Il presidente Priante chiede più risorse per l’Enit. E ha ragione Nella bella intervista del collega Fabrizio Condò de L’Agenzia di Viaggi, il presidente di Enit Alessandra Priante, in modo anche abbastanza elegante, rapporta il budget dell’Enit con quelli di altre strutture simili europee. Naturalmente il confronto è sconfortante. Ne esce un Enit con risorse infinitamente inferiori a quelle i altri enti omologhi. Il punto però è che la materia turismo è di competenza delle regioni. Per cui se sommiamo tutte le risorse impiegate in un anno da tutte le regioni e comuni e altro nel turismo ne esce fuori una cifra maggiore anche dell’appannaggio di Turespaña. Qual è il vero problema: che queste campagne regionali non rispondendo ad un’idea collettiva, ma promuovendosi ognuno pro domo sua, non riescono nell’intento di lavorare per tutto il Paese. Insomma qui ognuno lavora per sè. Per questo la proposta del presidente Priante è importante. Ci vuole sempre una linea guida, un ente che coordini. E un Enit più forte potrebbe farlo. Giuseppe Aloe Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487535 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue lo sviluppo del lungo raggio di Mapo Travel: nuove destinazioni e altri ingressi in organico consolidano gli ottimi numeri della divisione long haul con sede a Torino, che registra un +40% nelle prenotazioni del primo bimestre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. “Due anni fa abbiamo deciso di puntare sui viaggi intercontinentali con il brand Mapo World – spiega la general manager del to pugliese, Barbara Marangi - e i risultati e i riscontri dei nostri clienti continuano a premiare quell’idea. Con i nuovi investimenti in collaboratori e itinerari, puntiamo a crescere ancora di più, proseguendo sulla strada dell’artigianalità del prodotto, del confronto continuo con le agenzie di viaggio, dell’attenzione ai dettagli e alle esigenze del viaggiatore finale, in direzione opposta alla standardizzazione del prodotto”. Mapo annuncia quindi sia l’ingresso nell’organico della sede di Torino di Elena Foglio, con precedente esperienza nel tour operator Settemari, sia l’apertura delle destinazioni Perù e Cina. “I nostri itinerari sono sempre studiati e curati dai nostri specialisti di prodotto che conoscono direttamente la destinazione e tutto quanto questa ha da offrire– le parole del branch manager Roberto Servetti – . Le novità Perù e Cina includono esperienze come il sorvolo sulle linee di Nazca o l’escursione in barca sul lago Titicaca, o ancora la visita al canyon più profondo del mondo, nel paese sudamericano, e l’esercito di terracotta o la Città proibita o la crociera sul fiume Li in Cina. I primi riscontri sono davvero interessanti per due mete di sicura prospettiva”. Accanto ai best seller Stati Uniti, Giappone e Thailandia, Mapo World ha inoltre potenziato la programmazione verso il Canada, con più di dieci tour di gruppo con guida parlante italiano. Fissate anche le nuove partenze a novembre con accompagnatore dall’Italia, sia per il Giappone, con volati da Roma, Milano e Venezia, sia per il Sudafrica, con voli da Roma e Milano. Ad agosto, invece, pacchetti su Oriente con volati a conferma immediata dai principali aeroporti. [post_title] => Parte bene il 2025 di Mapo World che accoglie in squadra Elena Foglio e le novità Perù e Cina [post_date] => 2025-03-27T12:02:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1743076954000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487536 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nella bella intervista del collega Fabrizio Condò de L'Agenzia di Viaggi, il presidente di Enit Alessandra Priante, in modo anche abbastanza elegante, rapporta il budget dell'Enit con quelli di altre strutture simili europee. Naturalmente il confronto è sconfortante. Ne esce un Enit con risorse infinitamente inferiori a quelle i altri enti omologhi. Il punto però è che la materia turismo è di competenza delle regioni. Per cui se sommiamo tutte le risorse impiegate in un anno da tutte le regioni e comuni e altro nel turismo ne esce fuori una cifra maggiore anche dell'appannaggio di Turespaña. Qual è il vero problema: che queste campagne regionali non rispondendo ad un'idea collettiva, ma promuovendosi ognuno pro domo sua, non riescono nell'intento di lavorare per tutto il Paese. Insomma qui ognuno lavora per sè. Per questo la proposta del presidente Priante è importante. Ci vuole sempre una linea guida, un ente che coordini. E un Enit più forte potrebbe farlo. Giuseppe Aloe [post_title] => Il presidente Priante chiede più risorse per l'Enit. E ha ragione [post_date] => 2025-03-27T11:42:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1743075775000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487396 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo è un segmento fondamentale per il mercato greco. Impiega 800mila persone, il 20% della forza lavoro del paese. Nel 2023 ha rappresentato il 13% del Pil - pari a 28,5mld di euro - arrivando al 30% con i contribuiti indiretti. Nel 2024 sono arrivati in Grecia quasi 36mln di visitatori internazionali: 10% in più dell’anno precedente. Di questi 8mln viaggiavano sulle navi da crociera. Fra le destinazioni più popolari le isole si scontrano spesso con il problema dell'overtourism. Per questo il Governo greco ha messo in atto diverse strategie: una tassa di 20 euro sarà imposta ai crocieristi che visitano le isole durante i mesi estivi e Santorini limiterà