Grande successo per il Tove. Più di 300 agenzie nei due giorni di evento

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439371 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il miglior modo per far vivere ai turisti una vacanza immersiva nel territorio, gli alberghi diffusi fanno trasformano i turisti in veri e propri abitanti del borgo- afferma Giancarlo Dall'Ara presidente associazione nazionale alberghi diffusi - in italia ci sono 250 alberghi diffusi, si prevede entro i prossimi anni che diventino almeno 350, all'estero sono piu di 50 gli alberghi diffusi. Un modello che ispira fortemente alla creazione di nuovi resort». Gli aberghi diffusi rappresentano una speranza e una rinascita di piccoli borghi che ormai vanno incontro alla disabitazione, problema che in italia inizia a preoccupare. Il riimpiego e la ristrutturazione di ruderi e case abbandonate permette di riprendere una localita dimenticata ma soprattutto fare tesoro della cultura antica che esse racchiude. Continua Dall'Ara «Da 12 anni che esistono questi alberghi, possiamo vedere come l'espansione di questi sia inevitabile,dall'italia che è stata la prima si è diramato questo modello in tutto il mondo, dall'europa centrale all'estremo oriente come korea e Giappone» Si è parlato pure di un inizio in africa, per esattezza in Ruwanda, che dopo tutti i tumulti ha bisogno di una riabilitazione, espandendo cosi gli alberghi diffusi in tre continenti. Ha parlato anche Jeremy Ghering gestore dell'albergo diffuso di Corippo, nel canton ticino un piccolo borgo che nel giro di un secolo ha visto i propri abitanti passare da piu di 300 a 7 negli ultimi anni. Una grande ripresa per un comune di cui si pensava solo rimanesse solo una lenta sparizione. Per il sol levante ha parlato Hasegawa Akinori, direttore della associazione “I Borghi più belli del Giappone". A Yakage un borgo storico vicino Osaka, si presenta una struttura risalente al 1600 in legno. Una tradizione che a noi occidentali interessa non poco, infatti i visitatori ricevuti fino ad ora contano 36 paesi diversi di provenienza. Nei prossimi 4 anni è prevista la rimessa di altre 3 strutture simili sempre nel borgo di Yakage. Il fatto che si stia in un borgo potrebbe far storcere il naso a chi magari è abituato ad un comfort maggiore, in questi casi ci sono anche alberghi diffusi di lusso, come Castello dal Pozzo, in localita di Arona, è un castello tudoriano 5 stelle lusso, freauentato nel 20^ secolo dalla borghesia europea, e che nel corso del tempo ha mantenuto quell'aria romantica ormai passata. L'idea degli alberghi diffusi apre porte a luoghi ormai dimenticati e abbandonati, un modello che preserva e sviluppa l'ambiente circostante ma soprattutto che racchiude immense tradizioni che col passare del tempo si sarebbero inevitabilmente dimenticate. [post_title] => Alberghi diffusi: albergatori ma soprattutto custodi della memoria [post_date] => 2023-02-14T10:50:38+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676371838000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439364 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La quinta edizione del Travel Open Village Evolution si è conclusa con un'affluenza record di agenzie di viaggio. Più di 300 adv hanno affollato la sala del Meliá Milano nei due giorni della manifestazione. Palpabile la soddisfazione degli espositori che sono riusciti a presentare i propri prodotti ad agenti interessati a venderli e a promuoverli. Il successo della manifestazione nasce anche dal desideri di incontro del mercato turistico. Proprio in una stagione che sembra quella della ripresa definitiva del turismo. "Siamo molto soddisfatti della riuscita dell'evento - ha affermato Daniela Battaglioni ceo del Gruppo Travel -. E posso anticipare che siamo già in pista per l'organizzazione del prossimo Tove 2024". Guarda la Media Gallery Foto del Travel Open Village Party che si è svolto ieri sera presso Maison Milano. [gallery ids="439397,439394,439391,439398,439392,439393,439395,439396,439400,439401,439402,439403"] [post_title] => Grande successo per il Tove. Più di 300 agenzie nei due giorni di evento [post_date] => 2023-02-14T10:44:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676371482000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439357 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aerolíneas Argentinas conferma l'incremento del numero delle frequenze tra Roma e Buenos Aires: dal prossimo 15 aprile sono previste quattro frequenze settimanali con partenza da Fiumicino il lunedì, mercoledì, il venerdì e il sabato alle 19.15 con arrivo a Buenos Aires alle 4.40, favorendo le coincidenze con i voli in partenza dalla capitale argentina verso le principali destinazioni turistiche. Inoltre a partire dal 9 luglio e per tutto il 2023 le frequenze settimanali passeranno a cinque, il lunedì, mercoledì, venerdì, il sabato e la domenica. “L’aumento dei voli tra Roma e Buenos Aires ci rende orgogliosi - ha dichiarato Claudio Neri, country general manager di Aerolíneas Argentinas - e riflette l’ottimo andamento registrato nei mesi scorsi. La rotta tra Roma e Buenos Aires è fondamentale per continuare ad ampliare l'offerta per il turismo ricettivo in Argentina, di primaria importanza per lo sviluppo economico di tutto il settore turistico". “Accogliamo con grande piacere l’aumento delle frequenze del volo su Buenos Aires - ha aggiunto Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma -. Aerolineas Argentinas