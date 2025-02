L’ Enit è protagonista alla fiera del turismo di Istanbul Enit partecipa alla East Mediterranean International Tourism & Travel Exhibition di Istanbul, insieme al ministero del turismo. Uno dei più importanti appuntamenti fieristici del settore turistico nel Mediterraneo, che vedrà una folta presenza italiana: l’evento rappresenta, difatti, un’opportunità strategica per promuovere l’Italia come destinazione d’eccellenza, valorizzando il suo patrimonio culturale, paesaggistico ed esperienziale davanti a un pubblico di buyer internazionali e professionisti del settore. “L’Italia è al centro del turismo mediterraneo e la nostra partecipazione a questo evento testimonia l’impegno costante di Enit nel rafforzare le sinergie con i mercati, emergenti e consolidati, dell’area. Emitt rappresenta un’occasione per stringere nuovi accordi con player internazionali, attrarre flussi turistici e presentare al mondo la straordinaria diversità dell’offerta turistica italiana” commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit. Lo spazio espositivo di Enit sarà il punto di riferimento per scoprire l’offerta turistica italiana, grazie alla presenza di Regioni Lazio e Campania ed alla partecipazione di 18 aziende. Un viaggio attraverso le bellezze italiane, tra destinazioni iconiche e luoghi meno conosciuti, eccellenze enogastronomiche, itinerari sostenibili e proposte tailor-made per ogni tipo di viaggiatore. Partecipare ad Emitt rappresenta anche il punto d’incontro con un territorio che dimostra di apprezzare le destinazioni italiane, come ricordano i dati: nel 2024 il numero di passeggeri aeroportuali dalla Turchia all’Italia indicano un totale (provvisorio) di 353 mila arrivi (+9,3% sull’anno precedente). Di questi flussi il 90% arriva da Istanbul (+9,2%). Un traffico molto leisure, solo l’1,8% viaggia per business e la Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483998 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Escursioni che mixano visite, esperienze, degustazioni e momenti di relax, da svolgersi in due giornate o da prolungare per periodi più lunghi in base alla disponibilità del viaggiatore. Si chiama Geoparco dell’Alta Murgia tour: tra natura, arte e gusto il nuovo itinerario con cui l'incoming tour operator pugliese di Gravina specializzato in turismo culturale ed esperienziale, Ada Tour, è risultato aggiudicatario dell’avviso pubblico Prodotti turistici dell’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione, teso a innovare e diversificare l’offerta turistica pugliese. "Dopo la recente nomina del 9 settembre 2024 a geoparco Unesco dell’area del parco nazionale dell’Alta Murgia, abbiamo sentito prioritaria la necessità di strutturare dei prodotti turistici sul nostro territorio, da sempre secondario rispetto ad altre aree più note della Puglia, come il Salento, il Gargano e la valle d’Itria, e quindi privo di un’offerta ben strutturata e distribuita - spiega il direttore di Ada Tour, Marcello Benevento -. Numerose le partnership siglate con operatori locali pubblici e privati, a cominciare dallo stesso Ente parco nazionale dell’Alta Murgia". Grazie proprio a tali collaborazioni, l'itinerario dedicato al geoparco, i cui tour inizieranno a metà febbraio, mira a porsi come un prodotto turistico di eccellenza in grado di rispondere alle tendenze emergenti del turismo esperienziale e sostenibile. "Ogni partner contribuisce a valorizzare l’autenticità del territorio, ad ampliare la rete di promozione e a coinvolgere attivamente le comunità locali. Il tutto per un tour dinamico e attrattivo, che unisce tradizione e innovazione, coinvolgendo tutto il territorio". "Il riconoscimento Unesco apre nuove prospettive per la valorizzazione turistica del nostro territorio - aggiunge il commissario straordinario del parco Francesco Tarantini -. Iniziative come questa contribuiscono a strutturare un’offerta sostenibile e di qualità, capace di far conoscere l’identità geologica, culturale ed enogastronomica del geoparco. Lavorare in sinergia con gli operatori è fondamentale per rendere MurGeopark sempre più attrattivo e accessibile a un pubblico ampio e consapevole". L'itinerario sarà presentato domani giovedì 6 febbraio alle 10 presso la sede dell’Ente parco Alta Murgia a Gravina in Puglia, nonché in occasione della Bit Milano tra il 9 e l'11 dello stesso mese nello stand di Puglia Promozione. Nei giorni del 14 e 15 marzo è inoltre previsto un educational per una delegazione di tour operator, giornalisti e influencer. [gallery ids="484002,484003,484004"] [post_title] => Nuovo itinerario Ada Tour dedicato al geoparco Unesco dell'Alta Murgia [post_date] => 2025-02-05T13:04:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738760698000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483978" align="alignleft" width="300"] L'amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic[/caption] Enit partecipa alla East Mediterranean International Tourism & Travel Exhibition di Istanbul, insieme al ministero del turismo. Uno dei più importanti appuntamenti fieristici del settore turistico nel Mediterraneo, che vedrà una folta presenza italiana: l’evento rappresenta, difatti, un’opportunità strategica per promuovere l’Italia come destinazione d’eccellenza, valorizzando il suo patrimonio culturale, paesaggistico ed esperienziale davanti a un pubblico di buyer internazionali e professionisti del settore. “L’Italia è al centro del turismo mediterraneo e la nostra partecipazione a questo evento testimonia l’impegno costante di Enit nel rafforzare le sinergie con i mercati, emergenti e consolidati, dell’area. Emitt rappresenta un’occasione per stringere nuovi accordi con player internazionali, attrarre flussi turistici e presentare al mondo la straordinaria diversità dell’offerta turistica italiana” commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit. Lo spazio espositivo di Enit sarà il punto di riferimento per scoprire l’offerta turistica italiana, grazie alla presenza di Regioni Lazio e Campania ed alla partecipazione di 18 aziende. Un viaggio attraverso le bellezze italiane, tra destinazioni iconiche e luoghi meno conosciuti, eccellenze enogastronomiche, itinerari sostenibili e proposte tailor-made per ogni tipo di viaggiatore. Partecipare ad Emitt rappresenta anche il punto d’incontro con un territorio che dimostra di apprezzare le destinazioni italiane, come