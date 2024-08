I borghi italiani sono i veri protagonisti sui social media I borghi italiani rappresentano una parte fondamentale del patrimonio culturale e turistico dell’Italia. Negli ultimi anni, la loro presenza online è diventata sempre più significativa, riflettendo l’interesse crescente del pubblico e dei turisti verso queste affascinanti località. È quanto emerge dalla ricerca realizzata da SocialData in collaborazione con l’Associazione Civita. La ricerca, condotta tra il 18 luglio 2023 e il 18 luglio 2024, ha analizzato le menzioni, le interazioni e il sentiment relativo al tema dei borghi italiani sui social media e altre piattaforme online, tra queste più di 350mila community Facebook, più di 151.000 blog e testate giornalistiche, più di 8500 canali youtube e più di 21.000 profili business instagram. L’obiettivo è quello di offrire una panoramica dettagliata sull’andamento delle menzioni e dell’interazioni, evidenziando i borghi più citati nel periodo analizzato. Interazioni Complessivamente, l’analisi ha rilevato oltre 58.700 menzioni e un totale di 10,3 milioni di interazioni, mostrando un quadro chiaro e articolato dell’interesse online verso i borghi italiani. Per quanto riguarda i borghi più citati, Amalfi (Campania) guida la classifica con 20 mila menzioni e 700K interazioni, seguita da Positano (Campania) con 18 mila menzioni e 650.000 interazioni. Peccioli (Toscana), Bellagio (Lombardia), Tropea (Calabria), Maratea (Basilicata), Ronciglione (Lazio) e Soave (Veneto) completano la lista dei borghi più citati, tutti con un significativo numero di menzioni e alti livelli di interazione. Il sentiment generale rilevato, sia sul tema generico dei borghi che sui singoli luoghi, è stato prevalentemente positivo (72%), con un numero molto limitato di percezioni negative. Questo dato indica un’alta approvazione e un forte interesse del pubblico verso questi luoghi, sottolineando il loro ruolo cruciale come destinazioni turistiche e culturali. Dalla ricerca è emerso, inoltre, il ruolo fondamentale giocato dalle piattaforme social. Instagram, in particolare, si conferma come la piattaforma principale per il coinvolgimento, rappresentando una percentuale significativa delle menzioni per tutti i borghi analizzati. Questo suggerisce che le immagini e i contenuti visivi abbiano un impatto enorme sull’interesse del pubblico. La capacità di un borgo di presentarsi attraverso foto accattivanti e contenuti visivi di alta qualità sembra essere, infatti, un fattore determinante nel generare interazioni. Seguono Facebook e X-Twitter, con una presenza rilevante anche sui blog e altre fonti. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472882 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aumentano le collaborazioni tra la startup specializzata in mobilità elettrica leggera, Unicorn Mobility, e gli alberghi italiani. Tra gli accordi più recenti, quelli con le tre strutture Bovi’s Hotels nelle destinazioni sarde di Cardedu e Arbatax, nonché con il gruppo Blu Hotels, nella cui struttura pilota Park Hotel Casimiro di San Felice del Benaco è stata raggiunta quota 500 noleggi dei veicoli in sharing, per quasi 3 mila chilometri percorsi e circa 600 mila grammi di C02 risparmiati grazie ai motori elettrici. Le e-bike, dotate di batterie con un’autonomia di oltre 70 chilometri, casco, Gps e allarme integrati, sono offerte come servizio di cortesia a tutti gli ospiti delle strutture. Grazie all’app sviluppata da Unicorn Mobility, i veicoli sono facilmente gestibili, permettendo agli utenti di controllare i mezzi in base alle proprie esigenze. “La prima cosa che ci ha colpito è stata l’intuitività dell’app fornita - sottolinea Luca Bovi del gruppo omonimo -. L’interfaccia è chiara e user-friendly. Le e-bike fornite sono moderne e con un bel design per le strade urbane, ma allo stesso tempo sono molto robuste e dotate di ottime gomme per riuscire a percorrere anche le sterrate. E la nostra località offre molti percorsi naturalistici in terra battuta. Bella poi la scelta di poterle personalizzare con il proprio logo aziendale”. “Abbiamo deciso di offrire ai clienti il servizio di e-bike, con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità e garantire il massimo comfort nella scoperta del territorio del lago di Garda", aggiunge la marketing manager di Blu Hotels, Manuela Miraudo. “La cooperazione con il vasto e articolato settore dell’hotellerie è inscritta nel dna della nostra impresa e lo si vede dalla crescita esponenziale delle e-bike fornite agli alberghi con cui abbiamo stretto una collaborazione - conclude il co-founder di Unicorn Mobility, Gianluca Iorio -. Sono sempre di più i gruppi e le strutture che ci danno fiducia avvalendosi delle nostre soluzioni di noleggio. Si tratta di un’opzione green e sostenibile molto apprezzata dai turisti globali, spesso provenienti da Paesi dove l’utilizzo di e-bike è ancora più diffuso che in Italia". [post_title] => E-bike in albergo: nuove collaborazioni Unicorn Mobility con Bovi's e Blu Hotels [post_date] => 2024-08-07T09:43:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723023819000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472893 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nonostante le difficoltà di un mercato caratterizzato da molto advance booking e sotto data ma poco nel mezzo, le agenzie Welcome Travel registrano un +5% della domanda leisure per l'estate. Il calo registrato ad aprile e maggio è stato infatti compensato da una decisa ripresa a giugno, seguita da un andamento sostanzialmente in linea con l'anno precedente a luglio. Le destinazioni più gettonate includono la Spagna e la Grecia, vere regine dell’estate nel Mediterraneo, mentre le località marittime italiane hanno fatto segnare una leggera flessione. L'Egitto, anche se in calo, rimane comunque la destinazione più venduta. Sul fronte lungo raggio, sono cresciute le prenotazioni per il Nord America, l'Oriente e l'Africa, evidenziando una domanda sempre più diversificata. Anche