è un partner di lungo corso di Aeroporti di Roma e l’Argentina, Paese storicamente legato all’Italia, trova nella connettività diretta con Roma, il primo elemento di unione sociale, culturale ed economico tra due nazionalità così vicine”. [post_title] => Aerolineas Argentinas conferma il potenziamento di capacità sulla Roma-Buenos Aires [post_date] => 2023-02-14T10:35:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676370903000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439310 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In uno scenario che non incentiva la ripresa del turismo verso l’Est Europa, la Moldova si mostra resiliente e presenta in BIT la sua offerta turistica che punta su proposte slow&green, turismo del vino, e le esperienze legate al patrimonio culturale, artigianato e folklore, che vengono proposte in modo coinvolgente ai visitatori. Allo stand moldavo, Natalia Turcanu - Tourism Industry and Marketing Manager del Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity Project, finanziato con fondi USAID, ha spiegato cosa è stato fatto per rilanciare la destinazione, collaborando con il settore privato attraverso il principale partner ANTRIM, l’associazione nazionale dei tour operator incoming. USAID, il partner strategico del settore turistico in Moldova, da cinque anni sostiene la promozione del Paese come destinazione turistica nel mercato italiano. Presenti allo stand Moldova alla BIT, realizzato grazie al sostegno del progetto USAID EDGE Buy-In Moldova Competitiveness Transition Activity (MCTA), le DMC Moldova To Visit, Tatrabis, Visit Moldova e Ways Travel che hanno incontrato operatori e viaggiatori, ritrovando l’interesse che aveva fatto incrementare gli arrivi dall’Italia a doppia cifra percentuale fino al 2020, quando la pandemia aveva bloccato tutti i viaggi. “Negli ultimi tre anni - dichiara Natalia Turcanu - abbiamo investito molte risorse per aumentare la capacità ricettiva con l’inaugurazione della rete di 40 bed&breakfast nelle aree rurali, migliorare la qualità dell’offerta con formazione e investimenti, abbiamo creato nuovi percorsi ciclabili e cammini, incrementando l’offerta di turismo attivo e naturalistico, che comprende anche soft trekking, kayak, arrampicata, SUP e birdwatching. Sul sito moldova.travel si possono trovare tutte le proposte organizzate per itinerari nella Moldova centrale, verso sud nella regione autonoma della Gagauzia, a nord verso Vadul-Rascov e Socola. Senza dimenticare il sito naturalistico-archeologico di Orheiul Vechi (candidato Unesco) con le antiche vestigia medievali, i villaggi tradizionali e i monasteri rupestri. Siamo orgogliosi di presentare il calendario eventi “Tree of Life” 2023 che celebra la cultura e il vino della Moldova con 40 iniziative su temi diversi che si svolgono durante tutto l’anno. Ora che i collegamenti aerei sono ripresi, siamo pronti ad accogliere nuovamente i visitatori italiani”. Eventi Il calendario eventi Tree of Life 2023 di ANTRIM, in distribuzione allo stand offre un programma con 15 manifestazioni dedicate al vino, 15 eventi culturali, 9 iniziative dedicate al folklore e alle tradizioni, e una maratona. Eventi per tutti i gusti che si svolgono durante tutto l’anno nella capitale Chişinău e in molte alte località. Uno strumento utile per gli operatori e i viaggiatori che vogliono unire la visita del paese a un evento tematico, come DescOpera, il festival di musica classica all’aperto che si svolge il terzo weekend di giugno nel bucolico paesaggio di Orheiul Vechi, e il National Wine Day, il più grande evento dedicato al vino del paese che si svolge il primo weekend di ottobre. Turismo del vino Il focus dell’offerta è sull’enogastronomia e in particolare sulle Strada del vino Iter Vitis, riconosciuta Itinerario culturale del Consiglio d’Europa. La Moldova è uno dei maggiori produttori mondiali di vino e una delle destinazioni internazionali del turismo del vino, con oltre 40 cantine attrezzate per accogliere turisti con servizi ed esperienze di alto livello. Famose sono le incredibili cantine sotterranee di Cricova e Milestii Mici, uniche al mondo, che si sviluppano per decine di km sottoterra. Chi preferisce le cantine in stile tradizionale può visitare i celebri Chateau Purcari e Castel Mimì, dimore storiche e aziende vitivinicole tra le più antiche dell’Est Europa, fondate a fine Ottocento, e la più moderna Chateau Vartely, che offrono ristoranti, alloggi, piscina e spa per trattamenti a base di vino. Collegamenti aerei Tanti i voli diretti (durata 2 ore) in partenza dai principali aeroporti italiani, con Air Moldova, WizzAir e FlyOne che volano da Milano, Verona, Venezia, Bologna, Parma e Roma. [post_title] => La Moldova rilancia la sua offerta sul mercato italiano [post_date] => 2023-02-14T10:30:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676370616000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439338 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Jordanian punta dritto sull'estate italiana: "Attendiamo un vero e proprio balzo in avanti della domanda per la Giordania - afferma Ramzi Zawaideh, area manager Italy & Malta della compagnia aerea -, l'advance booking attuale dall'Italia è molto positivo. L'operativo prevede che gli attuali cinque voli settimanali sulla Roma-Amman salgano a sei dal prossimo aprile; sulla rotta da Milano Malpensa, inaugurata lo scorso anno, manteniamo le tre frequenze alla settimana, ma nel picco estivo potrebbero