ricordano i dati: nel 2024 il numero di passeggeri aeroportuali dalla Turchia all’Italia indicano un totale (provvisorio) di 353 mila arrivi (+9,3% sull’anno precedente). Di questi flussi il 90% arriva da Istanbul (+9,2%). Un traffico molto leisure, solo l’1,8% viaggia per business e la [post_title] => L' Enit è protagonista alla fiera del turismo di Istanbul [post_date] => 2025-02-05T11:32:49+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738755169000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483946 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Liguria protagonista alla Bit di Milano dal 9 all'11 febbraio. La Regione presenterà programmi, nuovi progetti ed investimenti per valorizzare il territorio, nel corso della conferenza stampa che si terrà il 10 febbraio. Nella conferenza stampa si parlerà anche del progetto Limes, realizzato da 32 Comuni distribuiti tra la provincia di Lucca, di Massa e La Spezia ed è parte di un sistema più ampio di Area Vasta Ligure Apuana. Un esempio unico nel fare rete tra ben 65 Comuni compresi tra la Garfagnana, Lunigiana, valli Vara e Magra, Lerici, Portovenere La Spezia e 5 Terre. Al termine dell'incontro sarà organizzato un angolo enogastronomico per assaggiare il territorio offerto dal Comune della Spezia in collaborazione con la Cooperativa Mitilicoltori del Golfo dei Poeti. [post_title] => La Liguria in Bit, focus su eccellenze, nuovi progetti ed investimenti [post_date] => 2025-02-05T10:23:49+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738751029000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483907 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'ambizioso obiettivo della Turchia di raggiungere i 60 milioni di visitatori e 60 miliardi di euro di entrate turistiche nel 2024 non solo è stato raggiunto, ma anche superato. Secondo i dati dell'Istituto di statistica del Paese (Tuik), la destinazione ha accolto oltre 62 milioni di turisti - con una crescita del +9% -, generando entrate per 61,1 miliardi di dollari, l'8,3% in più rispetto al 2023. Il 17% delle entrate proveniva da cittadini turchi residenti all'estero che hanno visitato il loro Paese per le vacanze. La spesa personale è stata di 43,1 miliardi di dollari, mentre la spesa per i pacchetti vacanza ha raggiunto i 17,4 miliardi di dollari, con un aumento del 22,7% rispetto al 2023. Gli ultimi mesi del 2024 hanno registrato risultati particolarmente positivi, con un aumento delle entrate turistiche nel quarto trimestre del 14,5% a 13,8 miliardi di dollari. Il focus promozionale della destinazione si concentra su turismo culturale, gastronomia e viaggi d'avventura. Nel 2024 anche il numero di viaggiatori turchi diretti all'estero ha continuato ad aumentare, +2,9% fino a 11,4 milioni, con una spesa media di 680 dollari a persona. [post_title] => La Turchia oltrepassa le attese con 62 mln di arrivi ed entrate per 61,1 mld di dollari [post_date] => 2025-02-04T14:36:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738679784000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483875 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggialdo inizia il 2025 confermando la propria presenza nei principali appuntamenti trade dei primi mesi dell’anno, tra cui il nostro Tove di Milano e i Travel Open Day di Rome e Catania. Una scelta, quella del tour operator marchigiano, volta a rafforzare il proprio impegno a supporto delle agenzie di viaggio con un fitto calendario di eventi. Oltre a presentare il portfolio prodotti aggiornato, l’azienda offrirà momenti di dialogo one-to-one con le adv curiose di scoprire il mondo firmato Viaggialdo. “Siamo entusiasti di cominciare l'anno con un’agenda così ricca di appuntamenti che ci permetteranno di consolidare il nostro rapporto con le agenzie di viaggio e di presentare loro le novità più importanti per il mercato - racconta il product manager area mondo del to, Marco Ghidoni -. Questi momenti rappresentano un’opportunità preziosa per confrontarsi direttamente con i professionisti del turismo e costruire insieme nuove prospettive di crescita. Il confronto con gli agenti di viaggio è fondamentale per comprendere le loro esigenze e migliorare costantemente i nostri prodotti e servizi”. Ecco le date da segnare in agenda: 9-10 febbraio, Travel Open Village Evolution 2025, Milano; 19 febbraio, Travel Open Day, Roma; 26 febbraio, evento presso l’aeroporto di Bergamo, in collaborazione con Air Arabia e la Dubai Tourism Authority; 26-28 febbraio, Btm Bari; 13-15 marzo, Bmt Napoli; 19 marzo, Travel Open Day, Catania. [post_title] => Tod e Tove protagonisti delle attività di promozione trade di Viaggialdo [post_date] => 2025-02-04T10:43:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738665809000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => 13 ^ Mostra internazionale di piante e fiori, unico appuntamento italiano tra le floralies europee riconosciute da AIPH – International Association of Horticultural Producers – splenderanno a Genova dal 24 aprile al 4 maggio. Una manifestazione che si evolve e guarda al florovivaismo a 360°, partendo dalle eccellenze produttive spazia dall’architettura del paesaggio alla sostenibilità ambientale, al turismo consapevole e al mondo della ricerca. Un ritorno con spazi triplicati, rispetto alle ultime due edizioni a Nervi, nell’ex quartiere fieristico, oggi trasformato in Waterfront di Levante, grazie a un importante progetto di riqualificazione urbana firmato da Renzo Piano. Un percorso nuovo e altamente spettacolare, fronte mare, che parte dal nascente parco urbano entra nell’arena centrale del nuovo Palasport e prosegue negli spazi del Piazzale Mare e sul percorso espositivo galleggiante in Marina per approdare poi sui due piani del padiglione Jean Nouvel. Una varietà e un’ampiezza di spazi che consente l’esposizione di ogni tipologia di piante e il ritorno in grande stile di fiori recisi, composizioni floreali e bonsai e offre quattro arene per incontri, spettacoli e laboratori oltre a cinque sale per convegni, incontri tecnici e trattative. Nuovi spazi per il Mercato Verde, tradizionalmente dedicato alla vendita di piante, agli arredi e alle attrezzature da giardino. Il progetto della manifestazione, firmato dall’architetto Matteo Fraschini per Urges-Gruppo Valagussa, si dipana tra arte e natura: quattro installazioni, denominate “Origami Verdi” orientano e caratterizzano il percorso che si sviluppa lungo oltre quattro chilometri. Lungo il percorso