il settore crocieristico ha visto una performance positiva, con un aumento nel Mediterraneo occidentale e orientale, oltre che nel Nord Europa. Nel primo semestre del 2024, il comparto aereo ha inoltre registrato un incremento complessivo del 9%, con un +11% del traffico domestico e un +8% dell'internazionale. Le destinazioni più vendute includono la Cina, le Americhe, l'Oriente e gli Emirati Arabi, mentre sulle tratte nazionali spiccano i collegamenti con le isole, la Puglia e la Campania. "L'estate ha registrato un dinamismo minore rispetto alla stagione invernale ­̶ afferma Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group ̶.. Dopo una primavera caratterizzata da una domanda statica, giugno ha mostrato una ripresa significativa rivitalizzata dal last minute, mentre l'advance booking per le partenze del prossimo inverno registra già una crescita a doppia cifra percentuale rispetto allo scorso anno. Stiamo probabilmente ritornando a una curva di prenotazioni più in linea con il periodo pre-Covid. Le vendite del 2023, infatti, si erano concentrate da marzo in poi. mentre il 2024 ha rivisto una significata tendenza alla prenotazione anticipata già a partire dall'autunno/inverno 2023”. [post_title] => Welcome Travel: estate a +5% nonostante il calo della domanda ad aprile e maggio [post_date] => 2024-08-07T09:42:11+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723023731000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono due le offerte di acquisto sul tavolo di Alpitour, ma lo sbarco in Borsa rimane un'opzione più che ipotetica. In una doppia intervista apparsa in questi giorni su Capital, il presidente del maggior azionista del gruppo, Giovanni Tamburi di Tip, e il presidente e ceo della compagnia, Gabriele Burgio, confermano sostanzialmente quanto si è già detto e scritto sul più grande player dell'industria turistica italiana in questa prima parte di 2024. Con una importante precisazione: da parte Tip non c'è alcuna intenzione di spacchettare. Il gruppo è integrato e tale deve rimanere, ha detto Tamburi. Non si è disposti in altre parole a prendere in considerazione offerte per singole componenti della compagnia. Anzi, con il socio giusto, Tip sarebbe pure disposta a rimanere nella compagine azionaria. Se inoltre le proposte non dovessero essere congrue con il valore atteso, rimane bene aperta la pista della Ipo. [caption id="attachment_447393" align="alignright" width="300"] Gabriele Burgio[/caption] Sul fronte operativo, Burgio ha quindi sottolineato le difficoltà del momento legate soprattutto alla crisi israelo-palestinese, che incide soprattutto sull'Egitto (nonostante la ripresa della destinazione segnalata lo scorso giugno, evidentemente i numeri continuano a rimanere sotto i livelli pre 7 ottobre, ndr), nonché ai perduranti trend in salita di carburanti e inflazione. Confermato pure il ritorno prepotente del last minute, mentre rimane elevata la domanda internazionale per i resort del gruppo. Burgio ha poi evidenziato le ultime novità Alpitour, già rivelate alla nostra testata dal direttore commerciale tour operating della compagnia, Alessandro Seghi, lo scorso giugno: i due nuovi Bravo in Repubblica Dominicana e in Colombia supportati da un volo Neos per Punta Cana e Cartagena, che debutterà da Milano il prossimo 22 dicembre. In programma c'è poi anche un'ulteriore apertura nel sud del Madagascar. Focus infine sugli investimenti tecnologici, soprattutto in tema di intelligenza artificiale destinati, nella visione del manager, a rivoluzionare l'azienda nei prossimi due anni. [post_title] => Tamburi, Alpitour: due i pretendenti in lizza ma rimane concreta l'ipotesi Ipo [post_date] => 2024-08-06T13:47:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722952031000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472866 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fiavet Confcommercio è intervenuta per bloccare la policy recentemente inviata da Air India a tutte le agenzie di viaggio che prevedeva l’applicazione di un supplemento per l’utilizzo di carte di credito come metodo di pagamento per l’acquisto della biglietteria del vettore. “Appena letta la nuova policy abbiamo scritto e preso contatti con la Direzione commerciale del vettore aereo – afferma Claudio Cristofaro, membro della commissione trasporti di Fiavet Confcommercio – spiegando che la normativa italiana ed europea vieta agli operatori commerciali di imporre supplementi per l’utilizzo della carta di credito come strumento di pagamento per l’acquisto di beni e servizi. Con tempestività e correttezza il vettore ha preso atto e ha dichiarato di non voler proseguire nell’applicazione della propria policy a riguardo” “Fiavet Confcommercio è sempre attenta a tutti gli aspetti riguardanti i rapporti con i vettori aerei – afferma il presidente Giuseppe Ciminnisi – questo intervento ne è l’ennesima concreta riprova. Si tratta di interventi su oneri e problematiche che risparmiamo agli agenti di viaggio. Eravamo già intervenuti su temi similari nei confronti di British e Iberia nel 2018, per primi in Italia, ottenendo ugualmente la desistenza da policy analoghe”. [post_title] => Fiavet: stop al supplemento per le carte di credito di Air India [post_date] => 2024-08-06T12:33:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722947595000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472834 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova operazione del gruppo Arsenale che prosegue nei suoi investimenti nell'industria del turismo. La compagnia protagonista del progetto Treno della Dolce Vita - Orient Express ha infatti appena acquisito l'hotel Villa Diodoro di Taormina, per una cifra che si aggira attorno ai 40 milioni di euro. La struttura è un 4 stelle da 102 camere. La società guidata da Paolo Barletta intende ora ristrutturare la proprietà, con il probabile obiettivo di riposizionarla nel segmento a 5 stelle. L'hotel faceva parte del portfolio del gruppo italiano Gais Hotels, che era pure proprietario dell'immobile. A Taormina è previsto per il prossimo anno anche lo sbarco