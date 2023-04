Istat: nel 2022 54 milioni di italiani in viaggio. Meno 23% rispetto al 2019 Ora c’è la conferma dell’Istat: i viaggi sono ripresi ma ancora non siamo ai livelli pre Covid. Nel 2022, infatti, i viaggi dei residenti in Italia sono stati 54 milioni e 811mila (346 milioni e 966mila pernottamenti), in aumento rispetto al 2021 (+31,6%) ma sotto i valori precedenti al Covid (-23% rispetto al 2019). Un -23% che si spera venga colmato durante la stagione estiva. In recupero quasi totale le vacanze di 4 o più notti, che tornano ai livelli del 2019, mentre le vacanze più brevi (1-3 notti) sono ancora lontane dalla situazione pre-pandemia (-26%). Le persone che hanno fatto almeno una vacanza tra luglio e settembre salgono al 35,7%, contro il 33,9% del 2021 (37,8% nel 2019). I viaggi all’estero (19,7% del totale) mostrano aumenti a tre cifre

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444036 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La prima tappa del nuovo Roadshow Francia in Italia si è tenuta ieri a Roma. La serata, ospitata all'Unahotels Decò Roma, ha visto gli agenti di viaggio capitolini coinvolti in un workshop con una ventina di operatori ed espositori francesi, a cui è seguita una presentazione sulle novità e sugli asset di sviluppo della destinazione. "Il 2022 è stato l'anno della ripresa, abbiamo avuto ottimi risultati globali - ha esordito Fréderic Meyer, direttore Atout France -. Il turismo internazionale ci ha permesso di incassare 56,7 miliardi di euro e l'Italia ha giocato un ruolo fondamentale affermandosi come il quarto mercato internazionale, con 6,7 milioni di visitatori italiani". Risultati sostenuti da un network di collegamenti aerei sempre più fitti. Il direttore ha anche ricordato i prossimi appuntamenti che vedranno la Francia diventare palcoscenico a livello internazionale, come la Coppa del mondo di rugby 2023 e i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024. Il roadshow Francia Leisure & Mice 2023 prosegue oggi con la tappa di Torino e si chiude domani, 20 aprile a Verona. [post_title] => Dopo la tappa di Roma, il Roadshow Francia sbarca a Torino e Verona [post_date] => 2023-04-19T15:36:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681918593000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444015 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua l'attivismo di Azora, il fondo di private equity spagnolo che ha acquisito Bluserena a fine 2021. Dopo l'annuncio del piano da 55 milioni di euro per il solo 2023, in vista della ristrutturazione di cinque resort del gruppo italiano, arriva ora una prima rivelazione sui futuri programmi di sviluppo della compagnia. Bluserena starebbe infatti pensando a nuove acquisizioni di prodotti a 5 stelle, così da espandere la propria offerta oltre i confini dei segmenti medio e medio-alto, in cui da sempre l'operatore con base a Pescara è specializzato. L'idea, ha spiegato il nuovo ceo Marcello Cicalò a Pambianco Hotellerie, è quella di creare un nuovo brand entro cui far probabilmente confluire anche alcune delle strutture già esistenti di livello più alto. Obiettivi dei prossimi sviluppi, oltre al Sud Italia, dove la compagnia vanta già una forte presenza, anche il Centro della Penisola, nonché i laghi e la montagna. Il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato complessivo di 96 milioni di euro e per quest'anno punta a superare la soglia psicologica dei 100 milioni, grazie a una crescita del 10%. Tra le strategie con le quali intende raggiungere tale traguardo, c'è anche il piano di estendere la stagionalità dei propri alberghi, al momento ferma a circa 120 giorni all'anno, allo stesso tempo ampliando la quota di ospiti internazionali che a oggi non supera il 5%. [post_title] => Bluserena vira sul lusso. In arrivo un nuovo marchio ad hoc [post_date] => 2023-04-19T12:58:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681909108000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444000 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una piattaforma nazionale che ha l’obiettivo di realizzare circa 1.800 posti letto in residenze universitarie per studenti e giovani lavoratori, distribuite su tutto il territorio italiano. Nasce il fondo iGeneration, lanciato dall'asset management company InvestiRe sgr del gruppo banca Finnat, in collaborazione con Cdp Real Asset sgr. La piattaforma prevede un primo programma di investimento di complessivi 130 milioni circa, che saranno coperti dal Fondo nazionale per l'abitare sociale (Fnas, promosso dalla stessa Cdp Real Asset), fino a una quota massima del 50%. L'idea del fondo è di realizzare alloggi ibridi, in grado di sfruttare l'integrazione tra componente residenziale e servizi come spazi di co-working, incubatori di start-up, hub tecnologici e di ricerca, anche in collaborazione con gli atenei universitari. Il primo investimento della piattaforma riguarderà un immobile di oltre 15 mila metri quadri a Napoli, situato nei pressi della stazione Centrale: un progetto di trasformazione che si inserisce nel più ampio disegno di rigenerazione urbana nell’ambito del