Genova dall’11 al 14 marzo ospita la Clia European Innovation Expo E’ quasi sold out la CLIA European Cruise Week, la settimana europea della crociera organizzata a Genova dall’11 al 14 marzo da CLIA in collaborazione con Regione, Comune, Autorità Portuale e Camera di Commercio. Più dell’80% degli spazi espositivi disponibili per la prima fiera europea dedicata alla lunga filiera della crocieristica, il CLIA Innovation Expo, è infatti già stato prenotato. «Per le imprese, comprese quelle piccole, è un’occasione unica di interagire direttamente con gli uffici acquisti, i decision-maker e i manager delle compagnie – spiega Pierfrancesco Vago, Chairman CLIA Europa e Executive Chairman MSC Cruises – Sappiamo quanto per le PMI sia impegnativo fare internazionalizzazione. Con questo evento le aziende potranno fare internazionalizzazione direttamente in casa e diventare fornitori di navi che spesso hanno una domanda di beni e servizi pari a quella di una piccola città». La parte fieristica, il CLIA Innovation EXPO, si svolgerà al Padiglione Jean Nouvel del Porto Antico di Genova in concomitanza con la parte istituzionale, il terzo CLIA European Summit per il quale sono attesi 700 ospiti tra gotha crocieristico mondiale, governi, istituzioni e aziende fornitrici. «Stiamo felici del notevole interesse e di aver scelto Genova per questo evento. Dopotutto l’Italia è la prima destinazione in Europa ma è soprattutto il Paese dove c’è la maggiore ricaduta economica del settore, con 15 miliardi di euro sui 60 generati in Europa, e anche occupazionale, con 125mila dei 500 mila posti di lavoro creati in tutto il Continente – aggiunge Marie-Caroline Laurent, Direttrice Generale CLIA Europa – bisogna tuttavia lavorare tutti insieme per mantenere questo ruolo di leadership e la CLIA European Summit è il momento giusto per farlo con governi, porti, terminal, destinazioni e partner». Nel 2023 la Liguria è stata confermata protagonista della Blue Economy: più del 10% delle imprese della Liguria è infatti attivo nell’economia del mare, a fronte del 3,8% della media nazionale. «La Liguria è la capitale del mare. Lo è anche nel settore crocieristico grazie ai numeri record della fiera internazionale CLIA European Cruise Week – commenta Giovanni Toti, presidente Regione Liguria – La Liguria è anche il secondo territorio italiano per numero di crocieristi. Con il Summit CLIA e con il suo Expo, e senza dimenticare la prestigiosa vetrina del Salone Nautico, ribadiamo la leadership marittima da Levante a Ponente, consapevoli di poter incrementare sempre di più queste percentuali. Ciò significa più turismo, investimenti, lavoro, commercio e valorizzazione del patrimonio storico-culturale». Condividi

Più dell’80% degli spazi espositivi disponibili per la prima fiera europea dedicata alla lunga filiera della crocieristica, il CLIA Innovation Expo, è infatti già stato prenotato.\r

\r

«Per le imprese, comprese quelle piccole, è un’occasione unica di interagire direttamente con gli uffici acquisti, i decision-maker e i manager delle compagnie - spiega Pierfrancesco Vago, Chairman CLIA Europa e Executive Chairman MSC Cruises - Sappiamo quanto per le PMI sia impegnativo fare internazionalizzazione. Con questo evento le aziende potranno fare internazionalizzazione direttamente in casa e diventare fornitori di navi che spesso hanno una domanda di beni e servizi pari a quella di una piccola città».\r

\r

La parte fieristica, il CLIA Innovation EXPO, si svolgerà al Padiglione Jean Nouvel del Porto Antico di Genova in concomitanza con la parte istituzionale, il terzo CLIA European Summit per il quale sono attesi 700 ospiti tra gotha crocieristico mondiale, governi, istituzioni e aziende fornitrici.\r

