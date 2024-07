Genova, l’industria marittima protagonista della terza edizione dell’Economia del Mare Al via a Genova la terza edizione dell’evento l’Economia del Mare che si svolgerà giovedì 4 all’Acquario di Genova e venerdì 5 luglio sulla nave Costa Smeralda nel porto di Genova. L’evento si struttura in due giornate:

il pomeriggio del 4 luglio 2024 dalle 17.30 – 19, 30 nella sede dell’Acquario di Genova si discuterà di turismo crocieristico, asset vincente dell’economia del nostro paese con i suoi 13 milioni di passeggeri approdati nei porti italiani nel 2023 e con prospettive di ulteriore crescita quest’anno; di nautica da diporto, anch’essa reduce da un anno record per fatturato, export e occupati; della formazione delle nuove professionalità per mantenere il trend positivo. E’ rivolto al mercato b2c. Molti i relatori tra i quali: Il sindaco Marco Bucci; Piero Pellizzari, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del Porto di Genova; Marina Stella, Direttore Generale Confindustria Nautica; Alessandra Bianchi, Assessore agli Impianti ed Attività sportive, Turismo – Comune di Genova; Roberto Perocchio, Presidente Assomarinas; Annamaria La Civita, Direttore Generale Assonave, e molti altri (sotto programma). La mattina del 5 luglio dalle 10.00 sulla nave Costa Smeralda, ancorata nel porto di Genova, l’evento Economia del mare è rivolto al mercato b2b per esaminare la situazione della filiera marittima all’interno dell’attuale difficile contesto geopolitico, a partire dall’instabilità mediorientale con la crisi del Mar Rosso, ponendo particolare attenzione alla logistica delle merci. Si discuterà, inoltre, dell’impatto della tassazione europea ETS e la necessità di sburocratizzare il Codice della Navigazione. Fra i relatori: Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Alessandro Piana, Presidente ad interim Regione Liguria, Umberto Risso, Presidente Confindustria Genova; Giuseppe Berutti Bergotto, Ammiraglio di Squadra, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, Luigi Giardino, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Aus. Rich., Capo del Reparto Sicurezza della Navigazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Beniamino Maltese, Presidente Genova Trasporti Marittimi, Silvia Migliorini, Direttrice Federchimica-Assogasliquidi, Elio Ruggeri, Presidente Assocostieri, Nicola Carlone, Ammiraglio Ispettore Capo, Comandate Generale Corpo Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Luigi Merlo, Presidente Federlogistica. Condividi