quadrante est della città. L’intervento sarà ispirato a principi volti al miglioramento della performance energetica e del benessere degli occupanti: la gestione della nuova struttura sarà affidata all'operatore della ricettività universitaria CampusX. Igeneration mira a contribuire a colmare il divario tra domanda e offerta ricettiva nel comparto abitativo universitario e professionale, collaborando sia con le fondazioni territoriali di origine bancaria sia con gli atenei di riferimento. La gestione delle strutture sarà affidata a operatori selezionati tra i principali player del settore, nazionali e locali. “Siamo orgogliosi di effettuare questo investimento del Fnas proprio nell’ambito della residenzialità universitaria: una delle infrastrutture sociali individuate dalle linee guida del piano strategico 2022-2024, a testimonianza della capacità del settore education di svolgere un ruolo trainante rispetto ai processi di rigenerazione urbana - sottolinea il direttore immobiliare di Cdp e amministratore delegato di Cdp Real Asset sgr, Giancarlo Scotti -. In particolare l’iniziativa di Napoli assume un significato rilevante, in quanto contraddistinta da specifici elementi, quali il riuso di suolo e il recupero di un immobile esistente che, a valle di un processo di riqualificazione, viene restituito alla comunità: caratteristiche che rappresentano l’architrave della strategia di investimento del Fnas”. [post_title] => Parte da Napoli con CampusX l'attività del fondo iGeneration di InvestiRe e Cdp per le residenze universitarie. [post_date] => 2023-04-19T12:01:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681905709000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_444005" align="alignleft" width="300"] Carlo Sangalli[/caption] L’inflazione, “ancora elevata”, che “riduce il potere d’acquisto dei redditi e il valore reale dei risparmi”, con la relativa questione energetica, che “ha messo a dura prova il nostro sistema economico e sociale, creando danni a famiglie e imprese” e che costringerà le imprese del terziario di mercato a una spesa energetica complessiva di circa 38 miliardi nel 2023, molto al di sopra dei 13 miliardi del 2021. È partito da qui il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nel suo intervento alla conferenza stampa che ha aperto la due giorni di Confcommercio a Villa Miani per il ventiduesimo Forum, dipingendo poi la situazione ancora fragile dell’economia del Paese, nonostante abbia mostrato, nel biennio 2021-2022, “una capacità di reazione eccezionale e inattesa, con una crescita superiore anche a quella dei nostri principali partner internazionali”. Restano, però, i problemi strutturali del Paese, a cominciare dalla debolezza dei consumi, nel 2022 “sotto di quasi venti miliardi di euro rispetto al 2019”. Per questo il presidente di Confcommercio ha invitato a “lavorare per costruire una nuova e più forte fase di sviluppo per evitare di ripiombare nell’incubo degli ‘zero virgola’”. Cominciando con l’evitare “a tutti i costi di sprecare l’occasione di fare le riforme che da troppo tempo l’Italia chiede e merita”. “Al Governo abbiamo chiesto buone regole, buoni investimenti, buone politiche a sostegno del terziario di mercato, per il commercio, per i servizi, per il turismo, per i trasporti e per il lavoro autonomo”, ha proseguito il presidente di Confcommercio. Terziario di mercato che, non a caso, “rappresenta il settore che può dare il maggiore impulso alla nuova occupazione, soprattutto femminile, e irrobustire la crescita del nostro Paese”, ma che è scosso da “una vera e propria emergenza rappresentata dalla carenza di personale”. Secondo le analisi del Centro studi dell’associazione, infatti, se quest’anno si osservasse una crescita delle presenze turistiche del 15,3% rispetto al 2019 (arrivando a toccare i 500 milioni, come tutte le stime fanno già prevedere), avremmo bisogno di 280mila lavoratori in più rispetto allo scorso anno solo nelle attività di alloggio e ristorazione. Circa il doppio se consideriamo l’indotto, superando insomma abbondantemente quota 500 mila. [post_title] => Sangalli: «Servono 280 mila lavoratori in più rispetto allo scorso anno» [post_date] => 2023-04-19T12:01:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681905670000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444001 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ora c'è la conferma dell'Istat: i viaggi sono ripresi ma ancora non siamo ai livelli pre Covid. Nel 2022, infatti, i viaggi dei residenti in Italia sono stati 54 milioni e 811mila (346 milioni e 966mila pernottamenti), in aumento rispetto al 2021 (+31,6%) ma sotto i valori precedenti al Covid (-23% rispetto al 2019). Un -23% che si spera venga colmato durante la stagione estiva. In recupero quasi totale le vacanze di 4 o più notti, che tornano ai livelli del 2019, mentre le vacanze più brevi (1-3 notti) sono ancora lontane dalla situazione pre-pandemia (-26%). Le persone che hanno fatto almeno una vacanza tra luglio e settembre salgono al 35,7%, contro il 33,9% del 2021 (37,8% nel 2019). I viaggi all'estero (19,7% del totale) mostrano aumenti a tre cifre [post_title] => Istat: nel 2022 54 milioni di italiani in viaggio. Meno 