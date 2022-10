Federalberghi: il sistema turistico italiano non è ancora in pareggio Per Federalberghi «Il buon andamento dell’estate non è stato sufficiente a far tornare in pareggio il bilancio del sistema turistico italiano. Guardiamo con grande preoccupazione ai prossimi mesi. E al rischio che tutti i mercati, non solo quello turistico, vengano funestati da una combinazione esplosiva di aumento dei costi e riduzione della domanda». Con queste parole Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, introduce il preconsuntivo dei primi nove mesi di quest’anno. Che sarà presentato domani al consiglio direttivo della federazione, riunito a Rimini in concomitanza con l’apertura di Ttg Travel Experience. Secondo l’analisi del Centro Studi di Federalberghi – nonostante il trimestre estivo positivo – da gennaio a settembre 2022 si è registrato un calo del 6,9% delle presenze dei turisti nelle strutture ricettive. Questo rispetto al corrispondente periodo del 2019 (riduzione del 3,6% per gli italiani e dell’10,1% per gli stranieri). In valore assoluto, significa che mancano all’appello circa 26 milioni di presenze. Misure non sufficienti «Nei mesi scorsi abbiamo sofferto a causa dell’esplosione del prezzo del gas e dell’energia elettrica. Ma l’andamento stagionale della domanda ci ha consentito di stringere i denti e di resistere. Con l’arrivo della stagione fredda e la diminuzione dei flussi turistici, la musica cambierà. Molti alberghi stagionali hanno anticipato la data di chiusura e sono tanti gli alberghi annuali che stanno seriamente considerando la possibilità di sospendere l’attività in attesa di tempi migliori». «Apprezziamo le misure che sono state sin qui adottate – conclude Bocca – ma con franchezza dobbiamo dire che non sono sufficienti. C’è bisogno di ulteriori interventi, da adottare con urgenza, per difendere la sopravvivenza delle imprese e dei posti di lavoro».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432094 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per Federalberghi «Il buon andamento dell’estate non è stato sufficiente a far tornare in pareggio il bilancio del sistema turistico italiano. Guardiamo con grande preoccupazione ai prossimi mesi. E al rischio che tutti i mercati, non solo quello turistico, vengano funestati da una combinazione esplosiva di aumento dei costi e riduzione della domanda». Con queste parole Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, introduce il preconsuntivo dei primi nove mesi di quest’anno. Che sarà presentato domani al consiglio direttivo della federazione, riunito a Rimini in concomitanza con l’apertura di Ttg Travel Experience. Secondo l’analisi del Centro Studi di Federalberghi – nonostante il trimestre estivo positivo – da gennaio a settembre 2022 si è registrato un calo del 6,9% delle presenze dei turisti nelle strutture ricettive. Questo rispetto al corrispondente periodo del 2019 (riduzione del 3,6% per gli italiani e dell’10,1% per gli stranieri). In valore assoluto, significa che mancano all’appello circa 26 milioni di presenze. Misure non sufficienti «Nei mesi scorsi abbiamo sofferto a causa dell’esplosione del prezzo del gas e dell’energia elettrica. Ma l’andamento stagionale della domanda ci ha consentito di stringere i denti e di resistere. Con l’arrivo della stagione fredda e la diminuzione dei flussi turistici, la musica cambierà. Molti alberghi stagionali hanno anticipato la data di chiusura e sono tanti gli alberghi annuali che stanno seriamente considerando la possibilità di sospendere l’attività in attesa di tempi migliori». «Apprezziamo le misure che sono state sin qui adottate - conclude Bocca – ma con franchezza dobbiamo dire che non sono sufficienti. C’è bisogno di ulteriori interventi, da adottare con urgenza, per difendere la sopravvivenza delle imprese e dei posti di lavoro». [post_title] => Federalberghi: il sistema turistico italiano non è ancora in pareggio [post_date] => 2022-10-11T15:29:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665502151000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sul caso bollette e costo energetico prende la parola Federalberghi, dopo il caso della chiusura nel Salento di una serie di alberghi. «Il caso degli alberghi del Salento non sarà l'unico, nel prossimo mese ne vedremo tanti altri, la situazione per il nostro settore è drammatica e non possiamo permetterci di aspettare il 2024». Lo dice all'Ansa il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, che sottolinea: «Serve un intervento subito, per il governo che si andrà ad insediare, ma anche per quello ancora in carica: trovare una soluzione per il costo dell'approvvigionamento energetico deve essere una assoluta priorità. Ci deve essere un intervento come per il Covid». Il costo delle bollette, fa notare Bocca, «è sei volte quello del 2019». Per questo, spiega l'imprenditore, c'è la convinzione che altre chiusure siano purtroppo imminenti: «Finita l'alta stagione e finiti i mesi in cui i fatturati potevano coprire le spese, saranno in tanti a non farcela più». Sina Hotels Bocca fa l'esempio del suo gruppo, Sina Hotels: «Spendiamo 100 mila euro al mese per ogni albergo, in pratica ci bruciamo le entrate di quest'anno con gli extra costi energetici da luglio a fine anno». Da qui la protesta e l'appello: «Non si può chiedere alle aziende di lavorare in perdita e non si può dire che bisogna avere pazienza, perché nel 2024 saremo autonomi, a quella data bisogna arrivarci e per un'azienda non è facile». Serve un intervento politico, insiste Bocca, e serve un intervento europeo come è stato per la pandemia da Covid. «Altrimenti in Italia rischiamo di avere in piazza 1 milione di disoccupati perché le aziende costrette a chiudere saranno tante». L'Italia, dice, «è l'anello debole della catena, i tedeschi hanno avuto il super investimento del governo, i francesi hanno il nucleare e noi rimaniamo con il cerino in mano, anche perché non possiamo sapere quando finirà questa crisi. Non è possibile che sia così: la politica intervenga e lo faccia subito». [post_title] => Bocca: «Il costo delle bollette è 6 volte tanto quello del 2019. Così si chiude» [post_date] => 2022-10-04T12:14:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664885667000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 430693 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Affluenza record alla 13^ edizione del Salone del Camper di Parma, che chiude i battenti con oltre 110.000 visitatori. Un risultato che ha