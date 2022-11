Genova, grande successo per il Travel Open Day a Palazzo Imperiale Grande successo per il Travel Open Day di Genova. Oltre 20 operatori italiani ed esteri hanno incontrato numerose agenzie genovesi e liguri all’interno di Palazzo Imperiale, una delle antiche dimore dei Rolli. Ancora una volta l’incontro tra domanda ed offerta ha visto la collaborazione del Gruppo Travel con Palazzo Imperiale e Creattivando Art & Food per un evento all’insegna della storia, della cultura, ma anche della gastronomia e dell’accoglienza locale. Dopo il work shop Raoul Bollani, responsabile di Palazzo Imperiale – Saloni delle Feste e Cristina Robello di Creattivando Art & Food hanno fatto toccare con mano a seller e buyer la storia e la cultura di Genova ai tempi di Rubens tra il 1500 e il 1600. I partecipanti al Travel Open Day di Genova hanno potuto gustare un pranzo con piatti delle ricette rinascimentali e barocche ancora oggi indicate nei menù della tipicità tradizionale. «Ancora una volta abbiamo voluto creare, grazie al supporto di due partner d’eccezione, Palazzo Imperiale e Creattivando – sottolinea Daniela Battaglioni ad del Gruppo Travel – un evento in grado di valorizzare il territorio e far conoscere a seller e buyer le potenzialità delle nostre città. Genova entusiasma sempre gli operatori che partecipano al nostro Travel Open Day per storia, cultura ed accoglienza». Quest’anno il Gruppo Travel ha riservato un desk al Comune di Genova per offrire un supporto concreto alla città che ha potuto così incontrare i protagonisti del Turismo, o meglio chi crea pacchetti e proposte ma anche chi si rapporta direttamente con i viaggiatori: un’occasione per mostrare ed evidenziare i punti di forza di Genova. L’organizzazione di un evento di questo tipo richiede molto tempo ed investimenti ma consente, grazie alla collaborazione di partner motivati e di rilievo, di raggiungere risultati importanti. Il Gruppo Travel punta proprio sulla collaborazione con gli operatori e gli Enti locali per dare un forte contributo alla valorizzazione dei territori. Da una parte Travel con i propri strumenti editoriali online e offline e dall’altra operatori, agenzie di viaggio ed Enti pubblici, per dare vita ad una rete in grado di creare eventi ed iniziative di grande respiro allo scopo di promuovere il territorio e di far toccare con mano ai buyer italiani e stranieri l’offerta di una destinazione. Nel caso di Genova, città vivace ed accogliente, il Gruppo Travel si augura che la collaborazione con i professionisti del settore, che hanno mostrato grande disponibilità, e le istituzioni possa costituire in futuro un ulteriore momento di crescita per tutta la città. Saloni delle Feste – Palazzo Imperiale ha sede nel cuore del centro storico di Genova, nei locali del secondo piano nobile di Palazzo Imperiale a pochi passi dal Porto Antico, da Palazzo Ducale e direttamente collegato, per volere della stessa famiglia Imperiale, alla Cattedrale di San Lorenzo. Saloni delle Feste – Palazzo Imperiale è un contenitore poliedrico di 850 mq. La struttura proposta da Saloni delle Feste permette una grande modularità di intervento che permette di ottenere il miglior risultato possibile in termini di accoglienza e realizzazione di qualsiasi evento. Attualmente il Palazzo ospita nel contesto di Genova per Rubens. A network in contemporanea con l’esposizione a Palazzo Ducale dedicata a Peter Paul Rubens e il suo rapporto con la città) “Rubens e aristocratiche bellezze al Palazzo Imperiale”, un viaggio attraverso i segreti della vita privata delle dame genovesi. La mostra è visitabile fino al 31 marzo 2023. All’interno di Palazzo Imperiale ha sede Creattivando Art & Food che fa vivere ai visitatori esperienze a contatto diretto con le tradizioni della cucina territoriale, partendo dalla storia di Genova e della Famiglia Imperiale.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433991 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Cina allenta le misure di prevenzione contro il Covid per i viaggiatori provenienti dall'estero: è prevista la riduzione della quarantena all'arrivo nel Paese (da dieci ad otto giorni) e viene abolito l'obbligo di identificazione e isolamento per i "contatti secondari". Il paese asiatico è l'ultima grande economia al mondo, a mantenere la cosiddetta politica 'Covid-zero' con confini che rimangono chiusi alla maggior parte dei cittadini stranieri. Secondo quanto riferito da Bloomberg, i viaggiatori in Cina dovranno trascorrere cinque giorni - rispetto agli attuali dieci - in un hotel o in una struttura di quarantena governativa, seguiti da tre giorni confinati a casa, così in una dichiarazione della Commissione sanitaria nazionale. La stessa durata ridotta verrà ora applicata anche ai contatti stretti delle persone infette (i cosiddetti "contatti secondari"), riducendo al minimo la pratica del tracciamento dei contatti. I contatti stretti ora non saranno più identificati. [post_title] => La Cina allenta le restrizioni anti-Covid per chi arriva dall'estero [post_date] => 2022-11-11T13:05:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668171932000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433972 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo per il Travel Open Day di Genova. Oltre 20 operatori italiani ed esteri hanno incontrato numerose agenzie genovesi e liguri all’interno di Palazzo Imperiale, una delle antiche dimore dei Rolli. Ancora una volta l’incontro tra domanda ed offerta ha visto la collaborazione del Gruppo Travel con Palazzo Imperiale e Creattivando Art & Food per un evento all’insegna della storia, della cultura, ma anche della gastronomia e dell’accoglienza locale. Dopo il work shop Raoul Bollani, responsabile di Palazzo Imperiale – Saloni delle Feste e Cristina Robello di Creattivando Art & Food hanno fatto toccare con mano a seller e buyer la storia e la cultura di Genova ai tempi di Rubens tra il 1500 e il 1600. I partecipanti al Travel Open Day di Genova hanno potuto gustare un pranzo con piatti delle ricette rinascimentali e barocche ancora oggi indicate nei menù della tipicità tradizionale. «Ancora una volta abbiamo voluto creare, grazie al supporto di due partner d’eccezione, Palazzo Imperiale e Creattivando – sottolinea Daniela Battaglioni ad del Gruppo Travel – un evento in grado di valorizzare il territorio e far conoscere a seller e buyer le potenzialità delle nostre città. Genova entusiasma sempre gli operatori che partecipano al nostro Travel Open Day per storia, cultura ed accoglienza». Quest’anno il Gruppo Travel ha riservato un desk al Comune di Genova per offrire un supporto concreto alla città che ha potuto così incontrare i protagonisti del Turismo, o meglio chi crea pacchetti e proposte ma anche chi si rapporta direttamente con i viaggiatori: un’occasione per mostrare ed evidenziare i punti di forza di Genova. L’organizzazione di un evento di questo tipo