installazioni pensate ad hoc permetteranno al visitatore di alzarsi rispetto al livello del suolo per poter godere di una vista d’insieme della manifestazione: un “mirador fiorito” affacciato sul mare in Piazzale Kennedy e un ponte pedonale di più di 100 metri nel padiglione Jean Nouvel avranno appunto il ruolo di valorizzare gli allestimenti nel loro insieme. Tali strutture saranno accessibili a tutti. Euroflora è anche pensata come luogo di condivisione e di scambio di competenze, suggestioni e passioni. Quattro “Arene” accoglieranno eventi, dimostrazioni e dibattiti. Il Palasport, luogo storico per Euroflora, avrà un allestimento specifico nell’arena centrale. Euroflora prosegue nell’area della Marina dove, per la prima volta, parte del percorso espositivo sarà realizzato direttamente sull’acqua. «Dopo 14 anni e due edizioni di grande successo ai Parchi di Nervi – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci - Euroflora torna a casa, nella sua storica e suggestiva collocazione nel Palasport e nel Waterfront di levante, disegnato da Renzo Piano e fortemente voluto dall’amministrazione comunale. E la bellezza sarà protagonista di questa mostra internazionale dedicata al florovivaismo che non è solo una straordinaria esposizione di piante e fiori, ma un’occasione unica per raccontare la nostra Liguria. Quest’evento con la sua capacità di richiamare visitatori e appassionati da ogni angolo del mondo testimonia il valore del nostro territorio e la forza del lavoro di squadra tra istituzioni, organizzazioni e talenti che hanno reso possibile questa rinascita». «La prossima edizione di Euroflora si annuncia un evento di grande richiamo e di straordinaria bellezza nelle aree rinnovate del Waterfront di Levante in un affaccio sul mare, restituito alla città e al grande pubblico - commenta il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi - Genova è pronta ad accogliere i turisti con eventi in città a partire dall'edizione primaverile dei Rolli days. Euroflora è un appuntamento molto sentito dai genovesi e da tantissimi appassionati, che quest'anno potranno vivere un'esperienza di visita su una superficie espositiva ampliata, rispetto alla precedente edizione, con la partecipazione di giardini da tutto il mondo, che immergeranno il visitatore alla scoperta di bellezze naturali di ogni latitudine. Il Waterfront di Levante, che una volta ultimato ospiterà il grande parco urbano, avrà quindi un primo importante assaggio di natura e verde». Euroflora 2025 è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova Camera di Commercio, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da ANVE – Associazione Nazionale Vivaisti esportatori, ENIT e RAI - Radiotelevisione Italiana. [post_title] => Genova Euroflora 2025, dal 24 aprile al 4 maggio tra nuovi spazi, eventi, incontri e spettacoli [post_date] => 2025-02-03T14:54:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738594495000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483774 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bellezze naturali e sport, la storia dei diritti civili, la musica, una gastronomia d'eccellenza e un'atmosfera gioiosa che culmina nelle celebrazioni del Mardi Gras: è questo che unisce i 12 stati del Sud degli Stati Uniti (Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Luoisiana, Mississippi, Missouri, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia e West Virginia). Il workshop di Travel South Usa nelle sue tappe italiane di Milano e Roma ha presentato una destinazione dal fascino unico. È stata proprio la musica la cornice della presentazione, con il coinvolgente intervento dell’artista della Louisiana Sean Ardoin, che ha ottenuto 5 nomination ai Grammy Awards. L’evento è stato guidato da Liz Bittner, president & ceo di Travel South Usa. «Il focus di quest’incontro è parlare di quest’area degli Stati Uniti che è vasta quanto l’Europa e ricca di esperienze, che speriamo accolga un numero sempre maggiore di visitatori italiani. L’anno scorso oltre 93 mila turisti hanno visitato gli Stati del Sud. Per il 2025 sono previsti 173 milioni di dollari di spesa turistica, che ci consentiranno di tornare ai livelli pre-pandemici. Oltre l’85% sarà turismo leisure e la durata media del soggiorno nel Sud è di oltre due settimane, intorno ai 15 giorni. I viaggiatori, in questo modo, si prendono il tempo di immergersi nel nostro cibo, nella nostra musica e nella nostra cultura. Il mercato italiano è nella top ten dei visitatori degli Stati del Sud. Abbiamo una grande affinità con voi italiani: avete tutte le caratteristiche che amiamo in un viaggiatore internazionale. Comprate i biglietti per visitare i musei ed entrate, non vi fermate fuori a fare foto; amate gustare il cibo e immergervi nella realtà locale». Bittner ha ricordato la grande offerta di collegamenti: «Siamo ottimamente connessi grazie ai voli di Delta Air Lines, il cui hub è Atlanta-Georgia. Abbiamo anche American Airlines che opera dalle regioni occidentali - da Dallas e Houston – e United Airlines da Chicago e dal Nord. Ci sono poi i collegamenti intercontinentali operati da British Airways ed Emirates, che permettono di raggiungere le nostre destinazioni con un solo scalo». Lo sguardo va anche ai prossimi mesi, sono infatti numerosi gli eventi in programma per questo 2025: diversi stati hanno programmato le commemorazioni del 250simo anniversario della Rivoluzione Americana. Nel 2026 il Missouri celebra i 100 anni della Route66, che attraversa oltre 300 miglia di territorio. Kansas City e Atlanta-Georgia si preparano ad ospitare gli incontri della Coppa del mondo Fifa 2026. A questo si aggiungono nuovi Trials e percorsi nella natura. Bittner ha anche voluto sottolineare il valore dell’intermediazione: «Il trade per noi è incredibilmente importante. Anche se è possibile trovare online molto materiale sulle destinazioni, una vacanza sul lungo raggio verso un’area poco conosciuta comporta un notevole investimento di tempo e denaro: sia che venga scelta per un viaggio di nozze, che per un viaggio di scoperta di 3 settimane con la famiglia. I viaggiatori vogliono essere sicuri di dedicare il giusto tempo a ciascuna destinazione, senza perdere nulla di importante. «E' importante che il trade conosca e capisca tutte le sfaccettature della destinazione: quando andare, dove andare, cosa fare quando si è sul posto e come trovare quel giusto mix per cui trascorrere 2 notti in un hotel di lusso e le due successive