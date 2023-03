Gattinoni confermato alla presidenza di Fto per altri quattro anni Franco Gattinoni è stato rieletto presidente della Federazione turismo organizzato di Confcommercio per un nuovo mandato quadriennale. L’Assemblea dei soci ieri sera ha infatti votato i 14 membri del Consiglio nazionale che poi per acclamazione hanno scelto di confermare Gattinoni alla guida dell’associazione. I vicepresidenti sono Adriano Apicella e Luca Patanè. Gli altri consiglieri sono Michele Cossa, Paola De Filippo, Piergiulio Donzelli, Antonella Ferrari, Simone Frigerio, Andrea Grisdale, Annalisa Raia, Secondina Ravera, Gianpaolo Romano, Renato Scaffidi e Gian Paolo Vairo. Il Consiglio emerso dalla votazione rappresenta, così come la Federazione, la pluralità dei segmenti del settore del Turismo organizzato: dai network al business travel, il turismo incoming e outgoing e il mondo dei servizi collegati. «Nonostante l’impegno che mi aspetta, ho ritenuto doveroso confermare la mia disponibilità per dare continuità al lavoro straordinario fatto in questi ultimi anni, ma che è solo una base di partenza – ha commentato Gattinoni -. E ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata. Avremo enormi sfide, temi molto delicati da affrontare in questa fase di transizione nella quale bisogna sostenere e accompagnare il tentativo di rilancio del comparto: dal rinnovo del contratto del lavoro al nodo della riduzione del cuneo fiscale e l’accesso al credito per le nostre aziende, dai rapporti con le compagnie aeree alla questione chiave della formazione sulle nuove competenze e dell’attrattività del settore per i giovani». «Affiancheremo le istituzioni a livello nazionale e locale per far in modo che il turismo organizzato conti di più e con la nostra presenza nell’associazione europea Ectaa proseguiremo anche il lavoro a livello internazionale. Le cose da fare sono tante e per questo serve un’associazione ancora più forte ed efficace nelle proprie azioni. Il lavoro del nuovo Consiglio, delle commissioni e di tutto lo staff sarà indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi. «Al tempo stesso vorrei però ringraziare di vero cuore i consiglieri uscenti: colleghi straordinari, amici, che hanno lavorato giorno e notte per l’associazione e gli associati con impegno e dedizione. In particolar modo saluto con affetto l’uscita di Stefano Dall’Ara che come vicepresidente della nostra Federazione si è speso senza risparmiarsi mai nelle relazioni istituzionali che ci hanno portato ad ottenere importantissimi risultati durante i difficili anni di pandemia. Noi ci siamo – ha concluso Gattinoni – perché le nostre imprese, fatte di persone che mettono sempre il turismo al primo posto, meritano di essere supportate, ogni giorno, con impegno e passione».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440501 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un tool per risolvere il rebus del valore delle stelle nella classificazione alberghiera e diventare sempre più appetibili soprattutto per i viaggiatori del Nord Europa. E' disponibile oggi gratuitamente e in lingua italiana sul sito web https://www.hotelstars.eu/service/testclassification/ il test di classificazione elaborato dall'Hotelstars Union, per armonizzare i diversi sistemi in voga tra i vari Paesi del Vecchio continente (e alle nostra latitudini anche tre le varie regioni, a cui sono delegate le decisioni in materia, ndr). "Invitiamo cordialmente gli hotel italiani a effettuare una classificazione di prova secondo il catalogo dei criteri Hsu - sottolinea il presidente della stessa Hotelstars Union, Markus Luthe -. Il risultato mostrerà la posizione degli hotel classificati in Italia secondo il rispettivo sistema regionale rispetto al sistema Hsu. Ciò è particolarmente interessante per gli alberghi con ospiti internazionali, in quanto la comparabilità transfrontaliera delle stelle offre un valido aiuto per orientarsi nella scelta della soluzione di soggiorno". In Italia, Federalberghi è membro osservatore dell'Unione Hotelstars dal 2012 e da allora è impegnata a supportare il dibattito e gli sforzi per armonizzare le classificazioni alberghiere in Europa. "Siamo molto orgogliosi di questa partnership e attendiamo con fiducia un ulteriore graduale allineamento dei nostri sistemi - aggiunge il presidente Federalberghi, Bernabò Bocca -. Perché, soprattutto alla luce delle attuali sfide per il turismo in Europa, è più importante che mai unire le forze, sfruttare le sinergie e creare prospettive anche per quanto riguarda la competitività delle imprese alberghiere". [post_title] => Federalberghi: disponibile in Italia il tool Hotelstars Union per l'armonizzazione dei sistemi di classificazione [post_date] => 2023-03-01T13:59:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677679186000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tecnologia, modello tour operating misto e tanta integrazione verticale. Sono i tre pilastri principali della strategia del gruppo Nicolaus, ormai da tempo impegnato in un'ambiziosa scalata nel mondo del turismo organizzato italiano. "Dopo l'acquisizione di Eden Viaggi è indubitabile che nel settore si sia creato un vuoto - racconta il presidente e amministratore delegato Nicolaus Tour, Roberto Pagliara -. E noi con l'operazione Turchese abbiamo proprio mirato a occupare alcune aree di business rimaste scoperte. Ma i nostri piani di sviluppo non saranno un semplice copia e incolla di quanto fatto in passato da altri operatori. Il vecchio modello di business del turismo organizzato è ormai superato. Serve un approccio nuovo". Ecco allora il focus sulla tecnologia, sia per quanto riguarda la costruzione dei pacchetti a medio e lungo raggio, oggi realizzati indifferentemente con voli di linea, low cost o charter, sia per le imprescindibili strategie di pricing dinamico. "Ma un ruolo fondamentale nei nostri piani lo gioca soprattutto l'integrazione verticale dell'offerta - aggiunge Pagliara -. Il prodotto a gestione diretta è fondamentale perché ci dà garanzia di continuità ne tempo e di qualità della proposta, in un contesto nel quale stiamo puntando sempre più sui repeater e sulla fidelizzazione del mercato agenziale, che rimane il nostro canale principale di distribuzione". Il triangolo del prodotto perfetto per Nicolaus è quindi composto dalla parte tour operating che paga le camere alla società di gestione in house, a sua volta debitrice dell'affitto alla società immobiliare della holding di casa: "L'obiettivo in questo caso non è