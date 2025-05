Il ministero del turismo destina 2,3 milioni di euro alla Lombardia Continua in modo compatto il finanziamento alla montagna italiana. Infatti il ministero del turismo ha destinato più di 2,3 milioni di euro, nell’ambito dei fondi Piano Sviluppo e Coesione rientranti nel progetto ‘Montagna Italia’, in favore della valorizzazione turistica, del potenziamento delle infrastrutture e della fruizione sostenibile dei territori montuosi della Lombardia. “Con ‘Montagna Italia’ – dichiara in una nota il ministro del Turismo Daniela Santanchè – puntiamo a rafforzare il sistema montano italiano sostenendo le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovendo le attività di rete tra le imprese turistiche e il partenariato pubblico-privato, incentivando la promozione di prodotti tipici e del turismo esperienziale, e facendo leva sul Tourism Digital Hub per amplificare la diffusione e la visibilità delle iniziative attraverso l’innovazione digitale”. Sono due, in particolare, i progetti finanziati: ‘Smart Orobie’ e ‘Le montagne del lago di Como costruiscono il futuro’. Il primo progetto punta a coniugare digitale, green e sostenibilità, ed enogastronomia come tre asset strategici per lo sviluppo e la promozione dell’offerta turistica; il secondo mira a restituire lo spirito del luogo alla contemporaneità, in una prospettiva che vede gli elementi del passato quali ingredienti di una proposta turistica autentica capace di rievocare le atmosfere di un tempo ormai passato. Condividi

\r

Un risultato che, spiega Go Turkiye, “conferma la crescente posizione della Turchia sulla scena turistica mondiale”. E per fine 2025 il Paese punta a 65 milioni di visitatori e 64 miliardi di dollari di entrate, dopo che nel 2024 ha totalizzato 62,2 milioni di visitatori e generato entrate per 58,5 miliardi di dollari. \r

\r

Tra i maggiori mercati idi provenienza dei viaggiatori a inizio 2025 figurano l'Iran (733.000 visitatori) e la Russia (601.000), seguiti da Germania, Bulgaria e Regno Unito. La durata media del soggiorno è di 11 notti. \r

\r

L'espansione dell'aeroporto di Istanbul fa parte di questa spinta alla crescita e proprio lo scorso aprile lo scalo ha avviato il funzionamento simultaneo di tre piste indipendenti. È il primo aeroporto in Europa a offrire un tale sistema. \r

\r

Istanbul spera di aumentare la capacità annuale del suo aeroporto a 120 milioni di passeggeri entro la fine del 2025. «I dati del primo trimestre, con un aumento del 5,6% delle entrate turistiche, confermano che siamo sulla strada giusta» sottolinea Mehmet Nuri Ersoy, Ministro della Cultura e del Turismo della Turchia.","post_title":"Turchia da record nel primo trimestre 2025, con oltre 8,84 milioni di visitatori","post_date":"2025-05-06T14:48:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746542934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un video emozionale registrato su quattro isole diverse, con differenti versioni adattate al pubblico di 14 paesi e in nove lingue: \"Follow Your Feelings” è la nuova campagna globale lanciata da Tahiti Tourisme, che invita i viaggiatori a lasciarsi guidare dalle sensazioni che ogni isola e località può evocare con la propria unicità.\r

\r

La campagna - in italiano, “Segui il tuo cuore” - mostra come l’esperienza offerta ai viaggiatori nella destinazione e nella sua cultura riesca a far battere il cuore ad ogni tipo di visitatore con avventure adrenaliniche o, semplicemente, creando occasioni di connessione profonda da condividere con i propri cari.\r

\r

Dagli overwater di Bora Bora, affacciati su lagune incorniciate da montagne dalla vegetazione, alle impressionanti grotte lungo le scogliere di Rurutu, fino agli spiriti selvaggi degli uomini di Nuku Hiva in sella ai loro cavalli, la campagna svela la ricca varietà di possibilità che i visitatori possono vivere in un unico soggiorno.\r

\r

Protagonista è l'unicità de Le Isole di Tahiti, la cui bellezza arriva al cuore tanto quanto agli occhi: il video di 90 secondi è allineato al percorso di affermazione dell'arcipelago come leader nel turismo sostenibile e inclusivo, evidenziando l’importanza della preservazione delle tradizioni locali nella stessa misura in cui crea un’esperienza turistica impareggiabile.\r