gli arrivi giornalieri delle navi a 8.000 passeggeri. L’impegno del settore turistico greco per il futuro è quello di garantire un turismo sostenibile e in equilibrio con la preservazione delle risorse culturali e ambientali. A questa lettura del settore fatta “dall’interno”, si affianca lo sguardo di alcuni operatori provenienti da diverse regioni italiane, che hanno partecipato al famtrip di Viaggi Oggi - Tour Grecia Classica tra Atene, Delfi e le Meteore - per raccogliere informazioni da condividere con i propri clienti e percorrere l’itinerario in prima persona. Dalla condivisione delle esperienze degli operatori, emerge il profilo di un viaggiatore italiano che vuole scoprire la Grecia senza cercare il lusso né il business e che ama la cultura, le escursioni e le vacanze al mare sulle isole. Se il cliente è senior sceglie dei pacchetti organizzati a 360°, con pensione completa; per lui si coordinano gruppi di diverse dimensioni e si fa grouppage - sempre con accompagnatore parlante italiano, meglio se dall’Italia (Noris Pozzoli dell’adv Viaggi Grigna, Nunzia Cafagna di Boscolo Tours e Rimmi Taboubi di GoWorld). Per una clientela soprattutto senior si cerca un prodotto che riesca a conciliare il lato culturale del paese e un’esperienza di relax a tutto tondo. Dove anche gli alberghi offrano un’ampia gamma di servizi e siano disponibili i mezzi per facilitare gli spostamenti. In primo piano l’importanza della partenza garantita di Viaggi Oggi, che consente di organizzare il viaggio anche per due soli clienti, senza creare un gruppo (Sara Taddei e Aurora Ranieri del to Yana Viaggi/Montelupo Fiorentino). Vengono poi consigliati con attenzione coloro che preferiscono un viaggio individuale, anche con la famiglia. Significativa, inoltre la richiesta di aziende medio-grandi di realizzare viaggi- incentive. Nello scambio con gli operatori si delineano le esigenze di un cliente che, dopo la pandemia preferisce acquistare un servizio garantito; imposta il suo itinerario prima della partenza dall’Italia, si muove volentieri in pullman e acquista in loco dei servizi modulabili. Tra questi le escursioni e le esperienze di incontro con la realtà locale, flessibili rispetto a un tour fisso, proposte da Viaggi Oggi (Daniela Menghini dell’adv Fulginium Viaggi/Foligno). Il ruolo dell’agenzia è quello di capire cosa desidera il cliente, in molti vorrebbero trovare una Grecia “autentica”: quella di 30 anni fa. Prediligono le isole e scelgono esperienze pratiche e senza vincoli magari affittando una macchina (Eleonora Pazienza del to Architravel/Roma e Dany Silvestro dell’adv Robe di Viaggio/Cuneo). Alle loro esigenze risponde l’offerta villaggistica del paese ed è sempre benvenuta la proposta di un tour culturale da affiancare al relax in spiaggia (Francesca Tonetto dell’adv Princess Tour/Castelfranco Veneto). Interessante, infine, l’indagine sul territorio greco realizzata da operatori italiani che vogliono proporre esperienze di cicloturismo: una vacanza slow e non impattante. In destinazioni inconsuete e vivendo in armonia con i compagni di viaggio (Alessandro Zanetti di Sangallo Tours/Treviso). [post_title] => Grecia: focus su overtourism e sostenibilità, le richieste degli operatori italiani [post_date] => 2025-03-27T11:40:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1743075605000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487510 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Monaco si appresta ad entrare nell'orario estivo 2025 con un totale di 73 compagnie aeree che opereranno oltre 214.000 voli verso 216 destinazioni in 68 Paesi. Tra le principali novità, Cathay Pacific collegherà l'hub tedesco con Hong Kong quattro volte alla settimana; Discover Airlines ha aperto una nuova base di lungo raggio a Monaco all'inizio di marzo e servirà Orlando, Windhoek e Calgary tre volte a settimana con Airbus A330. Sul fronte europeo, easyJet volerà due volte al giorno a Roma Fiumicino e, dal 30 marzo 2025, Ita Airways servirà Milano Linate dal Terminal 2 con la stessa frequenza. A fine maggio, Lumiwings e Universal Air decolleranno verso Foggia e Rimini; sempre a maggio, SkyAlps collegherà Monaco di Baviera con Mostar in Bosnia-Erzegovina due volte a settimana. Molte le novità targate Lufthansa: la compagnia baserà tutti gli otto Airbus A380 a Monaco e da qui voleranno ogni giorno verso Boston, New York Jfk, Los Angeles, Washington e Delhi; dal 30 aprile anche Denver sarà aggiunta al network di rotte dell'A380. Il vettore aumenterà le frequenze per Bangalore da tre a cinque voli settimanali e per San Diego da cinque volte a settimana a un collegamento giornaliero. Debutto per la prima volta nell'orario estivo per Tromsø. Più voli anche l'Estremo Oriente: da luglio Vietnam Airlines aumenterà la frequenza di Hanoi da due a tre voli settimanali, e continuerà a offrire collegamenti bisettimanali con Ho Chi Minh City. Dal 17 maggio Eva Air volerà senza scalo da Monaco di Baviera a Taipei in una configurazione a tre classi con Business, Economy e Premium Economy - il primo servizio a lungo raggio della compagnia aerea con questa configurazione di cabina. Etihad Airways volerà due volte al giorno ad Abu Dhabi con il più moderno aeromobile della famiglia Boeing a partire da maggio. Dalla fine di maggio, la compagnia aerea Scat volerà tre volte a settimana verso Shymkent, nel sud del Kazakistan. [post_title] => Monaco di Baviera: network voli potenziato per l'estate. Novità sull'Italia [post_date] => 