La Liguria a Monaco di Baviera, focus su turismo, fiori ed enogastronomia La Liguria a Monaco di Baviera per una giornata speciale di business organizzata da Regione Liguria che ha coinvolto 24 realtà imprenditoriali del territorio. In collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Tedesca e la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria sono stati organizzati una serie di appuntamenti ed eventi per permettere agli operatori presenti di proporsi al mercato tedesco, con eventi studiati ad hoc. Un’importante occasione per rafforzare i rapporti tra Liguria e Germania, mercato di riferimento per il turismo, ma non solo. L’iniziativa si inserisce nel lavoro di internazionalizzazione e promozione delle aziende liguri all’estero, portato avanti dalla Regione Liguria, secondo la logica di valorizzazione delle proprie eccellenze come volano per l’economia del territorio. Nella sede di Eataly di Monaco, i produttori liguri del settore agroalimentare e vinicolo hanno potuto offrire dimostrazioni e degustazioni delle loro specialità durante gli incontri B2B con gli operatori della grande distribuzione, del settore Ho.Re.Ca. e importatori di prodotti tipici. Gli ospiti tedeschi hanno potuto immergersi nelle tradizioni liguri con una serie di momenti di animazione: una gara di pesto al mortaio – tappa ufficiale del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio – che ha visto protagonisti giornalisti e gastronomi tedeschi, impegnati nella preparazione della famosa specialità genovese sotto l’occhio attento di una giuria specializzata. A seguire, una masterclass dedicata ai vini liguri ha permesso di scoprire alcune delle etichette più rappresentative del territorio, mentre una degustazione guidata di olio Evo ha offerto una panoramica sull’importanza della qualità e delle proprietà benefiche degli oli liguri. La giornata di business sul mercato tedesco si è conclusa con un evento dedicato al turismo, un’occasione per conoscere in anticipo l’offerta che la Liguria proporrà nel 2025. Il Direttore della Camera di Commercio Italo-Tedesca ha aperto la presentazione ufficiale delle opportunità turistiche della Liguria, supportato dal Console Italiano a Monaco, e gli operatori liguri hanno presentato al pubblico i pacchetti e le esperienze disponibili nella regione, incontrando tour operator e agenzie di viaggio locali. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479347 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Liguria a Monaco di Baviera per una giornata speciale di business organizzata da Regione Liguria che ha coinvolto 24 realtà imprenditoriali del territorio. In collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Tedesca e la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria sono stati organizzati una serie di appuntamenti ed eventi per permettere agli operatori presenti di proporsi al mercato tedesco, con eventi studiati ad hoc. Un’importante occasione per rafforzare i rapporti tra Liguria e Germania, mercato di riferimento per il turismo, ma non solo. L’iniziativa si inserisce nel lavoro di internazionalizzazione e promozione delle aziende liguri all’estero, portato avanti dalla Regione Liguria, secondo la logica di valorizzazione delle proprie eccellenze come volano per l’economia del territorio. Nella sede di Eataly di Monaco, i produttori liguri del settore agroalimentare e vinicolo hanno potuto offrire dimostrazioni e degustazioni delle loro specialità durante gli incontri B2B con gli operatori della grande distribuzione, del settore Ho.Re.Ca. e importatori di prodotti tipici. Gli ospiti tedeschi hanno potuto immergersi nelle tradizioni liguri con una serie di momenti di animazione: una gara di pesto al mortaio – tappa ufficiale del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio – che ha visto protagonisti giornalisti e gastronomi tedeschi, impegnati nella preparazione della famosa specialità genovese sotto l’occhio attento di una giuria specializzata. A seguire, una masterclass dedicata ai vini liguri ha permesso di scoprire alcune delle etichette più rappresentative del territorio, mentre una degustazione guidata di olio Evo ha offerto una panoramica sull’importanza della qualità e delle proprietà benefiche degli oli liguri. La giornata di business sul mercato tedesco si è conclusa con un evento dedicato al turismo, un’occasione per conoscere in anticipo l’offerta che la Liguria proporrà nel 2025. Il Direttore della Camera di Commercio Italo-Tedesca ha aperto la presentazione ufficiale delle opportunità turistiche della Liguria, supportato dal Console Italiano a Monaco, e gli operatori liguri hanno presentato al pubblico i pacchetti e le esperienze disponibili nella regione, incontrando tour operator e agenzie di viaggio locali. [post_title] => La Liguria a Monaco di Baviera, focus su turismo, fiori ed enogastronomia [post_date] => 2024-11-20T11:35:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732102525000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479340 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aizhana Zhantuarov è la nuova responsabile sales, marketing & revenue della Icon Collection. Con oltre sette anni di esperienza dirigenziale in ambito commerciale, revenue e operativo, Aizhana porta con sé una consolidata expertise nel settore dell’ospitalità e del lusso, maturata attraverso collaborazioni con brand iconici e lanci di progetti prestigiosi. Nel corso della sua carriera, ha gestito strategie di sviluppo commerciale e revenue per rinomate strutture come il Grand Hotel San Pietro Taormina, l’Alpen Suite Hotel Madonna di Campiglio e il Grand Hotel Villa Serbelloni. Ha inoltre contribuito al lancio di nuove realtà di lusso, come Casa di Langa, Praia Art Resort e Villa Soligo. Tra i suoi obiettivi principali c'è ora l'espansione della presenza di mercato della Icon Collection, con un focus su strategie mirate a rafforzare il posizionamento nel segmento leisure di lusso. La sua attenzione è rivolta anche all’ottimizzazione delle performance finanziarie, perseguendo risultati sostenibili e a lungo termine. “L’ingresso di Aizhana Zhantuarov nella nostra squadra rappresenta un passo importante per noi - sottolinea il direttore generale del gruppo, Ciro Verrocchi -. La sua esperienza e visione strategica contribuiranno a rafforzare il nostro posizionamento, sia nei mercati consolidati sa in quelli prospect". [post_title] => Aizhana Zhantuarov nuova responsabile sales, marketing & revenue della Icon Collection [post_date] => 2024-11-20T11:06:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732100801000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479334 