del primo Kimpton tricolore, le cui insegne campeggeranno sul Grand Hotel Miramare. Sempre nella località siciliana, la compagnia capitolina Bzar ha recentemente rilevato la gestione del 5 stelle da 23 camere hotel Metropole. [post_title] => Il gruppo Arsenale si espande in Sicilia con l'acquisizione dell'hotel Villa Diodoro di Taormina [post_date] => 2024-08-06T11:00:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722942033000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472828 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un protocollo d’intesa per tutelare le tartarughe marine che nidificano sui litorali italiani. Nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest, Th Resorts e Legambiente si sono impegnate a collaborare per l’attuazione di un programma comune, che prevede l'adozione di un codice di condotta, rivolto agli operatori turistici in ambito balneare per una corretta gestione delle spiagge e finalizzato alla tutela delle tartarughe marine e dei loro nidi. “Il nostro impegno verso la sostenibilità e la tutela delle coste è al centro della nostra missione aziendale - sottolinea il sustainability manager Th Resorts, Giacomo Fasitta -. La collaborazione con Legambiente è nata quando abbiamo scoperto che le tartarughe marine avevano scelto l’anno scorso alcune delle nostre spiagge per nidificare. Questo evento ci ha spinto a prendere parte attivamente al progetto Life Turtlenest. Crediamo infatti fermamente che la salvaguardia delle tartarughe Caretta caretta sia una responsabilità condivisa e siamo orgogliosi di contribuire alla protezione di questi preziosi habitat. Attraverso l'adozione di pratiche sostenibili e la sensibilizzazione dei nostri ospiti, ci impegniamo a preservare l'ambiente naturale per le generazioni future”. Le realtà coinvolte nel progetto Life Turtlenest hanno in particolare ottenuto il riconoscimento di Lidi amici delle tartarughe marine, a testimonianza del loro impegno. Legambiente ha inoltre concesso un’apposita bandiera, che deve essere esposta in loco. Nello specifico, i resorts Th che hanno preso parte all’iniziativa si trovano a Ostuni, Ortano, Marina di Sibari, Marina di Pisticci, Capo Rizzuto e Le Castella. Coinvolti nel progetto anche i villaggi Touring gestiti da Th presso le isole Tremiti, La Maddalena e Marina di Camerota. Il protocollo prevede che gli operatori balneari vengano formati per riconoscere le tracce di tartaruga marina e adottare le regole da seguire in caso di presenza di nidi o di piccoli. Vengono istruiti anche a diffondere le informazioni corrette ai turisti sui comportamenti più idonei per non danneggiare i nidi e non spaventare gli esemplari in cerca di un luogo appartato. [post_title] => Al via una collaborazione Th Resorts e Legambiente per la tutela delle tartarughe marine [post_date] => 2024-08-06T10:08:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722938906000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472814 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vivere un modo diverso di viaggiare, in grado di coniugare turismo di qualità, sostenibile, slow e che chilometro dopo chilometro conduce alla riscoperta della bellezza del viaggio in treno e delle ricchezze del territorio. Poggia su questa idea la proposta targata Fs Treni Turistici Italiani che si amplia progressivamente e cattura le attenzioni non solo del cliente finale ma anche delle agenzie di viaggio. La proposta iniziale composta dagli Espresso Cadore, Versilia e Riviera, è già cresciuta con l’introduzione dell’Espresso Salento tra Roma e Lecce, a riprova di una non trascurabile flessibilità di Fs Treni Turistici Italiani nell’orientare la propria offerta commerciale rispetto alle mutevoli esigenze dei territori e della domanda turistica. E non è tutto: è cominciata il 3 agosto la commercializzazione dell’offerta autunnale per le tratte che collegano Roma con Assisi e il Monferrato. Tra i servizi distintivi e particolarmente apprezzati dai passeggeri, sia nell’offerta notturna che diurna, spiccano il vagone ristorante e il bagagliaio. Il primo è uno spazio dove poter assaporare – magari beneficiando di un momento di convivialità - un menù dedicato alle peculiarità della tratta e alla stagionalità del collegamento. Una proposta di grande appeal, che ha spinto a usufruirne durante il viaggio anche coloro che non avevano il pasto incluso nel proprio biglietto. Altro elemento che ha riscontrato i favori del pubblico è il bagagliaio: una carrozza dedicata ai bagagli ingombranti e all’attrezzatura sportiva che rappresenta un unicum nel panorama ferroviario italiano. Quando si parla di passeggeri il bacino di utenza è decisamente allargato e spazia dalla gita fuori porta alla “fuga romantica. Comune denominatore è la volontà di rendere il viaggio parte integrante della vacanza, che si traduce in una domanda proveniente sia da clienti italiani sia stranieri i quali hanno scelto Fs Tti proprio per cercare un’esperienza “lenta” e Made in Italy. I treni si prestano a numerose esigenze, incentive inclusi: quest’ultimo è un target su cui la società punta molto, grazie alle peculiarità dei convogli e alla flessibilità offerta da un’esperienza di viaggio che può includere anche la consumazione di un pasto completo a bordo. L’ideale per aziende e gruppi. Caratteristiche che hanno acceso la curiosità delle agenzie di viaggio, canale distributivo su cui Fs Tti punta, che si trovano di fronte ad un prodotto nuovo e per certi versi innovativo. Da qui la fitta attività informativa portata avanti dagli uffici commerciali con gli stakeholders del settore, per creare la necessaria awareness. Sono già stati organizzati diversi fam trip e c’è una campagna incentivi dedicata proprio alle agenzie. Qualità, ambienti di viaggio e attenzione al singolo passeggero costituiscono le unicità della proposta commerciale, sia nei treni notturni sia in quelli diurni, l’obiettivo di Fs Tti è stato quello di trasformare delle normali carrozze passeggeri in salottini viaggianti, una sorta di hotellerie su rotaia. Le carrozze sono state rinnovate creando ambienti