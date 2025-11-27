Italia, prima destinazione al mondo per i viaggi di nozze L’Italia rappresenta la prima destinazione al mondo scelta per viaggi di nozze luxury (secondo le ultime rilevazioni Honeymoon Destination), davanti a Grecia e Bali. Crescono, inoltre, le coppie straniere che decidono di celebrare le nozze in Italia. Sono oltre 15.100 i matrimoni di coppie straniere che hanno scelto l’Italia per sposarsi, registrando un incremento del +11,4%. Stando alle ultime rilevazioni Enit, si parla di quasi un milione di persone coinvolte che hanno generato 4 milioni di pernottamenti e un aumento del numero degli ospiti, che spingeranno la spesa media dell’evento al +4,2% rispetto al 2023, attestandosi intorno ai 61.500 euro, dove la voce ‘ristorazione’ è la più alta (36%). L’indotto sfiora il miliardo di euro (rispetto ai 500 milioni di euro del 2018) distribuiti su una filiera ampia e qualificata (la richiesta dei wedding planner, ad esempio, sale al 46,3%). L’interesse delle coppie straniere premia il Centro Italia (31,1%), ma aumenta l’interesse per Sud e Isole (29,3%), in particolare la Sicilia è una delle regioni più richieste. “Siamo un Paese competitivo e attrattivo per i turisti, sotto ogni punto di vista. Offriamo esperienze uniche e siamo in grado di rispondere alle diverse esigenze, soddisfacendo anche aspettative molto alte come quelle che si pongono i viaggiatori per le nozze e la luna di miele. Sempre più turisti esteri scelgono l’Italia per celebrare un momento unico, generando un impatto economico positivo per tutto il comparto” commenta Ivana Jelinic, ad Enit. A testimonianza di quanto sia importante, anche per la crescita e lo sviluppo del tessuto sociale e dell’indotto economico, il comparto dei matrimoni, di recente si è svolto “Enit Weddings and Luxury workshop” a Londra. 17 partecipanti italiani tra hotel di lusso e Destination Management Company, 25 tra operatori e wedding planners britannici, con tour in bus gastronomico per far conoscere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche italiane. Condividi