23% rispetto al 2019 [post_date] => 2023-04-19T11:53:34+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681905214000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443985 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il brusco rallentamento dell'ultimo trimestre del 2022, che ha fatto chiudere l'anno sotto i livelli dell'anno precedente (a quota 1,4 mld di euro di transato totale secondo l'Osservatorio Pambianco, ndr), proseguono le incertezze sul mercato italiano degli investimenti alberghieri. Tassi di inflazione e costi di finanziamento ancora elevati paiono insomma mantenere i capitali in una posizione wait-and-see, in attesa cioè di tempi migliori. Secondo una recente analisi della piattaforma hoteltransactions.it di Thrends, nel primo trimestre di quest’anno le transazioni alberghiere tracciabili in Italia sono state infatti appena 11, per un valore totale di 116,1 milioni di euro, contro le 31 operazioni dello stesso periodo dell'anno scorso, per 288,2 milioni complessivi. Stabile invece il prezzo medio a camera, che è passato da 155 mila euro a 157 mila. Contemporaneamente è cresciuto al contrario il numero di aste registrate, che tra gennaio e marzo del 2023 sono state il doppio rispetto al medesimo trimestre del 2022: 18 per un valore di 50,1 milioni, contro le nove di dodici mesi prima, per una venina di milioni di euro. E' in questo caso invece sceso leggermente il prezzo medio a camera, da 55 mila a 46 mila euro. Tra le transazioni alberghiere più importanti da citare nel trimestre appena concluso vi sono la vendita del Wyndham Rome Midas (4 stelle da 349 camere), rilevato a gennaio dallo sviluppatore e gestore di asset immobiliari Zeitgeist Asset Management, con headquarter a Praga e già attivo in Germania ed Europa centro-orientale, che lo ha acquistato tramite la società Zeitgeist Asset Management Italia da Varde Partners. Per l'immobile è previsto inoltre un piano di ristrutturazione che verrà finanziato da un fondo gestito da Incanto Sgr. Più recentemente il stelle da 127 camere Principe di Lazise Hotel & Spa sul lago di Garda è stato ceduto da Bain Capital a Fattal Hotel Group, per 25 milioni di euro. [post_title] => Thrends: prosegue anche nel primo trimestre 2023 la frenata degli investimenti alberghieri in Italia [post_date] => 2023-04-19T11:38:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681904327000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Valorizzazione delle peculiarità territoriali, centralità del settore turistico per la ripresa economica del Paese, incremento dell’accessibilità e maggiore capacità di attrattività per un pubblico straniero, grazie anche al digitale. Di questo e molto altro si è discusso ieri, in casa FlixBus, durante il primo appuntamento dei FlixTalk dedicato al turismo sostenibile con Ivana Jelinic, amministratrice delegata di Enit, Luca Bruschi, direttore dell'associazione europea delle Vie Francigene, e Andrea Incondi, amministratore delegato di FlixBus Italia. Ivana Jelinic, oltre a evidenziare la rilevanza crescente del settore turistico per la ripresa dell’economia del Paese, grazie a numeri sempre più in crescita (11 milioni solo nelle recenti festività di Pasqua con un +29% rispetto al 2022) ha voluto sottolineare l’impegno del Governo nei confronti della destagionalizzazione dei flussi turistici e della valorizzazione delle peculiarità territoriali. «L’Italia si conferma tra le mete europee preferite. L’ammirazione per il nostro Paese non è più solo locale. Quindi ci impegneremo sempre di più per valorizzare le nostre peculiarità territoriali e culturali, al fine di garantire una presenza turistica tutto l’anno e anche nelle aree meno note, anche in un’ottica di sostenibilità. Valore, quest’ultimo, sempre più sentito dai viaggiatori. Tra i nostri investimenti del prossimo futuro, sicuramente, i giovani e il potenziamento delle infrastrutture». Luca Bruschi, ha messo in luce l’importanza di favorire la collaborazione fra le diverse realtà, con particolare riguardo al ruolo che gli attori della mobilità possono ricoprire nell’ambito di un rilancio del settore turistico. «Le sinergie fra gli operatori del trasporto e le realtà del settore turistico possono giocare un ruolo cruciale nell’incentivazione di nuove forme di turismo, agevolando i flussi visitatori che arrivano in Italia dal mondo intero lungo itinerari nuovi e ancora da scoprire. Coniugando forme di esplorazione virtuose e immersive, come il cammino, con un’offerta valida di mezzi di trasporto collettivi, si può promuovere un nuovo modo di fare turismo, più responsabile e orientato alla sostenibilità». In ottica di mobilità, Andrea Incondi ha voluto sottolineare il forte legame che esiste tra i due settori e il ruolo centrale della mobilità per la valorizzazione delle specificità territoriali nonché dello sviluppo di un turismo sostenibile grazie all’intermodalità e al potenziamento delle infrastrutture. «Valorizzare il turismo lento, sostenibile ed esperienziale può favorire nuovi sviluppi economici, ma anche ridurre gli impatti negativi che un turismo fuori controllo può avere sul territorio. Connettere l’Italia turistica significa agevolare, con la logica dell’intermodalità, le