che abbinano qualità, ricercatezza e stile. Il passato ha ispirato il restyling che ora conta però su elevati livelli di comfort e un tocco in più, grazie all’introduzione del vagone bar/ristorante sempre aperto dover potersi accomodare per assaporare il viaggio in modo diverso. [gallery ids="472816,472815,472818"] [post_title] => L'avanzata di Fs Treni Turistici Italiani: opportunità anche per le agenzie di viaggio [post_date] => 2024-08-06T10:00:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722938452000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472822 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue l’iniziativa Sell & Go che Sandals e Beaches Resorts dedica agli agenti di viaggio italiani: permette di ottenere notti gratuite in una delle 21 proprietà del gruppo (18 Sandals e tre Beaches) proporzionali alla categoria di camera venduta, per un soggiorno minimo di sei notti. Per le suite con maggiordomo Butler si guadagnano infatti tre notti gratuite, per le Club level/concierge si hanno due notti e, infine, una notte per qualsiasi altra tipologia di camera. Per i viaggi effettuati nel 2022, gli agenti possono usufruire delle notti gratuite entro il 20 dicembre 2024; per le vacanze del 2023, si possono richiedere le notti gratuite per viaggi entro il 20 dicembre 2025 (tutte le richieste sono soggette a disponibilità). Questa iniziativa può essere sfruttata solo dagli agenti che hanno completato il proprio training online all’indirizzo www.sandalstraining.it. Trascorsi 60 giorni dal rientro dei clienti in Italia, l’agente può richiedere le notti gratuite con un anticipo di almeno 60 giorni dalla data di arrivo desiderato nel resort; la camera prenotabile è di categoria Deluxe, per un soggiorno minimo obbligatorio di almeno tre notti fino a un massimo di sette. Il programma prevede una tassa di servizio di 25 dollari a notte per stanza, sulla base di due adulti in condivisione. I bambini di età compresa tra i due e i 15 anni pagano 50 dollari a notte nel Beaches Negril o nel Beaches Ocho Rios e 75 dollari a notte nel Beaches Turks & Caicos. Il costo di un terzo adulto è di 120 dollari a notte. È previsto un massimo di tre adulti per camera. L’offerta non include i voli intercontinentali. [post_title] => Prosegue la campagna Sell & Go di Sandals che garantisce notti gratuite agli adv [post_date] => 2024-08-06T09:37:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722937073000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472798 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Federalberghi e tasse. Le imprese del turismo non condividono la proposta di aumentare ulteriormente l’imposta di soggiorno. Il settore, che è tra i primi a contribuire alla crescita del Pil e dell’occupazione, ha da poco rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro. L’obiettivo comune dev’essere quello di sostenerne la crescita, non di frenarla. Con queste parole, Federalberghi commenta la proposta che sta circolando in ambienti governativi, che autorizzerebbe ad applicare l’imposta di soggiorno in tutti i 7.904 comuni italiani (oggi la possono applicare solo i capoluoghi di provincia, le unioni di comuni e i comuni turistici) e ad aumentarne l’importo. Ad esempio, per una camera in un hotel a tre stelle dal prezzo di 100 euro, si pagheranno sino a dieci euro per notte, come se da un giorno all’altro il peso dell’IVA (che è pari al 10%) venisse raddoppiato. La federazione degli albergatori ricorda che sono trascorsi solo pochi mesi da quando, in vista del Giubileo, il tetto massimo dell’imposta di soggiorno è stato elevato del 40%, passando da 5 a 7 euro per notte e per persona ed è stata introdotta la possibilità di utilizzarla per coprire i costi della raccolta rifiuti, snaturando le finalità dell’istituto. Fondo destinato A chi ha la responsabilità di definire la politica nazionale, Federalberghi chiede di imporre una corretta disciplina di bilancio agli enti locali, anziché fornirgli gli strumenti per peggiorare la situazione. La federazione chiede inoltre che venga istituito con legge nazionale un fondo destinato a sostenere in via permanente la riqualificazione delle imprese turistico ricettive, e che ne venga garantito il finanziamento automatico attingendo a una parte del gettito dell’imposta di soggiorno. Federalberghi ribadisce altresì la proposta di finanziare le funzioni svolte dagli enti locali in campo turistico con modalità diverse dall’imposta di soggiorno. Ad esempio, in luogo di una tassa pagata solo dai clienti delle strutture ricettive, si dovrebbe istituire una city tax o attivare una compartecipazione degli enti locali al gettito IVA di tutte le attività produttive che traggono beneficio dall'economia turistica. [post_title] => Federalberghi: sostenere la crescita non frenarla. No aumento tassa di soggiorno [post_date] => 2024-08-05T12:59:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722862793000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "i borghi italiani" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":22,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3335,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472882","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aumentano le collaborazioni tra la startup specializzata in mobilità elettrica leggera, Unicorn Mobility, e gli alberghi italiani. Tra gli accordi più recenti, quelli con le tre strutture Bovi’s Hotels nelle destinazioni sarde di Cardedu e Arbatax, nonché con il gruppo Blu Hotels, nella cui struttura pilota Park Hotel Casimiro di San Felice del Benaco è stata raggiunta quota 500 noleggi dei veicoli in sharing, per quasi 3 mila chilometri percorsi e circa 600 mila grammi di C02 risparmiati grazie ai motori elettrici. Le e-bike, dotate di batterie con un’autonomia di oltre 70 chilometri, casco, Gps e allarme integrati, sono offerte come servizio di cortesia a tutti gli ospiti delle strutture. Grazie all’app sviluppata da Unicorn Mobility, i veicoli sono facilmente gestibili, permettendo agli utenti di controllare i mezzi in base alle proprie esigenze.\r

