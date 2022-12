Fly to Palermo, riprende la promozione invernale dell’iniziativa Incentivi per vacanze a Palermo. Un pernottamento gratis per i passeggeri dei voli in arrivo all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo che soggiorneranno nelle strutture alberghiere della città per almeno tre notti. Ritorna Fly to Palermo, l’iniziativa per promuovere il turismo nel territorio palermitano – dal 10 gennaio al 21 marzo 2023 – messa in campo da Federalberghi Palermo, in collaborazione con il comune di Palermo – assessorato turismo – e Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di “Falcone Borsellino” di Palermo. Per i turisti che vorranno usufruire dell’offerta basterà, a partire da lunedì 19 dicembre, collegarsi alla piattaforma dell’iniziativa sul sito dell’aeroporto di Palermo (aeroportodipalermo.it) e inserire il numero della carta di imbarco. Si aprirà la pagina con le strutture aderenti, suddivise per stelle e tipologia (alberghi, B&B, case vacanza, appartamenti). Il viaggiatore dovrà solo scegliere la struttura che più gli piace e cliccare sul link indicato per effettuare la prenotazione direttamente con gli alberghi. La carta di imbarco dovrà poi essere esibita al personale della struttura ricettiva. L’offerta si completa con sconti su bus turistici e proposte gastronomiche scontate di diversi ristoranti e pizzerie che aderiscono alla Fipe. «Con l’iniziativa, puntiamo alla crescita turistica in città – afferma Natale Chieppa, direttore generale di Gesap – Il nostro compito sarà quello di mettere in connessione il viaggiatore con le strutture ricettive e creare una sinergia con tutte le organizza che si occupano di servizi turistici».