scaricare perdite e utili a seconda della convenienza del momento - precisa Pagliara - ma far stare in equilibrio l'intero sistema. Certo, capitano occasioni in cui un elemento pesa più dell'altro e viceversa, ma un'integrazione di successo si basa su questa triangolazione". Al momento il portfolio Nicolaus di 34 club per l'estate (di cui dieci a marchio Valtur) è quindi composto da un 25% di resort in gestione diretta, mentre i restanti tre quarti sono in management o in franchising. A ciò, nel modello misto della compagnia, si aggiungono circa 500 strutture in commercializzazione a contrattazione diretta, "che per noi rimane uno dei pilastri fondamentali per il controllo del prodotto - conclude sempre Pagliara -. Stiamo anche pensando, per la verità, allo sviluppo di un progetto banca letti per Turchese, ma si tratterà di un'operazione mirata che anche in questo caso prevederà una selezione accurata dell'offerta. Infine stiamo lavorando all'integrazione dei channel manager nel nostro sistema tour operating. Il tutto nel solco dei nostri piani di investimento tecnologico". [post_title] => Pagliara, Nicolaus: il futuro è nell'integrazione verticale del prodotto [post_date] => 2023-03-01T13:44:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677678286000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440491 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_287979" align="alignleft" width="300"] Vittorio Messina, presidente Assoturismo[/caption] «A salvare la crescita – e quindi, alla fine, anche i conti pubblici – dell’Italia è ancora una volta il turismo, che dopo la pandemia non solo ha saputo rialzarsi, ma ha ripreso a correre dando nel 2022 un contributo decisivo a tutta l’economia, con un aumento dei consumi turistici del +26,3%. L’ennesima dimostrazione del valore strategico di un comparto su cui si versano fiumi di belle parole ma in concreto pochissime risorse”. Così Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti, commenta i dati Istat su Pil e conti pubblici diffusi oggi. Politica e economia «Adesso si cambi marcia e si metta il turismo al centro dell’agenda politica ed economica dell’Italia. La nostra forza è essere una destinazione desiderata ed ammirata in tutto il mondo, per il nostro patrimonio culturale e artistico ma anche per il nostro stile di vita, portato avanti da una rete di imprese piccole ma di alta qualità, nella ricettività come nella ristorazione e nei servizi. La nostra debolezza, però, è un sistema Paese che funziona poco e male e che non sfrutta adeguatamente l’occasione costituita dal turismo, a partire dai collegamenti interni ed internazionali. Bisogna invece investire seriamente sulle imprese e sulle infrastrutture necessarie, per competere in un mercato sempre più globale e sempre più difficile». [post_title] => Assoturismo: il turismo salva il Pil del Paese. Il governo intervenga [post_date] => 2023-03-01T12:59:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677675578000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440482 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_361210" align="alignleft" width="300"] Franco Gattinoni, presidente Fto[/caption] Franco Gattinoni è stato rieletto presidente della Federazione turismo organizzato di Confcommercio per un nuovo mandato quadriennale. L’Assemblea dei soci ieri sera ha infatti votato i 14 membri del Consiglio nazionale che poi per acclamazione hanno scelto di confermare Gattinoni alla guida dell’associazione. I vicepresidenti sono Adriano Apicella e Luca Patanè. Gli altri consiglieri sono Michele Cossa, Paola De Filippo, Piergiulio Donzelli, Antonella Ferrari, Simone Frigerio, Andrea Grisdale, Annalisa Raia, Secondina Ravera, Gianpaolo Romano, Renato Scaffidi e Gian Paolo Vairo. Il Consiglio emerso dalla votazione rappresenta, così come la Federazione, la pluralità dei segmenti del settore del Turismo organizzato: dai network al business travel, il turismo incoming e outgoing e il mondo dei servizi collegati. «Nonostante l’impegno che mi aspetta, ho ritenuto doveroso confermare la mia disponibilità per dare continuità al lavoro straordinario fatto in questi ultimi anni, ma che è solo una base di partenza - ha commentato Gattinoni -. E ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata. Avremo enormi sfide, temi molto delicati da affrontare in questa fase di transizione nella quale bisogna sostenere e accompagnare il tentativo di rilancio del comparto: dal rinnovo del contratto del lavoro al nodo della riduzione del cuneo fiscale e l’accesso al credito per le nostre aziende, dai rapporti con le compagnie aeree alla questione chiave della formazione sulle nuove competenze e dell’attrattività del settore per i giovani». [caption id="attachment_440483" align="alignleft" width="300"] Consiglio nazionale Fto[/caption] «Affiancheremo le istituzioni a livello nazionale e locale per far in modo che il turismo organizzato conti di più e con la nostra presenza nell’associazione europea Ectaa proseguiremo anche il lavoro a livello internazionale. Le cose da fare sono tante e per questo serve un’associazione ancora più forte ed efficace nelle proprie azioni. Il lavoro del nuovo Consiglio, delle commissioni e di tutto lo staff sarà indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi. «Al tempo stesso vorrei però ringraziare di vero cuore i consiglieri uscenti: colleghi straordinari, amici, che hanno lavorato giorno e notte per l'associazione e gli associati con impegno e dedizione. In particolar modo saluto con affetto l'uscita di Stefano Dall'Ara che come vicepresidente della nostra Federazione si è speso senza risparmiarsi mai nelle relazioni istituzionali che ci hanno portato ad ottenere importantissimi risultati durante i difficili anni di pandemia. Noi ci siamo – ha concluso Gattinoni – perché le nostre imprese, fatte di persone che mettono sempre il turismo al primo posto, meritano di essere supportate, ogni giorno, con impegno e passione». [post_title] => Gattinoni confermato alla presidenza di Fto per altri quattro anni [post_date] => 2023-03-01T11:59:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677671967000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440454 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il processo di fusione in corso tra Air India e Vistara porterà all'eliminazione del marchio Vistara. A chiarirlo è stato il ceo di Air india, Campbell Wilson, che ha motivato la decisione spiegando che il brand 'Air India' gode di una maggiore visibilità, grazie alla lunga e consolidata presenza sui mercati internazionali. Vistara, invece, rappresenta