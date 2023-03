Ita e Astoi confermano per il terzo anno consecutivo la loro collaborazione Ita Airways e Astoi confermano la solida collaborazione nata con l’avvio operativo della compagnia di bandiera e rinnovata con la proroga del protocollo d’intesa per tutto il 2023. Nel protocollo sono riconosciute le specificità commerciali dei pacchetti turistici e condizioni agevolate per i tour operator dell’associazione. Il protocollo, rinnovato anche per il 2023, comprende l’allineamento di alcune policy della compagnia e di alcuni obblighi cui sono tenuti gli operatori. Si attesta il riconoscimento del ruolo degli operatori tramite condizioni di favore e si sanciscono benefici per i consumatori. Nell’accordo tra il vettore e l’associazione, spiccano alcuni aspetti: la possibilità di pagare i biglietti aerei con carta di credito, previa registrazione del numero della carta presso i sistemi Iata; ticket time limit dedicati; prenotazione di gruppi sul sistema Gso senza alcun costo iniziale; creazione di un servizio top trade dedicato. Il protocollo d’intesa anche quest’anno prevede inoltre la possibilità di applicare il cambio nome del passeggero prenotato, adempiendo pienamente alla Direttiva Europea sui Pacchetti Turistici – art- 38 Codice del Turismo – che prevede la possibilità di cedere il contratto di pacchetto turistico da un viaggiatore all’altro. Commenta Andrea Mele, vicepresidente e responsabile dei rapporti con i vettori di Astoi Confindustria Viaggi: “Attraverso una serie di prerogative esclusive l’accordo sancisce il riconoscimento del ruolo e del valore dei tour operator nella filiera e nel mercato del turismo da parte di Ita Airways. Questo si traduce in una serie di garanzie importanti per il consumatore finale; chi viaggia con i tour operator Astoi e Ita Airways beneficia di assistenza, tutele robuste e rimborsi anche in caso di eventi di forza maggiore”. Rinnovato anche l’annullamento dei pacchetti dovuti a causa di forza maggiore: in questi casi Ita Airways anche per tutto il 2023 riconoscerà ai Tour Operator il rimborso totale di quanto dagli stessi rimborsato ai passeggeri, senza trattenere alcuna spesa. “Per il terzo anno consecutivo firmiamo il protocollo Astoi e questa rinnovata collaborazione testimonia la forte volontà di trovare soluzioni sinergiche ed attente alle esigenze del mercato – dichiara Emiliana Limosani chief commercial officer di Ita Airways – Il 2022 è stato un anno allo stesso tempo difficile ed entusiasmante che ha visto una forte ripresa del segmento Leisure, grazie anche ad un aumento delle destinazioni offerte, quali le Maldive, il Giappone e non ultima la ripresa del Nord America. La contribuzione del traffico tour operating sul totale delle vendite indirette è stata del 9%. Per noi la fiducia accordatoci dai tour operator, player fondamentali per la soddisfazione dei clienti, è motivo di orgoglio e sono la base della nostra strategia commerciale – aggiunge Limosani – la novità per il 2023 sarà che tutti gli associati, sia Iata che non Iata, avranno la possibilità di prenotare i gruppi sul sistema prenotazioni GSO senza sostenere alcun costo inziale”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441356 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437896" align="alignleft" width="300"] Andrea Mele[/caption] Ita Airways e Astoi confermano la solida collaborazione nata con l’avvio operativo della compagnia di bandiera e rinnovata con la proroga del protocollo d’intesa per tutto il 2023. Nel protocollo sono riconosciute le specificità commerciali dei pacchetti turistici e condizioni agevolate per i tour operator dell’associazione. Il protocollo, rinnovato anche per il 2023, comprende l’allineamento di alcune policy della compagnia e di alcuni obblighi cui sono tenuti gli operatori. Si attesta il riconoscimento del ruolo degli operatori tramite condizioni di favore e si sanciscono benefici per i consumatori. Nell’accordo tra il vettore e l’associazione, spiccano alcuni aspetti: la possibilità di pagare i biglietti aerei con carta di credito, previa registrazione del numero della carta presso i sistemi Iata; ticket time limit dedicati; prenotazione di gruppi sul sistema Gso senza alcun costo iniziale; creazione di un servizio top trade dedicato. Il protocollo d’intesa anche quest’anno prevede inoltre la possibilità di applicare il cambio nome del passeggero prenotato, adempiendo pienamente alla Direttiva Europea sui Pacchetti Turistici - art- 38 Codice del Turismo – che prevede la possibilità di cedere il contratto di pacchetto turistico da un viaggiatore all’altro. Commenta Andrea Mele, vicepresidente e responsabile dei rapporti con i vettori di Astoi Confindustria Viaggi: “Attraverso una serie di prerogative esclusive l’accordo sancisce il riconoscimento del ruolo e del valore dei tour operator nella filiera e nel mercato del turismo da parte di Ita Airways. Questo si traduce in una serie di garanzie importanti per il consumatore finale; chi viaggia con i tour operator Astoi e Ita Airways beneficia di assistenza, tutele robuste e rimborsi anche in caso di eventi di forza maggiore”. Rinnovato anche l’annullamento dei pacchetti dovuti a causa di forza maggiore: in questi casi Ita Airways anche per tutto il 2023 riconoscerà ai Tour Operator il rimborso totale di quanto dagli stessi rimborsato ai passeggeri, senza trattenere alcuna spesa. [caption id="attachment_426352" align="alignleft" width="300"] Emiliana Limosani[/caption] “Per il terzo anno consecutivo firmiamo il protocollo Astoi e questa rinnovata collaborazione testimonia la forte volontà di trovare soluzioni sinergiche ed attente alle esigenze del mercato – dichiara Emiliana Limosani chief commercial officer di Ita Airways – Il 2022 è stato un anno allo stesso tempo difficile ed entusiasmante che ha visto una forte ripresa del segmento Leisure, grazie anche ad un aumento delle destinazioni offerte, quali le Maldive, il Giappone e non ultima la ripresa del Nord