confermato le aspettative e le previsioni di crescita del fenomeno del camperismo, testimoniate sia dall’aumento della richiesta di mezzi che dall’occupazione dei campeggi e aree sosta. Secondo FAITA-FederCamping, che rappresenta 2650 aziende del settore, i primi 4 mesi della stagione turistica 2022 hanno già registrato un aumento dell’8% di arrivi e del 7% di presenze in Italia, superando abbondantemente i livelli del 2019. Anno preso come riferimento per le statistiche della ripresa. Con 10,7 milioni di arrivi e oltre 73 milioni di presenze, la crescita del turismo itinerante in Italia è diventata strutturale. E riguarda sia la domanda italiana che quella straniera, che rappresenta il 57% del totale, con Germania e Austria in testa alla classifica. La stagione 2022 potrebbe addirittura chiudersi, secondo Federalberghi, con un +43% di arrivi e +35% di pernottamenti. ­ ­Numeri importanti, che come ha sottolineato il ministro del turismo Massimo Garavaglia all’inaugurazione del Salone del Camper, fanno pensare che lo sviluppo dell’industria turistica, spina dorsale del sistema Italia che rappresenta il 9% di PIL italiano (13-14% aggregato) e il 15% dell’occupazione, passi anche e necessariamente dal turismo itinerante. Proprio per favorire questo settore, il Ministro Garavaglia ha annunciato in anteprima assoluta, al Salone del Camper, lo stanziamento di fondi per la costruzione in Italia di 1.000 nuove aree di sosta, che si aggiungeranno alle 2.000 già esistenti. Un progetto che vede coinvolte le regioni italiane, chiamate a realizzare linee guida che consentano ai comuni di intercettare le risorse e realizzare aree sosta di alto livello qualitativo. ­ ­«Il turismo itinerante - ha dichiarato Antonio Cellie ad di Fiere di Parma - si conferma come megatrend in grado di influire sulla crescita dell’industria turistica italiana. Si tratta di un’opportunità che il governo, le regioni e i comuni italiani devono cogliere, perché favorisce l’economia locale e nazionale, arricchisce i territori meno conosciuti e interpreta la trasformazione del turismo in chiave sostenibile. Del resto, il fatto che dei 25 milioni di italiani che hanno fatto vacanza nel 2022, uno su cinque abbia pianificato un soggiorno outdoor fa capire che la crescita del fenomeno è diventata strutturale. Poiché i dati non sono ancora definitivi, e vista la tendenza, è ipotizzabile che la stagione si chiuda in modo ancora più favorevole. Con il Salone del Camper, Fiere di Parma sottolinea l’importanza del turismo itinerante e contribuisce al suo sviluppo». ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ [post_title] => Salone del Camper, record per la 13a edizione con 110 mila visitatori [post_date] => 2022-09-19T12:18:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1663589907000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 429547 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A luglio il conto energetico degli hotel è triplicato rispetto allo stesso mese di un anno fa. Lo rivela una recente indagine del centro studi Federalberghi, che ha esaminato nel dettaglio le bollette emesse da 15 gestori, relative a un campione di oltre 2 mila camere d'albergo, di tutte le regioni italiane. La bolletta energetica degli alberghi italiani ha raggiunto il livello record di 3,8 miliardi di euro, con un costo medio di circa 120 mila euro per ciascuna struttura (94 mila per l’energia elettrica e 26 mila per il gas), che aumenta con progressione geometrica. In pratica, ciò significa che oltre il 18% del volume d'affari del settore viene assorbito dal pagamento delle forniture di energia elettrica e di gas. "Le aziende, che con grande fatica stavano tentando di rimettersi in marcia dopo due anni devastanti, sono di nuovo in debito di ossigeno e non riescono a pagare le bollette - dichiara il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca -. Sinora gli hotel hanno resistito, ma guardiamo con preoccupazione a quel che potrà accadere nei prossimi mesi, con il prezzo dell'energia che continua a crescere e le condizioni generali del mercato a dir poco incerte, tra inflazione galoppante e avvisaglie di recessione. Per far quadrare i conti dovremmo aumentare in modo consistente i prezzi. Ma molte aziende e intere località, non disponendo di spazi di manovra, sono costrette a valutare alternative dolorose. Chi va incontro alla bassa stagione, caratterizzata dal calo dei prezzi e del tasso di occupazione delle strutture, dovrà anticipare il momento della chiusura. E anche tra le aziende che solitamente rimangono aperte tutto l'anno, c'è chi sta considerando seriamente la possibilità di chiudere durante l'inverno, prima che l'accensione dei riscaldamenti faccia saltare del tutto i conti". Secondo il presidente di Federalberghi, "la prima urgenza è costituita dalla sterilizzazione degli aumenti, fissando un tetto al prezzo del gas e dell'energia elettrica e riconoscendo un credito di imposta che compensi gli aumenti record sin qui registrati. È una misura che serve a tutte le nostre imprese. Sarebbe una beffa se gli aiuti venissero riservati solo ai cosiddetti settori energivori che già in passato hanno beneficiato degli incentivi. È inoltre importante sancire il diritto alla rateizzazione delle bollette, che oggi viene accordata dai gestori in base a criteri discrezionali. Altrettanto importante è la possibilità di far accedere alla cassa integrazione i dipendenti delle aziende che sospenderanno l'attività, senza costi per i datori di lavoro e con un pacchetto di ore ad hoc”. Bocca conclude ricordando che "alle misure necessarie per fronteggiare l'emergenza si deve affiancare la promozione del ricorso alle energie rinnovabili, eliminando i vincoli all’installazione dei sistemi fotovoltaici nei centri storici e consentendo la realizzazione di comunità energetiche anche tra soggetti che non sono alimentati dalla stessa cabina di trasformazione". [post_title] => Il grido d'allarme di Federalberghi: a luglio bollette triplicate [post_date] => 2022-08-29T12:13:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1661775219000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 429542 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna, dal 6 al 9 ottobre prossimi, all’Isola d’Elba la Borsa internazionale del Turismo Sportivo & Benessere termale. L’edizione 2022 - la 27a - vede anche una rinnovata collaborazione con la compagnia aerea Silver Air che attraverso i collegamenti giornalieri con i principali aeroporti della Toscana, renderà l’Elba ancora più vicina alle grandi città rispetto alle altre mete balneari della