La Liguria punta sui Paesi Bassi e partecipa alla fiera “Vakantiebeurs” E’ in corso a Utrecht fino al 14 gennaio “Vakantiebeurs”, la più importante fiera dei Paesi Bassi dedicata agli appassionati di viaggi e agli operatori del comparto. La Liguria è presente allo stand collettivo di ENIT con uno spazio progettato per l’occasione, le cui grafiche rimandano alle attività outdoor che si possono praticare nella nostra regione. Una scelta in linea con il focus principale della manifestazione che richiama agenti di viaggio, giornalisti e visitatori da tutta Europa (e non solo) interessati all’ offerta di turismo all’aria aperta e in cerca di proposte sostenibili grazie alle quali sia possibile integrare la scoperta del territorio, il mare, la cultura e lo sport, con particolare riguardo a trekking e cicloturismo. «Iniziamo il 2024 come abbiamo finito il 2023 cioè facendo promozione della Liguria presso le più importanti fiere nazionali ed internazionali – spiega l’assessore regionale al Turismo, Augusto Sartori – Il Vakantiebeurs di Utrecht è una di queste ed è uno degli eventi più in espansione visto che quest’anno ci sono più espositori e sono previsti dagli organizzatori più visitatori rispetto alla scorsa edizione. La scelta di essere presenti a questa manifestazione non è casuale dato che gli olandesi sono tra i turisti più affezionati e presenti in Liguria con quasi 400 mila presenze registrate durante l’anno appena trascorso. La possibilità di fare turismo outdoor in qualsiasi stagione è una delle peculiarità della Liguria che maggiormente attrae i turisti provenienti dai Paesi Bassi e che dovremo incrementare con offerte sempre più interessanti e invitanti». L’edizione 2023, cui Regione Liguria ha partecipato insieme ad alcuni operatori del settore, ha contato più di 65.000 i visitatori, con 420 espositori che hanno rappresentato una totalità di 107 Paesi. Insieme all’ agenzia di promozione turistica della regione, “InLiguria”, sono presenti alla fiera sette operatori che rappresentano tutto il territorio ligure. Condividi