differenti combinazioni di mobilità dei turisti - stranieri e italiani - che si muovono - individualmente o in gruppo – sia nelle forme tradizionali (auto, voli di linea/low cost/charter, fly & drive, tour con pullman, treni, navi...) che innovative (la mobilità dolce/lenta delle reti fluviali, ciclovie, ferrovie dismesse, cammini, strade storiche...)», ha concluso l’Amministratore Delegato di FlixBus Italia. [post_title] => Jelinic (Enit): «Tra gli investimenti i giovani e le infrastrutture [post_date] => 2023-04-19T11:25:13+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681903513000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443987 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La campagna 'Come and Say G'day' di Tourism Australia fa coppia con Qantas durante questo aprile con una serie di attività congiunte, tra cui la creazione di un contenuto video pensato per ispirare i viaggiatori italiani a pianificare una vacanza Down Under. Protagonista del contenuto promozionale è la Brand Ambassador di Tourism Australia, Ruby, la canguretta souvenir che prende vita grazie all'animazione CGI, che viene accolta a bordo di un aereo Qantas dal tipico saluto australiano, G’day. "Qantas è orgogliosa di essere la compagnia aerea partner della campagna Come and Say G'day di Tourism Australia - ha dichiarato Petra Perry, chief marketing officer del Gruppo Qantas -. Oltre a stimolare gli arrivi nella destinazione, la campagna sta aumentando la consapevolezza che i turisti possano facilmente viaggiare direttamente in Australia ed esplorare le oltre 65 destinazioni in tutto il Paese quando scelgono di volare con Qantas." "Tourism Australia è orgogliosa di collaborare con la compagnia di bandiera australiana, Qantas, in Italia - ha aggiunto Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia -. La partnership è stata pensata per ispirare e incoraggiare i viaggiatori a scoprire il significato di G'day e a realizzare il viaggio della vita in Australia". Qantas riprenderà ad operare con il volo stagionale e diretto da Roma a Perth, tra il 18 giugno e il 3 ottobre 2023 con il Boeing 787 Dreamliner. Tourism Australia collabora con Qantas su dieci mercati internazionali, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Italia, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Singapore, Indonesia e India. [post_title] => Tourism Australia: la campagna 'Come and Say G'day' vola con Qantas [post_date] => 2023-04-19T10:52:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681901563000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443978 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Air France-Klm ha sottoscritto due linee di credito (Revolving Credit Facility, Rcf) legate allo sviluppo sostenibile, per un importo totale di 2,2 miliardi di euro, con un pool di istituzioni finanziarie internazionali. Queste Rcf indicizzate agli obiettivi di sviluppo sostenibile "consentono di allineare gli strumenti finanziari del Gruppo alla sua traiettoria di decarbonizzazione", spiega una nota della società facendo riferimento a "un forte segno di fiducia nella traiettoria finanziaria e di sviluppo sostenibile di Air France-Klm e delle sue compagnie aeree da parte delle istituzioni finanziarie internazionali che hanno partecipato a queste operazioni". La linea di Klm, in particolare, ha permesso di cancellare il restante prestito degli azionisti diretti e l'attuale linea di credito garantita dallo Stato olandese. "In linea con l'intenzione espressa" in occasione della presentazione dei risultati annuali del Gruppo per il 2022 a febbraio, Air France-Klm e le due compagnie aeree nazionali hanno sottoscritto due linee di credito revolving per un totale di 2,2 miliardi di euro: per ogni linea di credito, una serie di "indicatori di performance di sostenibilità" è stata integrata nel costo del finanziamento. Questi indicatori sono in linea con l'impegno di Air France-Klm e delle sue compagnie aeree per lo sviluppo sostenibile e la graduale decarbonizzazione delle loro attività. "Entrambe le Rcf prevedono un meccanismo di aggiustamento del margine di credito (verso l'alto o verso il basso) condizionato al raggiungimento di ciascuno di questi indicatori di performance (riduzione delle emissioni unitarie di CO2, aumento della quota di carburante sostenibile per l'aviazione, tra gli altri)". [post_title] => Air France-Klm: 2,2 miliardi di euro destinati allo sviluppo sostenibile [post_date] => 2023-04-19T09:57:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681898265000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "istat nel 2022 54 milioni di italiani" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":31,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7640,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444036","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La prima tappa del nuovo Roadshow Francia in Italia si è tenuta ieri a Roma. La serata, ospitata all'Unahotels Decò Roma, ha visto gli agenti di viaggio capitolini coinvolti in un workshop con una ventina di operatori ed espositori francesi, a cui è seguita una presentazione sulle novità e sugli asset di sviluppo della destinazione.\r