in una tree-house. Avere il giusto equipaggiamento, la giusta guida e mangiare i piatti gusti. È il trade che spiega tutto questo ai viaggiatori. Le nostre strategie di promozione della destinazione includono quindi il proseguire nella formazione delle nostre agenzie in Italia: organizziamo molti training e cooperazioni sia con i to che con le agenzie di viaggio. Investiamo anche nella formazione dei product manager che prendono parte a fam trip che consentono di vivere un’esperienza in loco». [post_title] => Travel South Usa invita gli italiani a scoprire la bellezza del Sud-est degli Stati Uniti [post_date] => 2025-02-03T12:37:45+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738586265000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483757 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescita a doppia cifra per il sistema aeroportuale italiano nel 2024 grazie, soprattutto, al traffico sulle destinazioni internazionali. Secondo i dati di Assaeroporti a consuntivo dell'anno appena archiviato, negli scali del nostro Paese sono transitati oltre 219 milioni di passeggeri, l’11,1% in più rispetto al 2023. Di questi, 146 milioni volano su rotte internazionali. Per la prima volta dal 2019, la composizione del traffico torna, quindi, ai valori pre-pandemia, con un terzo dei viaggiatori sul segmento domestico e due terzi su quello internazionale. I movimenti aerei, nell’anno appena concluso, segnano un pieno recupero dei volumi: con una crescita del 7,5% rispetto al 2023, raggiungono 1,7 milioni di unità e superano per la prima volta i livelli registrati nel 2019, prima della pandemia. La classifica dei primi 10 scali per traffico ribadisce il primato di Roma Fiumicino con 49,2 milioni di passeggeri, seguito da Milano Malpensa con 28,9 milioni e Milano Bergamo con 17,3 milioni. Seguono Napoli, Catania e Venezia che si aggirano sui 12 milioni e Bologna e Milano Linate sui 10 milioni. Chiudono la top ten Palermo e Bari. Analizzando, inoltre, i dati per classe dimensionale di aeroporto, emerge come nel 2024 tutti gli scali abbiano contribuito alla crescita del sistema aeroportuale nazionale, con percentuali di incremento che variano tra il 5,7% (nella classe 1-5 mln di passeggeri) e il 16,5% (per gli scali con meno di 1 mln di passeggeri). [post_title] => Crescita a doppia cifra per gli aeroporti italiani nel 2024: sfiorati i 220 mln di passeggeri [post_date] => 2025-02-03T10:03:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738576987000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483731 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quattro nuovi spot per la campagna di comunicazione del gruppo Gattinoni lanciata lo scorso autunno con il pay off "C’è un moNdo per vivere un’esperienza. Vivila!". I video sono stati creati ciascuno in doppia versione, della durata di 60 e 30 secondi. Protagonista è Davide Garzetti, atleta professionista di parkour e influencer, scelto per incarnare il concetto di dinamicità e rappresentare il viaggio attraverso diversi percorsi in soggettiva, con l'obiettivo di andare a colpire un target di viaggiatori più giovani. Lo spot Travel è stato in particolare girato in Sicilia: un viaggio immersivo nel parco di Fiumara d’Arte. Lo spettatore non coglierà un luogo definito, percepirà nuovi orizzonti, tra cielo, montagne e mare. Le evoluzioni acrobatiche oltrepassano i limiti, spingendosi oltre. https://www.youtube.com/watch?v=1Ng2lr-u_Fo Lo spot Business Travel è stato invece ambientato a Milano, luogo deputato al business. Attraverso grattacieli e strutture in acciaio e i richiami a Gae Aulenti, le acrobazie del protagonista sottolineano la velocità, la flessibilità, la connessione con il territorio. https://www.youtube.com/watch?v=haF4ViBkpR0 Anche per lo spot Events è stata scelta l’anima industrial di Milano, precisamente il grande spazio polifunzionale di JoyHub, continuamente trasformato in base a idee, tendenze, arte, moda e creatività che lo animano, in un’atmosfera stile Manhattan, con vicoli che fondono mattoni e ferro. Il soggetto è un’esperienza adrenalinica, fra interni ed esterni, in cui Garzetti esprime la determinazione a superare qualsiasi tipo di ostacolo. https://www.youtube.com/watch?v=QjHCqCodCEs Nello spot istituzionale infine convergono immagini dei tre video declinati per le singole business unit del gruppo. https://www.youtube.com/watch?v=DKPW9V5E710 “Realizzare il nuovo spot è stato un viaggio straordinario, capace di lasciare un segno profondo in tutti coloro che hanno contribuito a renderlo realtà - spiega il direttore creativo del gruppo Gattinoni, Samuele Rasola -. In linea con il lancio del nostro rebranding, l'obiettivo era raccontare le tre anime di Gattinoni con uno stile innovativo, fresco e dinamico. Davide Garzetti, atleta professionista di parkour, è stato scelto come il volto ideale per interpretare il nostro claim di campagna 'Tre mondi per vivere un’esperienza'. Con la sua disciplina e le sue spettacolari evoluzioni, Davide ha saputo dare vita a un viaggio emozionante e su misura attraverso le nostre tre divisioni. Con lui come testimonial, abbiamo voluto raccontare l'essenza del gruppo: tre mondi unici che si intrecciano per creare un'esperienza indimenticabile. Un sentito ringraziamento va a lui, al nostro team marketing per aver creduto nel progetto e ai partner V01 Events Communication ed Heads Collective per aver trasformato questa visione in realtà". [post_title] => Quattro nuovi spot per Gattinoni: protagonista un atleta di parkour per un target giovane [post_date] => 2025-01-31T14:35:25+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738334125000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "l enit e protagonista" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":27,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1543,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Escursioni che mixano visite, esperienze, degustazioni e momenti di relax, da svolgersi in due giornate o da prolungare per periodi più lunghi in base alla disponibilità del viaggiatore. Si chiama Geoparco dell’Alta Murgia tour: tra natura, arte e gusto il nuovo itinerario con cui l'incoming tour operator pugliese di Gravina specializzato in turismo culturale ed esperienziale, Ada Tour, è risultato aggiudicatario dell’avviso pubblico Prodotti turistici dell’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione, teso a innovare e diversificare l’offerta turistica pugliese.\r

