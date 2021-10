Garavaglia: ritorno alla quasi normalità per l’outgoing entro fine anno. Sarà vero?

Presto nuovi corridoi (nonostante lo stop di pochi giorni fa, ndr) con il ritorno alla quasi normalità per l’outgoing previsto entro fine anno, grazie proprio all’apertura di nuove destinazioni. Sono le parole ambiziose (forse troppo?) pronunciate dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia sul palco della decima edizione dell’Italian Cruise Day, in corso oggi a Savona. “A breve i dati evidenzieranno che la crescita del pil è superiore alle aspettative – ha sottolineato il ministro -. È cresciuta la manifattura ma anche il turismo. L’Italia è percepita come un paese sicuro e questo rappresenta un grande punto di forza”.

Garavaglia ha poi difeso le misure contenute nel decreto legge di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): “Le risorse stanziate dal governo sono importanti sia per il settore ricettivo, sia per il digitale. È necessario vendere meglio il prodotto Italia e l’hub nazionale darà un forte impulso”. Peccato, però, che per agenzie e to siano rimaste solo le briciole. Speriamo quindi che la quasi normalità possa davvero essere raggiunta entro fine anno. Ma date le premesse, i dubbi rimangono…