\r

«Questa campagna riguarda la condivisione dell’anima stessa delle nostre isole, le emozioni, le esperienze e il profondo senso di meraviglia che rendono Le Isole di Tahiti così straordinarie - spiega Jean Marc Mocellin, ceo di Tahiti Tourisme -. Invitiamo i viaggiatori a immergersi completamente nei nostri paesaggi mozzafiato e nello spirito potente che scorre attraverso ogni spiaggia, valle e laguna. Che si tratti della ricerca dell’avventura - cavalcando lungo le spiagge di Nuku Hiva, esplorando le grotte sulle scogliere di Rurutu - o della serenità di un tramonto a Bora Bora, il Mana qui si percepisce in ogni istante. Ogni isola ha il suo ritmo, la sua storia da raccontare, e attraverso questo viaggio, speriamo che i visitatori non solo scoprano le nostre isole, ma anche una connessione più profonda dentro se stessi».","post_title":"Tahiti Tourisme emoziona con la nuova campagna globale \"Segui il tuo cuore\"","post_date":"2025-05-06T14:41:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746542463000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463471\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

\r

Continua in modo compatto il finanziamento alla montagna italiana. Infatti il ministero del turismo ha destinato più di 2,3 milioni di euro, nell'ambito dei fondi Piano Sviluppo e Coesione rientranti nel progetto 'Montagna Italia', in favore della valorizzazione turistica, del potenziamento delle infrastrutture e della fruizione sostenibile dei territori montuosi della Lombardia.\r

\r

\"Con 'Montagna Italia' - dichiara in una nota il ministro del Turismo Daniela Santanchè - puntiamo a rafforzare il sistema montano italiano sostenendo le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovendo le attività di rete tra le imprese turistiche e il partenariato pubblico-privato, incentivando la promozione di prodotti tipici e del turismo esperienziale, e facendo leva sul Tourism Digital Hub per amplificare la diffusione e la visibilità delle iniziative attraverso l'innovazione digitale\".\r

\r

Sono due, in particolare, i progetti finanziati: 'Smart Orobie' e 'Le montagne del lago di Como costruiscono il futuro'. Il primo progetto punta a coniugare digitale, green e sostenibilità, ed enogastronomia come tre asset strategici per lo sviluppo e la promozione dell'offerta turistica; il secondo mira a restituire lo spirito del luogo alla contemporaneità, in una prospettiva che vede gli elementi del passato quali ingredienti di una proposta turistica autentica capace di rievocare le atmosfere di un tempo ormai passato.","post_title":"Il ministero del turismo destina 2,3 milioni di euro alla Lombardia","post_date":"2025-05-06T13:30:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746538230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono molti anni che frequento il turismo come giornalista e osservatore. Più che osservatore, ascoltatore. E in tutti questi anni ci sono state delle parole cardine, quelle ciò che tutti auspicano, di cui parlano in ogni convegno, che escono anche nelle chiacchiere informali con rappresentati di istituzioni ma anche con operatori e agenti di viaggio.\r

\r

Vediamole: cabina di regia, resilienza, ma sopratutto, e questo vorrei sottolinearlo: fare sistema. Ecco questo fare sistema lo sento da anni e anni e ancora, credo, che lo sentirò per altri anni. Questo vuol dire che in effetti il sistema ancora non si è fatto. La cosa viene invocata da tutti, ma mai realizzata. \r

\r

Ora io faccio un discorso semplice: se l'Italia è uno vertici del turismo, se è riuscita a convogliare milioni di turisti, se la spesa turistica in Italia aumenta di anno in anno, se l'erario gode di tutte queste entrate, se con la tassa di soggiorno si potrebbero costruire ospedali e autostrade, se ogni stazione turistica è sempre affollata, ci sarà un motivo.\r

Guicciardini\r

E tutto questo senza fare sistema. Allora: l'Italia non è paese da fare sistema (se qualcuno va rileggere Guicciardini se ne può rendere conto. Per chi non lo sapesse Guicciardini è uno storico del '500), è un Paese di particolari che a volte si uniscono a volte si separano. Questa è uno dei caratteri originali del nostro Paese. Per cui questo fare sistema è un modello che non ci appartiene. Deriva dal concetto di collettività anglosassone, tedesco, scandinavo, americano. \r

\r

Infine ho capito che molte volte il politico di turno o il rappresentante istituzionale di turno per togliersi dagli impicci riprende la formula: non siamo riusciti perché non abbiamo fatto sistema. Secondo me non è vero. Non sono riusciti perché spesso non sanno neanche dove mettere le mani.\r

\r

Giuseppe Aloe\r

\r

","post_title":"Fare sistema: frase che ossessiona tutti e che in Italia non significa niente","post_date":"2025-05-06T11:49:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1746532165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489899\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption]\r

