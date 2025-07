Dal 17 al 18 luglio a Roma il primo forum Italia-Balcani sul turismo Si terrà a Roma il 17 e 18 luglio, su iniziativa italiana, il primo forum Italia-Balcani sul turismo. “Il forum permetterà di definire una strategia per rafforzare la cooperazione tra l’Italia e le Nazioni della regione balcanica e adriatico-ionica attraverso il turismo – ha commentato il ministro del turismo, Daniela Santanchè. “In particolare, ci concentreremo sulla valorizzazione delle potenzialità e complementarità delle rispettive destinazioni, mettendo in rete le iniziative già attivate a livello regionale e identificando nuove linee di azione congiunte in sinergia tra istituzioni, mondo imprenditoriale e attori del settore. Il forum offrirà uno spazio di confronto su esperienze, strategie di promozione e opportunità di investimento, confermando il ruolo del turismo come ponte di reciproca conoscenza, sviluppo economico e sociale, e veicolo di pace.” Condividi

