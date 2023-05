Fiavet: le agenzie non possono più vendere biglietti per il Colosseo Il Colosseo non può essere venduto dal turismo organizzato. Uno dei più importanti monumenti è accessibile ai portali digitali internazionali, mentre gli agenti di viaggio italiani sono esclusi dall’acquisto dei biglietti di ingresso Coopculture non è più il gestore della biglietteria del Parco Archeologico del Colosseo da gennaio 2023, almeno a quanto attestano i media, perché nessun operatore turistico che lavora giornalmente con questo fornitore ha ricevuto comunicazione in merito all’assegnazione del bando ad altro gestore. Chi lavora quotidianamente nel turismo per l’acquisto di biglietteria Coopculture, operante per conto del ministero della cultura, apprende solo verbalmente che la gestione Coopculture continuerà in proroga fino a luglio, ma altre voci, e sempre mai per vie ufficiali, sostengono che l’avvicendamento avverrà a novembre. «Siamo in una situazione a dir poco incredibile e decisamente non trasparente per uno dei monumenti più importanti del mondo» afferma il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi. Lo scorso 15 maggio è stato inoltre sospeso il rilascio in vendita online e call center della quota giornaliera di biglietti, che è disponibile il giorno stesso presso la cassa della biglietteria “Tempio di Venere e Roma”, sulla piazza del Colosseo, destinata esclusivamente ai visitatori singoli non intermediati, fino ad esaurimento delle disponibilità. Discriminazione «In altre parole il mondo del tour operating e dell’intermediazione è escluso dalla vendita di una delle più grandi attrazioni culturali del mondo – afferma Ciminnisi – non siamo assolutamente d’accordo sul fatto che sia negata la possibilità di prenotare il giorno stesso la visita, considerando che rimaneva l’ultima possibilità per riuscire a trovare qualche posto libero». Ci si trova quindi in una situazione decisamente discriminatoria al punto che online, all’atto della prenotazione, questa viene prima accettata e poi stornata, ed è quindi impossibile per un’agenzia di viaggi o un tour operator ottenere un codice prenotazione. Fiavet Lazio è intervenuta a questo proposito presso il ministero della cultura e presso Coopculture osservando, in una lettera ancora in attesa di risposta, come “la poca disponibilità di biglietteria muti in continuazione, ma vengono finalizzati i pagamenti (con l’autorizzazione o addirittura con l’addebito) per poi non ricevere il numero di conferma e, dopo un paio di giorni, lo storno dell’importo” scrive nella missiva del presidente di Fiavet Lazio, Stefano Corbari. «Rimane inoltre inspiegabile la disponibilità di biglietti su varie piattaforme online, si deve suppore, dunque, che a queste sia consentito operare con sistemi di accaparramento digitale, agendo in concorrenza sleale ai danni di operatori italiani più piccoli che rispettano le regole, producendo reddito nel Paese» aggiunge Corbari. Verbalmente è stato replicato che il Colosseo in questo momento è prenotato da migliaia di persone “ma – osserva il presidente di Fiavet Lazio – questo avveniva anche nel 2019 e non ci si trovava in questa situazione”.

E' l'ultima novità frutto della collaborazione tra la piattaforma di gestione delle transazioni Adyen e il gruppo Qc Terme. Una partnership che dura da novembre 2020, mirata alla digitalizzazione dei centri benessere in tutto il mondo. Attraverso la tecnologia introdotta nella struttura newyorkese della compagnia italiana, gli ospiti della spa potranno quindi accedere a servizi e prodotti aggiuntivi con braccialetti digitali impermeabili, che funzionano come dei veri e propri dispositivi di pagamento indossabili. Grazie alla funzionalità Nfc, questi device consentono infatti di saldare qualsiasi transazione direttamente dal proprio polso, generando così un ulteriore flusso di entrate per il centro Qc.\r