2025-03-27T11:11:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1743073869000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487444 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_480450" align="alignleft" width="300"] L'ultima new entry: l'Unahotels One Catania[/caption] Continuano a rincorrersi le voci sul possibile futuro del Gruppo Una, da ieri rinominato ufficialmente Una Italian Hospitality, in un processo di razionalizzazione dell'offerta che ha visto anche la riduzione dei marchi da tre a due con l'integrazione delle proprietà Unaway in Una Hotels. I nuovi rumours raccolti dal Sole 24 Ore ribadiscono che sul tavolo dell'advisor Goldman Sachs sarebbero arrivate tre offerte, per il momento non vincolanti. Confermati anche i potenziali candidati, tutti provenienti dagli Usa: la società di private equity specializzata in travel & leisure Ksl Capital, nonché le società d'investimento Blackstone e Starwood Capital. Quest'ultima però, ed è una novità, non sarebbe più sola ma in cordata con il gruppo italiano Prelios. Unipol, proprietaria del gruppo Una Italian Hospitality, si accinge in questi giorni alla presentazione del nuovo piano industriale della società per il periodo 2025-2027. Nel corso di un incontro con gli analisti, l'amministratore delegato della compagnia assicurativa, Matteo Laterza, ha peraltro accennato al momento positivo del business degli hotel, sottolineando come la fase di preparazione del nuovo piano industriale sia un momento nel quale occorre "prendere in considerazione tutte le opportunità sul tavolo: nessuna opzione è esclusa". Come è noto, dalla vendita di Una, il gruppo Unipol si aspetta di ricavare circa 1 miliardo di euro. [post_title] => Ancora rumours su Una: tre le offerte, compresa una nuova cordata Prelios - Starwood [post_date] => 2025-03-26T11:04:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1742987089000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487241 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prato è all’avanguardia nel turismo industriale: è capace di tenere insieme il passato e il presente e di proiettarli con decisione nel futuro. Sabato 5 aprile al museo del tessuto, all'interno di Tipo festival ci sarà un convegno particolarmente significativo per chi lavora o si interessa di turismo industriale (e non solo): "viaggiare nel futuro: AI e turismo industriale affronta l’applicazione delle nuove tecnologie – fra cui l’intelligenza artificiale – nell’àmbito del turismo, sia industriale che “tradizionale”. Dopo l’introduzione a cura di padre Guidalberto Bormolini, religioso, scrittore e antropologo, interverranno Roberta Milano, docente, consulente e keynote speaker, già direttrice marketing Enit, esperta di turismo digitale e nel comitato scientifico di BTO; Edoardo Colombo, presidente di Turismi.Ai, associazione che esplora e promuove l’uso dell’intelligenza artificiale nel settore turistico; Andrea Di Benedetto, imprenditore e presidente del polo tecnologico di Navacchio, esperto di AI e nuove tecnologie per la manifattura. Ingresso libero. Un'occasione per approfondire il tema dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie applicate al turismo, affrontando il tema non solo sotto l'aspetto tecnico, ma inquadrandolo in un contesto più ampio che coinvolge aspetti etici e sociologici oggi ormai imprescindibili. L’obiettivo dell'evento è capire come declinare questi scenari sul turismo industriale, di cui Prato è uno dei massimi rappresentanti a livello Il progetto di Tipo - turismo industriale Prato e il suo festival sono l’occasione per vedere da vicino alcune tipicità del distretto tessile toscano: dal riuso degli stracci tessili di cui Prato è maestra da secoli, all’economia circolare e sostenibile, dalla rigenerazione urbana delle ex fabbriche alla valorizzazione e riqualificazione di quartieri multiculturali e densamente urbanizzati, nei quali l’amministrazione comunale, ma anche i privati, stanno investendo da alcuni anni. [post_title] => Tipo Festival, turismo e intelligenza artificiale protagonisti il 5 aprile a Prato [post_date] => 2025-03-24T13:05:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1742821553000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487240 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_487242" align="alignleft" width="300"] Il Jumeirah Thanda Island[/caption] Si trovano in Tanzania e in Sudafrica le due strutture di debutto africane del gruppo Jumeirah: frutto della collaborazione con il Thanda Group si tratta di un'isola e di una riserva private rispettivamente chiamate Jumeirah Thanda Island e Jumeirah Thanda Safari. Situato nella riserva marina protetta di Shungimbili island in Tanzania, il primo indirizzo comprende un’esclusiva villa privata, mentre la seconda proprietà ospita una delle destinazioni safari private più lussuose del Sudafrica, con residenze eleganti e un esclusivo club per i soci. “Guardando al futuro, il nostro intento è chiaro - spiega il chief operating officer e interim chief executive officer di Jumeirah, Thomas Meier -: vogliamo crescere in modo sostenibile in nuove destinazioni e diversificare il nostro portafoglio, concentrandoci su proprietà in grado di offrire una proposta unica e di fornire agli ospiti esperienze arricchenti, radicate nella cultura e nella relazione. Jumeirah Thanda Island e Jumeirah Thanda Safari incarnano questa strategia. Queste destinazioni non solo segnano il nostro primo ingresso in Africa, un mercato che continua a registrare