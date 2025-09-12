Protocollo antimafia a Venezia contro i tentativi di infiltrazione nel settore turistico-alberghiero Prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa per la prevenzione amministrativa antimafia, sottoscritto questa mattina, in prefettura a Venezia dal prefetto Darco Pellos, dai sindaci e dai rappresentanti del capoluogo di regione e dei comuni di Cavallino Treporti, Chioggia, San Michele al Tagliamento e Jesolo. L’intesa prevede una collaborazione tra prefettura e amministrazioni comunali, con l’adesione anche di soggetti pubblici e privati che possano offrire il proprio contributo, per rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto a riciclaggio, usura ed estorsione. Saranno istituiti un osservatorio, incaricato di raccogliere e analizzare i dati per fornire indicazioni strategiche, e una cabina di regia con compiti di impulso, coordinamento e monitoraggio sullo stato di attuazione delle iniziative. Condividi