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479337" align="alignleft" width="300"] Matteo Della Valle[/caption] Doppia novità in casa Gnv, che nomina Matteo Della Valle nuovo chief commercial officer della compagnia e Matteo De Candia direttore generale in Spagna. Con il nuovo incarico Della Valle, già passengers sales & marketing staff director, amplia le proprie responsabilità assumendo il coordinamento delle attività sia per il comparto passeggeri, sia per quello merci. De Candia, precedentemente freight commercial director, assume ora la guida della compagnia in Spagna, con l’obiettivo di consolidare le attività nel mercato iberico, sia per i passeggeri, sia per il trasporto merci, con un focus specifico sulle opportunità di crescita nelle isole Baleari, dove il comparto è particolarmente strategico e vale circa il 20% del business. [caption id="attachment_479338" align="alignright" width="225"] Matteo De Candia[/caption] "Con soddisfazione annunciamo queste nuove nomine che vanno a valorizzare due nostre risorse interne. Matteo Della Valle, con un'esperienza consolidata nel settore delle vendite per il segmento passeggeri e ora con una visione estesa anche al comparto merci, e Matteo De Candia, con la sua comprovata esperienza nel settore merci e già una profonda conoscenza del mercato spagnolo - sottolinea l'amministratore delegato di Gnv, Matteo Catani -. Auguro loro il meglio in questa sfida, certo che contribuiranno a garantire una presenza ancora più efficace nei nostri mercati di riferimento e a dare ulteriore impulso allo sviluppo del business della compagnia". [post_title] => Gnv: Matteo Della Valle nuovo cco; Matteo De Candia nominato direttore generale Spagna [post_date] => 2024-11-20T10:59:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732100397000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479330 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' boom di prenotazioni verso le mete europee in casa United Airlines: la compagnia segnala una crescita di quasi il 30% rispetto al 2019 e di quasi il 10% rispetto all'anno scorso, precisando che un numero maggiore di americani sceglie una vacanza esperienziale. Complessivamente United stima che le festività 2024 saranno le più trafficate, con circa 25 milioni di passeggeri, pari ad un aumento del 6% rispetto al 2023. Un'indagine Deloitte citata dalla compagnia aerea, evidenzia un incremento della spesa dei consumatori per le esperienze del 16%, mentre la spesa per i regali rimarrà invariata. Rotta quindi verso le destinazioni che tradizionalmente ospitano i più famosi mercatini di Natale: United è pronta per la sua stagione festiva più intensa di sempre e prevede di offrire quasi 60 voli giornalieri senza scalo dai suoi hub statunitensi verso l'Europa nei mesi di novembre e dicembre, più di qualsiasi altra compagnia aerea americana. Il vettore opera dai propri hub Usa voli giornalieri duretti per 16 città europee dove visitare i tipici mercatini, tra cui Berlino, Francoforte, Monaco, Edimburgo, Zurigo, Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi; i viaggiatori possono inoltre visitare un numero ancora maggiore di mercatini grazie alla partnership di United con il Gruppo Lufthansa e con le ferrovie Deutsche Bahn, che collegano i viaggiatori a più di 130 destinazioni in tutta Europa. [post_title] => United Airlines, boom di prenotazioni sulle rotte europee per le festività [post_date] => 2024-11-20T09:59:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732096797000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479228 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha preso il via alla Spezia la seconda parte del progetto Nice Welcome, finanziato dal comune della Spezia, sostenuto dalle associazioni di categoria Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, ed erogato da Formimpresa Liguria, che mira ad attuare e promuovere la formazione nei settori richiesti dal mercato del lavoro, in particolare nel campo del turismo, con l’obiettivo di rispondere al fabbisogno occupazionale e stimolare la crescita del tessuto socio economico del territorio. «Offrire una formazione specifica e di qualità ai nostri giovani è fondamentale per individuare sbocchi occupazionali attinenti alle richieste del territorio. – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini –. Questo progetto, che già nella scorsa edizione ha riscosso molto successo, è frutto della stretta sinergia tra il comune e le associazioni di categoria e rappresenta un’ottima opportunità per rispondere alla crescente necessità del settore, dettato dal considerevole aumento del turismo nella nostra città che ha registrato un incremento del numero di presenze di oltre il 16%». Dopo una prima parte conclusasi con ottimi risultati in primavera, che ha visto l’erogazione di 30 ore di formazione e quattro corsi (digital marketing, inglese avanzato, cameriere ai piani e aggiornamento per guide turistiche), il progetto Nice Welcome prosegue offrendo ulteriori quattro perorsi di formazione su 104 ore totali, che si svolgeranno presso le sedi delle associazioni di categoria e quattro giornate seminariali da organizzare presso la Camera di commercio della Spezia. Le attività proposte sono state pensate con una connotazione pratica affiancando ai corsi di formazione, seminari gratuiti aperti a tutti coloro che operano nei settori del turismo, alberghiero e della ristorazione. I corsi sono rivolti a tutti gli operatori e gli imprenditori del settore turistico con l’obiettivo di aggiornare e accrescere le proprie competenze professionali per migliorare l’accoglienza e i servizi offerti ai visitatori. «Abbiamo deciso di sostenere anche la seconda parte del progetto Nice Welcome - aggiunge l’assessore al Turismo, Maria Grazia Frijia - mantenendo il nostro impegno per la formazione professionale nel campo dell’accoglienza e del turismo, due settori cardine che hanno segnato lo sviluppo all’economia spezzina negli ultimi anni. Il progetto, forte dell’esperienza passata, ritorna nella sua seconda parte con un taglio pratico e mirato all’aggiornamento e all’inserimento lavorativo degli operatori del turismo, grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria coinvolte nell’organizzazione del progetto. L’obiettivo che ci si pone è migliorare la qualità dei servizi offerti, anche attraverso la formazione professionale degli operatori e dei lavoratori del settore nonché promuovere con ogni modalità organizzativa la crescita del tessuto socio-economico locale. Questa anche per dare ai nostri giovani