una forte crescita nel settore dei viaggi di lusso, ma rappresentano anche un nuovo stile di esperienza per Jumeirah, che spazia dalla totale esclusività all'opportunità di sperimentare la meraviglia della natura al suo meglio”. [post_title] => Jumeirah approda in Africa con un'isola e una riserva private [post_date] => 2025-03-24T12:19:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1742818768000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487174 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parma all'insegna del turismo sostenibile inaugura un bosco urbano dedicato ai viaggiatori. L’iniziativa “1 Parma tour – 1 tree planted” unisce turismo e sostenibilità con la nascita di un’area verde dedicata ai gruppi di turisti che giungono in città per il festival Verdi. Grazie a KilometroVerdeParma e Parma Incoming. Con l’iniziativa “1 Parma Tour – 1 tree planted”, ogni gruppo di viaggiatori che sceglie la città contribuisce a far crescere un nuovo bosco urbano. Passeggiando tra le vie di Parma, tra arte, musica e sapori, i turisti lasciano un segno verde e duraturo: un albero piantato per ogni visita. Il progetto, firmato da Parma incoming e kilometroverdeParma, trasforma la classica esperienza di viaggio in un’opportunità concreta di sostenibilità. Accanto alla tangenziale sud, il nuovo bosco urbano accoglie specie locali come Corniolo e Maggiociondolo, che raccontano la storia del territorio. Ogni pianta è geolocalizzata e porta con sé la memoria dei visitatori, un ricordo vivo e tracciabile. Parma si conferma così una meta innovativa, dove cultura e ambiente si intrecciano, regalando a chi arriva la possibilità di vivere un’esperienza autentica e di lasciare una traccia positiva nel futuro della città. [post_title] => Parma inaugura un bosco urbano dedicato ai viaggiatori [post_date] => 2025-03-24T10:02:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1742810561000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487051 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ethiopian Airlines ed Etihad Airways fanno coppia in una joint venture tra Africa, Medio Oriente e Asia, una partnership strategica che include anche un accordo di codeshare. Al via quindi nuovi voli tra Abu Dhabi e Addis Abeba: Ethiopian Airlines avvierà i collegamenti da Addis Abeba Bole all’aeroporto di Abu Dhabi 15 luglio, mentre Etihad Airways introdurrà voli giornalieri per Addis. Soggetto all’approvazione delle autorità competenti, la jv consentirà alle due compagnie di collaborare allo sviluppo e all’espansione delle rotte tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Etiopia, migliorando al contempo la connettività tra le rispettive reti. L’accordo migliorerà i collegamenti tra le principali destinazioni africane servite da Ethiopian Airlines, tra cui Dar es Salaam, Kampala, Kinshasa e Lusaka, e le città chiave negli Emirati Arabi Uniti e in Asia, come le destinazioni di Etihad in India, Giappone e Sud-est asiatico, tra cui Kuala Lumpur, Osaka e Phuket, oltre a nuove rotte previste per Phnom Penh e Hanoi. "Questa collaborazione rappresenta un traguardo significativo nei nostri sforzi per migliorare la connettività tra Africa, Medio Oriente e Asia - commenta Mesfin Tasew, ceo del Gruppo Ethiopian Airlines -. Sfruttando le sinergie tra le nostre reti, ci impegniamo a offrire ai nostri passeggeri maggiore comodità di viaggio e un servizio eccellente. Il lancio del nuovo volo per Abu Dhabi segna la nostra terza destinazione negli Emirati Arabi Uniti, dopo Dubai e Sharjah (cargo) e porta a oltre 120 i voli settimanali, tra passeggeri e cargo, verso il Medio Oriente e i Paesi del Golfo”. Ethiopian opererà la nuova rotta con Boeing 777 e Airbus A350-1000 mentre Etihad Airways, impiegherà gli aeromobili della famiglia A320. "L’avvio dei voli tra Addis Abeba e Abu Dhabi rafforza le nostre reti in espansione, garantendo ai viaggiatori un accesso senza soluzione di continuità a un numero sempre maggiore di destinazioni attraverso i nostri hub. Inoltre, apriamo la strada a future collaborazioni in vari ambiti, come i programmi frequent flyer, la formazione del personale e il settore cargo" aggiunge il ceo di Etihad, Antonoaldo Neves. [post_title] => Ethiopian Airlines ed Etihad Airways in joint venture fra Africa, Medio Oriente e Asia [post_date] => 2025-03-21T09:19:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1742548788000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il presidente priante enit" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":30,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":868,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue lo sviluppo del lungo raggio di Mapo Travel: nuove destinazioni e altri ingressi in organico consolidano gli ottimi numeri della divisione long haul con sede a Torino, che registra un +40% nelle prenotazioni del primo bimestre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. “Due anni fa abbiamo deciso di puntare sui viaggi intercontinentali con il brand Mapo World – spiega la general manager del to pugliese, Barbara Marangi - e i risultati e i riscontri dei nostri clienti continuano a premiare quell’idea. Con i nuovi investimenti in collaboratori e itinerari, puntiamo a crescere ancora di più, proseguendo sulla strada dell’artigianalità del prodotto, del confronto continuo con le agenzie di viaggio, dell’attenzione ai dettagli e alle esigenze del viaggiatore finale, in direzione opposta alla standardizzazione del prodotto”.\r