\r

\"L'industria termale presenta una sfida unica per la quale la tecnologia indossabile offre una soluzione ideale - spiega il global head hospitality di Adyen, Mark Rademaker -. Gli ospiti, infatti, vogliono poter fare acquisti senza dover utilizzare il portafoglio o lo smartphone: attraverso questi strumenti ora possiamo rendere il pagamento di un drink in piscina molto semplice, senza interrompere l’esperienza rilassante alla spa. Siamo lieti di continuare a implementare la nostra collaborazione con Qc Terme, aiutando il gruppo a espandersi nel mondo\".","post_title":"Grazie alla tecnologia Adyen, alla spa del Qc Ny i pagamenti si effettuano dal proprio polso","post_date":"2023-05-30T13:05:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685451917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I bambini sono sempre protagonisti nei Ricci Hotels, Family Hotels in riva al mare, per tutta la famiglia.\r

Cesenatico è tra le mete di mare più apprezzate dalle famiglie. Fuori dalle folle, gode di grandi spiagge sabbiose, acqua bassa, ampi parchi, piste ciclabili su cui pedalare con i piccoli sul lungomare e nelle aree verdi.\r

\r

Le spiagge sono ad un passo e si possono ammirare dai Ricci Hotels, family e bike resort, con ampie piscine con idromassaggio, ristoranti con menu à la carte e per bambini, bici cargo per gironzolare con loro, diverse soluzioni di soggiorno tra camere, suite, aparthotel, appartamenti, camere nel podere di campagna, e convenzioni con i più bei parchi divertimento della Romagna.\r

\r

Ad accogliere i piccoli ospiti c’è Marino Il Granchio Bagnino, la mascotte del miniclub dei Ricci Hotels, pronto ad accompagnarli in un mare di avventure dal lunedì alla domenica, fra animazioni, giochi, invenzioni, come i laboratori per preparare le piadine e i biscotti, secondo le ricette tradizionali di nonna Ricci. Le attività non terminano in spiaggia, in piscina e in cucina, perché una volta a settimana, i bambini raggiungono il bellissimo casolare ottocentesco, immerso tra ulivi e vigneti, sulle colline di Santarcangelo di Romagna (RN). Qui, a pochi km da Cesenatico, il Podere La Fattoria organizza una coinvolgente festa nell’aia, in compagnia degli animali.\r

\r

L’Hotel Valverde con la sua forma di cuore incornicia il grande parco piscina, con lo sguardo sull’azzurro del mare. Si trova sul lungomare vicino al Parco di Levante, ed è attrezzato con campi da tennis e mini volley, oltre alla spiaggia privata. \r

\r

L’Hotel Sport a due passi dall’isola pedonale del Viale delle Nazioni accoglie gli ospiti con la sua atmosfera mediterranea e le sue nuove camere di design, tra appartamenti e suite. Il suo ampio parco piscina con idromassaggio, acqua terapia e acquabike è a 100 metri dalla spiaggia. \r

\r

L’Hotel Nettuno, sul Lungomare Carducci, ha fatto la storia di Cesenatico ed è ideale per quanti sono alla ricerca di una vacanza romantica. Le sue nuove stanze arricchite con materiali di bioedilizia, sono molto raffinate. Non manca la piscina, l’idromassaggio e il solarium. \r

\r

I prezzi sono a partire da 73 euro a notte in mezza pensione, con almeno 3 pernottamenti, servizio spiaggia incluso.\r

­","post_title":"Ricci Hotels, a Cesenatico vacanze super family tra mare, parchi tematici e tavola","post_date":"2023-05-30T12:12:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685448723000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_446657\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'avvocato Alessio Contsantini[/caption]\r

\r

Assoviaggi. L'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna e i territori limitrofi ha avuto ripercussioni anche sul turismo, con l'annullamento di molti viaggi e vacanze, sia in uscita che in entrata, nelle zone coinvolte. Una situazione spesso di difficile gestione per agenzie di viaggio e tour operator che si trovano a fare i conti con le disdette e dubbi non solo su eventuali responsabilità legali degli operatori, ma anche su penali e possibili strumenti per gestire i rimborsi ai clienti, a partire dai voucher.\r