richiede molto tempo ed investimenti ma consente, grazie alla collaborazione di partner motivati e di rilievo, di raggiungere risultati importanti. Il Gruppo Travel punta proprio sulla collaborazione con gli operatori e gli Enti locali per dare un forte contributo alla valorizzazione dei territori. Da una parte Travel con i propri strumenti editoriali online e offline e dall’altra operatori, agenzie di viaggio ed Enti pubblici, per dare vita ad una rete in grado di creare eventi ed iniziative di grande respiro allo scopo di promuovere il territorio e di far toccare con mano ai buyer italiani e stranieri l’offerta di una destinazione. Nel caso di Genova, città vivace ed accogliente, il Gruppo Travel si augura che la collaborazione con i professionisti del settore, che hanno mostrato grande disponibilità, e le istituzioni possa costituire in futuro un ulteriore momento di crescita per tutta la città. Saloni delle Feste – Palazzo Imperiale ha sede nel cuore del centro storico di Genova, nei locali del secondo piano nobile di Palazzo Imperiale a pochi passi dal Porto Antico, da Palazzo Ducale e direttamente collegato, per volere della stessa famiglia Imperiale, alla Cattedrale di San Lorenzo. Saloni delle Feste – Palazzo Imperiale è un contenitore poliedrico di 850 mq. La struttura proposta da Saloni delle Feste permette una grande modularità di intervento che permette di ottenere il miglior risultato possibile in termini di accoglienza e realizzazione di qualsiasi evento. Attualmente il Palazzo ospita nel contesto di Genova per Rubens. A network in contemporanea con l’esposizione a Palazzo Ducale dedicata a Peter Paul Rubens e il suo rapporto con la città) “Rubens e aristocratiche bellezze al Palazzo Imperiale”, un viaggio attraverso i segreti della vita privata delle dame genovesi. La mostra è visitabile fino al 31 marzo 2023. All’interno di Palazzo Imperiale ha sede Creattivando Art & Food che fa vivere ai visitatori esperienze a contatto diretto con le tradizioni della cucina territoriale, partendo dalla storia di Genova e della Famiglia Imperiale. [post_title] => Genova, grande successo per il Travel Open Day a Palazzo Imperiale [post_date] => 2022-11-11T11:46:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668167217000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433965 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una maggiore visibilità per essere più presenti nel mondo del turismo e delle agenzie di viaggio. Global Assistance parte dai Travel Open Day autunnali (prima tappa a Genova all’interno di Palazzo Imperiale) per raggiungere capillarmente le adv. Global Assistance, detenuta da Rifin al 100%, è una compagnia assicurativa multicanale, di capitale privato italiano, costituita nel 1990. Nasce come compagnia specializzata nel turismo e assistenza e offre una gamma completa specifica per il settore turismo con prodotti individuali e collettivi, che nel corso degli anni ha sviluppato, fornendo assistenza qualificata. «Abbiamo preso il via dal turismo – spiega Mario Silla, Responsabile Area Marketing Prodotti e Nuovi Canali Global Assistance – e negli anni abbiamo affrontato il mondo dei viaggi a 360 gradi. L’obiettivo è quello di rafforzare la nostra presenza nel settore trade andando incontro alle necessità della clientela e nello specifico fornendo servizi ad hoc alle agenzie di viaggio». «Per questo abbiamo voluto partire dai Travel Open Day autunnali per incontrare le adv e rafforzare i rapporti con il trade – aggiunge Ermanno Sereni, Responsabile Sviluppo Turismo Global Assistance – andando ad incontrare le agenzie nelle diverse città». Tra i prodotti dedicati ai viaggi. Viaggi protetti Turismo (per le adv), Linee Viaggi Collettive, Linea Business (collettiva. Per viaggi di lavoro), Polizze Incoming, Giramondo (per Agenti e Broker). Per quanto concerne i Viaggi Protetti Turismo (con portale dedicato Global Portal) l’assicurazione propone 3 pacchetti. «Si tratta di strumenti al servizio degli agenti di viaggio e di conseguenza del cliente – continua Silla - L’Italia ha una minore propensione all’assicurazione ma con la pandemia la richiesta è aumentata e c’è l’esigenza da parte del cliente di richiedere una maggiore tutela. Non solo ma i servizi e le commodity offerte possono essere un’integrazione a quello che offre già il tour operator». Global Assistance è cresciuta negli ultimi due anni e ha raddoppiato il personale. «I risultati sono positivi – conclude Silla - Siamo a due terzi del piano strategico che prevede investimenti tecnologici e di personale. Siamo una compagnia di persone per le persone: questo è il nostro credo e il nostro punto di forza». [post_title] => Global Assistance, la compagnia punta sui Travel Open Day per una maggiore presenza nel trade [post_date] => 2022-11-11T11:20:41+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668165641000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433964 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_433966" align="alignleft" width="300"] Massimo Gardini, industry relations director di Aci blueteam e capo progetto dell’operazione in Italia[/caption] WonderMiles si conferma strumento di lavoro per le agenzie di viaggio. La piattaforma di selfbooking focalizzata sul corporate travel, della quale Aci blueteam è distributore in esclusiva per l’Italia, ha oggi raggiunto un ulteriore livello di funzionalità che non solo facilita, velocizzandolo, il lavoro degli agenti, ma permette loro di fidelizzare nuovi clienti, potenziando così il proprio business nel segmento corporate. «Il riscontro su WonderMiles che stiamo avendo dalle agenzie di viaggio della nostra rete di affiliati è senza dubbio strabiliante – spiega Massimo Gardini, industry relations director di Aci blueteam e capo progetto dell’operazione in Italia –. Il lavoro che abbiamo fatto nell’ultimo anno, a quattro mani con WonderMiles, ci ha permesso di rendere ancora più incisivo il perfetto connubio tra la competenza tecnica degli ingegneri che lavorano alla piattaforma e la nostra consolidata esperienza nel corporate travel, a servizio degli agenti di viaggio. Essere i distributori esclusivi sul mercato Italia di WonderMiles ci pone oggi in una posizione di sicuro appeal, ma soprattutto ci ha dato, e sicuramente continuerà a darci, grandi soddisfazioni”. Con un’interfaccia grafica efficace e leggera, WonderMiles è caratterizzata da una rapidità di configurazione senza pari sul mercato, che rende la piattaforma molto competitiva per i contenuti e le funzionalità necessarie a far vivere alle aziende un’esperienza di selfbooking davvero efficace, senza rinunciare, al contempo, alla consulenza e alla professionalità delle agenzie di viaggio, che possono intervenire in qualunque momento nel processo di prenotazione. Inoltre, grazie all’ultimo rilascio del motore Amadeus, che affianca Sabre già presente, il bacino di utenti interessati si amplia ancor di più, dando vita a una vera e propria rivoluzione sul mercato dei selfbooking tool. La