regione. Primo appuntamento quindi giovedì 6 ottobre, presso il centro congressuale De Laugier, con il convegno “la pratica sportiva come attività culturale e ambientale” dedicato al tema dell’undertourism e slow sport con la partecipazione di famosi campioni sportivi e di operatori turistici specializzati. Venerdì 7 ottobre presso l’Hotel Hermitage – La Biodola, si terranno gli incontri professionali, convegni e seminari; sabato 8 e domenica 9 ottobre sono previsti vari educational tour alla scoperta dell’Isola e della Toscana riservati agli operatori buyer e alla stampa specializzata. Bts e promossa dall’Associazione Albergatori Isola d’Elba insieme a Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Camera di commercio Maremma e Tirreno, Coni Italia, Coni Toscana, Federalberghi, Federalberghi Toscana, ai Comuni dell’Isola e all’Ente Parco. Nell’ultima edizione (2019) hanno partecipato circa 70 buyer, importanti tour operator ed agenzie di viaggi italiani ed esteri. [post_title] => All'Isola d'Elba dal 6 al 9 ottobre la Borsa internazionale del Turismo Sportivo [post_date] => 2022-08-29T11:18:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1661771885000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 429099 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_429102" align="alignleft" width="300"] Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino[/caption] Torino si conferma meta turistica anche nei mesi estivi grazie a un tasso di occupazione delle camere che per i mesi di giugno e luglio si attesta al 65%. Anche agosto, stando ai primi dati previsionali di Federalberghi Torino, dovrebbe far registrare un andamento in linea con il 2021 grazie soprattutto ad alcuni importanti appuntamenti sportivi e congressuali di inizio mese ed alle tre partite casalinghe della Juventus, in particolare al big match con la Roma di sabato 27. Prosegue così quella tendenza di crescita rispetto agli ultimi due anni evidenziatasi a partire dalla primavera e culminato nel mese di maggio con risultati molto vicini a quelli dello stesso periodo del 2019. I dati raccolti da Federalberghi Torino per la città superano le aspettative ma non sono ancora ai livelli registrati nel 2019, quando giugno e luglio chiudevano al 70%. I trend sono stati spinti in particolare dagli eventi musicali come i concerti di Vasco Rossi, Cesare Cremonini, dei Rammstein, degli artisti ospiti del Flowers Festival e dello Stupinigi Sonic Park e dal Kappa FuturFestival che ha coinvolto 85.000 persone provenienti da tutto il mondo. «I dati di giugno e luglio ci confermano che puntare sulla destagionalizzazione degli eventi e strutturare una programmazione anche sui mesi estivi agisce da stimolo per i flussi turistici – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – il prossimo passo potrebbe essere quello di prolungare il calendario dei concerti e dei festival musicali anche ad agosto per non avere flessioni significative». Sulla ripartenza incidono tuttavia negativamente l’inflazione, i rincari dell’energia – con incrementi fino a dieci volte rispetto allo scorso anno – l’aumento dei tassi di interesse e dei costi per l’approvvigionamento di materie prime. «I flussi turistici in ripresa non consentono di coprire i rincari dell’energia, delle materie prime e dei costi di gestione che stiamo subendo e subiremo nei prossimi mesi a causa del contesto economico globale – prosegue Borio – occorre un’attenzione particolare verso la nostra categoria che non può in alcun modo scaricare tali aumenti sul cliente, servono forme di perequazione sulle tassazioni locali e incentivi agli investimenti, non per forza economici, ma anche mediante la liberalizzazione di servizi e la valorizzazione della specificità della categoria in ambito edilizio e urbanistico». Performances positive si registrano anche in montagna dove i comprensori di Bardonecchia e Sestriere registrano a luglio un tasso di occupazione compreso tra il 60 e l’80% e un’ottima occupazione anche per quanto riguarda agosto. Le montagne torinesi confermano così di essere una destinazione gettonata anche in estate. [post_title] => Federalberghi Torino: la ripresa della città. Occupazione camere al 65% [post_date] => 2022-07-29T11:36:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1659094616000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 428518 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Buone notizie da Roma. Hanno riaperto 100 dei 200 hotel chiusi per la crisi della pandemia. Lo rileva il Corriere della Sera parlando con il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli. E il merito va all'inaspettata ondata di arrivi di turisti internazionali. «Una ripresa quasi inaspettata, è la dimostrazione – ha dichiarato al Corriere Roscioli – che gli eventi sono fondamentali per attrarre i turisti». E le cose sono andate bene «nonostante manchi ancora una gran fetta di turisti importanti come cinesi, russi e quelli del sud est asiatico». Comunque hanno appena riaperto il Grand Hotel Plaza in via del Corso e il Bernini in piazza Barberini. Ormai gli alberghi romani funzionano a pieno ritmo, hanno recuperato il gap di prima della pandemia «anche se ce ne sono ancora un centinaio chiusi», spiega sempre il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli Guardando ai mesi appena trascorsi aprile, maggio e giugno sono stati mesi d’oro per gli hotel della Capitale, che hanno avuto le stanze occupate all’80 - 85% . [post_title] => Riaperti 100 alberghi con l'arrivo degli stranieri chiusi per la crisi Covid [post_date] => 2022-07-19T11:01:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1658228476000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 428408 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’estate a doppia velocità: da una parte l’esplosione dei viaggiatori, oltre 34 milioni di italiani che, nel complesso, hanno trascorso o trascorreranno una vacanza in occasione del periodo estivo e che affronteranno, soprattutto in agosto, gli spostamenti per le destinazioni prescelte. Dall’altra, le programmate “auto restrizioni” che i vacanzieri si imporranno a causa dei rincari: si limiteranno aperitivi e drink, si andrà meno a far pranzi e cene al ristorante e si privilegeranno invece le tradizionali serate casalinghe con amici. Anche la spesa al supermarket sarà più cara in questa estate 2022. Certamente i costi si controllano meglio con il carrello alla mano. Va detto che nella maggioranza dei casi (quasi il 63%), il periodo di vacanza andrà dalle 4 alle 7 notti mentre la spesa media complessiva per il periodo estivo