Per la Costa del Mito una crescita del 12,6% nel post pandemia Con una crescita nel 2022 del +12,6 percento di presenze rispetto al 2019, il tratto di costa siciliana ricompresa fra Selinunte e Gela (Costa del Mito) ha registrato il miglior risultato del Paese in fortissima controtendenza rispetto al dato nazionale che aveva segnato un evidente calo con il – 10,3 % e con quello della regione Sicilia rimasto fondamentalmente invariato.

Un divario quindi di ben 23 punti percentuali che incorona appunto la Costa del Mito come la reginetta della ripresa del turismo italiano. Al centro della Costa del Mito ci sono Agrigento che, con la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi nel 2025 sarà la Capitale Italiana della Cultura. Un piccolo miracolo italiano dovuto all’opera della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi. «Quello che è avvenuto – spiega l’amministratore della DMO Fabrizio La Gaipa – è che è cresciuta la permanenza media. Quindi, non il dato degli “arrivi” che è caratterizzato da grande volatilità, ma quello più rilevante delle “presenze”, cioè il numero di notti che gli ospiti hanno deciso di spendere nel nostro territorio dopo averne valutato le attrattive. Con il sostegno dell’assessorato al Turismo della Regione Siciliana, nel Ministero e dell’Enit, abbiamo investito sul turismo esperienziale, lento e sostenibile, mettendo a sistema le grandi opportunità disponibili in questi centocinquanta chilometri di costa e nel territorio che da questi si irradia. Abbiamo proposto l’area archeologica più vasta del mondo che si affaccia su spiagge incontaminate ed esperienze ancora autentiche in borghi fuori dal tempo. Abbiamo proposto il lusso di un’eccellenza accessibile a tutti e lo abbiamo fatto utilizzando le strategie di marketing più innovative con, fra l’altro, un largo uso evoluto dei social». Costa del Mito è l’area archeologica più estesa al mondo con 150 km di spiagge dorate e riserve naturali con ben tre parchi archeologici. Da Selinunte a Gela un viaggio per chi ama archeologia e natura, storia e paesaggio. Costa del Mito è la prima destinazione costiera di Sicilia. È l’offerta di un’esperienza totale e immersiva che mette insieme cultura e natura lungo la fascia costiera centro-meridionale della Sicilia: il Parco Archeologico e Paesaggistico più esteso al mondo, la Valle dei Templi con i suoi 1.300 ettari; poi Selinunte, l’area archeologica più densa di monumenti con i suoi 5 chilometri di itinerari; quindi, Gela, con l’Acropoli e le Mura Timoleontee di Capo Soprano ed Eraclea Minoa con il suo Antiquarium e il Teatro Greco proteso verso il Mar Mediterraneo.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447641 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con una crescita nel 2022 del +12,6 percento di presenze rispetto al 2019, il tratto di costa siciliana ricompresa fra Selinunte e Gela (Costa del Mito) ha registrato il miglior risultato del Paese in fortissima controtendenza rispetto al dato nazionale che aveva segnato un evidente calo con il - 10,3 % e con quello della regione Sicilia rimasto fondamentalmente invariato. Un divario quindi di ben 23 punti percentuali che incorona appunto la Costa del Mito come la reginetta della ripresa del turismo italiano. Al centro della Costa del Mito ci sono Agrigento che, con la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi nel 2025 sarà la Capitale Italiana della Cultura. Un piccolo miracolo italiano dovuto all’opera della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi. «Quello che è avvenuto – spiega l’amministratore della DMO Fabrizio La Gaipa - è che è cresciuta la permanenza media. Quindi, non il dato degli “arrivi” che è caratterizzato da grande volatilità, ma quello più rilevante delle “presenze”, cioè il numero di notti che gli ospiti hanno deciso di spendere nel nostro territorio dopo averne valutato le attrattive. Con il sostegno dell’assessorato al Turismo della Regione Siciliana, nel Ministero e dell’Enit, abbiamo investito sul turismo esperienziale, lento e sostenibile, mettendo a sistema le grandi opportunità disponibili in questi centocinquanta chilometri di costa e nel territorio che da questi si irradia. Abbiamo proposto l’area archeologica più vasta del mondo che si affaccia su spiagge incontaminate ed esperienze ancora autentiche in borghi fuori dal tempo. Abbiamo proposto il lusso di un’eccellenza accessibile a tutti e lo abbiamo fatto utilizzando le strategie di marketing più innovative con, fra l'altro, un largo uso evoluto dei social». Costa del Mito è l’area archeologica più estesa al mondo con 150 km di spiagge dorate e riserve naturali con ben tre parchi archeologici. Da Selinunte a Gela un viaggio per chi ama archeologia e natura, storia e paesaggio. Costa del Mito è la prima destinazione costiera di Sicilia. È l’offerta di un’esperienza totale e immersiva che mette insieme cultura e natura lungo la fascia costiera centro-meridionale della Sicilia: il Parco Archeologico e Paesaggistico più esteso al mondo, la Valle dei Templi con i suoi 1.300 ettari; poi Selinunte, l’area archeologica più densa di monumenti con i suoi 5 chilometri di itinerari; quindi, Gela, con l’Acropoli e le Mura Timoleontee di Capo Soprano ed Eraclea Minoa con il suo Antiquarium e il Teatro Greco proteso verso il Mar Mediterraneo. [post_title] => Per la Costa del Mito una crescita del 12,6% nel post pandemia [post_date] => 2023-06-14T14:23:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686752585000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447690 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_406843" align="alignleft" width="300"] David Tommaso, direttore marketing & sales di Leolandia[/caption] Sono 200.000 metri quadri gli spazi declinabili per ogni tipo di evento, supporto tecnico audio – video professionale, un nutrito cast di performer artistici con regia e sartoria e, soprattutto, un’ottima e rodata organizzazione, pronta a stimolare le idee e la creatività di event planner, registi e operatori del segmento Mice, oltre alle aziende che desiderano allestire una giornata dedicata al proprio team: è la nuova proposta di Leolandia, il parco a tema più importante della Lombardia, situato in posizione strategica sull’autostrada A4 a 30 minuti da Milano e 20 minuti dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Con 8 punti ristoro per un totale di 2.000 posti, 1 arena da 500 sedute attrezzata con ledwall da 28 m2, 2 palcoscenici all’aperto e diverse conference room tematizzate in grado di ospitare fino a 150 persone, il parco offre un’ampia gamma di spazi che si adattano all’organizzazione di team building, family day, meeting aziendali e conferenze. La storica Minitalia, con 160 riproduzioni dedicate al patrimonio