\"Il 2022 è stato l'anno della ripresa, abbiamo avuto ottimi risultati globali - ha esordito Fréderic Meyer, direttore Atout France -. Il turismo internazionale ci ha permesso di incassare 56,7 miliardi di euro e l'Italia ha giocato un ruolo fondamentale affermandosi come il quarto mercato internazionale, con 6,7 milioni di visitatori italiani\".\r

\r

Risultati sostenuti da un network di collegamenti aerei sempre più fitti.\r

\r

Il direttore ha anche ricordato i prossimi appuntamenti che vedranno la Francia diventare palcoscenico a livello internazionale, come la Coppa del mondo di rugby 2023 e i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024.\r

\r

Il roadshow Francia Leisure & Mice 2023 prosegue oggi con la tappa di Torino e si chiude domani, 20 aprile a Verona.","post_title":"Dopo la tappa di Roma, il Roadshow Francia sbarca a Torino e Verona","post_date":"2023-04-19T15:36:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681918593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua l'attivismo di Azora, il fondo di private equity spagnolo che ha acquisito Bluserena a fine 2021. Dopo l'annuncio del piano da 55 milioni di euro per il solo 2023, in vista della ristrutturazione di cinque resort del gruppo italiano, arriva ora una prima rivelazione sui futuri programmi di sviluppo della compagnia. Bluserena starebbe infatti pensando a nuove acquisizioni di prodotti a 5 stelle, così da espandere la propria offerta oltre i confini dei segmenti medio e medio-alto, in cui da sempre l'operatore con base a Pescara è specializzato.\r

\r

L'idea, ha spiegato il nuovo ceo Marcello Cicalò a Pambianco Hotellerie, è quella di creare un nuovo brand entro cui far probabilmente confluire anche alcune delle strutture già esistenti di livello più alto. Obiettivi dei prossimi sviluppi, oltre al Sud Italia, dove la compagnia vanta già una forte presenza, anche il Centro della Penisola, nonché i laghi e la montagna. Il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato complessivo di 96 milioni di euro e per quest'anno punta a superare la soglia psicologica dei 100 milioni, grazie a una crescita del 10%. Tra le strategie con le quali intende raggiungere tale traguardo, c'è anche il piano di estendere la stagionalità dei propri alberghi, al momento ferma a circa 120 giorni all'anno, allo stesso tempo ampliando la quota di ospiti internazionali che a oggi non supera il 5%.","post_title":"Bluserena vira sul lusso. In arrivo un nuovo marchio ad hoc","post_date":"2023-04-19T12:58:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681909108000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una piattaforma nazionale che ha l’obiettivo di realizzare circa 1.800 posti letto in residenze universitarie per studenti e giovani lavoratori, distribuite su tutto il territorio italiano. Nasce il fondo iGeneration, lanciato dall'asset management company InvestiRe sgr del gruppo banca Finnat, in collaborazione con Cdp Real Asset sgr. La piattaforma prevede un primo programma di investimento di complessivi 130 milioni circa, che saranno coperti dal Fondo nazionale per l'abitare sociale (Fnas, promosso dalla stessa Cdp Real Asset), fino a una quota massima del 50%.\r

\r

L'idea del fondo è di realizzare alloggi ibridi, in grado di sfruttare l'integrazione tra componente residenziale e servizi come spazi di co-working, incubatori di start-up, hub tecnologici e di ricerca, anche in collaborazione con gli atenei universitari. Il primo investimento della piattaforma riguarderà un immobile di oltre 15 mila metri quadri a Napoli, situato nei pressi della stazione Centrale: un progetto di trasformazione che si inserisce nel più ampio disegno di rigenerazione urbana nell’ambito del quadrante est della città. L’intervento sarà ispirato a principi volti al miglioramento della performance energetica e del benessere degli occupanti: la gestione della nuova struttura sarà affidata all'operatore della ricettività universitaria CampusX. \r

