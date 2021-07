Il Governo italiano sta pensando ad un Green Pass allargato (alla francese)

Tempo di decisioni difficili anche per l’Italia. Nel nostro Paese attualmente gli immunizzati contro il Covid, ovvero le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale, sono 25 milioni, pari al 46% della popolazione sopra i 12 anni.

Ancora però mancano all’appello un grande numero tra i più giovani ma anche molti over 60. In questo panorama per dare maggiore impulso alla campagna vaccinale e spingere i più reticenti a vaccinarsi, il Governo sta pensando di applicare un Green Pass allargato, rendendolo indispensabile per assistere ad eventi sportivi o culturali, ma anche per viaggiare ed entrare in bar e ristoranti sul modello francese.

Per affrontare la questione Mario Draghi potrebbe convocare una cabina di regia già nei primi giorni della prossima settimana che affronterà anche una possibile proroga dello stato di emergenza sanitaria che scade il 31 luglio.