\r

Italia al vertice del turismo di lusso. Come emerge, dai più recenti dati del Luxe Report 2025 di Virtuoso, l’Italia svetta in testa alla classifica come Top Global Destination 2025, staccando Grecia, Francia, Giappone e Croazia nella top five. Anche a livello di singole città, il nostro Paese entra sul podio con Roma che si posiziona tra le mete preferite (battendo realtà quali Londra e Tokyo).\r

\r

«Facciamo conoscere la nostra offerta turistica in un mercato chiave come quello statunitense e dell’America Latina. C’è una forte richiesta per quanto riguarda i soggiorni di lusso e le esperienze legate allo shopping, è nostro compito rispondere a queste esigenze dei turisti internazionali per creare valore sul territorio italiano» commenta Ivana Jelinic, ad di Enit.\r

\r

Altro primato italiano quello legato ai viaggi di nozze: l’Italia è prima nella classifica dedicata alle “Honeymoon Destination”; un risultato significativo che dà risalto alle perle artistiche e naturalistiche nostrane, scelte da viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo per celebrare un’occasione speciale come quella legata alle nozze. L’Italia batte mete ambitissime quali Grecia, Bali, Polinesia e Maldive.\r

Fenomeni\r

Turismo del lusso e shopping tourism, dunque, fenomeni che crescono e generano valore in Italia: nel solo 2024 sono stati più di 2 milioni i turisti dello shopping, con un incremento del 7% (rispetto al periodo pre-covid). Significativi i dati dello Shopping Tourism Monitor, di cui Enit è partner, che confermano la portata economica di questo settore: il valore del turismo dello shopping è proiettato a raggiungere 327,8 miliardi di dollari entro il 2027 a livello globale.\r

\r

In Italia, il contributo diretto dello shopping tourism al Pil è superiore a 2,5 miliardi di euro, con Cina e Stati Uniti che restano i mercati target. Secondo l’indagine campionaria del National Travel and Tourism Office, difatti, lo shopping è un'attività svolta in media dal 67% degli statunitensi in viaggio, la seconda preferenza dopo la visita delle principali attrazioni turistiche delle destinazioni. In Europa la quota sale al 76,3%, mentre in Italia raggiunge il 77,9%.\r

\r

“","post_title":"L'Italia in vetta al turismo del lusso. Ma anche in quello dello shopping","post_date":"2025-05-06T11:17:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746530230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489875","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nei cieli di Sicilia e Campania “volare sull’arte” trasforma il volo in mongolfiera in un’esperienza indimenticabile, dove la cultura, la natura e l’emozione si fondono in perfetta armonia.\r

\r

Ogni viaggio è un’occasione per scoprire i tesori del territorio da una prospettiva privilegiata. La parola arte racchiude l’essenza di ciò che questa compagnia di voli turistici in mongolfiera celebra e condivide nelle due regioni, dove ha sede e offre i suoi servizi.\r

\r

Accanto ai voli liberi, vengono proposti anche voli “frenati”, regalando la possibilità di vivere sensazioni uniche. Dalle celebrazioni private, come proposte di matrimonio e anniversari, agli eventi istituzionali, il volo trasforma ogni occasione in attimi di pura magia e meraviglia. Volare sull’arte collabora anche con comuni, enti e aziende, contribuendo a valorizzare il territorio e a creare eventi esclusivi, dove l’arte e il cielo si incontrano.\r

\r

Un volo nel rispetto dell’ambiente: perché non è solo un’esperienza straordinaria, ma anche una scelta sostenibile. La mongolfiera infatti è un mezzo ecologico, che sfrutta l’aria calda per sollevarsi senza emissioni dirette. L’uso di propano ad alta efficienza e pratiche attente alla riduzione dell’impronta ecologica fanno di ogni volo un esempio di turismo responsabile.\r

\r

Dietro ogni volo c’è una squadra di esperti, uniti dalla passione. Nestore Criscuolo, pilota e responsabile dell’equipaggio, guida ogni avventura nel cielo, affiancato da Vincenzo Capitelli, pilota e responsabile area tecnica; Emma Taricco, esperta del settore alberghiero e responsabile commerciale, porta una visione strategica, Roberto Formato, ingegnere gestionale e manager turistico, è specializzato in strategie di marketing e sviluppo delle destinazioni, Rosanna Longobardi, esperta in pubbliche relazioni, contribuisce a consolidare la visibilità del brand mentre Antonella Martino, architetto e membro dell’equipaggio, aggiunge un tocco creativo e tecnico alle operazioni. \r