\r

Igeneration mira a contribuire a colmare il divario tra domanda e offerta ricettiva nel comparto abitativo universitario e professionale, collaborando sia con le fondazioni territoriali di origine bancaria sia con gli atenei di riferimento. La gestione delle strutture sarà affidata a operatori selezionati tra i principali player del settore, nazionali e locali. “Siamo orgogliosi di effettuare questo investimento del Fnas proprio nell’ambito della residenzialità universitaria: una delle infrastrutture sociali individuate dalle linee guida del piano strategico 2022-2024, a testimonianza della capacità del settore education di svolgere un ruolo trainante rispetto ai processi di rigenerazione urbana - sottolinea il direttore immobiliare di Cdp e amministratore delegato di Cdp Real Asset sgr, Giancarlo Scotti -. In particolare l’iniziativa di Napoli assume un significato rilevante, in quanto contraddistinta da specifici elementi, quali il riuso di suolo e il recupero di un immobile esistente che, a valle di un processo di riqualificazione, viene restituito alla comunità: caratteristiche che rappresentano l’architrave della strategia di investimento del Fnas”.","post_title":"Parte da Napoli con CampusX l'attività del fondo iGeneration di InvestiRe e Cdp per le residenze universitarie.","post_date":"2023-04-19T12:01:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1681905709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444005\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carlo Sangalli[/caption]\r

\r

L’inflazione, “ancora elevata”, che “riduce il potere d’acquisto dei redditi e il valore reale dei risparmi”, con la relativa questione energetica, che “ha messo a dura prova il nostro sistema economico e sociale, creando danni a famiglie e imprese” e che costringerà le imprese del terziario di mercato a una spesa energetica complessiva di circa 38 miliardi nel 2023, molto al di sopra dei 13 miliardi del 2021.\r

\r

È partito da qui il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nel suo intervento alla conferenza stampa che ha aperto la due giorni di Confcommercio a Villa Miani per il ventiduesimo Forum, dipingendo poi la situazione ancora fragile dell’economia del Paese, nonostante abbia mostrato, nel biennio 2021-2022, “una capacità di reazione eccezionale e inattesa, con una crescita superiore anche a quella dei nostri principali partner internazionali”.\r

\r

Restano, però, i problemi strutturali del Paese, a cominciare dalla debolezza dei consumi, nel 2022 “sotto di quasi venti miliardi di euro rispetto al 2019”. Per questo il presidente di Confcommercio ha invitato a “lavorare per costruire una nuova e più forte fase di sviluppo per evitare di ripiombare nell’incubo degli ‘zero virgola’”. Cominciando con l’evitare “a tutti i costi di sprecare l’occasione di fare le riforme che da troppo tempo l’Italia chiede e merita”. \r

\r

“Al Governo abbiamo chiesto buone regole, buoni investimenti, buone politiche a sostegno del terziario di mercato, per il commercio, per i servizi, per il turismo, per i trasporti e per il lavoro autonomo”, ha proseguito il presidente di Confcommercio. Terziario di mercato che, non a caso, “rappresenta il settore che può dare il maggiore impulso alla nuova occupazione, soprattutto femminile, e irrobustire la crescita del nostro Paese”, ma che è scosso da “una vera e propria emergenza rappresentata dalla carenza di personale”.\r

\r

Secondo le analisi del Centro studi dell’associazione, infatti, se quest’anno si osservasse una crescita delle presenze turistiche del 15,3% rispetto al 2019 (arrivando a toccare i 500 milioni, come tutte le stime fanno già prevedere), avremmo bisogno di 280mila lavoratori in più rispetto allo scorso anno solo nelle attività di alloggio e ristorazione. Circa il doppio se consideriamo l’indotto, superando insomma abbondantemente quota 500 mila.","post_title":"Sangalli: «Servono 280 mila lavoratori in più rispetto allo scorso anno»","post_date":"2023-04-19T12:01:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681905670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ora c'è la conferma dell'Istat: i viaggi sono ripresi ma ancora non siamo ai livelli pre Covid.\r

\r

Nel 2022, infatti, i viaggi dei residenti in Italia sono stati 54 milioni e 811mila (346 milioni e 966mila pernottamenti), in aumento rispetto al 2021 (+31,6%) ma sotto i valori precedenti al Covid (-23% rispetto al 2019). Un -23% che si spera venga colmato durante la stagione estiva.\r

In recupero quasi totale le vacanze di 4 o più notti, che tornano ai livelli del 2019, mentre le vacanze più brevi (1-3 notti) sono ancora lontane dalla situazione pre-pandemia (-26%). Le persone che hanno fatto almeno una vacanza tra luglio e settembre salgono al 35,7%, contro il 33,9% del 2021 (37,8% nel 2019). I viaggi all'estero (19,7% del totale) mostrano aumenti a tre cifre ","post_title":"Istat: nel 2022 54 milioni di italiani in viaggio. Meno 23% rispetto al 2019","post_date":"2023-04-19T11:53:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681905214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il brusco rallentamento dell'ultimo trimestre del 2022, che ha fatto chiudere l'anno sotto i livelli dell'anno precedente (a quota 1,4 mld di euro di transato totale secondo l'Osservatorio Pambianco, ndr), proseguono le incertezze sul mercato italiano degli investimenti alberghieri. Tassi di inflazione e costi di finanziamento ancora elevati paiono insomma mantenere i capitali in una posizione wait-and-see, in attesa cioè di tempi migliori.\r