\r

Mapo annuncia quindi sia l’ingresso nell’organico della sede di Torino di Elena Foglio, con precedente esperienza nel tour operator Settemari, sia l’apertura delle destinazioni Perù e Cina. “I nostri itinerari sono sempre studiati e curati dai nostri specialisti di prodotto che conoscono direttamente la destinazione e tutto quanto questa ha da offrire– le parole del branch manager Roberto Servetti – . Le novità Perù e Cina includono esperienze come il sorvolo sulle linee di Nazca o l’escursione in barca sul lago Titicaca, o ancora la visita al canyon più profondo del mondo, nel paese sudamericano, e l’esercito di terracotta o la Città proibita o la crociera sul fiume Li in Cina. I primi riscontri sono davvero interessanti per due mete di sicura prospettiva”.\r

\r

Accanto ai best seller Stati Uniti, Giappone e Thailandia, Mapo World ha inoltre potenziato la programmazione verso il Canada, con più di dieci tour di gruppo con guida parlante italiano. Fissate anche le nuove partenze a novembre con accompagnatore dall’Italia, sia per il Giappone, con volati da Roma, Milano e Venezia, sia per il Sudafrica, con voli da Roma e Milano. Ad agosto, invece, pacchetti su Oriente con volati a conferma immediata dai principali aeroporti.\r

\r

","post_title":"Parte bene il 2025 di Mapo World che accoglie in squadra Elena Foglio e le novità Perù e Cina","post_date":"2025-03-27T12:02:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1743076954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nella bella intervista del collega Fabrizio Condò de L'Agenzia di Viaggi, il presidente di Enit Alessandra Priante, in modo anche abbastanza elegante, rapporta il budget dell'Enit con quelli di altre strutture simili europee. Naturalmente il confronto è sconfortante. Ne esce un Enit con risorse infinitamente inferiori a quelle i altri enti omologhi.\r

\r

Il punto però è che la materia turismo è di competenza delle regioni. Per cui se sommiamo tutte le risorse impiegate in un anno da tutte le regioni e comuni e altro nel turismo ne esce fuori una cifra maggiore anche dell'appannaggio di Turespaña. Qual è il vero problema: che queste campagne regionali non rispondendo ad un'idea collettiva, ma promuovendosi ognuno pro domo sua, non riescono nell'intento di lavorare per tutto il Paese. Insomma qui ognuno lavora per sè.\r

\r

Per questo la proposta del presidente Priante è importante. Ci vuole sempre una linea guida, un ente che coordini. E un Enit più forte potrebbe farlo.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Il presidente Priante chiede più risorse per l'Enit. E ha ragione","post_date":"2025-03-27T11:42:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1743075775000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487396","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo è un segmento fondamentale per il mercato greco. Impiega 800mila persone, il 20% della forza lavoro del paese. Nel 2023 ha rappresentato il 13% del Pil - pari a 28,5mld di euro - arrivando al 30% con i contribuiti indiretti. Nel 2024 sono arrivati in Grecia quasi 36mln di visitatori internazionali: 10% in più dell’anno precedente. Di questi 8mln viaggiavano sulle navi da crociera.\r

\r

Fra le destinazioni più popolari le isole si scontrano spesso con il problema dell'overtourism. Per questo il Governo greco ha messo in atto diverse strategie: una tassa di 20 euro sarà imposta ai crocieristi che visitano le isole durante i mesi estivi e Santorini limiterà gli arrivi giornalieri delle navi a 8.000 passeggeri.\r

\r

L’impegno del settore turistico greco per il futuro è quello di garantire un turismo sostenibile e in equilibrio con la preservazione delle risorse culturali e ambientali. A questa lettura del settore fatta “dall’interno”, si affianca lo sguardo di alcuni operatori provenienti da diverse regioni italiane, che hanno partecipato al famtrip di Viaggi Oggi - Tour Grecia Classica tra Atene, Delfi e le Meteore - per raccogliere informazioni da condividere con i propri clienti e percorrere l’itinerario in prima persona.\r