\r

Il consulente legale di Assoviaggi Confesercenti, l'avvocato Alessio Costantini, fa chiarezza sulla questione e sulle strategie di comportamento che adv e t.o. possono adottare in caso di eventi alluvionali come quelli accaduti negli ultimi giorni, rispondendo ai quesiti più frequenti posti dai nostri associati.\r

\r

A chi viene addebitata la responsabilità degli annullamenti di pacchetti turistici?\r

\r

La Corte di Cassazione ha più volte riaffermato il principio per il quale la impossibilità sopravvenuta per il turista di fruire del pacchetto per cause a lui non imputabili legittima il turista stesso a risolvere il contratto e ad ottenere la restituzione del prezzo versato da parte dell'Organizzatore del pacchetto. I precedenti della Cassazione si riferiscono per lo più al caso della malattia del viaggiatore, ma il principio si ritiene applicabile a tutte le circostanze (come l'alluvione od altra calamità) che impediscano la fruizione totale o parziale del pacchetto (ed infatti, la prima decisione della Corte al riguardo, risalente al 2007, faceva riferimento alla presenza nell'isola di destinazione di un focolaio di dengue).\r

\r

Il principio è stato poi di recente affermato dalla Corte di Giustizia, seppur sotto il diverso profilo della mancata fornitura solo parziale dei servizi: in tal caso (ovvero quando il viaggiatore non può fruire della totalità dei servizi a causa di una circostanza eccezionale a lui non imputabile: nel caso in questione le restrizioni sanitarie conseguite al COVID-19), il viaggiatore ha diritto ad una congrua riduzione del prezzo.\r

\r

Ovviamente il principio è applicabile ad annullamenti determinati da situazioni di forza maggiore che riguardino il viaggiatore o si riferiscano al luogo o ai luoghi di destinazione ed impediscano totalmente la fruizione del pacchetto (a titolo esemplificativo: i recenti eventi alluvionali hanno colpito diversi centri romagnoli, ma non la parte costiera che è fruibile e rispetto alla quale non sarà possibile invocare il principio ora richiamato). Laddove tali situazioni abbiano comportato una compressione del programma di viaggio (con impossibilità di erogare e fruire solo una parte delle prestazioni) si potrà applicare il principio enunciato dalla Corte di Giustizia, ovvero la riduzione del prezzo in misura corrispondente ai servizi non fruiti.\r

Servizio singolo\r

A chi viene addebitata la responsabilità degli annullamenti di un singolo servizio turistico?\r

\r

Nel caso di intermediazione di un singolo servizio turistico, ad esempio pernottamento presso una struttura ricettiva, a farsi carico delle conseguenze dell'annullamento del servizio dovrebbe essere il fornitore del servizio, e non l'agenzia intermediaria. Certamente, il turista potrebbe invocare l'applicazione al singolo servizio del principio sopra enunciato in relazione ai pacchetti turistici: ma l'Agenzia dovrebbe opporgli di doversi rivolgere al fornitore, essendo mera intermediaria (mandataria con rappresentanza) del Cliente viaggiatore.\r

\r

È possibile annullare ed emettere un voucher senza restituire le somme ai clienti?\r

\r

Sì, se il Cliente è d'accordo. La possibilità di emettere un voucher in luogo del rimborso del prezzo del pacchetto turistico - prescindendo dall'accettazione del turista - era prevista dalla versione iniziale della normativa speciale emanata all'indomani dell'emergenza COVID, ed applicabile solo agli specifici casi degli annullamenti a causa della pandemia. Quindi, se il cliente non vuole il voucher, ha diritto al rimborso.\r

\r

Se le strutture ricettive applicano le penali possono le adv/t.o. a loro volta applicarle ai clienti?\r