\r

“La prima cosa che ci ha colpito è stata l’intuitività dell’app fornita - sottolinea Luca Bovi del gruppo omonimo -. L’interfaccia è chiara e user-friendly. Le e-bike fornite sono moderne e con un bel design per le strade urbane, ma allo stesso tempo sono molto robuste e dotate di ottime gomme per riuscire a percorrere anche le sterrate. E la nostra località offre molti percorsi naturalistici in terra battuta. Bella poi la scelta di poterle personalizzare con il proprio logo aziendale”. “Abbiamo deciso di offrire ai clienti il servizio di e-bike, con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità e garantire il massimo comfort nella scoperta del territorio del lago di Garda\", aggiunge la marketing manager di Blu Hotels, Manuela Miraudo.\r

\r

“La cooperazione con il vasto e articolato settore dell’hotellerie è inscritta nel dna della nostra impresa e lo si vede dalla crescita esponenziale delle e-bike fornite agli alberghi con cui abbiamo stretto una collaborazione - conclude il co-founder di Unicorn Mobility, Gianluca Iorio -. Sono sempre di più i gruppi e le strutture che ci danno fiducia avvalendosi delle nostre soluzioni di noleggio. Si tratta di un’opzione green e sostenibile molto apprezzata dai turisti globali, spesso provenienti da Paesi dove l’utilizzo di e-bike è ancora più diffuso che in Italia\".","post_title":"E-bike in albergo: nuove collaborazioni Unicorn Mobility con Bovi's e Blu Hotels","post_date":"2024-08-07T09:43:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1723023819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472893","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nonostante le difficoltà di un mercato caratterizzato da molto advance booking e sotto data ma poco nel mezzo, le agenzie Welcome Travel registrano un +5% della domanda leisure per l'estate. Il calo registrato ad aprile e maggio è stato infatti compensato da una decisa ripresa a giugno, seguita da un andamento sostanzialmente in linea con l'anno precedente a luglio.\r

\r

Le destinazioni più gettonate includono la Spagna e la Grecia, vere regine dell’estate nel Mediterraneo, mentre le località marittime italiane hanno fatto segnare una leggera flessione. L'Egitto, anche se in calo, rimane comunque la destinazione più venduta. Sul fronte lungo raggio, sono cresciute le prenotazioni per il Nord America, l'Oriente e l'Africa, evidenziando una domanda sempre più diversificata. Anche il settore crocieristico ha visto una performance positiva, con un aumento nel Mediterraneo occidentale e orientale, oltre che nel Nord Europa.\r

\r

Nel primo semestre del 2024, il comparto aereo ha inoltre registrato un incremento complessivo del 9%, con un +11% del traffico domestico e un +8% dell'internazionale. Le destinazioni più vendute includono la Cina, le Americhe, l'Oriente e gli Emirati Arabi, mentre sulle tratte nazionali spiccano i collegamenti con le isole, la Puglia e la Campania.\r