\r

Secondo una recente analisi della piattaforma hoteltransactions.it di Thrends, nel primo trimestre di quest’anno le transazioni alberghiere tracciabili in Italia sono state infatti appena 11, per un valore totale di 116,1 milioni di euro, contro le 31 operazioni dello stesso periodo dell'anno scorso, per 288,2 milioni complessivi. Stabile invece il prezzo medio a camera, che è passato da 155 mila euro a 157 mila. Contemporaneamente è cresciuto al contrario il numero di aste registrate, che tra gennaio e marzo del 2023 sono state il doppio rispetto al medesimo trimestre del 2022: 18 per un valore di 50,1 milioni, contro le nove di dodici mesi prima, per una venina di milioni di euro. E' in questo caso invece sceso leggermente il prezzo medio a camera, da 55 mila a 46 mila euro.\r

\r

Tra le transazioni alberghiere più importanti da citare nel trimestre appena concluso vi sono la vendita del Wyndham Rome Midas (4 stelle da 349 camere), rilevato a gennaio dallo sviluppatore e gestore di asset immobiliari Zeitgeist Asset Management, con headquarter a Praga e già attivo in Germania ed Europa centro-orientale, che lo ha acquistato tramite la società Zeitgeist Asset Management Italia da Varde Partners. Per l'immobile è previsto inoltre un piano di ristrutturazione che verrà finanziato da un fondo gestito da Incanto Sgr. Più recentemente il stelle da 127 camere Principe di Lazise Hotel & Spa sul lago di Garda è stato ceduto da Bain Capital a Fattal Hotel Group, per 25 milioni di euro.","post_title":"Thrends: prosegue anche nel primo trimestre 2023 la frenata degli investimenti alberghieri in Italia","post_date":"2023-04-19T11:38:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681904327000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Valorizzazione delle peculiarità territoriali, centralità del settore turistico per la ripresa economica del Paese, incremento dell’accessibilità e maggiore capacità di attrattività per un pubblico straniero, grazie anche al digitale. Di questo e molto altro si è discusso ieri, in casa FlixBus, durante il primo appuntamento dei FlixTalk dedicato al turismo sostenibile con Ivana Jelinic, amministratrice delegata di Enit, Luca Bruschi, direttore dell'associazione europea delle Vie Francigene, e Andrea Incondi, amministratore delegato di FlixBus Italia.\r

\r

Ivana Jelinic, oltre a evidenziare la rilevanza crescente del settore turistico per la ripresa dell’economia del Paese, grazie a numeri sempre più in crescita (11 milioni solo nelle recenti festività di Pasqua con un +29% rispetto al 2022) ha voluto sottolineare l’impegno del Governo nei confronti della destagionalizzazione dei flussi turistici e della valorizzazione delle peculiarità territoriali.\r

\r

«L’Italia si conferma tra le mete europee preferite. L’ammirazione per il nostro Paese non è più solo locale. Quindi ci impegneremo sempre di più per valorizzare le nostre peculiarità territoriali e culturali, al fine di garantire una presenza turistica tutto l’anno e anche nelle aree meno note, anche in un’ottica di sostenibilità. Valore, quest’ultimo, sempre più sentito dai viaggiatori. Tra i nostri investimenti del prossimo futuro, sicuramente, i giovani e il potenziamento delle infrastrutture».\r

\r

Luca Bruschi, ha messo in luce l’importanza di favorire la collaborazione fra le diverse realtà, con particolare riguardo al ruolo che gli attori della mobilità possono ricoprire nell’ambito di un rilancio del settore turistico.\r

\r

«Le sinergie fra gli operatori del trasporto e le realtà del settore turistico possono giocare un ruolo cruciale nell’incentivazione di nuove forme di turismo, agevolando i flussi visitatori che arrivano in Italia dal mondo intero lungo itinerari nuovi e ancora da scoprire. Coniugando forme di esplorazione virtuose e immersive, come il cammino, con un’offerta valida di mezzi di trasporto collettivi, si può promuovere un nuovo modo di fare turismo, più responsabile e orientato alla sostenibilità».\r

\r

In ottica di mobilità, Andrea Incondi ha voluto sottolineare il forte legame che esiste tra i due settori e il ruolo centrale della mobilità per la valorizzazione delle specificità territoriali nonché dello sviluppo di un turismo sostenibile grazie all’intermodalità e al potenziamento delle infrastrutture.\r