conferma dei vantaggi collegati all’utilizzo della piattaforma arriva direttamente da coloro che la usano quotidianamente, come conferma Riccardo Ricci, titolare dell’agenzia di viaggi Alma Travel di Roma: «Proporre ai nostri clienti una piattaforma di selfbooking tanto evoluta rispetto alle altre presenti sul mercato ci ha permesso di fidelizzare nuovi clienti – spiega Ricci –. L’utilizzo di WonderMiles ha, infatti, ampliato il nostro raggio di azione permettendoci di approcciare anche aziende di grandi dimensioni, interessate sia a una riduzione dei costi di gestione sulla maggior parte delle trasferte sia a un servizio VIP per i livelli dirigenziali. Non è da trascurare, inoltre, l’impatto che WonderMiles può avere sulla sostenibilità aziendale: poter disporre di un processo interamente digitale, dall’inizio alla fine della trasferta, rappresenta per i Clienti una forte spinta verso un approccio sostenibile, molto apprezzato in questo momento. Il fatto, poi, di veder evidenziato in fase di prenotazione, così come sui report, il consumo di CO2 per i voli aerei è un altro importante tassello verso la riduzione dell’inquinamento atmosferico». [post_title] => Aci blueteam a fianco delle agenzie di viaggio con WonderMiles [post_date] => 2022-11-11T11:03:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668164596000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433950 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A caccia di esperienze per star bene. E’ questa la tendenza dei viaggiatori, come ben emerge dalla ricerca condotta da Enit.In seguito alla pandemia, la sfera del benessere ha acquisito una maggiore rilevanza nei viaggi. Una tendenza che emerge in modo chiaro tra i turisti dell'Italia (inverno 2021-2022). «Il 46% dei viaggiatori abbina in vacanza sport con altre attività a contatto con la natura. E il 22% pratica un’attività legata al wellness durante la vacanza, con in testa le spa (34%) seguite da massaggi, terme e cure estetiche”» dichiara Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit. «Il wellness ha un ruolo crescente per lo sviluppo dell’economia turistica. La metà degli operatori del settore vedono questo segmento, insieme al turismo della natura, lento e sportivo, tra i valori importanti per l’offerta ricettiva italiana» conclude Garibaldi. Vanno così ad aprirsi nuovi scenari ed opportunità, all’insegna della sostenibilità. Le risorse naturali sono tra i principali motivi di soddisfazione per i viaggiatori. Il contatto con la natura (37%) è indicato dai turisti come l’aspetto che ha influito maggiormente sul benessere psicofisico durante la vacanza (invernale 2021/2022). Anche le imprese del ricettivo ritengono il turismo nella natura (46,6%), subito dopo quello per famiglie (49,2%), il punto di forza della propria offerta turistica. In particolar modo, le strutture extra-alberghiere (49,7%) rispetto a quelle alberghiere (40,8%). Il turismo nella natura è la prerogativa dell’offerta su cui punta per il futuro circa il 47,0% delle aziende del settore. L’Italia ha molto da offrire, e può trarre vantaggio da questa tendenza in crescita. É il Paese europeo con il maggior numero di stabilimenti termali, soprattutto grazie alla sua particolare conformazione geologica, ricca di fenomeni vulcanici. Le azioni a sostegno del settore non possono non tener conto degli elementi che concorrono al prodotto turistico: istituzioni, comunicazione e promozione, canali di vendita, offerta prodotti, ricettivo, infrastrutture, formazione, Investimenti e assetto normativo. [post_title] => Enit: il wellness travel sfonda nei desideri dei turisti [post_date] => 2022-11-11T10:28:13+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668162493000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433919 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha varato insieme ad Eni il progetto “Joule Discovery Lab. Un possibile futuro net zero per la mobilità", iniziativa che mira ad accrescere le competenze imprenditoriali dei dipendenti delle due aziende e a costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile tra player del sistema nazionale industriale. L’iniziativa è promossa da Joule la Scuola di Eni per l’impresa nata per supportare la crescita di startup innovative con forte impatto sulla decarbonizzazione ed economia circolare e diffondere nell’organizzazione lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale. Il progetto è nato in seguito all’avvio della produzione Eni di carburanti sostenibili per l’aviazione, che rappresentano nel breve e medio termine uno strumento per contribuire significativamente alla decarbonizzazione del trasporto aereo; Ita Airways è stata la prima compagnia aerea ad utilizzarli in Italia. All'interno del Gazometro di Roma Ostiense, area industriale che Eni sta riqualificando per avviare un distretto aperto di innovazione tecnologica sulla transizione energetica, cinque team formati da persone Ita Airways ed Eni hanno lavorato per 3 giorni alla progettazione di business model congiunti con un focus dedicato alla riduzione degli impatti relativi al settore mobilità, travel e aviazione. Per arrivare a trasformare le idee in proposte, i team hanno applicato metodologie di design thinking, costruendo un “future artefact”: la versione futura della soluzione, da collocare nello scenario 2050. [post_title] => Ita Airways ed Eni in coppia per il futuro green del trasporto aereo [post_date] => 2022-11-11T09:51:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668160273000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433909 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pianificazione e sostenibilità. Con la ripresa post-Covid, nel mondo del turismo tornano le sfide di sempre, che oggi però richiedono risposte nuove, adeguate ai tempi nuovi e soprattutto alle esigenze di territori e mercati. “Non è possibile che a livello istituzionale in Italia si parli solo e sempre con un’orizzonte di massimo cinque - sei anni. E’ stato così con il piano strategico lanciato nel 2016 ed è quanto sta accadendo ancora oggi”, ha esordito Giorgio Palmucci durante il suo intervento in occasione dell’ottava edizione di Travel Hashtag: l’evento ideato da Nicola Romanelli, in corso in questi giorni a Borgo Egnazia, in Puglia. “Per far capire cosa i nostri competitor intendano per pianificazione di lungo periodo - ha quindi proseguito l’ex consigliere del ministero del Turismo - mi basti ricordare quello che mi ha raccontato recentemente al Wtm di Londra l’attuale amministratore delegato e presidente del gruppo Alpitour, Gabriele Burgio: all’epoca in cui era alla guida di Nh, all’inizio del nuovo millennio, fu convocato dalle istituzioni spagnole, insieme ad altri stakeholder del comparto, per ragionare sul futuro dell’industria dei viaggi. Ebbene, il loro orizzonte già guardava al 2030!”