettiva italiana di ITA (Italian Trade Agency - presso ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane). Durante i cinque giorni della manifestazione, i visitatori dello stand potranno degustare alcune prelibatezze della Liguria come amaretti, baci di dama e canestrelli offerti da un'azienda dolciaria ligure. Giovedì 26 ottobre a Miami, avrà luogo una serata promozionale dedicata alla Liguria rivolta a tour operator e stampa specializzata: nel corso dell’evento, realizzato in collaborazione con Enit, avrà luogo una presentazione della Liguria a cui seguirà un tappa a sessione competitiva del 'Campionato mondiale del pesto al Mortaio', con dieci partecipanti. Seguirà una degustazione di trofie al pesto, focaccia e vini liguri. Alla serata saranno presenti, oltre all’assessore al Turismo Augusto Sartori, anche il Console italiano a Miami Michele Mistò, il delegato in Florida dell'Accademia Italiana della Cucina Antonio Pianta, il referente dell'associazione “Liguri nel Mondo” Francesco Talarico e membri di associazioni di italiani all'estero con cui da tempo Regione Liguria ha instaurato un dialogo per trattare l'importante tema del turismo delle radici. Il 2024, infatti, è stato dichiarato “Anno delle radici” dal ministero della Cultura e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. «Nel 2023 abbiamo assistito alla grande crescita dei visitatori da oltre oceano, a cominciare dagli statunitensi - spiega Augusto Sartori assessore al Turismo della Liguria - che, andando oltre le aspettative, hanno premiato la nostra Regione dimostrandosi grandi amanti di località come le Cinque Terre e Portofino. Nel dettaglio, da gennaio a settembre abbiamo avuto ben quasi 460mila presenze di americani con un netto aumento (+26%) rispetto al 2022. Comparando i dati definitivi di luglio con i dati del 2019, pertanto pre pandemia, la crescita percentuale è del 27% un dato davvero entusiasmante». «In un’ottica di marketing territoriale, Agenzia in Liguria prosegue l’attività di promozione turistica a 360° - aggiunge il direttore di Agenzia 'InLiguria' Matteo Garnero - e si prepara a raccontare la Liguria, ovvero l’ 'Italian Riviera', come è conosciuta all’estero, a più di 60 operatori appartenenti ai maggiori tour operator dell’East Coast. Dall’indagine effettuata tramite i canali Enit sta crescendo la domanda di turismo incentive e, in termini di settore crocieristico, di proposte per il pre e post tour per le crociere, tour luxury e tour personalizzati, cui la Liguria può rispondere grazie all’ampio ventaglio di opportunità del territorio. In tema di turismo delle radici infine, è iniziato lo studio delle offerte del mercato ligure, per studiare anche con gli operatori dei piani coordinati per il viaggiatore delle radici». [post_title] => La Liguria vola in Florida al Fort Lauderdale International Boat Show per incontrare gli operatori dell'East Coast [post_date] => 2023-10-20T10:49:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697798964000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454422 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sulla scia del grande successo di HalLEOween che vede Leolandia vestita a tema fino al 5 novembre, il parco svela i dettagli della giornata del 31 ottobre: tra dolcetti, scherzetti e altre sorprese tutte da ridere, si festeggerà l’unico Halloween a misura di famiglia fino a tarda sera, approfittando dell’apertura straordinaria del parco dalle 10:00 alle 21:30. Dodici ore di divertimento, giochi, spettacoli e fantastiche attrazioni: a partire dal nuovissimo e maestoso drago che sorveglia minaccioso il parco dall’alto della Torre Mediterranea e protegge i piccoli ospiti di Leolandia tra nuvole di fumo e inquietanti ruggiti. Proprio i draghi saranno protagonisti di un gioco interattivo che coinvolgerà gli ospiti di tutte le età: grazie ad una nuova tecnologia e tramite il proprio smartphone, adulti e piccini potranno seguire i consigli e i suggerimenti del grande drago e partecipare ad una vera e propria caccia al tesoro, alla ricerca delle quattro sfere magiche la cui unione, dopo il tramonto, darà vita ad uno speciale spettacolo, seguito da una cascata di fuochi pirotecnici che lasceranno tutti a bocca aperta. Tra zucche, streghe pasticcione e scope volanti, la giornata sarà animata da un palinsesto speciale di spettacoli: il welcome show Benvenuti a HalLEOween! insieme a tutti protagonisti del parco, la babydance Leo e la Bambola Stregata, lo show in Arena Le Streghe della Luna e il musical I Fiori della Magia. Al calar del sole, spazio alla parata stregata con costumi e coreografie a tema Halloween che animeranno le vie del parco. «Halloween si conferma uno dei momenti centrali della stagione di Leolandia - pspiega Giuseppe Ira, Presidente Leolandia - La sua importanza è cresciuta negli anni e per questa ragione abbiamo deciso di investire sempre di più con spettacoli, costumi e scenografie di grande impatto. Puntiamo a costruire soluzioni e momenti di intrattenimento coinvolgenti che colpiscano l’attenzione senza spaventare i più piccoli, lasciando solo ricordi piacevoli. Siamo gli unici che offrono un intero parco vestito per Halloween progettato esclusivamente per le famiglie ed i loro bambini». [post_title] => Leolandia, la notte di