\r

Dalla condivisione delle esperienze degli operatori, emerge il profilo di un viaggiatore italiano che vuole scoprire la Grecia senza cercare il lusso né il business e che ama la cultura, le escursioni e le vacanze al mare sulle isole. Se il cliente è senior sceglie dei pacchetti organizzati a 360°, con pensione completa; per lui si coordinano gruppi di diverse dimensioni e si fa grouppage - sempre con accompagnatore parlante italiano, meglio se dall’Italia (Noris Pozzoli dell’adv Viaggi Grigna, Nunzia Cafagna di Boscolo Tours e Rimmi Taboubi di GoWorld). Per una clientela soprattutto senior si cerca un prodotto che riesca a conciliare il lato culturale del paese e un’esperienza di relax a tutto tondo. Dove anche gli alberghi offrano un’ampia gamma di servizi e siano disponibili i mezzi per facilitare gli spostamenti. In primo piano l’importanza della partenza garantita di Viaggi Oggi, che consente di organizzare il viaggio anche per due soli clienti, senza creare un gruppo (Sara Taddei e Aurora Ranieri del to Yana Viaggi/Montelupo Fiorentino). Vengono poi consigliati con attenzione coloro che preferiscono un viaggio individuale, anche con la famiglia. Significativa, inoltre la richiesta di aziende medio-grandi di realizzare viaggi- incentive.\r

\r

Nello scambio con gli operatori si delineano le esigenze di un cliente che, dopo la pandemia preferisce acquistare un servizio garantito; imposta il suo itinerario prima della partenza dall’Italia, si muove volentieri in pullman e acquista in loco dei servizi modulabili. Tra questi le escursioni e le esperienze di incontro con la realtà locale, flessibili rispetto a un tour fisso, proposte da Viaggi Oggi (Daniela Menghini dell’adv Fulginium Viaggi/Foligno). Il ruolo dell’agenzia è quello di capire cosa desidera il cliente, in molti vorrebbero trovare una Grecia “autentica”: quella di 30 anni fa. Prediligono le isole e scelgono esperienze pratiche e senza vincoli magari affittando una macchina (Eleonora Pazienza del to Architravel/Roma e Dany Silvestro dell’adv Robe di Viaggio/Cuneo). Alle loro esigenze risponde l’offerta villaggistica del paese ed è sempre benvenuta la proposta di un tour culturale da affiancare al relax in spiaggia (Francesca Tonetto dell’adv Princess Tour/Castelfranco Veneto).\r

\r

Interessante, infine, l’indagine sul territorio greco realizzata da operatori italiani che vogliono proporre esperienze di cicloturismo: una vacanza slow e non impattante. In destinazioni inconsuete e vivendo in armonia con i compagni di viaggio (Alessandro Zanetti di Sangallo Tours/Treviso). ","post_title":"Grecia: focus su overtourism e sostenibilità, le richieste degli operatori italiani","post_date":"2025-03-27T11:40:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1743075605000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487510","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Monaco si appresta ad entrare nell'orario estivo 2025 con un totale di 73 compagnie aeree che opereranno oltre 214.000 voli verso 216 destinazioni in 68 Paesi.\r

\r

Tra le principali novità, Cathay Pacific collegherà l'hub tedesco con Hong Kong quattro volte alla settimana; Discover Airlines ha aperto una nuova base di lungo raggio a Monaco all'inizio di marzo e servirà Orlando, Windhoek e Calgary tre volte a settimana con Airbus A330.\r

\r

Sul fronte europeo, easyJet volerà due volte al giorno a Roma Fiumicino e, dal 30 marzo 2025, Ita Airways servirà Milano Linate dal Terminal 2 con la stessa frequenza. A fine maggio, Lumiwings e Universal Air decolleranno verso Foggia e Rimini; sempre a maggio, SkyAlps collegherà Monaco di Baviera con Mostar in Bosnia-Erzegovina due volte a settimana. \r

\r

Molte le novità targate Lufthansa: la compagnia baserà tutti gli otto Airbus A380 a Monaco e da qui voleranno ogni giorno verso Boston, New York Jfk, Los Angeles, Washington e Delhi; dal 30 aprile anche Denver sarà aggiunta al network di rotte dell'A380. Il vettore aumenterà le frequenze per Bangalore da tre a cinque voli settimanali e per San Diego da cinque volte a settimana a un collegamento giornaliero. Debutto per la prima volta nell'orario estivo per Tromsø.\r

