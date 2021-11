Garavaglia: «Mancano lavoratori nel turismo». Pagateli meglio

Si ItaliaOggi leggiamo, stupefatti, alcune dichiarazioni del ministro del turismo Garavaglia in merito ai lavoratori del turismo che non si trovano. Inizia così: «Al comparto turistico mancano tra le 200mila e le 300mila figure lavorative. Un paradosso se si pensa che il Paese paga un tasso di disoccupazione al 9%. In questi giorni siamo surclassati da richieste per far partire il prima possibile il decreto flussi; la stagione invernale è alle porte e manca il personale».

Quindi siamo al paradosso che per trovare lavoratori nel turismo dobbiamo prenderli dagli stranieri e non dagli italiani, ma perché? Ve lo dico subito: così possiamo continuare impunemente a pagarli poco. Questo “pagare poco” somiglia molto allo sfruttamento, e quindi invece di incidere su questo elemento si preferisce aspettare il decreto flussi. (Un’annotazione: ma gli stranieri non erano quelli che ci rubavano il lavoro? Adesso sono diventati la nostra speranza?). Il punto è che i lavoratori devono essere pagati dignitosamente, secondo le regole europee, secondo gli standard europei e non altro. D’altra parte che formazione possono avere i flussi?

Poi prosegue: «Sul mercato non si trova personale italiano, dobbiamo ricorrere a quello straniero. Altro paradosso». No, non ci siamo Garavaglia. Un politico si chiede e indaga sulla causa del problema, non va a ramengo a cercare soluzioni estemporanee. Il problema è: bassa o bassissima retribuzione, orario di lavoro che si sa quando si inizia e non si sa quando finisce, alloggi non particolarmente funzionali, orari per il pranzo e la cena ridotti all’osso. Lavoriamo su questo. Date paghe migliori, fate in modo che chi lavora per voi abbia anche una dignità e non sia solo manodopera da sfruttare.