naturale e culturale del Belpaese, e le aree a tema ispirate al mondo della fantasia e dei cartoni animati regalano innumerevoli ambientazioni esclusive, ideali anche come set per videoclip e servizi fotografici. L’offerta è descritta nella nuova sezione Eventi e location pubblicata sul sito del parco: una comoda base di partenza per la realizzazione di progetti personalizzati, in funzione delle esigenze degli organizzatori. David Tommaso, direttore marketing e vendite Leolandia, dichiara: «Abbiamo già collaborato con diverse realtà e possiamo contare su un’esperienza consolidata. Spesso le aziende organizzano le convention durante gli orari di apertura al pubblico, lasciando poi gli ospiti liberi di godersi le attrazioni al termine dei panel. Un’altra formula molto richiesta è la prenotazione di aree riservate per cene di gala o serate a tema dopo l’orario di apertura, o ancora la pianificazione di team building nei giorni di chiusura. Per semplificare il lavoro degli organizzatori e fornire una panoramica delle numerose opzioni disponibili, abbiamo già disponibile un listino di massima, ampiamente personalizzabile su richiesta». A garanzia di un servizio sempre impeccabile, Leolandia collabora con agenzie di eventi, incentive house e altre realtà in grado di creare pacchetti hospitality e di intrattenimento su misura. [post_title] => Leolandia investe in modo organico sul segmento Mice [post_date] => 2023-06-14T14:14:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686752078000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447675 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quattro appuntamenti formativi, altrettanti itinerari inediti off the beaten path e una serata in navigazione sul Mincio. Naar Tour Operator, in collaborazione con l'Academy targata Brand Usa, ha coinvolto oltre 500 agenti di viaggi in una serie di webinar condotti tra i mesi di marzo e maggio, dando l'opportunità di scoprire luoghi meno noti della destinazione e di approfondirne gli aspetti più originali. Obiettivo ultimo dell'iniziativa, quello di stimolare la curiosità dei partecipanti, offrendo loro un prodotto completo e ricco di esperienze. Protagonisti delle attività formativa, appunto, i quattro itinerari The Great Outdoors, che si aggiungono agli altri 180 dedicati agli Usa all’interno della programmazione Naar: a tracciare il percorso, un unico filo conduttore nel segno della natura e della vasta gamma di proposte outdoor che contraddistinguono la meta. Paesaggi tropicali da Tampa a New Orleans; I grandi spazi di Texas e New Mexico; Natura maestosa da San Francisco a Seattle; Visioni del Pacifico da Los Angeles alle Hawaii sono i nomi di questi viaggi, tutti disponibili sulla piattaforma del tour operator, dove è anche possibile personalizzare l'itinerario, completandolo con i servizi in loco (dal noleggio auto alla scelta della soluzione ricettiva). “La nostra consolidata esperienza sulla destinazione Stati Uniti viene esaltata dalla collaborazione con l’ente del turismo, rappresentando un ulteriore valore aggiunto al percorso formativo degli agenti di viaggio - sottolinea la pm Usa di Narr, Erica Melegari -. Il risultato è una fotografia che vuole mostrare le sfaccettature meno conosciute e più originali di un unico Paese dai mille volti. Di fatto gli Stati Uniti continuano a esercitare un grande fascino sui viaggiatori, richiamando ogni anno un folto numero di repeaters: ecco perché poter contare su idee di viaggio originali, che rappresentano un’alternativa inedita ai circuiti più tradizionali, costituisce un plus significativo”. "Quinto mercato europeo in termini di arrivi negli Stati Uniti, l'Italia ha un forte legame con gli Usa e stimiamo si torni a un totale di 1,1 milioni di visitatori italiani entro il 2025, raggiungendo nuovamente così i numeri pre-pandemia - aggiunge Jackie Ennis, vice president, global trade development di Brand Usa -. Stiamo investendo in modo significativo nel settore del travel trade in Italia, attraverso una serie di partnership strategiche e attività di cooperazione su misura con tour operator italiani come Naar, con l’obiettivo di promuovere gli States e aumentarne la brand awareness tra i potenziali viaggiatori italiani”. [post_title] => Partnership Naar - Brand Usa: tanta formazione e itinerari off the beaten path [post_date] => 2023-06-14T12:40:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686746445000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447645 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines rilancia sugli Stati Uniti con l'apertura di una nuova rotta per Detroit, per il prossimo inverno. Dal 15 novembre la compagnia aerea effettuerà tre voli settimanali dall'hub di Istanbul all'aeroporto Metropolitan Wayne County di Detroit - lunedì, mercoledì e venerdì - operati da Boeing 787-9. Gli Stati Uniti, dopo la pandemia, hanno rappresentato un mercato in forte crescita per Turkish Airlines, che ha aggiunto capacità sulle rotte già esistenti e ne ha inaugurate di nuove, verso Newark nel maggio 2021, Dallas-Fort Worth nel settembre 2021 e Seattle nel giugno 2022. Secondo i dati Oag, Turkish serve attualmente 12 città statunitensi e offre 83.100 posti settimanali bidirezionali Turchia-Stati Uniti. Rispetto alle 10 destinazioni e 47.900 posti del 2019. In pratica gli Usa sono ora il terzo mercato internazionale della compagnia aerea per capacità, dopo Germania e Russia. Detroit, che è stata precedentemente indicata come una futura destinazione statunitense per Turkish insieme a Denver, ha attualmente 10 collegamenti non stop con città europee. [post_title] => Turkish Airlines avanza sugli Stati Uniti con la rotta per Detroit, dal 15 novembre [post_date] => 2023-06-14T09:25:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686734733000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All'aeroporto di Trapani è stato inaugurato un nuovo Tourist information point, grazie all'iniziativa dell'Ente pro loco italiane, Epli che ne curerà la gestione attraverso le proprie associate di Marsala, Castelvetrano-Selinunte, San Vito lo Capo, Alcamo Marina, Nubia e Santa Ninfa. Il desk è stato inaugurato alla presenza del presidente di Airgest, Salvatore Ombra, del presidente nazionale dell'Epli, Pasquale Ciurleo, del regionale, Salvo Zappalà e di Renato Bica, consigliere regionale e delegato provinciale dell’Ente pro loco Sicilia, nonché responsabile del progetto. Sarà fornito materiale informativo e turistico, digitale e cartaceo, per l’attività di promozione del territorio e dei servizi istituzionali rivolti all’utenza. Ogni comune potrà contribuire contattando il responsabile, attraverso la pro loco di Marsala. «Finalmente si realizza un progetto che avevo immaginato già dal mio primo