si attesta sui 946 euro a persona. “Siamo di fronte ad una ripartenza forte, oserei dire violenta” afferma il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, a commento dei risultati dell’indagine previsionale sul movimento turistico degli italiani per questa estate 2022, realizzata con il supporto di ACS Marketing Solutions. “I dati ci confermano che gli italiani hanno riscoperto l’Italia, che si entusiasmano a programmare la vacanza nel proprio paese. E ci rivelano anche che l’albergo è in pole position tra le soluzioni scelte in merito ai pernottamenti. Credo davvero che la nostra categoria possa essere fiera di questo”. I due anni infernali della pandemia – procede Bocca - hanno rafforzato e perfezionato tutti i nostri dispositivi di sicurezza. Ci siamo concentrati nel tutelare al meglio i nostri turisti e i nostri collaboratori dal pericolo dei contagi da covid19. In un momento in cui ci viene detto che la curva è in risalita, è essenziale sentirsi al sicuro. Abbiamo ormai sperimentato protocolli vincenti che non penso si abbandoneranno più. Ciò genera quella fiducia cui noi lavoriamo costantemente”. Ancora una volta la meta preferita sarà il mare cui fanno seguito la montagna e le città d’arte. Anche tra coloro che hanno puntato su destinazioni estere le località marine hanno avuto maggior riscontro. L’atteggiamento resta comunque quello di un mare di “prossimità”, che sia vicino all’Italia. Il conflitto tra Russia e Ucraina ha avuto notevole peso sull’orientamento della scelta dei nostri connazionali di fronte al panorama delle destinazioni. Ciò è confermato dal fatto che solo il 17,3% dei vacanzieri non si è fatto condizionare dalla guerra nel decidere la meta. C’è però una percentuale non trascurabile di italiani che resterà a casa per motivi economici. “Fa male constatare che il 43% dei nostri concittadini abbia dovuto decidere di restare a casa per difficoltà finanziarie – conclude Bocca - Sappiamo che il Paese è pronto per dare il meglio di sé turisticamente parlando, siamo pervasi da quella energia positiva che si muove nel comparto in occasione di questa estate di ripartenza. Proprio in un contesto così favorevole c’è invece da considerare la difficoltà di chi, più di altri, è stato letteralmente abbattuto dai rincari”. [post_title] => Federalberghi: un'estate senza precedente. Il 43% degli italiani non si muoverá [post_date] => 2022-07-15T12:26:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1657888011000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 427914 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_370575" align="alignleft" width="300"] La Corte di Giustizia Ue[/caption] Sono passati cinque anni da quando il parlamento italiano ha approvato la legge che regolamenta il nuovo regime fiscale dedicato alle locazioni immobiliari al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. Eppure questa non è ancora pienamente applicata, in quanto da tempo si trascina un contenzioso tra lo Stato italiano e Airbnb, uno dei principali protagonisti dell'intermediazione online. La misura, tra le altre cose, imporrebbe infatti ai portali immobiliari di comunicare all'autorità fiscale i dati del contratto di locazione e soprattutto di agire da sostituto d'imposta applicando una ritenuta del 21% (la cosiddetta cedolare secca) sull'ammontare dell'affitto totale. Il gruppo Airbnb ha quindi presentato ricorso contro tale obbligo, sostenendo che questi rappresenterebbe un impedimento alla libera prestazioni dei servizi. La diatriba si è quindi trascinata per vari gradi di giudizio, approdando infine alla Corte di giustizia europea. Sebbene non si sia ancora giunti a una conclusione definitiva della vicenda, oggi è stato fatto però un passo importante verso la soluzione del caso. Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Maciej Szpunar ritiene infatti che "l’articolo 56 Tfue 4 sulla libera prestazione dei servizi non osti all’obbligo di raccogliere e fornire informazioni, né all’obbligo di ritenuta fiscale. Per quanto riguarda la ritenuta fiscale, pur rilevando che essa costituisce un onere ben più importante rispetto a un semplice obbligo di informazione, egli esclude che essa costituisca una discriminazione indiretta nei confronti dei fornitori transfrontalieri, come afferma Airbnb sostenendo che quasi tutte le piattaforme presenti sul mercato italiano sono stabilite in altri Stati membri. Secondo l’avvocato generale, è perfettamente coerente imporre l’obbligo di ritenuta fiscale agli intermediari che intervengono nel pagamento dei canoni di locazione, poiché l’attività di un gran numero di persone fisiche che non sono soggette agli obblighi gravanti sui professionisti è, per sua natura, difficile da controllare ai fini fiscali. Inoltre, il regime fiscale ha ad oggetto non l’assoggettamento a imposta dei servizi di Airbnb, bensì quello delle attività di locazione di beni immobili situati nel territorio italiano, che stanno alla base di tali servizi. Pertanto, il regime in discussione rientra senza dubbio nella competenza fiscale del governo italiano". Lo stesso avvocato ha invece sostenuto che l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale (altra misura contenuta nella legge) costituisce viceversa una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi. Le parole di Maciej Szpunar segnano quindi un deciso punto a favore delle ragioni dello Stato italiano, e delle richieste da tempo avanzate dagli albergatori (Federalberghi in primis) per contrastare quella che molti considerano una forma di concorrenza sleale. Ma non si può dire ancora che sia stata scritta la parola fine alla vicenda. Va precisato infatti che le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominceranno quindi adesso a deliberare, con la sentenza che sarà pronunciata in una data successiva. [post_title] => Corte Ue: Airbnb può essere obbligato ad agire da sostituto d'imposta [post_date] => 2022-07-07T11:40:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1657194059000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "federalberghi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":9,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":102,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per Federalberghi «Il buon andamento dell’estate non è stato sufficiente a far tornare in pareggio il bilancio del sistema turistico italiano. Guardiamo con grande preoccupazione ai prossimi mesi. E al rischio che tutti i mercati, non solo quello turistico, vengano funestati da una combinazione esplosiva di aumento dei costi e riduzione della domanda».\r