un marchio ancora relativamente giovane e noto più che altro all'interno dell'India. "Vistara ha chiaramente un riconoscimento molto forte nel mercato indiano - ha dichiarato il ceo - ma se si guarda al di fuori dei confini nazionali, Air India è chiaramente molto più riconosciuta e ha una storia di oltre 90 anni. Quindi, il futuro vettore full-service si chiamerà Air India, ma vorremmo mantenere e celebrare parte dell'eredità di Vistara in questa nuova manifestazione". Intanto, ha preso il via l'iter che porterà al merger delle due compagnie aeree, con il supporto della società di consulenza Deloitte. Air India ha recentemente annunciato il più grande ordine di aeromobili commerciali nella storia dell'aviazione per 470 aerei di Boeing e Airbus. Wilson ha spiegato che la compagnia utilizzerà tre metodi per finanziare l'ordine: il cash-flow, il capitale della casa madre Tata Grou, la vendita e il leaseback. [post_title] => Il marchio Vistara scomparirà una volta completata la fusione con Air India [post_date] => 2023-03-01T10:51:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677667867000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440451 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Meininger Hotels apre oggi a Venezia Mestre la propria quarta struttura in Italia, dopo gli indirizzi di Roma e i due di Milano. L'edificio di sette piani che ospitava in precedenza un ostello a marchio Wombat's, dopo l'acquisizione da parte del gruppo tedesco nel 2022, è stato parzialmente ristrutturato e il design degli interni completamente rinnovato. Oggi l'hotel offre un totale di 434 posti letto, suddivisi in 112 camere: dalle doppie alle multiple, utilizzabili anche come dormitori con un massimo di sei letti e pensate per famiglie, gite scolastiche, gruppi di amici e viaggiatori zaino in spalla. La struttura dispone inoltre di una cucina per gli ospiti, culle per bambini gratuite, ampie aree comuni, area giochi con tavolo da biliardo, hall, servizio bar, armadietti, lavatrice e asciugatrice. Al timone dell'hotel è Roberta De Lucia, che ha gestito e supervisionato le attività di pre-apertura della proprietà dal 2022. Nata in Italia, si è formata come manager alberghiero in Germania dopo aver conseguito una laurea in traduzione e interpretariato. In passato ha condotto con successo tre inaugurazioni di alberghi a Venezia, tra cui un a&o Hostels e proprio il Wombat's Hostels di cui la nuova apertura Meininger ha preso il posto. Nel 2023, Meininger Hotels continua a crescere e in estate aprirà a Colonia la sua 35esima struttura. Inoltre, è prevista un'apertura a Cracovia, che segnerà il suo ingresso nel mercato polacco. [post_title] => Apre oggi a Mestre la quarta struttura Meininger in Italia [post_date] => 2023-03-01T10:45:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677667537000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440445 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Neos è stata official partner di “Laura Pausini 30 years in 24 hours”, la maratona live che ha celebrato i trent’anni di carriera dell’artista. Tre special performance in 24 ore, aperte al pubblico, a ingresso libero: la prima a New York, la seconda a Madrid e il gran finale a Milano, durante le quali l’artista italiana più premiata del mondo è stata accompagnata dalla compagnia del gruppo Alpitour con un volo dedicato. Uno dei Boeing 787-9 Dreamliner della flotta è stato internamente personalizzato a tema: il decollo è avvenuto il 26 febbraio sera da New York, subito dopo il concerto all’Apollo Theater, con arrivo a Madrid il 27 febbraio, in tempo per l’esibizione al Music Station, per poi ripartire alla volta di Milano lo stesso giorno e concludere con l’esibizione al Teatro Carcano di Milano. “Siamo onorati di aver partecipato a questo progetto unico nel suo genere e di portata internazionale, confermando l’impegno e la volontà di far conoscere in tutto il mondo l’inconfondibile Italian touch che da sempre contraddistingue la nostra compagnia aerea. La combinazione musica e vacanza è, infatti, un tratto distintivo di Neos alimentato negli anni da numerose partnership d’eccezione che accompagnano i passeggeri nei più bei luoghi di vacanza” ha commentato Aldo Sarnataro, direttore commerciale Neos. [post_title] => Neos e il sodalizio con Laura Pausini per i 30 di carriera dell’artista [post_date] => 2023-03-01T10:36:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677667001000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono Messico e Brasile le destinazioni che stanno trainando le prenotazioni di Latin World. Il to di casa Quality Group ha recentemente rinnovato il proprio brand, prima Brasil World, per meglio rispecchiare l'ampiezza della propria programmazione. Ma naturalmente il paese carioca rimane tra i prodotti di spicco dell'offerta. “Messico e Brasile - racconta il titolare di Latin World, Michele De Caro - sono ripartiti con prenotazioni addirittura migliori del pre-pandemia. La presenza costante di turisti alto spendenti ha consentito ai due paesi, non solo di preservare la loro offerta, ma di migliorarla fortemente, incrementando la qualità di servizio e prodotto offerto fino addirittura ad ampliarla”. Anche le altre destinazioni del to al momento registrano peraltro un trend positivo, a eccezione di Cuba. In crescita sono pure le prenotazioni dei viaggi individuali personalizzati verso tutte le mete: a oggi rappresentano il 50% della domanda, a pari merito con gli itinerari di gruppo. “In controtendenza con il passato, i nostri clienti sono disponibili a pagare un prezzo più elevato per vivere un viaggio personalizzato con esperienze ad hoc, scegliendo così servizi che rispondono maggiormente alle proprie esigenze” prosegue De Carlo. Il clima di incertezza vissuto ha probabilmente influito molto anche sulle abitudini di consumo, portando a un incremento delle prenotazioni last minute, al di sotto delle tre settimane data partenza. Una tendenza che implica una conseguente criticità nella gestione operativa. Per far fronte a tutto ciò, nonché alla crescita della domanda, Latin World ha quindi ampliato il proprio team, inserendo nuove figure professionali a supporto del booking e dell’operativo. Ha inoltre arricchito e migliorato sensibilmente l'offerta con nuove proposte di itinerari e prodotti. Le novità in programmazione Per ciò che concerne il Brasile, in particolare, si parte dai nuovi itinerari sviluppati a nord del paese, un’area poco conosciuta dal turismo italiano: Spiagge Brasiliane da Rio e Salvador aggiunge un’estensione nell'arcipelago di Fernando de Noronha per poi