\r

\"Dopo la recente nomina del 9 settembre 2024 a geoparco Unesco dell’area del parco nazionale dell’Alta Murgia, abbiamo sentito prioritaria la necessità di strutturare dei prodotti turistici sul nostro territorio, da sempre secondario rispetto ad altre aree più note della Puglia, come il Salento, il Gargano e la valle d’Itria, e quindi privo di un’offerta ben strutturata e distribuita - spiega il direttore di Ada Tour, Marcello Benevento -. Numerose le partnership siglate con operatori locali pubblici e privati, a cominciare dallo stesso Ente parco nazionale dell’Alta Murgia\".\r

\r

Grazie proprio a tali collaborazioni, l'itinerario dedicato al geoparco, i cui tour inizieranno a metà febbraio, mira a porsi come un prodotto turistico di eccellenza in grado di rispondere alle tendenze emergenti del turismo esperienziale e sostenibile. \"Ogni partner contribuisce a valorizzare l’autenticità del territorio, ad ampliare la rete di promozione e a coinvolgere attivamente le comunità locali. Il tutto per un tour dinamico e attrattivo, che unisce tradizione e innovazione, coinvolgendo tutto il territorio\".\r

\r

\"Il riconoscimento Unesco apre nuove prospettive per la valorizzazione turistica del nostro territorio - aggiunge il commissario straordinario del parco Francesco Tarantini -. Iniziative come questa contribuiscono a strutturare un’offerta sostenibile e di qualità, capace di far conoscere l’identità geologica, culturale ed enogastronomica del geoparco. Lavorare in sinergia con gli operatori è fondamentale per rendere MurGeopark sempre più attrattivo e accessibile a un pubblico ampio e consapevole\".\r

\r

L'itinerario sarà presentato domani giovedì 6 febbraio alle 10 presso la sede dell’Ente parco Alta Murgia a Gravina in Puglia, nonché in occasione della Bit Milano tra il 9 e l'11 dello stesso mese nello stand di Puglia Promozione. Nei giorni del 14 e 15 marzo è inoltre previsto un educational per una delegazione di tour operator, giornalisti e influencer.\r

\r

[gallery ids=\"484002,484003,484004\"]","post_title":"Nuovo itinerario Ada Tour dedicato al geoparco Unesco dell'Alta Murgia","post_date":"2025-02-05T13:04:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738760698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483978\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic[/caption]\r

\r

Enit partecipa alla East Mediterranean International Tourism & Travel Exhibition di Istanbul, insieme al ministero del turismo.\r

\r

Uno dei più importanti appuntamenti fieristici del settore turistico nel Mediterraneo, che vedrà una folta presenza italiana: l’evento rappresenta, difatti, un’opportunità strategica per promuovere l’Italia come destinazione d’eccellenza, valorizzando il suo patrimonio culturale, paesaggistico ed esperienziale davanti a un pubblico di buyer internazionali e professionisti del settore.\r

\r

“L’Italia è al centro del turismo mediterraneo e la nostra partecipazione a questo evento testimonia l’impegno costante di Enit nel rafforzare le sinergie con i mercati, emergenti e consolidati, dell’area. Emitt rappresenta un’occasione per stringere nuovi accordi con player internazionali, attrarre flussi turistici e presentare al mondo la straordinaria diversità dell’offerta turistica italiana” commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit.\r

\r

Lo spazio espositivo di Enit sarà il punto di riferimento per scoprire l’offerta turistica italiana, grazie alla presenza di Regioni Lazio e Campania ed alla partecipazione di 18 aziende. Un viaggio attraverso le bellezze italiane, tra destinazioni iconiche e luoghi meno conosciuti, eccellenze enogastronomiche, itinerari sostenibili e proposte tailor-made per ogni tipo di viaggiatore.\r

\r

Partecipare ad Emitt rappresenta anche il punto d’incontro con un territorio che dimostra di apprezzare le destinazioni italiane, come ricordano i dati: nel 2024 il numero di passeggeri aeroportuali dalla Turchia all’Italia indicano un totale (provvisorio) di 353 mila arrivi (+9,3% sull’anno precedente). Di questi flussi il 90% arriva da Istanbul (+9,2%). Un traffico molto leisure, solo l’1,8% viaggia per business e la","post_title":"L' Enit è protagonista alla fiera del turismo di Istanbul","post_date":"2025-02-05T11:32:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738755169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Liguria protagonista alla Bit di Milano dal 9 all'11 febbraio.\r

\r

La Regione presenterà programmi, nuovi progetti ed investimenti per valorizzare il territorio, nel corso della conferenza stampa che si terrà il 10 febbraio.\r

