Il gruppo Rocco Forte entra in Federalberghi Sarà il group director of operations, Antonello de Medici, a rappresentare Rocco Forte all’interno del consiglio direttivo di Federalberghi. La compagnia italo-britannica ha infatti scelto di entrare a far parte dell’organizzazione di rappresentanza degli imprenditori italiani del settore turistico-ricettivo collegata a Confcommercio. “Siamo fieri di avere con noi una delle catene alberghiere più prestigiose e celebri al mondo – sottolinea il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca -. Sir Rocco è un testimonial straordinario dell’eccellenza della nostra ospitalità. E lo è a livello internazionale. Con l’ingresso del suo gruppo nella nostra federazione, oggi ci sentiamo ancora più forti nel rappresentare la nostra categoria e i suoi valori, fondati su una grande tradizione”. “Sono felice di entrare a far parte di Federalberghi in un momento in cui la Rocco Forte Hotels in Italia conta già sette strutture, più tre in apertura ed è in forte espansione su tutto il territorio – aggiunge per parte sua lo stesso Rocco Forte -. Aderendo a Federalberghi contiamo di fare sistema, lavorando assieme per costruire un futuro di progetti comuni e di innovazione, forti della consapevolezza che la federazione è presente con una rete capillare in tutte le realtà turisticamente più importanti del Paese”. Condividi