raggiungere Olinda; Tramonti Brasiliani è invece un viaggio individuale concentrato sulla costa poco conosciuta del Ceara e del rio Grande del Nord, da Fortaleza a Natal. Sempre nel nord del paese, il tour individuale Sogno Brasiliano unisce la visita delle grandi città del Paese alla natura del Pantanal e dei Lencois Maranhenses. Brasile Prestige è un itinerario classico con sistemazioni ed esperienze curate di alto livello, a cui è stata aggiunta la navigazione in Amazzonia a bordo di un’elegante motonave, dotata di sole 12 cabine. Anche le proposte per estensioni individuali in lodge e rifugi ecologici, in aree poco note nel Pantanal e in Amazzonia, sono state ampliate e, tra le strutture selezionate per le estensioni mare, sono state inserite location ricercate, posada e piccoli resort con taglio ecologico. Sono state poi riconfermate le proposte iconiche quali il Gran Tour del Brasile, il più completo della programmazione, Brasile Classico e Mosaico Brasiliano, che sono stati impreziositi con escursioni facoltative e insolite al parco nazionale di Chapada Diamantina o alla sconfinata spiaggia di Praia do Forte, mentre è stata estesa di un giorno la visita a Salvador Da Bahia che, con il suo ricco patrimonio Unesco, varrebbe da sola il viaggio. Riconfermata pure la proposta Party Brasile: il viaggio di gruppo con una struttura precostituita, ma con una buona flessibilità per lasciare spazio alla personalizzazione direttamente in loco; si aggiungono Brasile d’Autore e Brasile Ecologico. Quest’ultimo include la visita delle tre più importanti meraviglie naturali del paese: Cascate Iguassù, Amazzonia e il parco dei Lencois Maranhenses. La sezione Colombia si rinnova con le proposte Party Colombia, Active Colombia ed Experience Colombia: i format che vanno a soddisfare le esigenze della clientela che ricerca libertà, vacanza attiva e esperienziale. L’itinerario Colombia Feel offre il massimo del comfort e del servizio per i viaggiatori più esigenti. Se l’isola di Baru si riconferma la località più richiesta per l'estensione mare, la programmazione Latin World include anche proposte di strutture ubicate a Macura e San Andres. Il Venezuela è stato poi reinserito nella programmazione di Latin World e conquista un ruolo di primo piano per la clientela altro spendente, grazie al cambiamento avvenuto nel paese nel corso della pandemia che, alimentato da flussi turistici interni, offre oggi un'ottima qualità di servizio e prodotto e una situazione politica tranquilla. Moltissime infine le novità anche per la programmazione Messico, Cuba e Centroamerica. [post_title] => Messico e Brasile trainano le prenotazioni di Latin World del gruppo Quality [post_date] => 2023-03-01T10:20:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677666036000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440435 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità importante sul lago di Como. Il brand The Ritz Carlton approda infatti a Bellagio, dove aprirà una nuova struttura nel 2026, grazie alla firma dell'accordo tra il gruppo Marriott International (a cui appartiene il marchio) e la proprietà dell'hotel, Grimit. La new entry nascerà dalla riconversione dell'ex Hotel Grande Bretagne e offrirà 59 camere e 46 suite, nonché un centro benessere con piscina interna, ristoranti casual e spazi per meeting ed eventi. L’ampio parco e i giardini, in stile lacustre, comprenderanno un’area per la meditazione, un sentiero per lunghe passeggiate, una grande piscina esterna e un molo privato per consentire agli ospiti di raggiungere facilmente le altre destinazioni sul lago. Appena fuori dal paese di Bellagio, incastonato tra i due rami del lago di Como, lo storico Belle Époque Hotel Grande Bretagne fu uno dei primi hotel di lusso della regione, inaugurato nel 1850. La struttura cadde in disuso alla fine del secolo scorso e fu acquisita dalla famiglia Galbusera, proprietaria di Grimit, con l’obiettivo di ripristinare la reputazione dell’ex albergo attraverso un ampio progetto di ristrutturazione ed espansione. Il piano sarà uno dei più importanti progetti di ampliamento nell’area del lago di Como degli ultimi anni: si svilupperà infatti su una superficie di 16.500 metri quadrati e comporterà un restauro completo della proprietà, pur mantenendo intatta l’eredità storica dell’edificio. "La nostra famiglia è profondamente legata alla zona del lago di Como e siamo orgogliosi di far debuttare The Ritz-Carlton a Bellagio - commenta Emanuele Galbusera, presidente di Grimit -. Lo spirito imprenditoriale di famiglia ci ha resi leader europei nel rivestimento del metallo attraverso il nostro business Lampre. Siamo entusiasti di dedicarci con la stessa passione a questo importante progetto”. “L’arrivo di Ritz-Carlton per la prima volta in Italia, proprio a Bellagio, rende il Lago di Como ancora più attrattivo - aggiunge Marco Comensoli, head of hotels & leisure di Colliers Italia, che ha seguito l'operazione in qualità di advisor della proprietà -. Era necessario individuare un gestore che con il proprio brand fosse in grado di valorizzare al meglio un immobile prestigioso posizionato in una delle mete turistiche di più alto livello al mondo. Con questo obiettivo in mente, abbiamo supportato la proprietà in tutto il processo: dall’elaborazione del modello di business alla negoziazione del contratto di hotel management”. L’operazione è stata seguita, oltre che da Colliers Italia, da Studio Mhz Architettura, technical advisor, Studio Villa, legal advisor, Mercorio Maiocco Valentini & Partners, tax advisor, e studio Gianni & Origoni, advisor legale di Marriott. [post_title] => The Ritz-Carlton sbarca sulle rive del lago di Como. Aprirà a Bellagio nel 2026 [post_date] => 2023-03-01T10:01:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677664907000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gattinoni confermato alla presidenza" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":27,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3338,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un tool per risolvere il rebus del valore delle stelle nella classificazione alberghiera e diventare sempre più appetibili soprattutto per i viaggiatori del Nord Europa. E' disponibile oggi gratuitamente e in lingua italiana sul sito web https://www.hotelstars.eu/service/testclassification/ il test di classificazione elaborato dall'Hotelstars Union, per armonizzare i diversi sistemi in voga tra i vari Paesi del Vecchio continente (e alle nostra latitudini anche tre le varie regioni, a cui sono delegate le decisioni in materia, ndr).\r