\r

\"L'estate ha registrato un dinamismo minore rispetto alla stagione invernale ­̶ afferma Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group ̶.. Dopo una primavera caratterizzata da una domanda statica, giugno ha mostrato una ripresa significativa rivitalizzata dal last minute, mentre l'advance booking per le partenze del prossimo inverno registra già una crescita a doppia cifra percentuale rispetto allo scorso anno. Stiamo probabilmente ritornando a una curva di prenotazioni più in linea con il periodo pre-Covid. Le vendite del 2023, infatti, si erano concentrate da marzo in poi. mentre il 2024 ha rivisto una significata tendenza alla prenotazione anticipata già a partire dall'autunno/inverno 2023”.","post_title":"Welcome Travel: estate a +5% nonostante il calo della domanda ad aprile e maggio","post_date":"2024-08-07T09:42:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1723023731000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono due le offerte di acquisto sul tavolo di Alpitour, ma lo sbarco in Borsa rimane un'opzione più che ipotetica. In una doppia intervista apparsa in questi giorni su Capital, il presidente del maggior azionista del gruppo, Giovanni Tamburi di Tip, e il presidente e ceo della compagnia, Gabriele Burgio, confermano sostanzialmente quanto si è già detto e scritto sul più grande player dell'industria turistica italiana in questa prima parte di 2024. Con una importante precisazione: da parte Tip non c'è alcuna intenzione di spacchettare. Il gruppo è integrato e tale deve rimanere, ha detto Tamburi. Non si è disposti in altre parole a prendere in considerazione offerte per singole componenti della compagnia. Anzi, con il socio giusto, Tip sarebbe pure disposta a rimanere nella compagine azionaria. Se inoltre le proposte non dovessero essere congrue con il valore atteso, rimane bene aperta la pista della Ipo.\r

\r

[caption id=\"attachment_447393\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Gabriele Burgio[/caption]\r

\r

Sul fronte operativo, Burgio ha quindi sottolineato le difficoltà del momento legate soprattutto alla crisi israelo-palestinese, che incide soprattutto sull'Egitto (nonostante la ripresa della destinazione segnalata lo scorso giugno, evidentemente i numeri continuano a rimanere sotto i livelli pre 7 ottobre, ndr), nonché ai perduranti trend in salita di carburanti e inflazione. Confermato pure il ritorno prepotente del last minute, mentre rimane elevata la domanda internazionale per i resort del gruppo. Burgio ha poi evidenziato le ultime novità Alpitour, già rivelate alla nostra testata dal direttore commerciale tour operating della compagnia, Alessandro Seghi, lo scorso giugno: i due nuovi Bravo in Repubblica Dominicana e in Colombia supportati da un volo Neos per Punta Cana e Cartagena, che debutterà da Milano il prossimo 22 dicembre. In programma c'è poi anche un'ulteriore apertura nel sud del Madagascar. Focus infine sugli investimenti tecnologici, soprattutto in tema di intelligenza artificiale destinati, nella visione del manager, a rivoluzionare l'azienda nei prossimi due anni.","post_title":"Tamburi, Alpitour: due i pretendenti in lizza ma rimane concreta l'ipotesi Ipo","post_date":"2024-08-06T13:47:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1722952031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472866","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fiavet Confcommercio è intervenuta per bloccare la policy recentemente inviata da Air India a tutte le agenzie di viaggio che prevedeva l’applicazione di un supplemento per l’utilizzo di carte di credito come metodo di pagamento per l’acquisto della biglietteria del vettore.\r

\r

“Appena letta la nuova policy abbiamo scritto e preso contatti con la Direzione commerciale del vettore aereo – afferma Claudio Cristofaro, membro della commissione trasporti di Fiavet Confcommercio – spiegando che la normativa italiana ed europea vieta agli operatori commerciali di imporre supplementi per l’utilizzo della carta di credito come strumento di pagamento per l’acquisto di beni e servizi. Con tempestività e correttezza il vettore ha preso atto e ha dichiarato di non voler proseguire nell’applicazione della propria policy a riguardo”\r

\r

“Fiavet Confcommercio è sempre attenta a tutti gli aspetti riguardanti i rapporti con i vettori aerei – afferma il presidente Giuseppe Ciminnisi – questo intervento ne è l’ennesima concreta riprova. Si tratta di interventi su oneri e problematiche che risparmiamo agli agenti di viaggio. Eravamo già intervenuti su temi similari nei confronti di British e Iberia nel 2018, per primi in Italia, ottenendo ugualmente la desistenza da policy analoghe”.","post_title":"Fiavet: stop al supplemento per le carte di credito di Air India","post_date":"2024-08-06T12:33:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1722947595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova operazione del gruppo Arsenale che prosegue nei suoi investimenti nell'industria del turismo. La compagnia protagonista del progetto Treno della Dolce Vita - Orient Express ha infatti appena acquisito l'hotel Villa Diodoro di Taormina, per una cifra che si aggira attorno ai 40 milioni di euro. La struttura è un 4 stelle da 102 camere. La società guidata da Paolo Barletta intende ora ristrutturare la proprietà, con il probabile obiettivo di riposizionarla nel segmento a 5 stelle.\r