HalLEOween con una Festa ricca di sorprese [post_date] => 2023-10-20T10:00:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697796016000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454464 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Terzo trimestre in rosso per American Airlines, che nei tre mesi chiusi a fine settembre ha riportato una perdita di 545 milioni di dollari, con un aumento delle spese del 9,4% rispetto all'anno precedente, tra cui un incremento del 17% del prezzo del carburante. Il 19 ottobre il vettore con sede a Fort Worth ha dichiarato che i suoi costi operativi sono stati pari a 13,7 miliardi di dollari, mentre i ricavi nello stesso periodo hanno raggiunto i 13,5 miliardi di dollari, leggermente superiori all'anno precedente. In ogni caso, la compagnia inquadra il trimestre in modo positivo, notando che ha realizzato un utile ante imposte rettificato di 362 milioni di dollari. In base al trend della domanda e alle attuali previsioni sul prezzo del carburante ed escludendo l'impatto di voci straordinarie, American Airlines prevede che il margine operativo rettificato per il quarto trimestre 2023 sarà compreso tra il 2% e il 4% e che il margine operativo rettificato per l'intero anno 2023 sarà di circa il 7% (in calo rispetto a una previsione precedente che prevedeva un margine pari al 10%). "Il team di American Airlines continua a produrre ottimi risultati - ha dichiarato il ceo del vettore, Robert Isom - Il nostro team sta offrendo affidabilità e prestazioni operative da record. Stiamo portando avanti i nostri piani e rimaniamo ben posizionati per il futuro, supportati dalla forza della nostra rete, dalla nostra flotta giovane e moderna e dal nostro eccezionale team". [post_title] => American Airlines: il terzo trimestre in rosso porta a ridimensionare le stime per fine 2023 [post_date] => 2023-10-20T09:53:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697795600000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454429 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lerici debutta nell'elenco 2023 dei 'Best Tourism Villages' dell'Unwto. Durante l'assemblea dell'organizzazione mondiale del turismo, in corso in questi giorni a Samarcanda (Uzbekistan), il ministero del Turismo ha ritirato il premio volto a individuare e incentivare programmi di sviluppo sostenibile nelle località rurali, che mettano a frutto le potenzialità del turismo per salvaguardare le piccole comunità e creare nuove opportunità, per il raggiungimento degli Obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La candidatura di Lerici è stata presentata dal ministero del Turismo perché, questo comune ligure che conta su poco più di 10.000 abitanti, si trova in un'area in cui sono fortemente rappresentate attività tradizionali e che hanno un forte impatto identitario: tutte caratteristiche che rispettano i requisiti del bando. Oltre a Lerici altri due comuni, Civita di Bagnoregio e Sabbioneta, sono stati selezionati tra 260 candidature da oltre 60 paesi, per partecipare al programma di upgrade per entrare a far parte di un network globale insieme alle altre località. «Una notizia che ci riempie di orgoglio - commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè - e che pone l'Italia dei Borghi, al centro del mondo. Lerici è uno dei 5600 borghi della nostra Nazione che rappresenta l'Italia autentica, quella del saper fare, del saper accogliere, quell'Italia delle eccellenze e delle bellezze che sono invidiate da tutto il mondo, sinonimo di eccellenza e alfieri del Made in Italy che il governo si impegna a valorizzare nel suo mandato». Secondo Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici, «il turismo è la vocazione del nostro territorio. Il Golfo dei Poeti, come viene riconosciuto in tutto il mondo, è la nostra terra e ospita da sempre cultura, in tutte le sue forme». Dal lancio dell'iniziativa nel 2021, hanno ottenuto il riconoscimento di Best Tourism Village i borghi di San Ginesio (2021), Sauris e l'isola del Giglio (2022), mentre Otricoli è stato ammesso al programma "upgrade". [post_title] => Liguria: Lerici entra nell'elenco 2023 dei 'Best Tourism Villages' dell'Unwto [post_date] => 2023-10-19T14:59:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697727552000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454401 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'inverno Ryanair da Genova prevede otto rotte, in pratica il quadruplo rispetto a quelle operate nel periodo pre-pandemia; spiccano nell'operativo i collegamenti verso le isole, con fino a tre voli per la Sardegna e la Sicilia durante il periodo di punta di Natale. Il network include quindi le destinazioni di Bari, Cagliari, Bruxelles, Catania, Napoli, Palermo, Londra Stansted e Lamezia Terme, per un totale di 34 voli ogni settimana e il supporto a oltre 500 posti di lavoro nella regione. «Operazioni efficienti e costi aeroportuali competitivi sono le basi su cui costruiamo l’incremento del traffico e la connettività a lungo termine - afferma Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -. Abbiamo lavorato in collaborazione con i nostri partner dell’aeroporto di Genova, per assicurare la crescita e migliorare i servizi per tutti coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Genova