\r

\"Invitiamo cordialmente gli hotel italiani a effettuare una classificazione di prova secondo il catalogo dei criteri Hsu - sottolinea il presidente della stessa Hotelstars Union, Markus Luthe -. Il risultato mostrerà la posizione degli hotel classificati in Italia secondo il rispettivo sistema regionale rispetto al sistema Hsu. Ciò è particolarmente interessante per gli alberghi con ospiti internazionali, in quanto la comparabilità transfrontaliera delle stelle offre un valido aiuto per orientarsi nella scelta della soluzione di soggiorno\".\r

\r

In Italia, Federalberghi è membro osservatore dell'Unione Hotelstars dal 2012 e da allora è impegnata a supportare il dibattito e gli sforzi per armonizzare le classificazioni alberghiere in Europa. \"Siamo molto orgogliosi di questa partnership e attendiamo con fiducia un ulteriore graduale allineamento dei nostri sistemi - aggiunge il presidente Federalberghi, Bernabò Bocca -. Perché, soprattutto alla luce delle attuali sfide per il turismo in Europa, è più importante che mai unire le forze, sfruttare le sinergie e creare prospettive anche per quanto riguarda la competitività delle imprese alberghiere\".","post_title":"Federalberghi: disponibile in Italia il tool Hotelstars Union per l'armonizzazione dei sistemi di classificazione","post_date":"2023-03-01T13:59:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677679186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tecnologia, modello tour operating misto e tanta integrazione verticale. Sono i tre pilastri principali della strategia del gruppo Nicolaus, ormai da tempo impegnato in un'ambiziosa scalata nel mondo del turismo organizzato italiano. \"Dopo l'acquisizione di Eden Viaggi è indubitabile che nel settore si sia creato un vuoto - racconta il presidente e amministratore delegato Nicolaus Tour, Roberto Pagliara -. E noi con l'operazione Turchese abbiamo proprio mirato a occupare alcune aree di business rimaste scoperte. Ma i nostri piani di sviluppo non saranno un semplice copia e incolla di quanto fatto in passato da altri operatori. Il vecchio modello di business del turismo organizzato è ormai superato. Serve un approccio nuovo\".\r

\r

Ecco allora il focus sulla tecnologia, sia per quanto riguarda la costruzione dei pacchetti a medio e lungo raggio, oggi realizzati indifferentemente con voli di linea, low cost o charter, sia per le imprescindibili strategie di pricing dinamico. \"Ma un ruolo fondamentale nei nostri piani lo gioca soprattutto l'integrazione verticale dell'offerta - aggiunge Pagliara -. Il prodotto a gestione diretta è fondamentale perché ci dà garanzia di continuità ne tempo e di qualità della proposta, in un contesto nel quale stiamo puntando sempre più sui repeater e sulla fidelizzazione del mercato agenziale, che rimane il nostro canale principale di distribuzione\".\r

\r

Il triangolo del prodotto perfetto per Nicolaus è quindi composto dalla parte tour operating che paga le camere alla società di gestione in house, a sua volta debitrice dell'affitto alla società immobiliare della holding di casa: \"L'obiettivo in questo caso non è scaricare perdite e utili a seconda della convenienza del momento - precisa Pagliara - ma far stare in equilibrio l'intero sistema. Certo, capitano occasioni in cui un elemento pesa più dell'altro e viceversa, ma un'integrazione di successo si basa su questa triangolazione\".\r

\r

Al momento il portfolio Nicolaus di 34 club per l'estate (di cui dieci a marchio Valtur) è quindi composto da un 25% di resort in gestione diretta, mentre i restanti tre quarti sono in management o in franchising. A ciò, nel modello misto della compagnia, si aggiungono circa 500 strutture in commercializzazione a contrattazione diretta, \"che per noi rimane uno dei pilastri fondamentali per il controllo del prodotto - conclude sempre Pagliara -. Stiamo anche pensando, per la verità, allo sviluppo di un progetto banca letti per Turchese, ma si tratterà di un'operazione mirata che anche in questo caso prevederà una selezione accurata dell'offerta. Infine stiamo lavorando all'integrazione dei channel manager nel nostro sistema tour operating. Il tutto nel solco dei nostri piani di investimento tecnologico\".","post_title":"Pagliara, Nicolaus: il futuro è nell'integrazione verticale del prodotto","post_date":"2023-03-01T13:44:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677678286000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440491","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_287979\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Messina, presidente Assoturismo[/caption]\r