. Quasi il 50% di chi lavora nel turismo non è considerato parte integrante del comparto Ma non è solo questione di visione di lungo periodo, ha rimarcato il presidente di Federterziario Turismo, Enzo Carella: “Occorre far sì che chi si occupa di governance comprenda fino in fondo l’intera complessa articolazione della filiera del turismo: un sistema fatto da moltissime pmi e operatori, che quotidianamente lavorano per valorizzare l’industria dei viaggi. A oggi però una serie di professionalità, spesso di matrice consulenziale, non viene mappata. Si arriva quasi al 50% delle imprese e dei profili della filiera che non sono considerate parte del comparto. Mi viene per esempio in mente chi fa revenue management per l’hotellerie, ma anche il tanto vituperato comparto dell’extralberghiero che, se inquadrato con regole d’ingaggio condivise, può e deve essere incluso tra gli attori importanti del settore”. Un’industria tanto articolata e complessa non può quindi prescindere da un’adeguata segmentazione del mercato: “Si parla sempre di turismo, quando invece bisognerebbe discutere di turismi - ha sottolineato il group director operations di Rocco Forte Hotels, Antonello De Medici -. Chi investe nel lusso come noi è obbligato a prendere in considerazione l’intero ecosistema di servizi del territorio in cui si va a inserire. Il tutto in una visione che deve obbligatoriamente avere una prospettiva per lo meno decennale”. L’alta gamma può creare destinazioni alternative. A patto di essere socialmente sostenibile D’altro canto, il prodotto di alta gamma è potenzialmente in grado di creare destinazioni alternative, risolvendo tra l’altro le criticità legate al cosiddetto overtourism. Una questione aperta che fino almeno a tutto il 2019 toccava non poche destinazioni italiane: “Il cliente altospendente chiede esperienze, esperienze, esperienze - ha osservato il chief operating officer di Marzocco Group, Max Zanardi -. La dimensione della televisione in camera conta decisamente meno di prima. Ecco allora che potrebbe essere immaginabile persino trasformare i castelli della bassa cremonese in una nuova Loira (proprio a Cremona si terrà tra le altre cose il prossimo appuntamento italiano di Travel Hashtag, ndr)”. Tutto ciò, però, ha concluso Emanuele Manfroi, general manager del gruppo San Domenico Hotels (a cui appartiene anche Borgo Egnazia), esclusivamente a patto che “il prodotto di alta gamma sia realmente sostenibile per la comunità del territorio in cui è inserito”. Solo in questo modo, infatti, l’investimento di lusso diventa in grado di attivare un circolo virtuoso capace di far crescere tutto quello che c’è intorno. [post_title] => Travel Hashtag: le sfide del turismo necessitano di risposte nuove [post_date] => 2022-11-11T09:22:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668158533000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433901 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Db-Öbb EuroCity entra nel vivo della stagione invernale con l'apertura dei mercatini di Natale, dal Trentino al Tirolo passando dall'Alto Adige. Come da tradizione il viaggio comincia da Trento e Rovereto, per toccare Bolzano e Bressanone e arrivare oltralpe a Innsbruck e Monaco di Baviera. Sono cinque i collegamenti quotidiani per raggiungere il Trentino Alto Adige, l’Austria, con capolinea Monaco di Baviera senza alcun cambio: tutti transitano per Verona. I biglietti sono disponibili dall’Italia all’Austria a partire da 29,90 euro e per i collegamenti in Italia a partire da 9,90 euro. Trento (dal 19 novembre all’8 gennaio) propone due mercatini: uno in Piazza Fiera e uno in Piazza Cesare Battisti. In tutto sono circa 100 casette in legno nelle quali si possono trovare prodotti artigianali del territorio, specialità gastronomiche tipiche e ottimi vini da degustare. Da non perdere per esempio il Tortel de patate o i Cevap della Valle dei Mocheni. Bolzano (dal 25 novembre al 6 gennaio) è il mercatino di Natale più grande non solo dell’Alto Adige, ma di tutta Italia, e da oltre 20 anni attira innumerevoli visitatori grazie alla sua inconfondibile magia e al suo fascino. Il centro nevralgico è la Piazza Walther; ci sono poi diverse attrazioni per i bambini, come le passeggiate in sella ai pony, i teatrini dei burattini, il trenino e le giostre. A Innsbruck (dal 15 novembre al 6 gennaio) tradizione tirolese e modernità vanno di pari passo: ci sono ben sette mercatini con oltre 200 bancarelle e un albero di cristallo, alto 14 metri. Tutti hanno il loro carattere distintivo, il più nostalgico, tradizionale e grande della città è quello sotto l’imponente albero di Natale davanti al Tettuccio d'Oro. Monaco di Baviera (dal 21 novembre fino al 24 dicembre): qui i mercatini hanno origini antiche, si parla addirittura del XIV secolo, ma è solo nel 1972 che dopo un lungo girovagare si è pensato di dargli una sede definitiva e di allestire il tutto a Marienplatz. Qui viene allestito il grande albero di Natale, lungo quasi 30 metri sul quale risplendono 2500 luci che ogni sera danno quel tocco di magia alla piazza. [post_title] => Db-Obb: la stagione invernale entra nel vivo con i Mercatini di Natale [post_date] => 2022-11-11T09:00:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668157259000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433904 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Life Resorts si appresta a lanciare Keyz: nuovo brand di ospitalità in stile smart hotel 2.0, che include anche strutture sul modello degli studentati di ultima generazione, ispirandosi alle formule di ospitalità più all’avanguardia, tra cui CampusX o The Social Hub (fino a ieri The Student Hotel), ma anche Joe&Joe o Zleep. Lo rivela a margine del convegno Travel Hashtag in corso di svolgimento in questi giorni nel pugliese Borgo Egnazia, il ceo e fondatore del gruppo Life Resorts, Enzo Carella: “Partiremo presto da Roma con una struttura da 83 camere per arrivare in breve tempo a sviluppare un portfolio di una dimensione importante”. Gli obiettivi di sviluppo, oltre alla città capitolina e a Milano, riguardano anche destinazioni secondarie ma con un’importante offerta universitaria, tra cui Napoli, Rende e Catania. Dietro all’iniziativa, secondo alcune indiscrezioni, c’è pure il gruppo Azimut che al momento sta contribuendo al finanziamento di quattro delle strutture in pipeline. [post_title] => Life Resorts lancia Keyz. Nuovo brand di smart hotel in stile 2.0 [post_date] => 2022-11-10T15:05:17+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668092717000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "genova grande successo travel open day palazzo imperiale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":43,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3548,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433991","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Cina allenta le misure di prevenzione contro il Covid per i viaggiatori provenienti dall'estero: è prevista la riduzione della quarantena all'arrivo nel Paese (da dieci ad otto giorni) e viene abolito l'obbligo di identificazione e isolamento per i \"contatti secondari\". \r

