La giornata mondiale del turismo avrebbe dovuto occuparsi di overtourism Turismo e avvenire. Come ci si può opporre ai grandi temi? E’ difficile, e chi lo fa scende in una specie di sottoscala del prestigio e della professionalità. E va bene. Ma il fatto che l’ultima giornata del turismo avesse come titolo: turismo e pace, a me non è piaciuto per niente. E vi spiego i motivi. Il turismo con la pace non c’entra niente. Con la pace c’entrano invece le diplomazie internazionali che come si può vedere in questi giorni risultano assolutamente inermi. Per il resto non c’è niente da fare. Che poi tutto il settore turistico sia un movimento globale pacifico, su questo non c’è niente da dire. Il nostro settore è un fenomeno pacifico nei luoghi dove la pace c’è già. E questo dato mi sembra chiaro. Radicalità Secondo punto: il vero problema del turismo europeo e occidentale in genere è l’overtourism. Che significa che i territori vengono snaturati dalle masse di turisti. Bene: questo era il tema da trattare e con molta intelligenza e radicalità Quando dico radicalità significa che per invertire la tendenza bisogna iniziare a pensare in modo diverso. Quando mi arriverà sul tavolo un comunicato di una qualsiasi regione che recita: quest’anno siamo soddisfatti perché abbiamo avuto una decrescita del 20% di turisti, allora la cosa potrà iniziare ad essere reale. Ma questo non succede perché tutti coloro che gestiscono il turismo mondiale puntano al fatto che esso cresca continuamaente. E allora come si combina questo fatto della crescita continua con l’overtourism? Semplice: non si combina. E’ una contraddizione in termini. Chi ha studiato il paradosso di Bertrand Russell lo sa. Giuseppe Aloe Condividi

\r

Il primo sentimento è la gioia: siamo tutti felici di sapere che finalmente le linee Tpl (trasporto pubblico di linea), quindi i nostri autobus e le nostre linee di metropolitana, saranno in grado, nell’anno giubilare, non solo di trasportare senza problemi e senza affollamenti (non come avviene ora), noi cittadini, compresi quelli che dovranno lasciare a casa l'auto a partire da Euro4 ma anche i 32 milioni previsti di turisti che riempiranno le nostre strade ed i nostri monumenti.\r

\r

Infatti, l’Ordinanza chiarisce bene che tutti i turisti che portano milioni di euro nelle casse della nostra città dovranno utilizzare, nel 2025, i mezzi pubblici dai parcheggi dei bus turistici alla periferia della città fino in centro oppure pagare il 300% di più!\r

Rabbia e sconcerto\r

Ora passiamo al secondo sentimento, che è la rabbia e lo sconcerto. La rabbia di centinaia e centinaia di aziende che a poco più di due mesi dall’inizio del Giubileo vedono aumentare i costi del 300% con il rischio, anzi la certezza, di non poterli riversare sui propri clienti che naturalmente hanno già da tempo confermato i servizi e, in molti casi, già pagato. Perché siamo certi che i turisti continueranno a non poter usare i parcheggi in periferia e continueranno a pagare i permessi dell’area B semplicemente perché a Roma non ci si può muovere con i mezzi pubblici, magari con le valige o con una sedia a rotelle o con dei bambini e degli anziani.\r

\r

Quindi questa Ordinanza serve al Comune di Roma per fare cassa ai danni dei turisti e delle aziende ed è stata emessa senza un confronto con le categorie del turismo, a parte un incontro dello scorso mese di luglio in cui l’Amministrazione, nella persona dell’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ci aveva comunicato che avrebbe dovuto aumentare gli stalli per la sosta breve dei bus turistici per diminuire la pressione degli stessi sul traffico. Invece l’unica cosa che è aumentata sono i costi.\r

\r

Chiediamo un immediato incontro con il sindaco Gualtieri, con l’assessore alla mobilità Patanè e con l’assessore al turismo Onorato.","post_title":"Fiavet Lazio: follia le nuove tariffe d'ingresso dei bus turistici a Roma (+300%)","post_date":"2024-09-30T13:37:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727703458000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È di 11,7 miliardi di euro la spesa destinata alla ristorazione dei turisti che hanno visitato l’Italia durante il trimestre estivo 2024 (giugno agosto), a fronte di una spesa complessiva di 62 miliardi. Un dato che evidenzia come il settore sia un componente fondamentale dell’offerta turistica del Bel Paese, rappresentando uno dei principali motivi di scelta per milioni di visitatori, italiani e stranieri.\r