mandato in Airgest, tra il 2007 al 2012 - ha dichiarato Ombra -. In tutti gli aeroporti che ho avuto modo di girare, c’è sempre un information point per i turisti. E, adesso, anche a Trapani, sarà possibile raccontare le bellezze del territorio ai passeggeri in arrivo. Sono estremamente contento e soddisfatto del lavoro che si è fatto e ringrazio per questo l’Ente nazionale Pro loco italiane. Auspico che l’iniziativa possa essere portata avanti, da ora e per sempre, e che diventi punto di riferimento informativo e turistico di tutti i comuni della nostra provincia. Attraverso l’info-point sarà anche possibile dare indicazioni su connettività e intermodalità da e verso il nostro scalo». [post_title] => All'aeroporto di Trapani debutta il primo Tourist information point [post_date] => 2023-06-14T09:05:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686733556000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447610 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_447612" align="alignleft" width="300"] Il Tornabuoni di Firenze[/caption] Sono l'hotel Roma di Ortigia, a Siracusa, Palazzo Sant'Anna nel cuore di Lecce, il Cala Cuncheddi di Olbia, il Cervino tra le Alpi e il Tornabuoni di Firenze le ultime cinque new entry firmate VRetreats, che nel giro di poche settimane ha più che raddoppiato il proprio portfolio, passando da quota quattro a nove strutture complessive per un totale di 570 camere. E altre tre sarebbero già in pipeline con apertura prevista entro la fine dell'anno, ha rivelato in occasione della presentazione alla stampa di Firenze, il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio. Ma quali sono nel dettaglio le novità? L’hotel Roma è uno storico albergo di Ortigia, ricavato da un antico palazzo di fine ‘800 e realizzato con la stessa pietra calcarea dei templi greci. Custodisce cortili interni e un giardino pensile ed è adiacente al Duomo. Dispone di un totale di 40 camere e suite, ristorante e bar. Al momento è allo studio un progetto di ristrutturazione degli ambienti comuni e delle camere. Sempre nel Sud Italia Palazzo Sant’Anna a Lecce è stato concepito come un piccolo albergo diffuso con corti, giardini e terrazze panoramiche. Dispone di 16 camere e suite, frutto della profonda ristrutturazione dei tre blocchi originari, due del ‘700 e uno del ‘300. I lavori hanno mantenuto la conformazione e la pietra leccese dell’antico convento, inserendo però elementi di estetica contemporanea, mobili di antiquariato e oggetti di design, oltre a tecniche bioenergetiche per migliorarne le performance e rendere l’ambiente sano e confortevole. Nella Sardegna nordorientale, si trova il Cala Cuncheddi: un resort da 85 camere e suite in stile contemporaneo a pochi passi dal mare e dalla spiaggia privata, su cui domina una piscina a sfioro. Si trova in un parco di ulivi secolari e alberi di mirto e offre esperienze gourmet e wine tasting nelle sue sei aree f&b, tra cui il ristorante Zinnibiri che propone piatti a chilometri zero. La struttura dispone pure di una beauty spa con gazebo esterno vista mare e di uno spazio fitness. Il VRetreats Cervino ha un ruolo centrale nel posizionamento del brand, finora orientato a city hotel e resort di lusso sul mare. Questo 5 stelle si trova, infatti, sul confine italosvizzero nel cuore delle Alpi; è stato inaugurato a ottobre 2021, dopo una profonda ristrutturazione che ha trasformato una vecchia autorimessa in disuso in una proprietà di design, integrata con il territorio: il progetto si è servito di elementi naturali come legno e vetro per favorire l’integrazione con il contesto e rendere la struttura ecocompatibile, grazie anche a impianti innovativi. Dispone di 70 camere e suite, nonché di un ristorante di cucina tipica valdostana rivisitata in chiave innovativa e di un paio di bar. Un'area polifunzionale è in grado di ospitare eventi e banchetti per un massimo di 300 persone. A completare l'offerta, la Wellness by Adara spa di 615 metri quadrati, che include due piscine panoramiche, di cui una con idromassaggio, soft sauna e sauna finlandese, cascata di ghiaccio, bagno turco, palestra, area relax con tisaneria, camera del sale e diverse cabine per trattamenti e massaggi per la cura del viso e del corpo. Chiude la panoramica, l’acquisizione più recente: il Tornabuoni di Firenze, tra gli edifici più storici e simbolo di pregio e fascino sin dal XIII secolo, quando la famiglia Bombeni lo fece realizzare, poi passato agli inglesi Minerbetti, discendenti dei Becket. Oggi lo stile rievoca il Rinascimento, con 62 camere e suite dai colori forti e dai tessuti importanti, dove si respira ancora l’arte di chi, negli anni, lo ha scelto: Henry James, la famiglia Agnelli, John Steinbeck, l’attore Fredric March, Lord Spencer, Barbara Bush, solo per citarne alcuni. Possiede una terrazza da cui ammirare la città, si trova nella via della moda ed è a pochi passi da ponte Vecchio, piazza della Signoria, piazza della Repubblica e dalla cattedrale Santa Maria del Fiore. L'offerta f&b si declina in due ristoranti, uno di cucina eclettica italiana, l'altro con piatti internazionali, nonché in un caffè e in una cantina al piano meno uno. Quattro infine gli spazi per piccoli meeting: oltre alla stessa cantina, è presente una sala riunioni da 14 posti a sedere, nonché un altro ambiente e un teatro capaci di ospitare 25 persone ciascuno. [post_title] => I dettagli dei cinque nuovi VRetreats a Siracusa, Lecce, Olbia, Cervinia e Firenze [post_date] => 2023-06-13T13:37:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686663462000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447554 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha approvato il bilancio 2022 con un utile di esercizio di 9,673 milioni di euro al netto delle imposte. “Per il comparto aeroportuale, dopo i difficili anni della pandemia, è finalmente iniziata la ripresa. Tecnicamente il bilancio di quest’anno è ancora più positivo rispetto all’anno scorso, soprattutto perché i ricavi provengono tutti da attività operative e quindi il margine non è influenzato da eventi straordinari, come avvenuto invece per il 2021, con plusvalenze e sopravvenienze eccezionali derivate dal contributo statale a parziale copertura dei danni causati dal Covid”- dichiara l’ad di Sac, Nico Torrisi -. Per quanto riguarda l’aeroporto di Catania è un momento di grande crescita - nel 2023 ci avvicineremo agli 11 milioni di passeggeri, miglior risultato della storia - e ovviamente di grandi investimenti. Siamo consapevoli delle difficoltà dei passeggeri dovuti alla cronica mancanza di spazio in una struttura concepita per un traffico molto minore, e proprio per questo lavoriamo da tempo per procedere al più presto all’avvio del progetto di ristrutturazione