e la Liguria». Piero Righi, direttore generale dell’Aeroporto di Genova, aggiunge: «Siamo soddisfatti dei risultati della cooperazione con Ryanair che ha sempre dimostrato di riuscire a sviluppare traffico laddove le condizioni di mercato fossero favorevoli, adattando e consolidando l’operativo in modo da rispondere al meglio alle aspettative della domanda». [post_title] => L'inverno di Ryanair a Genova decolla con un network di otto destinazioni [post_date] => 2023-10-19T11:23:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697714581000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454351 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air France abbandonerà l'aeroporto di Parigi Orly entro il 2026, sulla scia di una flessione del 40% dei viaggi aerei domestici e addirittura del 60% per i viaggi di andata e ritorno in giornata. La compagnia concentrerà le proprie operazioni nazionali sullo scalo di Charles de Gaulle, con la sola eccezione delle rotte per la Corsica, che saranno mantenute da Orly nel quadro della Delegazione di Servizio Pubblico (DSsp) Sei le rotte interessate dal taglio: tre verso i Territori d'Oltremare (Pointe-à-Pitre, Fort-de-France e Saint-Denis de La Réunion) e altre tre verso Tolosa, Marsiglia e Nizza. Transavia subentrerà a servire Tolosa, Marsiglia e Nizza da Parigi Orly, a partire dall'estate 2026. La divisione low cost di Air France-Klm diventerà così “l'operatore di riferimento del gruppo Air France dall'aeroporto di Parigi-Orly. Transavia continuerà il suo percorso di sviluppo, in particolare grazie al potenziamento della sua nuova flotta composta dalla famiglia Airbus A320neo. Chiaramente, rafforzerà il suo ruolo di vettore nazionale point-to-point, mentre Air France trasporterà i viaggiatori da Tolosa, Marsiglia e Nizza al suo hub di Parigi-Charles de Gaulle per alimentare i suoi voli internazionali. L'impatto di questa iniziativa sull'occupazione a Tolosa, Marsiglia e Nizza sarebbe limitato, e i dipendenti verrebbero gestiti esclusivamente sulla base di trasferimenti e partenze volontarie. Le basi dell'equipaggio di volo in queste stazioni verrebbero mantenute. Per quanto riguarda i dipendenti con sede a Parigi-Orly, il fabbisogno di personale di Parigi-Charles de Gaulle sarà tale entro il 2026 da garantire a tutti una posizione equivalente nel sito di Roissy. [post_title] => Air France dice addio a Parigi Orly dal 2026. Subentra Transavia [post_date] => 2023-10-19T09:19:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697707188000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454231 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Movieland – The Hollywood Park propone un mese di eventi e show per far rivivere le atmosfere più macabre del mondo dei film a tutti i visitatori. Per celebrare Halloween, Movieland – The Hollywood Park, ha in serbo un finale di stagione ricco, con tre spettacolari eventi cinematografici. Il 21 e 22 ottobre l’appuntamento è con i Days of the Ghosts a Movieland Park, nel corso del quale tutti i fan degli acchiappafantasmi potranno avere incontri ravvicinati con alcuni personaggi del famoso film. Il 28 ottobre, a Movieland – The Hollywood Park, arrivano i demoni di “Krampus”, figure terrificanti vestite con pelli di capra e maschere in legno cammineranno tra le strade del parco per una domenica da paura. Il 31 ottobre si chiude con l’Halloween Night per un’atmosfera da brividi! Il parco sarà aperto dalle ore 10:00 a mezzanotte: caratterizzazioni ed eventi speciali trasformeranno il parco divertimenti in un set da film horror, solo per cuori coraggiosi! Inoltre, i mostri si daranno appuntamento per ballare con il Dj set in programma. Per il tutto il mese e durante gli eventi, non mancheranno attività per grandi e piccini, dal Labyrinth with Granny al Monster Chef, dal Truccabimbi…da paura fino al Dolcetto o Scherzetto? Per restare senza fiato, torna a Movieland – The Hollywood Park l’extreme experience ASYLUM - Katharina’s Revenge: un percorso horror con attori, riservato ai soli ospiti maggiorenni, che metterà in scena situazioni ed interazioni con il pubblico particolarmente “forti”. Non mancheranno poi gli show che contraddistinguono Movieland. Per tutto il mese di ottobre, il palinsesto si arricchisce, grazie anche a graditi ritorni come lo “Sweet Nightmare”: una storia d'amore tra la vita e la morte, con un inaspettato finale. [post_title] => A Movieland The Hollywood Park un mese di eventi per Halloween [post_date] => 2023-10-18T09:40:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697622037000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la liguria vola florida al fort lauderdale international boat show incontrare gli operatori delleast coast" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":102,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":900,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' partita la nuova campagna globale di Singapore dal claim “Made in Singapore”. L’obiettivo è quello di raccontare come i momenti ordinari di tutti i giorni possono diventare straordinari e indimenticabili a Singapore, e quindi ispirare i viaggi verso la Città del Leone e rafforzare l’idea di una destinazione in grado di trasformare l'immaginazione in realtà.\r