un’opportunità di impego e allo stesso tempo fornire ai nostri ospiti servizi efficienti e di qualità». [post_title] => La Spezia, con Nice Welcome si punta sulla formazione per il settore turistico e l'accoglienza [post_date] => 2024-11-20T09:25:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732094743000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479266 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serie di eventi speciali diversi per ognuno dei cinque resort maldiviani di Sun Siyam. E' il programma per le vacanze di fine anno che il gruppo ha pensato di dedicare ai propri ospiti: famiglie, coppie, gruppi di amici... Al Siyam World si festeggia quindi con Level Up: Game Fest 2024, durante il quale si potranno partecipare a tantissime attività, assaggiare la cucina di chef stellati, tra cui gli inglesi Tom Brown e Brad Carter, assistere alle esibizioni di artisti di fama mondiale come One Violin e i dj Jetro, Fumez e The Engineer. Tutta la famiglia potrà inoltre sfidarsi in appassionanti corse sulla nuovissima pista di go-kart elettrici che si snoda tra la fitta vegetazione del resort. Al Sun Siyam Iru Fushi, Natale e Capodanno saranno invece nel segno del glamour e del fascino del Moulin Rouge. Gli ospiti saranno trasportati in un mondo di eleganza parigina nel bel mezzo dello straordinario rigoglio delle Maldive. A tavola si festeggerà tra piatti della tradizione natalizia e ricette locali maldiviane. Tanta musica dal vivo e dj session con produttori internazionali. Il momento clou del Capodanno sarà quindi il conto alla rovescia con uno spettacolo pirotecnico mozzafiato. AstroFest è poi il tema scelto dal Sun Siyam Olhuveli: si celebra lo spazio, con tanto di astronauti, pianeti luminosi e decorazioni stellari che catapulteranno gli ospiti in un universo abbagliante. Anche Babbo Natale farà un ingresso… stellare. Sono previsti caccia al tesoro con soprese galattiche, tornei di tennis, cocktail e cene di gala, dj session, musica dal vivo, mentre i bambini potranno cimentarsi nel fare un pupazzo di sabbia e nel partecipare a giochi creativi con tema astronauti. Punta all’eco-friendly il Sun Siyam Vilu Reef, con il programma Island Harmony, che mette in primo piano la natura con un focus sulla sostenibilità culturale: cocco, palme e bambù si trasformeranno in ornamenti festosi a conferma dell'impegno del resort verso un lusso eco-consapevole. Le celebrazioni natalizie prevedono musica dal vivo e giochi da spiaggia per famiglie e bambini, con sculture di sabbia e cinema in famiglia. E la notte di Capodanno, Led show a ritmo di musica. Il tema delle feste al Sun Siyam Iru Veli è infine Metamorphosis, simbolo di crescita e rinnovamento che verranno celebrati in ogni attività per evidenziare la bellezza nel rinnovarsi: tante attività come snorkeling con gli squali balena e con le mante, Christmas Cinema Paradise per tutta la famiglia, lezioni di yoga e pilates per adulti la mattina di Natale. La notte di Capodanno sarà animata da dj internazionali e dal collettivo di Wildfire Arts di Los Angeles, giocolieri del fuoco. [gallery ids="479268,479269,479270,479271,479272,479273"] [post_title] => Capodanno alle Maldive: cinque programmi speciali per altrettanti resort Sun Siyam [post_date] => 2024-11-19T12:26:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732019167000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479244 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La vacanza nei comprensori di Carezza e Obereggen in Val d'Ega non è semplicemente una vacanza sugli sci, ma un programma che, dallo sport all’enogastronomia, fino ad un suggestivo mercatino di Natale, esplora la montagna in tutte le proprie declinazioni. Il Santuario della Madonna di Pietralba, considerato il Duomo delle Dolomiti, sarà teatro di un piccolo, delizioso Mercatino di Natale. Nei weekend dal 23 novembre al 24 dicembre 2024 e tutti i giorni dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, dalle 10.30 alle 19, 8 bancarelle saranno immerse nella suggestiva atmosfera del famoso e maestoso santuario incorniciato dalle Dolomiti. Tra gli appuntamenti da non perdere l’Aperitivo lungo al rifugio Oberholz, situato a 2096 metri d’altezza e raggiungibile con l’omonima storica seggiovia, aperta appositamente dalle ore 18:00, con ultimo ritorno alle ore 23:30. Il 3 e il 17 gennaio, il 7 e il 21 febbraio, il 7 e il 21 marzo e l’8 e il 18 aprile del 2025, sarà quindi possibile salire senza attrezzatura e gustare cocktail ad hoc, varianti di spritz e finger food a un passo dalle stelle, osservando l’imbrunire e la notte calare sulle vette dalle grandi vetrate di una location d’eccezione. Il buono di 30 euro da acquistare presso l’ufficio skipass comprende l’aperitivo e la corsa in seggiovia andata e ritorno. Il 12 dicembre 2024 Carezza Dolomites ospita sulla pista Pra di Tori la VISA FIS Alpine Wordlcup di Snowboard, con i migliori atleti di numerose nazioni a sfidarsi in emozionanti gare parallele. Lunedì 16 dicembre 2024 fa invece tappa a Obereggen, sulla pista Maierl (pendenza massima fino al 55%), la Coppa Europa di sci, che costituisce come di consueto un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia, quest’anno previsto il 22 dicembre in Alta Badia. Infine, il 15 e 16 gennaio 2025, la FIS Coppa del Mondo di Telemark porta sulla suggestiva pista Masaré, proprio sotto il Rosengarten, un’emozionante gara sprint in due giorni, con specialità spettacolari come slalom gigante, salto, giro a 360 gradi e cross-country. Alle 21:30 di giovedì 2 gennaio nei pressi della Malga Frommer e di mercoledì 15 gennaio, 12 febbraio e 12 marzo 2025 sulla pista Pra di Tori, la Val d’Ega mette l’abito da sera per Carezza Snow Night: quello che va in scena è un vero e proprio spettacolo che illumina letteralmente tutti i modi di fare sport e divertirsi sulla neve, dal “leggendario” show dei maestri di sci, ispirato a Re Laurino, alle dimostrazioni di freestyle e di telemark classico e moderno. Servizio navetta gratuito da Nova Levante e Tires, con prenotazione nelle associazioni turistiche. [post_title] => Val d'Ega, tra sport ed enogastronomia gli eventi dell'inverno 24/25 [post_date] => 2024-11-19T11:24:11+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732015451000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna Bto- Be Travel Onlife alla Stazione Leopolda di Firenze il 27 e 28 novembre con il tema “Balance: Ai confluence in Travel”, una riflessione che mette al centro un dibattito essenziale per il settore turistico: raggiungere l’equilibrio tra intelligenza artificiale e il valore inestimabile dell’interazione