\r

Con queste parole Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, introduce il preconsuntivo dei primi nove mesi di quest’anno. Che sarà presentato domani al consiglio direttivo della federazione, riunito a Rimini in concomitanza con l’apertura di Ttg Travel Experience.\r

\r

Secondo l’analisi del Centro Studi di Federalberghi – nonostante il trimestre estivo positivo – da gennaio a settembre 2022 si è registrato un calo del 6,9% delle presenze dei turisti nelle strutture ricettive. Questo rispetto al corrispondente periodo del 2019 (riduzione del 3,6% per gli italiani e dell’10,1% per gli stranieri). In valore assoluto, significa che mancano all’appello circa 26 milioni di presenze.\r

Misure non sufficienti\r

«Nei mesi scorsi abbiamo sofferto a causa dell’esplosione del prezzo del gas e dell’energia elettrica. Ma l’andamento stagionale della domanda ci ha consentito di stringere i denti e di resistere. Con l’arrivo della stagione fredda e la diminuzione dei flussi turistici, la musica cambierà. Molti alberghi stagionali hanno anticipato la data di chiusura e sono tanti gli alberghi annuali che stanno seriamente considerando la possibilità di sospendere l’attività in attesa di tempi migliori».\r

\r

«Apprezziamo le misure che sono state sin qui adottate - conclude Bocca – ma con franchezza dobbiamo dire che non sono sufficienti. C’è bisogno di ulteriori interventi, da adottare con urgenza, per difendere la sopravvivenza delle imprese e dei posti di lavoro».","post_title":"Federalberghi: il sistema turistico italiano non è ancora in pareggio","post_date":"2022-10-11T15:29:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1665502151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sul caso bollette e costo energetico prende la parola Federalberghi, dopo il caso della chiusura nel Salento di una serie di alberghi.\r

\r

«Il caso degli alberghi del Salento non sarà l'unico, nel prossimo mese ne vedremo tanti altri, la situazione per il nostro settore è drammatica e non possiamo permetterci di aspettare il 2024». Lo dice all'Ansa il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, che sottolinea: «Serve un intervento subito, per il governo che si andrà ad insediare, ma anche per quello ancora in carica: trovare una soluzione per il costo dell'approvvigionamento energetico deve essere una assoluta priorità. Ci deve essere un intervento come per il Covid».\r

\r

Il costo delle bollette, fa notare Bocca, «è sei volte quello del 2019». Per questo, spiega l'imprenditore, c'è la convinzione che altre chiusure siano purtroppo imminenti: «Finita l'alta stagione e finiti i mesi in cui i fatturati potevano coprire le spese, saranno in tanti a non farcela più».\r

Sina Hotels\r

Bocca fa l'esempio del suo gruppo, Sina Hotels: «Spendiamo 100 mila euro al mese per ogni albergo, in pratica ci bruciamo le entrate di quest'anno con gli extra costi energetici da luglio a fine anno». Da qui la protesta e l'appello: «Non si può chiedere alle aziende di lavorare in perdita e non si può dire che bisogna avere pazienza, perché nel 2024 saremo autonomi, a quella data bisogna arrivarci e per un'azienda non è facile».\r

\r

Serve un intervento politico, insiste Bocca, e serve un intervento europeo come è stato per la pandemia da Covid. «Altrimenti in Italia rischiamo di avere in piazza 1 milione di disoccupati perché le aziende costrette a chiudere saranno tante». L'Italia, dice, «è l'anello debole della catena, i tedeschi hanno avuto il super investimento del governo, i francesi hanno il nucleare e noi rimaniamo con il cerino in mano, anche perché non possiamo sapere quando finirà questa crisi. Non è possibile che sia così: la politica intervenga e lo faccia subito».","post_title":"Bocca: «Il costo delle bollette è 6 volte tanto quello del 2019. Così si chiude»","post_date":"2022-10-04T12:14:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1664885667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"430693","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Affluenza record alla 13^ edizione del Salone del Camper di Parma, che chiude i battenti con oltre 110.000 visitatori. Un risultato che ha confermato le aspettative e le previsioni di crescita del fenomeno del camperismo, testimoniate sia dall’aumento della richiesta di mezzi che dall’occupazione dei campeggi e aree sosta. Secondo FAITA-FederCamping, che rappresenta 2650 aziende del settore, i primi 4 mesi della stagione turistica 2022 hanno già registrato un aumento dell’8% di arrivi e del 7% di presenze in Italia, superando abbondantemente i livelli del 2019. Anno preso come riferimento per le statistiche della ripresa.\r

\r

Con 10,7 milioni di arrivi e oltre 73 milioni di presenze, la crescita del turismo itinerante in Italia è diventata strutturale. E riguarda sia la domanda italiana che quella straniera, che rappresenta il 57% del totale, con Germania e Austria in testa alla classifica. La stagione 2022 potrebbe addirittura chiudersi, secondo Federalberghi, con un +43% di arrivi e +35% di pernottamenti.\r