aumentare". La compagnia conferma una vicinanza molto stretta con gli operatori italiani, garantendo loro "massima flessibilità in risposta alle diverse esigenze della clientela, anche sul fronte corporate ed incentive". Positivi i risultati dal mercato Italia, "con load factor medi compresi tra l'80 e l'85%" mentre per l'anno in corso si punta "a superare, a livello globale, i numeri del 2019". Non mancano infine i progetti di espansione del network internazionale "con particolare attenzione verso gli Stati Uniti, dove potrebbe aprire la quarta destinazione - al fianco di quelle già attive su Chicago, New York e Detroit - già nel 2023; e questo anche in considerazione del parallelo piano di rinnovo della flotta: 20 nuovi aeromobili circa a partire dal 2024 con le consegne che termineranno nell'arco dei prossimi cinque anni, la maggior parte A320neo ma anche Embraer destinati ai collegamenti regionali in Medio Oriente e Boeing 787 per il lungo raggio". [post_title] => Royal Jordanian: "Balzo in avanti della domanda. Advance booking positivo dall'Italia" [post_date] => 2023-02-14T10:00:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676368854000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439187 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439190" align="alignleft" width="300"] Il deserto del Mangystau[/caption] Quattro viaggi in partenza tra aprile e maggio, all’insegna della cultura e della scoperta. Kel 12 mette a scaffale altrettante proposte inusuali per viaggiare in destinazioni mai visitate prima, ma non necessariamente dall'altra parte del mondo. L'Antica Tracia è quindi protagonista di un itinerario che si snoda fra Bulgaria Grecia e Turchia. Un'area che è stata culla del misterioso regno dei Traci, dove sono giunti greci, persiani, macedoni, romani, bizantini e ottomani. Il tour tocca due nazioni e comprende la visita di ben sette patrimoni Unesco. L'itinerario è di 11 giorni, minimo dieci, massimo 16 partecipanti. Partenze 6 aprile e 25 maggio, da euro 2.880. Bazar Madrase e storie dell’antica Sogdiana è invece il tema di un viaggio che tocca Uzbekistan e Tagikistan. L’Asia Centrale è stata per secoli dimenticata dallo sviluppo e dalle cronache mondiali: mausolei silenziosi, moschee finemente decorate, i bazar con i loro odori di spezie, i sorrisi e i vestiti colorati della gente... Il cuore del continente più grande del mondo è qui, è vivo e ci riporta subito nella leggenda: lungo la via della Seta e, prima ancora, sulle orme di Alessandro Magno. Tour di 13 giorni, minimo otto massimo 16 partecipanti. Partenze 19 aprile e 22 maggio, da euro 3.600. Il pacchetto Spedizione nel deserto del Mangystau riguarda poi il Kazakistan. Si tratta di un viaggio in fuoristrada in un'area che si estende a est del mar Caspio nel parte sud-occidentale del Paese: un labirinto di gole, di bianche formazioni rocciose, di moschee sotterranee e di antiche necropoli. In passato attraverso queste terre deserte correva una diramazione della via della Seta. Spedizione in 4x4, nove giorni in hotel, yurta e tenda. Minimo otto massimo 12 partecipanti. Partenze 20 e 27 maggio, da euro 3.050. Infine il Sacro e il bello, da Gerusalemme a Petra si presenta come un'indagine colta sul rapporto fra trascendenza ed estetica. Nella cosiddetta terra Santa, tra Israele e Giordania, il millenario sodalizio tra materia e spiritualità si rinnova senza fine permeando tutto. Il sacro e il bello diventano definizione precisa di quei rapporti tra religioni e arte che si sono tessuti nei secoli, dando vita a forme architettoniche diventate patrimonio dell’intera umanità. Ancora oggi l’Oriente e l’Occidente, anche quello più laicizzato, trovano qui il modo per stupirsi di un connubio forse irripetibile. Tour di 12 giorni, minimo 10, massimo 16 partecipanti. Partenza 17 maggio, da euro 5.150. [post_title] => Kel 12: proposte inusuali per viaggi inediti senza andare dall'altra parte del mondo [post_date] => 2023-02-14T09:40:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676367656000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439326 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oggi in BIT verranno analizzati i dati del turismo LGBTQ+, con il contributo di AITGL e del Master in Economia e Management del turismo dell’Università Bocconi, mentre RINA illustrerà la metodologia del protocollo Queer Vadis per l’accoglienza di questo target di mercato. Dalle 10.30 alle 11.30, nella sala Coral 2, l’Università Bocconi, RINA e AITGL (Ente italiano turismo LGBTQ+) daranno un quadro relativo a questo segmento in arrivo dai Paesi esteri verso l’Italia, in conseguenza della grande visibilità che sta vivendo il nostro Paese dopo la 39° Convention Globale IGLTA di Milano e con la grande voglia di viaggiare che sta coinvolgendo questo target. La Convention in Italia è stata la più grande Convention IGLTA di tutti i tempi al di fuori degli Stati Uniti, con 555 delegati e 42 Paesi rappresentati nel mondo riuniti nel più grande evento B2B educativo e di networking al mondo sul turismo LGBTQ+. Secondo il report stilato dalla stessa IGLTA le attività promozionali della Convention Globale hanno generato quasi 4 milioni di impression per gli sponsor che vi hanno aderito. Il turismo LGBTQ+ in Italia “Il 2022 è stato, come per tutto il comparto, un anno molto positivo, nonostante l’assenza di alcuni Paesi stranieri tra i flussi in arrivo in Italia – afferma Alessio Virgili, presidente AITGL – abbiamo