\r

Il paese asiatico è l'ultima grande economia al mondo, a mantenere la cosiddetta politica 'Covid-zero' con confini che rimangono chiusi alla maggior parte dei cittadini stranieri.\r

\r

Secondo quanto riferito da Bloomberg, i viaggiatori in Cina dovranno trascorrere cinque giorni - rispetto agli attuali dieci - in un hotel o in una struttura di quarantena governativa, seguiti da tre giorni confinati a casa, così in una dichiarazione della Commissione sanitaria nazionale. \r

\r

\r

La stessa durata ridotta verrà ora applicata anche ai contatti stretti delle persone infette (i cosiddetti \"contatti secondari\"), riducendo al minimo la pratica del tracciamento dei contatti. I contatti stretti ora non saranno più identificati. \r

\r

","post_title":"La Cina allenta le restrizioni anti-Covid per chi arriva dall'estero","post_date":"2022-11-11T13:05:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668171932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo per il Travel Open Day di Genova. Oltre 20 operatori italiani ed esteri hanno incontrato numerose agenzie genovesi e liguri all’interno di Palazzo Imperiale, una delle antiche dimore dei Rolli. Ancora una volta l’incontro tra domanda ed offerta ha visto la collaborazione del Gruppo Travel con Palazzo Imperiale e Creattivando Art & Food per un evento all’insegna della storia, della cultura, ma anche della gastronomia e dell’accoglienza locale. Dopo il work shop Raoul Bollani, responsabile di Palazzo Imperiale – Saloni delle Feste e Cristina Robello di Creattivando Art & Food hanno fatto toccare con mano a seller e buyer la storia e la cultura di Genova ai tempi di Rubens tra il 1500 e il 1600. I partecipanti al Travel Open Day di Genova hanno potuto gustare un pranzo con piatti delle ricette rinascimentali e barocche ancora oggi indicate nei menù della tipicità tradizionale.\r

\r

«Ancora una volta abbiamo voluto creare, grazie al supporto di due partner d’eccezione, Palazzo Imperiale e Creattivando – sottolinea Daniela Battaglioni ad del Gruppo Travel – un evento in grado di valorizzare il territorio e far conoscere a seller e buyer le potenzialità delle nostre città. Genova entusiasma sempre gli operatori che partecipano al nostro Travel Open Day per storia, cultura ed accoglienza».\r

\r

Quest’anno il Gruppo Travel ha riservato un desk al Comune di Genova per offrire un supporto concreto alla città che ha potuto così incontrare i protagonisti del Turismo, o meglio chi crea pacchetti e proposte ma anche chi si rapporta direttamente con i viaggiatori: un’occasione per mostrare ed evidenziare i punti di forza di Genova.\r

\r

L’organizzazione di un evento di questo tipo richiede molto tempo ed investimenti ma consente, grazie alla collaborazione di partner motivati e di rilievo, di raggiungere risultati importanti. Il Gruppo Travel punta proprio sulla collaborazione con gli operatori e gli Enti locali per dare un forte contributo alla valorizzazione dei territori. Da una parte Travel con i propri strumenti editoriali online e offline e dall’altra operatori, agenzie di viaggio ed Enti pubblici, per dare vita ad una rete in grado di creare eventi ed iniziative di grande respiro allo scopo di promuovere il territorio e di far toccare con mano ai buyer italiani e stranieri l’offerta di una destinazione.\r

\r

Nel caso di Genova, città vivace ed accogliente, il Gruppo Travel si augura che la collaborazione con i professionisti del settore, che hanno mostrato grande disponibilità, e le istituzioni possa costituire in futuro un ulteriore momento di crescita per tutta la città.\r

\r

Saloni delle Feste – Palazzo Imperiale ha sede nel cuore del centro storico di Genova, nei locali del secondo piano nobile di Palazzo Imperiale a pochi passi dal Porto Antico, da Palazzo Ducale e direttamente collegato, per volere della stessa famiglia Imperiale, alla Cattedrale di San Lorenzo. Saloni delle Feste – Palazzo Imperiale è un contenitore poliedrico di 850 mq. La struttura proposta da Saloni delle Feste permette una grande modularità di intervento che permette di ottenere il miglior risultato possibile in termini di accoglienza e realizzazione di qualsiasi evento. Attualmente il Palazzo ospita nel contesto di Genova per Rubens. A network in contemporanea con l’esposizione a Palazzo Ducale dedicata a Peter Paul Rubens e il suo rapporto con la città) “Rubens e aristocratiche bellezze al Palazzo Imperiale”, un viaggio attraverso i segreti della vita privata delle dame genovesi. La mostra è visitabile fino al 31 marzo 2023.\r

