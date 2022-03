FederTerziario da Garavaglia per parlare di progettualità nel turismo

Ieri a Roma una delegazione del Consiglio Direttivo di FederTerziario turismo ha incontrato il ministro del gurismo Garavaglia ed il presidente di Enit Palmucci in 2 meeting riservati.

«Due momenti di confronto molto utili che ci hanno permesso di presentare la missione ed i progetti ai quali il nuovo consiglio sta lavorando, coinvolgendo le migliori risorse del panorama turistico italiano», spiega Enzo Carella , neo-presidente di FederTerziario Turismo , accompagnato da Nicola Romanelli , membro del consiglio direttivo.