\r

La campagna riveste di una nuova veste il destination brand 'Passion Made Possible': uno spirito in grado di soddisfare le passioni individuali e creare nuove possibilità ma che vuole anche invogliare i viaggiatori a scegliere Singapore come nuova meta e scoprire tante nuove esperienze, dalle attrazioni più iconiche alle aree verdi.\r

\r

Made in Singapore, partita nei mercati chiave a livello globale e sui social, più audace e divertente per trasmettere lo spirito della destinazione, è caratterizzata da uno storytelling in grado di entrare in contatto con diverse tipologie di turisti, soprattutto le nuove generazioni e mostrare le principali peculiarità del Paese. Singapore, chiamata anche \"City in Nature\" per la sua inaspettata ricchezza di aree verdi, non è solo vivace e cosmopolita, ma è anche ricca di un solido patrimonio multiculturale.\r

\r

Made in Singapore includerà attivazioni come partnership industriali, collaborazioni con content creators e viaggi per permettere ai media e agli influencer di immergersi nelle esperienze Made in Singapore.\r

\r

Sulle novità di prodotto il Singapore Tourism Board sottolinea inoltre che i nuovi investimenti vertono verso nuovi trend per cui la nightlife, le spiagge, lo shopping, esperienze più conosciute, saranno affiancate da quelle meno note, turismo open air, il turismo attivo e diversità culturali, da Little India a Chinatown.\r

\r

Obiettivo di allungare la permanenza media. Tra gli eventi la Formula 1 rimane perla della destinazione. Nel 2025 è in arrivo anche Disney Cruise e il primo hotel Como Singapore.\r

\r

Tra le attrazioni principali, il forest bathing del Rain Vortex all'aeroporto Jewel Changi, il pasto all’Hawker Center Lau Pa Sat e l’Air Show di volatili del nuovo Mandai Bird Paradise, come nuove esperienze a Singapore.\r

\r

Per una maggiore spinta dei flussi italiani, anche Singapore Airlines, che già opera su una rotazione giornaliera da Milano, prevede per giugno del prossimo anno di portare Roma a quattro voli settimanali.\r

\r

Per il lancio della campagna sono stati presenti a Milano Kershing Goh e Carrie Kwik, Francesco Corte Colò e Melissa Thompson del Singapore Tourism Board per l’area Western Europe che raccontano di un’Italia nella top five europea della classifica di arrivi, in ripresa al 57% rispetto al 2019, dopo Regno Unito, Germania e Francia. Per quanto riguarda gli arrivi internazionali, in generale, è previsto un ritorno alle cifre pre pandemia per il 2024-2025.","post_title":"'Made in Singapore': al via la nuova campagna","post_date":"2023-10-20T15:41:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["singapore-tourism-board"],"post_tag_name":["Singapore tourism board"]},"sort":[1697816462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454484","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Small Luxury Hotels of the World con i suoi 77 boutique hotel in Italia offre un’esclusiva varietà di dimore di lusso. Dei 520 hotel in oltre 90 Paesi nel mondo il 15% del totale sono italiani. A Milano l’occasione per incontrare i proprietari e i general manager di alcuni degli hotel più iconici della collezione italiana e il senior management di Slh e sviluppare accordi chiave nel segmento corporate.\r