\r

È quanto emerge dalla analisi che Fipe ha realizzato in occasione della Giornata mondiale del turismo.\r

\r

L'estate 2024 ha visto circa 215 milioni di presenze turistiche in Italia, con una crescita dell’1,6% rispetto all'anno precedente, trainata soprattutto dall’afflusso di visitatori stranieri (+4% le presenze sul 2023) che ha compensato il leggero calo dei flussi domestici.\r

\r

Gli imprenditori della ristorazione vedono nel turismo internazionale un volano di sviluppo anche per i prossimi anni. I turisti, ancora di più quelli stranieri, apprezzano l'Italia non solo per le sue bellezze artistiche e paesaggistiche, ma anche per la qualità e la varietà della sua offerta enogastronomica. L’esperienza culinaria italiana, fatta di autenticità, tradizione e qualità, è capace di trasformare ogni soggiorno in un’occasione di scoperta e valorizzazione del territorio.","post_title":"Fipe: la ristorazione turistica vale quasi 12 miliardi di euro","post_date":"2024-09-30T13:30:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727703019000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475613","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turismo e avvenire. Come ci si può opporre ai grandi temi? E' difficile, e chi lo fa scende in una specie di sottoscala del prestigio e della professionalità. E va bene. Ma il fatto che l'ultima giornata del turismo avesse come titolo: turismo e pace, a me non è piaciuto per niente. E vi spiego i motivi.\r

\r

Il turismo con la pace non c'entra niente. Con la pace c'entrano invece le diplomazie internazionali che come si può vedere in questi giorni risultano assolutamente inermi. Per il resto non c'è niente da fare. Che poi tutto il settore turistico sia un movimento globale pacifico, su questo non c'è niente da dire. Il nostro settore è un fenomeno pacifico nei luoghi dove la pace c'è già. E questo dato mi sembra chiaro.\r

Radicalità\r

Secondo punto: il vero problema del turismo europeo e occidentale in genere è l'overtourism. Che significa che i territori vengono snaturati dalle masse di turisti. Bene: questo era il tema da trattare e con molta intelligenza e radicalità\r

\r

Quando dico radicalità significa che per invertire la tendenza bisogna iniziare a pensare in modo diverso. Quando mi arriverà sul tavolo un comunicato di una qualsiasi regione che recita: quest'anno siamo soddisfatti perché abbiamo avuto una decrescita del 20% di turisti, allora la cosa potrà iniziare ad essere reale. Ma questo non succede perché tutti coloro che gestiscono il turismo mondiale puntano al fatto che esso cresca continuamaente. E allora come si combina questo fatto della crescita continua con l'overtourism? Semplice: non si combina. E' una contraddizione in termini. Chi ha studiato il paradosso di Bertrand Russell lo sa.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"La giornata mondiale del turismo avrebbe dovuto occuparsi di overtourism","post_date":"2024-09-30T11:13:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1727694803000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475615\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Room Mate Giulia[/caption]\r

\r

Cresce l'apprezzamento dei Room Mate Hotels in Italia, trainato dall'impennata del turismo internazionale verso il Paese, soprattutto da parte di viaggiatori provenienti dal Medio Oriente e dalla Cina. Tutti gli alberghi tricolori hanno ottenuto risultati positivi e hanno proseguito nel loro percorso di crescita. In particolare, Palazzo dei Fiori a Venezia, nonché i Room Mate Filippo a Roma e Giulia a Milano hanno raggiunto un Gri (Global reporting initiative) su ReviewPro di oltre il 95%. Il Giulia ha così registrato una crescita a due cifre rispetto alla sua performance da record del 2023. Questo hotel è entrato recentemente a far parte della Room Mate Collection, che comprende una selezione di hotel a 4 stelle superior.\r