registrato circa 4 milioni di turisti stranieri LGBTQ+ su un totale di 56 milioni di turisti internazionali in arrivo in Italia nel 2022”. Questo target ha generato "un fatturato incoming pari a 8,7 miliardi di euro – afferma Virgili - sul totale di spesa di 33,4 miliardi dei turisti stranieri in Italia secondo quanto riportato da Bankitalia-Coldiretti”. Nel 2022 la vacanza del turista LGBTQ+ in Italia ha avuto una durata media di 10 giorni con una spesa pro capite di 2.227 euro escludendo i costi relativi ai trasporti per raggiungere l’Italia. Il Protocollo Queer Vadis “Si conferma un mercato profittevole su cui la gran parte delle istituzioni e delle imprese dovrebbe puntare se poi consideriamo anche il giro d’affari riferito all’outgoing” commenta Virgili. Per questo motivo viene ritenuto importante lo sviluppo del Protocollo Queer Vadis, una certificazione di capacità di accoglienza di questo prezioso mercato internazionale attuata attraverso l’organismo super partes RINA e ampiamente riconosciuta nel mondo, soprattutto in un momento in cui la sostenibilità economica e sociale ha un peso imprescindibile in Europa. [post_title] => Turismo LGBTQ+: come cambia l’incoming dopo la Convention IGLTA 2022 [post_date] => 2023-02-14T09:00:31+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676365231000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439315 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ormai il ministro del turismo Daniela Santanchè ripete sempre lo stesso spartito. L'Italia è il paese più bello del mondo, in Italia si mangia bene, il made in Italy è terzo marchio del mondo e così via. Che sono cose abbastanza vere, ma non possiamo sentircele dire sempre. Comunque in occasione dell'apertura della Bit il ministro ha voluto aggiungere due argomenti nuovi. Il primo è la vendita. Nel senso che l'Italia non riesce a vedersi bene. "È per questo stiamo studiando nuove strategie che possano incidere fortemente nei mercati esteri". In attesa di queste strategie la Santanchè se l'è presa con la Francia (come del resto ha fatto anche il presidente del consiglio). In poche parole ha sostenuto che i paesi vicini all'Italia, anche se hanno meno da offrire si vendono meglio. E questo fa la differenza da colmare. E infine ha fatto un parralelo fra Trenitalia e Tgv. "Ho voluto sperimentare il Milano - Parigi si Trenitalia. Ed è stata un'esperienza eccezionale. Sono stata benissimo, ho mangiato bene, ho viaggiato in grande comfort. Al ritorno ho preso il Tgv (e qui ha fatto una smorfia quasi di dolore) e posso dire che il Tgv deve imparare molto da Trenitalia ". [post_title] => Santanchè : "Il Tgv deve imparare molto da Trenitalia" [post_date] => 2023-02-13T12:36:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676291774000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439304 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => GNV annuncia, in occasione della BIT di Milano, la promozione di San Valentino: a coloro che prenotano un biglietto tra martedì 14 e venerdì 17 febbraio verrà riconosciuto uno sconto fino al 40%. La promozione è valida per i viaggi in programma da febbraio fino a settembre 2023 su tutti i collegamenti operati dalla Compagnia. La giornata degli innamorati sarà quindi il primo di 4 giorni di sconti fino al 40% offerti da GNV, una promo che consente ai passeggeri di partire per l’estate ad un prezzo vantaggioso programmando con anticipo il proprio viaggio in traghetto. Tra le linee alle quali potrà essere applicato lo sconto sono comprese quelle del mercato italiano per la destinazione Sardegna dove la compagnia opera con le tratte da Civitavecchia e Genova verso Olbia ma anche sulla Genova-Torres; in Sicilia con i collegamenti da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese, con un’offerta che consente di collegare l’isola ai porti più importanti dell’arco tirrenico. Rientrano nella promozione anche le altre destinazioni della Compagnia il Marocco dove sono posizionate navi da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti Genova-Tangeri, Civitavecchia-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri, Sète-Nador e Almeria-Nador; l’Albania con la linea Bari-Durazzo; infine la Tunisia con le partenze dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi. Saranno escluse dalla promozione le linee per le Baleari che, per viaggi fino a settembre, nelle stesse giornate (da martedì 14 a venerdì 17 febbraio) godranno di una promozione dedicata: i primi 5.000 posti saranno prenotabili con tariffe agevolare, a partire da €30,90. [post_title] => GNV lancia la promozione per San Valentino: fino al 40% di sconto sulle prenotazioni [post_date] => 2023-02-13T12:00:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676289640000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "grande successo per il tove" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":26,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4028,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il miglior modo per far vivere ai turisti una vacanza immersiva nel territorio, gli alberghi diffusi fanno trasformano i turisti in veri e propri abitanti del borgo- afferma Giancarlo Dall'Ara presidente associazione nazionale alberghi diffusi - in italia ci sono 250 alberghi diffusi, si prevede entro i prossimi anni che diventino almeno 350, all'estero sono piu di 50 gli alberghi diffusi. Un modello che ispira fortemente alla creazione di nuovi resort».\r