«A salvare la crescita – e quindi, alla fine, anche i conti pubblici – dell’Italia è ancora una volta il turismo, che dopo la pandemia non solo ha saputo rialzarsi, ma ha ripreso a correre dando nel 2022 un contributo decisivo a tutta l’economia, con un aumento dei consumi turistici del +26,3%. L’ennesima dimostrazione del valore strategico di un comparto su cui si versano fiumi di belle parole ma in concreto pochissime risorse”.\r

Così Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti, commenta i dati Istat su Pil e conti pubblici diffusi oggi.\r

\r

Politica e economia\r

«Adesso si cambi marcia e si metta il turismo al centro dell’agenda politica ed economica dell’Italia. La nostra forza è essere una destinazione desiderata ed ammirata in tutto il mondo, per il nostro patrimonio culturale e artistico ma anche per il nostro stile di vita, portato avanti da una rete di imprese piccole ma di alta qualità, nella ricettività come nella ristorazione e nei servizi.\r

La nostra debolezza, però, è un sistema Paese che funziona poco e male e che non sfrutta adeguatamente l’occasione costituita dal turismo, a partire dai collegamenti interni ed internazionali. Bisogna invece investire seriamente sulle imprese e sulle infrastrutture necessarie, per competere in un mercato sempre più globale e sempre più difficile».","post_title":"Assoturismo: il turismo salva il Pil del Paese. Il governo intervenga","post_date":"2023-03-01T12:59:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677675578000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440482","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_361210\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni, presidente Fto[/caption]\r

\r

Franco Gattinoni è stato rieletto presidente della Federazione turismo organizzato di Confcommercio per un nuovo mandato quadriennale. L’Assemblea dei soci ieri sera ha infatti votato i 14 membri del Consiglio nazionale che poi per acclamazione hanno scelto di confermare Gattinoni alla guida dell’associazione. I vicepresidenti sono Adriano Apicella e Luca Patanè. Gli altri consiglieri sono Michele Cossa, Paola De Filippo, Piergiulio Donzelli, Antonella Ferrari, Simone Frigerio, Andrea Grisdale, Annalisa Raia, Secondina Ravera, Gianpaolo Romano, Renato Scaffidi e Gian Paolo Vairo. Il Consiglio emerso dalla votazione rappresenta, così come la Federazione, la pluralità dei segmenti del settore del Turismo organizzato: dai network al business travel, il turismo incoming e outgoing e il mondo dei servizi collegati.\r

\r

\r

«Nonostante l’impegno che mi aspetta, ho ritenuto doveroso confermare la mia disponibilità per dare continuità al lavoro straordinario fatto in questi ultimi anni, ma che è solo una base di partenza - ha commentato Gattinoni -. E ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata. Avremo enormi sfide, temi molto delicati da affrontare in questa fase di transizione nella quale bisogna sostenere e accompagnare il tentativo di rilancio del comparto: dal rinnovo del contratto del lavoro al nodo della riduzione del cuneo fiscale e l’accesso al credito per le nostre aziende, dai rapporti con le compagnie aeree alla questione chiave della formazione sulle nuove competenze e dell’attrattività del settore per i giovani».\r

\r

[caption id=\"attachment_440483\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Consiglio nazionale Fto[/caption]\r

\r

«Affiancheremo le istituzioni a livello nazionale e locale per far in modo che il turismo organizzato conti di più e con la nostra presenza nell’associazione europea Ectaa proseguiremo anche il lavoro a livello internazionale. Le cose da fare sono tante e per questo serve un’associazione ancora più forte ed efficace nelle proprie azioni. Il lavoro del nuovo Consiglio, delle commissioni e di tutto lo staff sarà indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi. \r

\r

«Al tempo stesso vorrei però ringraziare di vero cuore i consiglieri uscenti: colleghi straordinari, amici, che hanno lavorato giorno e notte per l'associazione e gli associati con impegno e dedizione. In particolar modo saluto con affetto l'uscita di Stefano Dall'Ara che come vicepresidente della nostra Federazione si è speso senza risparmiarsi mai nelle relazioni istituzionali che ci hanno portato ad ottenere importantissimi risultati durante i difficili anni di pandemia. Noi ci siamo – ha concluso Gattinoni – perché le nostre imprese, fatte di persone che mettono sempre il turismo al primo posto, meritano di essere supportate, ogni giorno, con impegno e passione».","post_title":"Gattinoni confermato alla presidenza di Fto per altri quattro anni","post_date":"2023-03-01T11:59:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677671967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440454","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il processo di fusione in corso tra Air India e Vistara porterà all'eliminazione del marchio Vistara. A chiarirlo è stato il ceo di Air india, Campbell Wilson, che ha motivato la decisione spiegando che il brand 'Air India' gode di una maggiore visibilità, grazie alla lunga e consolidata presenza sui mercati internazionali.\r

\r

Vistara, invece, rappresenta un marchio ancora relativamente giovane e noto più che altro all'interno dell'India. \"Vistara ha chiaramente un riconoscimento molto forte nel mercato indiano - ha dichiarato il ceo - ma se si guarda al di fuori dei confini nazionali, Air India è chiaramente molto più riconosciuta e ha una storia di oltre 90 anni. Quindi, il futuro vettore full-service si chiamerà Air India, ma vorremmo mantenere e celebrare parte dell'eredità di Vistara in questa nuova manifestazione\".\r

\r

Intanto, ha preso il via l'iter che porterà al merger delle due compagnie aeree, con il supporto della società di consulenza Deloitte.\r