Nel frattempo, il nuovissimo Palazzo dei Fiori a Venezia, l'ultimo concept di progetto di Room Mate Hotels presentato alla fine del 2023, è diventato la struttura con il prezzo medio più alto della catena. Un risultato che ha superato ogni aspettativa, se si considera che ogni mese le performance sono state superiori al budget. Anche Firenze ha assistito a una notevole inversione di tendenza. I Room Mate Isabella e Luca sono stati oggetto di una ristrutturazione da parte del designer di fama internazionale Luis García Fraile, ottenendo recensioni entusiastiche e valutazioni degli ospiti superiori a 9.","post_title":"Cresce l'apprezzamento dei Room Mate Hotels in Italia. Molti gli arrivi da Cina e Medio Oriente","post_date":"2024-09-30T11:13:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727694786000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tariffazione dinamica, netta e commissionabile, e tariffazione netta per i to. Sono alcune delle novità che Noleggiare presenterà alla prossima fiera di Rimini, in programma dal 9 all'11 ottobre. Fino alla fine dell’anno, così come per il prossimo, saranno inoltre lanciate diverse promozioni, senza dimenticare l’account management dedicato, punto di riferimento per le agenzie di viaggio.\r

\r

“Abbiamo lavorato all’ampliamento della nostra flotta di auto con cambio manuale e automatico, per qualsiasi gruppo di vetture, convogliando gli sforzi anche (e soprattutto) sull’inserimento di auto ibride ed elettriche - spiega l'a.d. di Noleggiare, Franco Tomasi -. La nostra vocazione green prosegue lungo un percorso ampiamente tracciato già da anni. L’impegno nei confronti delle tematiche ambientali è uno dei cardini della nostra filosofia aziendale che, per altro, risponde alle domande sempre crescenti, in tal senso, dell’utenza”.\r

\r

Il network di Noleggiare è in continua espansione, sia in termini di agenzie di viaggio partner, sia come presenza del brand in tutti i principali aeroporti, stazioni ferroviarie e centri città del Bel Paese. “Teniamo a ricordare, infine, che l’area riservata alle agenzie di viaggio sul nostro sito viene continuamente aggiornata, così da renderla sempre più smart, trasparente e veloce. Sappiamo quanto questo strumento sia importante per le adv e, dunque, lavoriamo costantemente perché sia quanto più comoda e user-friendly possibile”. In occasione della fiera di Rimini, Noleggiare ha inoltre elaborato una promo speciale che prevede uno sconto del 20% usufruibile per tutto il 2024.","post_title":"Tutte le novità Noleggiare alla fiera di Rimini","post_date":"2024-09-30T10:42:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727692940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Piemonte dei grandi eventi vince la sfida dello sport internazionale con i World Skate Games, che, nel centenario della storia dell'hockey novarese, hanno riportato dopo 40 anni nel capoluogo dell’Alto Piemonte i Mondiali di hockey dal 5 al 22 settembre. \r

\r

Oltre 20.000 appassionati hanno invaso la città piemontese, accompagnati da 66 squadre provenienti da 29 paesi, generando un impatto economico stimato intorno ai 2 milioni di euro. Rilevante la copertura mediatica, con 250 ore di streaming su Worldskate TV e oltre 100 ore di trasmissioni live nei principali paesi amanti dall’Italia alla Spagna, e dal Portogallo all’Argentina.\r

\r

“Scommettere sugli eventi sportivi si è rivelata una strategia vincente negli ultimi anni”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Novara, Marina Chiarelli. “Nel 2022, con un investimento di 6,5 milioni di euro, abbiamo generato un ritorno economico di ben 49,19 milioni per il nostro territorio. Ciò significa che ogni euro investito ha prodotto un ritorno di 7,5 volte tanto. Intendiamo proseguire in questa direzione. Il turismo sportivo è un volano che consente alla nostra regione di posizionarsi tra le mete più ambite per grandi eventi”.\r

\r

Cornice ideale per i World Skate Games, Novara unisce tradizione e innovazione, offrendo un'ospitalità di alto livello, e l’evento ha rappresentato un'opportunità unica per far conoscere le eccellenze locali e il territorio circostante. La zona è caratterizzata da pianure, colline, laghi, parchi, borghi storici e castelli, mentre le tradizioni enogastronomiche di Novara sono tra le più apprezzate d'Italia.\r