\r

Gli aberghi diffusi rappresentano una speranza e una rinascita di piccoli borghi che ormai vanno incontro alla disabitazione, problema che in italia inizia a preoccupare.\r

\r

Il riimpiego e la ristrutturazione di ruderi e case abbandonate permette di riprendere una localita dimenticata ma soprattutto fare tesoro della cultura antica che esse racchiude.\r

\r

Continua Dall'Ara «Da 12 anni che esistono questi alberghi, possiamo vedere come l'espansione di questi sia inevitabile,dall'italia che è stata la prima si è diramato questo modello in tutto il mondo, dall'europa centrale all'estremo oriente come korea e Giappone»\r

\r

Si è parlato pure di un inizio in africa, per esattezza in Ruwanda, che dopo tutti i tumulti ha bisogno di una riabilitazione, espandendo cosi gli alberghi diffusi in tre continenti.\r

\r

Ha parlato anche Jeremy Ghering gestore dell'albergo diffuso di Corippo, nel canton ticino un piccolo borgo che nel giro di un secolo ha visto i propri abitanti passare da piu di 300 a 7 negli ultimi anni. Una grande ripresa per un comune di cui si pensava solo rimanesse solo una lenta sparizione.\r

\r

Per il sol levante ha parlato Hasegawa Akinori, direttore della associazione “I Borghi più belli del Giappone\". A Yakage un borgo storico vicino Osaka, si presenta una struttura risalente al 1600 in legno.\r

\r

Una tradizione che a noi occidentali interessa non poco, infatti i visitatori ricevuti fino ad ora contano 36 paesi diversi di provenienza. Nei prossimi 4 anni è prevista la rimessa di altre 3 strutture simili sempre nel borgo di Yakage.\r

\r

Il fatto che si stia in un borgo potrebbe far storcere il naso a chi magari è abituato ad un comfort maggiore, in questi casi ci sono anche alberghi diffusi di lusso, come Castello dal Pozzo, in localita di Arona, è un castello tudoriano 5 stelle lusso, freauentato nel 20^ secolo dalla borghesia europea, e che nel corso del tempo ha mantenuto quell'aria romantica ormai passata.\r

\r

L'idea degli alberghi diffusi apre porte a luoghi ormai dimenticati e abbandonati, un modello che preserva e sviluppa l'ambiente circostante ma soprattutto che racchiude immense tradizioni che col passare del tempo si sarebbero inevitabilmente dimenticate.\r

\r

","post_title":"Alberghi diffusi: albergatori ma soprattutto custodi della memoria","post_date":"2023-02-14T10:50:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676371838000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439364","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

La quinta edizione del Travel Open Village Evolution si è conclusa con un'affluenza record di agenzie di viaggio. Più di 300 adv hanno affollato la sala del Meliá Milano nei due giorni della manifestazione. \r

\r

Palpabile la soddisfazione degli espositori che sono riusciti a presentare i propri prodotti ad agenti interessati a venderli e a promuoverli.\r

\r

Il successo della manifestazione nasce anche dal desideri di incontro del mercato turistico. Proprio in una stagione che sembra quella della ripresa definitiva del turismo. \r

\r

\"Siamo molto soddisfatti della riuscita dell'evento - ha affermato Daniela Battaglioni ceo del Gruppo Travel -. E posso anticipare che siamo già in pista per l'organizzazione del prossimo Tove 2024\".\r

\r

Guarda la Media Gallery\r

\r

Foto del Travel Open Village Party che si è svolto ieri sera presso Maison Milano. \r

\r

[gallery ids=\"439397,439394,439391,439398,439392,439393,439395,439396,439400,439401,439402,439403\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Grande successo per il Tove. Più di 300 agenzie nei due giorni di evento","post_date":"2023-02-14T10:44:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1676371482000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aerolíneas Argentinas conferma l'incremento del numero delle frequenze tra Roma e Buenos Aires: dal prossimo 15 aprile sono previste quattro frequenze settimanali con partenza da Fiumicino il lunedì, mercoledì, il venerdì e il sabato alle 19.15 con arrivo a Buenos Aires alle 4.40, favorendo le coincidenze con i voli in partenza dalla capitale argentina verso le principali destinazioni turistiche.\r

\r

Inoltre a partire dal 9 luglio e per tutto il 2023 le frequenze settimanali passeranno a cinque, il lunedì, mercoledì, venerdì, il sabato e la domenica. \r

\r

“L’aumento dei voli tra Roma e Buenos Aires ci rende orgogliosi - ha dichiarato Claudio Neri, country general manager di Aerolíneas Argentinas - e riflette l’ottimo andamento registrato nei mesi scorsi. La rotta tra Roma e Buenos Aires è fondamentale per continuare ad ampliare l'offerta per il turismo ricettivo in Argentina, di primaria importanza per lo sviluppo economico di tutto il settore turistico\".\r