\r

«Stiamo felici del notevole interesse e di aver scelto Genova per questo evento. Dopotutto l’Italia è la prima destinazione in Europa ma è soprattutto il Paese dove c’è la maggiore ricaduta economica del settore, con 15 miliardi di euro sui 60 generati in Europa, e anche occupazionale, con 125mila dei 500 mila posti di lavoro creati in tutto il Continente - aggiunge Marie-Caroline Laurent, Direttrice Generale CLIA Europa - bisogna tuttavia lavorare tutti insieme per mantenere questo ruolo di leadership e la CLIA European Summit è il momento giusto per farlo con governi, porti, terminal, destinazioni e partner».\r

\r

Nel 2023 la Liguria è stata confermata protagonista della Blue Economy: più del 10% delle imprese della Liguria è infatti attivo nell’economia del mare, a fronte del 3,8% della media nazionale.\r

\r

«La Liguria è la capitale del mare. Lo è anche nel settore crocieristico grazie ai numeri record della fiera internazionale CLIA European Cruise Week - commenta Giovanni Toti, presidente Regione Liguria - La Liguria è anche il secondo territorio italiano per numero di crocieristi. Con il Summit CLIA e con il suo Expo, e senza dimenticare la prestigiosa vetrina del Salone Nautico, ribadiamo la leadership marittima da Levante a Ponente, consapevoli di poter incrementare sempre di più queste percentuali. Ciò significa più turismo, investimenti, lavoro, commercio e valorizzazione del patrimonio storico-culturale».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Genova dall'11 al 14 marzo ospita la Clia European Innovation Expo","post_date":"2024-01-19T15:09:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1705676986000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal guanto bianco della formalità al guanto rosso della passione. E' il paradigma dell'evoluzione dell'ospitalità di lusso negli ultimi 20-30 anni. A raccontarlo, sul palco bolognese della tredicesima edizione di Travel Hashtag, è stato un professionista con una lunga carriera nell'hotellerie alto di gamma come Palmiro Noschese, oggi strategic advisor per il comparto. Ma il concetto è stato sostanzialmente condiviso da tutti i numerosi partecipanti all'evento itinerante ideato da Nicola Romanelli e ospitato questa volta dal resort dei colli bolognesi, Palazzo di Varignana. Il lusso, certo è ancora pur sempre eccellenza ripetuta con costanza e coerenza nel tempo, ha ricordato il direttore generale della Scuola Italiana di Ospitalità, Giulio Contini, \"ma oggi non è più solo o tanto un hardware fatto di stucchi e marmi preziosi. Il nuovo lusso è piuttosto un'esperienza unica, personalizzata e sostenibile\".\r

\r

D'altronde il cluster del top di gamma è cambiato. E profondamente, ha osservato il vice president salese Europa e Nord America del gruppo Accor, Martin Sapori: \"Oggi il segmento dei viaggiatori alto - spendenti non è più composto esclusivamente da un pubblico senior. Anzi, gli ospiti di età compresa tra i 25 e i 44 anni rappresentano ormai il 64% della domanda complessiva. Occorre quindi adeguare le strategie di distribuzione a un target che è nato nell'era digitale e dei social. Bisogna personalizzare e segmentare i messaggi per ogni tipologia di clientela\".\r

\r

E' la domanda del lusso in generale che si sta peraltro sempre più spostando dal possesso di oggetti preziosi agli asset più intangibili. Lo dimostra anche l'ultima ricerca realizzata dalla fondazione Altagamma, in collaborazione con la società di consulenza Bain: \"Il giro d'affari totale del mercato alto-spendente globale oggi ammonta a circa 1.500 miliardi di euro - ha sottolineato il country manager Italia di Emirates, Flavio Ghiringhelli -. Una cifra enorme che vede ancora ai primi posti per voci di spesa le auto, seguite da orologi, gioielli e altri articoli costosi. Sul terzo gradino del podio si è però ormai consolidata l'ospitalità, che pesa per circa il 15% del totale. Una quota che per di più sta ulteriormente crescendo, con volumi stimati in aumento del 6% annuo da qui al 2o30\".\r