America. La contribuzione del traffico tour operating sul totale delle vendite indirette è stata del 9%. Per noi la fiducia accordatoci dai tour operator, player fondamentali per la soddisfazione dei clienti, è motivo di orgoglio e sono la base della nostra strategia commerciale – aggiunge Limosani – la novità per il 2023 sarà che tutti gli associati, sia Iata che non Iata, avranno la possibilità di prenotare i gruppi sul sistema prenotazioni GSO senza sostenere alcun costo inziale”. [post_title] => Ita e Astoi confermano per il terzo anno consecutivo la loro collaborazione [post_date] => 2023-03-13T11:41:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678707707000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441344 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Going prosegue la sua corsa sul fronte outgoing e incoming. Il to del gruppo Msc porta avanti i propri progetti ambiziosi lanciando nuove destinazioni, nuovi resort in vista della stagione estiva e per il prossimo inverno, come in Sardegna e sul mar Rosso, affiancati anche da progetti incoming. "Dopo la riorganizzazione, stiamo portando avanti il nostro piano quinquennale completamente in linea con le previsioni e anche con soddisfazione - spiega Maurizio Casabianca, chief commercial and operation officer di Going -. Ampio spazio all'outgoing con il Nord America e Caraibi, Far East, Medio Oriente, Africa, Emirati Arabi e oceano Indiano, nonché sul medio raggio con la Turchia e l'Egitto su cui puntiamo molto, perché stiamo notando una fortissima ripresa delle richieste sia da gruppi sia da individuali con interesse culturale, Nilo e balneare. Anche le linee di prodotto Going Resort e Going4Cruise sono completamente a disposizione delle agenzie. Inoltre partiamo finalmente con Going2Italy per l'incoming dei mercati esteri, con l'apertura di uffici e grandi potenzialità. Abbiamo fatto pure passi importanti confermando la presenza capillare sul territorio e senza limiti di distribuzione per posizionarci al meglio come operatore di livello su molte destinazioni, anche grazie all' acquisizione di marchi e alla partnership con Msc". L'impegno del to prosegue poi su proposte culturali e taylor made, ma anche su tour da abbinare alle crociere su Stati Uniti, Egitto o Turchia. Di pari passo sarà rafforzata l'offerta incoming abbinata al prodotto cruise dai porti italiani per diversificare le attività, sia come fornitori di prodotti Msc, con la creazione e gestione di pre o post tour abbinati alle crociere, sia come Going tour operator. "Sarà rafforzato anche il rapporto con le agenzie attraverso eventi e incontri di formazione presso la sede di Milano e i nuovi uffici di Napoli che hanno segnato l'arrivo nel sud Italia del to - commenta il manager -. Riscontriamo un crescente interesse con richieste di preventivi per le destinazioni orientali e l’Africa, i costi si stanno riassessestando e la competizione si riapre; possiamo tornare agli scenari di prima e registriamo dati incoraggianti, aspettiamo anche un miglioramento tariffario da parte dei vettori". [post_title] => L'offerta Going cresce a 360 gradi tra lungo e medio raggio. Focus anche sull'incoming [post_date] => 2023-03-13T10:41:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678704099000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441340" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Andrea Gilardi, il responsabile commerciale e marketing di Sigismondo Travel, Angelo Russo, Antonio Russo e Claudio Antonio Bergomi[/caption] Un’operazione da sempre orientata alle famiglie, che cerca però di incontrare le esigenze di fasce di mercato più ampie, grazie a un’offerta ricettiva variegata tra villaggi family e club hotel con spiaggia privata e lounge bar. Torna Io volo da Forlì: la programmazione di Sigismondo Travel Group di pacchetti vacanze in partenza dall'aeroporto romagnolo Ridolfi. Confermate le tre destinazioni (Sicilia, Sardegna e Puglia), il progetto 2023 vede una sostanziale differenza rispetto al passato: per la prima volta, infatti, la programmazione coprirà, almeno su due mete, l’intero periodo estivo. L’iniziativa prenderà il via sabato 17 giugno, con il primo volo verso Brindisi, per concludersi a fine settembre. Sono in tutto sei le strutture selezionate, due per ciascuna regione con mercati e target di riferimento differenziati. «Vogliamo essere il tour operator dei romagnoli - spiega Antonio Russo, general manager di Sigismondo Travel –. Dopo una grande esperienza nell’incoming (iniziata nel 2006), dal 2018 abbiamo aperto la strada a questo tipo di progetti facendo volare migliaia di turisti dagli scali della Romagna. Con Forlì c’è stato da subito feeling. Inutile dire quanto questo tipo di partnership facciano bene al territorio in termini di sviluppo, di servizi per i cittadini e di opportunità di crescita». Le rotte coperte dal progetto saranno Forlì-Trapani, Forlì-Cagliari, Forlì-Brindisi e Forlì-Comiso tutte gestite da Go To Fly e operate da Aeroitalia. «Siamo orgogliosi – commenta Andrea Gilardi, business aviation manager di Forlì Aeroport - di questa nuova importante partnership con Sigismondo Travel che torna a mettere il nostro scalo al centro delle esperienze di viaggio dei romagnoli. Questo accordo certifica ancora una volta la consistenza del nostro bacino d’utenza, oltre che la volontà da parte della società di gestione del Luigi Ridolfi di mettersi al servizio di tutti quegli attori della filiera turistica in cerca di nuove opportunità business funzionali alla crescita economica e sociale del territorio». A supporto dell’iniziativa verrà potenziata la rete vendita diretta di Sigismondo Travel, con l’apertura di un punto vendita dedicato, Io volo da Forlì Point nel centro storico di Rimini, oltre che con il coinvolgimento delle principali agenzie viaggio del territorio, essenziali per la buona riuscita del progetto. «Crediamo talmente tanto in questa iniziativa e nel valore del prodotto – chiosa Claudio Antonio Bergomi, oggi project manager di Sigismondo Travel con un passato nei maggiori tour