umana. L'iniziativa, presentata a Roma presso la sede della Stampa estera a Palazzo Grazioli, promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica e PromoFirenze, giunge alla sua sedicesima edizione e si conferma uno dei principali appuntamenti in Italia per gli operatori turistici e gli innovatori digitali. I l programma, curato da un nutrito numero di esperti sotto la direzione scientifica di Francesco Tapinassi, affronta da varie angolature i quattro temi principali: Destination, Digital Strategy, Food & Wine Tourism e Hospitality. Per la due giorni attesi nel capoluogo toscano i rappresentanti dei maggiori player del turismo da Booking.com a Google Travel, da Airbnb a The Data Appeal Company insieme al CONI, Mastercard, Almaviva e a realtà come Vinitaly e Slow Food, solo per citarne alcune. Ampia anche la rappresentanza delle catene alberghiere come Four Seasons, Starhotels, Marriott International, Voihotels. Non mancheranno poi ricerche esclusive come quelle di PhoCusWright, Wine Meridian e dell’Università Bocconi. Oltre al filo rosso del rapporto tra AI e valore umano di cui si parla in questi giorni anche al G7 di Firenze, altri temi caldi di BTO saranno i cambiamenti climatici i cui riflessi verranno approfonditi, tra gli altri, dal climatologo Luca Mercalli; la robotica al servizio del turismo con Francisco Javier Martin Romo, country manager di Keenon Robotics. La sfida di BTO 2024 sarà quella di raccontare da varie angolature come l'AI possa valorizzare l'esperienza turistica mantenendo il tocco umano e l'autenticità culturale. Il ricco programma si articola in 4 topic: Digital Strategy, Destination, Food & Wine Tourism e Hospitality. Sotto la guida di Nicola Zoppi, BTO nell’hospitality esplora come l’intelligenza artificiale stia trasformando il settore con un focus sul Revenue Management e il pricing dinamico. Un'intervista tripla coinvolgerà i rappresentanti di BeonX, Duetto e Ideas, che condivideranno strategie e modelli AI innovativi per la gestione dei ricavi. Nei panel di confronto con esperti di Booking.com, Google Travel e Airbnb si discuterà dell’impatto della tecnologia sui modelli di distribuzione, mentre il marketing digitale si arricchirà con campagne più personalizzate e l’integrazione di ChatGPT per la gestione delle prenotazioni e della messaggistica. Si approfondirà poi l’applicazione di tecnologie AI nei diversi generi di ospitalità, con uno sguardo speciale all'ospitalità ibrida. Non mancherà un'analisi delle barriere e delle sfide per l'adozione di queste tecnologie, tra cui la carenza di risorse umane qualificate. In un dibattito moderato da Francesco Tapinassi, Federalberghi, Confindustria Hotel e Confesercenti discuteranno di queste criticità. Tra le novità di BTO 2024 c’è l’ingresso di TourEspana, main sponsor della due giorni. Il paese è da sempre un esempio di destinazione attenta all’AI, tanto che è stato il primo in Europa ad aver istituito un'autorità indipendente per la supervisione dell'Intelligenza Artificiale, anticipando le disposizioni dell’AI Act, piuttosto che assegnare tali competenze a un’autorità esistente. Durante l’ultima convention, poi, l’Ente del Turismo, ha presentato un progetto pilota di assistente virtuale conversazionale sul portale Spain.info, sviluppato con modelli di intelligenza artificiale per la facilitazione della pianificazione del viaggio, ma consentirà anche di personalizzare il tono e i contenuti delle conversazioni, offrendo agli utenti proposte di valore su misura. [post_title] => Bto: il 27 e 28 novembre a Firenze si racconta l'intelligenza artificiale al servizio del turismo [post_date] => 2024-11-18T15:05:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731942357000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479130 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal comunicato conclusivo del G7 sul turismo arrivano, secondo noi, concetti eccessivamente larghi, così larghi che appaiono quasi solo come intenzioni. Vediamo cosa c'è scritto. Primo Punto. «Al termine delle sessioni, i ministri del Turismo G7 hanno adottato un documento che formalizza la comune intenzione di diffondere i benefici del turismo per uno sviluppo sostenibile e inclusivo, rafforzare il fattore umano e mettere a frutto la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale». Domanda: come si fa a difendere il turismo sostenibile se non si risolve il problema dell'overtourism? Il fattore umano? Cos'è questo fattore umano? I lavoratori? Perché non vengono chiamati con il loro nome? Sono lavoratori e tali restano. Secondo punto. «Punti cardine per i ministri del G7 sono il riconoscimento del capitale umano in quanto fattore essenziale nell’ecosistema turistico, con professioni che richiedono competenze tecniche e trasversali, come comunicazione e flessibilità, nonché il miglioramento della formazione della forza lavoro, ponendo un focus su competenze legate al turismo sostenibile e alle nuove tecnologie». Di nuovo il "capitale umano" come se i lavoratori fossero una specie di capitale da redistribuire. E comunque come si accorda il fatto che i lavoratori sono un “Capitale” con il fatto della flessibilità? IA Terzo punto. «Al centro dell’agenda anche l’adozione di tecnologie digitali, come l’intelligenza artificiale, intesa come vettore fondamentale per lo sviluppo del turismo in direzione dell’innovazione e della sostenibilità, senza trascurare la sicurezza informatica e la protezione dei dati, prevenendo abusi come le recensioni false». Allora: l'Intelligenza artificiale, si sa, nel corso del tempo eroderà una quota di lavoro alle persone. Quindi come si riescono a mettere d'accordo l'Intelligenza artificiale con il riconoscimento del «capitale umano in quanto fattore essenziale nell’ecosistema turistico»? Una elude l'altro. Naturalmente siamo d'accordo sul prevenire le recensioni false. Federalberghi sta denunciando la questione da parecchi anni. [post_title] => G7 Turismo. Le risoluzioni sono troppo generali e a volte contraddittorie [post_date] => 2024-11-18T11:16:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731928584000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la liguria monaco baviera focus turismo fiori ed enogastronomia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":66,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1709,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479347","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Liguria a Monaco di Baviera per una giornata speciale di business organizzata da Regione Liguria che ha coinvolto 24 realtà imprenditoriali del territorio.\r