\r

Eppure, nonostante prospettive tanto rosee, \"la formazione nel turismo oggi incontra molte difficoltà - ha rivelato la docente dell'università Europea di Roma, Carmen Bizzarri -. Non che il settore abbia mai goduto di un grandissimo prestigio, ma la pandemia ha persino peggiorato la percezione che molte famiglie hanno dell'industria dei viaggi, aumentandone il senso di incertezza. Di conseguenza, negli ultimi anni, gli istituti formativi italiani dedicati al turismo stanno registrando un drastico calo di iscritti. E la stessa precarietà di molti posti di lavoro entry level, da sempre tallone d'Achille del settore, certo non aiuta\".\r

\r

","post_title":"A Travel Hashtag l'evoluzione dell'ospitalità lusso: dalla forma alla passione","post_date":"2024-01-19T15:06:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1705676775000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salperanno da Basilea (Romantico Reno, 25 giugno e 24 agosto), Amsterdam (alla Scoperta del Reno, 3 agosto), Budapest (Danubio da sogno, 13 agosto) e Vilshofen (Sinfonia del Danubio, 21 ottobre), le cinque crociere a partenze fisse in lingua italiana di Avalon Waterways del 2024. \r

\r

“Una proposta che conferma la nostra attenzione per la catena distributiva nazionale, alla quale intendiamo offrire un forte strumento di vendita: crociere completamente in lingua italiana, per garantire al cliente finale la migliore delle accoglienze possibili, facendolo sentire a proprio agio e al centro dell’attenzione del personale di bordo– spiega Barbara Baldini, product manager European markets -. La scelta degli itinerari sui due principali fiumi dell’Europa Centrale è anch’essa orientata a intercettare le preferenze dei viaggiatori italiani che, ogni anno, sempre più numerosi, scelgono le capitali del Danubio e gli affascinanti scorci naturalistici del Reno per le proprie vacanze”.\r

\r

Alle partenze in lingua italiana va ad aggiungersi una proposta totale di 24 crociere in lingua inglese con assistenza in italiano, che propongono, oltre a Reno e Danubio, anche una rotta da Parigi sulla Senna attraverso la Normandia (Parigi-Le Havre, 14 maggio, 25 giugno, 20 agosto), una tra i tulipani d’Olanda (Amsterdam-Amsterdam, 30 marzo e 20 aprile), e una sulla Mosella (Remich-Francoforte, 19 maggio e 18 settembre). Un ulteriore strumento a disposizione delle agenzie per i prossimi mesi è costituito dall’Early booking discount: uno sconto importante per chi prenota entro il prossimo 30 aprile. Per tutte le categorie di cabine sulle cinque crociere in lingua italiana, per esempio, le tariffe saranno ridotte di 600 euro a persona.","post_title":"Avalon Waterways: cinque le crociere in lingua italiana del 2024 su Reno e Danubio","post_date":"2024-01-19T11:52:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705665129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459762","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà a Prato la seconda edizione di TIPO Festival, che vedrà protagonista il territorio col suo affascinante patrimonio di turismo industriale. Appuntamento il 12, 13 e 14 aprile 2024.\r

\r

In programma moltissime iniziative per diversi target, per appassionati di turismo industriale e per addetti ai lavori che si daranno appuntamento in una città, come Prato, che offre un connubio unico nel suo genere, tra storia e innovazione, tra passato e futuro.\r

\r

In calendario spettacoli in fabbrica, itinerari di trekking nelle archeologie industriali, visite in azienda, presentazioni libri, contest fotografico con mostra finale, performance, mostre e laboratori per bambini di arte tessile.\r

\r

E per gli addetti ai lavori tornano - come lo scorso anno - le importanti assemblee nazionali di AIPAI (Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale) e ERIH (European Route of Industrial Heritage): altissime professionalità a confronto per riflettere sullo stato dell'arte del turismo industriale italiano ed europeo e del suo futuro.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Prato, dal 12 al 14 aprile la seconda edizione di Tipo Festival","post_date":"2024-01-19T11:31:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1705663887000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459764\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lucarelli, Caramanna e Ciminnisi[/caption]\r