\r

Più voli anche l'Estremo Oriente: da luglio Vietnam Airlines aumenterà la frequenza di Hanoi da due a tre voli settimanali, e continuerà a offrire collegamenti bisettimanali con Ho Chi Minh City. Dal 17 maggio Eva Air volerà senza scalo da Monaco di Baviera a Taipei in una configurazione a tre classi con Business, Economy e Premium Economy - il primo servizio a lungo raggio della compagnia aerea con questa configurazione di cabina. Etihad Airways volerà due volte al giorno ad Abu Dhabi con il più moderno aeromobile della famiglia Boeing a partire da maggio. Dalla fine di maggio, la compagnia aerea Scat volerà tre volte a settimana verso Shymkent, nel sud del Kazakistan.","post_title":"Monaco di Baviera: network voli potenziato per l'estate. Novità sull'Italia","post_date":"2025-03-27T11:11:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1743073869000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_480450\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'ultima new entry: l'Unahotels One Catania[/caption]\r

\r

Continuano a rincorrersi le voci sul possibile futuro del Gruppo Una, da ieri rinominato ufficialmente Una Italian Hospitality, in un processo di razionalizzazione dell'offerta che ha visto anche la riduzione dei marchi da tre a due con l'integrazione delle proprietà Unaway in Una Hotels. I nuovi rumours raccolti dal Sole 24 Ore ribadiscono che sul tavolo dell'advisor Goldman Sachs sarebbero arrivate tre offerte, per il momento non vincolanti. Confermati anche i potenziali candidati, tutti provenienti dagli Usa: la società di private equity specializzata in travel & leisure Ksl Capital, nonché le società d'investimento Blackstone e Starwood Capital. Quest'ultima però, ed è una novità, non sarebbe più sola ma in cordata con il gruppo italiano Prelios.\r

\r

Unipol, proprietaria del gruppo Una Italian Hospitality, si accinge in questi giorni alla presentazione del nuovo piano industriale della società per il periodo 2025-2027. Nel corso di un incontro con gli analisti, l'amministratore delegato della compagnia assicurativa, Matteo Laterza, ha peraltro accennato al momento positivo del business degli hotel, sottolineando come la fase di preparazione del nuovo piano industriale sia un momento nel quale occorre \"prendere in considerazione tutte le opportunità sul tavolo: nessuna opzione è esclusa\". Come è noto, dalla vendita di Una, il gruppo Unipol si aspetta di ricavare circa 1 miliardo di euro.","post_title":"Ancora rumours su Una: tre le offerte, compresa una nuova cordata Prelios - Starwood","post_date":"2025-03-26T11:04:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1742987089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487241","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prato è all’avanguardia nel turismo industriale: è capace di tenere insieme il passato e il presente e di proiettarli con decisione nel futuro. Sabato 5 aprile al museo del tessuto, all'interno di Tipo festival ci sarà un convegno particolarmente significativo per chi lavora o si interessa di turismo industriale (e non solo): \"viaggiare nel futuro: AI e turismo industriale affronta l’applicazione delle nuove tecnologie – fra cui l’intelligenza artificiale – nell’àmbito del turismo, sia industriale che “tradizionale”.\r

\r

Dopo l’introduzione a cura di padre Guidalberto Bormolini, religioso, scrittore e antropologo, interverranno Roberta Milano, docente, consulente e keynote speaker, già direttrice marketing Enit, esperta di turismo digitale e nel comitato scientifico di BTO; Edoardo Colombo, presidente di Turismi.Ai, associazione che esplora e promuove l’uso dell’intelligenza artificiale nel settore turistico; Andrea Di Benedetto, imprenditore e presidente del polo tecnologico di Navacchio, esperto di AI e nuove tecnologie per la manifattura. Ingresso libero.\r

\r

Un'occasione per approfondire il tema dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie applicate al turismo, affrontando il tema non solo sotto l'aspetto tecnico, ma inquadrandolo in un contesto più ampio che coinvolge aspetti etici e sociologici oggi ormai imprescindibili. L’obiettivo dell'evento è capire come declinare questi scenari sul turismo industriale, di cui Prato è uno dei massimi rappresentanti a livello\r

\r

Il progetto di Tipo - turismo industriale Prato e il suo festival sono l’occasione per vedere da vicino alcune tipicità del distretto tessile toscano: dal riuso degli stracci tessili di cui Prato è maestra da secoli, all’economia circolare e sostenibile, dalla rigenerazione urbana delle ex fabbriche alla valorizzazione e riqualificazione di quartieri multiculturali e densamente urbanizzati, nei quali l’amministrazione comunale, ma anche i privati, stanno investendo da alcuni anni.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Tipo Festival, turismo e intelligenza artificiale protagonisti il 5 aprile a Prato","post_date":"2025-03-24T13:05:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1742821553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487240","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_487242\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Jumeirah Thanda Island[/caption]\r

\r

Si trovano in Tanzania e in Sudafrica le due strutture di debutto africane del gruppo Jumeirah: frutto della collaborazione con il Thanda Group si tratta di un'isola e di una riserva private rispettivamente chiamate Jumeirah Thanda Island e Jumeirah Thanda Safari. Situato nella riserva marina protetta di Shungimbili island in Tanzania, il primo indirizzo comprende un’esclusiva villa privata, mentre la seconda proprietà ospita una delle destinazioni safari private più lussuose del Sudafrica, con residenze eleganti e un esclusivo club per i soci.\r