\r

In collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Tedesca e la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria sono stati organizzati una serie di appuntamenti ed eventi per permettere agli operatori presenti di proporsi al mercato tedesco, con eventi studiati ad hoc. Un’importante occasione per rafforzare i rapporti tra Liguria e Germania, mercato di riferimento per il turismo, ma non solo.\r

\r

L’iniziativa si inserisce nel lavoro di internazionalizzazione e promozione delle aziende liguri all’estero, portato avanti dalla Regione Liguria, secondo la logica di valorizzazione delle proprie eccellenze come volano per l’economia del territorio.\r

\r

Nella sede di Eataly di Monaco, i produttori liguri del settore agroalimentare e vinicolo hanno potuto offrire dimostrazioni e degustazioni delle loro specialità durante gli incontri B2B con gli operatori della grande distribuzione, del settore Ho.Re.Ca. e importatori di prodotti tipici.\r

\r

Gli ospiti tedeschi hanno potuto immergersi nelle tradizioni liguri con una serie di momenti di animazione: una gara di pesto al mortaio – tappa ufficiale del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio – che ha visto protagonisti giornalisti e gastronomi tedeschi, impegnati nella preparazione della famosa specialità genovese sotto l’occhio attento di una giuria specializzata. A seguire, una masterclass dedicata ai vini liguri ha permesso di scoprire alcune delle etichette più rappresentative del territorio, mentre una degustazione guidata di olio Evo ha offerto una panoramica sull’importanza della qualità e delle proprietà benefiche degli oli liguri.\r

\r

La giornata di business sul mercato tedesco si è conclusa con un evento dedicato al turismo, un’occasione per conoscere in anticipo l’offerta che la Liguria proporrà nel 2025. Il Direttore della Camera di Commercio Italo-Tedesca ha aperto la presentazione ufficiale delle opportunità turistiche della Liguria, supportato dal Console Italiano a Monaco, e gli operatori liguri hanno presentato al pubblico i pacchetti e le esperienze disponibili nella regione, incontrando tour operator e agenzie di viaggio locali.","post_title":"La Liguria a Monaco di Baviera, focus su turismo, fiori ed enogastronomia","post_date":"2024-11-20T11:35:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732102525000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479340","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aizhana Zhantuarov è la nuova responsabile sales, marketing & revenue della Icon Collection. Con oltre sette anni di esperienza dirigenziale in ambito commerciale, revenue e operativo, Aizhana porta con sé una consolidata expertise nel settore dell’ospitalità e del lusso, maturata attraverso collaborazioni con brand iconici e lanci di progetti prestigiosi. Nel corso della sua carriera, ha gestito strategie di sviluppo commerciale e revenue per rinomate strutture come il Grand Hotel San Pietro Taormina, l’Alpen Suite Hotel Madonna di Campiglio e il Grand Hotel Villa Serbelloni. Ha inoltre contribuito al lancio di nuove realtà di lusso, come Casa di Langa, Praia Art Resort e Villa Soligo.\r

\r

Tra i suoi obiettivi principali c'è ora l'espansione della presenza di mercato della Icon Collection, con un focus su strategie mirate a rafforzare il posizionamento nel segmento leisure di lusso. La sua attenzione è rivolta anche all’ottimizzazione delle performance finanziarie, perseguendo risultati sostenibili e a lungo termine. “L’ingresso di Aizhana Zhantuarov nella nostra squadra rappresenta un passo importante per noi - sottolinea il direttore generale del gruppo, Ciro Verrocchi -. La sua esperienza e visione strategica contribuiranno a rafforzare il nostro posizionamento, sia nei mercati consolidati sa in quelli prospect\".","post_title":"Aizhana Zhantuarov nuova responsabile sales, marketing & revenue della Icon Collection","post_date":"2024-11-20T11:06:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732100801000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479334","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479337\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo Della Valle[/caption]\r

\r

Doppia novità in casa Gnv, che nomina Matteo Della Valle nuovo chief commercial officer della compagnia e Matteo De Candia direttore generale in Spagna. Con il nuovo incarico Della Valle, già passengers sales & marketing staff director, amplia le proprie responsabilità assumendo il coordinamento delle attività sia per il comparto passeggeri, sia per quello merci. De Candia, precedentemente freight commercial director, assume ora la guida della compagnia in Spagna, con l’obiettivo di consolidare le attività nel mercato iberico, sia per i passeggeri, sia per il trasporto merci, con un focus specifico sulle opportunità di crescita nelle isole Baleari, dove il comparto è particolarmente strategico e vale circa il 20% del business.\r

\r

[caption id=\"attachment_479338\" align=\"alignright\" width=\"225\"] Matteo De Candia[/caption]\r