\r

Fiavet Confcommercio ha tenuto oggi una conferenza stampa presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati, È stato presentato il libro dell’avvocato Federico Lucarelli, consulente legale Fiavet-Confcommercio “La professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo”. È intervenuto per un saluto l’onorevole Gianluca Caramanna, della X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo. Ha introdotto la presentazione del libro di Federico Lucarelli il presidente di Fiavet-Confcommercio Giuseppe Ciminnisi.\r

\r

“Il direttore tecnico di agenzia di viaggi è una figura indispensabile all’azienda, e questo libro ci aiuta a capire il suo valore, il peso di questa professionalità nel mondo del turismo” ha dichiarato il presidente di Fiavet-Confcommercio Giuseppe Ciminnisi. «Il direttore tecnico di agenzia di viaggio sovrintende tutte le attività aziendali curandone l’organizzazione, la programmazione e unendo a queste l’impegno per la gestione delle risorse umane».\r

\r

Per Fiavet-Confcommercio era necessario uno studio che facesse chiarezza sul ruolo di questa figura essenziale anche per la tutela consumatore.\r

\r

Il turismo vede, infatti, da una parte le agenzie di viaggio quali imprese private, e dall’altra parte il pubblico, con il quale si sviluppa la vera interazione fondata sulla fiducia. \r

\r

Le recenti norme introdotte nell’agosto del 2021 con il Decreto del Ministro del Turismo avvalorano l’esclusività del rapporto lavorativo tra il direttore tecnico e l’Agenzia di viaggi presso cui lo stesso opera. \r

Aggiornamenti\r

“Gli aggiornamenti sono alla base di una corrente di pensiero europea pro-liberalizzazione che talvolta in passato ha considerato la figura del direttore tecnico quasi come un vincolo burocratico all’apertura di un’agenzia di viaggi: ”ma non è affatto così” afferma il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi. “Il direttore è il deus ex machina dell’impresa, perché fornisce il peso della sua competenza ed esperienza dando garanzie anche e soprattutto al consumatore finale” continua il presidente facendo osservare quanto la figura sia associabile a quella di un dirigente d’azienda, piuttosto che a quella di un consulente esterno, e se non coincide con l’imprenditore dovrebbe esserne di sicuro l’alter-ego.\r

\r

Il direttore tecnico è quindi un manager che ha una conoscenza vasta del mondo del turismo, uno dei settori economici più affascinanti, ma anche più ricchi di insidie, come abbiamo potuto riscontrare in questi anni, tra pandemia e catastrofi naturali dovute ai cambiamenti climatici. Bisogna sapere far viaggiare le persone, ma anche farle ritornare a casa in qualsiasi situazione, anche la più complessa.\r

\r

L’agenzia di viaggi si è quindi evoluta, divenendo un alleato del consumatore nel realizzare i suoi viaggi che sono sempre più particolari, segmentati, curiosi, ma devono essere anche sicuri.","post_title":"Fiavet: «Il direttore tecnico figura centrale dell'agenzia di viaggio»","post_date":"2024-01-19T11:16:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1705662965000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La città di Tokyo si promuove in Italia con due nuovi brand video della serie 'Nothing like Tokyo' che, nelle versioni Tradition e Innovation, danno un assaggio degli eventi e dei luoghi più tradizionali della metropoli.\r

I video prendono per mano lo spettatore accompagnandolo in una rapida carrellata di cartoline di alcuni tra i luoghi più tradizionali e avveniristici della città, alcuni già celebri e altri ancora da scoprire. A rappresentare il lato tradizionale della metropoli, appaiono luoghi come il santuario shintoista Hie Jinja e la sequenza dei suoi portali torii rossi, ma anche eventi caratteristici come il Fukagawa Hachiman Festival o il Koto Fireworks Festival.\r