\r

Air India ha recentemente annunciato il più grande ordine di aeromobili commerciali nella storia dell'aviazione per 470 aerei di Boeing e Airbus. Wilson ha spiegato che la compagnia utilizzerà tre metodi per finanziare l'ordine: il cash-flow, il capitale della casa madre Tata Grou, la vendita e il leaseback.","post_title":"Il marchio Vistara scomparirà una volta completata la fusione con Air India","post_date":"2023-03-01T10:51:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677667867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Meininger Hotels apre oggi a Venezia Mestre la propria quarta struttura in Italia, dopo gli indirizzi di Roma e i due di Milano. L'edificio di sette piani che ospitava in precedenza un ostello a marchio Wombat's, dopo l'acquisizione da parte del gruppo tedesco nel 2022, è stato parzialmente ristrutturato e il design degli interni completamente rinnovato. Oggi l'hotel offre un totale di 434 posti letto, suddivisi in 112 camere: dalle doppie alle multiple, utilizzabili anche come dormitori con un massimo di sei letti e pensate per famiglie, gite scolastiche, gruppi di amici e viaggiatori zaino in spalla.\r

\r

La struttura dispone inoltre di una cucina per gli ospiti, culle per bambini gratuite, ampie aree comuni, area giochi con tavolo da biliardo, hall, servizio bar, armadietti, lavatrice e asciugatrice. Al timone dell'hotel è Roberta De Lucia, che ha gestito e supervisionato le attività di pre-apertura della proprietà dal 2022. Nata in Italia, si è formata come manager alberghiero in Germania dopo aver conseguito una laurea in traduzione e interpretariato. In passato ha condotto con successo tre inaugurazioni di alberghi a Venezia, tra cui un a&o Hostels e proprio il Wombat's Hostels di cui la nuova apertura Meininger ha preso il posto.\r

\r

Nel 2023, Meininger Hotels continua a crescere e in estate aprirà a Colonia la sua 35esima struttura. Inoltre, è prevista un'apertura a Cracovia, che segnerà il suo ingresso nel mercato polacco.","post_title":"Apre oggi a Mestre la quarta struttura Meininger in Italia","post_date":"2023-03-01T10:45:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677667537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Neos è stata official partner di “Laura Pausini 30 years in 24 hours”, la maratona live che ha celebrato i trent’anni di carriera dell’artista. Tre special performance in 24 ore, aperte al pubblico, a ingresso libero: la prima a New York, la seconda a Madrid e il gran finale a Milano, durante le quali l’artista italiana più premiata del mondo è stata accompagnata dalla compagnia del gruppo Alpitour con un volo dedicato.\r

Uno dei Boeing 787-9 Dreamliner della flotta è stato internamente personalizzato a tema: il decollo è avvenuto il 26 febbraio sera da New York, subito dopo il concerto all’Apollo Theater, con arrivo a Madrid il 27 febbraio, in tempo per l’esibizione al Music Station, per poi ripartire alla volta di Milano lo stesso giorno e concludere con l’esibizione al Teatro Carcano di Milano.\r

“Siamo onorati di aver partecipato a questo progetto unico nel suo genere e di portata internazionale, confermando l’impegno e la volontà di far conoscere in tutto il mondo l’inconfondibile Italian touch che da sempre contraddistingue la nostra compagnia aerea. La combinazione musica e vacanza è, infatti, un tratto distintivo di Neos alimentato negli anni da numerose partnership d’eccezione che accompagnano i passeggeri nei più bei luoghi di vacanza” ha commentato Aldo Sarnataro, direttore commerciale Neos.","post_title":"Neos e il sodalizio con Laura Pausini per i 30 di carriera dell’artista","post_date":"2023-03-01T10:36:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677667001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono Messico e Brasile le destinazioni che stanno trainando le prenotazioni di Latin World. Il to di casa Quality Group ha recentemente rinnovato il proprio brand, prima Brasil World, per meglio rispecchiare l'ampiezza della propria programmazione. Ma naturalmente il paese carioca rimane tra i prodotti di spicco dell'offerta. “Messico e Brasile - racconta il titolare di Latin World, Michele De Caro - sono ripartiti con prenotazioni addirittura migliori del pre-pandemia. La presenza costante di turisti alto spendenti ha consentito ai due paesi, non solo di preservare la loro offerta, ma di migliorarla fortemente, incrementando la qualità di servizio e prodotto offerto fino addirittura ad ampliarla”.\r

\r

Anche le altre destinazioni del to al momento registrano peraltro un trend positivo, a eccezione di Cuba. In crescita sono pure le prenotazioni dei viaggi individuali personalizzati verso tutte le mete: a oggi rappresentano il 50% della domanda, a pari merito con gli itinerari di gruppo. “In controtendenza con il passato, i nostri clienti sono disponibili a pagare un prezzo più elevato per vivere un viaggio personalizzato con esperienze ad hoc, scegliendo così servizi che rispondono maggiormente alle proprie esigenze” prosegue De Carlo.\r

\r

Il clima di incertezza vissuto ha probabilmente influito molto anche sulle abitudini di consumo, portando a un incremento delle prenotazioni last minute, al di sotto delle tre settimane data partenza. Una tendenza che implica una conseguente criticità nella gestione operativa. Per far fronte a tutto ciò, nonché alla crescita della domanda, Latin World ha quindi ampliato il proprio team, inserendo nuove figure professionali a supporto del booking e dell’operativo. Ha inoltre arricchito e migliorato sensibilmente l'offerta con nuove proposte di itinerari e prodotti.\r

\r

Le novità in programmazione\r

\r

Per ciò che concerne il Brasile, in particolare, si parte dai nuovi itinerari sviluppati a nord del paese, un’area poco conosciuta dal turismo italiano: Spiagge Brasiliane da Rio e Salvador aggiunge un’estensione nell'arcipelago di Fernando de Noronha per poi raggiungere Olinda; Tramonti Brasiliani è invece un viaggio individuale concentrato sulla costa poco conosciuta del Ceara e del rio Grande del Nord, da Fortaleza a Natal. Sempre nel nord del paese, il tour individuale Sogno Brasiliano unisce la visita delle grandi città del Paese alla natura del Pantanal e dei Lencois Maranhenses.\r

