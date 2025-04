Genova regala la guida lonely planet ai visitatori di Euroflora In occasione di Euroflora 2025 (dal 24 aprile al 4 maggio), Genova celebra il ritorno della manifestazione florovivaistica più attesa d’Italia con un regalo pensato per chi ama scoprire, camminare, lasciarsi ispirare: la guida Lonely Planet Genova Pocket, disponibile in download gratuito dal 23 aprile per tutta la durata dell’evento, a questo link: https://www.lonelyplanetitalia.it/speciale/genova La guida accompagna i visitatori tra i tesori del capoluogo ligure: vicoli e terrazze, palazzi storici e botteghe, giardini nascosti, sapori autentici e scorci sorprendenti. È uno strumento pratico, ricco di spunti e consigli utili per vivere Genova anche in poco tempo, durante i giorni della rassegna o come invito a tornare con uno sguardo nuovo. Con la guida Genova Pocket, i visitatori potranno perdersi e ritrovarsi tra crêuza e caruggi, ammirare i palazzi dei Rolli (patrimonio Unesco), assaporare la focaccia nei mercati rionali o affacciarsi su Spianata Castelletto. La guida suggerisce itinerari storici, culturali, enogastronomici e verdi, e fornisce informazioni pratiche per vivere la città in modo autentico e accessibile. Condividi