\r

“Essere 'small' è bellissimo, è prezioso, è sostenibile - afferma Daniel Luddington, vice od development Slh -. I nostri hotel sono piccole case, palazzi o ville, rinnovati, ristrutturati e riportati a nuova vita. Non badiamo molto all’extra lusso perché il lusso dei nostri piccoli hotel sono le poche camere a conduzione familiare dove lo spirito è quello di far sentire l’ospite come a casa propria; dove sei un ospite per nome e non per numero di camera; dove il lusso è l’intimità e il comfort di un piccolo hotel situato in un luogo tranquillo o immerso nella natura; essere un hotel gestito dai proprietari e personale autoctono dove poter vivere esperienze locali o attività all’aria aperta.\r

\r

Le new entry per l’estate del 2024 arriveranno dalla Toscana, Amalfi e Rapallo. Inoltre sono in corso valutazioni e ricerche in Sicilia, Puglia in generale al Sud.\r

\r

“Andiamo alla scoperta di piccoli gioielli, agriturismo o fattorie che riflettono queste caratteristiche molto ricercate dagli ospiti. E l’Italia è la casa di tutto ciò”.\r

\r

Silvia Leonardi, comunication e social marketing Hotel della Ville di Monza, rappresenta una struttura con le caratteristiche della collezione Slh: ”Siamo una piccola casa di lusso fuori Milano dove l’ospite si sente come a casa. A metà strada tra il lago di Como e Milano, risentiamo dei flussi turistici verso l’una e l’altra destinazione. Clientela prettamente straniera per l’80% e italiana per il 20%”. Con ristorante gourmet, aperto a tutti, classificato il miglior ristorante di Monza e difronte alla Villa Reale e il suo meraviglioso parco, il boutique hotel gestito dalla famiglia Nardi dal 1958, albergatori alla quarta generazione, risulta una destinazione molto attraente anche per le gite fuori porta.\r

\r

Nel contesto di vita all’aria aperta, il Donna Carmela, resort & lodges di Riposto in provincia di Catania, testimonia e brilla a tutto green. “Sì, è importante il lusso della camera e la qualità dei servizi ma per noi il lusso è il luogo in cui è ubicato l’hotel immersi nella natura all’interno di un vivaio di 40 ettari con più di 5 mila varietà di piante. Siamo in un’oasi botanica che strizza l’occhio al tropicale. Oggi - spiega Mario Faro proprietario e ceo di Donna Carmela - il vero lusso è stare a contatto con la natura, in un luogo isolato ma vicino alle maggiori mete turistiche, l’Etna e Taormina, a soli 20 minuti. A 30 dalla nostra cantina dove poter degustare vini e risalire l’Etna per vedere il cratere centrale. Inoltre a Radice Pura, parco botanico, organizziamo una manifestazione internazionale Radice Pura Garden Festival e il concorso di idee per giovani paesaggisti. Selezioniamo i progetti più belli che andiamo a costruiamo a nostre spese per essere poi visitabili dai turisti. Mostriamo la nostra biodiversità: dal mare all’Etna oggi abbiamo il clima di 4 continenti”.","post_title":"Primo evento di Small Luxury Hotels of the World in Italia. Le new entry 2024","post_date":"2023-10-20T12:39:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["donna-carmela","hotel-de-la-ville","small-luxury-hotel"],"post_tag_name":["donna carmela","hotel de la ville","small luxury hotel"]},"sort":[1697805555000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454463","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la prima volta la Liguria sarà presente al prossimo Fort Lauderdale International Boat Show in programma dal 25 al 29 ottobre 2023 in Florida.\r

\r

Lo stand di Regione Liguria e di Agenzia “In Liguria” sarà l'unico di un ente italiano al Salone e sarà inserito nella collettiva italiana di ITA (Italian Trade Agency - presso ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane). Durante i cinque giorni della manifestazione, i visitatori dello stand potranno degustare alcune prelibatezze della Liguria come amaretti, baci di dama e canestrelli offerti da un'azienda dolciaria ligure.\r

\r

Giovedì 26 ottobre a Miami, avrà luogo una serata promozionale dedicata alla Liguria rivolta a tour operator e stampa specializzata: nel corso dell’evento, realizzato in collaborazione con Enit, avrà luogo una presentazione della Liguria a cui seguirà un tappa a sessione competitiva del 'Campionato mondiale del pesto al Mortaio', con dieci partecipanti. Seguirà una degustazione di trofie al pesto, focaccia e vini liguri. Alla serata saranno presenti, oltre all’assessore al Turismo Augusto Sartori, anche il Console italiano a Miami Michele Mistò, il delegato in Florida dell'Accademia Italiana della Cucina Antonio Pianta, il referente dell'associazione “Liguri nel Mondo” Francesco Talarico e membri di associazioni di italiani all'estero con cui da tempo Regione Liguria ha instaurato un dialogo per trattare l'importante tema del turismo delle radici. Il 2024, infatti, è stato dichiarato “Anno delle radici” dal ministero della Cultura e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.\r