\r

\"Con soddisfazione annunciamo queste nuove nomine che vanno a valorizzare due nostre risorse interne. Matteo Della Valle, con un'esperienza consolidata nel settore delle vendite per il segmento passeggeri e ora con una visione estesa anche al comparto merci, e Matteo De Candia, con la sua comprovata esperienza nel settore merci e già una profonda conoscenza del mercato spagnolo - sottolinea l'amministratore delegato di Gnv, Matteo Catani -. Auguro loro il meglio in questa sfida, certo che contribuiranno a garantire una presenza ancora più efficace nei nostri mercati di riferimento e a dare ulteriore impulso allo sviluppo del business della compagnia\".","post_title":"Gnv: Matteo Della Valle nuovo cco; Matteo De Candia nominato direttore generale Spagna","post_date":"2024-11-20T10:59:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732100397000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' boom di prenotazioni verso le mete europee in casa United Airlines: la compagnia segnala una crescita di quasi il 30% rispetto al 2019 e di quasi il 10% rispetto all'anno scorso, precisando che un numero maggiore di americani sceglie una vacanza esperienziale.\r

\r

Complessivamente United stima che le festività 2024 saranno le più trafficate, con circa 25 milioni di passeggeri, pari ad un aumento del 6% rispetto al 2023.\r

\r

Un'indagine Deloitte citata dalla compagnia aerea, evidenzia un incremento della spesa dei consumatori per le esperienze del 16%, mentre la spesa per i regali rimarrà invariata. Rotta quindi verso le destinazioni che tradizionalmente ospitano i più famosi mercatini di Natale: United è pronta per la sua stagione festiva più intensa di sempre e prevede di offrire quasi 60 voli giornalieri senza scalo dai suoi hub statunitensi verso l'Europa nei mesi di novembre e dicembre, più di qualsiasi altra compagnia aerea americana.\r

\r

Il vettore opera dai propri hub Usa voli giornalieri duretti per 16 città europee dove visitare i tipici mercatini, tra cui Berlino, Francoforte, Monaco, Edimburgo, Zurigo, Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi; i viaggiatori possono inoltre visitare un numero ancora maggiore di mercatini grazie alla partnership di United con il Gruppo Lufthansa e con le ferrovie Deutsche Bahn, che collegano i viaggiatori a più di 130 destinazioni in tutta Europa.","post_title":"United Airlines, boom di prenotazioni sulle rotte europee per le festività","post_date":"2024-11-20T09:59:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732096797000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479228","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via alla Spezia la seconda parte del progetto Nice Welcome, finanziato dal comune della Spezia, sostenuto dalle associazioni di categoria Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, ed erogato da Formimpresa Liguria, che mira ad attuare e promuovere la formazione nei settori richiesti dal mercato del lavoro, in particolare nel campo del turismo, con l’obiettivo di rispondere al fabbisogno occupazionale e stimolare la crescita del tessuto socio economico del territorio.\r

\r

«Offrire una formazione specifica e di qualità ai nostri giovani è fondamentale per individuare sbocchi occupazionali attinenti alle richieste del territorio. – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini –. Questo progetto, che già nella scorsa edizione ha riscosso molto successo, è frutto della stretta sinergia tra il comune e le associazioni di categoria e rappresenta un’ottima opportunità per rispondere alla crescente necessità del settore, dettato dal considerevole aumento del turismo nella nostra città che ha registrato un incremento del numero di presenze di oltre il 16%».\r

\r

Dopo una prima parte conclusasi con ottimi risultati in primavera, che ha visto l’erogazione di 30 ore di formazione e quattro corsi (digital marketing, inglese avanzato, cameriere ai piani e aggiornamento per guide turistiche), il progetto Nice Welcome prosegue offrendo ulteriori quattro perorsi di formazione su 104 ore totali, che si svolgeranno presso le sedi delle associazioni di categoria e quattro giornate seminariali da organizzare presso la Camera di commercio della Spezia. Le attività proposte sono state pensate con una connotazione pratica affiancando ai corsi di formazione, seminari gratuiti aperti a tutti coloro che operano nei settori del turismo, alberghiero e della ristorazione.\r

\r

I corsi sono rivolti a tutti gli operatori e gli imprenditori del settore turistico con l’obiettivo di aggiornare e accrescere le proprie competenze professionali per migliorare l’accoglienza e i servizi offerti ai visitatori. «Abbiamo deciso di sostenere anche la seconda parte del progetto Nice Welcome - aggiunge l’assessore al Turismo, Maria Grazia Frijia - mantenendo il nostro impegno per la formazione professionale nel campo dell’accoglienza e del turismo, due settori cardine che hanno segnato lo sviluppo all’economia spezzina negli ultimi anni. Il progetto, forte dell’esperienza passata, ritorna nella sua seconda parte con un taglio pratico e mirato all’aggiornamento e all’inserimento lavorativo degli operatori del turismo, grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria coinvolte nell’organizzazione del progetto. L’obiettivo che ci si pone è migliorare la qualità dei servizi offerti, anche attraverso la formazione professionale degli operatori e dei lavoratori del settore nonché promuovere con ogni modalità organizzativa la crescita del tessuto socio-economico locale. Questa anche per dare ai nostri giovani un’opportunità di impego e allo stesso tempo fornire ai nostri ospiti servizi efficienti e di qualità».\r

\r

","post_title":"La Spezia, con Nice Welcome si punta sulla formazione per il settore turistico e l'accoglienza","post_date":"2024-11-20T09:25:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732094743000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479266","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serie di eventi speciali diversi per ognuno dei cinque resort maldiviani di Sun Siyam. E' il programma per le vacanze di fine anno che il gruppo ha pensato di dedicare ai propri ospiti: famiglie, coppie, gruppi di amici... Al Siyam World si festeggia quindi con Level Up: Game Fest 2024, durante il quale si potranno partecipare a tantissime attività, assaggiare la cucina di chef stellati, tra cui gli inglesi Tom Brown e Brad Carter, assistere alle esibizioni di artisti di fama mondiale come One Violin e i dj Jetro, Fumez e The Engineer. Tutta la famiglia potrà inoltre sfidarsi in appassionanti corse sulla nuovissima pista di go-kart elettrici che si snoda tra la fitta vegetazione del resort.\r