\r

L'hotel faceva parte del portfolio del gruppo italiano Gais Hotels, che era pure proprietario dell'immobile. A Taormina è previsto per il prossimo anno anche lo sbarco del primo Kimpton tricolore, le cui insegne campeggeranno sul Grand Hotel Miramare. Sempre nella località siciliana, la compagnia capitolina Bzar ha recentemente rilevato la gestione del 5 stelle da 23 camere hotel Metropole. ","post_title":"Il gruppo Arsenale si espande in Sicilia con l'acquisizione dell'hotel Villa Diodoro di Taormina","post_date":"2024-08-06T11:00:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722942033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un protocollo d’intesa per tutelare le tartarughe marine che nidificano sui litorali italiani. Nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest, Th Resorts e Legambiente si sono impegnate a collaborare per l’attuazione di un programma comune, che prevede l'adozione di un codice di condotta, rivolto agli operatori turistici in ambito balneare per una corretta gestione delle spiagge e finalizzato alla tutela delle tartarughe marine e dei loro nidi.\r

\r

“Il nostro impegno verso la sostenibilità e la tutela delle coste è al centro della nostra missione aziendale - sottolinea il sustainability manager Th Resorts, Giacomo Fasitta -. La collaborazione con Legambiente è nata quando abbiamo scoperto che le tartarughe marine avevano scelto l’anno scorso alcune delle nostre spiagge per nidificare. Questo evento ci ha spinto a prendere parte attivamente al progetto Life Turtlenest. Crediamo infatti fermamente che la salvaguardia delle tartarughe Caretta caretta sia una responsabilità condivisa e siamo orgogliosi di contribuire alla protezione di questi preziosi habitat. Attraverso l'adozione di pratiche sostenibili e la sensibilizzazione dei nostri ospiti, ci impegniamo a preservare l'ambiente naturale per le generazioni future”.\r

\r

Le realtà coinvolte nel progetto Life Turtlenest hanno in particolare ottenuto il riconoscimento di Lidi amici delle tartarughe marine, a testimonianza del loro impegno. Legambiente ha inoltre concesso un’apposita bandiera, che deve essere esposta in loco. Nello specifico, i resorts Th che hanno preso parte all’iniziativa si trovano a Ostuni, Ortano, Marina di Sibari, Marina di Pisticci, Capo Rizzuto e Le Castella. Coinvolti nel progetto anche i villaggi Touring gestiti da Th presso le isole Tremiti, La Maddalena e Marina di Camerota.\r

\r

Il protocollo prevede che gli operatori balneari vengano formati per riconoscere le tracce di tartaruga marina e adottare le regole da seguire in caso di presenza di nidi o di piccoli. Vengono istruiti anche a diffondere le informazioni corrette ai turisti sui comportamenti più idonei per non danneggiare i nidi e non spaventare gli esemplari in cerca di un luogo appartato.","post_title":"Al via una collaborazione Th Resorts e Legambiente per la tutela delle tartarughe marine","post_date":"2024-08-06T10:08:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722938906000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vivere un modo diverso di viaggiare, in grado di coniugare turismo di qualità, sostenibile, slow e che chilometro dopo chilometro conduce alla riscoperta della bellezza del viaggio in treno e delle ricchezze del territorio. Poggia su questa idea la proposta targata Fs Treni Turistici Italiani che si amplia progressivamente e cattura le attenzioni non solo del cliente finale ma anche delle agenzie di viaggio.\r

\r

La proposta iniziale composta dagli Espresso Cadore, Versilia e Riviera, è già cresciuta con l’introduzione dell’Espresso Salento tra Roma e Lecce, a riprova di una non trascurabile flessibilità di Fs Treni Turistici Italiani nell’orientare la propria offerta commerciale rispetto alle mutevoli esigenze dei territori e della domanda turistica. E non è tutto: è cominciata il 3 agosto la commercializzazione dell’offerta autunnale per le tratte che collegano Roma con Assisi e il Monferrato.\r

\r

Tra i servizi distintivi e particolarmente apprezzati dai passeggeri, sia nell’offerta notturna che diurna, spiccano il vagone ristorante e il bagagliaio. Il primo è uno spazio dove poter assaporare – magari beneficiando di un momento di convivialità - un menù dedicato alle peculiarità della tratta e alla stagionalità del collegamento. Una proposta di grande appeal, che ha spinto a usufruirne durante il viaggio anche coloro che non avevano il pasto incluso nel proprio biglietto. Altro elemento che ha riscontrato i favori del pubblico è il bagagliaio: una carrozza dedicata ai bagagli ingombranti e all’attrezzatura sportiva che rappresenta un unicum nel panorama ferroviario italiano.\r

\r

Quando si parla di passeggeri il bacino di utenza è decisamente allargato e spazia dalla gita fuori porta alla “fuga romantica. Comune denominatore è la volontà di rendere il viaggio parte integrante della vacanza, che si traduce in una domanda proveniente sia da clienti italiani sia stranieri i quali hanno scelto Fs Tti proprio per cercare un’esperienza “lenta” e Made in Italy. I treni si prestano a numerose esigenze, incentive inclusi: quest’ultimo è un target su cui la società punta molto, grazie alle peculiarità dei convogli e alla flessibilità offerta da un’esperienza di viaggio che può includere anche la consumazione di un pasto completo a bordo. L’ideale per aziende e gruppi.\r

\r

Caratteristiche che hanno acceso la curiosità delle agenzie di viaggio, canale distributivo su cui Fs Tti punta, che si trovano di fronte ad un prodotto nuovo e per certi versi innovativo. Da qui la fitta attività informativa portata avanti dagli uffici commerciali con gli stakeholders del settore, per creare la necessaria awareness. Sono già stati organizzati diversi fam trip e c’è una campagna incentivi dedicata proprio alle agenzie.\r