\r

Bisogna distinguere se le penali si riferiscono a soggiorni alberghieri compresi o meno in un pacchetto turistico. Nel primo caso, il Cliente ha diritto alla restituzione del prezzo del pacchetto turistico; nel secondo caso, la penale andrebbe applicata al Cliente, non all'Agenzia (a meno che ci siano accordi diversi tra l'Agenzia e l'Hotel). In entrambi i casi, però, vi sono valide ragioni per contestare l'applicazione della penale. Si ritiene che il principio applicato dalla Cassazione è incentrato sulla \"impossibilità sopravvenuta di fruire della prestazione\" sia applicabile anche al singolo servizio.","post_title":"Assoviaggi: viaggi annullati nelle zone colpite? Risponde l'avvocato","post_date":"2023-05-30T12:11:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1685448686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Colosseo non può essere venduto dal turismo organizzato. Uno dei più importanti monumenti è accessibile ai portali digitali internazionali, mentre gli agenti di viaggio italiani sono esclusi dall’acquisto dei biglietti di ingresso\r

\r

Coopculture non è più il gestore della biglietteria del Parco Archeologico del Colosseo da gennaio 2023, almeno a quanto attestano i media, perché nessun operatore turistico che lavora giornalmente con questo fornitore ha ricevuto comunicazione in merito all’assegnazione del bando ad altro gestore.\r

\r

Chi lavora quotidianamente nel turismo per l’acquisto di biglietteria Coopculture, operante per conto del ministero della cultura, apprende solo verbalmente che la gestione Coopculture continuerà in proroga fino a luglio, ma altre voci, e sempre mai per vie ufficiali, sostengono che l’avvicendamento avverrà a novembre.\r

\r

«Siamo in una situazione a dir poco incredibile e decisamente non trasparente per uno dei monumenti più importanti del mondo» afferma il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi.\r

\r

Lo scorso 15 maggio è stato inoltre sospeso il rilascio in vendita online e call center della quota giornaliera di biglietti, che è disponibile il giorno stesso presso la cassa della biglietteria “Tempio di Venere e Roma”, sulla piazza del Colosseo, destinata esclusivamente ai visitatori singoli non intermediati, fino ad esaurimento delle disponibilità.\r

Discriminazione\r

«In altre parole il mondo del tour operating e dell’intermediazione è escluso dalla vendita di una delle più grandi attrazioni culturali del mondo – afferma Ciminnisi - non siamo assolutamente d'accordo sul fatto che sia negata la possibilità di prenotare il giorno stesso la visita, considerando che rimaneva l'ultima possibilità per riuscire a trovare qualche posto libero».\r

\r

Ci si trova quindi in una situazione decisamente discriminatoria al punto che online, all’atto della prenotazione, questa viene prima accettata e poi stornata, ed è quindi impossibile per un’agenzia di viaggi o un tour operator ottenere un codice prenotazione.\r

\r

[caption id=\"attachment_402365\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Stefano Corbari, presidente di Fiavet Lazio[/caption]\r

\r

Fiavet Lazio è intervenuta a questo proposito presso il ministero della cultura e presso Coopculture osservando, in una lettera ancora in attesa di risposta, come “la poca disponibilità di biglietteria muti in continuazione, ma vengono finalizzati i pagamenti (con l’autorizzazione o addirittura con l’addebito) per poi non ricevere il numero di conferma e, dopo un paio di giorni, lo storno dell’importo” scrive nella missiva del presidente di Fiavet Lazio, Stefano Corbari.\r

\r

«Rimane inoltre inspiegabile la disponibilità di biglietti su varie piattaforme online, si deve suppore, dunque, che a queste sia consentito operare con sistemi di accaparramento digitale, agendo in concorrenza sleale ai danni di operatori italiani più piccoli che rispettano le regole, producendo reddito nel Paese» aggiunge Corbari.\r