del Terminal B. Per quanto riguarda la connettività di rotte, i numeri parlano chiaro: con 112 destinazioni collegate, 88 delle quali internazionali, siamo un vero e proprio hub nel cuore del Mediterraneo, la cui importanza strategica può solo aumentare. Come società e come rete aeroportuale del Sud-Est stiamo inoltre affrontando la grande sfida di rendere lo scalo di Comiso, per noi naturale aeroporto alternato e asset strategico, sempre più centrale rispetto alle politiche commerciali di diverse compagnie aeree, con le quali portiamo incessantemente avanti le doverose interlocuzioni. Lo scopo è quello di valorizzare sempre di più un territorio, quello ragusano, in grande sviluppo in termini di economia e turismo”. Le novità 2023 includono una destinazione domestica e sei internazionali: Belgrado, Edimburgo, Lourdes , Riyadh, Cairo, Luxor e Foggia. Il 2022 ha consentito all’aeroporto di Catania di raggiungere e superare i 10 milioni di passeggeri in transito, recuperando del tutto il gap causato dal Covid-19: numeri che saranno superati nel corso del 2023. Le previsioni dall’Ufficio commerciale e marketing riportano infatti, al 30 giugno 2023, un numero di passeggeri pari a 5.074.000, con una crescita del +17,1% rispetto al 2022 e dell’8,9% rispetto al 2019. Significativo il dato dei passeggeri internazionali che sono notevolmente aumentati, arrivando a far registrare un +5,35 rispetto al 2019 e +31,2% rispetto al 2022. [post_title] => Catania: la Sac approva il bilancio 2022 in utile e mira agli 11 milioni di passeggeri per il 2023 [post_date] => 2023-06-13T10:14:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686651288000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447537 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'ente del Turismo del Portogallo e Tap Air Portugal insieme per raccontare le opportunità e le ricchezze della destinazione. In occasione della Festa della Repubblica del Portogallo, le due realtà hanno accolto stampa e operatori presso Villa Barberini, la prestigiosa residenza dell'ambasciatore del Portogallo in Italia. Al centro della presentazione, gli asset di sviluppo del Portogallo, sempre più amato dai viaggiatori italiani, e le novità del network di Tap, che oggi serve 93 collegamenti settimanali dall'Italia. [gallery columns="4" ids="447538,447539,447540,447541"] Marcelo Rebanda, direttore per l’Italia dell’ufficio turistico del Portogallo, ha snocciolato i numeri registrati dal Paese negli ultimi anni. "Abbiamo avuto 25,6 milioni di ospiti nel 2022, con un aumento dell'83% rispetto all'anno precedente - racconta - e del +2,3% rispetto al 2019". Ancora più performante la metrica relativa ai ricavi turistici, che rispetto all'anno che ha preceduto la pandemia ha visto un incremento del 19%, con 21 miliardi di euro. Gli italiani rappresentano un mercato chiave per il Paese: "È il secondo mercato più importante per visitatori dopo gli Usa - spiega Rebanda - e il terzo per ricavi". Tra i segmenti di mercato e i prodotti più interessanti, il direttore ha citato l'attenzione alla sostenibilità, la storia, la cultura e il folklore, il rapporto qualità/prezzo, l'accoglienza, la sicurezza, l'attitudine ad accogliere un turismo sportivo e outdoor e il particolare appeal del patrimonio vitivinicolo e gastronomico, al quale è stato dedicato il sito portugueswinestourism.com e il concept della serata di festeggiamenti, con la presenza dei prodotti enogastronomici locali più premiati e rinomati. Tap Air Portugal: gli investimenti sull'Italia La compagnia offre oggi 93 voli settimanali dall'italia, con partenze dirette per Lisbona da 6 aeroporti: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze, Boogna e Napoli. A questo network si aggiungono le destinazioni raggiunte grazie agli accordi di codeshare con Ita Airways (Brindisi, Bologna, Bari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Lamezia Terme, Torino, Trieste e Verona) e con AccesRail per la mobilità integrata aereo-alta velocità. Tra i punti di forza, lo Stopover Portugal, "che permette di sostare fino a 10 giorni a Lisbona o a Porto senza costi aggiuntivi - come spiega Davide Calicchia, market manager Italia di TAP - e la presenza di una flotta giovane, che vanta la presenza del nuovo A330-900 neo". Non meno importante la funzionalità dell'aeroporto di Lisbona, un hub centrale ed efficiente. Inoltre, "rappresenta la porta ideale per l'ingresso in Europa da oltreoceano - spiega Calicchia - ma anche, viceversa, la porta per gli Usa per chi viaggia dall'Europa, grazie alla sua posizione strategica che la rende circa 1.250km più vicina al continente americano". [post_title] => Portogallo: i piani di sviluppo di Tap e dell'ente del turismo [post_date] => 2023-06-13T09:24:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686648245000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447501 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passi avanti per City Airlines, la nuova divisione regionale di Lufthansa, che ha ottenuto nei giorni scorsi il Certificato di operatore aereo (Coa) dall'autorità aeronautica tedesca. L'elenco riportato dalla Luftfahrt-Bundesamt evidenzia che City Airlines ha ricevuto il Coa numero D-425, che consentirà al vettore di operare aerei più pesanti di 10 tonnellate. Intanto la compagnia regionale, secondo quanto riferito da ch-aviation.com, riceverà da Lufthansa un Airbus A319 (precedentemente utilizzato da Lufthansa CityLine) attualmente in manutenzione. "Fondata a Monaco di Baviera nell'estate del 2022, vogliamo offrire ai nostri ospiti sulle rotte a breve e medio raggio un'esperienza di volo eccezionale con la comprovata qualità Lufthansa", si legge sul sito web di City Airlines, che al momento contiene solo informazioni di base sulla compagnia aerea. Il decollo della compagnia era stato inizialmente fissato attorno alle metà del 2023. [post_title] => City Airlines ha ottenuto il Coa. In arrivo il primo Airbus A319 [post_date] => 2023-06-12T13:11:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686575460000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la costa del mito crescita del 126 nel post pandemia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":44,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2939,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447641","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con una crescita nel 2022 del +12,6 percento di presenze rispetto al 2019, il tratto di costa siciliana ricompresa fra Selinunte e Gela (Costa del Mito) ha registrato il miglior risultato del Paese in fortissima controtendenza rispetto al dato nazionale che aveva segnato un evidente calo con il - 10,3 % e con quello della regione Sicilia rimasto fondamentalmente invariato.\r