­\r

­Numeri importanti, che come ha sottolineato il ministro del turismo Massimo Garavaglia all’inaugurazione del Salone del Camper, fanno pensare che lo sviluppo dell’industria turistica, spina dorsale del sistema Italia che rappresenta il 9% di PIL italiano (13-14% aggregato) e il 15% dell’occupazione, passi anche e necessariamente dal turismo itinerante. Proprio per favorire questo settore, il Ministro Garavaglia ha annunciato in anteprima assoluta, al Salone del Camper, lo stanziamento di fondi per la costruzione in Italia di 1.000 nuove aree di sosta, che si aggiungeranno alle 2.000 già esistenti. Un progetto che vede coinvolte le regioni italiane, chiamate a realizzare linee guida che consentano ai comuni di intercettare le risorse e realizzare aree sosta di alto livello qualitativo. \r

­\r

­«Il turismo itinerante - ha dichiarato Antonio Cellie ad di Fiere di Parma - si conferma come megatrend in grado di influire sulla crescita dell’industria turistica italiana. Si tratta di un’opportunità che il governo, le regioni e i comuni italiani devono cogliere, perché favorisce l’economia locale e nazionale, arricchisce i territori meno conosciuti e interpreta la trasformazione del turismo in chiave sostenibile. Del resto, il fatto che dei 25 milioni di italiani che hanno fatto vacanza nel 2022, uno su cinque abbia pianificato un soggiorno outdoor fa capire che la crescita del fenomeno è diventata strutturale. Poiché i dati non sono ancora definitivi, e vista la tendenza, è ipotizzabile che la stagione si chiuda in modo ancora più favorevole. Con il Salone del Camper, Fiere di Parma sottolinea l’importanza del turismo itinerante e contribuisce al suo sviluppo».\r

\r

­\r

\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­","post_title":"Salone del Camper, record per la 13a edizione con 110 mila visitatori","post_date":"2022-09-19T12:18:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1663589907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"429547","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A luglio il conto energetico degli hotel è triplicato rispetto allo stesso mese di un anno fa. Lo rivela una recente indagine del centro studi Federalberghi, che ha esaminato nel dettaglio le bollette emesse da 15 gestori, relative a un campione di oltre 2 mila camere d'albergo, di tutte le regioni italiane. La bolletta energetica degli alberghi italiani ha raggiunto il livello record di 3,8 miliardi di euro, con un costo medio di circa 120 mila euro per ciascuna struttura (94 mila per l’energia elettrica e 26 mila per il gas), che aumenta con progressione geometrica. In pratica, ciò significa che oltre il 18% del volume d'affari del settore viene assorbito dal pagamento delle forniture di energia elettrica e di gas.\r

\r

\"Le aziende, che con grande fatica stavano tentando di rimettersi in marcia dopo due anni devastanti, sono di nuovo in debito di ossigeno e non riescono a pagare le bollette - dichiara il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca -. Sinora gli hotel hanno resistito, ma guardiamo con preoccupazione a quel che potrà accadere nei prossimi mesi, con il prezzo dell'energia che continua a crescere e le condizioni generali del mercato a dir poco incerte, tra inflazione galoppante e avvisaglie di recessione. Per far quadrare i conti dovremmo aumentare in modo consistente i prezzi. Ma molte aziende e intere località, non disponendo di spazi di manovra, sono costrette a valutare alternative dolorose. Chi va incontro alla bassa stagione, caratterizzata dal calo dei prezzi e del tasso di occupazione delle strutture, dovrà anticipare il momento della chiusura. E anche tra le aziende che solitamente rimangono aperte tutto l'anno, c'è chi sta considerando seriamente la possibilità di chiudere durante l'inverno, prima che l'accensione dei riscaldamenti faccia saltare del tutto i conti\".\r

\r

Secondo il presidente di Federalberghi, \"la prima urgenza è costituita dalla sterilizzazione degli aumenti, fissando un tetto al prezzo del gas e dell'energia elettrica e riconoscendo un credito di imposta che compensi gli aumenti record sin qui registrati. È una misura che serve a tutte le nostre imprese. Sarebbe una beffa se gli aiuti venissero riservati solo ai cosiddetti settori energivori che già in passato hanno beneficiato degli incentivi. È inoltre importante sancire il diritto alla rateizzazione delle bollette, che oggi viene accordata dai gestori in base a criteri discrezionali. Altrettanto importante è la possibilità di far accedere alla cassa integrazione i dipendenti delle aziende che sospenderanno l'attività, senza costi per i datori di lavoro e con un pacchetto di ore ad hoc”.\r

\r

Bocca conclude ricordando che \"alle misure necessarie per fronteggiare l'emergenza si deve affiancare la promozione del ricorso alle energie rinnovabili, eliminando i vincoli all’installazione dei sistemi fotovoltaici nei centri storici e consentendo la realizzazione di comunità energetiche anche tra soggetti che non sono alimentati dalla stessa cabina di trasformazione\".","post_title":"Il grido d'allarme di Federalberghi: a luglio bollette triplicate","post_date":"2022-08-29T12:13:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1661775219000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"429542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna, dal 6 al 9 ottobre prossimi, all’Isola d’Elba la Borsa internazionale del Turismo Sportivo & Benessere termale. L’edizione 2022 - la 27a - vede anche una rinnovata collaborazione con la compagnia aerea Silver Air che attraverso i collegamenti giornalieri con i principali aeroporti della Toscana, renderà l’Elba ancora più vicina alle grandi città rispetto alle altre mete balneari della regione.\r