operator italiani –, che porteremo 60 adv a toccare con mano non solo le nostre strutture, ma anche a vivere l’esperienza di volo da Forlì, con i nuovi velivoli messi a disposizione da Go to Fly». È previsto infatti per il 25 marzo un weekend promozionale in Salento, a cui parteciperanno i principali operatori del settore di Romagna e nord delle Marche, oltre ai vertici di Forlì Airport e Sigismondo Travel. Vendite aperte dal 19 marzo, data in cui verrà messo on line il nuovo sito iovolodaforli.it e verrà dato il via alla distribuzione del catalogo 2023. [post_title] => Torna Io volo da Forlì: la programmazione Sigismondo Travel dallo scalo romagnolo [post_date] => 2023-03-13T10:19:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678702777000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boeing può riprendere le consegne dei suoi 787 Dreamliner da questa prossima settimana: la Faa, Federal Aviation Administration, ha infatti dato il via libera dopo che a fine febbraio un problema di analisi dei dati aveva bloccato le consegne degli aeromobili. Venerdì scorso Boeing ha reso noto di aver completato il lavoro necessario per riprendere le consegne degli aerei alle compagnie aeree e ad altri clienti. "Abbiamo completato le analisi necessarie che confermano che il velivolo continua a soddisfare tutti i requisiti pertinenti e non richiede interventi sulla produzione o sulla flotta", ha dichiarato un portavoce della Boeing. "La Faa stabilirà quando riprenderà l'emissione dei biglietti e le consegne del 787 e noi stiamo lavorando con i nostri clienti sui tempi di consegna". Le azioni Boeing sono salite alla notizia della risoluzione del problema e hanno terminato la sessione di trading con un rialzo di quasi l'1%. Quella di febbraio è stata l'ultima di una serie di stop nelle consegne dei Dreamliner: una serie di difetti di fabbricazione degli aerei ha costretto la Boeing a sospendere le consegne per gran parte dei due anni precedenti allo scorso agosto. [post_title] => Boeing: la Faa dà il via libera alla ripresa delle consegne dei Dreamliner [post_date] => 2023-03-13T09:06:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678698412000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441280 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo di pubblico per la serata "Destinazione Asturie, a soli 155 minuti di volo dal Paradiso". L'evento, accolto nella bellissima Serra del Palazzo delle Esposizioni di Roma, è stato organizzato dall'Ufficio Spagnolo per il Turismo e il Ministero del Turismo del Principato delle Asturie, che hanno incontrato circa 100 ospiti tra agenti di viaggio e giornalisti della stampa di settore per raccontare i punto di forza di questa destinazione, accompagnati da un percorso gastronomico alla scoperta delle bontà del territorio, con lo chef stellato Ricardo Stores, ritolare del ristorante El Ritiro. La presentazione è stata guidata da Arturo Escudero Garcia di Turespaña Ita e ha visto gli interventi di Gonzalo Ceballos Watling, direttore dell'Ufficio Spagnolo per il Turismo a Roma, dell’Ambasciata Spagnola a Roma e del vice ministro del Turismo del Principato delle Asturie, Graciela Blanco Rodriguez. "Le Asturie sono una piccola regione situata nel cuore della Spagna verde - racconta Graciela Blanco Rodriguez - con un milione di abitanti e circa 2 milioni e mezzo di turisti l'anno, il 19% dei quali internazionali. Abbiamo una bellissima costa, secondo Greenpeace il tratto di costa meglio conservato di tutta la Spagna, costellata da villaggi di pescatori e caratterizzati da tradizioni marinare e sapori genuini. Sono 200 le spiagge delle Asturie, circondate per la maggior parte da una lussureggiante vegetazione, che consente di godere del mare ai piedi delle montagne". [gallery ids="441284,441285,441286,441287,441288,441289"] Presente anche il country manager Italia di Ryanair Mauro Bolla: "Presentiamo la rotta Fiumicino-Oviedo, che avrà 3 frequenze settimanali, mercoledì, venerdì e domenica. Si tratta di una nuova rotta che ci sta dando soddisfazioni: nonostante sia partita in inverno, ha avuto un buon successo ed è stata confermata anche per questa summer, andando ad arricchire il network di oltre 1100 voli tra Italia e Spagna settimanali, con 116 rotte servite". La media gallery dell'evento è visualizzabile a questo link: https://eventi.travelquotidiano.com/it/gallery/110 [post_title] => Le Asturie si presentano a Roma: grande successo per l'evento b2b [post_date] => 2023-03-10T14:51:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678459916000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441161 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => GecoHotels presenta un nuovo ingresso nel network: il Castello di Baccaresca, un’antica fortezza in Umbria edificata nel XII secolo, oggi struttura ricettiva situata a pochi chilometri dalla cittadina medievale di Gubbio in una tenuta agricola di 240 ettari. «Punto di forza nell’offerta ricettiva del Castello di Baccaresca è la SPA – conferma Fabrizio Giovi Titolare del Castello di Baccaresca -, perfettamente integrata al contesto architettonico della struttura e arricchita dalla presenza di professionisti del wellness. Le 29 camere conservano l’antico fascino con dettagli curati, decorazioni originali e uniche, in armonia con gli standard del comfort moderno». Tra i servizi esclusivi, una splendida sala ristorante con menù di cucina locale a km0 e una piscina attrezzata immersa nel verde. Inoltre un circuito da 4 a 9 km intorno al Castello di Baccaresca dove poter passeggiare o correre nella natura tra corsi d’acqua e vallate, e l’opportunità unica di assistere a rievocazioni storiche medievali con weekend, serate a tema e laboratori esperienziali. Per trasmettere la filosofia e le peculiarità della location e per il miglior supporto commerciale e di revenue management, la proprietà del Castello ha scelto il team di Geco, fondatrice di Gecohotels® – Chosen by Traveller,– al quale affidare in outsourcing la gestione dei canali per lo sviluppo delle vendite e