\r

“Accogliamo con grande piacere l’aumento delle frequenze del volo su Buenos Aires - ha aggiunto Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma -. Aerolineas Argentinas è un partner di lungo corso di Aeroporti di Roma e l’Argentina, Paese storicamente legato all’Italia, trova nella connettività diretta con Roma, il primo elemento di unione sociale, culturale ed economico tra due nazionalità così vicine”.","post_title":"Aerolineas Argentinas conferma il potenziamento di capacità sulla Roma-Buenos Aires","post_date":"2023-02-14T10:35:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676370903000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439310","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In uno scenario che non incentiva la ripresa del turismo verso l’Est Europa, la Moldova si mostra resiliente e presenta in BIT la sua offerta turistica che punta su proposte slow&green, turismo del vino, e le esperienze legate al patrimonio culturale, artigianato e folklore, che vengono proposte in modo coinvolgente ai visitatori. Allo stand moldavo, Natalia Turcanu - Tourism Industry and Marketing Manager del Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity Project, finanziato con fondi USAID, ha spiegato cosa è stato fatto per rilanciare la destinazione, collaborando con il settore privato attraverso il principale partner ANTRIM, l’associazione nazionale dei tour operator incoming.\r

\r

USAID, il partner strategico del settore turistico in Moldova, da cinque anni sostiene la promozione del Paese come destinazione turistica nel mercato italiano. Presenti allo stand Moldova alla BIT, realizzato grazie al sostegno del progetto USAID EDGE Buy-In Moldova Competitiveness Transition Activity (MCTA), le DMC Moldova To Visit, Tatrabis, Visit Moldova e Ways Travel che hanno incontrato operatori e viaggiatori, ritrovando l’interesse che aveva fatto incrementare gli arrivi dall’Italia a doppia cifra percentuale fino al 2020, quando la pandemia aveva bloccato tutti i viaggi.\r

\r

“Negli ultimi tre anni - dichiara Natalia Turcanu - abbiamo investito molte risorse per aumentare la capacità ricettiva con l’inaugurazione della rete di 40 bed&breakfast nelle aree rurali, migliorare la qualità dell’offerta con formazione e investimenti, abbiamo creato nuovi percorsi ciclabili e cammini, incrementando l’offerta di turismo attivo e naturalistico, che comprende anche soft trekking, kayak, arrampicata, SUP e birdwatching. Sul sito moldova.travel si possono trovare tutte le proposte organizzate per itinerari nella Moldova centrale, verso sud nella regione autonoma della Gagauzia, a nord verso Vadul-Rascov e Socola. Senza dimenticare il sito naturalistico-archeologico di Orheiul Vechi (candidato Unesco) con le antiche vestigia medievali, i villaggi tradizionali e i monasteri rupestri. Siamo orgogliosi di presentare il calendario eventi “Tree of Life” 2023 che celebra la cultura e il vino della Moldova con 40 iniziative su temi diversi che si svolgono durante tutto l’anno. Ora che i collegamenti aerei sono ripresi, siamo pronti ad accogliere nuovamente i visitatori italiani”.\r

\r

Eventi\r

\r

Il calendario eventi Tree of Life 2023 di ANTRIM, in distribuzione allo stand offre un programma con 15 manifestazioni dedicate al vino, 15 eventi culturali, 9 iniziative dedicate al folklore e alle tradizioni, e una maratona. Eventi per tutti i gusti che si svolgono durante tutto l’anno nella capitale Chişinău e in molte alte località. Uno strumento utile per gli operatori e i viaggiatori che vogliono unire la visita del paese a un evento tematico, come DescOpera, il festival di musica classica all’aperto che si svolge il terzo weekend di giugno nel bucolico paesaggio di Orheiul Vechi, e il National Wine Day, il più grande evento dedicato al vino del paese che si svolge il primo weekend di ottobre.\r

\r

Turismo del vino\r

\r

Il focus dell’offerta è sull’enogastronomia e in particolare sulle Strada del vino Iter Vitis, riconosciuta Itinerario culturale del Consiglio d’Europa. La Moldova è uno dei maggiori produttori mondiali di vino e una delle destinazioni internazionali del turismo del vino, con oltre 40 cantine attrezzate per accogliere turisti con servizi ed esperienze di alto livello. Famose sono le incredibili cantine sotterranee di Cricova e Milestii Mici, uniche al mondo, che si sviluppano per decine di km sottoterra. Chi preferisce le cantine in stile tradizionale può visitare i celebri Chateau Purcari e Castel Mimì, dimore storiche e aziende vitivinicole tra le più antiche dell’Est Europa, fondate a fine Ottocento, e la più moderna Chateau Vartely, che offrono ristoranti, alloggi, piscina e spa per trattamenti a base di vino.\r

\r

Collegamenti aerei\r

\r

Tanti i voli diretti (durata 2 ore) in partenza dai principali aeroporti italiani, con Air Moldova, WizzAir e FlyOne che volano da Milano, Verona, Venezia, Bologna, Parma e Roma.","post_title":"La Moldova rilancia la sua offerta sul mercato italiano","post_date":"2023-02-14T10:30:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676370616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439338","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Jordanian punta dritto sull'estate italiana: \"Attendiamo un vero e proprio balzo in avanti della domanda per la Giordania - afferma Ramzi Zawaideh, area manager Italy & Malta della compagnia aerea -, l'advance booking attuale dall'Italia è molto positivo. L'operativo prevede che gli attuali cinque voli settimanali sulla Roma-Amman salgano a sei dal prossimo aprile; sulla rotta da Milano Malpensa, inaugurata lo scorso anno, manteniamo le tre frequenze alla settimana, ma nel picco estivo potrebbero aumentare\". \r