\r

Nella conferenza stampa si parlerà anche del progetto Limes, realizzato da 32 Comuni distribuiti tra la provincia di Lucca, di Massa e La Spezia ed è parte di un sistema più ampio di Area Vasta Ligure Apuana. Un esempio unico nel fare rete tra ben 65 Comuni compresi tra la Garfagnana, Lunigiana, valli Vara e Magra, Lerici, Portovenere La Spezia e 5 Terre.\r

\r

Al termine dell'incontro sarà organizzato un angolo enogastronomico per assaggiare il territorio offerto dal Comune della Spezia in collaborazione con la Cooperativa Mitilicoltori del Golfo dei Poeti. ","post_title":"La Liguria in Bit, focus su eccellenze, nuovi progetti ed investimenti","post_date":"2025-02-05T10:23:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738751029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ambizioso obiettivo della Turchia di raggiungere i 60 milioni di visitatori e 60 miliardi di euro di entrate turistiche nel 2024 non solo è stato raggiunto, ma anche superato.\r

\r

Secondo i dati dell'Istituto di statistica del Paese (Tuik), la destinazione ha accolto oltre 62 milioni di turisti - con una crescita del +9% -, generando entrate per 61,1 miliardi di dollari, l'8,3% in più rispetto al 2023.\r

\r

Il 17% delle entrate proveniva da cittadini turchi residenti all'estero che hanno visitato il loro Paese per le vacanze. La spesa personale è stata di 43,1 miliardi di dollari, mentre la spesa per i pacchetti vacanza ha raggiunto i 17,4 miliardi di dollari, con un aumento del 22,7% rispetto al 2023.\r

\r

Gli ultimi mesi del 2024 hanno registrato risultati particolarmente positivi, con un aumento delle entrate turistiche nel quarto trimestre del 14,5% a 13,8 miliardi di dollari. Il focus promozionale della destinazione si concentra su turismo culturale, gastronomia e viaggi d'avventura.\r

\r

Nel 2024 anche il numero di viaggiatori turchi diretti all'estero ha continuato ad aumentare, +2,9% fino a 11,4 milioni, con una spesa media di 680 dollari a persona.","post_title":"La Turchia oltrepassa le attese con 62 mln di arrivi ed entrate per 61,1 mld di dollari","post_date":"2025-02-04T14:36:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1738679784000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483875","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggialdo inizia il 2025 confermando la propria presenza nei principali appuntamenti trade dei primi mesi dell’anno, tra cui il nostro Tove di Milano e i Travel Open Day di Rome e Catania. Una scelta, quella del tour operator marchigiano, volta a rafforzare il proprio impegno a supporto delle agenzie di viaggio con un fitto calendario di eventi. Oltre a presentare il portfolio prodotti aggiornato, l’azienda offrirà momenti di dialogo one-to-one con le adv curiose di scoprire il mondo firmato Viaggialdo.\r

\r

“Siamo entusiasti di cominciare l'anno con un’agenda così ricca di appuntamenti che ci permetteranno di consolidare il nostro rapporto con le agenzie di viaggio e di presentare loro le novità più importanti per il mercato - racconta il product manager area mondo del to, Marco Ghidoni -. Questi momenti rappresentano un’opportunità preziosa per confrontarsi direttamente con i professionisti del turismo e costruire insieme nuove prospettive di crescita. Il confronto con gli agenti di viaggio è fondamentale per comprendere le loro esigenze e migliorare costantemente i nostri prodotti e servizi”.\r

\r

Ecco le date da segnare in agenda: 9-10 febbraio, Travel Open Village Evolution 2025, Milano; 19 febbraio, Travel Open Day, Roma; 26 febbraio, evento presso l’aeroporto di Bergamo, in collaborazione con Air Arabia e la Dubai Tourism Authority; 26-28 febbraio, Btm Bari; 13-15 marzo, Bmt Napoli; 19 marzo, Travel Open Day, Catania.","post_title":"Tod e Tove protagonisti delle attività di promozione trade di Viaggialdo","post_date":"2025-02-04T10:43:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738665809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"13 ^ Mostra internazionale di piante e fiori, unico appuntamento italiano tra le floralies europee riconosciute da AIPH – International Association of Horticultural Producers – splenderanno a Genova dal 24 aprile al 4 maggio. Una manifestazione che si evolve e guarda al florovivaismo a 360°, partendo dalle eccellenze produttive spazia dall’architettura del paesaggio alla sostenibilità ambientale, al turismo consapevole e al mondo della ricerca.\r

\r

Un ritorno con spazi triplicati, rispetto alle ultime due edizioni a Nervi, nell’ex quartiere fieristico, oggi trasformato in Waterfront di Levante, grazie a un importante progetto di riqualificazione urbana firmato da Renzo Piano. Un percorso nuovo e altamente spettacolare, fronte mare, che parte dal nascente parco urbano entra nell’arena centrale del nuovo Palasport e prosegue negli spazi del Piazzale Mare e sul percorso espositivo galleggiante in Marina per approdare poi sui due piani del padiglione Jean Nouvel. Una varietà e un’ampiezza di spazi che consente l’esposizione di ogni tipologia di piante e il ritorno in grande stile di fiori recisi, composizioni floreali e bonsai e offre quattro arene per incontri, spettacoli e laboratori oltre a cinque sale per convegni, incontri tecnici e trattative. Nuovi spazi per il Mercato Verde, tradizionalmente dedicato alla vendita di piante, agli arredi e alle attrezzature da giardino. \r

\r

Il progetto della manifestazione, firmato dall’architetto Matteo Fraschini per Urges-Gruppo Valagussa, si dipana tra arte e natura: quattro installazioni, denominate “Origami Verdi” orientano e caratterizzano il percorso che si sviluppa lungo oltre quattro chilometri.\r

