Federalberghi: bene la regolamentazione delle recensioni online Federalberghi con una nota prende posizione sulla regolamentazione delle recensioni online proposta dal ministro del turismo daniela Santanchè. «Quella del ministro Santanchè – dice la nota – è anche la nostra visione: condividiamo pienamente la sua posizione riguardo la necessità di regolamentare quanto prima le recensioni on line al fine di arginare gli effetti devastanti che un cattivo uso di questo strumento può provocare alle nostre imprese, ai lavoratori e agli italiani in genere». Il comunicato della Federalberghi riguardo la necessità di regolamentare una volta per tutte le recensioni on line «In un mondo in cui la tracciabilità è diventata centrale, è necessario intervenire sul tema con procedure certe, per comprendere come tali recensioni vengano fatte, chi le firmi e che base di veridicità abbiano. Le recensioni on line possono avere un loro valore quando e se garantite da una forma di certificato di autenticità. Viceversa possono trasformarsi in vere e proprie armi capaci di distruggere le aziende e le persone stesse. Bene dunque che il ministro ponga in essere azioni mirate in questo ambito, a tutele delle nostre comunità». Condividi