\r

Qualità, ambienti di viaggio e attenzione al singolo passeggero costituiscono le unicità della proposta commerciale, sia nei treni notturni sia in quelli diurni, l’obiettivo di Fs Tti è stato quello di trasformare delle normali carrozze passeggeri in salottini viaggianti, una sorta di hotellerie su rotaia. Le carrozze sono state rinnovate creando ambienti che abbinano qualità, ricercatezza e stile. Il passato ha ispirato il restyling che ora conta però su elevati livelli di comfort e un tocco in più, grazie all’introduzione del vagone bar/ristorante sempre aperto dover potersi accomodare per assaporare il viaggio in modo diverso.\r

\r

[gallery ids=\"472816,472815,472818\"]","post_title":"L'avanzata di Fs Treni Turistici Italiani: opportunità anche per le agenzie di viaggio","post_date":"2024-08-06T10:00:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722938452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l’iniziativa Sell & Go che Sandals e Beaches Resorts dedica agli agenti di viaggio italiani: permette di ottenere notti gratuite in una delle 21 proprietà del gruppo (18 Sandals e tre Beaches) proporzionali alla categoria di camera venduta, per un soggiorno minimo di sei notti. Per le suite con maggiordomo Butler si guadagnano infatti tre notti gratuite, per le Club level/concierge si hanno due notti e, infine, una notte per qualsiasi altra tipologia di camera.\r

\r

Per i viaggi effettuati nel 2022, gli agenti possono usufruire delle notti gratuite entro il 20 dicembre 2024; per le vacanze del 2023, si possono richiedere le notti gratuite per viaggi entro il 20 dicembre 2025 (tutte le richieste sono soggette a disponibilità). Questa iniziativa può essere sfruttata solo dagli agenti che hanno completato il proprio training online all’indirizzo www.sandalstraining.it.\r

\r

Trascorsi 60 giorni dal rientro dei clienti in Italia, l’agente può richiedere le notti gratuite con un anticipo di almeno 60 giorni dalla data di arrivo desiderato nel resort; la camera prenotabile è di categoria Deluxe, per un soggiorno minimo obbligatorio di almeno tre notti fino a un massimo di sette. Il programma prevede una tassa di servizio di 25 dollari a notte per stanza, sulla base di due adulti in condivisione. I bambini di età compresa tra i due e i 15 anni pagano 50 dollari a notte nel Beaches Negril o nel Beaches Ocho Rios e 75 dollari a notte nel Beaches Turks & Caicos. Il costo di un terzo adulto è di 120 dollari a notte. È previsto un massimo di tre adulti per camera. L’offerta non include i voli intercontinentali.","post_title":"Prosegue la campagna Sell & Go di Sandals che garantisce notti gratuite agli adv","post_date":"2024-08-06T09:37:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722937073000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472798","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Federalberghi e tasse. Le imprese del turismo non condividono la proposta di aumentare ulteriormente l’imposta di soggiorno. Il settore, che è tra i primi a contribuire alla crescita del Pil e dell’occupazione, ha da poco rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro. L’obiettivo comune dev’essere quello di sostenerne la crescita, non di frenarla.\r

\r

Con queste parole, Federalberghi commenta la proposta che sta circolando in ambienti governativi, che autorizzerebbe ad applicare l’imposta di soggiorno in tutti i 7.904 comuni italiani (oggi la possono applicare solo i capoluoghi di provincia, le unioni di comuni e i comuni turistici) e ad aumentarne l’importo.\r

\r

Ad esempio, per una camera in un hotel a tre stelle dal prezzo di 100 euro, si pagheranno sino a dieci euro per notte, come se da un giorno all’altro il peso dell’IVA (che è pari al 10%) venisse raddoppiato.\r

\r

La federazione degli albergatori ricorda che sono trascorsi solo pochi mesi da quando, in vista del Giubileo, il tetto massimo dell’imposta di soggiorno è stato elevato del 40%, passando da 5 a 7 euro per notte e per persona ed è stata introdotta la possibilità di utilizzarla per coprire i costi della raccolta rifiuti, snaturando le finalità dell’istituto.\r

Fondo destinato\r

A chi ha la responsabilità di definire la politica nazionale, Federalberghi chiede di imporre una corretta disciplina di bilancio agli enti locali, anziché fornirgli gli strumenti per peggiorare la situazione.\r

\r

La federazione chiede inoltre che venga istituito con legge nazionale un fondo destinato a sostenere in via permanente la riqualificazione delle imprese turistico ricettive, e che ne venga garantito il finanziamento automatico attingendo a una parte del gettito dell’imposta di soggiorno.\r

\r

Federalberghi ribadisce altresì la proposta di finanziare le funzioni svolte dagli enti locali in campo turistico con modalità diverse dall’imposta di soggiorno.\r

\r

Ad esempio, in luogo di una tassa pagata solo dai clienti delle strutture ricettive, si dovrebbe istituire una city tax o attivare una compartecipazione degli enti locali al gettito IVA di tutte le attività produttive che traggono beneficio dall'economia turistica.","post_title":"Federalberghi: sostenere la crescita non frenarla. No aumento tassa di soggiorno","post_date":"2024-08-05T12:59:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1722862793000]}]}}