\r

“Novara è una splendida città storica, immersa in un’area ricca di bellezze naturali e monumentali, e inoltre dotata di impianti sportivi di altissimo livello”, ha dichiarato Daniele Andretta, presidente del comitato organizzatore. “Un mix di ingredienti straordinari che fa ben sperare per l’organizzazione di altre iniziative altrettanto di successo nel prossimo futuro”.\r

\r

Nella settimana dedicata all’evento internazionale l’Atl Novara e l’Atl Distretto Laghi, Montagne e Valli dell’Ossola, hanno realizzato un viaggio stampa di tre giorni che ha condotto un gruppo di giornalisti italianai alla scoperta della ricchezza e varietà naturalistica, culturale ed enogastronomica delle due aree piemontesi. (pmf)\r

\r

\r

\r

","post_title":"Piemonte: a Novara il grande appuntamento con l'hockey unisce sport e turismo","post_date":"2024-09-30T10:35:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727692542000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475598","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kel 12 conferma il raggiungimento della soglia dei 30 milioni di euro di fatturato a chiusura di esercizio a fine settembre, come anticipato a noi di Travel Quotidiano a inizio del mese. L'annuncio è arrivato in occasione della convention in corso di svolgimento a Pompei. Il risultato segna un incremento del 25% sull'anno precedente, grazie anche a un incremento dell'8% del numero dei passeggeri trasportati, saliti a un totale di 5 mila. Ribadite pure le marginalità che si attestano attorno al 5%, come nel 2022-23. \"Ottobre e novembre presentano cifre ottime, destinate a migliorare ulteriormente in vista del Capodanno e della prossima primavera. Il rimbalzo post-Covid non è dunque passeggero: la voglia di viaggiare è ancora molto forte negli italiani”, ha dichiarato l'amministratore delegato di Kel 12, Gianluca Rubino.\r

\r

Cresce inoltre il ventaglio delle destinazioni top. Una lista di eccellenza che quest'anno premia soprattutto l’Egitto, con le crociere sul Nilo a bordo delle due preziose dahabeya Eyaru e Nebyt per scoprire, senza fretta, anche i siti archeologici meno conosciuti, nonché la Namibia, l’India e l'Algeria, tradizionale prodotto di punta dell’operatore milanese. Prosegue poi il processo di integrazione verticale: dopo l'acquisizione della dmc omanita Al Koor Tourism, il to pensa infatti a nuove operazioni simili, con un occhio di particolare riguardo su Algeria e Namibia.\r

\r

Altrettanta attenzione è infine riservata alla formazione delle agenzie di viaggio. In programma, in particolare, un nuovo ciclo di 26 incontri culturali Parole in viaggio, che si terranno in dieci città italiane (Milano, Monza, Roma, Torino, Lugano, Genova, Bologna, Trieste, Napoli e Bari). Si tratta di una rassegna di appuntamenti condotti da Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia, per approfondire destinazioni e itinerari di viaggio in compagnia di esperti, product manager, enti del turismo e compagnie aeree. A questi si aggiungono i Kel 12 Lab: dieci appuntamenti per formazioni online. Il 2 ottobre, in occasione della serata Parole in viaggio - Maha Kumbh Mela, che si terrà a Milano, presso palazzo Castiglioni, e in streaming sul sito e sulle pagine social di Kel 12, sarà lanciato pure il nuovo Kel 12 Loyalty Club: programma fedeltà e travel community.\r

\r

Non mancano infine novità nell’ambito digital. È in arrivo l’app Kel 12 Plus, agile strumento per avere sempre con sé tutti i documenti di viaggio, gli itinerari day by day, canali di dialogo preferenziali con esperti del to prima della partenza, chat di gruppo e funzioni di condivisione d’immagini o pensieri delle proprie esperienze. Tutto a portata di un click.","post_title":"Kel 12 conferma il raggiungimento di quota 30 mln con 5 mila passeggeri trasportati","post_date":"2024-09-30T10:31:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727692287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475037","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novo Mesto è una città storica della Slovenia, culla delle testimonianze preistoriche del territorio. È conosciuta come Città delle Situle perché qui sono stati rinvenuti alcuni di questi rari contenitori in bronzo istoriati datati tra il VII e il IV secolo aC, sui quali sono rappresentate scene di vita e riti antichi.\r