Per il lato innovativo, alcuni dei luoghi avveniristici più iconici della città come il Miraikan, il Museo delle Scienze Emergenti e dell’Innovazione di Odaiba, o progetti speciali come l’esperienza MoonFlower Sagaya Ginza, che unisce la gastronomia con l’arte digitale, e il progetto The Tokyo Toilet, simbolo dell’ospitalità giapponese e salito recentemente alla ribalta grazie al film “Perfect Days” di Win Wenders, premiato a Cannes e in questi giorni nelle sale italiane.\r

La città di Tokyo parteciperà inoltre alla prossima Bit: allo stand “Tokyo Tourism Representative, Italy Office”, la rappresentanza dell’ente del turismo della città illustrerà l'offerta turistica dalla capitale del Sol Levante, attraverso tutte le stagioni dell’anno ma con un focus particolare sull’inverno.\r

Numeri positivi nel 2023: Italia secondo mercato europeo\r

\r

Intanto, sono positivi gli indicatori sulla ripresa dei flussi turistici dall’Italia al Giappone, che nel 2023 tornano quasi ai livelli pre-pandemici. I dati preliminari dell’Ente nazionale del turismo giapponese mostrano che il numero degli arrivi italiani tra gennaio e dicembre 2023 è solo al -6,4% rispetto al numero dello stesso periodo del 2019, posizionandola al secondo posto della classifica europea, dopo la Germania (-1,3%).","post_title":"Tokyo rilancia la promozione in Italia con due nuovi brand video e la presenza in Bit","post_date":"2024-01-19T10:52:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1705661550000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459735","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brussels Airlines alza il sipario sulle nuove uniformi per il personale di cabina e delle operazioni a terra. \r

\r

La compagnia aerea ha scelto Gabrielle Szwarcenberg, giovane designer dell'Accademia Reale di Belle Arti di Anversa, e diversi altri marchi belgi affermati, per evidenziare ancora una volta la sua 'Belgitude'. Materiali innovativi, come uva e cactus, rendono l'uniforme più sostenibile. Anche la guida allo stile che la accompagna è stata completamente rivista per diventare molto più inclusiva.\r

\r

Le divise saranno introdotte a bordo e in aeroporto dal prossimo 1° marzo e saranno indossate da oltre 2.600 dipendenti. Protagonisti i colori blu scuro con dettagli champagne. La nuova palette di colori e le nuove stampe sono state progettate per allinearsi perfettamente con il nuovo marchio Brussels Airlines, introdotto nel novembre 2021. La collezione si ispira alle uniformi glamour delle compagnie aeree degli anni Sessanta, dando vita a silhouette contemporanee ma senza tempo, da cui l'introduzione del dolcevita e dell'abito A-line.\r

\r

L'intero processo di progettazione è durato due anni. Con sondaggi, workshop e sessioni di progettazione, l'uniforme è stata creata in stretta collaborazione con i dipendenti in prima linea. Tra i vari modelli, i dipendenti hanno potuto scegliere il look finale.\r

\r

Insieme alla nuova uniforme, Brussels Airlines ha anche aggiornato la sua guida allo stile, con nuove linee guida che dovrebbero contribuire a un maggiore benessere sul lavoro di tutti i membri del personale in uniforme.\r

\r

Le linee guida per capelli, trucco e gioielli non saranno più diverse per uomini e donne. Inoltre, il trucco diventa facoltativo per tutti e quindi non più obbligatorio per le donne. Non c'è differenza di genere nemmeno per quanto riguarda l'acconciatura dei capelli, che devono essere legati o raccolti in uno chignon non appena toccano le spalle: si tratta di un'istruzione legata alla sicurezza.\r

\r

Infine, ora si possono mostrare anche i tatuaggi, purché rispettino alcune regole, come la posizione, la dimensione e ciò che rappresentano.\r

\r

[gallery ids=\"459738,459741,459740\"]","post_title":"Brussels Airlines svela le nuove divise, che saranno indossate dal 1° marzo","post_date":"2024-01-19T10:22:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705659744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling è la prima compagnia aerea europea e la prima low cost al mondo ad ottenere il riconoscimento Top Employer, che premia l'eccellenza nelle politiche e nelle pratiche del lavoro. \r