ottimizzare le performance nel rispetto delle specifiche vocazioni della struttura. «Siamo davvero felici ed onorati di avere iniziato una collaborazione commerciale con Il Castello di Baccaresca - dichiara Marco Fabbroni CEO di GeCo - un nuovo gioiello che va ad ampliare la nostra realtà in Umbria. Daremo il nostro massimo supporto su tutti i canali di vendita online affinché quella che era solo l’idea e il sogno di una vacanza in un antico Castello diventi una realtà sempre più alla portata di tutti». [post_title] => GecoHotels, il Castello di Baccaresca in Umbria entra nel network [post_date] => 2023-03-10T09:30:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678440652000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441207 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cathay Pacific investe sulla progressiva crescita della domanda di viaggio dall'Italia e conferma il potenziamento della capacità che dal prossimo 1° luglio vedrà salire da due a tre alla settimana i collegamenti da Milano Malpensa per Hong Kong. Il nuovo operativo prevede voli in partenza il lunedì, il giovedì e il sabato alle 12:35. L'annuncio coincide anche con la revoca dell'obbligo di indossare la mascherina annunciata all'inizio del mese da parte del Governo. “Il mercato italiano ha risposto molto bene al recente annuncio del secondo volo e, con una domanda in continua crescita, vogliamo incentivare ulteriormente il collegamento tra Milano e Hong Kong, un asse importante e strategico da entrambe le parti, sia per il business che per il leisure - ha affermato Daniele Bordogna, regional head of trade sales - Europe di Cathay Pacific -. Hong Kong è sicuramente uno dei crocevia orientali più importanti, che collega molte destinazioni dell'area Asia-Pacifico che fanno infatti parte del network della compagnia. Il nuovo orario con tre voli diretti a settimana è un altro importante traguardo verso la piena ripresa della capacità entro il 2024”. Tutti e tre i voli dall'Italia saranno operati con l'Airbus A350-1000, un aeromobile più leggero ed efficiente che, grazie al suo design, ai motori di ultima generazione e all'utilizzo di materiali avanzati, riduce e ottimizza i consumi di carburante in volo. Gli aeromobili sono configurati con tre classi di servizio per un totale di 334 passeggeri (46 in Business Class, 32 in Premium Economy e 256 in Economy). [post_title] => Cathay Pacific potenzia la Milano-Hong Kong: tre voli settimanali dal 1° luglio [post_date] => 2023-03-10T08:50:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678438234000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441140 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_300251" align="alignleft" width="300"] Un'immagine del presidente Club Med, Henri Giscard d'Estaing[/caption] Arriva un'altra categorica smentita riguardo alle voci che circolano da qualche settimana a livello internazionale sulle possibili intenzioni di vendita di Club Med da parte del gruppo Fosun. I rumours hanno cominciato a girare lo scorso ottobre, quando Bloomberg ha rivelato come il colosso cinese starebbe pensando a un piano di dismissioni da 11 miliardi di dollari in dodici mesi, per far fronte a una complessa situazione debitoria. Ma sono tornati alla ribalta qualche giorno fa, in concomitanza con ulteriori voci di vendita, questa volta riguardanti il brand Thomas Cook. "Recentemente sono state diffuse da alcuni media voci secondo cui il gruppo Fosun avrebbe intenzione di vendere il Club Med - recita quindi una nota della compagnia transalpina -. Queste voci sono irrilevanti. Fosun ha deciso di concentrarsi sul suo business orientato alle famiglie. In questo processo, il gruppo ha confermato che le attività turistiche (Fosun Tourism Group/Club Med) sono tra le sue attività principali. Fosun intende rimanere un attore forte nel turismo con Fosun Tourism Group e il suo core business di successo Club Med rimane una parte essenziale". [post_title] => Nuova smentita Club Med riguardo alle voci di vendita da parte di Fosun [post_date] => 2023-03-09T12:29:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678364946000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441093 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cathay Pacific Airways conferma appieno la ripartenza del trasporto aereo in Asia, a dispetto di un 2022 chiuso ancora in rosso, con una perdita di 6,55 miliardi di HK$ (834,4 milioni di dollari). Il secondo semestre 2022 ha però rappresentato una prima svolta per la compagnia di Hong Kong, che ha realizzato un margine operativo del 15%, in netto miglioramento quindi rispetto al 2% dello stesso periodo del 2019. È stato anche sufficiente per spingere il vettore a centrare un profitto operativo per l'intero anno 2022; il suo margine operativo per l'esercizio è stato del 7%. "Ci ha molto incoraggiato vedere una luce alla fine del tunnel nella seconda metà del 2022, e questo slancio positivo è continuato nel 2023 - ha dichiarato l'amministratore delegato Ronald Lam in una nota -. Dopo tre anni di interruzioni senza precedenti a causa della pandemia, ora siamo lieti di essere nella fase di ricostruzione di una nuova Cathay Pacific". Quarantene e restrizioni di viaggio alle spalle, Cathay spera di tornare ai livelli di capacità passeggeri precedenti alla pandemia entro la fine del 2024. Le previsioni per fine 2023 puntano a ripristinare circa il 70% della capacità. Oltre il 2024, la speranza è di crescere ancora, sfruttando la nuova terza pista dell'aeroporto di Hong Kong. [post_title] => Cathay Pacific: i conti hanno ripresa quota nel secondo semestre 2022 e il trend è positivo [post_date] => 2023-03-09T10:02:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678356136000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ita e astoi confermano" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":32,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1438,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437896\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Andrea Mele[/caption]\r