\r

Verbalmente è stato replicato che il Colosseo in questo momento è prenotato da migliaia di persone “ma – osserva il presidente di Fiavet Lazio - questo avveniva anche nel 2019 e non ci si trovava in questa situazione”.","post_title":"Fiavet: le agenzie non possono più vendere biglietti per il Colosseo","post_date":"2023-05-30T11:59:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1685447978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446644","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il terminal 2 dell' aeroporto di Malpensa chiuso nel 2020 per l'avvento della pandemia, il 31 maggio riapre al pubblico «forte della straordinaria ripresa che gli aeroporti hanno registrato nell' ultimo anno anche e soprattutto sulla spinta della rinnovata attrattività della nostra città»: lo afferma il sindaco Giuseppe Sala nel suo podcast Buongiorno Milano dedicato stamane alla riapertura del terminal dedicato ai voli low cost, nello scalo varesino.\r

\r

Il terminal 2 si ripresenta con un nuovo look grazie alla riqualificazione iniziata alla fine dell' anno scorso e messa in atto per migliorare l'efficienza energetica del Terminal e l'esperienza dei viaggiatori - prosegue Sala -. La 'Casa di EasyJet' accoglierà i suoi nuovi passeggeri attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate.\r

Novità\r

Nello specifico al check in un' area sarà dedicata al self bag drop\" per l' imbarco bagli in stiva in autonomia e \"l'area controlli di sicurezza sarà completamente ristrutturata e avrà un layout più funzionale e grazie a nuove linee automatizzate di ultima generazione verranno accorciati i tempi di controllo e attesa dei passaggeri\".\r

\r

Sala all'inizio del podcast ripercorre \"la lunga storia dell'aeroporto di cui il Comune è azionista di maggioranza\" che, ricorda il sindaco \"resterà sempre in bilico tra la sua vocazione internazionale e la comunità di Linate, tra il suo ruolo di hub multicompagnia e la sua rivalità con Fiumicino come base internazionale di Alitalia\".","post_title":"Malpensa: il Terminal 2 riapre domani con un nuovo look","post_date":"2023-05-30T11:50:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1685447448000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446635","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dai ristoranti alle vetrine, dai locali casual a quelli di lusso, dalla musica dal vivo agli chef che fanno spettacolo, saranno oltre 20 i locali f&b presenti sulla nuova Icon of the Seas, il cui debutto è previsto per gennaio 2024. Arrivano ulteriori anticipazioni sulla prossima unità della fotta Royal Caribbean. Il menu comprende nuovi locali come l'esclusivo Empire Supper Club, un'esperienza sontuosa con otto portate, l'AquaDome Market, la prima food hall di Rcl, e l'Izumi in the Park, una vetrina aperta tutto il giorno con sushi fresco e molto altro. I nuovi sapori completano la gamma di offerta f&b, che spazia dall'italiano al giapponese e al messicano, con ristoranti come il Giovanni's Italian Kitchen & Wine Bar, lo stesso Izumi e l'El Loco Fresh.\r

\r

\"Le esperienze vissute davanti a un ottimo cibo sono alla base di tanti ricordi condivisi che tutti noi vorremmo avere di più nella nostra quotidianità - spiega il vice president, food and beverage di Royal Caribbean International, Linken D'Souza -. Abbiamo quindi progettato Icon of the Seas per offrire a tutti gli ospiti, indipendentemente dai loro gusti, dall'età, dall'umore o dall'ricorrenza, una varietà di opportunità attraverso la quali possano creare momenti speciali da ricordare\". A partire dal prossimo gennaio, la nave effettuerà vacanze di sette notti tra i Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami tutto l'anno e visiterà destinazioni quali Perfect Day di Royal Caribbean a CocoCay, alle Bahamas, Philipsburg a St. Maarten, Cozumel, in Messico, e Roatan, in Honduras.","post_title":"Saranno oltre 20 i locali f&b sulla nuova Icon of the Seas in arrivo a gennaio","post_date":"2023-05-30T11:33:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685446409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La guida dei Romantik Hotels & Restaurants per il 51° anno di vita si presenta in una nuova versione. Via di mezzo tra rivista e catalogo, realizzata con una stampa di alta qualità e arricchita da contenuti digitali, inaugura un nuovo capitolo della sua storia per continuare ad ispirare viaggi e divertimento.\r