Un divario quindi di ben 23 punti percentuali che incorona appunto la Costa del Mito come la reginetta della ripresa del turismo italiano.\r

\r

Al centro della Costa del Mito ci sono Agrigento che, con la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi nel 2025 sarà la Capitale Italiana della Cultura.\r

\r

Un piccolo miracolo italiano dovuto all’opera della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi. «Quello che è avvenuto – spiega l’amministratore della DMO Fabrizio La Gaipa - è che è cresciuta la permanenza media. Quindi, non il dato degli “arrivi” che è caratterizzato da grande volatilità, ma quello più rilevante delle “presenze”, cioè il numero di notti che gli ospiti hanno deciso di spendere nel nostro territorio dopo averne valutato le attrattive. Con il sostegno dell’assessorato al Turismo della Regione Siciliana, nel Ministero e dell’Enit, abbiamo investito sul turismo esperienziale, lento e sostenibile, mettendo a sistema le grandi opportunità disponibili in questi centocinquanta chilometri di costa e nel territorio che da questi si irradia. Abbiamo proposto l’area archeologica più vasta del mondo che si affaccia su spiagge incontaminate ed esperienze ancora autentiche in borghi fuori dal tempo. Abbiamo proposto il lusso di un’eccellenza accessibile a tutti e lo abbiamo fatto utilizzando le strategie di marketing più innovative con, fra l'altro, un largo uso evoluto dei social».\r

\r

Costa del Mito è l’area archeologica più estesa al mondo con 150 km di spiagge dorate e riserve naturali con ben tre parchi archeologici. Da Selinunte a Gela un viaggio per chi ama archeologia e natura, storia e paesaggio. Costa del Mito è la prima destinazione costiera di Sicilia. È l’offerta di un’esperienza totale e immersiva che mette insieme cultura e natura lungo la fascia costiera centro-meridionale della Sicilia: il Parco Archeologico e Paesaggistico più esteso al mondo, la Valle dei Templi con i suoi 1.300 ettari; poi Selinunte, l’area archeologica più densa di monumenti con i suoi 5 chilometri di itinerari; quindi, Gela, con l’Acropoli e le Mura Timoleontee di Capo Soprano ed Eraclea Minoa con il suo Antiquarium e il Teatro Greco proteso verso il Mar Mediterraneo. ","post_title":"Per la Costa del Mito una crescita del 12,6% nel post pandemia","post_date":"2023-06-14T14:23:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1686752585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_406843\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] David Tommaso, direttore marketing & sales di Leolandia[/caption]\r

\r

Sono 200.000 metri quadri gli spazi declinabili per ogni tipo di evento, supporto tecnico audio – video professionale, un nutrito cast di performer artistici con regia e sartoria e, soprattutto, un’ottima e rodata organizzazione, pronta a stimolare le idee e la creatività di event planner, registi e operatori del segmento Mice, oltre alle aziende che desiderano allestire una giornata dedicata al proprio team: è la nuova proposta di Leolandia, il parco a tema più importante della Lombardia, situato in posizione strategica sull’autostrada A4 a 30 minuti da Milano e 20 minuti dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.\r

\r

Con 8 punti ristoro per un totale di 2.000 posti, 1 arena da 500 sedute attrezzata con ledwall da 28 m2, 2 palcoscenici all’aperto e diverse conference room tematizzate in grado di ospitare fino a 150 persone, il parco offre un’ampia gamma di spazi che si adattano all’organizzazione di team building, family day, meeting aziendali e conferenze.\r

\r

La storica Minitalia, con 160 riproduzioni dedicate al patrimonio naturale e culturale del Belpaese, e le aree a tema ispirate al mondo della fantasia e dei cartoni animati regalano innumerevoli ambientazioni esclusive, ideali anche come set per videoclip e servizi fotografici.\r

L’offerta è descritta nella nuova sezione Eventi e location pubblicata sul sito del parco: una comoda base di partenza per la realizzazione di progetti personalizzati, in funzione delle esigenze degli organizzatori.\r

\r

David Tommaso, direttore marketing e vendite Leolandia, dichiara: «Abbiamo già collaborato con diverse realtà e possiamo contare su un’esperienza consolidata. Spesso le aziende organizzano le convention durante gli orari di apertura al pubblico, lasciando poi gli ospiti liberi di godersi le attrazioni al termine dei panel. Un’altra formula molto richiesta è la prenotazione di aree riservate per cene di gala o serate a tema dopo l’orario di apertura, o ancora la pianificazione di team building nei giorni di chiusura. Per semplificare il lavoro degli organizzatori e fornire una panoramica delle numerose opzioni disponibili, abbiamo già disponibile un listino di massima, ampiamente personalizzabile su richiesta».\r