Ita Airways e Astoi confermano la solida collaborazione nata con l’avvio operativo della compagnia di bandiera e rinnovata con la proroga del protocollo d’intesa per tutto il 2023. Nel protocollo sono riconosciute le specificità commerciali dei pacchetti turistici e condizioni agevolate per i tour operator dell’associazione.\r

Il protocollo, rinnovato anche per il 2023, comprende l’allineamento di alcune policy della compagnia e di alcuni obblighi cui sono tenuti gli operatori. Si attesta il riconoscimento del ruolo degli operatori tramite condizioni di favore e si sanciscono benefici per i consumatori.\r

Nell’accordo tra il vettore e l’associazione, spiccano alcuni aspetti: la possibilità di pagare i biglietti aerei con carta di credito, previa registrazione del numero della carta presso i sistemi Iata; ticket time limit dedicati; prenotazione di gruppi sul sistema Gso senza alcun costo iniziale; creazione di un servizio top trade dedicato.\r

Il protocollo d’intesa anche quest’anno prevede inoltre la possibilità di applicare il cambio nome del passeggero prenotato, adempiendo pienamente alla Direttiva Europea sui Pacchetti Turistici - art- 38 Codice del Turismo – che prevede la possibilità di cedere il contratto di pacchetto turistico da un viaggiatore all’altro.\r

Commenta Andrea Mele, vicepresidente e responsabile dei rapporti con i vettori di Astoi Confindustria Viaggi: “Attraverso una serie di prerogative esclusive l’accordo sancisce il riconoscimento del ruolo e del valore dei tour operator nella filiera e nel mercato del turismo da parte di Ita Airways. Questo si traduce in una serie di garanzie importanti per il consumatore finale; chi viaggia con i tour operator Astoi e Ita Airways beneficia di assistenza, tutele robuste e rimborsi anche in caso di eventi di forza maggiore”.\r

Rinnovato anche l’annullamento dei pacchetti dovuti a causa di forza maggiore: in questi casi Ita Airways anche per tutto il 2023 riconoscerà ai Tour Operator il rimborso totale di quanto dagli stessi rimborsato ai passeggeri, senza trattenere alcuna spesa.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_426352\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Emiliana Limosani[/caption]\r

“Per il terzo anno consecutivo firmiamo il protocollo Astoi e questa rinnovata collaborazione testimonia la forte volontà di trovare soluzioni sinergiche ed attente alle esigenze del mercato – dichiara Emiliana Limosani chief commercial officer di Ita Airways – Il 2022 è stato un anno allo stesso tempo difficile ed entusiasmante che ha visto una forte ripresa del segmento Leisure, grazie anche ad un aumento delle destinazioni offerte, quali le Maldive, il Giappone e non ultima la ripresa del Nord America. La contribuzione del traffico tour operating sul totale delle vendite indirette è stata del 9%. Per noi la fiducia accordatoci dai tour operator, player fondamentali per la soddisfazione dei clienti, è motivo di orgoglio e sono la base della nostra strategia commerciale – aggiunge Limosani – la novità per il 2023 sarà che tutti gli associati, sia Iata che non Iata, avranno la possibilità di prenotare i gruppi sul sistema prenotazioni GSO senza sostenere alcun costo inziale”.\r

