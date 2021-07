Ivrea e il Canavese: un futuro nel segno del turismo. Si parte con un portale di promozione

Primo piano sullo sviluppo del turismo, che passa attraverso il rilancio del territorio: questa la mission dell’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese, che ha recentemente scelto Mococo’ Pr per l’attività di ufficio stampa e pr.

Se a lungo l’area di Ivrea e del Canavese è stata indentificata come un territorio a vocazione industriale e agricola, oggi si propone come destinazione turistica ideale per chi cerca una vacanza sostenibile, tra natura e paesaggi, ricca di spunti tra storia, cultura, tradizione, turismo attivo e molto di più. E anche nelle vicinanze di grandi centri urbani come Torino e Milano. Parte da qui il nuovo corso turistico intrapreso dall’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese, costituita nel 2018 con l’obiettivo di favorire il progresso e lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio canavesano, valorizzando e rafforzando l’identità territoriale e culturale.

L’Agenzia sta mettendo a punto una serie di strumenti fondamentali per la promozione del territorio, a cominciare un portale di destinazione articolato e completo che sarà presentato a breve, e che diventerà un punto di riferimento online di Ivrea e del Canavese. Inoltre, sono già previste altre attività di comunicazione multicanale.

“Il Canavese – precisa a Luisa Marchelli, presidente dell’Agenzia – può rivelarsi un’inaspettata novità rispetto ad altri territori italiani simili o già molto conosciuti. Oltre ai siti Unesco offriamo soggiorni e vacanze all’insegna della sostenibilità e del turismo attivo. Abbiamo anche il vantaggio di essere “aperti tutto l’anno”: d’inverno, si possono fare escursioni in ciaspole sui monti del Parco Nazionale del Gran Paradiso, provare l’arrampicata su ghiaccio e anche sciare, mentre d’estate ci si dedica a tour, cicloturismo, equitazione, golf, rafting e parapendio oppure a visitare i numerosi castelli e ville con una diversificata offerta culturale. Inoltre, il territorio è ricco di eccellenze gastronomiche e la sua particolare conformazione, con corsi d’acqua e colline moreniche, dà vita alla produzione di ottimi vini, ad esempio il rosso e pregiato Carema oppure il bianco profumato Erbaluce Docg”.