\r

Oltre a sottolineare il suo impegno nei confronti dei dipendenti, questo risultato evidenzia la leadership di Vueling nel settore aereo, unendosi a 2.300 aziende Top Employers riconosciute in 121 paesi di tutto il mondo.\r

\r

Questo riconoscimento si basa sui risultati ottenuti dal vettore del gruppo Iag nell'HR Best Practices Survey del Top Employers Institute, che copre sei aree delle risorse umane e 20 tematiche diverse.\r

\r

In questo contesto, la compagnia spagnola si è distinta per il lavoro svolto su strategia aziendale, finalità, valori, etica e integrità, organizzazione e cambiamento, talento, sviluppo e performance, leadership, digitalizzazione dei sistemi delle risorse umane e dell'ambiente di lavoro\r

\r

“Questo riconoscimento è una testimonianza dei nostri costanti sforzi per creare un ambiente di lavoro eccezionale. In Vueling non solo voliamo, ma lo facciamo con un profondo impegno nei confronti del nostro personale e del nostro pianeta\", ha commentato Fernando Cuadra, chief people officer di Vueling.\r

\r

","post_title":"Vueling è il primo vettore europeo a fregiarsi del riconoscimento Top Employer","post_date":"2024-01-19T09:48:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705657737000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “Digital: nuove frontiere tra sfide e opportunità\": l’appuntamento formativo in calendario in occasione del Travel Open Village Hospitality, che si terrà dal 4 al 5 febbraio all’interno del Tove al Meliá Milano. L'obiettivo, spiega il presidente di Federalberghi Milano, Lodi e Monza – Brianza, Maurizio Naro, è quello di rimanere al passo coi tempi e non sottovalutare i fenomeni emergenti, per non rimanere scottati come è già accaduto in passato con le Ota. Il nuovo format, che il Gruppo Travel dedica al mondo dell’ospitalità, è stato infatti questa volta organizzato in collaborazione con la stessa Federalberghi Milano e con Federalberghi Lombardia. Oltre al tradizionale workshop, occasione di incontro tra albergatori, gestori di strutture ricettive e fornitori, la due giorni prevede quindi una serie di seminari dedicati a cyber security, intelligenza artificiale, metaverso e startup innovative.\r

\r

«Un’opportunità, tra le altre cose, per scoprire quali siano le migliori prospettive per un settore che sconta spesso notevoli difficoltà nel reperire risorse adeguate – prosegue Naro -. Nel nostro comparto la presenza umana non potrà mai essere sostituita, ma per alcuni compiti ripetitivi sono convinto che le nuove tecnologie possano rivelarsi di grande aiuto». Tra i fenomeni emergenti c’è sicuramente quello dell’intelligenza artificiale, destinata a condizionare presto l’intero mondo dell’hôtellerie: «La mole di dati a cui può accedere la Ia è davvero impressionante. Ma non è solo una questione di nuove possibilità: l’intelligenza artificiale è potenzialmente in grado di costruire un viaggio a partire da poche, semplici richieste fornite dagli utenti. Le informazioni vengono naturalmente prese dalla rete. Ma come garantire a tutti gli operatori la medesima visibilità per evitare quello che già accade con i portali online, per cui chi paga di più viene spesso messo più in alto nei risultati di ricerca? In questo caso specifico, si aprirebbe anche un'importante questione di trasparenza…».\r

\r

Non va infine neppure sottovalutato il tema della sicurezza informatica: «Molti albergatori indipendenti non ci pensano finché non avviene il patatrac. A quel punto, però, è ormai troppo tardi – conclude Naro -. E gli incidenti informatici sono sempre dietro l’angolo. Non è infrequente, per esempio, incappare in hacker capaci di bloccare l’emissione delle chiavi elettroniche e impedire in questo modo l’accesso alle stanze degli ospiti sino al pagamento di un oneroso. Ecco perché è così importante informarsi e formarsi».","post_title":"Le nuove frontiere del digital al centro del Travel Open Village Hospitality","post_date":"2024-01-19T09:15:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1705655740000]}]}}