","post_title":"Ita e Astoi confermano per il terzo anno consecutivo la loro collaborazione","post_date":"2023-03-13T11:41:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678707707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441344","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Going prosegue la sua corsa sul fronte outgoing e incoming. Il to del gruppo Msc porta avanti i propri progetti ambiziosi lanciando nuove destinazioni, nuovi resort in vista della stagione estiva e per il prossimo inverno, come in Sardegna e sul mar Rosso, affiancati anche da progetti incoming. \"Dopo la riorganizzazione, stiamo portando avanti il nostro piano quinquennale completamente in linea con le previsioni e anche con soddisfazione - spiega Maurizio Casabianca, chief commercial and operation officer di Going -. Ampio spazio all'outgoing con il Nord America e Caraibi, Far East, Medio Oriente, Africa, Emirati Arabi e oceano Indiano, nonché sul medio raggio con la Turchia e l'Egitto su cui puntiamo molto, perché stiamo notando una fortissima ripresa delle richieste sia da gruppi sia da individuali con interesse culturale, Nilo e balneare. Anche le linee di prodotto Going Resort e Going4Cruise sono completamente a disposizione delle agenzie. Inoltre partiamo finalmente con Going2Italy per l'incoming dei mercati esteri, con l'apertura di uffici e grandi potenzialità. Abbiamo fatto pure passi importanti confermando la presenza capillare sul territorio e senza limiti di distribuzione per posizionarci al meglio come operatore di livello su molte destinazioni, anche grazie all' acquisizione di marchi e alla partnership con Msc\".\r

\r

L'impegno del to prosegue poi su proposte culturali e taylor made, ma anche su tour da abbinare alle crociere su Stati Uniti, Egitto o Turchia. Di pari passo sarà rafforzata l'offerta incoming abbinata al prodotto cruise dai porti italiani per diversificare le attività, sia come fornitori di prodotti Msc, con la creazione e gestione di pre o post tour abbinati alle crociere, sia come Going tour operator. \"Sarà rafforzato anche il rapporto con le agenzie attraverso eventi e incontri di formazione presso la sede di Milano e i nuovi uffici di Napoli che hanno segnato l'arrivo nel sud Italia del to - commenta il manager -. Riscontriamo un crescente interesse con richieste di preventivi per le destinazioni orientali e l’Africa, i costi si stanno riassessestando e la competizione si riapre; possiamo tornare agli scenari di prima e registriamo dati incoraggianti, aspettiamo anche un miglioramento tariffario da parte dei vettori\".","post_title":"L'offerta Going cresce a 360 gradi tra lungo e medio raggio. Focus anche sull'incoming","post_date":"2023-03-13T10:41:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678704099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441340\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Andrea Gilardi, il responsabile commerciale e marketing di Sigismondo Travel, Angelo Russo, Antonio Russo e Claudio Antonio Bergomi[/caption]\r

\r

Un’operazione da sempre orientata alle famiglie, che cerca però di incontrare le esigenze di fasce di mercato più ampie, grazie a un’offerta ricettiva variegata tra villaggi family e club hotel con spiaggia privata e lounge bar. Torna Io volo da Forlì: la programmazione di Sigismondo Travel Group di pacchetti vacanze in partenza dall'aeroporto romagnolo Ridolfi. Confermate le tre destinazioni (Sicilia, Sardegna e Puglia), il progetto 2023 vede una sostanziale differenza rispetto al passato: per la prima volta, infatti, la programmazione coprirà, almeno su due mete, l’intero periodo estivo. L’iniziativa prenderà il via sabato 17 giugno, con il primo volo verso Brindisi, per concludersi a fine settembre. Sono in tutto sei le strutture selezionate, due per ciascuna regione con mercati e target di riferimento differenziati.\r

«Vogliamo essere il tour operator dei romagnoli - spiega Antonio Russo, general manager di Sigismondo Travel –. Dopo una grande esperienza nell’incoming (iniziata nel 2006), dal 2018 abbiamo aperto la strada a questo tipo di progetti facendo volare migliaia di turisti dagli scali della Romagna. Con Forlì c’è stato da subito feeling. Inutile dire quanto questo tipo di partnership facciano bene al territorio in termini di sviluppo, di servizi per i cittadini e di opportunità di crescita».\r

\r

Le rotte coperte dal progetto saranno Forlì-Trapani, Forlì-Cagliari, Forlì-Brindisi e Forlì-Comiso tutte gestite da Go To Fly e operate da Aeroitalia. «Siamo orgogliosi – commenta Andrea Gilardi, business aviation manager di Forlì Aeroport - di questa nuova importante partnership con Sigismondo Travel che torna a mettere il nostro scalo al centro delle esperienze di viaggio dei romagnoli. Questo accordo certifica ancora una volta la consistenza del nostro bacino d’utenza, oltre che la volontà da parte della società di gestione del Luigi Ridolfi di mettersi al servizio di tutti quegli attori della filiera turistica in cerca di nuove opportunità business funzionali alla crescita economica e sociale del territorio».\r

\r

A supporto dell’iniziativa verrà potenziata la rete vendita diretta di Sigismondo Travel, con l’apertura di un punto vendita dedicato, Io volo da Forlì Point nel centro storico di Rimini, oltre che con il coinvolgimento delle principali agenzie viaggio del territorio, essenziali per la buona riuscita del progetto. «Crediamo talmente tanto in questa iniziativa e nel valore del prodotto – chiosa Claudio Antonio Bergomi, oggi project manager di Sigismondo Travel con un passato nei maggiori tour operator italiani –, che porteremo 60 adv a toccare con mano non solo le nostre strutture, ma anche a vivere l’esperienza di volo da Forlì, con i nuovi velivoli messi a disposizione da Go to Fly».\r

\r

È previsto infatti per il 25 marzo un weekend promozionale in Salento, a cui parteciperanno i principali operatori del settore di Romagna e nord delle Marche, oltre ai vertici di Forlì Airport e Sigismondo Travel. Vendite aperte dal 19 marzo, data in cui verrà messo on line il nuovo sito iovolodaforli.it e verrà dato il via alla distribuzione del catalogo 2023.","post_title":"Torna Io volo da Forlì: la programmazione Sigismondo Travel dallo scalo romagnolo","post_date":"2023-03-13T10:19:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678702777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boeing può riprendere le consegne dei suoi 787 Dreamliner da questa prossima settimana: la Faa, Federal Aviation Administration, ha infatti dato il via libera dopo che a fine febbraio un problema di analisi dei dati aveva bloccato le consegne degli aeromobili.\r