\r

A garanzia di un servizio sempre impeccabile, Leolandia collabora con agenzie di eventi, incentive house e altre realtà in grado di creare pacchetti hospitality e di intrattenimento su misura.","post_title":"Leolandia investe in modo organico sul segmento Mice","post_date":"2023-06-14T14:14:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1686752078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro appuntamenti formativi, altrettanti itinerari inediti off the beaten path e una serata in navigazione sul Mincio. Naar Tour Operator, in collaborazione con l'Academy targata Brand Usa, ha coinvolto oltre 500 agenti di viaggi in una serie di webinar condotti tra i mesi di marzo e maggio, dando l'opportunità di scoprire luoghi meno noti della destinazione e di approfondirne gli aspetti più originali. Obiettivo ultimo dell'iniziativa, quello di stimolare la curiosità dei partecipanti, offrendo loro un prodotto completo e ricco di esperienze. Protagonisti delle attività formativa, appunto, i quattro itinerari The Great Outdoors, che si aggiungono agli altri 180 dedicati agli Usa all’interno della programmazione Naar: a tracciare il percorso, un unico filo conduttore nel segno della natura e della vasta gamma di proposte outdoor che contraddistinguono la meta.\r

\r

Paesaggi tropicali da Tampa a New Orleans; I grandi spazi di Texas e New Mexico; Natura maestosa da San Francisco a Seattle; Visioni del Pacifico da Los Angeles alle Hawaii sono i nomi di questi viaggi, tutti disponibili sulla piattaforma del tour operator, dove è anche possibile personalizzare l'itinerario, completandolo con i servizi in loco (dal noleggio auto alla scelta della soluzione ricettiva).\r

\r

“La nostra consolidata esperienza sulla destinazione Stati Uniti viene esaltata dalla collaborazione con l’ente del turismo, rappresentando un ulteriore valore aggiunto al percorso formativo degli agenti di viaggio - sottolinea la pm Usa di Narr, Erica Melegari -. Il risultato è una fotografia che vuole mostrare le sfaccettature meno conosciute e più originali di un unico Paese dai mille volti. Di fatto gli Stati Uniti continuano a esercitare un grande fascino sui viaggiatori, richiamando ogni anno un folto numero di repeaters: ecco perché poter contare su idee di viaggio originali, che rappresentano un’alternativa inedita ai circuiti più tradizionali, costituisce un plus significativo”.\r

\r

\"Quinto mercato europeo in termini di arrivi negli Stati Uniti, l'Italia ha un forte legame con gli Usa e stimiamo si torni a un totale di 1,1 milioni di visitatori italiani entro il 2025, raggiungendo nuovamente così i numeri pre-pandemia - aggiunge Jackie Ennis, vice president, global trade development di Brand Usa -. Stiamo investendo in modo significativo nel settore del travel trade in Italia, attraverso una serie di partnership strategiche e attività di cooperazione su misura con tour operator italiani come Naar, con l’obiettivo di promuovere gli States e aumentarne la brand awareness tra i potenziali viaggiatori italiani”.","post_title":"Partnership Naar - Brand Usa: tanta formazione e itinerari off the beaten path","post_date":"2023-06-14T12:40:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686746445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447645","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines rilancia sugli Stati Uniti con l'apertura di una nuova rotta per Detroit, per il prossimo inverno. Dal 15 novembre la compagnia aerea effettuerà tre voli settimanali dall'hub di Istanbul all'aeroporto Metropolitan Wayne County di Detroit - lunedì, mercoledì e venerdì - operati da Boeing 787-9.\r

\r

Gli Stati Uniti, dopo la pandemia, hanno rappresentato un mercato in forte crescita per Turkish Airlines, che ha aggiunto capacità sulle rotte già esistenti e ne ha inaugurate di nuove, verso Newark nel maggio 2021, Dallas-Fort Worth nel settembre 2021 e Seattle nel giugno 2022.\r

\r

Secondo i dati Oag, Turkish serve attualmente 12 città statunitensi e offre 83.100 posti settimanali bidirezionali Turchia-Stati Uniti. Rispetto alle 10 destinazioni e 47.900 posti del 2019. In pratica gli Usa sono ora il terzo mercato internazionale della compagnia aerea per capacità, dopo Germania e Russia.\r

\r

Detroit, che è stata precedentemente indicata come una futura destinazione statunitense per Turkish insieme a Denver, ha attualmente 10 collegamenti non stop con città europee. ","post_title":"Turkish Airlines avanza sugli Stati Uniti con la rotta per Detroit, dal 15 novembre","post_date":"2023-06-14T09:25:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686734733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'aeroporto di Trapani è stato inaugurato un nuovo Tourist information point, grazie all'iniziativa dell'Ente pro loco italiane, Epli che ne curerà la gestione attraverso le proprie associate di Marsala, Castelvetrano-Selinunte, San Vito lo Capo, Alcamo Marina, Nubia e Santa Ninfa. Il desk è stato inaugurato alla presenza del presidente di Airgest, Salvatore Ombra, del presidente nazionale dell'Epli, Pasquale Ciurleo, del regionale, Salvo Zappalà e di Renato Bica, consigliere regionale e delegato provinciale dell’Ente pro loco Sicilia, nonché responsabile del progetto.\r

Sarà fornito materiale informativo e turistico, digitale e cartaceo, per l’attività di promozione del territorio e dei servizi istituzionali rivolti all’utenza. Ogni comune potrà contribuire contattando il responsabile, attraverso la pro loco di Marsala.\r

«Finalmente si realizza un progetto che avevo immaginato già dal mio primo mandato in Airgest, tra il 2007 al 2012 - ha dichiarato Ombra -. In tutti gli aeroporti che ho avuto modo di girare, c’è sempre un information point per i turisti. E, adesso, anche a Trapani, sarà possibile raccontare le bellezze del territorio ai passeggeri in arrivo. Sono estremamente contento e soddisfatto del lavoro che si è fatto e ringrazio per questo l’Ente nazionale Pro loco italiane. Auspico che l’iniziativa possa essere portata avanti, da ora e per sempre, e che diventi punto di riferimento informativo e turistico di tutti i comuni della nostra provincia. Attraverso l’info-point sarà anche possibile dare indicazioni su connettività e intermodalità da e verso il nostro scalo».","post_title":"All'aeroporto di Trapani debutta il primo Tourist information point","post_date":"2023-06-14T09:05:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686733556000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447612\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Tornabuoni di Firenze[/caption]\r