\r

All’interno di Palazzo Imperiale ha sede Creattivando Art & Food che fa vivere ai visitatori esperienze a contatto diretto con le tradizioni della cucina territoriale, partendo dalla storia di Genova e della Famiglia Imperiale.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Genova, grande successo per il Travel Open Day a Palazzo Imperiale","post_date":"2022-11-11T11:46:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668167217000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433965","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una maggiore visibilità per essere più presenti nel mondo del turismo e delle agenzie di viaggio. Global Assistance parte dai Travel Open Day autunnali (prima tappa a Genova all’interno di Palazzo Imperiale) per raggiungere capillarmente le adv.\r

\r

Global Assistance, detenuta da Rifin al 100%, è una compagnia assicurativa multicanale, di capitale privato italiano, costituita nel 1990. Nasce come compagnia specializzata nel turismo e assistenza e offre una gamma completa specifica per il settore turismo con prodotti individuali e collettivi, che nel corso degli anni ha sviluppato, fornendo assistenza qualificata.\r

\r

«Abbiamo preso il via dal turismo – spiega Mario Silla, Responsabile Area Marketing Prodotti e Nuovi Canali Global Assistance – e negli anni abbiamo affrontato il mondo dei viaggi a 360 gradi. L’obiettivo è quello di rafforzare la nostra presenza nel settore trade andando incontro alle necessità della clientela e nello specifico fornendo servizi ad hoc alle agenzie di viaggio».\r

\r

«Per questo abbiamo voluto partire dai Travel Open Day autunnali per incontrare le adv e rafforzare i rapporti con il trade – aggiunge Ermanno Sereni, Responsabile Sviluppo Turismo Global Assistance – andando ad incontrare le agenzie nelle diverse città».\r

\r

Tra i prodotti dedicati ai viaggi. Viaggi protetti Turismo (per le adv), Linee Viaggi Collettive, Linea Business (collettiva. Per viaggi di lavoro), Polizze Incoming, Giramondo (per Agenti e Broker). Per quanto concerne i Viaggi Protetti Turismo (con portale dedicato Global Portal) l’assicurazione propone 3 pacchetti.\r

\r

«Si tratta di strumenti al servizio degli agenti di viaggio e di conseguenza del cliente – continua Silla - L’Italia ha una minore propensione all’assicurazione ma con la pandemia la richiesta è aumentata e c’è l’esigenza da parte del cliente di richiedere una maggiore tutela. Non solo ma i servizi e le commodity offerte possono essere un’integrazione a quello che offre già il tour operator».\r

\r

Global Assistance è cresciuta negli ultimi due anni e ha raddoppiato il personale. «I risultati sono positivi – conclude Silla - Siamo a due terzi del piano strategico che prevede investimenti tecnologici e di personale. Siamo una compagnia di persone per le persone: questo è il nostro credo e il nostro punto di forza».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Global Assistance, la compagnia punta sui Travel Open Day per una maggiore presenza nel trade","post_date":"2022-11-11T11:20:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668165641000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_433966\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimo Gardini, industry relations director di Aci blueteam e capo progetto dell’operazione in Italia[/caption]\r

WonderMiles si conferma strumento di lavoro per le agenzie di viaggio. La piattaforma di selfbooking focalizzata sul corporate travel, della quale Aci blueteam è distributore in esclusiva per l’Italia, ha oggi raggiunto un ulteriore livello di funzionalità che non solo facilita, velocizzandolo, il lavoro degli agenti, ma permette loro di fidelizzare nuovi clienti, potenziando così il proprio business nel segmento corporate.\r

«Il riscontro su WonderMiles che stiamo avendo dalle agenzie di viaggio della nostra rete di affiliati è senza dubbio strabiliante – spiega Massimo Gardini, industry relations director di Aci blueteam e capo progetto dell’operazione in Italia –. Il lavoro che abbiamo fatto nell’ultimo anno, a quattro mani con WonderMiles, ci ha permesso di rendere ancora più incisivo il perfetto connubio tra la competenza tecnica degli ingegneri che lavorano alla piattaforma e la nostra consolidata esperienza nel corporate travel, a servizio degli agenti di viaggio. Essere i distributori esclusivi sul mercato Italia di WonderMiles ci pone oggi in una posizione di sicuro appeal, ma soprattutto ci ha dato, e sicuramente continuerà a darci, grandi soddisfazioni”.\r

Con un’interfaccia grafica efficace e leggera, WonderMiles è caratterizzata da una rapidità di configurazione senza pari sul mercato, che rende la piattaforma molto competitiva per i contenuti e le funzionalità necessarie a far vivere alle aziende un’esperienza di selfbooking davvero efficace, senza rinunciare, al contempo, alla consulenza e alla professionalità delle agenzie di viaggio, che possono intervenire in qualunque momento nel processo di prenotazione. Inoltre, grazie all’ultimo rilascio del motore Amadeus, che affianca Sabre già presente, il bacino di utenti interessati si amplia ancor di più, dando vita a una vera e propria rivoluzione sul mercato dei selfbooking tool.\r