\r

Al Sun Siyam Iru Fushi, Natale e Capodanno saranno invece nel segno del glamour e del fascino del Moulin Rouge. Gli ospiti saranno trasportati in un mondo di eleganza parigina nel bel mezzo dello straordinario rigoglio delle Maldive. A tavola si festeggerà tra piatti della tradizione natalizia e ricette locali maldiviane. Tanta musica dal vivo e dj session con produttori internazionali. Il momento clou del Capodanno sarà quindi il conto alla rovescia con uno spettacolo pirotecnico mozzafiato.\r

\r

AstroFest è poi il tema scelto dal Sun Siyam Olhuveli: si celebra lo spazio, con tanto di astronauti, pianeti luminosi e decorazioni stellari che catapulteranno gli ospiti in un universo abbagliante. Anche Babbo Natale farà un ingresso… stellare. Sono previsti caccia al tesoro con soprese galattiche, tornei di tennis, cocktail e cene di gala, dj session, musica dal vivo, mentre i bambini potranno cimentarsi nel fare un pupazzo di sabbia e nel partecipare a giochi creativi con tema astronauti.\r

\r

Punta all’eco-friendly il Sun Siyam Vilu Reef, con il programma Island Harmony, che mette in primo piano la natura con un focus sulla sostenibilità culturale: cocco, palme e bambù si trasformeranno in ornamenti festosi a conferma dell'impegno del resort verso un lusso eco-consapevole. Le celebrazioni natalizie prevedono musica dal vivo e giochi da spiaggia per famiglie e bambini, con sculture di sabbia e cinema in famiglia. E la notte di Capodanno, Led show a ritmo di musica.\r

\r

Il tema delle feste al Sun Siyam Iru Veli è infine Metamorphosis, simbolo di crescita e rinnovamento che verranno celebrati in ogni attività per evidenziare la bellezza nel rinnovarsi: tante attività come snorkeling con gli squali balena e con le mante, Christmas Cinema Paradise per tutta la famiglia, lezioni di yoga e pilates per adulti la mattina di Natale. La notte di Capodanno sarà animata da dj internazionali e dal collettivo di Wildfire Arts di Los Angeles, giocolieri del fuoco.\r

\r

[gallery ids=\"479268,479269,479270,479271,479272,479273\"]","post_title":"Capodanno alle Maldive: cinque programmi speciali per altrettanti resort Sun Siyam","post_date":"2024-11-19T12:26:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732019167000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La vacanza nei comprensori di Carezza e Obereggen in Val d'Ega non è semplicemente una vacanza sugli sci, ma un programma che, dallo sport all’enogastronomia, fino ad un suggestivo mercatino di Natale, esplora la montagna in tutte le proprie declinazioni.\r

\r

Il Santuario della Madonna di Pietralba, considerato il Duomo delle Dolomiti, sarà teatro di un piccolo, delizioso Mercatino di Natale. Nei weekend dal 23 novembre al 24 dicembre 2024 e tutti i giorni dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, dalle 10.30 alle 19, 8 bancarelle saranno immerse nella suggestiva atmosfera del famoso e maestoso santuario incorniciato dalle Dolomiti.\r

\r

Tra gli appuntamenti da non perdere l’Aperitivo lungo al rifugio Oberholz, situato a 2096 metri d’altezza e raggiungibile con l’omonima storica seggiovia, aperta appositamente dalle ore 18:00, con ultimo ritorno alle ore 23:30. Il 3 e il 17 gennaio, il 7 e il 21 febbraio, il 7 e il 21 marzo e l’8 e il 18 aprile del 2025, sarà quindi possibile salire senza attrezzatura e gustare cocktail ad hoc, varianti di spritz e finger food a un passo dalle stelle, osservando l’imbrunire e la notte calare sulle vette dalle grandi vetrate di una location d’eccezione. Il buono di 30 euro da acquistare presso l’ufficio skipass comprende l’aperitivo e la corsa in seggiovia andata e ritorno.\r

\r

Il 12 dicembre 2024 Carezza Dolomites ospita sulla pista Pra di Tori la VISA FIS Alpine Wordlcup di Snowboard, con i migliori atleti di numerose nazioni a sfidarsi in emozionanti gare parallele. Lunedì 16 dicembre 2024 fa invece tappa a Obereggen, sulla pista Maierl (pendenza massima fino al 55%), la Coppa Europa di sci, che costituisce come di consueto un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia, quest’anno previsto il 22 dicembre in Alta Badia. Infine, il 15 e 16 gennaio 2025, la FIS Coppa del Mondo di Telemark porta sulla suggestiva pista Masaré, proprio sotto il Rosengarten, un’emozionante gara sprint in due giorni, con specialità spettacolari come slalom gigante, salto, giro a 360 gradi e cross-country.\r

\r

Alle 21:30 di giovedì 2 gennaio nei pressi della Malga Frommer e di mercoledì 15 gennaio, 12 febbraio e 12 marzo 2025 sulla pista Pra di Tori, la Val d’Ega mette l’abito da sera per Carezza Snow Night: quello che va in scena è un vero e proprio spettacolo che illumina letteralmente tutti i modi di fare sport e divertirsi sulla neve, dal “leggendario” show dei maestri di sci, ispirato a Re Laurino, alle dimostrazioni di freestyle e di telemark classico e moderno. Servizio navetta gratuito da Nova Levante e Tires, con prenotazione nelle associazioni turistiche.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Val d'Ega, tra sport ed enogastronomia gli eventi dell'inverno 24/25","post_date":"2024-11-19T11:24:11+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1732015451000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna Bto- Be Travel Onlife alla Stazione Leopolda di Firenze il 27 e 28 novembre con il tema “Balance: Ai confluence in Travel”, una riflessione che mette al centro un dibattito essenziale per il settore turistico: raggiungere l’equilibrio tra intelligenza artificiale e il valore inestimabile dell’interazione umana.\r

\r

L'iniziativa, presentata a Roma presso la sede della Stampa estera a Palazzo Grazioli, promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica e PromoFirenze, giunge alla sua sedicesima edizione e si conferma uno dei principali appuntamenti in Italia per gli operatori turistici e gli innovatori digitali. I\r

