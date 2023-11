Italian Blue Route approda in Europa Italian Blue Route approda allo spazio EUROPA EXPERIENCE, per presentare alla Commissione Europea l’esperienza messa in atto sul territorio italiano con i risultati delle azioni compiute, tracciando la rotta per gli sviluppi futuri.

Ad un anno dalla costituzione dell’itinerario culturale, Italian Blue Route traccia alcune

considerazioni sulle attività svolte, sul proprio ruolo di aggregatore di soggetti pubblici e

privati in grado di incidere concretamente nella sensibilizzazione verso i temi della sostenibilità e

della promozione del territorio. L’itinerario oggi è presente all’interno di 9 regioni italiane. L’incontro ha visto i saluti Istituzionali di Carlo Corazza, Direttore Ufficio in Italia del Parlamento Europeo, e Antonio Parenti, Direttore Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ed è stato coordinato da Alberto D’Alessandro, co-fondatore Italian Blue Route e già Direttore dell’ufficio del Parlamento Europeo in Italia di Venezia. Ad aprire i lavori della mattinata, Massimo Castellano, founder di Italian Blue Route e Presidente Associazione Mar che ha fornito un quadro esaustivo sulla vision che ha ispirato la costituzione dell’itinerario, ovvero l’urgenza di attuare una transizione rapida ed efficace verso una blueconomy ed un turismo veramente sostenibile, utilizzando tecnologie innovative ed investimenti che ne favoriscano la conversione. Sabrina Busato, Presidente FEISCT e coordinatrice Italian Blue Route, ha aperto i lavori della mattinata tracciando una sintesi del lavoro effettuato nel corso di questo primo anno di attività,

sottolineando la capacità dell’itinerario di fare sistema e di dotarsi di strumenti operativi, portando

sui territori attività formative ed informative che hanno avviato processi partecipativi nei confronti

dei principali stakeholders locali, incrementandone la visibilità in ambito nazionale. L’attività di Italian Blue Route in ambito formativo è stata al centro dell’intervento di Laura

Castellani, Direttrice Fondazione ITS/SI, che ha presentato al pubblico i vari livelli di

coinvolgimento delle Fondazioni ITS, portando l’attenzione sulle opportunità di incremento

occupazionale che può essere generato dallo sviluppo di progettualità ed azioni che favoriscano

l’interazione con le aziende e la formazione. E sulla necessità di creare competenze adeguate allo sviluppo dell’industria della blueconomy in

Italia, e l’urgenza di costruire approcci innovativi per la messa a terra di azioni che facilitino

l’attrattività delle coste per i vari target del turismo del lusso, è intervenuto anche Pietro Angelini,

General Manager di Navigo, al quale è stata ufficializzata in questa occasione l’adesione alla rete E sempre sul tema delle competenze, è intervenuta Alice Rizzetto, account manager di Upskill

4.0, per illustrare l’applicazione della metodologia del design thinking allo sviluppo di soluzioni

innovative al servizio della sostenibilità; un approccio sperimentale che Italian Blue Route porterà

all’interno della propria “cassetta degli attrezzi”. L’importanza della partecipazione del territorio nello sviluppo di una progettualità che tenga conto

delle opportunità offerte dalla blueconomy, ma in uno spirito di dialogo e interazione tra terra e

mare, è il concetto espresso da Marco Maurelli, Presidente del neo-costituito GAL Lazio Pesca. A chiudere i lavori della mattinata, gli interventi delle amministrazioni locali fondatrici di Italian Blue

Route, da Paola Fratarcangeli, Consigliera delegata per il Comune di Santa Marinella, a

Pierpaolo Perretta, consigliere delegato per il Comune di Ladispoli, a Emanuele Miralli

Consigliere delegato per il Comune di Montalto di Castro, hanno evidenziato il ruolo attivo delle municipalità, mettendo in campo iniziative per supportare la crescita del progetto; a seguire, gli

interventi di altri soggetti fondatori – da Pietrangelo Pettenò – Presidente Centro Studi Medfort e Marco Polo Project, alla Destination Manager della DMO Flavia Coccia, individuano tra gli obiettivi prossimi della rete l’allargamento delle collaborazioni e delle partnership all’area del mediterraneo e al consolidamento di strumenti e progettualità che rafforzino l’’efficacia delle azioni e possano supportare i territori nelle azioni di promozione e valorizzazione del patrimonio identitario. Un significativo contributo alla costruzione di una Blue Community, quale elemento essenziale per

la partecipazione della cittadinanza attiva nel processo di condivisione e costruzione dell’eredità

culturale da trasmettere alle future generazioni, come sancito dalla Convenzione di Faro del

Consiglio d’Europa, è stato dato dalla visione del video/galleria di foto “La <restanza> nella Laguna di Venezia” del fotografo veneziano Aldo Rossetti. Nel pomeriggio, il tavolo tecnico al quale hanno preso parte i membri di Italian Blue Route ha

individuato strategie e contenuti delle prossime azioni, che vedono come obiettivi primari della rete

la costruzione di un percorso finalizzato all’’avvio dell’Iter di riconoscimento dell’Itinerario nel

programma degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa e la costruzione di un paternariato forte