\r

La massima sicurezza è garantita, grazie a piloti certificati dall’Enac e a protocolli di manutenzione rigorosi e ogni esperienza è coperta da assicurazioni specifiche, per offrire ai passeggeri il massimo della tranquillità.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Volare sull'arte, esperienze in mongolfiera nei cieli di Sicilia e Campania","post_date":"2025-05-06T11:01:32+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1746529292000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489865","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot Polish Airlines rafforza la squadra vendite con l'ingresso di Udo Clemens in qualità di inside sales manager. Basato a Francoforte, Clemens rappresenta il contatto operativo e amministrativo per le agenzie di viaggio partner nel mercato italiano, tedesco, austriaco, svizzero e maltese e supporta anche il team di key account management della compagnia aerea polacca. Risponde ad Amit Ray, direttore Italia, mercati Dach, Malta e India e responsabile delle vendite aziendali e strategiche globali di Lot.\r

\r

«Udo Clemens è un professionista esperto con molti anni di esperienza nel settore aereo - afferma Amit Ray -. Lot continua a espandere costantemente la propria rete di rotte e a investire nel proprio prodotto e nella flotta: con la sua esperienza, Udo Clemens sarà in grado di utilizzare questi punti di forza in modo ancora più efficace per i nostri clienti».\r

\r

Clemens lavora da 25 anni nel settore del turismo e delle compagnie aeree. Dopo aver studiato geografia del turismo all'Università di Treviri, ha trascorso i primi anni nella gestione dei prodotti e nelle vendite presso i tour operator. Nel 2004, è passato a Finnair come client manager. Successivamente è entrato in Austrian Airlines come key account manager leisure nel mercato tedesco, occupandosi di tour operator, consolidatori e clienti Mice. Più recentemente, ha ricoperto diverse posizioni presso Oman Air per oltre 14 anni. In qualità di district sales manager della compagnia aerea, dal 2017 gestisce le attività di vendita nel settore corporate e leisure in Germania e Austria.\r

\r

","post_title":"Lot Polish Airlines: Udo Clemens è il nuovo inside sales manager Italia, Dach e Malta","post_date":"2025-05-06T09:59:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1746525553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è ottimismo in casa Ita Airways, con l'approvazione del progetto di bilancio 2024 che porta con sé una serie di indicatori positivi. In primis, l'ebit che con 3 milioni di euro rappresenta il primo positivo della compagnia, nonché un traguardo centrato in anticipo rispetto alle previsioni del Piano industriale (e senza i benefici delle sinergie con il Gruppo Lufthansa) grazie a performance operative e commerciali positive.\r

Resta in negativo l'ultima riga del bilancio, con una perdita di 227 milioni di euro, che la compagnia spiega essere «significativamente influenzata dagli effetti negativi dell'adeguamento contabile dei debiti e crediti in valuta estera ai tassi di cambio di fine anno, oltre che dagli oneri finanziari associati ai contratti di leasing relativi al piano di ammodernamento e incremento della flotta».\r

I ricavi totali hanno raggiunto i 3,1 miliardi di euro (+26% sul 2023) di cui 2,7 miliardi di euro derivanti dal business del traffico passeggeri (+26%); i passeggeri trasportai sono stati circa 18 milioni, pari ad un aumento del +19% sul 2023). La quota di fatturato sui voli di lungo raggio è stata pari a 1,36 miliardi di euro, 770 miliardi sui voli domestici e 590 milioni su quelli internazionali. Il load factor medio si è attestato all’81%.\r

Rotta verso il pareggio di bilancio\r

«Il bilancio approvato dimostra una notevole crescita di Ita nel 2024, testimoniata dal raggiungimento dell’ebit positivo per la prima volta nella storia della compagnia - afferma Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale Ita Airways -. I risultati operativi dell’anno sono frutto del notevole impegno profuso dalle persone di Ita che hanno contribuito in maniera decisiva nel complesso passaggio dalla fase di start up a quella di sviluppo e consolidamento delle attività operative della società. In base a questo solido risultato, è plausibile raggiungere anche un pareggio sostenibile del risultato netto grazie alle sinergie con il gruppo Lufthansa».\r

A corroborare le stime positive sono poi i dati del primo trimestre 2025, «che registra una crescita dei principali indicatori, con ricavi per circa 600 milioni (+15% sui primi tre mesi del 2024), 3,7 milioni di passeggeri trasportati (+1%) e 81% di load factor (+4 p.p.)».\r