\r

Sono l'hotel Roma di Ortigia, a Siracusa, Palazzo Sant'Anna nel cuore di Lecce, il Cala Cuncheddi di Olbia, il Cervino tra le Alpi e il Tornabuoni di Firenze le ultime cinque new entry firmate VRetreats, che nel giro di poche settimane ha più che raddoppiato il proprio portfolio, passando da quota quattro a nove strutture complessive per un totale di 570 camere. E altre tre sarebbero già in pipeline con apertura prevista entro la fine dell'anno, ha rivelato in occasione della presentazione alla stampa di Firenze, il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio.\r

\r

Ma quali sono nel dettaglio le novità? L’hotel Roma è uno storico albergo di Ortigia, ricavato da un antico palazzo di fine ‘800 e realizzato con la stessa pietra calcarea dei templi greci. Custodisce cortili interni e un giardino pensile ed è adiacente al Duomo. Dispone di un totale di 40 camere e suite, ristorante e bar. Al momento è allo studio un progetto di ristrutturazione degli ambienti comuni e delle camere.\r

\r

Sempre nel Sud Italia Palazzo Sant’Anna a Lecce è stato concepito come un piccolo albergo diffuso con corti, giardini e terrazze panoramiche. Dispone di 16 camere e suite, frutto della profonda ristrutturazione dei tre blocchi originari, due del ‘700 e uno del ‘300. I lavori hanno mantenuto la conformazione e la pietra leccese dell’antico convento, inserendo però elementi di estetica contemporanea, mobili di antiquariato e oggetti di design, oltre a tecniche bioenergetiche per migliorarne le performance e rendere l’ambiente sano e confortevole.\r

\r

Nella Sardegna nordorientale, si trova il Cala Cuncheddi: un resort da 85 camere e suite in stile contemporaneo a pochi passi dal mare e dalla spiaggia privata, su cui domina una piscina a sfioro. Si trova in un parco di ulivi secolari e alberi di mirto e offre esperienze gourmet e wine tasting nelle sue sei aree f&b, tra cui il ristorante Zinnibiri che propone piatti a chilometri zero. La struttura dispone pure di una beauty spa con gazebo esterno vista mare e di uno spazio fitness.\r

\r

Il VRetreats Cervino ha un ruolo centrale nel posizionamento del brand, finora orientato a city hotel e resort di lusso sul mare. Questo 5 stelle si trova, infatti, sul confine italosvizzero nel cuore delle Alpi; è stato inaugurato a ottobre 2021, dopo una profonda ristrutturazione che ha trasformato una vecchia autorimessa in disuso in una proprietà di design, integrata con il territorio: il progetto si è servito di elementi naturali come legno e vetro per favorire l’integrazione con il contesto e rendere la struttura ecocompatibile, grazie anche a impianti innovativi. Dispone di 70 camere e suite, nonché di un ristorante di cucina tipica valdostana rivisitata in chiave innovativa e di un paio di bar. Un'area polifunzionale è in grado di ospitare eventi e banchetti per un massimo di 300 persone. A completare l'offerta, la Wellness by Adara spa di 615 metri quadrati, che include due piscine panoramiche, di cui una con idromassaggio, soft sauna e sauna finlandese, cascata di ghiaccio, bagno turco, palestra, area relax con tisaneria, camera del sale e diverse cabine per trattamenti e massaggi per la cura del viso e del corpo.\r

\r

Chiude la panoramica, l’acquisizione più recente: il Tornabuoni di Firenze, tra gli edifici più storici e simbolo di pregio e fascino sin dal XIII secolo, quando la famiglia Bombeni lo fece realizzare, poi passato agli inglesi Minerbetti, discendenti dei Becket. Oggi lo stile rievoca il Rinascimento, con 62 camere e suite dai colori forti e dai tessuti importanti, dove si respira ancora l’arte di chi, negli anni, lo ha scelto: Henry James, la famiglia Agnelli, John Steinbeck, l’attore Fredric March, Lord Spencer, Barbara Bush, solo per citarne alcuni. Possiede una terrazza da cui ammirare la città, si trova nella via della moda ed è a pochi passi da ponte Vecchio, piazza della Signoria, piazza della Repubblica e dalla cattedrale Santa Maria del Fiore. L'offerta f&b si declina in due ristoranti, uno di cucina eclettica italiana, l'altro con piatti internazionali, nonché in un caffè e in una cantina al piano meno uno. Quattro infine gli spazi per piccoli meeting: oltre alla stessa cantina, è presente una sala riunioni da 14 posti a sedere, nonché un altro ambiente e un teatro capaci di ospitare 25 persone ciascuno.\r

\r

\r

\r

","post_title":"I dettagli dei cinque nuovi VRetreats a Siracusa, Lecce, Olbia, Cervinia e Firenze","post_date":"2023-06-13T13:37:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686663462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447554","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha approvato il bilancio 2022 con un utile di esercizio di 9,673 milioni di euro al netto delle imposte.\r

\r

“Per il comparto aeroportuale, dopo i difficili anni della pandemia, è finalmente iniziata la ripresa. Tecnicamente il bilancio di quest’anno è ancora più positivo rispetto all’anno scorso, soprattutto perché i ricavi provengono tutti da attività operative e quindi il margine non è influenzato da eventi straordinari, come avvenuto invece per il 2021, con plusvalenze e sopravvenienze eccezionali derivate dal contributo statale a parziale copertura dei danni causati dal Covid”- dichiara l’ad di Sac, Nico Torrisi -. Per quanto riguarda l’aeroporto di Catania è un momento di grande crescita - nel 2023 ci avvicineremo agli 11 milioni di passeggeri, miglior risultato della storia - e ovviamente di grandi investimenti. Siamo consapevoli delle difficoltà dei passeggeri dovuti alla cronica mancanza di spazio in una struttura concepita per un traffico molto minore, e proprio per questo lavoriamo da tempo per procedere al più presto all’avvio del progetto di ristrutturazione del Terminal B.\r