\r

“Guardando al futuro, il nostro intento è chiaro - spiega il chief operating officer e interim chief executive officer di Jumeirah, Thomas Meier -: vogliamo crescere in modo sostenibile in nuove destinazioni e diversificare il nostro portafoglio, concentrandoci su proprietà in grado di offrire una proposta unica e di fornire agli ospiti esperienze arricchenti, radicate nella cultura e nella relazione. Jumeirah Thanda Island e Jumeirah Thanda Safari incarnano questa strategia. Queste destinazioni non solo segnano il nostro primo ingresso in Africa, un mercato che continua a registrare una forte crescita nel settore dei viaggi di lusso, ma rappresentano anche un nuovo stile di esperienza per Jumeirah, che spazia dalla totale esclusività all'opportunità di sperimentare la meraviglia della natura al suo meglio”.","post_title":"Jumeirah approda in Africa con un'isola e una riserva private","post_date":"2025-03-24T12:19:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1742818768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487174","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parma all'insegna del turismo sostenibile inaugura un bosco urbano dedicato ai viaggiatori.\r

\r

L’iniziativa “1 Parma tour – 1 tree planted” unisce turismo e sostenibilità con la nascita di un’area verde dedicata ai gruppi di turisti che giungono in città per il festival Verdi. Grazie a KilometroVerdeParma e Parma Incoming.\r

\r

Con l’iniziativa “1 Parma Tour – 1 tree planted”, ogni gruppo di viaggiatori che sceglie la città contribuisce a far crescere un nuovo bosco urbano. Passeggiando tra le vie di Parma, tra arte, musica e sapori, i turisti lasciano un segno verde e duraturo: un albero piantato per ogni visita.\r

\r

Il progetto, firmato da Parma incoming e kilometroverdeParma, trasforma la classica esperienza di viaggio in un’opportunità concreta di sostenibilità. Accanto alla tangenziale sud, il nuovo bosco urbano accoglie specie locali come Corniolo e Maggiociondolo, che raccontano la storia del territorio. Ogni pianta è geolocalizzata e porta con sé la memoria dei visitatori, un ricordo vivo e tracciabile. Parma si conferma così una meta innovativa, dove cultura e ambiente si intrecciano, regalando a chi arriva la possibilità di vivere un’esperienza autentica e di lasciare una traccia positiva nel futuro della città.","post_title":"Parma inaugura un bosco urbano dedicato ai viaggiatori","post_date":"2025-03-24T10:02:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1742810561000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines ed Etihad Airways fanno coppia in una joint venture tra Africa, Medio Oriente e Asia, una partnership strategica che include anche un accordo di codeshare.\r

\r

Al via quindi nuovi voli tra Abu Dhabi e Addis Abeba: Ethiopian Airlines avvierà i collegamenti da Addis Abeba Bole all’aeroporto di Abu Dhabi 15 luglio, mentre Etihad Airways introdurrà voli giornalieri per Addis.\r

\r

Soggetto all’approvazione delle autorità competenti, la jv consentirà alle due compagnie di collaborare allo sviluppo e all’espansione delle rotte tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Etiopia, migliorando al contempo la connettività tra le rispettive reti.\r

\r

L’accordo migliorerà i collegamenti tra le principali destinazioni africane servite da Ethiopian Airlines, tra cui Dar es Salaam, Kampala, Kinshasa e Lusaka, e le città chiave negli Emirati Arabi Uniti e in Asia, come le destinazioni di Etihad in India, Giappone e Sud-est asiatico, tra cui Kuala Lumpur, Osaka e Phuket, oltre a nuove rotte previste per Phnom Penh e Hanoi.\r

\r

\"Questa collaborazione rappresenta un traguardo significativo nei nostri sforzi per migliorare la connettività tra Africa, Medio Oriente e Asia - commenta Mesfin Tasew, ceo del Gruppo Ethiopian Airlines -. Sfruttando le sinergie tra le nostre reti, ci impegniamo a offrire ai nostri passeggeri maggiore comodità di viaggio e un servizio eccellente. Il lancio del nuovo volo per Abu Dhabi segna la nostra terza destinazione negli Emirati Arabi Uniti, dopo Dubai e Sharjah (cargo) e porta a oltre 120 i voli settimanali, tra passeggeri e cargo, verso il Medio Oriente e i Paesi del Golfo”.\r

\r

Ethiopian opererà la nuova rotta con Boeing 777 e Airbus A350-1000 mentre Etihad Airways, impiegherà gli aeromobili della famiglia A320.\r

\r

\"L’avvio dei voli tra Addis Abeba e Abu Dhabi rafforza le nostre reti in espansione, garantendo ai viaggiatori un accesso senza soluzione di continuità a un numero sempre maggiore di destinazioni attraverso i nostri hub. Inoltre, apriamo la strada a future collaborazioni in vari ambiti, come i programmi frequent flyer, la formazione del personale e il settore cargo\" aggiunge il ceo di Etihad, Antonoaldo Neves.","post_title":"Ethiopian Airlines ed Etihad Airways in joint venture fra Africa, Medio Oriente e Asia","post_date":"2025-03-21T09:19:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1742548788000]}]}}