La conferma dei vantaggi collegati all’utilizzo della piattaforma arriva direttamente da coloro che la usano quotidianamente, come conferma Riccardo Ricci, titolare dell’agenzia di viaggi Alma Travel di Roma: «Proporre ai nostri clienti una piattaforma di selfbooking tanto evoluta rispetto alle altre presenti sul mercato ci ha permesso di fidelizzare nuovi clienti – spiega Ricci –. L’utilizzo di WonderMiles ha, infatti, ampliato il nostro raggio di azione permettendoci di approcciare anche aziende di grandi dimensioni, interessate sia a una riduzione dei costi di gestione sulla maggior parte delle trasferte sia a un servizio VIP per i livelli dirigenziali. Non è da trascurare, inoltre, l’impatto che WonderMiles può avere sulla sostenibilità aziendale: poter disporre di un processo interamente digitale, dall’inizio alla fine della trasferta, rappresenta per i Clienti una forte spinta verso un approccio sostenibile, molto apprezzato in questo momento. Il fatto, poi, di veder evidenziato in fase di prenotazione, così come sui report, il consumo di CO2 per i voli aerei è un altro importante tassello verso la riduzione dell’inquinamento atmosferico».","post_title":"Aci blueteam a fianco delle agenzie di viaggio con WonderMiles","post_date":"2022-11-11T11:03:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668164596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433950","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A caccia di esperienze per star bene. E’ questa la tendenza dei viaggiatori, come ben emerge dalla ricerca condotta da Enit.In seguito alla pandemia, la sfera del benessere ha acquisito una maggiore rilevanza nei viaggi. \r

\r

Una tendenza che emerge in modo chiaro tra i turisti dell'Italia (inverno 2021-2022). «Il 46% dei viaggiatori abbina in vacanza sport con altre attività a contatto con la natura. E il 22% pratica un’attività legata al wellness durante la vacanza, con in testa le spa (34%) seguite da massaggi, terme e cure estetiche”» dichiara Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit. «Il wellness ha un ruolo crescente per lo sviluppo dell’economia turistica. La metà degli operatori del settore vedono questo segmento, insieme al turismo della natura, lento e sportivo, tra i valori importanti per l’offerta ricettiva italiana» conclude Garibaldi.\r

\r

Vanno così ad aprirsi nuovi scenari ed opportunità, all’insegna della sostenibilità. Le risorse naturali sono tra i principali motivi di soddisfazione per i viaggiatori. Il contatto con la natura (37%) è indicato dai turisti come l’aspetto che ha influito maggiormente sul benessere psicofisico durante la vacanza (invernale 2021/2022).\r

\r

Anche le imprese del ricettivo ritengono il turismo nella natura (46,6%), subito dopo quello per famiglie (49,2%), il punto di forza della propria offerta turistica. In particolar modo, le strutture extra-alberghiere (49,7%) rispetto a quelle alberghiere (40,8%). Il turismo nella natura è la prerogativa dell’offerta su cui punta per il futuro circa il 47,0% delle aziende del settore.\r

\r

L’Italia ha molto da offrire, e può trarre vantaggio da questa tendenza in crescita. É il Paese europeo con il maggior numero di stabilimenti termali, soprattutto grazie alla sua particolare conformazione geologica, ricca di fenomeni vulcanici. Le azioni a sostegno del settore non possono non tener conto degli elementi che concorrono al prodotto turistico: istituzioni, comunicazione e promozione, canali di vendita, offerta prodotti, ricettivo, infrastrutture, formazione, Investimenti e assetto normativo.\r

\r

","post_title":"Enit: il wellness travel sfonda nei desideri dei turisti","post_date":"2022-11-11T10:28:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1668162493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha varato insieme ad Eni il progetto “Joule Discovery Lab. Un possibile futuro net zero per la mobilità\", iniziativa che mira ad accrescere le competenze imprenditoriali dei dipendenti delle due aziende e a costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile tra player del sistema nazionale industriale.\r

L’iniziativa è promossa da Joule la Scuola di Eni per l’impresa nata per supportare la crescita di startup innovative con forte impatto sulla decarbonizzazione ed economia circolare e diffondere nell’organizzazione lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale.\r

Il progetto è nato in seguito all’avvio della produzione Eni di carburanti sostenibili per l’aviazione, che rappresentano nel breve e medio termine uno strumento per contribuire significativamente alla decarbonizzazione del trasporto aereo; Ita Airways è stata la prima compagnia aerea ad utilizzarli in Italia.\r

All'interno del Gazometro di Roma Ostiense, area industriale che Eni sta riqualificando per avviare un distretto aperto di innovazione tecnologica sulla transizione energetica, cinque team formati da persone Ita Airways ed Eni hanno lavorato per 3 giorni alla progettazione di business model congiunti con un focus dedicato alla riduzione degli impatti relativi al settore mobilità, travel e aviazione. Per arrivare a trasformare le idee in proposte, i team hanno applicato metodologie di design thinking, costruendo un “future artefact”: la versione futura della soluzione, da collocare nello scenario 2050.","post_title":"Ita Airways ed Eni in coppia per il futuro green del trasporto aereo","post_date":"2022-11-11T09:51:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668160273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433909","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pianificazione e sostenibilità. Con la ripresa post-Covid, nel mondo del turismo tornano le sfide di sempre, che oggi però richiedono risposte nuove, adeguate ai tempi nuovi e soprattutto alle esigenze di territori e mercati. “Non è possibile che a livello istituzionale in Italia si parli solo e sempre con un’orizzonte di massimo cinque - sei anni. E’ stato così con il piano strategico lanciato nel 2016 ed è quanto sta accadendo ancora oggi”, ha esordito Giorgio Palmucci durante il suo intervento in occasione dell’ottava edizione di Travel Hashtag: l’evento ideato da Nicola Romanelli, in corso in questi giorni a Borgo Egnazia, in Puglia.\r

\r

“Per far capire cosa i nostri competitor intendano per pianificazione di lungo periodo - ha quindi proseguito l’ex consigliere del ministero del Turismo - mi basti ricordare quello che mi ha raccontato recentemente al Wtm di Londra l’attuale amministratore delegato e presidente del gruppo Alpitour, Gabriele Burgio: all’epoca in cui era alla guida di Nh, all’inizio del nuovo millennio, fu convocato dalle istituzioni spagnole, insieme ad altri stakeholder del comparto, per ragionare sul futuro dell’industria dei viaggi. Ebbene, il loro orizzonte già guardava al 2030!”.\r

\r

Quasi il 50% di chi lavora nel turismo non è considerato parte integrante del comparto\r