\r

Venerdì scorso Boeing ha reso noto di aver completato il lavoro necessario per riprendere le consegne degli aerei alle compagnie aeree e ad altri clienti. \"Abbiamo completato le analisi necessarie che confermano che il velivolo continua a soddisfare tutti i requisiti pertinenti e non richiede interventi sulla produzione o sulla flotta\", ha dichiarato un portavoce della Boeing. \"La Faa stabilirà quando riprenderà l'emissione dei biglietti e le consegne del 787 e noi stiamo lavorando con i nostri clienti sui tempi di consegna\".\r

\r

Le azioni Boeing sono salite alla notizia della risoluzione del problema e hanno terminato la sessione di trading con un rialzo di quasi l'1%.\r

\r

Quella di febbraio è stata l'ultima di una serie di stop nelle consegne dei Dreamliner: una serie di difetti di fabbricazione degli aerei ha costretto la Boeing a sospendere le consegne per gran parte dei due anni precedenti allo scorso agosto.","post_title":"Boeing: la Faa dà il via libera alla ripresa delle consegne dei Dreamliner","post_date":"2023-03-13T09:06:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678698412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441280","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo di pubblico per la serata \"Destinazione Asturie, a soli 155 minuti di volo dal Paradiso\".\r

\r

L'evento, accolto nella bellissima Serra del Palazzo delle Esposizioni di Roma, è stato organizzato dall'Ufficio Spagnolo per il Turismo e il Ministero del Turismo del Principato delle Asturie, che hanno incontrato circa 100 ospiti tra agenti di viaggio e giornalisti della stampa di settore per raccontare i punto di forza di questa destinazione, accompagnati da un percorso gastronomico alla scoperta delle bontà del territorio, con lo chef stellato Ricardo Stores, ritolare del ristorante El Ritiro.\r

\r

La presentazione è stata guidata da Arturo Escudero Garcia di Turespaña Ita e ha visto gli interventi di Gonzalo Ceballos Watling, direttore dell'Ufficio Spagnolo per il Turismo a Roma, dell’Ambasciata Spagnola a Roma e del vice ministro del Turismo del Principato delle Asturie, Graciela Blanco Rodriguez.\r

\r

\"Le Asturie sono una piccola regione situata nel cuore della Spagna verde - racconta Graciela Blanco Rodriguez - con un milione di abitanti e circa 2 milioni e mezzo di turisti l'anno, il 19% dei quali internazionali. Abbiamo una bellissima costa, secondo Greenpeace il tratto di costa meglio conservato di tutta la Spagna, costellata da villaggi di pescatori e caratterizzati da tradizioni marinare e sapori genuini. Sono 200 le spiagge delle Asturie, circondate per la maggior parte da una lussureggiante vegetazione, che consente di godere del mare ai piedi delle montagne\".\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"441284,441285,441286,441287,441288,441289\"]\r

\r

\r

\r

Presente anche il country manager Italia di Ryanair Mauro Bolla: \"Presentiamo la rotta Fiumicino-Oviedo, che avrà 3 frequenze settimanali, mercoledì, venerdì e domenica. Si tratta di una nuova rotta che ci sta dando soddisfazioni: nonostante sia partita in inverno, ha avuto un buon successo ed è stata confermata anche per questa summer, andando ad arricchire il network di oltre 1100 voli tra Italia e Spagna settimanali, con 116 rotte servite\".\r

\r

La media gallery dell'evento è visualizzabile a questo link:\r

\r

https://eventi.travelquotidiano.com/it/gallery/110","post_title":"Le Asturie si presentano a Roma: grande successo per l'evento b2b","post_date":"2023-03-10T14:51:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678459916000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"GecoHotels presenta un nuovo ingresso nel network: il Castello di Baccaresca, un’antica fortezza in Umbria edificata nel XII secolo, oggi struttura ricettiva situata a pochi chilometri dalla cittadina medievale di Gubbio in una tenuta agricola di 240 ettari.\r

\r

«Punto di forza nell’offerta ricettiva del Castello di Baccaresca è la SPA – conferma Fabrizio Giovi Titolare del Castello di Baccaresca -, perfettamente integrata al contesto architettonico della struttura e arricchita dalla presenza di professionisti del wellness. Le 29 camere conservano l’antico fascino con dettagli curati, decorazioni originali e uniche, in armonia con gli standard del comfort moderno».\r

\r

Tra i servizi esclusivi, una splendida sala ristorante con menù di cucina locale a km0 e una piscina attrezzata immersa nel verde. Inoltre un circuito da 4 a 9 km intorno al Castello di Baccaresca dove poter passeggiare o correre nella natura tra corsi d’acqua e vallate, e l’opportunità unica di assistere a rievocazioni storiche medievali con weekend, serate a tema e laboratori esperienziali.\r

\r

Per trasmettere la filosofia e le peculiarità della location e per il miglior supporto commerciale e di revenue management, la proprietà del Castello ha scelto il team di Geco, fondatrice di Gecohotels® – Chosen by Traveller,– al quale affidare in outsourcing la gestione dei canali per lo sviluppo delle vendite e ottimizzare le performance nel rispetto delle specifiche vocazioni della struttura. \r