\r

Lungo il percorso installazioni pensate ad hoc permetteranno al visitatore di alzarsi rispetto al livello del suolo per poter godere di una vista d’insieme della manifestazione: un “mirador fiorito” affacciato sul mare in Piazzale Kennedy e un ponte pedonale di più di 100 metri nel padiglione Jean Nouvel avranno appunto il ruolo di valorizzare gli allestimenti nel loro insieme. Tali strutture saranno accessibili a tutti. Euroflora è anche pensata come luogo di condivisione e di scambio di competenze, suggestioni e passioni. Quattro “Arene” accoglieranno eventi, dimostrazioni e dibattiti. Il Palasport, luogo storico per Euroflora, avrà un allestimento specifico nell’arena centrale. Euroflora prosegue nell’area della Marina dove, per la prima volta, parte del percorso espositivo sarà realizzato direttamente sull’acqua. \r

\r

«Dopo 14 anni e due edizioni di grande successo ai Parchi di Nervi – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci - Euroflora torna a casa, nella sua storica e suggestiva collocazione nel Palasport e nel Waterfront di levante, disegnato da Renzo Piano e fortemente voluto dall’amministrazione comunale. E la bellezza sarà protagonista di questa mostra internazionale dedicata al florovivaismo che non è solo una straordinaria esposizione di piante e fiori, ma un’occasione unica per raccontare la nostra Liguria. Quest’evento con la sua capacità di richiamare visitatori e appassionati da ogni angolo del mondo testimonia il valore del nostro territorio e la forza del lavoro di squadra tra istituzioni, organizzazioni e talenti che hanno reso possibile questa rinascita».\r

\r

«La prossima edizione di Euroflora si annuncia un evento di grande richiamo e di straordinaria bellezza nelle aree rinnovate del Waterfront di Levante in un affaccio sul mare, restituito alla città e al grande pubblico - commenta il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi - Genova è pronta ad accogliere i turisti con eventi in città a partire dall'edizione primaverile dei Rolli days. Euroflora è un appuntamento molto sentito dai genovesi e da tantissimi appassionati, che quest'anno potranno vivere un'esperienza di visita su una superficie espositiva ampliata, rispetto alla precedente edizione, con la partecipazione di giardini da tutto il mondo, che immergeranno il visitatore alla scoperta di bellezze naturali di ogni latitudine. Il Waterfront di Levante, che una volta ultimato ospiterà il grande parco urbano, avrà quindi un primo importante assaggio di natura e verde».\r

\r

Euroflora 2025 è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova Camera di Commercio, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da ANVE – Associazione Nazionale Vivaisti esportatori, ENIT e RAI - Radiotelevisione Italiana.","post_title":"Genova Euroflora 2025, dal 24 aprile al 4 maggio tra nuovi spazi, eventi, incontri e spettacoli","post_date":"2025-02-03T14:54:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738594495000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bellezze naturali e sport, la storia dei diritti civili, la musica, una gastronomia d'eccellenza e un'atmosfera gioiosa che culmina nelle celebrazioni del Mardi Gras: è questo che unisce i 12 stati del Sud degli Stati Uniti (Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Luoisiana, Mississippi, Missouri, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia e West Virginia).\r

\r

Il workshop di Travel South Usa nelle sue tappe italiane di Milano e Roma ha presentato una destinazione dal fascino unico. È stata proprio la musica la cornice della presentazione, con il coinvolgente intervento dell’artista della Louisiana Sean Ardoin, che ha ottenuto 5 nomination ai Grammy Awards.\r

\r

L’evento è stato guidato da Liz Bittner, president & ceo di Travel South Usa. «Il focus di quest’incontro è parlare di quest’area degli Stati Uniti che è vasta quanto l’Europa e ricca di esperienze, che speriamo accolga un numero sempre maggiore di visitatori italiani. L’anno scorso oltre 93 mila turisti hanno visitato gli Stati del Sud. Per il 2025 sono previsti 173 milioni di dollari di spesa turistica, che ci consentiranno di tornare ai livelli pre-pandemici. Oltre l’85% sarà turismo leisure e la durata media del soggiorno nel Sud è di oltre due settimane, intorno ai 15 giorni. I viaggiatori, in questo modo, si prendono il tempo di immergersi nel nostro cibo, nella nostra musica e nella nostra cultura. Il mercato italiano è nella top ten dei visitatori degli Stati del Sud. Abbiamo una grande affinità con voi italiani: avete tutte le caratteristiche che amiamo in un viaggiatore internazionale. Comprate i biglietti per visitare i musei ed entrate, non vi fermate fuori a fare foto; amate gustare il cibo e immergervi nella realtà locale».\r

\r

Bittner ha ricordato la grande offerta di collegamenti: «Siamo ottimamente connessi grazie ai voli di Delta Air Lines, il cui hub è Atlanta-Georgia. Abbiamo anche American Airlines che opera dalle regioni occidentali - da Dallas e Houston – e United Airlines da Chicago e dal Nord. Ci sono poi i collegamenti intercontinentali operati da British Airways ed Emirates, che permettono di raggiungere le nostre destinazioni con un solo scalo».\r

\r

Lo sguardo va anche ai prossimi mesi, sono infatti numerosi gli eventi in programma per questo 2025: diversi stati hanno programmato le commemorazioni del 250simo anniversario della Rivoluzione Americana. Nel 2026 il Missouri celebra i 100 anni della Route66, che attraversa oltre 300 miglia di territorio. Kansas City e Atlanta-Georgia si preparano ad ospitare gli incontri della Coppa del mondo Fifa 2026. A questo si aggiungono nuovi Trials e percorsi nella natura.\r

\r

Bittner ha anche voluto sottolineare il valore dell’intermediazione: «Il trade per noi è incredibilmente importante. Anche se è possibile trovare online molto materiale sulle destinazioni, una vacanza sul lungo raggio verso un’area poco conosciuta comporta un notevole investimento di tempo e denaro: sia che venga scelta per un viaggio di nozze, che per un viaggio di scoperta di 3 settimane con la famiglia. I viaggiatori vogliono essere sicuri di dedicare il giusto tempo a ciascuna destinazione, senza perdere nulla di importante.\r