«Da quando ho iniziato a lavorare in Romantik, otto anni fa - spiega il CEO Thomas Edelkamp - abbiamo continuato a parlare della guida alberghiera, a lungo considerata - a ragione - intoccabile. La guida è probabilmente la tradizione più antica di Romantik ed è apprezzata sia dagli ospiti che dagli albergatori. Ma il mondo non si ferma. Abbiamo visto che possiamo comunicare in modo più efficace attraverso altri canali, ma per prodotti di alta qualità la stampa è ancora il mezzo ideale».\r

\r

Il collaudato canale di contatto con ospiti e viaggiatori non sarà quindi interrotto, ma sarà sviluppato nella versione “Magalog”, che ad una veste di qualità particolarmente elevata e a un design accattivante, integra la proposta di esperienze e ispirazioni di viaggio con contenuti offline e online creati sfruttando anche la realtà aumentata.\r

Il nuovo prodotto - che in futuro sostituirà la Romantik Guide – grazie all'elegante formato A4 offre più spazio per immagini e per storie ispiratrici, oltre a cartine più grandi e più chiare - soprattutto per la destinazione Germania - che daranno ai lettori una panoramica più agevole di tutti i Romantik Hotels. Più esclusivo e quindi più prezioso, con attenzione alla qualità piuttosto che alla quantità, non sarà un omaggio ma avrà un costo di 10 euro. \r

Dopo il lancio del Romantik-Magazins dello scorso anno, il nuovo \"Magalog\" implementa così in modo coerente la comunicazione del marchio, racchiudendola completamente sotto il titolo \"Explore Romantik\" e riflettendo anche nei prodotti editoriali l’elevato posizionamento del brand, sottolineato dal restyling iniziato con l’introduzione del nuovo logo nel 2020 e proseguito con l'apertura del marchio per B&B, case a schiera e chalet, e l'introduzione del marchio di lusso PEARLS by Romantik per gli hotel a 5 stelle.\r

\r

Come già consolidato nella rivista “explore Romantik”, anche il nuovo prodotto offrirà contenuti multimediali in collegamento con il mondo digitale di Romantik. Inquadrando i QR code, i lettori potranno raggiungere facilmente il sito www.romantikhotels.com e avere così la possibilità di prenotare direttamente. L’app gratuita Yona, consentirà invece di accedere a contenuti di realtà aumentata, inclusi video, tour 3D e mappe interattive. Contrassegnati dalla chiave, simbolo di Romantik, gli utenti troveranno contenuti extra per vivere un'esperienza 360°. E grazie all’analisi degli accessi ai contenuti, Romantik imparerà a conoscere meglio i suoi visitatori per poter rivolgere loro nuove ed entusiasmanti proposte mirate dei Romantik Hotels.\r

\r

\r

\r

\r

­\r

\r

­","post_title":"Romantik Hotels, in versione Magalog la nuova guida cartacea","post_date":"2023-05-30T11:29:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685446186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In attesa del suo varo, previsto per domani pressi i cantieri francesi di Saint-Nazaire, la nuova Msc Euribia si prepara già a ottenere un primato di sostenibilità nel mondo delle crociere. L'unità partirà infatti dal porto transalpino il prossimo 3 giugno per raggiungere Copenaghen il 7 ed essere quindi battezzata il giorno successivo in Danimarca. E, durante il viaggio di trasferimento, navigherà utilizzando come combustibile il biogas liquefatto, per dimostrare che già oggi è possibile navigare a zero emissioni. La compagnia ha infatti acquistato 400 tonnellate di bio-Gnl nell’ambito della propria strategia ambientale che prevede un impiego sempre più consistente di combustibili rinnovabili drop-in e di misure per la transizione energetica.\r

