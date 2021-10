Garavaglia è il primo ministro del turismo ad entrare all’Enit. Incredibile

«Il ministro del turismo Massimo Garavaglia è andato in visita all’ Enit, in occasione dell’insediamento del nuovo amministratore delegato Enit Roberta Garibaldi. Si tratta della prima volta che un ministro del turismo va in visita all’Agenzia nazionale del turismo. Un segnale chiaro della vicinanza del Governo all’ente. «Lavoriamo insieme – commenta Garavaglia -. L’esempio da seguire è quello della collaborazione avviata con le Regioni. Uno schema destinato a valorizzare l’intero Sistema Italia ed i territori».

Perché?

Questa è la nota dell’Enit. E diciamolo subito, bene ha fatto Garavaglia ad andare in via Marghera. Infatti l’Enit è il cuore della promozione del nostro Paese nel mondo. La cosa che stupisce è che nessun ministro del turismo, o dell’accoppiata turismo e beni culturali, abbia mai varcato il portone dell’Agenzia. Un osservatore equanime si dovrebbe chiedere: perché? Perchè nessun ministro è mai andato all’Enit? La risposta è semplice: da questa assenza si evince l’importanza che il turismo ha avuto per la politica in generale: niente, zero, neanche bacino di voti. Inesistente.

C’è voluto il Covid per far capire a questi economisti del nulla, quanto fosse importante il settore del turismo nel nostro Paese. Sia per l’erario che per la salute dei cittadini. Chapeau a Garavaglia.