\r

La compagnia conferma una vicinanza molto stretta con gli operatori italiani, garantendo loro \"massima flessibilità in risposta alle diverse esigenze della clientela, anche sul fronte corporate ed incentive\".\r

\r

Positivi i risultati dal mercato Italia, \"con load factor medi compresi tra l'80 e l'85%\" mentre per l'anno in corso si punta \"a superare, a livello globale, i numeri del 2019\".\r

\r

Non mancano infine i progetti di espansione del network internazionale \"con particolare attenzione verso gli Stati Uniti, dove potrebbe aprire la quarta destinazione - al fianco di quelle già attive su Chicago, New York e Detroit - già nel 2023; e questo anche in considerazione del parallelo piano di rinnovo della flotta: 20 nuovi aeromobili circa a partire dal 2024 con le consegne che termineranno nell'arco dei prossimi cinque anni, la maggior parte A320neo ma anche Embraer destinati ai collegamenti regionali in Medio Oriente e Boeing 787 per il lungo raggio\".","post_title":"Royal Jordanian: \"Balzo in avanti della domanda. Advance booking positivo dall'Italia\"","post_date":"2023-02-14T10:00:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676368854000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439190\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il deserto del Mangystau[/caption]\r

\r

Quattro viaggi in partenza tra aprile e maggio, all’insegna della cultura e della scoperta. Kel 12 mette a scaffale altrettante proposte inusuali per viaggiare in destinazioni mai visitate prima, ma non necessariamente dall'altra parte del mondo.\r

L'Antica Tracia è quindi protagonista di un itinerario che si snoda fra Bulgaria Grecia e Turchia. Un'area che è stata culla del misterioso regno dei Traci, dove sono giunti greci, persiani, macedoni, romani, bizantini e ottomani. Il tour tocca due nazioni e comprende la visita di ben sette patrimoni Unesco. L'itinerario è di 11 giorni, minimo dieci, massimo 16 partecipanti. Partenze 6 aprile e 25 maggio, da euro 2.880.\r

\r

Bazar Madrase e storie dell’antica Sogdiana è invece il tema di un viaggio che tocca Uzbekistan e Tagikistan. L’Asia Centrale è stata per secoli dimenticata dallo sviluppo e dalle cronache mondiali: mausolei silenziosi, moschee finemente decorate, i bazar con i loro odori di spezie, i sorrisi e i vestiti colorati della gente... Il cuore del continente più grande del mondo è qui, è vivo e ci riporta subito nella leggenda: lungo la via della Seta e, prima ancora, sulle orme di Alessandro Magno. Tour di 13 giorni, minimo otto massimo 16 partecipanti. Partenze 19 aprile e 22 maggio, da euro 3.600.\r

\r

Il pacchetto Spedizione nel deserto del Mangystau riguarda poi il Kazakistan. Si tratta di un viaggio in fuoristrada in un'area che si estende a est del mar Caspio nel parte sud-occidentale del Paese: un labirinto di gole, di bianche formazioni rocciose, di moschee sotterranee e di antiche necropoli. In passato attraverso queste terre deserte correva una diramazione della via della Seta. Spedizione in 4x4, nove giorni in hotel, yurta e tenda. Minimo otto massimo 12 partecipanti. Partenze 20 e 27 maggio, da euro 3.050.\r

\r

Infine il Sacro e il bello, da Gerusalemme a Petra si presenta come un'indagine colta sul rapporto fra trascendenza ed estetica. Nella cosiddetta terra Santa, tra Israele e Giordania, il millenario sodalizio tra materia e spiritualità si rinnova senza fine permeando tutto. Il sacro e il bello diventano definizione precisa di quei rapporti tra religioni e arte che si sono tessuti nei secoli, dando vita a forme architettoniche diventate patrimonio dell’intera umanità. Ancora oggi l’Oriente e l’Occidente, anche quello più laicizzato, trovano qui il modo per stupirsi di un connubio forse irripetibile. Tour di 12 giorni, minimo 10, massimo 16 partecipanti. Partenza 17 maggio, da euro 5.150.\r

\r

","post_title":"Kel 12: proposte inusuali per viaggi inediti senza andare dall'altra parte del mondo","post_date":"2023-02-14T09:40:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676367656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oggi in BIT verranno analizzati i dati del turismo LGBTQ+, con il contributo di AITGL e del Master in Economia e Management del turismo dell’Università Bocconi, mentre RINA illustrerà la metodologia del protocollo Queer Vadis per l’accoglienza di questo target di mercato.\r

\r

Dalle 10.30 alle 11.30, nella sala Coral 2, l’Università Bocconi, RINA e AITGL (Ente italiano turismo LGBTQ+) daranno un quadro relativo a questo segmento in arrivo dai Paesi esteri verso l’Italia, in conseguenza della grande visibilità che sta vivendo il nostro Paese dopo la 39° Convention Globale IGLTA di Milano e con la grande voglia di viaggiare che sta coinvolgendo questo target.\r