\r

Il viaggio a zero emissioni nette utilizzerà il bio-Gnl con il sistema del mass balance, che rappresenta il metodo più economico ed efficiente dal punto di vista ambientale per ottenere i benefici del biogas rinnovabile. L'intera catena di approvvigionamento sarà pienamente conforme alla direttiva Ue sulle energie rinnovabili (Red II) e ogni singolo lotto di bio-Gnl prodotto è stato certificato dall'International sustainability & carbon certification (Iscc).\r

\r

\"Questa crociera a zero emissioni nette, la prima dell’intero settore crocieristico, testimonia un altro passo significativo del nostro percorso di decarbonizzazione e dimostra in massimo grado la serietà del nostro impegno sul fronte della sostenibilità - sottolinea l'executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc, Pierfrancesco Vago -. Tuttavia, non possiamo conseguire questi obiettivi da soli. Vista l’importanza assoluta dei carburanti alternativi per la nostra industria e per gli altri settori della società in ordine alla decarbonizzazione, dobbiamo lavorare tutti insieme per aumentare la loro disponibilità su ampia scala. Il nostro acquisto di bio-Gnl rappresenta un chiaro segnale al mercato riguardo al fatto che da parte delle compagnie di crociera e del settore dello shipping vi è richiesta di carburanti più puliti. Ma è necessario che governi, produttori e utenti finali collaborino e aumentino la loro disponibilità\".","post_title":"Il test della Msc Euribia: per la prima volta una crociera a zero emissioni","post_date":"2023-05-30T11:12:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685445151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’immersione adrenalinica a bordo delle supercar. Questa la nuova esperienza esclusiva che la DMC/PCO Company Worldwide Reps Italia ha fatto provare in prima persona agli operatori incoming presso l’Autodromo di Airola, grazie alla nuova partnership siglata con WeCanRace.\r

\r

L’esperienza esclusiva è oggi una delle più frequenti richieste in agenzia e lo sa bene la Dmc specializzata nell’incoming in Campania, che ne ha fatto un vero punto di forza. «Siamo il tour operator ufficiale del Teatro San Carlo di Napoli per le visite private, facciamo corsi di Mastro Presepaio in collaborazione esclusiva con Le Botteghe di San Gregorio Armeno, corsi di Mastro Sarto con Le Mani di Napoli, lanceremo presto anche il corso di Mastro Ceramista al Museo nazionale di Capodimonte, lavoriamo nel Mice e sulla promozione del territorio organizzando anche visite come quella al Borgo di Sant’Agata de’ Goti o degustazioni come quella dei vini della Cantina Mustilli – indica Roberto Pagnotta, Ceo & Partner Worldwide Reps Italia».\r

\r

\r

\r

E in quest’ottica si avvia anche la collaborazione con WeCanRace. «Offriamo esperienze uniche di guida in supercar in prestigiosi circuiti italiani e siamo gli unici in Sicilia e Sardegna - spiega Jlenia Piscitelli, responsabile commerciale B2B di WCR -. Nel prossimo anno collaboreremo con circuiti internazionali in Belgio, Austria e Croazia». Nel panel di servizi WeCanRace, corsi di guida sicura e sportiva, eventi personalizzati, team building, noleggi, cofanetti con totem espositore in agenzia e partnership per le vendite online.\r

\r

\r

\r

I prodotti di Worldwide Reps Italia sono studiati per essere in linea con le nuove esigenze del mercato legate al turismo responsabile, esperienziale, sostenibile, customizzato e digitalizzato. «Ci definiamo gli “amici della Campania” - prosegue Pagnotta – e, come professionisti da oltre trent’anni nel turismo, sappiamo benissimo quali sono oggi le richieste anche livello internazionale puntando sempre più sulla personalizzazione».","post_title":"Worldwide Reps Italia amplia le esperienze con WeCanRace","post_date":"2023-05-30T11:09:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1685444952000]}]}}