\r

«Nel 2023 abbiamo assistito alla grande crescita dei visitatori da oltre oceano, a cominciare dagli statunitensi - spiega Augusto Sartori assessore al Turismo della Liguria - che, andando oltre le aspettative, hanno premiato la nostra Regione dimostrandosi grandi amanti di località come le Cinque Terre e Portofino. Nel dettaglio, da gennaio a settembre abbiamo avuto ben quasi 460mila presenze di americani con un netto aumento (+26%) rispetto al 2022. Comparando i dati definitivi di luglio con i dati del 2019, pertanto pre pandemia, la crescita percentuale è del 27% un dato davvero entusiasmante».\r

\r

«In un’ottica di marketing territoriale, Agenzia in Liguria prosegue l’attività di promozione turistica a 360° - aggiunge il direttore di Agenzia 'InLiguria' Matteo Garnero - e si prepara a raccontare la Liguria, ovvero l’ 'Italian Riviera', come è conosciuta all’estero, a più di 60 operatori appartenenti ai maggiori tour operator dell’East Coast. Dall’indagine effettuata tramite i canali Enit sta crescendo la domanda di turismo incentive e, in termini di settore crocieristico, di proposte per il pre e post tour per le crociere, tour luxury e tour personalizzati, cui la Liguria può rispondere grazie all’ampio ventaglio di opportunità del territorio. In tema di turismo delle radici infine, è iniziato lo studio delle offerte del mercato ligure, per studiare anche con gli operatori dei piani coordinati per il viaggiatore delle radici».\r

\r

","post_title":"La Liguria vola in Florida al Fort Lauderdale International Boat Show per incontrare gli operatori dell'East Coast","post_date":"2023-10-20T10:49:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697798964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454422","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sulla scia del grande successo di HalLEOween che vede Leolandia vestita a tema fino al 5 novembre, il parco svela i dettagli della giornata del 31 ottobre: tra dolcetti, scherzetti e altre sorprese tutte da ridere, si festeggerà l’unico Halloween a misura di famiglia fino a tarda sera, approfittando dell’apertura straordinaria del parco dalle 10:00 alle 21:30.\r

\r

Dodici ore di divertimento, giochi, spettacoli e fantastiche attrazioni: a partire dal nuovissimo e maestoso drago che sorveglia minaccioso il parco dall’alto della Torre Mediterranea e protegge i piccoli ospiti di Leolandia tra nuvole di fumo e inquietanti ruggiti.\r

\r

Proprio i draghi saranno protagonisti di un gioco interattivo che coinvolgerà gli ospiti di tutte le età: grazie ad una nuova tecnologia e tramite il proprio smartphone, adulti e piccini potranno seguire i consigli e i suggerimenti del grande drago e partecipare ad una vera e propria caccia al tesoro, alla ricerca delle quattro sfere magiche la cui unione, dopo il tramonto, darà vita ad uno speciale spettacolo, seguito da una cascata di fuochi pirotecnici che lasceranno tutti a bocca aperta.\r

\r

Tra zucche, streghe pasticcione e scope volanti, la giornata sarà animata da un palinsesto speciale di spettacoli: il welcome show Benvenuti a HalLEOween! insieme a tutti protagonisti del parco, la babydance Leo e la Bambola Stregata, lo show in Arena Le Streghe della Luna e il musical I Fiori della Magia. Al calar del sole, spazio alla parata stregata con costumi e coreografie a tema Halloween che animeranno le vie del parco.\r

\r

«Halloween si conferma uno dei momenti centrali della stagione di Leolandia - pspiega Giuseppe Ira, Presidente Leolandia - La sua importanza è cresciuta negli anni e per questa ragione abbiamo deciso di investire sempre di più con spettacoli, costumi e scenografie di grande impatto. Puntiamo a costruire soluzioni e momenti di intrattenimento coinvolgenti che colpiscano l’attenzione senza spaventare i più piccoli, lasciando solo ricordi piacevoli. Siamo gli unici che offrono un intero parco vestito per Halloween progettato esclusivamente per le famiglie ed i loro bambini».","post_title":"Leolandia, la notte di HalLEOween con una Festa ricca di sorprese","post_date":"2023-10-20T10:00:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697796016000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454464","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terzo trimestre in rosso per American Airlines, che nei tre mesi chiusi a fine settembre ha riportato una perdita di 545 milioni di dollari, con un aumento delle spese del 9,4% rispetto all'anno precedente, tra cui un incremento del 17% del prezzo del carburante.\r