\r

Brasile Prestige è un itinerario classico con sistemazioni ed esperienze curate di alto livello, a cui è stata aggiunta la navigazione in Amazzonia a bordo di un’elegante motonave, dotata di sole 12 cabine. Anche le proposte per estensioni individuali in lodge e rifugi ecologici, in aree poco note nel Pantanal e in Amazzonia, sono state ampliate e, tra le strutture selezionate per le estensioni mare, sono state inserite location ricercate, posada e piccoli resort con taglio ecologico. Sono state poi riconfermate le proposte iconiche quali il Gran Tour del Brasile, il più completo della programmazione, Brasile Classico e Mosaico Brasiliano, che sono stati impreziositi con escursioni facoltative e insolite al parco nazionale di Chapada Diamantina o alla sconfinata spiaggia di Praia do Forte, mentre è stata estesa di un giorno la visita a Salvador Da Bahia che, con il suo ricco patrimonio Unesco, varrebbe da sola il viaggio. Riconfermata pure la proposta Party Brasile: il viaggio di gruppo con una struttura precostituita, ma con una buona flessibilità per lasciare spazio alla personalizzazione direttamente in loco; si aggiungono Brasile d’Autore e Brasile Ecologico. Quest’ultimo include la visita delle tre più importanti meraviglie naturali del paese: Cascate Iguassù, Amazzonia e il parco dei Lencois Maranhenses.\r

\r

La sezione Colombia si rinnova con le proposte Party Colombia, Active Colombia ed Experience Colombia: i format che vanno a soddisfare le esigenze della clientela che ricerca libertà, vacanza attiva e esperienziale. L’itinerario Colombia Feel offre il massimo del comfort e del servizio per i viaggiatori più esigenti. Se l’isola di Baru si riconferma la località più richiesta per l'estensione mare, la programmazione Latin World include anche proposte di strutture ubicate a Macura e San Andres.\r

\r

Il Venezuela è stato poi reinserito nella programmazione di Latin World e conquista un ruolo di primo piano per la clientela altro spendente, grazie al cambiamento avvenuto nel paese nel corso della pandemia che, alimentato da flussi turistici interni, offre oggi un'ottima qualità di servizio e prodotto e una situazione politica tranquilla. Moltissime infine le novità anche per la programmazione Messico, Cuba e Centroamerica.","post_title":"Messico e Brasile trainano le prenotazioni di Latin World del gruppo Quality","post_date":"2023-03-01T10:20:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677666036000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440435","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità importante sul lago di Como. Il brand The Ritz Carlton approda infatti a Bellagio, dove aprirà una nuova struttura nel 2026, grazie alla firma dell'accordo tra il gruppo Marriott International (a cui appartiene il marchio) e la proprietà dell'hotel, Grimit. La new entry nascerà dalla riconversione dell'ex Hotel Grande Bretagne e offrirà 59 camere e 46 suite, nonché un centro benessere con piscina interna, ristoranti casual e spazi per meeting ed eventi. L’ampio parco e i giardini, in stile lacustre, comprenderanno un’area per la meditazione, un sentiero per lunghe passeggiate, una grande piscina esterna e un molo privato per consentire agli ospiti di raggiungere facilmente le altre destinazioni sul lago.\r

\r

Appena fuori dal paese di Bellagio, incastonato tra i due rami del lago di Como, lo storico Belle Époque Hotel Grande Bretagne fu uno dei primi hotel di lusso della regione, inaugurato nel 1850. La struttura cadde in disuso alla fine del secolo scorso e fu acquisita dalla famiglia Galbusera, proprietaria di Grimit, con l’obiettivo di ripristinare la reputazione dell’ex albergo attraverso un ampio progetto di ristrutturazione ed espansione. Il piano sarà uno dei più importanti progetti di ampliamento nell’area del lago di Como degli ultimi anni: si svilupperà infatti su una superficie di 16.500 metri quadrati e comporterà un restauro completo della proprietà, pur mantenendo intatta l’eredità storica dell’edificio.\r

\r

\"La nostra famiglia è profondamente legata alla zona del lago di Como e siamo orgogliosi di far debuttare The Ritz-Carlton a Bellagio - commenta Emanuele Galbusera, presidente di Grimit -. Lo spirito imprenditoriale di famiglia ci ha resi leader europei nel rivestimento del metallo attraverso il nostro business Lampre. Siamo entusiasti di dedicarci con la stessa passione a questo importante progetto”.\r

\r

“L’arrivo di Ritz-Carlton per la prima volta in Italia, proprio a Bellagio, rende il Lago di Como ancora più attrattivo - aggiunge Marco Comensoli, head of hotels & leisure di Colliers Italia, che ha seguito l'operazione in qualità di advisor della proprietà -. Era necessario individuare un gestore che con il proprio brand fosse in grado di valorizzare al meglio un immobile prestigioso posizionato in una delle mete turistiche di più alto livello al mondo. Con questo obiettivo in mente, abbiamo supportato la proprietà in tutto il processo: dall’elaborazione del modello di business alla negoziazione del contratto di hotel management”.\r

\r

L’operazione è stata seguita, oltre che da Colliers Italia, da Studio Mhz Architettura, technical advisor, Studio Villa, legal advisor, Mercorio Maiocco Valentini & Partners, tax advisor, e studio Gianni & Origoni, advisor legale di Marriott.\r

\r

","post_title":"The Ritz-Carlton sbarca sulle rive del lago di Como. Aprirà a Bellagio nel 2026","post_date":"2023-03-01T10:01:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677664907000]}]}}