\r

«Valorizzare il turismo lento, sostenibile ed esperienziale può favorire nuovi sviluppi economici, ma anche ridurre gli impatti negativi che un turismo fuori controllo può avere sul territorio. Connettere l’Italia turistica significa agevolare, con la logica dell’intermodalità, le differenti combinazioni di mobilità dei turisti - stranieri e italiani - che si muovono - individualmente o in gruppo – sia nelle forme tradizionali (auto, voli di linea/low cost/charter, fly & drive, tour con pullman, treni, navi...) che innovative (la mobilità dolce/lenta delle reti fluviali, ciclovie, ferrovie dismesse, cammini, strade storiche...)», ha concluso l’Amministratore Delegato di FlixBus Italia.\r

\r

","post_title":"Jelinic (Enit): «Tra gli investimenti i giovani e le infrastrutture","post_date":"2023-04-19T11:25:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681903513000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443987","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La campagna 'Come and Say G'day' di Tourism Australia fa coppia con Qantas durante questo aprile con una serie di attività congiunte, tra cui la creazione di un contenuto video pensato per ispirare i viaggiatori italiani a pianificare una vacanza Down Under. Protagonista del contenuto promozionale è la Brand Ambassador di Tourism Australia, Ruby, la canguretta souvenir che prende vita grazie all'animazione CGI, che viene accolta a bordo di un aereo Qantas dal tipico saluto australiano, G’day.\r

\r

\"Qantas è orgogliosa di essere la compagnia aerea partner della campagna Come and Say G'day di Tourism Australia - ha dichiarato Petra Perry, chief marketing officer del Gruppo Qantas -. Oltre a stimolare gli arrivi nella destinazione, la campagna sta aumentando la consapevolezza che i turisti possano facilmente viaggiare direttamente in Australia ed esplorare le oltre 65 destinazioni in tutto il Paese quando scelgono di volare con Qantas.\"\r

\r

\"Tourism Australia è orgogliosa di collaborare con la compagnia di bandiera australiana, Qantas, in Italia - ha aggiunto Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia -. La partnership è stata pensata per ispirare e incoraggiare i viaggiatori a scoprire il significato di G'day e a realizzare il viaggio della vita in Australia\".\r

\r

Qantas riprenderà ad operare con il volo stagionale e diretto da Roma a Perth, tra il 18 giugno e il 3 ottobre 2023 con il Boeing 787 Dreamliner.\r

\r

Tourism Australia collabora con Qantas su dieci mercati internazionali, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Italia, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Singapore, Indonesia e India.","post_title":"Tourism Australia: la campagna 'Come and Say G'day' vola con Qantas","post_date":"2023-04-19T10:52:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681901563000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Air France-Klm ha sottoscritto due linee di credito (Revolving Credit Facility, Rcf) legate allo sviluppo sostenibile, per un importo totale di 2,2 miliardi di euro, con un pool di istituzioni finanziarie internazionali.\r

\r

Queste Rcf indicizzate agli obiettivi di sviluppo sostenibile \"consentono di allineare gli strumenti finanziari del Gruppo alla sua traiettoria di decarbonizzazione\", spiega una nota della società facendo riferimento a \"un forte segno di fiducia nella traiettoria finanziaria e di sviluppo sostenibile di Air France-Klm e delle sue compagnie aeree da parte delle istituzioni finanziarie internazionali che hanno partecipato a queste operazioni\". La linea di Klm, in particolare, ha permesso di cancellare il restante prestito degli azionisti diretti e l'attuale linea di credito garantita dallo Stato olandese.\r

\r

\"In linea con l'intenzione espressa\" in occasione della presentazione dei risultati annuali del Gruppo per il 2022 a febbraio, Air France-Klm e le due compagnie aeree nazionali hanno sottoscritto due linee di credito revolving per un totale di 2,2 miliardi di euro: per ogni linea di credito, una serie di \"indicatori di performance di sostenibilità\" è stata integrata nel costo del finanziamento. Questi indicatori sono in linea con l'impegno di Air France-Klm e delle sue compagnie aeree per lo sviluppo sostenibile e la graduale decarbonizzazione delle loro attività. \"Entrambe le Rcf prevedono un meccanismo di aggiustamento del margine di credito (verso l'alto o verso il basso) condizionato al raggiungimento di ciascuno di questi indicatori di performance (riduzione delle emissioni unitarie di CO2, aumento della quota di carburante sostenibile per l'aviazione, tra gli altri)\".\r

\r

","post_title":"Air France-Klm: 2,2 miliardi di euro destinati allo sviluppo sostenibile","post_date":"2023-04-19T09:57:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681898265000]}]}}