Primo appuntamento quindi giovedì 6 ottobre, presso il centro congressuale De Laugier, con il convegno “la pratica sportiva come attività culturale e ambientale” dedicato al tema dell’undertourism e slow sport con la partecipazione di famosi campioni sportivi e di operatori turistici specializzati. Venerdì 7 ottobre presso l’Hotel Hermitage – La Biodola, si terranno gli incontri professionali, convegni e seminari; sabato 8 e domenica 9 ottobre sono previsti vari educational tour alla scoperta dell’Isola e della Toscana riservati agli operatori buyer e alla stampa specializzata.\r

Bts e promossa dall’Associazione Albergatori Isola d’Elba insieme a Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Camera di commercio Maremma e Tirreno, Coni Italia, Coni Toscana, Federalberghi, Federalberghi Toscana, ai Comuni dell’Isola e all’Ente Parco.\r

Nell’ultima edizione (2019) hanno partecipato circa 70 buyer, importanti tour operator ed agenzie di viaggi italiani ed esteri.","post_title":"All'Isola d'Elba dal 6 al 9 ottobre la Borsa internazionale del Turismo Sportivo","post_date":"2022-08-29T11:18:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1661771885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"429099","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_429102\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino[/caption]\r

Torino si conferma meta turistica anche nei mesi estivi grazie a un tasso di occupazione delle camere che per i mesi di giugno e luglio si attesta al 65%. Anche agosto, stando ai primi dati previsionali di Federalberghi Torino, dovrebbe far registrare un andamento in linea con il 2021 grazie soprattutto ad alcuni importanti appuntamenti sportivi e congressuali di inizio mese ed alle tre partite casalinghe della Juventus, in particolare al big match con la Roma di sabato 27. Prosegue così quella tendenza di crescita rispetto agli ultimi due anni evidenziatasi a partire dalla primavera e culminato nel mese di maggio con risultati molto vicini a quelli dello stesso periodo del 2019.\r

I dati raccolti da Federalberghi Torino per la città superano le aspettative ma non sono ancora ai livelli registrati nel 2019, quando giugno e luglio chiudevano al 70%. I trend sono stati spinti in particolare dagli eventi musicali come i concerti di Vasco Rossi, Cesare Cremonini, dei Rammstein, degli artisti ospiti del Flowers Festival e dello Stupinigi Sonic Park e dal Kappa FuturFestival che ha coinvolto 85.000 persone provenienti da tutto il mondo.\r

«I dati di giugno e luglio ci confermano che puntare sulla destagionalizzazione degli eventi e strutturare una programmazione anche sui mesi estivi agisce da stimolo per i flussi turistici – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – il prossimo passo potrebbe essere quello di prolungare il calendario dei concerti e dei festival musicali anche ad agosto per non avere flessioni significative».\r

Sulla ripartenza incidono tuttavia negativamente l’inflazione, i rincari dell’energia – con incrementi fino a dieci volte rispetto allo scorso anno – l’aumento dei tassi di interesse e dei costi per l’approvvigionamento di materie prime.\r

«I flussi turistici in ripresa non consentono di coprire i rincari dell’energia, delle materie prime e dei costi di gestione che stiamo subendo e subiremo nei prossimi mesi a causa del contesto economico globale – prosegue Borio – occorre un’attenzione particolare verso la nostra categoria che non può in alcun modo scaricare tali aumenti sul cliente, servono forme di perequazione sulle tassazioni locali e incentivi agli investimenti, non per forza economici, ma anche mediante la liberalizzazione di servizi e la valorizzazione della specificità della categoria in ambito edilizio e urbanistico».\r

Performances positive si registrano anche in montagna dove i comprensori di Bardonecchia e Sestriere registrano a luglio un tasso di occupazione compreso tra il 60 e l’80% e un’ottima occupazione anche per quanto riguarda agosto. Le montagne torinesi confermano così di essere una destinazione gettonata anche in estate.","post_title":"Federalberghi Torino: la ripresa della città. Occupazione camere al 65%","post_date":"2022-07-29T11:36:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1659094616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"428518","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Buone notizie da Roma. Hanno riaperto 100 dei 200 hotel chiusi per la crisi della pandemia. Lo rileva il Corriere della Sera parlando con il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli. E il merito va all'inaspettata ondata di arrivi di turisti internazionali. \r

\r

«Una ripresa quasi inaspettata, è la dimostrazione – ha dichiarato al Corriere Roscioli – che gli eventi sono fondamentali per attrarre i turisti». E le cose sono andate bene «nonostante manchi ancora una gran fetta di turisti importanti come cinesi, russi e quelli del sud est asiatico».\r

\r

Comunque hanno appena riaperto il Grand Hotel Plaza in via del Corso e il Bernini in piazza Barberini. Ormai gli alberghi romani funzionano a pieno ritmo, hanno recuperato il gap di prima della pandemia «anche se ce ne sono ancora un centinaio chiusi», spiega sempre il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli\r

\r

Guardando ai mesi appena trascorsi aprile, maggio e giugno sono stati mesi d’oro per gli hotel della Capitale, che hanno avuto le stanze occupate all’80 - 85% .","post_title":"Riaperti 100 alberghi con l'arrivo degli stranieri chiusi per la crisi Covid","post_date":"2022-07-19T11:01:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1658228476000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"428408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’estate a doppia velocità: da una parte l’esplosione dei viaggiatori, oltre 34 milioni di italiani che, nel complesso, hanno trascorso o trascorreranno una vacanza in occasione del periodo estivo e che affronteranno, soprattutto in agosto, gli spostamenti per le destinazioni prescelte. Dall’altra, le programmate “auto restrizioni” che i vacanzieri si imporranno a causa dei rincari: si limiteranno aperitivi e drink, si andrà meno a far pranzi e cene al ristorante e si privilegeranno invece le tradizionali serate casalinghe con amici. Anche la spesa al supermarket sarà più cara in questa estate 2022. Certamente i costi si controllano meglio con il carrello alla mano.\r