\r

«Siamo davvero felici ed onorati di avere iniziato una collaborazione commerciale con Il Castello di Baccaresca - dichiara Marco Fabbroni CEO di GeCo - un nuovo gioiello che va ad ampliare la nostra realtà in Umbria. Daremo il nostro massimo supporto su tutti i canali di vendita online affinché quella che era solo l’idea e il sogno di una vacanza in un antico Castello diventi una realtà sempre più alla portata di tutti».","post_title":"GecoHotels, il Castello di Baccaresca in Umbria entra nel network","post_date":"2023-03-10T09:30:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678440652000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cathay Pacific investe sulla progressiva crescita della domanda di viaggio dall'Italia e conferma il potenziamento della capacità che dal prossimo 1° luglio vedrà salire da due a tre alla settimana i collegamenti da Milano Malpensa per Hong Kong.\r

Il nuovo operativo prevede voli in partenza il lunedì, il giovedì e il sabato alle 12:35. L'annuncio coincide anche con la revoca dell'obbligo di indossare la mascherina annunciata all'inizio del mese da parte del Governo.\r

“Il mercato italiano ha risposto molto bene al recente annuncio del secondo volo e, con una domanda in continua crescita, vogliamo incentivare ulteriormente il collegamento tra Milano e Hong Kong, un asse importante e strategico da entrambe le parti, sia per il business che per il leisure - ha affermato Daniele Bordogna, regional head of trade sales - Europe di Cathay Pacific -. Hong Kong è sicuramente uno dei crocevia orientali più importanti, che collega molte destinazioni dell'area Asia-Pacifico che fanno infatti parte del network della compagnia. Il nuovo orario con tre voli diretti a settimana è un altro importante traguardo verso la piena ripresa della capacità entro il 2024”.\r

Tutti e tre i voli dall'Italia saranno operati con l'Airbus A350-1000, un aeromobile più leggero ed efficiente che, grazie al suo design, ai motori di ultima generazione e all'utilizzo di materiali avanzati, riduce e ottimizza i consumi di carburante in volo. Gli aeromobili sono configurati con tre classi di servizio per un totale di 334 passeggeri (46 in Business Class, 32 in Premium Economy e 256 in Economy).","post_title":"Cathay Pacific potenzia la Milano-Hong Kong: tre voli settimanali dal 1° luglio","post_date":"2023-03-10T08:50:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678438234000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441140","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_300251\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un'immagine del presidente Club Med, Henri Giscard d'Estaing[/caption]\r

\r

Arriva un'altra categorica smentita riguardo alle voci che circolano da qualche settimana a livello internazionale sulle possibili intenzioni di vendita di Club Med da parte del gruppo Fosun. I rumours hanno cominciato a girare lo scorso ottobre, quando Bloomberg ha rivelato come il colosso cinese starebbe pensando a un piano di dismissioni da 11 miliardi di dollari in dodici mesi, per far fronte a una complessa situazione debitoria. Ma sono tornati alla ribalta qualche giorno fa, in concomitanza con ulteriori voci di vendita, questa volta riguardanti il brand Thomas Cook.\r

\"Recentemente sono state diffuse da alcuni media voci secondo cui il gruppo Fosun avrebbe intenzione di vendere il Club Med - recita quindi una nota della compagnia transalpina -. Queste voci sono irrilevanti. Fosun ha deciso di concentrarsi sul suo business orientato alle famiglie. In questo processo, il gruppo ha confermato che le attività turistiche (Fosun Tourism Group/Club Med) sono tra le sue attività principali. Fosun intende rimanere un attore forte nel turismo con Fosun Tourism Group e il suo core business di successo Club Med rimane una parte essenziale\".","post_title":"Nuova smentita Club Med riguardo alle voci di vendita da parte di Fosun","post_date":"2023-03-09T12:29:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678364946000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441093","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cathay Pacific Airways conferma appieno la ripartenza del trasporto aereo in Asia, a dispetto di un 2022 chiuso ancora in rosso, con una perdita di 6,55 miliardi di HK$ (834,4 milioni di dollari).\r

\r

Il secondo semestre 2022 ha però rappresentato una prima svolta per la compagnia di Hong Kong, che ha realizzato un margine operativo del 15%, in netto miglioramento quindi rispetto al 2% dello stesso periodo del 2019. È stato anche sufficiente per spingere il vettore a centrare un profitto operativo per l'intero anno 2022; il suo margine operativo per l'esercizio è stato del 7%.\r

\r

\"Ci ha molto incoraggiato vedere una luce alla fine del tunnel nella seconda metà del 2022, e questo slancio positivo è continuato nel 2023 - ha dichiarato l'amministratore delegato Ronald Lam in una nota -. Dopo tre anni di interruzioni senza precedenti a causa della pandemia, ora siamo lieti di essere nella fase di ricostruzione di una nuova Cathay Pacific\".\r

\r

Quarantene e restrizioni di viaggio alle spalle, Cathay spera di tornare ai livelli di capacità passeggeri precedenti alla pandemia entro la fine del 2024. Le previsioni per fine 2023 puntano a ripristinare circa il 70% della capacità. Oltre il 2024, la speranza è di crescere ancora, sfruttando la nuova terza pista dell'aeroporto di Hong Kong. ","post_title":"Cathay Pacific: i conti hanno ripresa quota nel secondo semestre 2022 e il trend è positivo","post_date":"2023-03-09T10:02:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678356136000]}]}}