\r

In questo angolo di terra fertile si fermarono i Celti di ritorno dalle loro spedizioni in Grecia: portarono nuove tradizioni, tattiche di guerra con spade e cavalli e tecnologie innovative - come quelle della lavorazione di vasellame e gioielli. Poi arrivarono i romani che con il loro stile di vita e le innovazioni ingegneristiche avviarono una globalizzazione. Con la caduta dell’Impero Romano, intorno al V secolo, le tribù nordiche scesero verso il sud alla ricerca di una vita migliore, ma una nuova era di sviluppo prese il via solo nel XIV secolo. \r

\r

Il Museo di Dolenjska rivela al suo ospite numerosi reperti dell'età del bronzo e del ferro raccolti nelle tre necropoli sovrapposte nell’area verde che circonda verde Novo Mesto e tramanda la storia di un furto: nel 1965 era in corso un’importante mostra sulla preistoria quando tutti i reperti vennero rubati per essere immessi sul mercato nero dell’arte in America. Il progetto fu sventato grazie a un’efficace collaborazione della polizia slovena e italiana, perché la refurtiva venne ritrovata a Bologna. Risalire nei secoli aiuta a scoprire la fiera identità del popolo sloveno e la sua lingua: un idioma del ceppo slavo che utilizza ancora il duale ed è oggi parlato da circa 2milioni di persone.\r

\r

Ripercorrendo i secoli torniamo al 1365, quando Rodolfo IV d’Asburgo iniziò la costruzione delle mura di Novo Mesto per fermare gli eserciti turchi che risalivano dalla Bosnia. Nello stesso periodo, arrivarono in città i frati francescani che costruirono un monastero, la cui biblioteca oggi ospita preziosi incunaboli. A Novo Mesto la storia segue anche il corso del fiume Krka, che circonda il centro storico creando una penisola sormontata dalla cattedrale di San Nicola. La chiesa, tra architettura gotica e barocca, è costruita su un asse longitudinale spezzato: l’abside è in fondo alla navata, ma spostata verso sinistra; sull’altare si innalza la pala “La visione di San Nicola” realizzata nel 1582 da Jacopo Tintoretto e richiesta dall’allora prevosto Polidoro di Montagnana. (Nel 2015, in occasione del giubileo della misericordia voluto da papa Francesco, a San Nicola è stata aperta una porta santa per le indulgenze).\r

\r

Importante, poi, il ruolo dell’arciduchessa Maria Teresa d'Austria, che alla fine del ‘700 realizzò opere importanti per lo sviluppo igienico, culturale e scolastico del territorio. Novo Mesto raccoglie anche il lascito del ginnasta Leon Štukelj, simbolo dell’orgoglio nazionale. Nato nel 1898 e morto a 101 anni nel 1999, vinse 6 medaglie olimpiche - 3ori, 1 argento e 1 bronzo - alle Olimpiadi del 1924, 1928 e 1936 e 5 ori nei Mondiali del ‘22 e del ‘26. Oggi Novo Mesto è un vivace centro industriale la cui ricchezza deriva dal colosso farmaceutico Krka - che dà lavoro a 12mila abitanti - dalla sede della Adria - produttrice di camper - e dai 4 decenni di presenza di una fabbrica della Renault.\r

\r

[gallery ids=\"475039,475041,475043\"]","post_title":"Slovenia: il ritmo contemporaneo di Novo Mesto, che tramanda una storia antica","post_date":"2024-09-30T10:00:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1727690445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Travel Open Day Hospitality della Spezia si tinge di green e va incontro alle esigenze delle Associazioni di Categoria del territorio che chiedono un supporto maggiore per le strutture ricettive che puntano sempre di più ad adeguarsi ad un percorso sostenibile nel rispetto dell’ambiente ed hanno necessità di avere accesso a fondi e finanziamenti agevolati.\r

\r

Dopo il successo del Tod H La Spezia 2023 il Gruppo Travel organizza il prossimo 24 ottobre, con il patrocinio del Comune della Spezia, la seconda edizione del Work Shop che ancora una volta farà incontrare i rappresentanti dell’ospitalità del territorio con i migliori fornitori di servizi nazionali, dai fornitori digitali al revenue management, dalle aziende di arredamento alle assicurazioni di settore.\r