\r

Il 19 ottobre il vettore con sede a Fort Worth ha dichiarato che i suoi costi operativi sono stati pari a 13,7 miliardi di dollari, mentre i ricavi nello stesso periodo hanno raggiunto i 13,5 miliardi di dollari, leggermente superiori all'anno precedente.\r

\r

In ogni caso, la compagnia inquadra il trimestre in modo positivo, notando che ha realizzato un utile ante imposte rettificato di 362 milioni di dollari.\r

\r

In base al trend della domanda e alle attuali previsioni sul prezzo del carburante ed escludendo l'impatto di voci straordinarie, American Airlines prevede che il margine operativo rettificato per il quarto trimestre 2023 sarà compreso tra il 2% e il 4% e che il margine operativo rettificato per l'intero anno 2023 sarà di circa il 7% (in calo rispetto a una previsione precedente che prevedeva un margine pari al 10%).\r

\r

\"Il team di American Airlines continua a produrre ottimi risultati - ha dichiarato il ceo del vettore, Robert Isom - Il nostro team sta offrendo affidabilità e prestazioni operative da record. Stiamo portando avanti i nostri piani e rimaniamo ben posizionati per il futuro, supportati dalla forza della nostra rete, dalla nostra flotta giovane e moderna e dal nostro eccezionale team\".","post_title":"American Airlines: il terzo trimestre in rosso porta a ridimensionare le stime per fine 2023","post_date":"2023-10-20T09:53:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697795600000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lerici debutta nell'elenco 2023 dei 'Best Tourism Villages' dell'Unwto. Durante l'assemblea dell'organizzazione mondiale del turismo, in corso in questi giorni a Samarcanda (Uzbekistan), il ministero del Turismo ha ritirato il premio volto a individuare e incentivare programmi di sviluppo sostenibile nelle località rurali, che mettano a frutto le potenzialità del turismo per salvaguardare le piccole comunità e creare nuove opportunità, per il raggiungimento degli Obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.\r

\r

La candidatura di Lerici è stata presentata dal ministero del Turismo perché, questo comune ligure che conta su poco più di 10.000 abitanti, si trova in un'area in cui sono fortemente rappresentate attività tradizionali e che hanno un forte impatto identitario: tutte caratteristiche che rispettano i requisiti del bando. Oltre a Lerici altri due comuni, Civita di Bagnoregio e Sabbioneta, sono stati selezionati tra 260 candidature da oltre 60 paesi, per partecipare al programma di upgrade per entrare a far parte di un network globale insieme alle altre località.\r

\r

«Una notizia che ci riempie di orgoglio - commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè - e che pone l'Italia dei Borghi, al centro del mondo. Lerici è uno dei 5600 borghi della nostra Nazione che rappresenta l'Italia autentica, quella del saper fare, del saper accogliere, quell'Italia delle eccellenze e delle bellezze che sono invidiate da tutto il mondo, sinonimo di eccellenza e alfieri del Made in Italy che il governo si impegna a valorizzare nel suo mandato».\r

\r

Secondo Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici, «il turismo è la vocazione del nostro territorio. Il Golfo dei Poeti, come viene riconosciuto in tutto il mondo, è la nostra terra e ospita da sempre cultura, in tutte le sue forme».\r

\r

Dal lancio dell'iniziativa nel 2021, hanno ottenuto il riconoscimento di Best Tourism Village i borghi di San Ginesio (2021), Sauris e l'isola del Giglio (2022), mentre Otricoli è stato ammesso al programma \"upgrade\".\r

","post_title":"Liguria: Lerici entra nell'elenco 2023 dei 'Best Tourism Villages' dell'Unwto","post_date":"2023-10-19T14:59:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697727552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454401","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inverno Ryanair da Genova prevede otto rotte, in pratica il quadruplo rispetto a quelle operate nel periodo pre-pandemia; spiccano nell'operativo i collegamenti verso le isole, con fino a tre voli per la Sardegna e la Sicilia durante il periodo di punta di Natale.\r

Il network include quindi le destinazioni di Bari, Cagliari, Bruxelles, Catania, Napoli, Palermo, Londra Stansted e Lamezia Terme, per un totale di 34 voli ogni settimana e il supporto a oltre 500 posti di lavoro nella regione.\r

\r

«Operazioni efficienti e costi aeroportuali competitivi sono le basi su cui costruiamo l’incremento del traffico e la connettività a lungo termine - afferma Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -. Abbiamo lavorato in collaborazione con i nostri partner dell’aeroporto di Genova, per assicurare la crescita e migliorare i servizi per tutti coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Genova e la Liguria».\r