Commentando i numeri Eberhart ha ricordato che l’obiettivo fissato per Ita corrisponde a quello individuato per tutti i vettori del gruppo Lufthansa e cioè arrivare ad avere un margine ebit di almeno l’8% all’anno. «È con questo dato che una compagnia aerea può crescere e fare investimenti». L'ad ha anche puntualizzato che Ita dovrà aumentare la propria quota di mercato a Roma Fiumicino, passando «dall’attuale 15 al 30%» entro il 2030. ","post_title":"Ita Airways centra il primo ebit positivo. «Plausibile il pareggio di bilancio»","post_date":"2025-05-06T09:48:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1746524929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il territorio delle Marche torna a essere protagonista della scena turistica con l’edizione 2025 dell’Itinerario della bellezza, il progetto promosso da Confcommercio Marche Nord che da otto anni valorizza i borghi dell’entroterra pesarese e che vanta, da quest’anno, 4 new entry. Con l’ingresso di San Costanzo, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme e Corinaldo, il circuito tocca quota 28 Comuni. Un’espansione significativa che rafforza la rete territoriale nata nel 2018, pensata per promuovere destinazioni poco conosciute ma ricche di storia, arte, cultura, natura ed enogastronomia.\r

\r

«Le Marche sono arte, sono storia, sono architettura - racconta l'onorevole Antonio Baldelli aprendo la conferenza stampa di presentazione del progetto, tenutasi oggi a Montecitorio nella prestigiosa Sala della regina -, ma anche sapori autentici e memoria viva. Dai resti romani di Fano al museo dei Bronzi dorati di Pergola, fino ai nostri teatri condominiali: tutto è bellezza. Questo itinerario è nato da una sfida raccolta da cinque sindaci visionari ed è diventato oggi un esempio concreto di riscatto territoriale».\r

\r

« Il progetto è nato come gesto d’amore verso questa terra - spiega Amerigo Varotti, ideatore del progetto -. Dalle nostre colline si vede il mare, su ogni collina una città fortificata, un teatro storico, un’attrazione. Ogni anno costruiamo itinerari tematici, sul mare, sul romanticismo, sul silenzio e sulla fede, con l’obiettivo di strutturare un vero ente di rete. Nel 2024, la Regione Marche ha registrato 2.725.811 arrivi e 11.795.484 presenze, con un incremento del +15% di turisti stranieri rispetto all’anno precedente».\r

\r

Il progetto si fonda su strumenti concreti: 130.000 copie della guida distribuite, la partecipazione a fiere nazionali e internazionali, press tour tematici (il prossimo con focus sull'enogastronomia) e una rete crescente di eventi locali.\r

\r

Tra le iniziative previste nei nuovi borghi: la Festa del Bustreng a Monte Cerignone, la Sagra della Polenta a San Costanzo (oltre 20.000 porzioni ogni anno), la Scuola della Crescia a Stacciola, la Notte dei Borghi a Monte Grimano Terme e il Jazz Festival a Corinaldo.\r

\r

Accanto al patrimonio culturale, il progetto valorizza anche le eccellenze agroalimentari, tra cui il prosciutto di Carpegna DOP, la Casciotta di Urbino DOP, l’olio extravergine di Cartoceto DOP, le tipologie di tartufo e il farro di Isola del Piano, oltre ai vini Bianchello del Metauro, Colli Pesaresi e Pergola DOC.\r

\r

[gallery ids=\"489842,489843,489844\"]\r

\r

«È davvero un viaggio tra i nostri borghi, fatto di bellezza, emozione e sinergie - evidenzia Barbara Marcolini, vicepresidente Confcommercio Marche Nord -. Si creano relazioni tra sindaci, tra territori, tra amministratori. Questo è il valore aggiunto di un progetto che ha saputo unire l’entroterra al mare». Soddisfazione anche da parte dell’assessora regionale alla Cultura Chiara Biondi, che ha ribadito il valore strategico del progetto: «Grazie alla legge regionale sui borghi e a investimenti mirati, cultura e turismo camminano oggi insieme. Nelle Marche la cultura è impresa ed è una leva di sviluppo reale per il territorio».\r

\r

L'iniziativa si propone di supportare anche gli obiettivi di destagionalizzazione del territorio. «L’Itinerario della bellezza aiuta anche a promuove un territorio che va raccontato e valorizzato anche al di fuori dei periodi estivi - spiega Agnese Trufelli, direttore Confcommercio Marche Nord -. Grazie ai piccoli borghi, riusciamo a lavorare efficacemente sui mesi di spalla. E attraverso la rete dei poli culturali contribuiamo ad arginare lo spopolamento, offrendo nuove opportunità a territori che rischiavano l’abbandono».\r

\r

","post_title":"L'Itinerario della bellezza nelle Marche conquista 28 borghi e si presenta a Roma","post_date":"2025-05-05T15:47:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746460031000]}]}}