\r

Per quanto riguarda la connettività di rotte, i numeri parlano chiaro: con 112 destinazioni collegate, 88 delle quali internazionali, siamo un vero e proprio hub nel cuore del Mediterraneo, la cui importanza strategica può solo aumentare. Come società e come rete aeroportuale del Sud-Est stiamo inoltre affrontando la grande sfida di rendere lo scalo di Comiso, per noi naturale aeroporto alternato e asset strategico, sempre più centrale rispetto alle politiche commerciali di diverse compagnie aeree, con le quali portiamo incessantemente avanti le doverose interlocuzioni. Lo scopo è quello di valorizzare sempre di più un territorio, quello ragusano, in grande sviluppo in termini di economia e turismo”.\r

\r

Le novità 2023 includono una destinazione domestica e sei internazionali: Belgrado, Edimburgo, Lourdes , Riyadh, Cairo, Luxor e Foggia. \r

\r

Il 2022 ha consentito all’aeroporto di Catania di raggiungere e superare i 10 milioni di passeggeri in transito, recuperando del tutto il gap causato dal Covid-19: numeri che saranno superati nel corso del 2023. Le previsioni dall’Ufficio commerciale e marketing riportano infatti, al 30 giugno 2023, un numero di passeggeri pari a 5.074.000, con una crescita del +17,1% rispetto al 2022 e dell’8,9% rispetto al 2019.\r

\r

Significativo il dato dei passeggeri internazionali che sono notevolmente aumentati, arrivando a far registrare un +5,35 rispetto al 2019 e +31,2% rispetto al 2022.","post_title":"Catania: la Sac approva il bilancio 2022 in utile e mira agli 11 milioni di passeggeri per il 2023","post_date":"2023-06-13T10:14:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686651288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ente del Turismo del Portogallo e Tap Air Portugal insieme per raccontare le opportunità e le ricchezze della destinazione.\r

\r

In occasione della Festa della Repubblica del Portogallo, le due realtà hanno accolto stampa e operatori presso Villa Barberini, la prestigiosa residenza dell'ambasciatore del Portogallo in Italia.\r

\r

Al centro della presentazione, gli asset di sviluppo del Portogallo, sempre più amato dai viaggiatori italiani, e le novità del network di Tap, che oggi serve 93 collegamenti settimanali dall'Italia.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"447538,447539,447540,447541\"]\r

\r

Marcelo Rebanda, direttore per l’Italia dell’ufficio turistico del Portogallo, ha snocciolato i numeri registrati dal Paese negli ultimi anni. \"Abbiamo avuto 25,6 milioni di ospiti nel 2022, con un aumento dell'83% rispetto all'anno precedente - racconta - e del +2,3% rispetto al 2019\".\r

Ancora più performante la metrica relativa ai ricavi turistici, che rispetto all'anno che ha preceduto la pandemia ha visto un incremento del 19%, con 21 miliardi di euro.\r

\r

Gli italiani rappresentano un mercato chiave per il Paese: \"È il secondo mercato più importante per visitatori dopo gli Usa - spiega Rebanda - e il terzo per ricavi\".\r

\r

Tra i segmenti di mercato e i prodotti più interessanti, il direttore ha citato l'attenzione alla sostenibilità, la storia, la cultura e il folklore, il rapporto qualità/prezzo, l'accoglienza, la sicurezza, l'attitudine ad accogliere un turismo sportivo e outdoor e il particolare appeal del patrimonio vitivinicolo e gastronomico, al quale è stato dedicato il sito portugueswinestourism.com e il concept della serata di festeggiamenti, con la presenza dei prodotti enogastronomici locali più premiati e rinomati.\r

\r

Tap Air Portugal: gli investimenti sull'Italia\r

\r

La compagnia offre oggi 93 voli settimanali dall'italia, con partenze dirette per Lisbona da 6 aeroporti: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze, Boogna e Napoli. A questo network si aggiungono le destinazioni raggiunte grazie agli accordi di codeshare con Ita Airways (Brindisi, Bologna, Bari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Lamezia Terme, Torino, Trieste e Verona) e con AccesRail per la mobilità integrata aereo-alta velocità.\r

\r

Tra i punti di forza, lo Stopover Portugal, \"che permette di sostare fino a 10 giorni a Lisbona o a Porto senza costi aggiuntivi - come spiega Davide Calicchia, market manager Italia di TAP - e la presenza di una flotta giovane, che vanta la presenza del nuovo A330-900 neo\".\r

\r

Non meno importante la funzionalità dell'aeroporto di Lisbona, un hub centrale ed efficiente. Inoltre, \"rappresenta la porta ideale per l'ingresso in Europa da oltreoceano - spiega Calicchia - ma anche, viceversa, la porta per gli Usa per chi viaggia dall'Europa, grazie alla sua posizione strategica che la rende circa 1.250km più vicina al continente americano\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Portogallo: i piani di sviluppo di Tap e dell'ente del turismo","post_date":"2023-06-13T09:24:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686648245000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passi avanti per City Airlines, la nuova divisione regionale di Lufthansa, che ha ottenuto nei giorni scorsi il Certificato di operatore aereo (Coa) dall'autorità aeronautica tedesca. L'elenco riportato dalla Luftfahrt-Bundesamt evidenzia che City Airlines ha ricevuto il Coa numero D-425, che consentirà al vettore di operare aerei più pesanti di 10 tonnellate.\r

\r

Intanto la compagnia regionale, secondo quanto riferito da ch-aviation.com, riceverà da Lufthansa un Airbus A319 (precedentemente utilizzato da Lufthansa CityLine) attualmente in manutenzione.\r

\r

\"Fondata a Monaco di Baviera nell'estate del 2022, vogliamo offrire ai nostri ospiti sulle rotte a breve e medio raggio un'esperienza di volo eccezionale con la comprovata qualità Lufthansa\", si legge sul sito web di City Airlines, che al momento contiene solo informazioni di base sulla compagnia aerea.\r

\r

Il decollo della compagnia era stato inizialmente fissato attorno alle metà del 2023.","post_title":"City Airlines ha ottenuto il Coa. In arrivo il primo Airbus A319","post_date":"2023-06-12T13:11:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686575460000]}]}}