Piero Righi, direttore generale dell’Aeroporto di Genova, aggiunge: «Siamo soddisfatti dei risultati della cooperazione con Ryanair che ha sempre dimostrato di riuscire a sviluppare traffico laddove le condizioni di mercato fossero favorevoli, adattando e consolidando l’operativo in modo da rispondere al meglio alle aspettative della domanda».\r

","post_title":"L'inverno di Ryanair a Genova decolla con un network di otto destinazioni","post_date":"2023-10-19T11:23:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697714581000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454351","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France abbandonerà l'aeroporto di Parigi Orly entro il 2026, sulla scia di una flessione del 40% dei viaggi aerei domestici e addirittura del 60% per i viaggi di andata e ritorno in giornata. La compagnia concentrerà le proprie operazioni nazionali sullo scalo di Charles de Gaulle, con la sola eccezione delle rotte per la Corsica, che saranno mantenute da Orly nel quadro della Delegazione di Servizio Pubblico (DSsp) \r

\r

Sei le rotte interessate dal taglio: tre verso i Territori d'Oltremare (Pointe-à-Pitre, Fort-de-France e Saint-Denis de La Réunion) e altre tre verso Tolosa, Marsiglia e Nizza.\r

\r

Transavia subentrerà a servire Tolosa, Marsiglia e Nizza da Parigi Orly, a partire dall'estate 2026. La divisione low cost di Air France-Klm diventerà così “l'operatore di riferimento del gruppo Air France dall'aeroporto di Parigi-Orly. Transavia continuerà il suo percorso di sviluppo, in particolare grazie al potenziamento della sua nuova flotta composta dalla famiglia Airbus A320neo. Chiaramente, rafforzerà il suo ruolo di vettore nazionale point-to-point, mentre Air France trasporterà i viaggiatori da Tolosa, Marsiglia e Nizza al suo hub di Parigi-Charles de Gaulle per alimentare i suoi voli internazionali.\r

\r

L'impatto di questa iniziativa sull'occupazione a Tolosa, Marsiglia e Nizza sarebbe limitato, e i dipendenti verrebbero gestiti esclusivamente sulla base di trasferimenti e partenze volontarie. Le basi dell'equipaggio di volo in queste stazioni verrebbero mantenute.\r

\r

Per quanto riguarda i dipendenti con sede a Parigi-Orly, il fabbisogno di personale di Parigi-Charles de Gaulle sarà tale entro il 2026 da garantire a tutti una posizione equivalente nel sito di Roissy.","post_title":"Air France dice addio a Parigi Orly dal 2026. Subentra Transavia","post_date":"2023-10-19T09:19:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697707188000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Movieland – The Hollywood Park propone un mese di eventi e show per far rivivere le atmosfere più macabre del mondo dei film a tutti i visitatori.\r

\r

Per celebrare Halloween, Movieland – The Hollywood Park, ha in serbo un finale di stagione ricco, con tre spettacolari eventi cinematografici.\r

\r

Il 21 e 22 ottobre l’appuntamento è con i Days of the Ghosts a Movieland Park, nel corso del quale tutti i fan degli acchiappafantasmi potranno avere incontri ravvicinati con alcuni personaggi del famoso film.\r

Il 28 ottobre, a Movieland – The Hollywood Park, arrivano i demoni di “Krampus”, figure terrificanti vestite con pelli di capra e maschere in legno cammineranno tra le strade del parco per una domenica da paura.\r

\r

Il 31 ottobre si chiude con l’Halloween Night per un’atmosfera da brividi! Il parco sarà aperto dalle ore 10:00 a mezzanotte: caratterizzazioni ed eventi speciali trasformeranno il parco divertimenti in un set da film horror, solo per cuori coraggiosi! Inoltre, i mostri si daranno appuntamento per ballare con il Dj set in programma.\r

\r

Per il tutto il mese e durante gli eventi, non mancheranno attività per grandi e piccini, dal Labyrinth with Granny al Monster Chef, dal Truccabimbi…da paura fino al Dolcetto o Scherzetto?\r

\r

Per restare senza fiato, torna a Movieland – The Hollywood Park l’extreme experience ASYLUM - Katharina’s Revenge: un percorso horror con attori, riservato ai soli ospiti maggiorenni, che metterà in scena situazioni ed interazioni con il pubblico particolarmente “forti”.\r

\r

Non mancheranno poi gli show che contraddistinguono Movieland. Per tutto il mese di ottobre, il palinsesto si arricchisce, grazie anche a graditi ritorni come lo “Sweet Nightmare”: una storia d'amore tra la vita e la morte, con un inaspettato finale.\r

\r

\r

\r

","post_title":"A Movieland The Hollywood Park un mese di eventi per Halloween","post_date":"2023-10-18T09:40:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697622037000]}]}}