Ma cosa succede alla manifestazione d’interesse su Ita Airways di Msc e Lufthansa? A rigor di logica l’ultimo consiglio dei ministri avrebbe dovuto affrontare, o almeno accennare, alla questione. E invece il cdm ha sorvolato. Perché?

Be’ quando si parla di Alitalia (in questo caso Ita) e di politica le cose si complicano sempre. Secondo un’analisi di Repubblica «i tecnici del ministero dell’economia premono per una procedura di vendita aperta che non assegni subito un vantaggio forte ai due primi potenziali compratori. Msc (che fa trasporto merci via mare e crociere) e Lufthansa». Questo significa che dall’azionista non è arrivato un freno, ma un appello a valutare le cose con calma.

Anche perché la proposta Msc-Lufthansa, una volta accettata relegherebbe il ruolo del ministero dell’economia a socio di minoranza. E’ evidente quindi che la politica ci vada con i piedi di piombo. Ed è per questo motivo che Consiglio dei ministri non ha valutato l’offerta congiunta di Msc e di Lufthansa per Ita Airways.