\r

l programma, curato da un nutrito numero di esperti sotto la direzione scientifica di Francesco Tapinassi, affronta da varie angolature i quattro temi principali: Destination, Digital Strategy, Food & Wine Tourism e Hospitality.\r

\r

Per la due giorni attesi nel capoluogo toscano i rappresentanti dei maggiori player del turismo da Booking.com a Google Travel, da Airbnb a The Data Appeal Company insieme al CONI, Mastercard, Almaviva e a realtà come Vinitaly e Slow Food, solo per citarne alcune. Ampia anche la rappresentanza delle catene alberghiere come Four Seasons, Starhotels, Marriott International, Voihotels. Non mancheranno poi ricerche esclusive come quelle di PhoCusWright, Wine Meridian e dell’Università Bocconi.\r

\r

Oltre al filo rosso del rapporto tra AI e valore umano di cui si parla in questi giorni anche al G7 di Firenze, altri temi caldi di BTO saranno i cambiamenti climatici i cui riflessi verranno approfonditi, tra gli altri, dal climatologo Luca Mercalli; la robotica al servizio del turismo con Francisco Javier Martin Romo, country manager di Keenon Robotics.\r

\r

La sfida di BTO 2024 sarà quella di raccontare da varie angolature come l'AI possa valorizzare l'esperienza turistica mantenendo il tocco umano e l'autenticità culturale. Il ricco programma si articola in 4 topic: Digital Strategy, Destination, Food & Wine Tourism e Hospitality.\r

\r

Sotto la guida di Nicola Zoppi, BTO nell’hospitality esplora come l’intelligenza artificiale stia trasformando il settore con un focus sul Revenue Management e il pricing dinamico. Un'intervista tripla coinvolgerà i rappresentanti di BeonX, Duetto e Ideas, che condivideranno strategie e modelli AI innovativi per la gestione dei ricavi. Nei panel di confronto con esperti di Booking.com, Google Travel e Airbnb si discuterà dell’impatto della tecnologia sui modelli di distribuzione, mentre il marketing digitale si arricchirà con campagne più personalizzate e l’integrazione di ChatGPT per la gestione delle prenotazioni e della messaggistica.\r

\r

Si approfondirà poi l’applicazione di tecnologie AI nei diversi generi di ospitalità, con uno sguardo speciale all'ospitalità ibrida. Non mancherà un'analisi delle barriere e delle sfide per l'adozione di queste tecnologie, tra cui la carenza di risorse umane qualificate. In un dibattito moderato da Francesco Tapinassi, Federalberghi, Confindustria Hotel e Confesercenti discuteranno di queste criticità.\r

\r

Tra le novità di BTO 2024 c’è l’ingresso di TourEspana, main sponsor della due giorni. Il paese è da sempre un esempio di destinazione attenta all’AI, tanto che è stato il primo in Europa ad aver istituito un'autorità indipendente per la supervisione dell'Intelligenza Artificiale, anticipando le disposizioni dell’AI Act, piuttosto che assegnare tali competenze a un’autorità esistente. Durante l’ultima convention, poi, l’Ente del Turismo, ha presentato un progetto pilota di assistente virtuale conversazionale sul portale Spain.info, sviluppato con modelli di intelligenza artificiale per la facilitazione della pianificazione del viaggio, ma consentirà anche di personalizzare il tono e i contenuti delle conversazioni, offrendo agli utenti proposte di valore su misura.","post_title":"Bto: il 27 e 28 novembre a Firenze si racconta l'intelligenza artificiale al servizio del turismo","post_date":"2024-11-18T15:05:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1731942357000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479130","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal comunicato conclusivo del G7 sul turismo arrivano, secondo noi, concetti eccessivamente larghi, così larghi che appaiono quasi solo come intenzioni. Vediamo cosa c'è scritto.\r

\r

Primo Punto. «Al termine delle sessioni, i ministri del Turismo G7 hanno adottato un documento che formalizza la comune intenzione di diffondere i benefici del turismo per uno sviluppo sostenibile e inclusivo, rafforzare il fattore umano e mettere a frutto la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale». Domanda: come si fa a difendere il turismo sostenibile se non si risolve il problema dell'overtourism? \r

\r

Il fattore umano? Cos'è questo fattore umano? I lavoratori? Perché non vengono chiamati con il loro nome? Sono lavoratori e tali restano.\r

\r

Secondo punto. «Punti cardine per i ministri del G7 sono il riconoscimento del capitale umano in quanto fattore essenziale nell’ecosistema turistico, con professioni che richiedono competenze tecniche e trasversali, come comunicazione e flessibilità, nonché il miglioramento della formazione della forza lavoro, ponendo un focus su competenze legate al turismo sostenibile e alle nuove tecnologie».\r

\r

Di nuovo il \"capitale umano\" come se i lavoratori fossero una specie di capitale da redistribuire. E comunque come si accorda il fatto che i lavoratori sono un “Capitale” con il fatto della flessibilità? \r

IA\r

Terzo punto. «Al centro dell’agenda anche l’adozione di tecnologie digitali, come l’intelligenza artificiale, intesa come vettore fondamentale per lo sviluppo del turismo in direzione dell’innovazione e della sostenibilità, senza trascurare la sicurezza informatica e la protezione dei dati, prevenendo abusi come le recensioni false».\r

\r

Allora: l'Intelligenza artificiale, si sa, nel corso del tempo eroderà una quota di lavoro alle persone. Quindi come si riescono a mettere d'accordo l'Intelligenza artificiale con il riconoscimento del «capitale umano in quanto fattore essenziale nell’ecosistema turistico»? Una elude l'altro.\r

\r

Naturalmente siamo d'accordo sul prevenire le recensioni false. Federalberghi sta denunciando la questione da parecchi anni.","post_title":"G7 Turismo. Le risoluzioni sono troppo generali e a volte contraddittorie","post_date":"2024-11-18T11:16:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1731928584000]}]}}