\r

La Convention in Italia è stata la più grande Convention IGLTA di tutti i tempi al di fuori degli Stati Uniti, con 555 delegati e 42 Paesi rappresentati nel mondo riuniti nel più grande evento B2B educativo e di networking al mondo sul turismo LGBTQ+. Secondo il report stilato dalla stessa IGLTA le attività promozionali della Convention Globale hanno generato quasi 4 milioni di impression per gli sponsor che vi hanno aderito.\r

\r

Il turismo LGBTQ+ in Italia\r

\r

“Il 2022 è stato, come per tutto il comparto, un anno molto positivo, nonostante l’assenza di alcuni Paesi stranieri tra i flussi in arrivo in Italia – afferma Alessio Virgili, presidente AITGL – abbiamo registrato circa 4 milioni di turisti stranieri LGBTQ+ su un totale di 56 milioni di turisti internazionali in arrivo in Italia nel 2022”. Questo target ha generato \"un fatturato incoming pari a 8,7 miliardi di euro – afferma Virgili - sul totale di spesa di 33,4 miliardi dei turisti stranieri in Italia secondo quanto riportato da Bankitalia-Coldiretti”.\r

\r

Nel 2022 la vacanza del turista LGBTQ+ in Italia ha avuto una durata media di 10 giorni con una spesa pro capite di 2.227 euro escludendo i costi relativi ai trasporti per raggiungere l’Italia.\r

\r

Il Protocollo Queer Vadis\r

\r

“Si conferma un mercato profittevole su cui la gran parte delle istituzioni e delle imprese dovrebbe puntare se poi consideriamo anche il giro d’affari riferito all’outgoing” commenta Virgili. Per questo motivo viene ritenuto importante lo sviluppo del Protocollo Queer Vadis, una certificazione di capacità di accoglienza di questo prezioso mercato internazionale attuata attraverso l’organismo super partes RINA e ampiamente riconosciuta nel mondo, soprattutto in un momento in cui la sostenibilità economica e sociale ha un peso imprescindibile in Europa.","post_title":"Turismo LGBTQ+: come cambia l’incoming dopo la Convention IGLTA 2022","post_date":"2023-02-14T09:00:31+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1676365231000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439315","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ormai il ministro del turismo Daniela Santanchè ripete sempre lo stesso spartito. L'Italia è il paese più bello del mondo, in Italia si mangia bene, il made in Italy è terzo marchio del mondo e così via. Che sono cose abbastanza vere, ma non possiamo sentircele dire sempre. \r

\r

Comunque in occasione dell'apertura della Bit il ministro ha voluto aggiungere due argomenti nuovi. \r

\r

Il primo è la vendita. Nel senso che l'Italia non riesce a vedersi bene. \"È per questo stiamo studiando nuove strategie che possano incidere fortemente nei mercati esteri\".\r

\r

In attesa di queste strategie la Santanchè se l'è presa con la Francia (come del resto ha fatto anche il presidente del consiglio). In poche parole ha sostenuto che i paesi vicini all'Italia, anche se hanno meno da offrire si vendono meglio. E questo fa la differenza da colmare.\r

\r

E infine ha fatto un parralelo fra Trenitalia e Tgv. \r

\r

\"Ho voluto sperimentare il Milano - Parigi si Trenitalia. Ed è stata un'esperienza eccezionale. Sono stata benissimo, ho mangiato bene, ho viaggiato in grande comfort. Al ritorno ho preso il Tgv (e qui ha fatto una smorfia quasi di dolore) e posso dire che il Tgv deve imparare molto da Trenitalia \". ","post_title":"Santanchè : \"Il Tgv deve imparare molto da Trenitalia\"","post_date":"2023-02-13T12:36:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676291774000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439304","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"GNV annuncia, in occasione della BIT di Milano, la promozione di San Valentino: a coloro che prenotano un biglietto tra martedì 14 e venerdì 17 febbraio verrà riconosciuto uno sconto fino al 40%. La promozione è valida per i viaggi in programma da febbraio fino a settembre 2023 su tutti i collegamenti operati dalla Compagnia. La giornata degli innamorati sarà quindi il primo di 4 giorni di sconti fino al 40% offerti da GNV, una promo che consente ai passeggeri di partire per l’estate ad un prezzo vantaggioso programmando con anticipo il proprio viaggio in traghetto.\r

Tra le linee alle quali potrà essere applicato lo sconto sono comprese quelle del mercato italiano per la destinazione Sardegna dove la compagnia opera con le tratte da Civitavecchia e Genova verso Olbia ma anche sulla Genova-Torres; in Sicilia con i collegamenti da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese, con un’offerta che consente di collegare l’isola ai porti più importanti dell’arco tirrenico. Rientrano nella promozione anche le altre destinazioni della Compagnia il Marocco dove sono posizionate navi da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti Genova-Tangeri, Civitavecchia-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri, Sète-Nador e Almeria-Nador; l’Albania con la linea Bari-Durazzo; infine la Tunisia con le partenze dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi.\r

Saranno escluse dalla promozione le linee per le Baleari che, per viaggi fino a settembre, nelle stesse giornate (da martedì 14 a venerdì 17 febbraio) godranno di una promozione dedicata: i primi 5.000 posti saranno prenotabili con tariffe agevolare, a partire da €30,90.\r

","post_title":"GNV lancia la promozione per San Valentino: fino al 40% di sconto sulle prenotazioni","post_date":"2023-02-13T12:00:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676289640000]}]}}