\r

Ma non è solo questione di visione di lungo periodo, ha rimarcato il presidente di Federterziario Turismo, Enzo Carella: “Occorre far sì che chi si occupa di governance comprenda fino in fondo l’intera complessa articolazione della filiera del turismo: un sistema fatto da moltissime pmi e operatori, che quotidianamente lavorano per valorizzare l’industria dei viaggi. A oggi però una serie di professionalità, spesso di matrice consulenziale, non viene mappata. Si arriva quasi al 50% delle imprese e dei profili della filiera che non sono considerate parte del comparto. Mi viene per esempio in mente chi fa revenue management per l’hotellerie, ma anche il tanto vituperato comparto dell’extralberghiero che, se inquadrato con regole d’ingaggio condivise, può e deve essere incluso tra gli attori importanti del settore”.\r

\r

Un’industria tanto articolata e complessa non può quindi prescindere da un’adeguata segmentazione del mercato: “Si parla sempre di turismo, quando invece bisognerebbe discutere di turismi - ha sottolineato il group director operations di Rocco Forte Hotels, Antonello De Medici -. Chi investe nel lusso come noi è obbligato a prendere in considerazione l’intero ecosistema di servizi del territorio in cui si va a inserire. Il tutto in una visione che deve obbligatoriamente avere una prospettiva per lo meno decennale”.\r

\r

L’alta gamma può creare destinazioni alternative. A patto di essere socialmente sostenibile\r

\r

D’altro canto, il prodotto di alta gamma è potenzialmente in grado di creare destinazioni alternative, risolvendo tra l’altro le criticità legate al cosiddetto overtourism. Una questione aperta che fino almeno a tutto il 2019 toccava non poche destinazioni italiane: “Il cliente altospendente chiede esperienze, esperienze, esperienze - ha osservato il chief operating officer di Marzocco Group, Max Zanardi -. La dimensione della televisione in camera conta decisamente meno di prima. Ecco allora che potrebbe essere immaginabile persino trasformare i castelli della bassa cremonese in una nuova Loira (proprio a Cremona si terrà tra le altre cose il prossimo appuntamento italiano di Travel Hashtag, ndr)”.\r

\r

Tutto ciò, però, ha concluso Emanuele Manfroi, general manager del gruppo San Domenico Hotels (a cui appartiene anche Borgo Egnazia), esclusivamente a patto che “il prodotto di alta gamma sia realmente sostenibile per la comunità del territorio in cui è inserito”. Solo in questo modo, infatti, l’investimento di lusso diventa in grado di attivare un circolo virtuoso capace di far crescere tutto quello che c’è intorno.\r

\r

","post_title":"Travel Hashtag: le sfide del turismo necessitano di risposte nuove","post_date":"2022-11-11T09:22:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668158533000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Db-Öbb EuroCity entra nel vivo della stagione invernale con l'apertura dei mercatini di Natale, dal Trentino al Tirolo passando dall'Alto Adige. Come da tradizione il viaggio comincia da Trento e Rovereto, per toccare Bolzano e Bressanone e arrivare oltralpe a Innsbruck e Monaco di Baviera.\r

Sono cinque i collegamenti quotidiani per raggiungere il Trentino Alto Adige, l’Austria, con capolinea Monaco di Baviera senza alcun cambio: tutti transitano per Verona. I biglietti sono disponibili dall’Italia all’Austria a partire da 29,90 euro e per i collegamenti in Italia a partire da 9,90 euro. \r

Trento (dal 19 novembre all’8 gennaio) propone due mercatini: uno in Piazza Fiera e uno in Piazza Cesare Battisti. In tutto sono circa 100 casette in legno nelle quali si possono trovare prodotti artigianali del territorio, specialità gastronomiche tipiche e ottimi vini da degustare. Da non perdere per esempio il Tortel de patate o i Cevap della Valle dei Mocheni.\r

Bolzano (dal 25 novembre al 6 gennaio) è il mercatino di Natale più grande non solo dell’Alto Adige, ma di tutta Italia, e da oltre 20 anni attira innumerevoli visitatori grazie alla sua inconfondibile magia e al suo fascino. Il centro nevralgico è la Piazza Walther; ci sono poi diverse attrazioni per i bambini, come le passeggiate in sella ai pony, i teatrini dei burattini, il trenino e le giostre.\r

A Innsbruck (dal 15 novembre al 6 gennaio) tradizione tirolese e modernità vanno di pari passo: ci sono ben sette mercatini con oltre 200 bancarelle e un albero di cristallo, alto 14 metri. Tutti hanno il loro carattere distintivo, il più nostalgico, tradizionale e grande della città è quello sotto l’imponente albero di Natale davanti al Tettuccio d'Oro.\r

Monaco di Baviera (dal 21 novembre fino al 24 dicembre): qui i mercatini hanno origini antiche, si parla addirittura del XIV secolo, ma è solo nel 1972 che dopo un lungo girovagare si è pensato di dargli una sede definitiva e di allestire il tutto a Marienplatz. Qui viene allestito il grande albero di Natale, lungo quasi 30 metri sul quale risplendono 2500 luci che ogni sera danno quel tocco di magia alla piazza. \r

","post_title":"Db-Obb: la stagione invernale entra nel vivo con i Mercatini di Natale","post_date":"2022-11-11T09:00:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668157259000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433904","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Life Resorts si appresta a lanciare Keyz: nuovo brand di ospitalità in stile smart hotel 2.0, che include anche strutture sul modello degli studentati di ultima generazione, ispirandosi alle formule di ospitalità più all’avanguardia, tra cui CampusX o The Social Hub (fino a ieri The Student Hotel), ma anche Joe&Joe o Zleep. Lo rivela a margine del convegno Travel Hashtag in corso di svolgimento in questi giorni nel pugliese Borgo Egnazia, il ceo e fondatore del gruppo Life Resorts, Enzo Carella: “Partiremo presto da Roma con una struttura da 83 camere per arrivare in breve tempo a sviluppare un portfolio di una dimensione importante”.\r

Gli obiettivi di sviluppo, oltre alla città capitolina e a Milano, riguardano anche destinazioni secondarie ma con un’importante offerta universitaria, tra cui Napoli, Rende e Catania. Dietro all’iniziativa, secondo alcune indiscrezioni, c’è pure il gruppo Azimut che al momento sta contribuendo al finanziamento di quattro delle strutture in pipeline.\r

","post_title":"Life Resorts lancia Keyz. Nuovo brand di smart hotel in stile 2.0","post_date":"2022-11-10T15:05:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668092717000]}]}}