\r

Va detto che nella maggioranza dei casi (quasi il 63%), il periodo di vacanza andrà dalle 4 alle 7 notti mentre la spesa media complessiva per il periodo estivo si attesta sui 946 euro a persona.\r

\r

“Siamo di fronte ad una ripartenza forte, oserei dire violenta” afferma il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, a commento dei risultati dell’indagine previsionale sul movimento turistico degli italiani per questa estate 2022, realizzata con il supporto di ACS Marketing Solutions.\r

\r

“I dati ci confermano che gli italiani hanno riscoperto l’Italia, che si entusiasmano a programmare la vacanza nel proprio paese. E ci rivelano anche che l’albergo è in pole position tra le soluzioni scelte in merito ai pernottamenti. Credo davvero che la nostra categoria possa essere fiera di questo”.\r

\r

I due anni infernali della pandemia – procede Bocca - hanno rafforzato e perfezionato tutti i nostri dispositivi di sicurezza. Ci siamo concentrati nel tutelare al meglio i nostri turisti e i nostri collaboratori dal pericolo dei contagi da covid19. In un momento in cui ci viene detto che la curva è in risalita, è essenziale sentirsi al sicuro. Abbiamo ormai sperimentato protocolli vincenti che non penso si abbandoneranno più. Ciò genera quella fiducia cui noi lavoriamo costantemente”.\r

\r

Ancora una volta la meta preferita sarà il mare cui fanno seguito la montagna e le città d’arte. Anche tra coloro che hanno puntato su destinazioni estere le località marine hanno avuto maggior riscontro. L’atteggiamento resta comunque quello di un mare di “prossimità”, che sia vicino all’Italia. Il conflitto tra Russia e Ucraina ha avuto notevole peso sull’orientamento della scelta dei nostri connazionali di fronte al panorama delle destinazioni. Ciò è confermato dal fatto che solo il 17,3% dei vacanzieri non si è fatto condizionare dalla guerra nel decidere la meta.\r

\r

C’è però una percentuale non trascurabile di italiani che resterà a casa per motivi economici.\r

\r

“Fa male constatare che il 43% dei nostri concittadini abbia dovuto decidere di restare a casa per difficoltà finanziarie – conclude Bocca - Sappiamo che il Paese è pronto per dare il meglio di sé turisticamente parlando, siamo pervasi da quella energia positiva che si muove nel comparto in occasione di questa estate di ripartenza. Proprio in un contesto così favorevole c’è invece da considerare la difficoltà di chi, più di altri, è stato letteralmente abbattuto dai rincari”.","post_title":"Federalberghi: un'estate senza precedente. Il 43% degli italiani non si muoverá","post_date":"2022-07-15T12:26:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1657888011000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"427914","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_370575\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Corte di Giustizia Ue[/caption]\r

\r

Sono passati cinque anni da quando il parlamento italiano ha approvato la legge che regolamenta il nuovo regime fiscale dedicato alle locazioni immobiliari al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. Eppure questa non è ancora pienamente applicata, in quanto da tempo si trascina un contenzioso tra lo Stato italiano e Airbnb, uno dei principali protagonisti dell'intermediazione online. La misura, tra le altre cose, imporrebbe infatti ai portali immobiliari di comunicare all'autorità fiscale i dati del contratto di locazione e soprattutto di agire da sostituto d'imposta applicando una ritenuta del 21% (la cosiddetta cedolare secca) sull'ammontare dell'affitto totale. Il gruppo Airbnb ha quindi presentato ricorso contro tale obbligo, sostenendo che questi rappresenterebbe un impedimento alla libera prestazioni dei servizi.\r

\r

La diatriba si è quindi trascinata per vari gradi di giudizio, approdando infine alla Corte di giustizia europea. Sebbene non si sia ancora giunti a una conclusione definitiva della vicenda, oggi è stato fatto però un passo importante verso la soluzione del caso. Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Maciej Szpunar ritiene infatti che \"l’articolo 56 Tfue 4 sulla libera prestazione dei servizi non osti all’obbligo di raccogliere e fornire informazioni, né all’obbligo di ritenuta fiscale. Per quanto riguarda la ritenuta fiscale, pur rilevando che essa costituisce un onere ben più importante rispetto a un semplice obbligo di informazione, egli esclude che essa costituisca una discriminazione indiretta nei confronti dei fornitori transfrontalieri, come afferma Airbnb sostenendo che quasi tutte le piattaforme presenti sul mercato italiano sono stabilite in altri Stati membri. Secondo l’avvocato generale, è perfettamente coerente imporre l’obbligo di ritenuta fiscale agli intermediari che intervengono nel pagamento dei canoni di locazione, poiché l’attività di un gran numero di persone fisiche che non sono soggette agli obblighi gravanti sui professionisti è, per sua natura, difficile da controllare ai fini fiscali. Inoltre, il regime fiscale ha ad oggetto non l’assoggettamento a imposta dei servizi di Airbnb, bensì quello delle attività di locazione di beni immobili situati nel territorio italiano, che stanno alla base di tali servizi. Pertanto, il regime in discussione rientra senza dubbio nella competenza fiscale del governo italiano\".\r

\r

Lo stesso avvocato ha invece sostenuto che l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale (altra misura contenuta nella legge) costituisce viceversa una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi. Le parole di Maciej Szpunar segnano quindi un deciso punto a favore delle ragioni dello Stato italiano, e delle richieste da tempo avanzate dagli albergatori (Federalberghi in primis) per contrastare quella che molti considerano una forma di concorrenza sleale. Ma non si può dire ancora che sia stata scritta la parola fine alla vicenda. Va precisato infatti che le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominceranno quindi adesso a deliberare, con la sentenza che sarà pronunciata in una data successiva.","post_title":"Corte Ue: Airbnb può essere obbligato ad agire da sostituto d'imposta","post_date":"2022-07-07T11:40:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1657194059000]}]}}