\r

L'evento sarà presentato dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dall'assessore al turismo Maria Grazia Frijia il 30 settembre alle ore 11.00 nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà nella Sala Multimediale del Comune della Spezia.\r

\r

Il Travel Open Day Hospitality ancora una volta vuole portare sul territorio fornitori selezionati per dare l’occasione a chiunque si occupi di ospitalità di poter migliorare i propri servizi e aumentare l’offerta alla propria clientela.\r

\r

Il Tod H 2024, che si terrà nel Sala del Consiglio della Provincia, avrà una prima parte di formazione sulle Strategie per un Turismo Sostenibile, allo scopo di fornire al settore alberghiero ed extralberghiero, un momento di confronto su tematiche che hanno un impatto notevole sulle scelte dei viaggiatori ma anche su chi lavora nel settore.\r

\r

L’obiettivo di questa edizione del Tod Hospitality è di puntare sull’impatto ambientale (ESG) ma anche di offrire una visuale sulla possibilità di avere la tecnologia come alleato e di parlare di eventuali bandi a disposizione.\r

\r

Nel corso della mattinata ci sarà anche un saluto delle istituzioni (Comune e Camera di Commercio) e delle Associazioni di Categoria che hanno collaborato (Confcommercio, Cna, Confartigiananto, Confindustria e Confesercenti) . Il work shop tra domanda ed offerta proseguirà fino alle 17.00.\r

\r

«Il Gruppo Editoriale Travel ha accolto la richiesta delle Associazioni di Categoria, sostenute dall’assessore al turismo della Spezia Maria Grazia Frijia, – commenta Daniela Battaglioni direttore editoriale Gruppo Travel – ed organizzato una formazione mirata, coinvolgendo alcuni professionisti in grado di fornire una quadro più completo possibile delle opportunità per strutture alberghiere ed extralberghiere e come accedere ad eventuali finanziamenti a disposizione».\r

\r

La formazione tratterà alcune tematiche, partendo, grazie alla consulenza di Damaris, dalle potenzialità del report ESG per il settore hotellerie e hospitality, in ottica Agenda 2030. L’adesione ai principi ESG non solo risponde a richieste sempre più pressanti di sostenibilità da parte dei clienti e partner, ma può tradursi in vantaggi finanziari concreti.\r

\r

Si affronterà l’Hospitality da più punti di vista grazie anche alla Coach e formatrice Deborah Di Donna: il settore ha attraversato trasformazioni significative dettate dal contesto globale e l’attenzione si è spostata al benessere della persona dando vita ad un turismo orientato alla cura di sé. Questa trasformazione richiede ai professionisti competenze multiformi e trasversali, inclusa l’empatia, la strategia, l’innovazione e il project management. \r

\r

Mens sana in casa sana, costola dello studio MA2A dedicata alla sostenibilità e al benessere, presenterà i vantaggi dell'adozione di materiali naturali e soluzioni per l'efficienza energetica nel settore dell'hotellerie, con particolare attenzione alla rispondenza ai criteri ESG. Investire in bioedilizia e risparmio energetico nel contempo migliora il comfort e il benessere degli ospiti, sempre più attenti a soggiorni sostenibili, e porta a concreti risparmi di gestione.\r

\r

Mindmash aiuterà ad esplorare come IoT e AI stiano trasformando il settore del turismo, mettendo al centro l'importanza dei dati. Grazie al monitoraggio in tempo reale e l'intelligenza artificiale, queste tecnologie consentono di migliorare la sostenibilità e l'efficienza operativa, riducendo l'impatto ambientale e offrendo esperienze personalizzate ai visitatori.\r

\r

Ed infine si parlerà di Controllo di Gestione e Consulenza Strategica per le Imprese Alberghiere, strumenti essenziali per ottimizzare la gestione economico-finanziaria delle strutture ricettive. RSI Solutions e Gotech hanno sviluppato Manager Planner, un software per automatizzare la gestione dei dati aziendali.\r

\r

","post_title":"Travel Open Day Hospitality 2024 La Spezia, ecco la seconda edizione","post_date":"2024-09-27T12:17:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727439428000]}]}}