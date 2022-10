Il nuovo logo dell’Umbria che trasforma la “m” in un cuore Un cuore che sta nella “m” di Umbria. Presentato il nuovo logotipo durante la seconda giornata del Ttg Travel Experience. Creato dall´agenzia Armando Testa, questo brand system nasce con l´obiettivo di promuovere le eccellenze del territorio e di rappresentarne le diverse anime: turismo, musica, agricoltura, cultura, artigianato, trasporti e attività̀ produttive. «Con il nuovo logo – afferma l’assessore regionale al turismo Paola Agabiti – vogliamo caratterizzare e rappresentare l’immagine e la promozione futura della regione Umbria. Crediamo che i valori, la storia, le tradizioni ed i costumi della nostra regione abbiano la necessità di trovare un’immagine che li identifichi e li veicoli, esaltandone il loro significato e la loro forza intrinseca. L’idea emersa vuole rappresentare ciò che di più autentico e genuino la nostra regione sa manifestare quale territorio posizionato al centro della nostra penisola». «Il logotipo si connota come un segno grafico pregno di significato: la tradizione, valorizzata dal colore verde acceso dei prati che abbraccia il colore delle olive mature: il territorio, con le linee morbide ed ondulate delle sue colline; il calore dell’abbraccio caloroso ed accogliente dei suoi abitanti; l’arte, espressa attraverso le citazioni di elementi architettonici dei rosoni di alcune basiliche, ma soprattutto il calore umano della regione: la “m” si trasforma in un cuore, epicentro di emozioni, che rimanda al celebre e storico pay-off “Cuore verde d´Italia”, per ribadire la centralità geografica dell´Umbria, rendendola definizione unica e riconosciuta su tutto il territorio italiano».

