In settimana il decreto Sostegni. Finisce l’era dei codici Ateco Questa settimana, fra giovedì e venerdì dovrebbe esser approvato il decreto Sostegni. Il decreto con i nuovi aiuti alle famiglie ed alle imprese sarà finanziato con i 32 miliardi dell’extra deficit già approvato e, in seguito, un nuovo scostamento di bilancio che potrebbe arrivare a 20 miliardi di euro. Niente più codice Ateco Sul fronte dei ristori si prevede un rafforzamento del pacchetto che dovrebbe arrivare a 11 miliardi, con un ampliamento della platea dei beneficiari a tutte le attività economiche con partita Iva, quindi sia imprese che professionisti, fino a 10 milioni di fatturato (non più 5 milioni) che abbiano subito perdite fino al 33% del fatturato. Superata così la logica dei codici Ateco valida sino ad oggi. La base di calcolo per il ristoro è la perdita media mensile del 2020 rispetto al 2019 alla quale sarà poi applicata una percentuale, dal 30 al 15% in base al fatturato, in modo da premiare le attività più piccole. Previsti anche gli aiuti promessi alla filiera della montagna per circa 600 milioni, ma la cifra potrebbe arrivare a 1 miliardo, in aggiunta ai ristori previsti per tutte le attività in perdita. Nel dl dovrebbe poi essere previsto il rinnovo delle indennità per i lavoratori del turismo e dello spettacolo.