\r

«E' importante che il trade conosca e capisca tutte le sfaccettature della destinazione: quando andare, dove andare, cosa fare quando si è sul posto e come trovare quel giusto mix per cui trascorrere 2 notti in un hotel di lusso e le due successive in una tree-house. Avere il giusto equipaggiamento, la giusta guida e mangiare i piatti gusti. È il trade che spiega tutto questo ai viaggiatori. Le nostre strategie di promozione della destinazione includono quindi il proseguire nella formazione delle nostre agenzie in Italia: organizziamo molti training e cooperazioni sia con i to che con le agenzie di viaggio. Investiamo anche nella formazione dei product manager che prendono parte a fam trip che consentono di vivere un’esperienza in loco».","post_title":"Travel South Usa invita gli italiani a scoprire la bellezza del Sud-est degli Stati Uniti","post_date":"2025-02-03T12:37:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1738586265000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483757","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescita a doppia cifra per il sistema aeroportuale italiano nel 2024 grazie, soprattutto, al traffico sulle destinazioni internazionali. Secondo i dati di Assaeroporti a consuntivo dell'anno appena archiviato, negli scali del nostro Paese sono transitati oltre 219 milioni di passeggeri, l’11,1% in più rispetto al 2023. Di questi, 146 milioni volano su rotte internazionali. \r

\r

Per la prima volta dal 2019, la composizione del traffico torna, quindi, ai valori pre-pandemia, con un terzo dei viaggiatori sul segmento domestico e due terzi su quello internazionale.\r

\r

I movimenti aerei, nell’anno appena concluso, segnano un pieno recupero dei volumi: con una crescita del 7,5% rispetto al 2023, raggiungono 1,7 milioni di unità e superano per la prima volta i livelli registrati nel 2019, prima della pandemia.\r

\r

La classifica dei primi 10 scali per traffico ribadisce il primato di Roma Fiumicino con 49,2 milioni di passeggeri, seguito da Milano Malpensa con 28,9 milioni e Milano Bergamo con 17,3 milioni. Seguono Napoli, Catania e Venezia che si aggirano sui 12 milioni e Bologna e Milano Linate sui 10 milioni. Chiudono la top ten Palermo e Bari.\r

\r

Analizzando, inoltre, i dati per classe dimensionale di aeroporto, emerge come nel 2024 tutti gli scali abbiano contribuito alla crescita del sistema aeroportuale nazionale, con percentuali di incremento che variano tra il 5,7% (nella classe 1-5 mln di passeggeri) e il 16,5% (per gli scali con meno di 1 mln di passeggeri).","post_title":"Crescita a doppia cifra per gli aeroporti italiani nel 2024: sfiorati i 220 mln di passeggeri","post_date":"2025-02-03T10:03:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738576987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483731","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro nuovi spot per la campagna di comunicazione del gruppo Gattinoni lanciata lo scorso autunno con il pay off \"C’è un moNdo per vivere un’esperienza. Vivila!\". I video sono stati creati ciascuno in doppia versione, della durata di 60 e 30 secondi. Protagonista è Davide Garzetti, atleta professionista di parkour e influencer, scelto per incarnare il concetto di dinamicità e rappresentare il viaggio attraverso diversi percorsi in soggettiva, con l'obiettivo di andare a colpire un target di viaggiatori più giovani. \r

\r

Lo spot Travel è stato in particolare girato in Sicilia: un viaggio immersivo nel parco di Fiumara d’Arte. Lo spettatore non coglierà un luogo definito, percepirà nuovi orizzonti, tra cielo, montagne e mare. Le evoluzioni acrobatiche oltrepassano i limiti, spingendosi oltre.\r

\r

https://www.youtube.com/watch?v=1Ng2lr-u_Fo\r

\r

Lo spot Business Travel è stato invece ambientato a Milano, luogo deputato al business. Attraverso grattacieli e strutture in acciaio e i richiami a Gae Aulenti, le acrobazie del protagonista sottolineano la velocità, la flessibilità, la connessione con il territorio.\r

\r

https://www.youtube.com/watch?v=haF4ViBkpR0\r

\r

Anche per lo spot Events è stata scelta l’anima industrial di Milano, precisamente il grande spazio polifunzionale di JoyHub, continuamente trasformato in base a idee, tendenze, arte, moda e creatività che lo animano, in un’atmosfera stile Manhattan, con vicoli che fondono mattoni e ferro. Il soggetto è un’esperienza adrenalinica, fra interni ed esterni, in cui Garzetti esprime la determinazione a superare qualsiasi tipo di ostacolo.\r

\r

https://www.youtube.com/watch?v=QjHCqCodCEs\r

\r

Nello spot istituzionale infine convergono immagini dei tre video declinati per le singole business unit del gruppo.\r

\r

https://www.youtube.com/watch?v=DKPW9V5E710\r

\r

“Realizzare il nuovo spot è stato un viaggio straordinario, capace di lasciare un segno profondo in tutti coloro che hanno contribuito a renderlo realtà - spiega il direttore creativo del gruppo Gattinoni, Samuele Rasola -. In linea con il lancio del nostro rebranding, l'obiettivo era raccontare le tre anime di Gattinoni con uno stile innovativo, fresco e dinamico. Davide Garzetti, atleta professionista di parkour, è stato scelto come il volto ideale per interpretare il nostro claim di campagna 'Tre mondi per vivere un’esperienza'. Con la sua disciplina e le sue spettacolari evoluzioni, Davide ha saputo dare vita a un viaggio emozionante e su misura attraverso le nostre tre divisioni. Con lui come testimonial, abbiamo voluto raccontare l'essenza del gruppo: tre mondi unici che si intrecciano per creare un'esperienza indimenticabile. Un sentito ringraziamento va a lui, al nostro team marketing per aver creduto nel progetto e ai partner V01 Events Communication ed Heads Collective per aver trasformato questa visione in realtà\".\r

\r

","post_title":"Quattro nuovi spot per Gattinoni: protagonista un atleta di parkour per un target giovane","post_date":"2025-01-31T14:35:25+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1738334125000]}]}}